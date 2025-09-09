Live Radio
NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

September 9, 2025, 11:14 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Purdue 2 151 3 51.33
Penn St. 2 160 3 50.00
Michigan St. 2 472 9 49.11
Syracuse 2 497 10 48.70
Cincinnati 2 293 6 48.33
W. Kentucky 3 671 13 47.92
Umass 2 451 9 47.44
South Carolina 1 239 5 46.80
Iowa St. 3 363 8 46.25
Virginia 2 239 5 46.20
Arkansas 2 244 5 46.00
Oklahoma 2 286 6 46.00
Kansas 3 473 10 45.70
Colorado St. 2 305 6 45.67
Duke 2 91 2 45.50
Arkansas St. 2 322 7 45.00
Boise St. 2 298 6 45.00
Iowa 2 335 7 44.86
Maryland 2 488 10 44.80
BYU 2 179 4 44.75
San Jose St. 2 467 10 44.70
SMU 2 271 6 44.67
Northwestern 2 270 6 44.50
Pittsburgh 2 228 5 44.40
Georgia 2 463 10 44.00
Texas Tech 2 88 2 44.00
Minnesota 1 130 3 43.33
Ball St. 2 671 15 43.20
Ohio St. 2 305 7 43.14
Sam Houston St. 3 608 14 43.14
Air Force 1 43 1 43.00
Rutgers 2 86 2 43.00
Oklahoma St. 2 677 15 42.80
Notre Dame 1 180 4 42.75
Utah 2 169 4 42.75
Georgia Tech 2 139 3 42.67
Miami (Ohio) 2 519 12 42.67
Southern Cal 2 129 3 42.67
New Mexico St. 2 586 13 42.62
New Mexico 2 312 7 42.57
Louisiana-Lafayette 2 180 4 42.50
Colorado 2 476 10 42.40
Missouri 2 148 3 42.33
E. Michigan 2 515 10 42.20
Tennessee 2 211 5 42.20
Clemson 2 295 7 42.00
Mississippi 2 252 6 42.00
Tulsa 2 365 8 41.88
Florida 2 234 5 41.80
UTEP 2 678 14 41.79
UNLV 3 382 9 41.67
South Florida 2 456 10 41.60
Buffalo 2 309 7 41.57
San Diego St. 2 516 11 41.36
UCLA 2 248 6 41.33
Bowling Green 2 292 7 41.29
Hawaii 3 539 11 41.27
Boston College 2 359 8 41.25
Indiana 2 174 4 41.25
FAU 2 224 5 41.00
Vanderbilt 2 102 2 41.00
Miami 2 213 5 40.80
Texas A&M 2 396 9 40.78
Kentucky 2 474 11 40.73
Baylor 2 126 3 40.67
Uconn 2 392 9 40.67
Charlotte 2 521 12 40.58
Utah St. 2 696 16 40.50
California 2 293 7 40.43
Alabama 2 144 3 40.33
North Carolina 2 489 12 40.33
Cent. Michigan 2 429 10 40.30
East Carolina 2 341 8 40.12
Fresno St. 3 285 7 40.00
Marshall 2 633 16 39.94
Mississippi St. 2 359 9 39.89
Appalachian St. 2 198 5 39.60
Louisiana Tech 2 682 16 39.56
Troy 2 288 6 39.33
Toledo 2 426 11 39.00
UAB 2 39 1 39.00
W. Michigan 2 448 11 38.91
Auburn 2 232 6 38.67
Texas 2 447 10 38.60
Army 2 290 7 38.57
Arizona St. 2 403 9 38.33
South Alabama 2 191 5 38.20
West Virginia 2 441 11 38.18
Tulane 2 425 9 38.11
Kennesaw St. 2 549 13 38.00
Washington St. 2 459 12 37.92
Temple 2 171 4 37.75
Rice 2 535 13 37.69
Houston 2 550 12 37.67
Texas State 2 249 6 37.67
Louisville 2 181 6 37.50
Southern Miss. 2 333 8 37.50
Wake Forest 2 375 10 37.50
Liberty 2 262 7 37.43
Michigan 2 419 10 37.40
Illinois 2 173 4 37.25
North Texas 2 263 7 37.14
Navy 2 190 5 37.00
Jacksonville St. 2 367 9 36.78
Nebraska 2 147 4 36.75
Arizona 2 203 5 36.60
Oregon 2 73 2 36.50
Virginia Tech 2 445 10 36.50
Nevada 2 245 6 36.17
Georgia Southern 2 558 14 35.93
Georgia St. 2 516 11 35.91
FIU 2 336 9 35.67
N. Illinois 2 458 12 35.25
NC State 2 383 8 35.25
Florida St. 2 125 3 35.00
Akron 2 682 16 34.94
Stanford 2 388 9 34.89
Wyoming 2 506 12 34.75
Missouri St. 2 433 11 34.73
UCF 2 227 6 34.50
Kansas St. 3 398 10 33.80
UTSA 2 532 11 33.64
Memphis 2 228 5 33.60
Middle Tennessee 2 578 14 33.57
Delaware 2 210 6 33.50
Coastal Carolina 2 443 11 33.36
James Madison 2 217 6 32.83
Louisiana-Monroe 2 327 8 32.75
LSU 2 293 7 31.43
Wisconsin 2 269 7 31.14
Old Dominion 2 405 9 30.78
TCU 1 60 2 30.00
Ohio 2 226 7 29.57
Washington 2 78 2 29.00
Kent St. 2 487 14 27.29
Oregon St. 2 272 7 19.57

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

