NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Arkansas St.
|2
|2
|128
|64.00
|Virginia
|2
|2
|119
|59.50
|Umass
|2
|1
|57
|57.00
|Auburn
|2
|3
|147
|49.00
|Bowling Green
|2
|4
|194
|48.50
|BYU
|2
|1
|44
|44.00
|UCF
|2
|3
|130
|43.33
|LSU
|2
|1
|42
|42.00
|Pittsburgh
|2
|4
|162
|40.50
|Louisville
|2
|3
|113
|37.67
|Penn St.
|2
|3
|106
|35.33
|Middle Tennessee
|2
|1
|35
|35.00
|Kansas St.
|3
|10
|339
|33.90
|Michigan St.
|2
|4
|130
|32.50
|Texas A&M
|2
|5
|161
|32.20
|Delaware
|2
|3
|90
|30.00
|Vanderbilt
|2
|1
|29
|29.00
|Southern Miss.
|2
|3
|86
|28.67
|Louisiana Tech
|2
|2
|57
|28.50
|Miami
|2
|2
|57
|28.50
|Houston
|2
|1
|28
|28.00
|Iowa St.
|3
|2
|56
|28.00
|Kent St.
|2
|6
|163
|27.17
|N. Illinois
|2
|7
|189
|27.00
|California
|2
|5
|130
|26.00
|FIU
|2
|4
|103
|25.75
|Louisiana-Lafayette
|2
|3
|77
|25.67
|South Florida
|2
|2
|51
|25.50
|Florida
|2
|1
|25
|25.00
|Illinois
|2
|1
|25
|25.00
|Navy
|2
|3
|75
|25.00
|Wisconsin
|2
|1
|25
|25.00
|E. Michigan
|2
|7
|173
|24.71
|Baylor
|2
|8
|195
|24.38
|Wake Forest
|2
|3
|73
|24.33
|East Carolina
|2
|2
|48
|24.00
|UTSA
|2
|3
|72
|24.00
|Colorado St.
|2
|4
|95
|23.75
|Hawaii
|3
|3
|71
|23.67
|Washington
|2
|6
|141
|23.50
|FAU
|2
|7
|164
|23.43
|Fresno St.
|3
|6
|138
|23.00
|Texas State
|2
|6
|138
|23.00
|Oregon
|2
|4
|91
|22.75
|Indiana
|2
|2
|45
|22.50
|North Texas
|2
|3
|67
|22.33
|West Virginia
|2
|5
|111
|22.20
|Rutgers
|2
|4
|88
|22.00
|Texas Tech
|2
|3
|66
|22.00
|Akron
|2
|8
|173
|21.62
|Cincinnati
|2
|2
|43
|21.50
|Kentucky
|2
|2
|43
|21.50
|Tulane
|2
|6
|128
|21.33
|Michigan
|2
|5
|106
|21.20
|Nevada
|2
|5
|106
|21.20
|Tennessee
|2
|2
|42
|21.00
|W. Kentucky
|3
|4
|83
|20.75
|North Carolina
|2
|7
|145
|20.71
|UCLA
|2
|7
|143
|20.43
|W. Michigan
|2
|8
|162
|20.25
|UAB
|2
|9
|182
|20.22
|Georgia
|2
|1
|20
|20.00
|Kansas
|3
|6
|120
|20.00
|Memphis
|2
|1
|20
|20.00
|New Mexico
|2
|7
|140
|20.00
|Purdue
|2
|3
|60
|20.00
|Sam Houston St.
|3
|7
|140
|20.00
|Uconn
|2
|6
|120
|20.00
|Washington St.
|2
|4
|80
|20.00
|Rice
|2
|4
|79
|19.75
|Missouri St.
|2
|5
|98
|19.60
|Ball St.
|2
|5
|97
|19.40
|James Madison
|2
|5
|97
|19.40
|Southern Cal
|2
|5
|97
|19.40
|Duke
|2
|3
|58
|19.33
|Appalachian St.
|2
|2
|38
|19.00
|Georgia St.
|2
|6
|114
|19.00
|SMU
|2
|2
|38
|19.00
|UTEP
|2
|6
|113
|18.83
|Marshall
|2
|4
|75
|18.75
|Nebraska
|2
|4
|75
|18.75
|UNLV
|3
|5
|92
|18.40
|Florida St.
|2
|3
|55
|18.33
|Iowa
|2
|3
|55
|18.33
|Boston College
|2
|5
|91
|18.20
|Buffalo
|2
|1
|18
|18.00
|Coastal Carolina
|2
|1
|18
|18.00
|Arkansas
|2
|3
|53
|17.67
|Jacksonville St.
|2
|3
|52
|17.33
|Stanford
|2
|5
|86
|17.20
|Temple
|2
|5
|86
|17.20
|Army
|2
|1
|17
|17.00
|New Mexico St.
|2
|3
|51
|17.00
|Ohio St.
|2
|1
|17
|17.00
|Texas
|2
|3
|51
|17.00
|Missouri
|2
|4
|67
|16.75
|Liberty
|2
|6
|99
|16.50
|San Jose St.
|2
|4
|66
|16.50
|Georgia Southern
|2
|5
|82
|16.40
|Arizona St.
|2
|3
|49
|16.33
|Oklahoma St.
|2
|5
|80
|16.00
|Syracuse
|2
|1
|16
|16.00
|Toledo
|2
|4
|64
|16.00
|Utah St.
|2
|3
|48
|16.00
|Cent. Michigan
|2
|2
|31
|15.50
|Virginia Tech
|2
|4
|62
|15.50
|Clemson
|2
|2
|30
|15.00
|Notre Dame
|1
|1
|15
|15.00
|Boise St.
|2
|4
|59
|14.75
|Oregon St.
|2
|8
|116
|14.50
|Old Dominion
|2
|2
|28
|14.00
|Maryland
|2
|4
|53
|13.25
|Mississippi St.
|2
|1
|13
|13.00
|Ohio
|2
|4
|46
|11.50
|Troy
|2
|6
|67
|11.17
|Utah
|2
|2
|19
|9.50
|Minnesota
|1
|1
|8
|8.00
|Oklahoma
|2
|2
|16
|8.00
|Louisiana-Monroe
|2
|5
|33
|6.60
|Georgia Tech
|2
|1
|6
|6.00
|Alabama
|2
|1
|1
|1.00
|Air Force
|1
|0
|0
|.00
|Arizona
|2
|0
|0
|.00
|Charlotte
|2
|0
|0
|.00
|Colorado
|2
|0
|0
|.00
|Kennesaw St.
|2
|0
|0
|.00
|Miami (Ohio)
|2
|0
|0
|.00
|Mississippi
|2
|0
|0
|.00
|NC State
|2
|0
|0
|.00
|Northwestern
|2
|0
|0
|.00
|San Diego St.
|2
|0
|0
|.00
|South Alabama
|2
|1
|0
|.00
|South Carolina
|1
|0
|0
|.00
|TCU
|1
|0
|0
|.00
|Tulsa
|2
|0
|0
|.00
|Wyoming
|2
|0
|0
|.00
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.