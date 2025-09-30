Live Radio
NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

September 30, 2025, 11:14 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Michigan St. 4 689 13 48.92
Purdue 4 540 11 48.00
Cincinnati 4 525 11 47.45
Oklahoma 4 758 15 47.27
Air Force 4 356 7 47.14
Troy 4 1079 22 46.23
Baylor 5 590 12 46.08
Syracuse 5 1103 23 45.78
Kansas 5 836 18 45.56
Iowa St. 5 690 15 45.13
W. Kentucky 5 1118 22 45.05
Arkansas 5 613 13 45.00
Vanderbilt 5 346 7 45.00
Mississippi 5 605 13 44.85
Georgia 4 782 17 44.65
Texas Tech 4 434 10 44.30
Georgia Tech 5 611 13 44.00
Utah 5 526 12 44.00
New Mexico 4 544 12 43.83
Notre Dame 4 272 6 43.83
BYU 4 474 11 43.55
Colorado St. 4 778 16 43.31
Southern Cal 5 226 5 43.20
Nebraska 4 344 8 43.12
Oklahoma St. 4 1159 26 43.12
Mississippi St. 5 775 18 43.00
Penn St. 4 467 10 43.00
Appalachian St. 4 707 16 42.88
San Jose St. 4 640 14 42.86
South Carolina 5 909 20 42.85
UNLV 4 477 11 42.73
Tennessee 5 610 14 42.50
Army 4 444 10 42.40
Kentucky 4 738 16 42.31
San Diego St. 4 1063 23 42.30
Louisiana Tech 5 1561 34 42.26
Ohio St. 4 340 8 42.12
Pittsburgh 4 665 15 42.07
Tulsa 5 1071 24 42.04
SMU 4 656 15 42.00
Utah St. 5 1222 27 42.00
FAU 4 534 11 41.55
Florida 4 783 17 41.53
Maryland 4 1047 22 41.45
Alabama 4 354 8 41.38
Marshall 5 1147 27 41.37
Indiana 5 490 11 41.36
UCLA 4 578 14 41.36
Missouri 5 508 11 41.27
Northwestern 4 567 12 41.25
Charlotte 4 817 19 41.21
Fresno St. 5 458 11 41.18
Nevada 4 749 17 41.18
Texas 4 744 16 41.12
Auburn 5 997 23 41.00
Memphis 5 720 16 41.00
Sam Houston St. 4 1001 23 40.91
Miami (Ohio) 4 845 20 40.90
North Texas 5 493 12 40.83
Boise St. 4 562 12 40.75
Clemson 4 589 14 40.64
South Florida 4 809 18 40.61
Kansas St. 5 856 19 40.47
New Mexico St. 4 1086 25 40.44
Buffalo 5 1105 25 40.40
Virginia 5 455 10 40.40
LSU 5 980 21 40.33
E. Michigan 5 910 19 40.32
North Carolina 4 689 17 40.18
Arkansas St. 5 864 20 40.05
Colorado 5 1078 24 40.04
Minnesota 4 510 12 39.92
Texas State 4 462 11 39.91
Tulane 5 1048 23 39.74
Illinois 5 785 18 39.67
Hawaii 6 1002 22 39.64
Ball St. 4 933 22 39.59
Miami 4 524 12 39.58
Toledo 5 971 24 39.54
Houston 4 927 20 39.50
Louisiana-Lafayette 5 870 20 39.40
UTEP 5 1246 27 39.33
Virginia Tech 5 894 20 39.30
NC State 5 842 18 39.11
Rice 5 1069 25 39.08
Cent. Michigan 5 937 23 39.04
West Virginia 5 1176 28 38.96
Liberty 5 883 21 38.95
East Carolina 5 671 16 38.94
Oregon 5 310 8 38.88
Rutgers 5 405 9 38.78
Duke 5 442 11 38.73
California 5 862 20 38.50
Louisville 4 498 14 38.50
Kennesaw St. 5 980 24 38.46
Boston College 4 685 17 38.41
Georgia Southern 5 1125 27 38.41
TCU 4 422 11 38.36
UTSA 4 1023 22 38.27
Temple 4 907 23 38.13
W. Michigan 5 1029 25 38.12
Texas A&M 4 791 19 38.11
UCF 4 488 12 38.08
Iowa 5 616 15 37.73
N. Illinois 4 902 23 37.70
Uconn 5 925 23 37.57
Old Dominion 4 578 13 37.46
Middle Tennessee 5 1272 29 37.31
Stanford 5 1013 24 37.25
Michigan 4 583 14 36.93
Wake Forest 4 816 21 36.90
Southern Miss. 5 876 22 36.86
Jacksonville St. 5 887 22 36.77
Umass 4 1198 26 36.58
Florida St. 4 166 4 36.50
Akron 5 1385 32 36.41
Wyoming 4 946 22 36.23
Navy 4 359 9 36.22
Missouri St. 5 1052 25 36.04
Washington St. 5 871 22 35.68
Wisconsin 4 733 18 35.67
Ohio 5 790 20 35.40
Georgia St. 4 916 21 35.38
Arizona St. 5 653 16 35.25
Arizona 4 465 12 35.08
Coastal Carolina 4 914 22 34.91
South Alabama 5 518 14 34.57
Delaware 4 386 11 34.27
UAB 4 454 11 33.73
Bowling Green 5 965 24 33.46
Louisiana-Monroe 4 752 19 32.79
Oregon St. 5 1242 29 32.62
FIU 4 687 18 32.28
Kent St. 4 1002 27 31.74
James Madison 4 405 12 31.17
Washington 4 193 5 28.20

Sports
