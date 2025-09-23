NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Michigan St.
|4
|689
|13
|48.92
|Air Force
|3
|301
|6
|48.17
|Purdue
|4
|540
|11
|48.00
|Oklahoma
|4
|758
|15
|47.27
|W. Kentucky
|4
|863
|17
|46.76
|Penn St.
|3
|243
|5
|46.60
|Boise St.
|3
|398
|8
|46.25
|Troy
|4
|1079
|22
|46.23
|Kansas
|4
|750
|16
|45.88
|Cincinnati
|3
|368
|8
|45.62
|BYU
|3
|353
|8
|45.50
|Syracuse
|4
|866
|18
|45.33
|Indiana
|4
|335
|7
|45.29
|Virginia
|4
|345
|7
|45.29
|Arkansas
|4
|523
|11
|45.27
|Iowa St.
|4
|505
|11
|45.27
|Mississippi
|4
|416
|9
|45.11
|South Carolina
|4
|797
|17
|45.00
|Northwestern
|3
|436
|9
|44.89
|Georgia
|3
|606
|13
|44.85
|Baylor
|4
|425
|9
|44.56
|Colorado St.
|3
|666
|14
|44.50
|Texas Tech
|4
|434
|10
|44.30
|Georgia Tech
|4
|436
|9
|44.11
|New Mexico
|3
|412
|9
|44.00
|Utah
|4
|526
|12
|44.00
|Notre Dame
|3
|272
|6
|43.83
|San Jose St.
|3
|541
|12
|43.42
|Oklahoma St.
|3
|903
|20
|43.40
|Ohio St.
|3
|305
|7
|43.14
|Nebraska
|4
|344
|8
|43.12
|Southern Cal
|4
|173
|4
|43.00
|UNLV
|4
|477
|11
|42.73
|Tennessee
|4
|481
|11
|42.64
|Alabama
|3
|235
|5
|42.40
|Auburn
|4
|594
|14
|42.14
|Tulsa
|4
|665
|15
|42.13
|SMU
|4
|656
|15
|42.00
|Louisiana Tech
|4
|1266
|28
|41.96
|Marshall
|4
|1013
|24
|41.79
|Pittsburgh
|3
|529
|12
|41.75
|San Diego St.
|3
|781
|17
|41.71
|Appalachian St.
|3
|375
|9
|41.56
|Florida
|4
|783
|17
|41.53
|Maryland
|4
|1047
|22
|41.45
|Kentucky
|3
|626
|14
|41.43
|Charlotte
|4
|817
|19
|41.21
|Fresno St.
|5
|458
|11
|41.18
|Nevada
|4
|749
|17
|41.18
|Texas
|4
|744
|16
|41.12
|Iowa
|4
|473
|11
|41.09
|Sam Houston St.
|4
|1001
|23
|40.91
|Vanderbilt
|4
|235
|5
|40.80
|Louisville
|3
|282
|8
|40.75
|Utah St.
|4
|975
|22
|40.73
|Clemson
|4
|589
|14
|40.64
|E. Michigan
|4
|783
|16
|40.62
|South Florida
|4
|809
|18
|40.61
|Colorado
|4
|871
|19
|40.58
|Missouri
|4
|338
|7
|40.57
|North Carolina
|4
|689
|17
|40.18
|Mississippi St.
|4
|522
|13
|40.15
|Hawaii
|5
|953
|21
|40.14
|Miami (Ohio)
|3
|608
|15
|40.07
|Buffalo
|4
|809
|19
|40.00
|UCLA
|3
|437
|11
|40.00
|Texas State
|4
|462
|11
|39.91
|Memphis
|4
|621
|14
|39.79
|Arkansas St.
|4
|779
|18
|39.78
|FAU
|3
|370
|8
|39.75
|Uconn
|4
|682
|16
|39.75
|Cent. Michigan
|4
|821
|20
|39.65
|New Mexico St.
|3
|855
|20
|39.65
|Ball St.
|4
|933
|22
|39.59
|Louisiana-Lafayette
|4
|751
|17
|39.59
|Miami
|4
|524
|12
|39.58
|Boston College
|3
|546
|13
|39.54
|Illinois
|4
|743
|17
|39.53
|Oregon
|4
|237
|6
|39.50
|North Texas
|4
|358
|9
|39.44
|West Virginia
|4
|1065
|25
|39.44
|Toledo
|4
|828
|21
|39.33
|LSU
|4
|745
|16
|39.31
|Virginia Tech
|4
|717
|16
|39.31
|California
|4
|779
|18
|39.28
|Houston
|3
|606
|13
|39.08
|East Carolina
|4
|593
|14
|38.93
|UTEP
|4
|1014
|22
|38.59
|Army
|3
|290
|7
|38.57
|Duke
|4
|286
|7
|38.57
|Rice
|4
|858
|20
|38.55
|Minnesota
|3
|333
|8
|38.38
|Liberty
|4
|600
|15
|38.33
|UTSA
|4
|1023
|22
|38.27
|Temple
|4
|907
|23
|38.13
|Middle Tennessee
|4
|1108
|25
|38.12
|Kennesaw St.
|4
|814
|20
|38.05
|Jacksonville St.
|4
|720
|18
|38.00
|Wake Forest
|3
|583
|15
|38.00
|Georgia Southern
|4
|776
|19
|37.95
|W. Michigan
|4
|981
|24
|37.71
|Stanford
|4
|811
|19
|37.68
|Kansas St.
|4
|652
|15
|37.67
|Rutgers
|4
|230
|5
|37.40
|Tulane
|4
|692
|15
|37.40
|Michigan
|4
|583
|14
|36.93
|Navy
|3
|233
|6
|36.67
|Akron
|4
|1017
|23
|36.52
|Arizona St.
|4
|598
|14
|36.36
|Southern Miss.
|4
|683
|17
|36.35
|Wyoming
|4
|946
|22
|36.23
|Washington St.
|4
|703
|18
|36.22
|Texas A&M
|3
|517
|13
|36.08
|Wisconsin
|4
|733
|18
|35.67
|Old Dominion
|3
|447
|10
|35.60
|James Madison
|3
|304
|8
|35.50
|N. Illinois
|3
|604
|16
|35.50
|NC State
|4
|583
|13
|35.46
|Georgia St.
|4
|916
|21
|35.38
|Ohio
|4
|639
|16
|35.31
|UCF
|3
|307
|8
|35.25
|Florida St.
|3
|125
|3
|35.00
|Coastal Carolina
|4
|914
|22
|34.91
|Missouri St.
|4
|804
|20
|34.65
|Umass
|3
|759
|16
|34.56
|South Alabama
|4
|329
|9
|34.33
|Delaware
|4
|386
|11
|34.27
|TCU
|3
|203
|6
|33.83
|UAB
|4
|454
|11
|33.73
|Bowling Green
|4
|812
|20
|33.15
|Louisiana-Monroe
|3
|561
|14
|32.29
|FIU
|4
|687
|18
|32.28
|Oregon St.
|4
|967
|22
|32.23
|Kent St.
|4
|1002
|27
|31.74
|Arizona
|3
|287
|8
|30.88
|Washington
|3
|78
|2
|29.00
