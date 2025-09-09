Live Radio
NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

September 9, 2025, 11:14 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
Baylor 2 98 61 0 859 7 429.50
Boston College 2 84 65 0 848 9 424.00
Southern Cal 2 57 44 0 810 7 405.00
East Carolina 2 89 62 0 746 4 373.00
Duke 2 73 52 1 745 5 372.50
Nebraska 2 82 65 0 737 6 368.50
W. Kentucky 3 129 87 1 1,074 11 358.00
Tennessee 2 80 54 0 705 7 352.50
Appalachian St. 2 84 52 1 698 5 348.50
Syracuse 2 93 56 2 691 3 345.50
Texas Tech 2 70 52 0 685 10 342.50
Missouri 2 70 56 0 675 6 337.50
Arkansas 2 65 46 2 667 11 333.50
Oklahoma 2 71 51 2 662 4 331.00
Uconn 2 82 52 0 662 5 331.00
Pittsburgh 2 70 47 2 642 9 321.00
FAU 2 107 65 6 637 6 318.50
Oregon St. 2 83 54 3 636 4 318.00
Mississippi 2 61 37 4 635 4 317.50
Alabama 2 76 52 0 625 9 312.50
Texas A&M 2 70 45 1 610 8 305.00
Delaware 2 80 49 1 603 4 301.50
Georgia Tech 2 50 35 2 600 2 300.00
Minnesota 1 35 19 1 290 2 290.00
Oregon 2 50 37 0 572 6 286.00
TCU 1 37 27 1 284 2 284.00
UAB 2 56 41 2 568 4 284.00
Arizona 2 51 33 0 567 6 283.50
Boise St. 2 77 44 0 565 3 282.50
Mississippi St. 2 70 46 1 556 4 278.00
SMU 2 52 38 2 555 5 277.50
North Texas 2 67 42 0 553 5 276.50
Miami 2 67 50 0 549 4 274.50
Missouri St. 2 60 42 3 547 4 273.50
Virginia 2 79 52 1 547 3 273.50
Liberty 2 62 38 1 512 5 266.00
Washington 2 54 37 0 530 2 265.00
Illinois 2 53 40 0 527 6 263.50
Maryland 2 83 47 0 522 5 261.00
California 2 69 48 1 520 4 260.00
Florida St. 2 34 25 0 520 6 260.00
NC State 2 57 40 1 518 2 259.00
South Florida 2 61 40 0 518 2 259.00
UCF 2 57 36 0 518 2 259.00
Rutgers 2 59 44 0 511 6 255.50
Purdue 2 52 34 1 510 4 255.00
Kansas St. 3 98 64 1 763 6 254.33
Vanderbilt 2 48 35 1 508 6 254.00
Temple 2 45 36 0 507 10 253.50
Ohio St. 2 48 37 1 503 6 251.50
Penn St. 2 68 48 0 503 3 251.50
Texas State 2 47 30 1 500 5 250.00
Kansas 3 84 59 2 745 9 248.33
San Jose St. 2 88 45 3 496 2 248.00
Texas 2 63 38 2 487 5 243.50
Wake Forest 2 54 36 1 487 2 243.50
Ohio 2 62 43 3 486 4 243.00
LSU 2 80 55 1 485 2 242.50
Hawaii 3 130 80 4 727 5 242.33
Georgia 2 68 46 0 480 3 240.00
New Mexico St. 2 76 42 1 479 3 239.50
Arkansas St. 2 68 48 2 477 4 238.50
Florida 2 69 50 1 473 6 236.50
Indiana 2 60 39 0 473 5 236.50
Toledo 2 61 35 2 471 4 235.50
Wisconsin 2 59 41 2 471 4 235.50
Tulsa 2 73 48 2 465 3 232.50
Washington St. 2 74 51 0 465 4 232.50
Louisville 2 60 38 3 464 3 232.00
UTEP 2 66 38 1 459 5 229.50
UNLV 3 68 52 1 684 6 228.00
Umass 2 72 45 2 456 0 228.00
Utah 2 53 42 0 451 5 225.50
Wyoming 2 62 39 1 450 3 225.00
Notre Dame 1 30 19 1 221 2 221.00
E. Michigan 2 63 41 0 437 3 218.50
Clemson 2 62 37 2 426 2 213.00
Colorado 2 60 39 0 426 3 213.00
Southern Miss. 2 71 48 1 423 5 211.50
South Carolina 1 19 12 0 209 1 209.00
Iowa St. 3 80 55 0 623 6 207.67
Georgia St. 2 66 41 2 409 2 204.50
West Virginia 2 51 33 1 410 1 204.50
Northwestern 2 65 40 4 406 3 203.00
South Alabama 2 39 30 0 405 4 202.50
Utah St. 2 59 35 0 405 4 202.50
Cincinnati 2 49 30 1 402 3 201.00
Memphis 2 48 38 1 395 1 197.50
Georgia Southern 2 73 41 2 393 5 196.50
Michigan 2 55 30 0 393 1 196.50
Charlotte 2 67 38 3 392 1 196.00
UCLA 2 64 40 2 391 2 195.50
UTSA 2 77 44 0 389 3 194.50
Michigan St. 2 53 36 1 386 5 193.00
Bowling Green 2 55 41 0 383 1 191.50
FIU 2 68 40 1 382 0 191.00
Auburn 2 50 37 0 379 3 189.50
Kent St. 2 44 23 1 374 3 187.00
Old Dominion 2 51 33 3 373 3 186.50
New Mexico 2 69 45 3 372 2 186.00
Sam Houston St. 3 93 56 3 555 2 185.00
San Diego St. 2 59 31 0 369 2 184.50
Troy 2 55 33 3 367 4 183.50
Virginia Tech 2 64 32 2 355 1 177.50
Houston 2 49 31 0 340 4 170.00
Arizona St. 2 62 35 3 339 3 169.50
Miami (Ohio) 2 40 23 3 334 0 167.00
Kennesaw St. 2 54 25 1 331 0 165.50
North Carolina 2 46 30 1 327 2 163.50
Colorado St. 2 59 31 2 321 1 160.50
Air Force 1 9 6 0 159 2 159.00
Fresno St. 3 74 51 5 476 0 158.67
Middle Tennessee 2 69 37 1 317 3 158.50
Tulane 2 59 34 0 317 2 158.50
BYU 2 45 29 0 313 3 156.50
Coastal Carolina 2 64 36 4 302 0 151.00
Oklahoma St. 2 49 25 2 299 1 149.50
Nevada 2 44 24 3 293 1 146.50
Cent. Michigan 2 40 28 0 292 1 146.00
James Madison 2 58 35 2 282 3 141.00
W. Michigan 2 47 23 1 275 1 137.50
Kentucky 2 56 26 1 272 0 136.00
Navy 2 22 15 0 260 2 130.00
Stanford 2 62 32 3 251 0 125.50
Buffalo 2 42 23 2 240 2 120.00
Army 2 28 16 2 226 1 113.00
Louisiana Tech 2 45 28 0 222 2 111.00
Marshall 2 45 24 1 212 0 106.00
Jacksonville St. 2 42 22 1 209 0 104.50
Akron 2 61 25 1 201 0 100.50
N. Illinois 2 46 28 1 200 0 100.00
Louisiana-Monroe 2 44 24 2 178 2 89.00
Louisiana-Lafayette 2 50 24 1 174 1 87.00
Ball St. 2 32 20 0 158 0 79.00
Iowa 2 40 22 1 131 1 65.50
Rice 2 22 18 1 96 0 48.00

Sports
