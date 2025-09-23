Live Radio
NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

September 23, 2025, 11:14 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Umass 3 1 57 57.00
Virginia 4 5 214 42.80
Bowling Green 4 6 238 39.67
Northwestern 3 1 39 39.00
UCF 3 4 147 36.75
Wake Forest 3 5 182 36.40
Louisville 3 5 178 35.60
Miami (Ohio) 3 4 138 34.50
Wisconsin 4 6 206 34.33
Kansas St. 4 10 339 33.90
Kansas 4 8 257 32.12
Notre Dame 3 7 221 31.57
Texas A&M 3 7 216 30.86
Charlotte 4 4 123 30.75
Penn St. 3 4 123 30.75
BYU 3 4 120 30.00
Iowa 4 8 240 30.00
Auburn 4 8 237 29.62
Vanderbilt 4 4 115 28.75
Southern Miss. 4 3 86 28.67
Tennessee 4 3 86 28.67
Iowa St. 4 2 56 28.00
Michigan St. 4 6 167 27.83
Middle Tennessee 4 2 55 27.50
W. Kentucky 4 6 164 27.33
N. Illinois 3 7 189 27.00
Delaware 4 8 215 26.88
Indiana 4 3 79 26.33
Arkansas St. 4 11 286 26.00
Kent St. 4 7 182 26.00
Colorado 4 11 285 25.91
Pittsburgh 3 7 179 25.57
Texas State 4 9 230 25.56
Georgia Southern 4 13 330 25.38
Miami 4 3 76 25.33
UAB 4 15 376 25.07
Kennesaw St. 4 3 75 25.00
Houston 3 2 49 24.50
TCU 3 7 171 24.43
California 4 6 145 24.17
Georgia 3 2 48 24.00
FAU 3 11 262 23.82
Colorado St. 3 4 95 23.75
Fresno St. 5 9 213 23.67
Illinois 4 2 47 23.50
LSU 4 6 141 23.50
Navy 3 4 94 23.50
E. Michigan 4 11 254 23.09
Mississippi 4 1 23 23.00
Oregon 4 4 91 22.75
Akron 4 12 267 22.25
South Carolina 4 8 178 22.25
Baylor 4 13 286 22.00
Florida 4 2 44 22.00
Nevada 4 6 131 21.83
Duke 4 5 109 21.80
South Florida 4 5 108 21.60
Washington 3 7 151 21.57
Cincinnati 3 2 43 21.50
East Carolina 4 6 129 21.50
West Virginia 4 6 129 21.50
FIU 4 7 149 21.29
Coastal Carolina 4 4 85 21.25
UTSA 4 5 106 21.20
Appalachian St. 3 3 63 21.00
Hawaii 5 4 84 21.00
Louisiana Tech 4 6 126 21.00
Nebraska 4 6 126 21.00
Tulsa 4 7 147 21.00
Purdue 4 6 125 20.83
Rutgers 4 6 125 20.83
Ohio 4 5 104 20.80
Clemson 4 5 103 20.60
SMU 4 6 123 20.50
Syracuse 4 6 123 20.50
Uconn 4 11 225 20.45
Texas Tech 4 5 102 20.40
W. Michigan 4 9 182 20.22
Memphis 4 1 20 20.00
New Mexico 3 7 140 20.00
Sam Houston St. 4 7 140 20.00
Tulane 4 8 160 20.00
Virginia Tech 4 11 218 19.82
Missouri St. 4 9 177 19.67
Toledo 4 5 97 19.40
Washington St. 4 7 134 19.14
North Carolina 4 9 172 19.11
Arkansas 4 4 76 19.00
UCLA 3 9 170 18.89
Ball St. 4 11 207 18.82
Louisiana-Lafayette 4 10 186 18.60
Boston College 3 7 129 18.43
Georgia St. 4 12 221 18.42
Florida St. 3 3 55 18.33
Southern Cal 4 10 183 18.30
James Madison 3 7 127 18.14
UNLV 4 8 145 18.12
Air Force 3 2 36 18.00
NC State 4 5 90 18.00
Rice 4 5 90 18.00
Buffalo 4 4 71 17.75
Arizona St. 4 6 106 17.67
Michigan 4 7 123 17.57
New Mexico St. 3 4 70 17.50
Kentucky 3 4 69 17.25
Army 3 1 17 17.00
Minnesota 3 4 68 17.00
Marshall 4 6 101 16.83
Missouri 4 6 101 16.83
Texas 4 7 116 16.57
Boise St. 3 6 97 16.17
Oklahoma St. 3 5 80 16.00
San Diego St. 3 1 16 16.00
Utah St. 4 3 48 16.00
Stanford 4 9 143 15.89
North Texas 4 7 106 15.14
Troy 4 9 136 15.11
Oregon St. 4 10 151 15.10
San Jose St. 3 6 89 14.83
Liberty 4 9 130 14.44
Jacksonville St. 4 7 101 14.43
Maryland 4 7 99 14.14
Old Dominion 3 2 28 14.00
Cent. Michigan 4 4 54 13.50
Mississippi St. 4 1 13 13.00
UTEP 4 13 166 12.77
Temple 4 8 97 12.12
South Alabama 4 3 34 11.33
Utah 4 3 32 10.67
Ohio St. 3 2 20 10.00
Oklahoma 4 2 16 8.00
Louisiana-Monroe 3 5 33 6.60
Georgia Tech 4 2 5 2.50
Alabama 3 1 1 1.00
Arizona 3 0 0 .00
Wyoming 4 0 0 .00

