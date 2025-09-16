NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Purdue
|3
|314
|6
|52.50
|Air Force
|2
|213
|4
|52.00
|Michigan St.
|3
|520
|10
|49.00
|Syracuse
|3
|561
|11
|48.27
|W. Kentucky
|3
|671
|13
|47.92
|Penn St.
|3
|243
|5
|46.60
|Texas Tech
|3
|186
|4
|46.50
|Virginia
|3
|239
|5
|46.20
|Arkansas
|3
|291
|6
|46.17
|Kansas
|3
|473
|10
|45.70
|Colorado St.
|2
|305
|6
|45.67
|Cincinnati
|3
|368
|8
|45.62
|Mississippi
|3
|362
|8
|45.50
|Iowa St.
|4
|505
|11
|45.27
|South Carolina
|3
|574
|12
|45.17
|Boise St.
|2
|298
|6
|45.00
|Northwestern
|3
|436
|9
|44.89
|Georgia
|3
|606
|13
|44.85
|BYU
|2
|179
|4
|44.75
|San Jose St.
|2
|467
|10
|44.70
|Oklahoma
|3
|486
|10
|44.60
|Troy
|3
|818
|17
|44.47
|Maryland
|3
|682
|14
|44.43
|Indiana
|3
|231
|5
|44.40
|New Mexico
|3
|412
|9
|44.00
|Notre Dame
|2
|272
|6
|43.83
|Ohio St.
|3
|305
|7
|43.14
|Sam Houston St.
|3
|608
|14
|43.14
|Duke
|3
|129
|3
|43.00
|Missouri
|3
|193
|4
|43.00
|Rutgers
|3
|86
|2
|43.00
|Tennessee
|3
|356
|8
|43.00
|Utah
|3
|213
|5
|43.00
|Louisiana-Lafayette
|3
|576
|13
|42.92
|Arkansas St.
|3
|436
|10
|42.90
|Oklahoma St.
|2
|677
|15
|42.80
|Miami (Ohio)
|2
|519
|12
|42.67
|Southern Cal
|3
|129
|3
|42.67
|Miami
|3
|350
|8
|42.62
|Clemson
|3
|425
|10
|42.60
|South Florida
|3
|697
|15
|42.60
|Tulsa
|3
|497
|11
|42.45
|Alabama
|3
|235
|5
|42.40
|Baylor
|3
|320
|7
|42.29
|Illinois
|3
|359
|8
|41.88
|Pittsburgh
|3
|529
|12
|41.75
|UNLV
|3
|382
|9
|41.67
|Nevada
|3
|548
|12
|41.58
|Appalachian St.
|3
|375
|9
|41.56
|California
|3
|528
|12
|41.50
|Kentucky
|3
|626
|14
|41.43
|Colorado
|3
|726
|16
|41.38
|San Diego St.
|2
|516
|11
|41.36
|Uconn
|3
|522
|12
|41.33
|Fresno St.
|4
|335
|8
|41.25
|Hawaii
|4
|798
|17
|40.88
|Texas
|3
|638
|14
|40.86
|Marshall
|3
|811
|20
|40.85
|Florida
|3
|451
|10
|40.80
|Vanderbilt
|3
|235
|5
|40.80
|Utah St.
|3
|862
|20
|40.70
|Toledo
|3
|566
|14
|40.64
|Ball St.
|3
|759
|18
|40.61
|North Carolina
|3
|571
|14
|40.43
|Texas State
|3
|386
|9
|40.33
|SMU
|3
|466
|11
|40.27
|Charlotte
|3
|595
|14
|40.07
|Louisiana Tech
|3
|868
|20
|40.05
|Auburn
|3
|320
|8
|40.00
|Mississippi St.
|3
|400
|10
|40.00
|UCLA
|3
|437
|11
|40.00
|E. Michigan
|3
|598
|12
|39.75
|FAU
|3
|370
|8
|39.75
|New Mexico St.
|3
|855
|20
|39.65
|Boston College
|3
|546
|13
|39.54
|Buffalo
|3
|466
|11
|39.45
|North Texas
|3
|358
|9
|39.44
|Cent. Michigan
|3
|659
|16
|39.44
|Iowa
|3
|335
|8
|39.25
|Georgia Tech
|3
|231
|5
|39.20
|West Virginia
|3
|715
|17
|39.18
|Houston
|3
|606
|13
|39.08
|East Carolina
|3
|426
|10
|39.00
|Bowling Green
|3
|527
|13
|38.77
|Rice
|3
|586
|14
|38.64
|Army
|2
|290
|7
|38.57
|Virginia Tech
|3
|628
|14
|38.57
|Minnesota
|3
|333
|8
|38.38
|South Alabama
|3
|230
|6
|38.33
|UTEP
|3
|888
|19
|38.05
|Wake Forest
|3
|583
|15
|38.00
|Kennesaw St.
|3
|662
|16
|37.94
|LSU
|3
|646
|14
|37.86
|Arizona St.
|3
|474
|11
|37.82
|Memphis
|3
|476
|11
|37.82
|Stanford
|3
|576
|13
|37.69
|Kansas St.
|4
|652
|15
|37.67
|Louisville
|2
|181
|6
|37.50
|Oregon
|3
|150
|4
|37.50
|Temple
|3
|630
|16
|37.50
|Michigan
|3
|419
|10
|37.40
|Tulane
|3
|512
|11
|37.27
|W. Michigan
|3
|767
|19
|37.26
|Nebraska
|3
|147
|4
|36.75
|Navy
|3
|233
|6
|36.67
|Georgia Southern
|3
|640
|16
|36.56
|Liberty
|3
|390
|10
|36.50
|UTSA
|3
|756
|16
|36.44
|Jacksonville St.
|3
|506
|13
|36.15
|Texas A&M
|3
|517
|13
|36.08
|Middle Tennessee
|3
|904
|21
|36.05
|UAB
|3
|208
|5
|36.00
|Georgia St.
|3
|681
|15
|35.87
|Akron
|3
|872
|20
|35.75
|Wyoming
|3
|780
|18
|35.72
|Old Dominion
|3
|447
|10
|35.60
|Ohio
|3
|537
|14
|35.57
|NC State
|3
|583
|13
|35.46
|Southern Miss.
|3
|457
|12
|35.33
|N. Illinois
|2
|458
|12
|35.25
|FIU
|3
|564
|15
|35.07
|Coastal Carolina
|3
|665
|16
|35.00
|Florida St.
|2
|125
|3
|35.00
|Washington St.
|3
|611
|16
|35.00
|Wisconsin
|3
|452
|11
|34.73
|Umass
|3
|759
|16
|34.56
|UCF
|2
|227
|6
|34.50
|Delaware
|3
|350
|10
|34.10
|TCU
|2
|101
|3
|33.67
|Missouri St.
|3
|675
|17
|33.06
|James Madison
|2
|217
|6
|32.83
|Louisiana-Monroe
|2
|327
|8
|32.75
|Arizona
|3
|287
|8
|30.88
|Washington
|2
|78
|2
|29.00
|Kent St.
|3
|695
|20
|28.20
|Oregon St.
|3
|540
|14
|26.57
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.