NCAA FBS Team Net Punting

September 2, 2025, 11:16 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Uconn 1 53 1 53.00
Purdue 1 151 3 51.33
Umass 1 228 4 51.00
Virginia 1 151 3 50.33
Iowa 1 100 2 50.00
W. Kentucky 2 411 8 49.62
Oklahoma St. 1 244 5 48.80
Kansas 2 290 6 48.17
BYU 1 48 1 48.00
Missouri 1 48 1 48.00
New Mexico 1 191 4 47.25
Arkansas St. 1 143 3 47.00
Florida 1 47 1 47.00
South Carolina 1 239 5 46.80
Northwestern 1 143 3 46.67
SMU 1 140 3 46.67
FIU 1 102 2 46.50
Bowling Green 1 139 3 46.33
Michigan St. 1 308 6 46.33
Texas 1 185 4 46.25
Tulsa 1 203 4 46.25
Delaware 1 87 2 46.00
Duke 1 46 1 46.00
San Jose St. 1 250 5 46.00
Utah St. 1 332 7 46.00
Syracuse 1 231 5 45.80
Colorado St. 1 191 4 45.00
San Diego St. 1 219 4 44.75
Texas A&M 1 322 7 44.71
Louisiana-Lafayette 1 137 3 44.67
Cincinnati 1 181 4 44.50
Iowa St. 2 178 4 44.50
Mississippi 1 89 2 44.50
Oklahoma 1 95 2 44.50
Louisiana Tech 1 336 7 44.43
Akron 1 386 8 44.38
Maryland 1 350 7 44.29
New Mexico St. 1 323 7 44.29
Arkansas 1 182 4 44.25
Pittsburgh 1 181 4 44.25
Georgia 1 288 6 44.17
Charlotte 1 290 6 44.00
Rutgers 1 44 1 44.00
Tennessee 1 175 4 43.75
Miami (Ohio) 1 347 8 43.38
Minnesota 1 130 3 43.33
Troy 1 162 3 43.33
Air Force 1 43 1 43.00
Louisville 1 43 1 43.00
Ohio St. 1 260 6 42.83
Hawaii 2 419 8 42.75
Notre Dame 1 180 4 42.75
South Alabama 1 128 3 42.67
UCLA 1 170 4 42.50
South Florida 1 169 4 42.25
UNLV 2 260 6 42.17
Sam Houston St. 2 383 9 42.11
East Carolina 1 210 5 42.00
Utah 1 42 1 42.00
Kennesaw St. 1 271 6 41.83
Arizona St. 1 194 4 41.75
Boston College 1 188 4 41.75
Temple 1 125 3 41.67
W. Michigan 1 270 6 41.67
Buffalo 1 309 7 41.57
Arizona 1 165 4 41.25
Colorado 1 225 5 41.20
Georgia Tech 1 93 2 41.00
Indiana 1 85 2 41.00
NC State 1 184 4 41.00
Vanderbilt 1 102 2 41.00
Miami 1 213 5 40.80
Tulane 1 244 5 40.80
Boise St. 1 191 4 40.75
Missouri St. 1 244 6 40.67
UTEP 1 428 9 40.67
Alabama 1 144 3 40.33
Fresno St. 2 161 4 40.25
Mississippi St. 1 160 4 40.00
Stanford 1 172 4 39.75
Cent. Michigan 1 198 5 39.60
Ball St. 1 204 5 39.40
Kentucky 1 219 5 39.40
Georgia St. 1 382 8 39.38
Auburn 1 118 3 39.33
California 1 198 5 39.00
North Carolina 1 234 6 39.00
Rice 1 256 6 38.83
Southern Miss. 1 214 5 38.80
Toledo 1 227 6 38.33
Middle Tennessee 1 367 8 38.12
FAU 1 81 2 38.00
James Madison 1 38 1 38.00
Louisiana-Monroe 1 96 2 38.00
E. Michigan 1 262 5 37.80
Marshall 1 439 11 37.73
West Virginia 1 113 3 37.67
Baylor 1 75 2 37.50
Michigan 1 170 4 37.50
Nevada 1 158 4 37.50
Liberty 1 184 5 36.80
Nebraska 1 147 4 36.75
Houston 1 324 7 36.71
Appalachian St. 1 110 3 36.67
Jacksonville St. 1 204 5 36.60
Washington St. 1 218 6 36.33
Wake Forest 1 250 7 35.71
Clemson 1 160 4 35.50
Florida St. 1 125 3 35.00
Memphis 1 109 2 34.50
Kansas St. 2 312 8 34.00
N. Illinois 1 203 6 33.83
Army 1 154 4 33.50
North Texas 1 74 2 33.50
Wyoming 1 263 7 31.86
Georgia Southern 1 276 7 31.57
Navy 1 63 2 31.50
Virginia Tech 1 268 6 31.33
Wisconsin 1 190 5 30.80
Coastal Carolina 1 290 8 30.38
UTSA 1 404 8 30.25
Oregon St. 1 223 5 30.00
TCU 1 60 2 30.00
Old Dominion 1 303 6 29.17
Illinois 1 29 1 29.00
Kent St. 1 173 6 29.00
UCF 1 136 4 29.00
Washington 1 78 2 29.00
LSU 1 167 4 27.75
Texas State 1 47 1 27.00
Ohio 1 61 3 20.33
Oregon 1 0 0 .00
Penn St. 1 0 0 .00
Southern Cal 1 0 0 .00
Texas Tech 1 0 0 .00
UAB 1 0 0 .00

