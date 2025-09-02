Live Radio
NCAA FBS Team Passing Offense

The Associated Press

September 2, 2025, 11:15 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
Boston College 1 39 31 0 458 5 458.00
Baylor 1 48 27 0 419 3 419.00
Appalachian St. 1 50 33 0 404 3 404.00
Mississippi 1 37 24 2 400 4 400.00
W. Kentucky 2 90 63 0 800 9 400.00
Oklahoma 1 37 30 1 392 3 392.00
Duke 1 34 27 0 389 3 389.00
Uconn 1 38 27 0 388 4 388.00
East Carolina 1 45 31 0 383 1 383.00
Southern Cal 1 27 24 0 364 3 364.00
Arkansas 1 36 26 0 358 7 358.00
Arkansas St. 1 32 26 0 345 3 345.00
Missouri 1 31 26 0 341 3 341.00
Purdue 1 29 20 0 340 2 340.00
North Texas 1 34 24 0 329 3 329.00
NC State 1 34 24 1 318 1 318.00
Texas Tech 1 30 25 0 314 6 314.00
UCF 1 33 22 0 314 2 314.00
Louisville 1 37 25 3 313 2 313.00
San Jose St. 1 45 24 2 308 2 308.00
Penn St. 1 35 29 0 303 1 303.00
Pittsburgh 1 38 23 1 302 5 302.00
Kansas St. 2 73 49 0 591 5 295.50
Texas A&M 1 36 23 0 291 4 291.00
Minnesota 1 35 19 1 290 2 290.00
Virginia 1 36 22 0 290 2 290.00
TCU 1 37 27 1 284 2 284.00
Vanderbilt 1 28 21 0 280 3 280.00
FAU 1 62 36 6 277 1 277.00
Mississippi St. 1 37 27 1 277 1 277.00
Temple 1 29 22 0 276 6 276.00
Syracuse 1 40 23 1 274 1 274.00
Delaware 1 44 31 0 272 3 272.00
Toledo 1 40 23 1 270 1 270.00
Maryland 1 47 28 0 268 3 268.00
Kansas 2 54 41 1 522 7 261.00
SMU 1 30 22 1 260 2 260.00
Wyoming 1 36 19 1 260 1 260.00
Arizona St. 1 39 25 1 257 2 257.00
Boise St. 1 48 27 0 256 1 256.00
South Florida 1 25 17 0 255 1 255.00
Alabama 1 43 23 0 254 2 254.00
Oregon 1 25 19 0 253 3 253.00
Rutgers 1 23 18 0 252 2 252.00
Florida 1 36 27 0 251 5 251.00
Michigan 1 31 21 0 251 1 251.00
Georgia 1 32 19 0 249 3 249.00
E. Michigan 1 34 23 0 248 1 248.00
Oregon St. 1 34 22 1 248 0 248.00
Tennessee 1 28 16 0 247 3 247.00
UAB 1 23 18 0 247 2 247.00
LSU 1 39 29 0 246 1 246.00
Iowa St. 2 53 37 0 489 5 244.50
Nebraska 1 42 33 0 243 2 243.00
UNLV 2 47 37 1 481 3 240.50
Ohio 1 31 21 0 239 3 239.00
Tulsa 1 34 22 0 236 2 236.00
California 1 30 20 0 234 3 234.00
FIU 1 35 22 0 233 0 233.00
Utah St. 1 28 19 0 233 1 233.00
Oklahoma St. 1 30 18 0 232 1 232.00
Illinois 1 22 18 0 231 3 231.00
West Virginia 1 23 18 0 232 1 231.00
Clemson 1 38 19 1 230 0 230.00
New Mexico St. 1 31 14 1 227 1 227.00
San Diego St. 1 29 16 0 227 1 227.00
Washington 1 24 18 0 226 1 226.00
Notre Dame 1 30 19 1 221 2 221.00
Virginia Tech 1 35 15 2 221 0 221.00
Wake Forest 1 28 20 0 218 0 218.00
New Mexico 1 48 32 3 217 2 217.00
Hawaii 2 87 53 3 433 2 216.50
Texas State 1 27 18 0 214 4 214.00
Kent St. 1 19 12 0 209 2 209.00
South Carolina 1 19 12 0 209 1 209.00
Washington St. 1 32 23 0 208 1 208.00
Utah 1 26 21 0 206 2 206.00
Miami 1 30 20 0 205 2 205.00
Memphis 1 28 22 1 199 1 199.00
Southern Miss. 1 39 26 1 199 2 199.00
Umass 1 40 25 1 199 0 199.00
Sam Houston St. 2 65 38 2 396 1 198.00
Liberty 1 33 19 0 197 3 197.00
Indiana 1 32 18 0 193 0 193.00
W. Michigan 1 33 16 1 188 0 188.00
Wisconsin 1 32 18 1 188 1 188.00
UTEP 1 37 23 1 181 1 181.00
Colorado St. 1 33 17 1 180 1 180.00
Fresno St. 2 56 38 4 355 0 177.50
South Alabama 1 15 13 0 174 2 174.00
North Carolina 1 21 13 1 172 1 172.00
Texas 1 30 17 1 170 1 170.00
UTSA 1 34 21 0 170 1 170.00
Coastal Carolina 1 37 20 1 163 0 163.00
Arizona 1 23 13 0 161 1 161.00
Northwestern 1 36 19 4 161 0 161.00
Air Force 1 9 6 0 159 2 159.00
Colorado 1 29 17 0 159 1 159.00
Missouri St. 1 28 20 2 159 1 159.00
Georgia Southern 1 28 17 1 158 2 158.00
Jacksonville St. 1 30 16 1 157 0 157.00
Michigan St. 1 24 17 1 155 1 155.00
Florida St. 1 14 9 0 152 0 152.00
Houston 1 27 16 0 152 3 152.00
Tulane 1 32 18 0 150 1 150.00
Kennesaw St. 1 33 12 0 149 0 149.00
James Madison 1 27 17 1 145 2 145.00
Troy 1 24 14 0 144 3 144.00
Georgia Tech 1 21 13 1 143 0 143.00
Charlotte 1 25 13 1 142 1 142.00
Akron 1 38 16 1 139 0 139.00
BYU 1 18 12 0 138 3 138.00
UCLA 1 22 11 1 136 1 136.00
Army 1 16 8 2 131 0 131.00
Louisiana Tech 1 20 14 0 130 1 130.00
Marshall 1 21 11 0 129 0 129.00
Ohio St. 1 20 13 0 126 1 126.00
Nevada 1 21 11 1 125 1 125.00
Louisiana-Monroe 1 26 14 1 123 2 123.00
Cent. Michigan 1 13 8 0 115 0 115.00
Bowling Green 1 18 12 0 109 0 109.00
Middle Tennessee 1 37 16 0 109 2 109.00
N. Illinois 1 24 14 1 109 0 109.00
Stanford 1 30 15 1 109 0 109.00
Auburn 1 17 11 0 108 0 108.00
Buffalo 1 20 12 0 107 1 107.00
Old Dominion 1 22 11 3 96 0 96.00
Navy 1 14 9 0 92 1 92.00
Louisiana-Lafayette 1 28 10 1 88 0 88.00
Ball St. 1 16 10 0 87 0 87.00
Kentucky 1 23 10 1 85 0 85.00
Miami (Ohio) 1 18 9 2 83 0 83.00
Cincinnati 1 25 13 1 69 0 69.00
Georgia St. 1 25 12 1 69 1 69.00
Iowa 1 16 9 0 48 1 48.00
Rice 1 9 7 0 45 0 45.00

