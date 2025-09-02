NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Uconn
|1
|53
|1
|53.00
|Purdue
|1
|151
|3
|51.33
|Umass
|1
|228
|4
|51.00
|Virginia
|1
|151
|3
|50.33
|Iowa
|1
|100
|2
|50.00
|W. Kentucky
|2
|411
|8
|49.62
|Oklahoma St.
|1
|244
|5
|48.80
|Kansas
|2
|290
|6
|48.17
|BYU
|1
|48
|1
|48.00
|Missouri
|1
|48
|1
|48.00
|New Mexico
|1
|191
|4
|47.25
|Arkansas St.
|1
|143
|3
|47.00
|Florida
|1
|47
|1
|47.00
|South Carolina
|1
|239
|5
|46.80
|Northwestern
|1
|143
|3
|46.67
|SMU
|1
|140
|3
|46.67
|FIU
|1
|102
|2
|46.50
|Bowling Green
|1
|139
|3
|46.33
|Michigan St.
|1
|308
|6
|46.33
|Texas
|1
|185
|4
|46.25
|Tulsa
|1
|203
|4
|46.25
|Delaware
|1
|87
|2
|46.00
|Duke
|1
|46
|1
|46.00
|San Jose St.
|1
|250
|5
|46.00
|Utah St.
|1
|332
|7
|46.00
|Syracuse
|1
|231
|5
|45.80
|Colorado St.
|1
|191
|4
|45.00
|San Diego St.
|1
|219
|4
|44.75
|Texas A&M
|1
|322
|7
|44.71
|Louisiana-Lafayette
|1
|137
|3
|44.67
|Cincinnati
|1
|181
|4
|44.50
|Iowa St.
|2
|178
|4
|44.50
|Mississippi
|1
|89
|2
|44.50
|Oklahoma
|1
|95
|2
|44.50
|Louisiana Tech
|1
|336
|7
|44.43
|Akron
|1
|386
|8
|44.38
|Maryland
|1
|350
|7
|44.29
|New Mexico St.
|1
|323
|7
|44.29
|Arkansas
|1
|182
|4
|44.25
|Pittsburgh
|1
|181
|4
|44.25
|Georgia
|1
|288
|6
|44.17
|Charlotte
|1
|290
|6
|44.00
|Rutgers
|1
|44
|1
|44.00
|Tennessee
|1
|175
|4
|43.75
|Miami (Ohio)
|1
|347
|8
|43.38
|Minnesota
|1
|130
|3
|43.33
|Troy
|1
|162
|3
|43.33
|Air Force
|1
|43
|1
|43.00
|Louisville
|1
|43
|1
|43.00
|Ohio St.
|1
|260
|6
|42.83
|Hawaii
|2
|419
|8
|42.75
|Notre Dame
|1
|180
|4
|42.75
|South Alabama
|1
|128
|3
|42.67
|UCLA
|1
|170
|4
|42.50
|South Florida
|1
|169
|4
|42.25
|UNLV
|2
|260
|6
|42.17
|Sam Houston St.
|2
|383
|9
|42.11
|East Carolina
|1
|210
|5
|42.00
|Utah
|1
|42
|1
|42.00
|Kennesaw St.
|1
|271
|6
|41.83
|Arizona St.
|1
|194
|4
|41.75
|Boston College
|1
|188
|4
|41.75
|Temple
|1
|125
|3
|41.67
|W. Michigan
|1
|270
|6
|41.67
|Buffalo
|1
|309
|7
|41.57
|Arizona
|1
|165
|4
|41.25
|Colorado
|1
|225
|5
|41.20
|Georgia Tech
|1
|93
|2
|41.00
|Indiana
|1
|85
|2
|41.00
|NC State
|1
|184
|4
|41.00
|Vanderbilt
|1
|102
|2
|41.00
|Miami
|1
|213
|5
|40.80
|Tulane
|1
|244
|5
|40.80
|Boise St.
|1
|191
|4
|40.75
|Missouri St.
|1
|244
|6
|40.67
|UTEP
|1
|428
|9
|40.67
|Alabama
|1
|144
|3
|40.33
|Fresno St.
|2
|161
|4
|40.25
|Mississippi St.
|1
|160
|4
|40.00
|Stanford
|1
|172
|4
|39.75
|Cent. Michigan
|1
|198
|5
|39.60
|Ball St.
|1
|204
|5
|39.40
|Kentucky
|1
|219
|5
|39.40
|Georgia St.
|1
|382
|8
|39.38
|Auburn
|1
|118
|3
|39.33
|California
|1
|198
|5
|39.00
|North Carolina
|1
|234
|6
|39.00
|Rice
|1
|256
|6
|38.83
|Southern Miss.
|1
|214
|5
|38.80
|Toledo
|1
|227
|6
|38.33
|Middle Tennessee
|1
|367
|8
|38.12
|FAU
|1
|81
|2
|38.00
|James Madison
|1
|38
|1
|38.00
|Louisiana-Monroe
|1
|96
|2
|38.00
|E. Michigan
|1
|262
|5
|37.80
|Marshall
|1
|439
|11
|37.73
|West Virginia
|1
|113
|3
|37.67
|Baylor
|1
|75
|2
|37.50
|Michigan
|1
|170
|4
|37.50
|Nevada
|1
|158
|4
|37.50
|Liberty
|1
|184
|5
|36.80
|Nebraska
|1
|147
|4
|36.75
|Houston
|1
|324
|7
|36.71
|Appalachian St.
|1
|110
|3
|36.67
|Jacksonville St.
|1
|204
|5
|36.60
|Washington St.
|1
|218
|6
|36.33
|Wake Forest
|1
|250
|7
|35.71
|Clemson
|1
|160
|4
|35.50
|Florida St.
|1
|125
|3
|35.00
|Memphis
|1
|109
|2
|34.50
|Kansas St.
|2
|312
|8
|34.00
|N. Illinois
|1
|203
|6
|33.83
|Army
|1
|154
|4
|33.50
|North Texas
|1
|74
|2
|33.50
|Wyoming
|1
|263
|7
|31.86
|Georgia Southern
|1
|276
|7
|31.57
|Navy
|1
|63
|2
|31.50
|Virginia Tech
|1
|268
|6
|31.33
|Wisconsin
|1
|190
|5
|30.80
|Coastal Carolina
|1
|290
|8
|30.38
|UTSA
|1
|404
|8
|30.25
|Oregon St.
|1
|223
|5
|30.00
|TCU
|1
|60
|2
|30.00
|Old Dominion
|1
|303
|6
|29.17
|Illinois
|1
|29
|1
|29.00
|Kent St.
|1
|173
|6
|29.00
|UCF
|1
|136
|4
|29.00
|Washington
|1
|78
|2
|29.00
|LSU
|1
|167
|4
|27.75
|Texas State
|1
|47
|1
|27.00
|Ohio
|1
|61
|3
|20.33
|Oregon
|1
|0
|0
|.00
|Penn St.
|1
|0
|0
|.00
|Southern Cal
|1
|0
|0
|.00
|Texas Tech
|1
|0
|0
|.00
|UAB
|1
|0
|0
|.00
