NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|Boston College
|1
|39
|31
|0
|458
|5
|458.00
|Baylor
|1
|48
|27
|0
|419
|3
|419.00
|Appalachian St.
|1
|50
|33
|0
|404
|3
|404.00
|Mississippi
|1
|37
|24
|2
|400
|4
|400.00
|W. Kentucky
|2
|90
|63
|0
|800
|9
|400.00
|Oklahoma
|1
|37
|30
|1
|392
|3
|392.00
|Duke
|1
|34
|27
|0
|389
|3
|389.00
|Uconn
|1
|38
|27
|0
|388
|4
|388.00
|East Carolina
|1
|45
|31
|0
|383
|1
|383.00
|Southern Cal
|1
|27
|24
|0
|364
|3
|364.00
|Arkansas
|1
|36
|26
|0
|358
|7
|358.00
|Arkansas St.
|1
|32
|26
|0
|345
|3
|345.00
|Missouri
|1
|31
|26
|0
|341
|3
|341.00
|Purdue
|1
|29
|20
|0
|340
|2
|340.00
|North Texas
|1
|34
|24
|0
|329
|3
|329.00
|NC State
|1
|34
|24
|1
|318
|1
|318.00
|Texas Tech
|1
|30
|25
|0
|314
|6
|314.00
|UCF
|1
|33
|22
|0
|314
|2
|314.00
|Louisville
|1
|37
|25
|3
|313
|2
|313.00
|San Jose St.
|1
|45
|24
|2
|308
|2
|308.00
|Penn St.
|1
|35
|29
|0
|303
|1
|303.00
|Pittsburgh
|1
|38
|23
|1
|302
|5
|302.00
|Kansas St.
|2
|73
|49
|0
|591
|5
|295.50
|Texas A&M
|1
|36
|23
|0
|291
|4
|291.00
|Minnesota
|1
|35
|19
|1
|290
|2
|290.00
|Virginia
|1
|36
|22
|0
|290
|2
|290.00
|TCU
|1
|37
|27
|1
|284
|2
|284.00
|Vanderbilt
|1
|28
|21
|0
|280
|3
|280.00
|FAU
|1
|62
|36
|6
|277
|1
|277.00
|Mississippi St.
|1
|37
|27
|1
|277
|1
|277.00
|Temple
|1
|29
|22
|0
|276
|6
|276.00
|Syracuse
|1
|40
|23
|1
|274
|1
|274.00
|Delaware
|1
|44
|31
|0
|272
|3
|272.00
|Toledo
|1
|40
|23
|1
|270
|1
|270.00
|Maryland
|1
|47
|28
|0
|268
|3
|268.00
|Kansas
|2
|54
|41
|1
|522
|7
|261.00
|SMU
|1
|30
|22
|1
|260
|2
|260.00
|Wyoming
|1
|36
|19
|1
|260
|1
|260.00
|Arizona St.
|1
|39
|25
|1
|257
|2
|257.00
|Boise St.
|1
|48
|27
|0
|256
|1
|256.00
|South Florida
|1
|25
|17
|0
|255
|1
|255.00
|Alabama
|1
|43
|23
|0
|254
|2
|254.00
|Oregon
|1
|25
|19
|0
|253
|3
|253.00
|Rutgers
|1
|23
|18
|0
|252
|2
|252.00
|Florida
|1
|36
|27
|0
|251
|5
|251.00
|Michigan
|1
|31
|21
|0
|251
|1
|251.00
|Georgia
|1
|32
|19
|0
|249
|3
|249.00
|E. Michigan
|1
|34
|23
|0
|248
|1
|248.00
|Oregon St.
|1
|34
|22
|1
|248
|0
|248.00
|Tennessee
|1
|28
|16
|0
|247
|3
|247.00
|UAB
|1
|23
|18
|0
|247
|2
|247.00
|LSU
|1
|39
|29
|0
|246
|1
|246.00
|Iowa St.
|2
|53
|37
|0
|489
|5
|244.50
|Nebraska
|1
|42
|33
|0
|243
|2
|243.00
|UNLV
|2
|47
|37
|1
|481
|3
|240.50
|Ohio
|1
|31
|21
|0
|239
|3
|239.00
|Tulsa
|1
|34
|22
|0
|236
|2
|236.00
|California
|1
|30
|20
|0
|234
|3
|234.00
|FIU
|1
|35
|22
|0
|233
|0
|233.00
|Utah St.
|1
|28
|19
|0
|233
|1
|233.00
|Oklahoma St.
|1
|30
|18
|0
|232
|1
|232.00
|Illinois
|1
|22
|18
|0
|231
|3
|231.00
|West Virginia
|1
|23
|18
|0
|232
|1
|231.00
|Clemson
|1
|38
|19
|1
|230
|0
|230.00
|New Mexico St.
|1
|31
|14
|1
|227
|1
|227.00
|San Diego St.
|1
|29
|16
|0
|227
|1
|227.00
|Washington
|1
|24
|18
|0
|226
|1
|226.00
|Notre Dame
|1
|30
|19
|1
|221
|2
|221.00
|Virginia Tech
|1
|35
|15
|2
|221
|0
|221.00
|Wake Forest
|1
|28
|20
|0
|218
|0
|218.00
|New Mexico
|1
|48
|32
|3
|217
|2
|217.00
|Hawaii
|2
|87
|53
|3
|433
|2
|216.50
|Texas State
|1
|27
|18
|0
|214
|4
|214.00
|Kent St.
|1
|19
|12
|0
|209
|2
|209.00
|South Carolina
|1
|19
|12
|0
|209
|1
|209.00
|Washington St.
|1
|32
|23
|0
|208
|1
|208.00
|Utah
|1
|26
|21
|0
|206
|2
|206.00
|Miami
|1
|30
|20
|0
|205
|2
|205.00
|Memphis
|1
|28
|22
|1
|199
|1
|199.00
|Southern Miss.
|1
|39
|26
|1
|199
|2
|199.00
|Umass
|1
|40
|25
|1
|199
|0
|199.00
|Sam Houston St.
|2
|65
|38
|2
|396
|1
|198.00
|Liberty
|1
|33
|19
|0
|197
|3
|197.00
|Indiana
|1
|32
|18
|0
|193
|0
|193.00
|W. Michigan
|1
|33
|16
|1
|188
|0
|188.00
|Wisconsin
|1
|32
|18
|1
|188
|1
|188.00
|UTEP
|1
|37
|23
|1
|181
|1
|181.00
|Colorado St.
|1
|33
|17
|1
|180
|1
|180.00
|Fresno St.
|2
|56
|38
|4
|355
|0
|177.50
|South Alabama
|1
|15
|13
|0
|174
|2
|174.00
|North Carolina
|1
|21
|13
|1
|172
|1
|172.00
|Texas
|1
|30
|17
|1
|170
|1
|170.00
|UTSA
|1
|34
|21
|0
|170
|1
|170.00
|Coastal Carolina
|1
|37
|20
|1
|163
|0
|163.00
|Arizona
|1
|23
|13
|0
|161
|1
|161.00
|Northwestern
|1
|36
|19
|4
|161
|0
|161.00
|Air Force
|1
|9
|6
|0
|159
|2
|159.00
|Colorado
|1
|29
|17
|0
|159
|1
|159.00
|Missouri St.
|1
|28
|20
|2
|159
|1
|159.00
|Georgia Southern
|1
|28
|17
|1
|158
|2
|158.00
|Jacksonville St.
|1
|30
|16
|1
|157
|0
|157.00
|Michigan St.
|1
|24
|17
|1
|155
|1
|155.00
|Florida St.
|1
|14
|9
|0
|152
|0
|152.00
|Houston
|1
|27
|16
|0
|152
|3
|152.00
|Tulane
|1
|32
|18
|0
|150
|1
|150.00
|Kennesaw St.
|1
|33
|12
|0
|149
|0
|149.00
|James Madison
|1
|27
|17
|1
|145
|2
|145.00
|Troy
|1
|24
|14
|0
|144
|3
|144.00
|Georgia Tech
|1
|21
|13
|1
|143
|0
|143.00
|Charlotte
|1
|25
|13
|1
|142
|1
|142.00
|Akron
|1
|38
|16
|1
|139
|0
|139.00
|BYU
|1
|18
|12
|0
|138
|3
|138.00
|UCLA
|1
|22
|11
|1
|136
|1
|136.00
|Army
|1
|16
|8
|2
|131
|0
|131.00
|Louisiana Tech
|1
|20
|14
|0
|130
|1
|130.00
|Marshall
|1
|21
|11
|0
|129
|0
|129.00
|Ohio St.
|1
|20
|13
|0
|126
|1
|126.00
|Nevada
|1
|21
|11
|1
|125
|1
|125.00
|Louisiana-Monroe
|1
|26
|14
|1
|123
|2
|123.00
|Cent. Michigan
|1
|13
|8
|0
|115
|0
|115.00
|Bowling Green
|1
|18
|12
|0
|109
|0
|109.00
|Middle Tennessee
|1
|37
|16
|0
|109
|2
|109.00
|N. Illinois
|1
|24
|14
|1
|109
|0
|109.00
|Stanford
|1
|30
|15
|1
|109
|0
|109.00
|Auburn
|1
|17
|11
|0
|108
|0
|108.00
|Buffalo
|1
|20
|12
|0
|107
|1
|107.00
|Old Dominion
|1
|22
|11
|3
|96
|0
|96.00
|Navy
|1
|14
|9
|0
|92
|1
|92.00
|Louisiana-Lafayette
|1
|28
|10
|1
|88
|0
|88.00
|Ball St.
|1
|16
|10
|0
|87
|0
|87.00
|Kentucky
|1
|23
|10
|1
|85
|0
|85.00
|Miami (Ohio)
|1
|18
|9
|2
|83
|0
|83.00
|Cincinnati
|1
|25
|13
|1
|69
|0
|69.00
|Georgia St.
|1
|25
|12
|1
|69
|1
|69.00
|Iowa
|1
|16
|9
|0
|48
|1
|48.00
|Rice
|1
|9
|7
|0
|45
|0
|45.00
