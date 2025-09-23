Live Radio
NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

September 23, 2025, 11:14 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Michigan St. 4 689 13 48.92
Air Force 3 301 6 48.17
Purdue 4 540 11 48.00
Oklahoma 4 758 15 47.27
W. Kentucky 4 863 17 46.76
Penn St. 3 243 5 46.60
Boise St. 3 398 8 46.25
Troy 4 1079 22 46.23
Kansas 4 750 16 45.88
Cincinnati 3 368 8 45.62
BYU 3 353 8 45.50
Syracuse 4 866 18 45.33
Indiana 4 335 7 45.29
Virginia 4 345 7 45.29
Arkansas 4 523 11 45.27
Iowa St. 4 505 11 45.27
Mississippi 4 416 9 45.11
South Carolina 4 797 17 45.00
Northwestern 3 436 9 44.89
Georgia 3 606 13 44.85
Baylor 4 425 9 44.56
Colorado St. 3 666 14 44.50
Texas Tech 4 434 10 44.30
Georgia Tech 4 436 9 44.11
New Mexico 3 412 9 44.00
Utah 4 526 12 44.00
Notre Dame 3 272 6 43.83
San Jose St. 3 541 12 43.42
Oklahoma St. 3 903 20 43.40
Ohio St. 3 305 7 43.14
Nebraska 4 344 8 43.12
Southern Cal 4 173 4 43.00
UNLV 4 477 11 42.73
Tennessee 4 481 11 42.64
Alabama 3 235 5 42.40
Auburn 4 594 14 42.14
Tulsa 4 665 15 42.13
SMU 4 656 15 42.00
Louisiana Tech 4 1266 28 41.96
Marshall 4 1013 24 41.79
Pittsburgh 3 529 12 41.75
San Diego St. 3 781 17 41.71
Appalachian St. 3 375 9 41.56
Florida 4 783 17 41.53
Maryland 4 1047 22 41.45
Kentucky 3 626 14 41.43
Charlotte 4 817 19 41.21
Fresno St. 5 458 11 41.18
Nevada 4 749 17 41.18
Texas 4 744 16 41.12
Iowa 4 473 11 41.09
Sam Houston St. 4 1001 23 40.91
Vanderbilt 4 235 5 40.80
Louisville 3 282 8 40.75
Utah St. 4 975 22 40.73
Clemson 4 589 14 40.64
E. Michigan 4 783 16 40.62
South Florida 4 809 18 40.61
Colorado 4 871 19 40.58
Missouri 4 338 7 40.57
North Carolina 4 689 17 40.18
Mississippi St. 4 522 13 40.15
Hawaii 5 953 21 40.14
Miami (Ohio) 3 608 15 40.07
Buffalo 4 809 19 40.00
UCLA 3 437 11 40.00
Texas State 4 462 11 39.91
Memphis 4 621 14 39.79
Arkansas St. 4 779 18 39.78
FAU 3 370 8 39.75
Uconn 4 682 16 39.75
Cent. Michigan 4 821 20 39.65
New Mexico St. 3 855 20 39.65
Ball St. 4 933 22 39.59
Louisiana-Lafayette 4 751 17 39.59
Miami 4 524 12 39.58
Boston College 3 546 13 39.54
Illinois 4 743 17 39.53
Oregon 4 237 6 39.50
North Texas 4 358 9 39.44
West Virginia 4 1065 25 39.44
Toledo 4 828 21 39.33
LSU 4 745 16 39.31
Virginia Tech 4 717 16 39.31
California 4 779 18 39.28
Houston 3 606 13 39.08
East Carolina 4 593 14 38.93
UTEP 4 1014 22 38.59
Army 3 290 7 38.57
Duke 4 286 7 38.57
Rice 4 858 20 38.55
Minnesota 3 333 8 38.38
Liberty 4 600 15 38.33
UTSA 4 1023 22 38.27
Temple 4 907 23 38.13
Middle Tennessee 4 1108 25 38.12
Kennesaw St. 4 814 20 38.05
Jacksonville St. 4 720 18 38.00
Wake Forest 3 583 15 38.00
Georgia Southern 4 776 19 37.95
W. Michigan 4 981 24 37.71
Stanford 4 811 19 37.68
Kansas St. 4 652 15 37.67
Rutgers 4 230 5 37.40
Tulane 4 692 15 37.40
Michigan 4 583 14 36.93
Navy 3 233 6 36.67
Akron 4 1017 23 36.52
Arizona St. 4 598 14 36.36
Southern Miss. 4 683 17 36.35
Wyoming 4 946 22 36.23
Washington St. 4 703 18 36.22
Texas A&M 3 517 13 36.08
Wisconsin 4 733 18 35.67
Old Dominion 3 447 10 35.60
James Madison 3 304 8 35.50
N. Illinois 3 604 16 35.50
NC State 4 583 13 35.46
Georgia St. 4 916 21 35.38
Ohio 4 639 16 35.31
UCF 3 307 8 35.25
Florida St. 3 125 3 35.00
Coastal Carolina 4 914 22 34.91
Missouri St. 4 804 20 34.65
Umass 3 759 16 34.56
South Alabama 4 329 9 34.33
Delaware 4 386 11 34.27
TCU 3 203 6 33.83
UAB 4 454 11 33.73
Bowling Green 4 812 20 33.15
Louisiana-Monroe 3 561 14 32.29
FIU 4 687 18 32.28
Oregon St. 4 967 22 32.23
Kent St. 4 1002 27 31.74
Arizona 3 287 8 30.88
Washington 3 78 2 29.00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

