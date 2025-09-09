NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|Baylor
|2
|98
|61
|0
|859
|7
|429.50
|Boston College
|2
|84
|65
|0
|848
|9
|424.00
|Southern Cal
|2
|57
|44
|0
|810
|7
|405.00
|East Carolina
|2
|89
|62
|0
|746
|4
|373.00
|Duke
|2
|73
|52
|1
|745
|5
|372.50
|Nebraska
|2
|82
|65
|0
|737
|6
|368.50
|W. Kentucky
|3
|129
|87
|1
|1,074
|11
|358.00
|Tennessee
|2
|80
|54
|0
|705
|7
|352.50
|Appalachian St.
|2
|84
|52
|1
|698
|5
|348.50
|Syracuse
|2
|93
|56
|2
|691
|3
|345.50
|Texas Tech
|2
|70
|52
|0
|685
|10
|342.50
|Missouri
|2
|70
|56
|0
|675
|6
|337.50
|Arkansas
|2
|65
|46
|2
|667
|11
|333.50
|Oklahoma
|2
|71
|51
|2
|662
|4
|331.00
|Uconn
|2
|82
|52
|0
|662
|5
|331.00
|Pittsburgh
|2
|70
|47
|2
|642
|9
|321.00
|FAU
|2
|107
|65
|6
|637
|6
|318.50
|Oregon St.
|2
|83
|54
|3
|636
|4
|318.00
|Mississippi
|2
|61
|37
|4
|635
|4
|317.50
|Alabama
|2
|76
|52
|0
|625
|9
|312.50
|Texas A&M
|2
|70
|45
|1
|610
|8
|305.00
|Delaware
|2
|80
|49
|1
|603
|4
|301.50
|Georgia Tech
|2
|50
|35
|2
|600
|2
|300.00
|Minnesota
|1
|35
|19
|1
|290
|2
|290.00
|Oregon
|2
|50
|37
|0
|572
|6
|286.00
|TCU
|1
|37
|27
|1
|284
|2
|284.00
|UAB
|2
|56
|41
|2
|568
|4
|284.00
|Arizona
|2
|51
|33
|0
|567
|6
|283.50
|Boise St.
|2
|77
|44
|0
|565
|3
|282.50
|Mississippi St.
|2
|70
|46
|1
|556
|4
|278.00
|SMU
|2
|52
|38
|2
|555
|5
|277.50
|North Texas
|2
|67
|42
|0
|553
|5
|276.50
|Miami
|2
|67
|50
|0
|549
|4
|274.50
|Missouri St.
|2
|60
|42
|3
|547
|4
|273.50
|Virginia
|2
|79
|52
|1
|547
|3
|273.50
|Liberty
|2
|62
|38
|1
|512
|5
|266.00
|Washington
|2
|54
|37
|0
|530
|2
|265.00
|Illinois
|2
|53
|40
|0
|527
|6
|263.50
|Maryland
|2
|83
|47
|0
|522
|5
|261.00
|California
|2
|69
|48
|1
|520
|4
|260.00
|Florida St.
|2
|34
|25
|0
|520
|6
|260.00
|NC State
|2
|57
|40
|1
|518
|2
|259.00
|South Florida
|2
|61
|40
|0
|518
|2
|259.00
|UCF
|2
|57
|36
|0
|518
|2
|259.00
|Rutgers
|2
|59
|44
|0
|511
|6
|255.50
|Purdue
|2
|52
|34
|1
|510
|4
|255.00
|Kansas St.
|3
|98
|64
|1
|763
|6
|254.33
|Vanderbilt
|2
|48
|35
|1
|508
|6
|254.00
|Temple
|2
|45
|36
|0
|507
|10
|253.50
|Ohio St.
|2
|48
|37
|1
|503
|6
|251.50
|Penn St.
|2
|68
|48
|0
|503
|3
|251.50
|Texas State
|2
|47
|30
|1
|500
|5
|250.00
|Kansas
|3
|84
|59
|2
|745
|9
|248.33
|San Jose St.
|2
|88
|45
|3
|496
|2
|248.00
|Texas
|2
|63
|38
|2
|487
|5
|243.50
|Wake Forest
|2
|54
|36
|1
|487
|2
|243.50
|Ohio
|2
|62
|43
|3
|486
|4
|243.00
|LSU
|2
|80
|55
|1
|485
|2
|242.50
|Hawaii
|3
|130
|80
|4
|727
|5
|242.33
|Georgia
|2
|68
|46
|0
|480
|3
|240.00
|New Mexico St.
|2
|76
|42
|1
|479
|3
|239.50
|Arkansas St.
|2
|68
|48
|2
|477
|4
|238.50
|Florida
|2
|69
|50
|1
|473
|6
|236.50
|Indiana
|2
|60
|39
|0
|473
|5
|236.50
|Toledo
|2
|61
|35
|2
|471
|4
|235.50
|Wisconsin
|2
|59
|41
|2
|471
|4
|235.50
|Tulsa
|2
|73
|48
|2
|465
|3
|232.50
|Washington St.
|2
|74
|51
|0
|465
|4
|232.50
|Louisville
|2
|60
|38
|3
|464
|3
|232.00
|UTEP
|2
|66
|38
|1
|459
|5
|229.50
|UNLV
|3
|68
|52
|1
|684
|6
|228.00
|Umass
|2
|72
|45
|2
|456
|0
|228.00
|Utah
|2
|53
|42
|0
|451
|5
|225.50
|Wyoming
|2
|62
|39
|1
|450
|3
|225.00
|Notre Dame
|1
|30
|19
|1
|221
|2
|221.00
|E. Michigan
|2
|63
|41
|0
|437
|3
|218.50
|Clemson
|2
|62
|37
|2
|426
|2
|213.00
|Colorado
|2
|60
|39
|0
|426
|3
|213.00
|Southern Miss.
|2
|71
|48
|1
|423
|5
|211.50
|South Carolina
|1
|19
|12
|0
|209
|1
|209.00
|Iowa St.
|3
|80
|55
|0
|623
|6
|207.67
|Georgia St.
|2
|66
|41
|2
|409
|2
|204.50
|West Virginia
|2
|51
|33
|1
|410
|1
|204.50
|Northwestern
|2
|65
|40
|4
|406
|3
|203.00
|South Alabama
|2
|39
|30
|0
|405
|4
|202.50
|Utah St.
|2
|59
|35
|0
|405
|4
|202.50
|Cincinnati
|2
|49
|30
|1
|402
|3
|201.00
|Memphis
|2
|48
|38
|1
|395
|1
|197.50
|Georgia Southern
|2
|73
|41
|2
|393
|5
|196.50
|Michigan
|2
|55
|30
|0
|393
|1
|196.50
|Charlotte
|2
|67
|38
|3
|392
|1
|196.00
|UCLA
|2
|64
|40
|2
|391
|2
|195.50
|UTSA
|2
|77
|44
|0
|389
|3
|194.50
|Michigan St.
|2
|53
|36
|1
|386
|5
|193.00
|Bowling Green
|2
|55
|41
|0
|383
|1
|191.50
|FIU
|2
|68
|40
|1
|382
|0
|191.00
|Auburn
|2
|50
|37
|0
|379
|3
|189.50
|Kent St.
|2
|44
|23
|1
|374
|3
|187.00
|Old Dominion
|2
|51
|33
|3
|373
|3
|186.50
|New Mexico
|2
|69
|45
|3
|372
|2
|186.00
|Sam Houston St.
|3
|93
|56
|3
|555
|2
|185.00
|San Diego St.
|2
|59
|31
|0
|369
|2
|184.50
|Troy
|2
|55
|33
|3
|367
|4
|183.50
|Virginia Tech
|2
|64
|32
|2
|355
|1
|177.50
|Houston
|2
|49
|31
|0
|340
|4
|170.00
|Arizona St.
|2
|62
|35
|3
|339
|3
|169.50
|Miami (Ohio)
|2
|40
|23
|3
|334
|0
|167.00
|Kennesaw St.
|2
|54
|25
|1
|331
|0
|165.50
|North Carolina
|2
|46
|30
|1
|327
|2
|163.50
|Colorado St.
|2
|59
|31
|2
|321
|1
|160.50
|Air Force
|1
|9
|6
|0
|159
|2
|159.00
|Fresno St.
|3
|74
|51
|5
|476
|0
|158.67
|Middle Tennessee
|2
|69
|37
|1
|317
|3
|158.50
|Tulane
|2
|59
|34
|0
|317
|2
|158.50
|BYU
|2
|45
|29
|0
|313
|3
|156.50
|Coastal Carolina
|2
|64
|36
|4
|302
|0
|151.00
|Oklahoma St.
|2
|49
|25
|2
|299
|1
|149.50
|Nevada
|2
|44
|24
|3
|293
|1
|146.50
|Cent. Michigan
|2
|40
|28
|0
|292
|1
|146.00
|James Madison
|2
|58
|35
|2
|282
|3
|141.00
|W. Michigan
|2
|47
|23
|1
|275
|1
|137.50
|Kentucky
|2
|56
|26
|1
|272
|0
|136.00
|Navy
|2
|22
|15
|0
|260
|2
|130.00
|Stanford
|2
|62
|32
|3
|251
|0
|125.50
|Buffalo
|2
|42
|23
|2
|240
|2
|120.00
|Army
|2
|28
|16
|2
|226
|1
|113.00
|Louisiana Tech
|2
|45
|28
|0
|222
|2
|111.00
|Marshall
|2
|45
|24
|1
|212
|0
|106.00
|Jacksonville St.
|2
|42
|22
|1
|209
|0
|104.50
|Akron
|2
|61
|25
|1
|201
|0
|100.50
|N. Illinois
|2
|46
|28
|1
|200
|0
|100.00
|Louisiana-Monroe
|2
|44
|24
|2
|178
|2
|89.00
|Louisiana-Lafayette
|2
|50
|24
|1
|174
|1
|87.00
|Ball St.
|2
|32
|20
|0
|158
|0
|79.00
|Iowa
|2
|40
|22
|1
|131
|1
|65.50
|Rice
|2
|22
|18
|1
|96
|0
|48.00
