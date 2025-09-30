NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Michigan St.
|4
|689
|13
|48.92
|Purdue
|4
|540
|11
|48.00
|Cincinnati
|4
|525
|11
|47.45
|Oklahoma
|4
|758
|15
|47.27
|Air Force
|4
|356
|7
|47.14
|Troy
|4
|1079
|22
|46.23
|Baylor
|5
|590
|12
|46.08
|Syracuse
|5
|1103
|23
|45.78
|Kansas
|5
|836
|18
|45.56
|Iowa St.
|5
|690
|15
|45.13
|W. Kentucky
|5
|1118
|22
|45.05
|Arkansas
|5
|613
|13
|45.00
|Vanderbilt
|5
|346
|7
|45.00
|Mississippi
|5
|605
|13
|44.85
|Georgia
|4
|782
|17
|44.65
|Texas Tech
|4
|434
|10
|44.30
|Georgia Tech
|5
|611
|13
|44.00
|Utah
|5
|526
|12
|44.00
|New Mexico
|4
|544
|12
|43.83
|Notre Dame
|4
|272
|6
|43.83
|BYU
|4
|474
|11
|43.55
|Colorado St.
|4
|778
|16
|43.31
|Southern Cal
|5
|226
|5
|43.20
|Nebraska
|4
|344
|8
|43.12
|Oklahoma St.
|4
|1159
|26
|43.12
|Mississippi St.
|5
|775
|18
|43.00
|Penn St.
|4
|467
|10
|43.00
|Appalachian St.
|4
|707
|16
|42.88
|San Jose St.
|4
|640
|14
|42.86
|South Carolina
|5
|909
|20
|42.85
|UNLV
|4
|477
|11
|42.73
|Tennessee
|5
|610
|14
|42.50
|Army
|4
|444
|10
|42.40
|Kentucky
|4
|738
|16
|42.31
|San Diego St.
|4
|1063
|23
|42.30
|Louisiana Tech
|5
|1561
|34
|42.26
|Ohio St.
|4
|340
|8
|42.12
|Pittsburgh
|4
|665
|15
|42.07
|Tulsa
|5
|1071
|24
|42.04
|SMU
|4
|656
|15
|42.00
|Utah St.
|5
|1222
|27
|42.00
|FAU
|4
|534
|11
|41.55
|Florida
|4
|783
|17
|41.53
|Maryland
|4
|1047
|22
|41.45
|Alabama
|4
|354
|8
|41.38
|Marshall
|5
|1147
|27
|41.37
|Indiana
|5
|490
|11
|41.36
|UCLA
|4
|578
|14
|41.36
|Missouri
|5
|508
|11
|41.27
|Northwestern
|4
|567
|12
|41.25
|Charlotte
|4
|817
|19
|41.21
|Fresno St.
|5
|458
|11
|41.18
|Nevada
|4
|749
|17
|41.18
|Texas
|4
|744
|16
|41.12
|Auburn
|5
|997
|23
|41.00
|Memphis
|5
|720
|16
|41.00
|Sam Houston St.
|4
|1001
|23
|40.91
|Miami (Ohio)
|4
|845
|20
|40.90
|North Texas
|5
|493
|12
|40.83
|Boise St.
|4
|562
|12
|40.75
|Clemson
|4
|589
|14
|40.64
|South Florida
|4
|809
|18
|40.61
|Kansas St.
|5
|856
|19
|40.47
|New Mexico St.
|4
|1086
|25
|40.44
|Buffalo
|5
|1105
|25
|40.40
|Virginia
|5
|455
|10
|40.40
|LSU
|5
|980
|21
|40.33
|E. Michigan
|5
|910
|19
|40.32
|North Carolina
|4
|689
|17
|40.18
|Arkansas St.
|5
|864
|20
|40.05
|Colorado
|5
|1078
|24
|40.04
|Minnesota
|4
|510
|12
|39.92
|Texas State
|4
|462
|11
|39.91
|Tulane
|5
|1048
|23
|39.74
|Illinois
|5
|785
|18
|39.67
|Hawaii
|6
|1002
|22
|39.64
|Ball St.
|4
|933
|22
|39.59
|Miami
|4
|524
|12
|39.58
|Toledo
|5
|971
|24
|39.54
|Houston
|4
|927
|20
|39.50
|Louisiana-Lafayette
|5
|870
|20
|39.40
|UTEP
|5
|1246
|27
|39.33
|Virginia Tech
|5
|894
|20
|39.30
|NC State
|5
|842
|18
|39.11
|Rice
|5
|1069
|25
|39.08
|Cent. Michigan
|5
|937
|23
|39.04
|West Virginia
|5
|1176
|28
|38.96
|Liberty
|5
|883
|21
|38.95
|East Carolina
|5
|671
|16
|38.94
|Oregon
|5
|310
|8
|38.88
|Rutgers
|5
|405
|9
|38.78
|Duke
|5
|442
|11
|38.73
|California
|5
|862
|20
|38.50
|Louisville
|4
|498
|14
|38.50
|Kennesaw St.
|5
|980
|24
|38.46
|Boston College
|4
|685
|17
|38.41
|Georgia Southern
|5
|1125
|27
|38.41
|TCU
|4
|422
|11
|38.36
|UTSA
|4
|1023
|22
|38.27
|Temple
|4
|907
|23
|38.13
|W. Michigan
|5
|1029
|25
|38.12
|Texas A&M
|4
|791
|19
|38.11
|UCF
|4
|488
|12
|38.08
|Iowa
|5
|616
|15
|37.73
|N. Illinois
|4
|902
|23
|37.70
|Uconn
|5
|925
|23
|37.57
|Old Dominion
|4
|578
|13
|37.46
|Middle Tennessee
|5
|1272
|29
|37.31
|Stanford
|5
|1013
|24
|37.25
|Michigan
|4
|583
|14
|36.93
|Wake Forest
|4
|816
|21
|36.90
|Southern Miss.
|5
|876
|22
|36.86
|Jacksonville St.
|5
|887
|22
|36.77
|Umass
|4
|1198
|26
|36.58
|Florida St.
|4
|166
|4
|36.50
|Akron
|5
|1385
|32
|36.41
|Wyoming
|4
|946
|22
|36.23
|Navy
|4
|359
|9
|36.22
|Missouri St.
|5
|1052
|25
|36.04
|Washington St.
|5
|871
|22
|35.68
|Wisconsin
|4
|733
|18
|35.67
|Ohio
|5
|790
|20
|35.40
|Georgia St.
|4
|916
|21
|35.38
|Arizona St.
|5
|653
|16
|35.25
|Arizona
|4
|465
|12
|35.08
|Coastal Carolina
|4
|914
|22
|34.91
|South Alabama
|5
|518
|14
|34.57
|Delaware
|4
|386
|11
|34.27
|UAB
|4
|454
|11
|33.73
|Bowling Green
|5
|965
|24
|33.46
|Louisiana-Monroe
|4
|752
|19
|32.79
|Oregon St.
|5
|1242
|29
|32.62
|FIU
|4
|687
|18
|32.28
|Kent St.
|4
|1002
|27
|31.74
|James Madison
|4
|405
|12
|31.17
|Washington
|4
|193
|5
|28.20
