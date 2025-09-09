NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Purdue
|2
|151
|3
|51.33
|Penn St.
|2
|160
|3
|50.00
|Michigan St.
|2
|472
|9
|49.11
|Syracuse
|2
|497
|10
|48.70
|Cincinnati
|2
|293
|6
|48.33
|W. Kentucky
|3
|671
|13
|47.92
|Umass
|2
|451
|9
|47.44
|South Carolina
|1
|239
|5
|46.80
|Iowa St.
|3
|363
|8
|46.25
|Virginia
|2
|239
|5
|46.20
|Arkansas
|2
|244
|5
|46.00
|Oklahoma
|2
|286
|6
|46.00
|Kansas
|3
|473
|10
|45.70
|Colorado St.
|2
|305
|6
|45.67
|Duke
|2
|91
|2
|45.50
|Arkansas St.
|2
|322
|7
|45.00
|Boise St.
|2
|298
|6
|45.00
|Iowa
|2
|335
|7
|44.86
|Maryland
|2
|488
|10
|44.80
|BYU
|2
|179
|4
|44.75
|San Jose St.
|2
|467
|10
|44.70
|SMU
|2
|271
|6
|44.67
|Northwestern
|2
|270
|6
|44.50
|Pittsburgh
|2
|228
|5
|44.40
|Georgia
|2
|463
|10
|44.00
|Texas Tech
|2
|88
|2
|44.00
|Minnesota
|1
|130
|3
|43.33
|Ball St.
|2
|671
|15
|43.20
|Ohio St.
|2
|305
|7
|43.14
|Sam Houston St.
|3
|608
|14
|43.14
|Air Force
|1
|43
|1
|43.00
|Rutgers
|2
|86
|2
|43.00
|Oklahoma St.
|2
|677
|15
|42.80
|Notre Dame
|1
|180
|4
|42.75
|Utah
|2
|169
|4
|42.75
|Georgia Tech
|2
|139
|3
|42.67
|Miami (Ohio)
|2
|519
|12
|42.67
|Southern Cal
|2
|129
|3
|42.67
|New Mexico St.
|2
|586
|13
|42.62
|New Mexico
|2
|312
|7
|42.57
|Louisiana-Lafayette
|2
|180
|4
|42.50
|Colorado
|2
|476
|10
|42.40
|Missouri
|2
|148
|3
|42.33
|E. Michigan
|2
|515
|10
|42.20
|Tennessee
|2
|211
|5
|42.20
|Clemson
|2
|295
|7
|42.00
|Mississippi
|2
|252
|6
|42.00
|Tulsa
|2
|365
|8
|41.88
|Florida
|2
|234
|5
|41.80
|UTEP
|2
|678
|14
|41.79
|UNLV
|3
|382
|9
|41.67
|South Florida
|2
|456
|10
|41.60
|Buffalo
|2
|309
|7
|41.57
|San Diego St.
|2
|516
|11
|41.36
|UCLA
|2
|248
|6
|41.33
|Bowling Green
|2
|292
|7
|41.29
|Hawaii
|3
|539
|11
|41.27
|Boston College
|2
|359
|8
|41.25
|Indiana
|2
|174
|4
|41.25
|FAU
|2
|224
|5
|41.00
|Vanderbilt
|2
|102
|2
|41.00
|Miami
|2
|213
|5
|40.80
|Texas A&M
|2
|396
|9
|40.78
|Kentucky
|2
|474
|11
|40.73
|Baylor
|2
|126
|3
|40.67
|Uconn
|2
|392
|9
|40.67
|Charlotte
|2
|521
|12
|40.58
|Utah St.
|2
|696
|16
|40.50
|California
|2
|293
|7
|40.43
|Alabama
|2
|144
|3
|40.33
|North Carolina
|2
|489
|12
|40.33
|Cent. Michigan
|2
|429
|10
|40.30
|East Carolina
|2
|341
|8
|40.12
|Fresno St.
|3
|285
|7
|40.00
|Marshall
|2
|633
|16
|39.94
|Mississippi St.
|2
|359
|9
|39.89
|Appalachian St.
|2
|198
|5
|39.60
|Louisiana Tech
|2
|682
|16
|39.56
|Troy
|2
|288
|6
|39.33
|Toledo
|2
|426
|11
|39.00
|UAB
|2
|39
|1
|39.00
|W. Michigan
|2
|448
|11
|38.91
|Auburn
|2
|232
|6
|38.67
|Texas
|2
|447
|10
|38.60
|Army
|2
|290
|7
|38.57
|Arizona St.
|2
|403
|9
|38.33
|South Alabama
|2
|191
|5
|38.20
|West Virginia
|2
|441
|11
|38.18
|Tulane
|2
|425
|9
|38.11
|Kennesaw St.
|2
|549
|13
|38.00
|Washington St.
|2
|459
|12
|37.92
|Temple
|2
|171
|4
|37.75
|Rice
|2
|535
|13
|37.69
|Houston
|2
|550
|12
|37.67
|Texas State
|2
|249
|6
|37.67
|Louisville
|2
|181
|6
|37.50
|Southern Miss.
|2
|333
|8
|37.50
|Wake Forest
|2
|375
|10
|37.50
|Liberty
|2
|262
|7
|37.43
|Michigan
|2
|419
|10
|37.40
|Illinois
|2
|173
|4
|37.25
|North Texas
|2
|263
|7
|37.14
|Navy
|2
|190
|5
|37.00
|Jacksonville St.
|2
|367
|9
|36.78
|Nebraska
|2
|147
|4
|36.75
|Arizona
|2
|203
|5
|36.60
|Oregon
|2
|73
|2
|36.50
|Virginia Tech
|2
|445
|10
|36.50
|Nevada
|2
|245
|6
|36.17
|Georgia Southern
|2
|558
|14
|35.93
|Georgia St.
|2
|516
|11
|35.91
|FIU
|2
|336
|9
|35.67
|N. Illinois
|2
|458
|12
|35.25
|NC State
|2
|383
|8
|35.25
|Florida St.
|2
|125
|3
|35.00
|Akron
|2
|682
|16
|34.94
|Stanford
|2
|388
|9
|34.89
|Wyoming
|2
|506
|12
|34.75
|Missouri St.
|2
|433
|11
|34.73
|UCF
|2
|227
|6
|34.50
|Kansas St.
|3
|398
|10
|33.80
|UTSA
|2
|532
|11
|33.64
|Memphis
|2
|228
|5
|33.60
|Middle Tennessee
|2
|578
|14
|33.57
|Delaware
|2
|210
|6
|33.50
|Coastal Carolina
|2
|443
|11
|33.36
|James Madison
|2
|217
|6
|32.83
|Louisiana-Monroe
|2
|327
|8
|32.75
|LSU
|2
|293
|7
|31.43
|Wisconsin
|2
|269
|7
|31.14
|Old Dominion
|2
|405
|9
|30.78
|TCU
|1
|60
|2
|30.00
|Ohio
|2
|226
|7
|29.57
|Washington
|2
|78
|2
|29.00
|Kent St.
|2
|487
|14
|27.29
|Oregon St.
|2
|272
|7
|19.57
