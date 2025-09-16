NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|Boston College
|3
|128
|95
|1
|1,181
|10
|393.67
|Texas Tech
|3
|111
|79
|2
|1,163
|14
|387.67
|Syracuse
|3
|130
|83
|3
|1,138
|9
|379.33
|Baylor
|3
|142
|89
|2
|1,104
|10
|368.00
|Nebraska
|3
|111
|88
|0
|1,099
|9
|366.33
|Southern Cal
|3
|85
|61
|0
|1,092
|7
|364.00
|Tennessee
|3
|116
|78
|2
|1,076
|11
|358.67
|W. Kentucky
|3
|129
|87
|1
|1,074
|11
|358.00
|Appalachian St.
|3
|136
|83
|4
|1,073
|6
|357.33
|Duke
|3
|124
|82
|2
|1,058
|8
|352.67
|East Carolina
|3
|126
|90
|1
|1,039
|6
|346.33
|Uconn
|3
|121
|80
|0
|1,008
|7
|336.00
|Alabama
|3
|106
|76
|0
|1,007
|13
|335.67
|Mississippi
|3
|91
|59
|4
|992
|6
|330.67
|FAU
|3
|158
|98
|9
|980
|8
|326.67
|Arkansas
|3
|100
|68
|2
|972
|12
|324.00
|Texas A&M
|3
|107
|62
|2
|970
|10
|323.33
|TCU
|2
|69
|52
|2
|645
|6
|322.50
|Oklahoma
|3
|108
|72
|3
|949
|5
|316.33
|Pittsburgh
|3
|108
|69
|3
|945
|10
|315.00
|Miami
|3
|97
|75
|2
|920
|7
|306.67
|Oregon St.
|3
|129
|79
|5
|917
|6
|305.67
|UAB
|3
|101
|71
|3
|909
|6
|303.00
|Rutgers
|3
|94
|67
|0
|889
|9
|296.33
|Delaware
|3
|114
|72
|1
|868
|5
|289.33
|Virginia
|3
|114
|75
|2
|868
|4
|289.33
|Missouri
|3
|94
|73
|1
|854
|8
|284.67
|Indiana
|3
|90
|65
|0
|852
|12
|284.00
|Ohio St.
|3
|80
|62
|3
|850
|9
|283.33
|Boise St.
|2
|77
|44
|0
|565
|3
|282.50
|SMU
|3
|88
|62
|3
|836
|6
|278.67
|Missouri St.
|3
|98
|65
|6
|822
|5
|274.00
|Purdue
|3
|91
|58
|4
|815
|5
|271.67
|Georgia Tech
|3
|78
|55
|2
|811
|2
|270.33
|South Florida
|3
|102
|64
|1
|810
|3
|270.00
|North Texas
|3
|101
|71
|0
|800
|9
|266.67
|California
|3
|108
|72
|1
|799
|7
|266.33
|Maryland
|3
|112
|68
|1
|798
|6
|266.00
|Washington
|2
|54
|37
|0
|530
|2
|265.00
|Mississippi St.
|3
|87
|59
|2
|788
|7
|262.67
|Georgia
|3
|100
|69
|1
|784
|5
|261.33
|Florida St.
|2
|34
|25
|0
|520
|6
|260.00
|UCF
|2
|57
|36
|0
|518
|2
|259.00
|Charlotte
|3
|97
|64
|4
|774
|4
|258.00
|Notre Dame
|2
|62
|39
|2
|514
|3
|257.00
|Oregon
|3
|76
|56
|1
|769
|7
|256.33
|Toledo
|3
|98
|62
|2
|768
|7
|256.00
|E. Michigan
|3
|106
|66
|1
|767
|4
|255.67
|Cincinnati
|3
|72
|51
|1
|764
|10
|254.67
|Florida
|3
|118
|83
|6
|760
|7
|253.33
|New Mexico St.
|3
|109
|59
|3
|760
|5
|251.67
|Arizona
|3
|85
|49
|1
|745
|6
|248.33
|Kansas
|3
|84
|59
|2
|745
|9
|248.33
|San Jose St.
|2
|88
|45
|3
|496
|2
|248.00
|Wake Forest
|3
|89
|57
|3
|739
|2
|246.33
|Hawaii
|4
|175
|107
|4
|977
|7
|244.25
|Penn St.
|3
|99
|65
|1
|731
|5
|243.67
|Liberty
|3
|87
|51
|3
|726
|6
|242.00
|Illinois
|3
|79
|57
|0
|723
|8
|241.00
|Minnesota
|3
|84
|51
|3
|721
|5
|240.33
|NC State
|3
|89
|63
|1
|719
|5
|239.67
|LSU
|3
|107
|70
|2
|705
|3
|235.00
|Southern Miss.
|3
|102
|70
|2
|702
|7
|234.00
|Arkansas St.
|3
|101
|67
|3
|699
|4
|233.00
|Georgia St.
|3
|96
|62
|4
|697
|6
|232.33
|Louisville
|2
|60
|38
|3
|464
|3
|232.00
|Utah St.
|3
|81
|52
|0
|692
|6
|230.67
|Vanderbilt
|3
|74
|53
|2
|685
|8
|228.33
|Texas State
|3
|83
|55
|1
|684
|6
|228.00
|UNLV
|3
|68
|52
|1
|684
|6
|228.00
|Utah
|3
|94
|69
|0
|681
|7
|227.00
|Washington St.
|3
|109
|74
|3
|676
|4
|225.33
|West Virginia
|3
|83
|55
|3
|670
|2
|223.00
|UTEP
|3
|102
|62
|3
|668
|5
|222.67
|Iowa St.
|4
|105
|69
|1
|888
|7
|222.00
|Michigan St.
|3
|82
|58
|2
|656
|6
|218.67
|Tulsa
|3
|110
|70
|3
|654
|4
|218.00
|Kent St.
|3
|77
|45
|1
|653
|5
|217.67
|Old Dominion
|3
|73
|49
|3
|649
|5
|216.33
|Kansas St.
|4
|127
|77
|1
|851
|6
|212.75
|Clemson
|3
|88
|52
|3
|633
|3
|211.00
|Colorado
|3
|95
|58
|2
|631
|4
|210.33
|Michigan
|3
|80
|46
|1
|628
|2
|209.33
|UTSA
|3
|112
|73
|0
|627
|7
|209.00
|Virginia Tech
|3
|103
|58
|3
|621
|4
|207.00
|Memphis
|3
|75
|55
|1
|608
|2
|202.67
|UCLA
|3
|98
|62
|3
|608
|3
|202.67
|Texas
|3
|88
|49
|3
|601
|6
|200.33
|Ohio
|3
|83
|53
|3
|599
|5
|199.67
|Wisconsin
|3
|76
|52
|4
|588
|5
|196.00
|Tulane
|3
|84
|51
|0
|587
|2
|195.67
|Temple
|3
|72
|50
|0
|585
|10
|195.00
|Georgia Southern
|3
|97
|57
|2
|584
|6
|194.67
|South Carolina
|3
|73
|47
|2
|579
|2
|193.00
|South Alabama
|3
|65
|48
|1
|575
|6
|191.67
|Fresno St.
|4
|104
|76
|5
|758
|4
|189.50
|FIU
|3
|92
|58
|1
|566
|1
|188.67
|Middle Tennessee
|3
|114
|64
|2
|564
|4
|188.00
|Houston
|3
|73
|46
|0
|562
|4
|187.33
|Buffalo
|3
|82
|51
|3
|558
|5
|186.00
|Wyoming
|3
|85
|51
|2
|558
|3
|186.00
|Sam Houston St.
|3
|93
|56
|3
|555
|2
|185.00
|San Diego St.
|2
|59
|31
|0
|369
|2
|184.50
|Umass
|3
|94
|58
|2
|549
|0
|183.00
|Northwestern
|3
|87
|51
|6
|541
|3
|180.33
|Bowling Green
|3
|87
|57
|0
|529
|2
|176.33
|Arizona St.
|3
|87
|50
|3
|527
|5
|175.67
|Kennesaw St.
|3
|85
|46
|2
|527
|1
|175.67
|New Mexico
|3
|86
|57
|3
|524
|4
|174.67
|Auburn
|3
|74
|50
|0
|521
|4
|173.67
|Kentucky
|3
|77
|38
|1
|512
|2
|170.67
|Air Force
|2
|32
|17
|2
|338
|2
|169.00
|Miami (Ohio)
|2
|40
|23
|3
|334
|0
|167.00
|Akron
|3
|96
|44
|1
|483
|2
|161.00
|Colorado St.
|2
|59
|31
|2
|321
|1
|160.50
|Coastal Carolina
|3
|103
|55
|6
|474
|0
|158.00
|BYU
|2
|45
|29
|0
|313
|3
|156.50
|Oklahoma St.
|2
|49
|25
|2
|299
|1
|149.50
|North Carolina
|3
|65
|40
|2
|446
|4
|148.67
|Troy
|3
|87
|45
|4
|439
|4
|146.33
|Stanford
|3
|84
|45
|3
|437
|1
|145.67
|Nevada
|3
|67
|37
|5
|435
|2
|145.00
|Louisiana Tech
|3
|66
|41
|1
|426
|4
|142.00
|James Madison
|2
|58
|35
|2
|282
|3
|141.00
|Jacksonville St.
|3
|67
|39
|2
|389
|1
|129.00
|W. Michigan
|3
|71
|36
|1
|366
|1
|122.00
|Iowa
|3
|71
|43
|1
|365
|4
|121.67
|Navy
|3
|32
|21
|2
|354
|3
|118.00
|Cent. Michigan
|3
|60
|39
|1
|352
|1
|117.33
|Army
|2
|28
|16
|2
|226
|1
|113.00
|Marshall
|3
|59
|32
|1
|326
|2
|108.67
|N. Illinois
|2
|46
|28
|1
|200
|0
|100.00
|Louisiana-Monroe
|2
|44
|24
|2
|178
|2
|89.00
|Ball St.
|3
|47
|29
|1
|263
|2
|87.67
|Rice
|3
|41
|30
|1
|210
|2
|70.00
|Louisiana-Lafayette
|3
|64
|26
|1
|178
|1
|59.33
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.