NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Wisconsin
|3
|2
|120
|60.00
|Umass
|3
|1
|57
|57.00
|Virginia
|3
|4
|182
|45.50
|BYU
|2
|1
|44
|44.00
|UCF
|2
|3
|130
|43.33
|Kennesaw St.
|3
|1
|39
|39.00
|Northwestern
|3
|1
|39
|39.00
|Auburn
|3
|5
|194
|38.80
|Bowling Green
|3
|5
|194
|38.80
|Louisville
|2
|3
|113
|37.67
|Wake Forest
|3
|5
|182
|36.40
|Middle Tennessee
|3
|1
|35
|35.00
|Kansas St.
|4
|10
|339
|33.90
|Arkansas St.
|3
|7
|232
|33.14
|Texas A&M
|3
|7
|216
|30.86
|Charlotte
|3
|4
|123
|30.75
|Penn St.
|3
|4
|123
|30.75
|Delaware
|3
|5
|151
|30.20
|Michigan St.
|3
|5
|147
|29.40
|Georgia Southern
|3
|9
|264
|29.33
|Southern Miss.
|3
|3
|86
|28.67
|Miami
|3
|2
|57
|28.50
|Iowa St.
|4
|2
|56
|28.00
|LSU
|3
|3
|83
|27.67
|N. Illinois
|2
|7
|189
|27.00
|South Carolina
|3
|2
|54
|27.00
|Indiana
|3
|3
|79
|26.33
|California
|3
|5
|130
|26.00
|Kent St.
|3
|7
|182
|26.00
|Texas State
|3
|8
|207
|25.88
|UAB
|3
|14
|362
|25.86
|Pittsburgh
|3
|7
|179
|25.57
|South Florida
|3
|2
|51
|25.50
|Florida
|3
|1
|25
|25.00
|Illinois
|3
|1
|25
|25.00
|Colorado
|3
|7
|173
|24.71
|E. Michigan
|3
|7
|173
|24.71
|Houston
|3
|2
|49
|24.50
|FIU
|3
|5
|122
|24.40
|East Carolina
|3
|2
|48
|24.00
|Georgia
|3
|2
|48
|24.00
|FAU
|3
|11
|263
|23.91
|Tulsa
|3
|5
|119
|23.80
|Colorado St.
|2
|4
|95
|23.75
|Navy
|3
|4
|94
|23.50
|Washington
|2
|6
|141
|23.50
|TCU
|2
|5
|116
|23.20
|Vanderbilt
|3
|3
|69
|23.00
|Oregon
|3
|4
|91
|22.75
|North Texas
|3
|3
|67
|22.33
|Fresno St.
|4
|7
|156
|22.29
|Iowa
|3
|5
|111
|22.20
|Coastal Carolina
|3
|2
|44
|22.00
|Akron
|3
|11
|237
|21.55
|Baylor
|3
|10
|215
|21.50
|Cincinnati
|3
|2
|43
|21.50
|West Virginia
|3
|6
|129
|21.50
|Nevada
|3
|5
|106
|21.20
|UTSA
|3
|5
|106
|21.20
|Uconn
|3
|8
|169
|21.12
|Appalachian St.
|3
|3
|63
|21.00
|Hawaii
|4
|4
|84
|21.00
|Tennessee
|3
|2
|42
|21.00
|Purdue
|3
|6
|125
|20.83
|Rutgers
|3
|6
|125
|20.83
|W. Kentucky
|3
|4
|83
|20.75
|North Carolina
|3
|7
|145
|20.71
|Nebraska
|3
|5
|103
|20.60
|Texas Tech
|3
|5
|102
|20.40
|Michigan
|3
|6
|122
|20.33
|W. Michigan
|3
|9
|182
|20.22
|Kansas
|3
|6
|120
|20.00
|Memphis
|3
|1
|20
|20.00
|New Mexico
|3
|7
|140
|20.00
|Sam Houston St.
|3
|7
|140
|20.00
|Tulane
|3
|7
|140
|20.00
|Missouri St.
|3
|6
|119
|19.83
|Louisiana Tech
|3
|5
|98
|19.60
|Arizona St.
|3
|4
|78
|19.50
|James Madison
|2
|5
|97
|19.40
|Syracuse
|3
|5
|97
|19.40
|Duke
|3
|3
|58
|19.33
|Washington St.
|3
|7
|134
|19.14
|Ball St.
|3
|9
|171
|19.00
|NC State
|3
|1
|19
|19.00
|UCLA
|3
|9
|170
|18.89
|Southern Cal
|3
|6
|113
|18.83
|Virginia Tech
|3
|10
|186
|18.60
|Boston College
|3
|7
|129
|18.43
|Georgia St.
|3
|10
|184
|18.40
|UNLV
|3
|5
|92
|18.40
|Florida St.
|2
|3
|55
|18.33
|Air Force
|2
|2
|36
|18.00
|Cent. Michigan
|3
|3
|54
|18.00
|Notre Dame
|2
|3
|54
|18.00
|Rice
|3
|5
|90
|18.00
|Louisiana-Lafayette
|3
|7
|125
|17.86
|Jacksonville St.
|3
|5
|89
|17.80
|Missouri
|3
|5
|89
|17.80
|Arkansas
|3
|3
|53
|17.67
|New Mexico St.
|3
|4
|70
|17.50
|SMU
|3
|3
|52
|17.33
|Kentucky
|3
|4
|69
|17.25
|Army
|2
|1
|17
|17.00
|Minnesota
|3
|4
|68
|17.00
|Marshall
|3
|6
|101
|16.83
|Clemson
|3
|3
|50
|16.67
|San Jose St.
|2
|4
|66
|16.50
|Stanford
|3
|7
|115
|16.43
|Buffalo
|3
|3
|49
|16.33
|UTEP
|3
|7
|113
|16.14
|Oklahoma St.
|2
|5
|80
|16.00
|Toledo
|3
|4
|64
|16.00
|Utah St.
|3
|3
|48
|16.00
|Texas
|3
|6
|94
|15.67
|Oregon St.
|3
|9
|133
|14.78
|Boise St.
|2
|4
|59
|14.75
|Liberty
|3
|9
|130
|14.44
|Maryland
|3
|7
|99
|14.14
|Old Dominion
|3
|2
|28
|14.00
|Mississippi St.
|3
|1
|13
|13.00
|Troy
|3
|7
|87
|12.43
|Temple
|3
|8
|97
|12.12
|Ohio
|3
|4
|46
|11.50
|Utah
|3
|3
|32
|10.67
|Ohio St.
|3
|2
|20
|10.00
|South Alabama
|3
|2
|18
|9.00
|Oklahoma
|3
|2
|16
|8.00
|Louisiana-Monroe
|2
|5
|33
|6.60
|Georgia Tech
|3
|1
|6
|6.00
|Alabama
|3
|1
|1
|1.00
|Arizona
|3
|0
|0
|.00
|Miami (Ohio)
|2
|0
|0
|.00
|Mississippi
|3
|0
|0
|.00
|San Diego St.
|2
|0
|0
|.00
|Wyoming
|3
|0
|0
|.00
