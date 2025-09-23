NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Umass
|3
|1
|57
|57.00
|Virginia
|4
|5
|214
|42.80
|Bowling Green
|4
|6
|238
|39.67
|Northwestern
|3
|1
|39
|39.00
|UCF
|3
|4
|147
|36.75
|Wake Forest
|3
|5
|182
|36.40
|Louisville
|3
|5
|178
|35.60
|Miami (Ohio)
|3
|4
|138
|34.50
|Wisconsin
|4
|6
|206
|34.33
|Kansas St.
|4
|10
|339
|33.90
|Kansas
|4
|8
|257
|32.12
|Notre Dame
|3
|7
|221
|31.57
|Texas A&M
|3
|7
|216
|30.86
|Charlotte
|4
|4
|123
|30.75
|Penn St.
|3
|4
|123
|30.75
|BYU
|3
|4
|120
|30.00
|Iowa
|4
|8
|240
|30.00
|Auburn
|4
|8
|237
|29.62
|Vanderbilt
|4
|4
|115
|28.75
|Southern Miss.
|4
|3
|86
|28.67
|Tennessee
|4
|3
|86
|28.67
|Iowa St.
|4
|2
|56
|28.00
|Michigan St.
|4
|6
|167
|27.83
|Middle Tennessee
|4
|2
|55
|27.50
|W. Kentucky
|4
|6
|164
|27.33
|N. Illinois
|3
|7
|189
|27.00
|Delaware
|4
|8
|215
|26.88
|Indiana
|4
|3
|79
|26.33
|Arkansas St.
|4
|11
|286
|26.00
|Kent St.
|4
|7
|182
|26.00
|Colorado
|4
|11
|285
|25.91
|Pittsburgh
|3
|7
|179
|25.57
|Texas State
|4
|9
|230
|25.56
|Georgia Southern
|4
|13
|330
|25.38
|Miami
|4
|3
|76
|25.33
|UAB
|4
|15
|376
|25.07
|Kennesaw St.
|4
|3
|75
|25.00
|Houston
|3
|2
|49
|24.50
|TCU
|3
|7
|171
|24.43
|California
|4
|6
|145
|24.17
|Georgia
|3
|2
|48
|24.00
|FAU
|3
|11
|262
|23.82
|Colorado St.
|3
|4
|95
|23.75
|Fresno St.
|5
|9
|213
|23.67
|Illinois
|4
|2
|47
|23.50
|LSU
|4
|6
|141
|23.50
|Navy
|3
|4
|94
|23.50
|E. Michigan
|4
|11
|254
|23.09
|Mississippi
|4
|1
|23
|23.00
|Oregon
|4
|4
|91
|22.75
|Akron
|4
|12
|267
|22.25
|South Carolina
|4
|8
|178
|22.25
|Baylor
|4
|13
|286
|22.00
|Florida
|4
|2
|44
|22.00
|Nevada
|4
|6
|131
|21.83
|Duke
|4
|5
|109
|21.80
|South Florida
|4
|5
|108
|21.60
|Washington
|3
|7
|151
|21.57
|Cincinnati
|3
|2
|43
|21.50
|East Carolina
|4
|6
|129
|21.50
|West Virginia
|4
|6
|129
|21.50
|FIU
|4
|7
|149
|21.29
|Coastal Carolina
|4
|4
|85
|21.25
|UTSA
|4
|5
|106
|21.20
|Appalachian St.
|3
|3
|63
|21.00
|Hawaii
|5
|4
|84
|21.00
|Louisiana Tech
|4
|6
|126
|21.00
|Nebraska
|4
|6
|126
|21.00
|Tulsa
|4
|7
|147
|21.00
|Purdue
|4
|6
|125
|20.83
|Rutgers
|4
|6
|125
|20.83
|Ohio
|4
|5
|104
|20.80
|Clemson
|4
|5
|103
|20.60
|SMU
|4
|6
|123
|20.50
|Syracuse
|4
|6
|123
|20.50
|Uconn
|4
|11
|225
|20.45
|Texas Tech
|4
|5
|102
|20.40
|W. Michigan
|4
|9
|182
|20.22
|Memphis
|4
|1
|20
|20.00
|New Mexico
|3
|7
|140
|20.00
|Sam Houston St.
|4
|7
|140
|20.00
|Tulane
|4
|8
|160
|20.00
|Virginia Tech
|4
|11
|218
|19.82
|Missouri St.
|4
|9
|177
|19.67
|Toledo
|4
|5
|97
|19.40
|Washington St.
|4
|7
|134
|19.14
|North Carolina
|4
|9
|172
|19.11
|Arkansas
|4
|4
|76
|19.00
|UCLA
|3
|9
|170
|18.89
|Ball St.
|4
|11
|207
|18.82
|Louisiana-Lafayette
|4
|10
|186
|18.60
|Boston College
|3
|7
|129
|18.43
|Georgia St.
|4
|12
|221
|18.42
|Florida St.
|3
|3
|55
|18.33
|Southern Cal
|4
|10
|183
|18.30
|James Madison
|3
|7
|127
|18.14
|UNLV
|4
|8
|145
|18.12
|Air Force
|3
|2
|36
|18.00
|NC State
|4
|5
|90
|18.00
|Rice
|4
|5
|90
|18.00
|Buffalo
|4
|4
|71
|17.75
|Arizona St.
|4
|6
|106
|17.67
|Michigan
|4
|7
|123
|17.57
|New Mexico St.
|3
|4
|70
|17.50
|Kentucky
|3
|4
|69
|17.25
|Army
|3
|1
|17
|17.00
|Minnesota
|3
|4
|68
|17.00
|Marshall
|4
|6
|101
|16.83
|Missouri
|4
|6
|101
|16.83
|Texas
|4
|7
|116
|16.57
|Boise St.
|3
|6
|97
|16.17
|Oklahoma St.
|3
|5
|80
|16.00
|San Diego St.
|3
|1
|16
|16.00
|Utah St.
|4
|3
|48
|16.00
|Stanford
|4
|9
|143
|15.89
|North Texas
|4
|7
|106
|15.14
|Troy
|4
|9
|136
|15.11
|Oregon St.
|4
|10
|151
|15.10
|San Jose St.
|3
|6
|89
|14.83
|Liberty
|4
|9
|130
|14.44
|Jacksonville St.
|4
|7
|101
|14.43
|Maryland
|4
|7
|99
|14.14
|Old Dominion
|3
|2
|28
|14.00
|Cent. Michigan
|4
|4
|54
|13.50
|Mississippi St.
|4
|1
|13
|13.00
|UTEP
|4
|13
|166
|12.77
|Temple
|4
|8
|97
|12.12
|South Alabama
|4
|3
|34
|11.33
|Utah
|4
|3
|32
|10.67
|Ohio St.
|3
|2
|20
|10.00
|Oklahoma
|4
|2
|16
|8.00
|Louisiana-Monroe
|3
|5
|33
|6.60
|Georgia Tech
|4
|2
|5
|2.50
|Alabama
|3
|1
|1
|1.00
|Arizona
|3
|0
|0
|.00
|Wyoming
|4
|0
|0
|.00
