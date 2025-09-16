Live Radio
NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

September 16, 2025, 11:15 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
Boston College 3 128 95 1 1,181 10 393.67
Texas Tech 3 111 79 2 1,163 14 387.67
Syracuse 3 130 83 3 1,138 9 379.33
Baylor 3 142 89 2 1,104 10 368.00
Nebraska 3 111 88 0 1,099 9 366.33
Southern Cal 3 85 61 0 1,092 7 364.00
Tennessee 3 116 78 2 1,076 11 358.67
W. Kentucky 3 129 87 1 1,074 11 358.00
Appalachian St. 3 136 83 4 1,073 6 357.33
Duke 3 124 82 2 1,058 8 352.67
East Carolina 3 126 90 1 1,039 6 346.33
Uconn 3 121 80 0 1,008 7 336.00
Alabama 3 106 76 0 1,007 13 335.67
Mississippi 3 91 59 4 992 6 330.67
FAU 3 158 98 9 980 8 326.67
Arkansas 3 100 68 2 972 12 324.00
Texas A&M 3 107 62 2 970 10 323.33
TCU 2 69 52 2 645 6 322.50
Oklahoma 3 108 72 3 949 5 316.33
Pittsburgh 3 108 69 3 945 10 315.00
Miami 3 97 75 2 920 7 306.67
Oregon St. 3 129 79 5 917 6 305.67
UAB 3 101 71 3 909 6 303.00
Rutgers 3 94 67 0 889 9 296.33
Delaware 3 114 72 1 868 5 289.33
Virginia 3 114 75 2 868 4 289.33
Missouri 3 94 73 1 854 8 284.67
Indiana 3 90 65 0 852 12 284.00
Ohio St. 3 80 62 3 850 9 283.33
Boise St. 2 77 44 0 565 3 282.50
SMU 3 88 62 3 836 6 278.67
Missouri St. 3 98 65 6 822 5 274.00
Purdue 3 91 58 4 815 5 271.67
Georgia Tech 3 78 55 2 811 2 270.33
South Florida 3 102 64 1 810 3 270.00
North Texas 3 101 71 0 800 9 266.67
California 3 108 72 1 799 7 266.33
Maryland 3 112 68 1 798 6 266.00
Washington 2 54 37 0 530 2 265.00
Mississippi St. 3 87 59 2 788 7 262.67
Georgia 3 100 69 1 784 5 261.33
Florida St. 2 34 25 0 520 6 260.00
UCF 2 57 36 0 518 2 259.00
Charlotte 3 97 64 4 774 4 258.00
Notre Dame 2 62 39 2 514 3 257.00
Oregon 3 76 56 1 769 7 256.33
Toledo 3 98 62 2 768 7 256.00
E. Michigan 3 106 66 1 767 4 255.67
Cincinnati 3 72 51 1 764 10 254.67
Florida 3 118 83 6 760 7 253.33
New Mexico St. 3 109 59 3 760 5 251.67
Arizona 3 85 49 1 745 6 248.33
Kansas 3 84 59 2 745 9 248.33
San Jose St. 2 88 45 3 496 2 248.00
Wake Forest 3 89 57 3 739 2 246.33
Hawaii 4 175 107 4 977 7 244.25
Penn St. 3 99 65 1 731 5 243.67
Liberty 3 87 51 3 726 6 242.00
Illinois 3 79 57 0 723 8 241.00
Minnesota 3 84 51 3 721 5 240.33
NC State 3 89 63 1 719 5 239.67
LSU 3 107 70 2 705 3 235.00
Southern Miss. 3 102 70 2 702 7 234.00
Arkansas St. 3 101 67 3 699 4 233.00
Georgia St. 3 96 62 4 697 6 232.33
Louisville 2 60 38 3 464 3 232.00
Utah St. 3 81 52 0 692 6 230.67
Vanderbilt 3 74 53 2 685 8 228.33
Texas State 3 83 55 1 684 6 228.00
UNLV 3 68 52 1 684 6 228.00
Utah 3 94 69 0 681 7 227.00
Washington St. 3 109 74 3 676 4 225.33
West Virginia 3 83 55 3 670 2 223.00
UTEP 3 102 62 3 668 5 222.67
Iowa St. 4 105 69 1 888 7 222.00
Michigan St. 3 82 58 2 656 6 218.67
Tulsa 3 110 70 3 654 4 218.00
Kent St. 3 77 45 1 653 5 217.67
Old Dominion 3 73 49 3 649 5 216.33
Kansas St. 4 127 77 1 851 6 212.75
Clemson 3 88 52 3 633 3 211.00
Colorado 3 95 58 2 631 4 210.33
Michigan 3 80 46 1 628 2 209.33
UTSA 3 112 73 0 627 7 209.00
Virginia Tech 3 103 58 3 621 4 207.00
Memphis 3 75 55 1 608 2 202.67
UCLA 3 98 62 3 608 3 202.67
Texas 3 88 49 3 601 6 200.33
Ohio 3 83 53 3 599 5 199.67
Wisconsin 3 76 52 4 588 5 196.00
Tulane 3 84 51 0 587 2 195.67
Temple 3 72 50 0 585 10 195.00
Georgia Southern 3 97 57 2 584 6 194.67
South Carolina 3 73 47 2 579 2 193.00
South Alabama 3 65 48 1 575 6 191.67
Fresno St. 4 104 76 5 758 4 189.50
FIU 3 92 58 1 566 1 188.67
Middle Tennessee 3 114 64 2 564 4 188.00
Houston 3 73 46 0 562 4 187.33
Buffalo 3 82 51 3 558 5 186.00
Wyoming 3 85 51 2 558 3 186.00
Sam Houston St. 3 93 56 3 555 2 185.00
San Diego St. 2 59 31 0 369 2 184.50
Umass 3 94 58 2 549 0 183.00
Northwestern 3 87 51 6 541 3 180.33
Bowling Green 3 87 57 0 529 2 176.33
Arizona St. 3 87 50 3 527 5 175.67
Kennesaw St. 3 85 46 2 527 1 175.67
New Mexico 3 86 57 3 524 4 174.67
Auburn 3 74 50 0 521 4 173.67
Kentucky 3 77 38 1 512 2 170.67
Air Force 2 32 17 2 338 2 169.00
Miami (Ohio) 2 40 23 3 334 0 167.00
Akron 3 96 44 1 483 2 161.00
Colorado St. 2 59 31 2 321 1 160.50
Coastal Carolina 3 103 55 6 474 0 158.00
BYU 2 45 29 0 313 3 156.50
Oklahoma St. 2 49 25 2 299 1 149.50
North Carolina 3 65 40 2 446 4 148.67
Troy 3 87 45 4 439 4 146.33
Stanford 3 84 45 3 437 1 145.67
Nevada 3 67 37 5 435 2 145.00
Louisiana Tech 3 66 41 1 426 4 142.00
James Madison 2 58 35 2 282 3 141.00
Jacksonville St. 3 67 39 2 389 1 129.00
W. Michigan 3 71 36 1 366 1 122.00
Iowa 3 71 43 1 365 4 121.67
Navy 3 32 21 2 354 3 118.00
Cent. Michigan 3 60 39 1 352 1 117.33
Army 2 28 16 2 226 1 113.00
Marshall 3 59 32 1 326 2 108.67
N. Illinois 2 46 28 1 200 0 100.00
Louisiana-Monroe 2 44 24 2 178 2 89.00
Ball St. 3 47 29 1 263 2 87.67
Rice 3 41 30 1 210 2 70.00
Louisiana-Lafayette 3 64 26 1 178 1 59.33

