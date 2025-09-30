Live Radio
NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

September 30, 2025, 11:15 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Umass 4 1 57 57.00
Virginia 5 5 214 42.80
Bowling Green 5 10 367 36.70
Wake Forest 4 5 182 36.40
Wisconsin 4 6 206 34.33
Kansas St. 5 12 387 32.25
Notre Dame 4 7 221 31.57
Northwestern 4 2 62 31.00
Kansas 5 9 277 30.78
Charlotte 4 4 123 30.75
Penn St. 4 4 123 30.75
Miami (Ohio) 4 5 153 30.60
Louisville 4 7 213 30.43
UCF 4 7 211 30.14
Auburn 5 8 237 29.62
Texas A&M 4 8 234 29.25
Tennessee 5 3 86 28.67
BYU 4 5 143 28.60
Iowa 5 9 257 28.56
Iowa St. 5 2 56 28.00
Michigan St. 4 6 167 27.83
Vanderbilt 5 6 166 27.67
Southern Miss. 5 4 110 27.50
N. Illinois 4 7 189 27.00
Delaware 4 8 215 26.88
Indiana 5 3 79 26.33
James Madison 4 10 260 26.00
Kent St. 4 7 182 26.00
Texas State 4 9 230 25.56
Colorado 5 12 305 25.42
Georgia Southern 5 13 330 25.38
Miami 4 3 76 25.33
UAB 4 15 376 25.07
Pittsburgh 4 10 250 25.00
W. Kentucky 5 8 197 24.62
Kennesaw St. 5 4 97 24.25
Fresno St. 5 9 213 23.67
Houston 4 7 165 23.57
Illinois 5 2 47 23.50
Navy 4 4 94 23.50
California 5 7 163 23.29
Middle Tennessee 5 5 116 23.20
E. Michigan 5 15 344 22.93
TCU 4 8 183 22.88
Oregon 5 4 91 22.75
Arkansas St. 5 15 338 22.53
Akron 5 16 356 22.25
Washington 4 10 222 22.20
Florida 4 2 44 22.00
Louisiana Tech 5 7 153 21.86
Nevada 4 6 131 21.83
Duke 5 5 109 21.80
LSU 5 9 196 21.78
Toledo 5 7 152 21.71
South Florida 4 5 108 21.60
East Carolina 5 6 129 21.50
West Virginia 5 6 129 21.50
South Carolina 5 9 192 21.33
FIU 4 7 149 21.29
Coastal Carolina 4 4 85 21.25
FAU 4 15 318 21.20
UTSA 4 5 106 21.20
Baylor 5 17 357 21.00
Colorado St. 4 5 105 21.00
Nebraska 4 6 126 21.00
Tulsa 5 7 147 21.00
Uconn 5 13 271 20.85
Purdue 4 6 125 20.83
Rutgers 5 6 125 20.83
Missouri 5 7 145 20.71
Clemson 4 5 103 20.60
SMU 4 6 123 20.50
Virginia Tech 5 14 287 20.50
Arizona 4 5 102 20.40
Texas Tech 4 5 102 20.40
Memphis 5 1 20 20.00
Sam Houston St. 4 7 140 20.00
Missouri St. 5 10 198 19.80
Tulane 5 9 178 19.78
Marshall 5 10 197 19.70
W. Michigan 5 10 197 19.70
Cincinnati 4 3 59 19.67
Ohio 5 7 135 19.29
New Mexico 4 8 154 19.25
North Carolina 4 9 172 19.11
Appalachian St. 4 5 95 19.00
Arkansas 5 4 76 19.00
Minnesota 4 8 152 19.00
Washington St. 5 8 152 19.00
Ball St. 4 11 207 18.82
North Texas 5 8 150 18.75
Boston College 4 10 186 18.60
Georgia St. 4 12 221 18.42
Syracuse 5 8 147 18.38
Florida St. 4 3 55 18.33
Louisiana-Lafayette 5 11 200 18.18
UNLV 4 8 145 18.12
Air Force 4 4 72 18.00
NC State 5 5 90 18.00
UCLA 4 12 216 18.00
Utah St. 5 5 90 18.00
Michigan 4 7 123 17.57
Southern Cal 5 12 209 17.42
Rice 5 8 139 17.38
Army 4 1 17 17.00
Buffalo 5 6 102 17.00
Hawaii 6 5 84 16.80
Georgia 4 4 67 16.75
Texas 4 7 116 16.57
Liberty 5 12 198 16.50
Old Dominion 4 4 66 16.50
Stanford 5 12 198 16.50
Kentucky 4 8 131 16.38
Mississippi 5 2 32 16.00
San Diego St. 4 1 16 16.00
Oregon St. 5 12 189 15.75
Boise St. 4 7 110 15.71
Jacksonville St. 5 8 121 15.12
Troy 4 9 136 15.11
Arizona St. 5 8 119 14.88
San Jose St. 4 7 104 14.86
South Alabama 5 4 58 14.50
Cent. Michigan 5 5 72 14.40
Maryland 4 7 99 14.14
New Mexico St. 4 5 70 14.00
Oklahoma St. 4 7 97 13.86
Mississippi St. 5 1 13 13.00
UTEP 5 13 166 12.77
Georgia Tech 5 5 63 12.60
Temple 4 8 97 12.12
Utah 5 4 42 10.50
Ohio St. 4 2 20 10.00
Oklahoma 4 2 16 8.00
Louisiana-Monroe 4 5 33 6.60
Alabama 4 1 1 1.00
Wyoming 4 0 0 .00

Sports
