Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Kickoff Returns

NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

September 16, 2025, 11:14 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Wisconsin 3 2 120 60.00
Umass 3 1 57 57.00
Virginia 3 4 182 45.50
BYU 2 1 44 44.00
UCF 2 3 130 43.33
Kennesaw St. 3 1 39 39.00
Northwestern 3 1 39 39.00
Auburn 3 5 194 38.80
Bowling Green 3 5 194 38.80
Louisville 2 3 113 37.67
Wake Forest 3 5 182 36.40
Middle Tennessee 3 1 35 35.00
Kansas St. 4 10 339 33.90
Arkansas St. 3 7 232 33.14
Texas A&M 3 7 216 30.86
Charlotte 3 4 123 30.75
Penn St. 3 4 123 30.75
Delaware 3 5 151 30.20
Michigan St. 3 5 147 29.40
Georgia Southern 3 9 264 29.33
Southern Miss. 3 3 86 28.67
Miami 3 2 57 28.50
Iowa St. 4 2 56 28.00
LSU 3 3 83 27.67
N. Illinois 2 7 189 27.00
South Carolina 3 2 54 27.00
Indiana 3 3 79 26.33
California 3 5 130 26.00
Kent St. 3 7 182 26.00
Texas State 3 8 207 25.88
UAB 3 14 362 25.86
Pittsburgh 3 7 179 25.57
South Florida 3 2 51 25.50
Florida 3 1 25 25.00
Illinois 3 1 25 25.00
Colorado 3 7 173 24.71
E. Michigan 3 7 173 24.71
Houston 3 2 49 24.50
FIU 3 5 122 24.40
East Carolina 3 2 48 24.00
Georgia 3 2 48 24.00
FAU 3 11 263 23.91
Tulsa 3 5 119 23.80
Colorado St. 2 4 95 23.75
Navy 3 4 94 23.50
Washington 2 6 141 23.50
TCU 2 5 116 23.20
Vanderbilt 3 3 69 23.00
Oregon 3 4 91 22.75
North Texas 3 3 67 22.33
Fresno St. 4 7 156 22.29
Iowa 3 5 111 22.20
Coastal Carolina 3 2 44 22.00
Akron 3 11 237 21.55
Baylor 3 10 215 21.50
Cincinnati 3 2 43 21.50
West Virginia 3 6 129 21.50
Nevada 3 5 106 21.20
UTSA 3 5 106 21.20
Uconn 3 8 169 21.12
Appalachian St. 3 3 63 21.00
Hawaii 4 4 84 21.00
Tennessee 3 2 42 21.00
Purdue 3 6 125 20.83
Rutgers 3 6 125 20.83
W. Kentucky 3 4 83 20.75
North Carolina 3 7 145 20.71
Nebraska 3 5 103 20.60
Texas Tech 3 5 102 20.40
Michigan 3 6 122 20.33
W. Michigan 3 9 182 20.22
Kansas 3 6 120 20.00
Memphis 3 1 20 20.00
New Mexico 3 7 140 20.00
Sam Houston St. 3 7 140 20.00
Tulane 3 7 140 20.00
Missouri St. 3 6 119 19.83
Louisiana Tech 3 5 98 19.60
Arizona St. 3 4 78 19.50
James Madison 2 5 97 19.40
Syracuse 3 5 97 19.40
Duke 3 3 58 19.33
Washington St. 3 7 134 19.14
Ball St. 3 9 171 19.00
NC State 3 1 19 19.00
UCLA 3 9 170 18.89
Southern Cal 3 6 113 18.83
Virginia Tech 3 10 186 18.60
Boston College 3 7 129 18.43
Georgia St. 3 10 184 18.40
UNLV 3 5 92 18.40
Florida St. 2 3 55 18.33
Air Force 2 2 36 18.00
Cent. Michigan 3 3 54 18.00
Notre Dame 2 3 54 18.00
Rice 3 5 90 18.00
Louisiana-Lafayette 3 7 125 17.86
Jacksonville St. 3 5 89 17.80
Missouri 3 5 89 17.80
Arkansas 3 3 53 17.67
New Mexico St. 3 4 70 17.50
SMU 3 3 52 17.33
Kentucky 3 4 69 17.25
Army 2 1 17 17.00
Minnesota 3 4 68 17.00
Marshall 3 6 101 16.83
Clemson 3 3 50 16.67
San Jose St. 2 4 66 16.50
Stanford 3 7 115 16.43
Buffalo 3 3 49 16.33
UTEP 3 7 113 16.14
Oklahoma St. 2 5 80 16.00
Toledo 3 4 64 16.00
Utah St. 3 3 48 16.00
Texas 3 6 94 15.67
Oregon St. 3 9 133 14.78
Boise St. 2 4 59 14.75
Liberty 3 9 130 14.44
Maryland 3 7 99 14.14
Old Dominion 3 2 28 14.00
Mississippi St. 3 1 13 13.00
Troy 3 7 87 12.43
Temple 3 8 97 12.12
Ohio 3 4 46 11.50
Utah 3 3 32 10.67
Ohio St. 3 2 20 10.00
South Alabama 3 2 18 9.00
Oklahoma 3 2 16 8.00
Louisiana-Monroe 2 5 33 6.60
Georgia Tech 3 1 6 6.00
Alabama 3 1 1 1.00
Arizona 3 0 0 .00
Miami (Ohio) 2 0 0 .00
Mississippi 3 0 0 .00
San Diego St. 2 0 0 .00
Wyoming 3 0 0 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up