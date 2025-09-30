NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Umass
|4
|1
|57
|57.00
|Virginia
|5
|5
|214
|42.80
|Bowling Green
|5
|10
|367
|36.70
|Wake Forest
|4
|5
|182
|36.40
|Wisconsin
|4
|6
|206
|34.33
|Kansas St.
|5
|12
|387
|32.25
|Notre Dame
|4
|7
|221
|31.57
|Northwestern
|4
|2
|62
|31.00
|Kansas
|5
|9
|277
|30.78
|Charlotte
|4
|4
|123
|30.75
|Penn St.
|4
|4
|123
|30.75
|Miami (Ohio)
|4
|5
|153
|30.60
|Louisville
|4
|7
|213
|30.43
|UCF
|4
|7
|211
|30.14
|Auburn
|5
|8
|237
|29.62
|Texas A&M
|4
|8
|234
|29.25
|Tennessee
|5
|3
|86
|28.67
|BYU
|4
|5
|143
|28.60
|Iowa
|5
|9
|257
|28.56
|Iowa St.
|5
|2
|56
|28.00
|Michigan St.
|4
|6
|167
|27.83
|Vanderbilt
|5
|6
|166
|27.67
|Southern Miss.
|5
|4
|110
|27.50
|N. Illinois
|4
|7
|189
|27.00
|Delaware
|4
|8
|215
|26.88
|Indiana
|5
|3
|79
|26.33
|James Madison
|4
|10
|260
|26.00
|Kent St.
|4
|7
|182
|26.00
|Texas State
|4
|9
|230
|25.56
|Colorado
|5
|12
|305
|25.42
|Georgia Southern
|5
|13
|330
|25.38
|Miami
|4
|3
|76
|25.33
|UAB
|4
|15
|376
|25.07
|Pittsburgh
|4
|10
|250
|25.00
|W. Kentucky
|5
|8
|197
|24.62
|Kennesaw St.
|5
|4
|97
|24.25
|Fresno St.
|5
|9
|213
|23.67
|Houston
|4
|7
|165
|23.57
|Illinois
|5
|2
|47
|23.50
|Navy
|4
|4
|94
|23.50
|California
|5
|7
|163
|23.29
|Middle Tennessee
|5
|5
|116
|23.20
|E. Michigan
|5
|15
|344
|22.93
|TCU
|4
|8
|183
|22.88
|Oregon
|5
|4
|91
|22.75
|Arkansas St.
|5
|15
|338
|22.53
|Akron
|5
|16
|356
|22.25
|Washington
|4
|10
|222
|22.20
|Florida
|4
|2
|44
|22.00
|Louisiana Tech
|5
|7
|153
|21.86
|Nevada
|4
|6
|131
|21.83
|Duke
|5
|5
|109
|21.80
|LSU
|5
|9
|196
|21.78
|Toledo
|5
|7
|152
|21.71
|South Florida
|4
|5
|108
|21.60
|East Carolina
|5
|6
|129
|21.50
|West Virginia
|5
|6
|129
|21.50
|South Carolina
|5
|9
|192
|21.33
|FIU
|4
|7
|149
|21.29
|Coastal Carolina
|4
|4
|85
|21.25
|FAU
|4
|15
|318
|21.20
|UTSA
|4
|5
|106
|21.20
|Baylor
|5
|17
|357
|21.00
|Colorado St.
|4
|5
|105
|21.00
|Nebraska
|4
|6
|126
|21.00
|Tulsa
|5
|7
|147
|21.00
|Uconn
|5
|13
|271
|20.85
|Purdue
|4
|6
|125
|20.83
|Rutgers
|5
|6
|125
|20.83
|Missouri
|5
|7
|145
|20.71
|Clemson
|4
|5
|103
|20.60
|SMU
|4
|6
|123
|20.50
|Virginia Tech
|5
|14
|287
|20.50
|Arizona
|4
|5
|102
|20.40
|Texas Tech
|4
|5
|102
|20.40
|Memphis
|5
|1
|20
|20.00
|Sam Houston St.
|4
|7
|140
|20.00
|Missouri St.
|5
|10
|198
|19.80
|Tulane
|5
|9
|178
|19.78
|Marshall
|5
|10
|197
|19.70
|W. Michigan
|5
|10
|197
|19.70
|Cincinnati
|4
|3
|59
|19.67
|Ohio
|5
|7
|135
|19.29
|New Mexico
|4
|8
|154
|19.25
|North Carolina
|4
|9
|172
|19.11
|Appalachian St.
|4
|5
|95
|19.00
|Arkansas
|5
|4
|76
|19.00
|Minnesota
|4
|8
|152
|19.00
|Washington St.
|5
|8
|152
|19.00
|Ball St.
|4
|11
|207
|18.82
|North Texas
|5
|8
|150
|18.75
|Boston College
|4
|10
|186
|18.60
|Georgia St.
|4
|12
|221
|18.42
|Syracuse
|5
|8
|147
|18.38
|Florida St.
|4
|3
|55
|18.33
|Louisiana-Lafayette
|5
|11
|200
|18.18
|UNLV
|4
|8
|145
|18.12
|Air Force
|4
|4
|72
|18.00
|NC State
|5
|5
|90
|18.00
|UCLA
|4
|12
|216
|18.00
|Utah St.
|5
|5
|90
|18.00
|Michigan
|4
|7
|123
|17.57
|Southern Cal
|5
|12
|209
|17.42
|Rice
|5
|8
|139
|17.38
|Army
|4
|1
|17
|17.00
|Buffalo
|5
|6
|102
|17.00
|Hawaii
|6
|5
|84
|16.80
|Georgia
|4
|4
|67
|16.75
|Texas
|4
|7
|116
|16.57
|Liberty
|5
|12
|198
|16.50
|Old Dominion
|4
|4
|66
|16.50
|Stanford
|5
|12
|198
|16.50
|Kentucky
|4
|8
|131
|16.38
|Mississippi
|5
|2
|32
|16.00
|San Diego St.
|4
|1
|16
|16.00
|Oregon St.
|5
|12
|189
|15.75
|Boise St.
|4
|7
|110
|15.71
|Jacksonville St.
|5
|8
|121
|15.12
|Troy
|4
|9
|136
|15.11
|Arizona St.
|5
|8
|119
|14.88
|San Jose St.
|4
|7
|104
|14.86
|South Alabama
|5
|4
|58
|14.50
|Cent. Michigan
|5
|5
|72
|14.40
|Maryland
|4
|7
|99
|14.14
|New Mexico St.
|4
|5
|70
|14.00
|Oklahoma St.
|4
|7
|97
|13.86
|Mississippi St.
|5
|1
|13
|13.00
|UTEP
|5
|13
|166
|12.77
|Georgia Tech
|5
|5
|63
|12.60
|Temple
|4
|8
|97
|12.12
|Utah
|5
|4
|42
|10.50
|Ohio St.
|4
|2
|20
|10.00
|Oklahoma
|4
|2
|16
|8.00
|Louisiana-Monroe
|4
|5
|33
|6.60
|Alabama
|4
|1
|1
|1.00
|Wyoming
|4
|0
|0
|.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.