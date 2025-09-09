Live Radio
NCAA FBS Team Kickoff Returns

NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

September 9, 2025, 11:14 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Arkansas St. 2 2 128 64.00
Virginia 2 2 119 59.50
Umass 2 1 57 57.00
Auburn 2 3 147 49.00
Bowling Green 2 4 194 48.50
BYU 2 1 44 44.00
UCF 2 3 130 43.33
LSU 2 1 42 42.00
Pittsburgh 2 4 162 40.50
Louisville 2 3 113 37.67
Penn St. 2 3 106 35.33
Middle Tennessee 2 1 35 35.00
Kansas St. 3 10 339 33.90
Michigan St. 2 4 130 32.50
Texas A&M 2 5 161 32.20
Delaware 2 3 90 30.00
Vanderbilt 2 1 29 29.00
Southern Miss. 2 3 86 28.67
Louisiana Tech 2 2 57 28.50
Miami 2 2 57 28.50
Houston 2 1 28 28.00
Iowa St. 3 2 56 28.00
Kent St. 2 6 163 27.17
N. Illinois 2 7 189 27.00
California 2 5 130 26.00
FIU 2 4 103 25.75
Louisiana-Lafayette 2 3 77 25.67
South Florida 2 2 51 25.50
Florida 2 1 25 25.00
Illinois 2 1 25 25.00
Navy 2 3 75 25.00
Wisconsin 2 1 25 25.00
E. Michigan 2 7 173 24.71
Baylor 2 8 195 24.38
Wake Forest 2 3 73 24.33
East Carolina 2 2 48 24.00
UTSA 2 3 72 24.00
Colorado St. 2 4 95 23.75
Hawaii 3 3 71 23.67
Washington 2 6 141 23.50
FAU 2 7 164 23.43
Fresno St. 3 6 138 23.00
Texas State 2 6 138 23.00
Oregon 2 4 91 22.75
Indiana 2 2 45 22.50
North Texas 2 3 67 22.33
West Virginia 2 5 111 22.20
Rutgers 2 4 88 22.00
Texas Tech 2 3 66 22.00
Akron 2 8 173 21.62
Cincinnati 2 2 43 21.50
Kentucky 2 2 43 21.50
Tulane 2 6 128 21.33
Michigan 2 5 106 21.20
Nevada 2 5 106 21.20
Tennessee 2 2 42 21.00
W. Kentucky 3 4 83 20.75
North Carolina 2 7 145 20.71
UCLA 2 7 143 20.43
W. Michigan 2 8 162 20.25
UAB 2 9 182 20.22
Georgia 2 1 20 20.00
Kansas 3 6 120 20.00
Memphis 2 1 20 20.00
New Mexico 2 7 140 20.00
Purdue 2 3 60 20.00
Sam Houston St. 3 7 140 20.00
Uconn 2 6 120 20.00
Washington St. 2 4 80 20.00
Rice 2 4 79 19.75
Missouri St. 2 5 98 19.60
Ball St. 2 5 97 19.40
James Madison 2 5 97 19.40
Southern Cal 2 5 97 19.40
Duke 2 3 58 19.33
Appalachian St. 2 2 38 19.00
Georgia St. 2 6 114 19.00
SMU 2 2 38 19.00
UTEP 2 6 113 18.83
Marshall 2 4 75 18.75
Nebraska 2 4 75 18.75
UNLV 3 5 92 18.40
Florida St. 2 3 55 18.33
Iowa 2 3 55 18.33
Boston College 2 5 91 18.20
Buffalo 2 1 18 18.00
Coastal Carolina 2 1 18 18.00
Arkansas 2 3 53 17.67
Jacksonville St. 2 3 52 17.33
Stanford 2 5 86 17.20
Temple 2 5 86 17.20
Army 2 1 17 17.00
New Mexico St. 2 3 51 17.00
Ohio St. 2 1 17 17.00
Texas 2 3 51 17.00
Missouri 2 4 67 16.75
Liberty 2 6 99 16.50
San Jose St. 2 4 66 16.50
Georgia Southern 2 5 82 16.40
Arizona St. 2 3 49 16.33
Oklahoma St. 2 5 80 16.00
Syracuse 2 1 16 16.00
Toledo 2 4 64 16.00
Utah St. 2 3 48 16.00
Cent. Michigan 2 2 31 15.50
Virginia Tech 2 4 62 15.50
Clemson 2 2 30 15.00
Notre Dame 1 1 15 15.00
Boise St. 2 4 59 14.75
Oregon St. 2 8 116 14.50
Old Dominion 2 2 28 14.00
Maryland 2 4 53 13.25
Mississippi St. 2 1 13 13.00
Ohio 2 4 46 11.50
Troy 2 6 67 11.17
Utah 2 2 19 9.50
Minnesota 1 1 8 8.00
Oklahoma 2 2 16 8.00
Louisiana-Monroe 2 5 33 6.60
Georgia Tech 2 1 6 6.00
Alabama 2 1 1 1.00
Air Force 1 0 0 .00
Arizona 2 0 0 .00
Charlotte 2 0 0 .00
Colorado 2 0 0 .00
Kennesaw St. 2 0 0 .00
Miami (Ohio) 2 0 0 .00
Mississippi 2 0 0 .00
NC State 2 0 0 .00
Northwestern 2 0 0 .00
San Diego St. 2 0 0 .00
South Alabama 2 1 0 .00
South Carolina 1 0 0 .00
TCU 1 0 0 .00
Tulsa 2 0 0 .00
Wyoming 2 0 0 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

