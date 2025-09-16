Live Radio
NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

September 16, 2025, 11:15 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Purdue 3 314 6 52.50
Air Force 2 213 4 52.00
Michigan St. 3 520 10 49.00
Syracuse 3 561 11 48.27
W. Kentucky 3 671 13 47.92
Penn St. 3 243 5 46.60
Texas Tech 3 186 4 46.50
Virginia 3 239 5 46.20
Arkansas 3 291 6 46.17
Kansas 3 473 10 45.70
Colorado St. 2 305 6 45.67
Cincinnati 3 368 8 45.62
Mississippi 3 362 8 45.50
Iowa St. 4 505 11 45.27
South Carolina 3 574 12 45.17
Boise St. 2 298 6 45.00
Northwestern 3 436 9 44.89
Georgia 3 606 13 44.85
BYU 2 179 4 44.75
San Jose St. 2 467 10 44.70
Oklahoma 3 486 10 44.60
Troy 3 818 17 44.47
Maryland 3 682 14 44.43
Indiana 3 231 5 44.40
New Mexico 3 412 9 44.00
Notre Dame 2 272 6 43.83
Ohio St. 3 305 7 43.14
Sam Houston St. 3 608 14 43.14
Duke 3 129 3 43.00
Missouri 3 193 4 43.00
Rutgers 3 86 2 43.00
Tennessee 3 356 8 43.00
Utah 3 213 5 43.00
Louisiana-Lafayette 3 576 13 42.92
Arkansas St. 3 436 10 42.90
Oklahoma St. 2 677 15 42.80
Miami (Ohio) 2 519 12 42.67
Southern Cal 3 129 3 42.67
Miami 3 350 8 42.62
Clemson 3 425 10 42.60
South Florida 3 697 15 42.60
Tulsa 3 497 11 42.45
Alabama 3 235 5 42.40
Baylor 3 320 7 42.29
Illinois 3 359 8 41.88
Pittsburgh 3 529 12 41.75
UNLV 3 382 9 41.67
Nevada 3 548 12 41.58
Appalachian St. 3 375 9 41.56
California 3 528 12 41.50
Kentucky 3 626 14 41.43
Colorado 3 726 16 41.38
San Diego St. 2 516 11 41.36
Uconn 3 522 12 41.33
Fresno St. 4 335 8 41.25
Hawaii 4 798 17 40.88
Texas 3 638 14 40.86
Marshall 3 811 20 40.85
Florida 3 451 10 40.80
Vanderbilt 3 235 5 40.80
Utah St. 3 862 20 40.70
Toledo 3 566 14 40.64
Ball St. 3 759 18 40.61
North Carolina 3 571 14 40.43
Texas State 3 386 9 40.33
SMU 3 466 11 40.27
Charlotte 3 595 14 40.07
Louisiana Tech 3 868 20 40.05
Auburn 3 320 8 40.00
Mississippi St. 3 400 10 40.00
UCLA 3 437 11 40.00
E. Michigan 3 598 12 39.75
FAU 3 370 8 39.75
New Mexico St. 3 855 20 39.65
Boston College 3 546 13 39.54
Buffalo 3 466 11 39.45
North Texas 3 358 9 39.44
Cent. Michigan 3 659 16 39.44
Iowa 3 335 8 39.25
Georgia Tech 3 231 5 39.20
West Virginia 3 715 17 39.18
Houston 3 606 13 39.08
East Carolina 3 426 10 39.00
Bowling Green 3 527 13 38.77
Rice 3 586 14 38.64
Army 2 290 7 38.57
Virginia Tech 3 628 14 38.57
Minnesota 3 333 8 38.38
South Alabama 3 230 6 38.33
UTEP 3 888 19 38.05
Wake Forest 3 583 15 38.00
Kennesaw St. 3 662 16 37.94
LSU 3 646 14 37.86
Arizona St. 3 474 11 37.82
Memphis 3 476 11 37.82
Stanford 3 576 13 37.69
Kansas St. 4 652 15 37.67
Louisville 2 181 6 37.50
Oregon 3 150 4 37.50
Temple 3 630 16 37.50
Michigan 3 419 10 37.40
Tulane 3 512 11 37.27
W. Michigan 3 767 19 37.26
Nebraska 3 147 4 36.75
Navy 3 233 6 36.67
Georgia Southern 3 640 16 36.56
Liberty 3 390 10 36.50
UTSA 3 756 16 36.44
Jacksonville St. 3 506 13 36.15
Texas A&M 3 517 13 36.08
Middle Tennessee 3 904 21 36.05
UAB 3 208 5 36.00
Georgia St. 3 681 15 35.87
Akron 3 872 20 35.75
Wyoming 3 780 18 35.72
Old Dominion 3 447 10 35.60
Ohio 3 537 14 35.57
NC State 3 583 13 35.46
Southern Miss. 3 457 12 35.33
N. Illinois 2 458 12 35.25
FIU 3 564 15 35.07
Coastal Carolina 3 665 16 35.00
Florida St. 2 125 3 35.00
Washington St. 3 611 16 35.00
Wisconsin 3 452 11 34.73
Umass 3 759 16 34.56
UCF 2 227 6 34.50
Delaware 3 350 10 34.10
TCU 2 101 3 33.67
Missouri St. 3 675 17 33.06
James Madison 2 217 6 32.83
Louisiana-Monroe 2 327 8 32.75
Arizona 3 287 8 30.88
Washington 2 78 2 29.00
Kent St. 3 695 20 28.20
Oregon St. 3 540 14 26.57

