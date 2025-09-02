Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Kickoff Returns

NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

September 2, 2025, 11:16 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Virginia 1 1 100 100.00
Auburn 1 1 98 98.00
Pittsburgh 1 1 78 78.00
Bowling Green 1 2 153 76.50
Louisville 1 2 88 44.00
Penn St. 1 2 88 44.00
Louisiana Tech 1 1 41 41.00
Kent St. 1 3 117 39.00
Middle Tennessee 1 1 35 35.00
N. Illinois 1 4 139 34.75
Texas A&M 1 2 67 33.50
Miami 1 1 32 32.00
Southern Miss. 1 1 32 32.00
Arkansas St. 1 1 30 30.00
Delaware 1 3 90 30.00
Navy 1 2 60 30.00
Vanderbilt 1 1 29 29.00
Washington 1 4 113 28.25
Indiana 1 1 28 28.00
Iowa St. 2 2 56 28.00
Liberty 1 2 55 27.50
Texas Tech 1 2 54 27.00
Arkansas 1 2 53 26.50
Baylor 1 2 53 26.50
California 1 3 78 26.00
FIU 1 4 103 25.75
Florida 1 1 25 25.00
Kansas St. 2 8 196 24.50
UNLV 2 3 73 24.33
Akron 1 2 48 24.00
East Carolina 1 2 48 24.00
Kansas 2 2 48 24.00
Sam Houston St. 2 4 96 24.00
Tennessee 1 1 24 24.00
West Virginia 1 2 48 24.00
Colorado St. 1 4 95 23.75
Wake Forest 1 2 47 23.50
FAU 1 6 140 23.33
James Madison 1 2 46 23.00
Michigan 1 3 69 23.00
Oregon 1 4 91 22.75
Toledo 1 2 45 22.50
Michigan St. 1 1 22 22.00
Kentucky 1 2 43 21.50
Nevada 1 4 85 21.25
Hawaii 2 1 21 21.00
North Carolina 1 6 126 21.00
Uconn 1 4 84 21.00
W. Kentucky 2 4 83 20.75
Southern Cal 1 3 62 20.67
Oklahoma St. 1 2 41 20.50
Rutgers 1 2 41 20.50
UAB 1 7 143 20.43
Cincinnati 1 1 20 20.00
Jacksonville St. 1 2 40 20.00
Memphis 1 1 20 20.00
Purdue 1 1 20 20.00
UTSA 1 1 20 20.00
Georgia St. 1 2 39 19.50
Duke 1 3 58 19.33
Arizona St. 1 2 38 19.00
Boston College 1 2 37 18.50
Maryland 1 2 37 18.50
Rice 1 2 37 18.50
UCLA 1 2 37 18.50
W. Michigan 1 2 37 18.50
Buffalo 1 1 18 18.00
Coastal Carolina 1 1 18 18.00
Missouri 1 1 18 18.00
New Mexico St. 1 2 36 18.00
Tulane 1 1 18 18.00
Washington St. 1 2 36 18.00
Missouri St. 1 2 35 17.50
Utah St. 1 2 35 17.50
Marshall 1 3 52 17.33
Army 1 1 17 17.00
Ball St. 1 2 34 17.00
Fresno St. 2 1 17 17.00
Oregon St. 1 3 51 17.00
UCF 1 2 34 17.00
Temple 1 3 50 16.67
E. Michigan 1 2 33 16.50
Nebraska 1 2 33 16.50
San Jose St. 1 4 66 16.50
UTEP 1 3 49 16.33
Georgia Southern 1 4 64 16.00
Stanford 1 3 47 15.67
Virginia Tech 1 4 62 15.50
Florida St. 1 1 15 15.00
Notre Dame 1 1 15 15.00
Oklahoma 1 1 15 15.00
Texas 1 1 15 15.00
New Mexico 1 4 57 14.25
Troy 1 5 67 13.40
Boise St. 1 3 39 13.00
Appalachian St. 1 1 10 10.00
Ohio 1 3 30 10.00
Utah 1 2 19 9.50
Texas State 1 2 17 8.50
Minnesota 1 1 8 8.00
Air Force 1 0 0 .00
Alabama 1 0 0 .00
Arizona 1 0 0 .00
BYU 1 0 0 .00
Cent. Michigan 1 0 0 .00
Charlotte 1 0 0 .00
Clemson 1 0 0 .00
Colorado 1 0 0 .00
Georgia 1 0 0 .00
Georgia Tech 1 0 0 .00
Houston 1 0 0 .00
Illinois 1 0 0 .00
Iowa 1 0 0 .00
Kennesaw St. 1 0 0 .00
LSU 1 0 0 .00
Louisiana-Lafayette 1 0 0 .00
Louisiana-Monroe 1 0 0 .00
Miami (Ohio) 1 0 0 .00
Mississippi 1 0 0 .00
Mississippi St. 1 0 0 .00
NC State 1 0 0 .00
North Texas 1 0 0 .00
Northwestern 1 0 0 .00
Ohio St. 1 0 0 .00
Old Dominion 1 0 0 .00
SMU 1 0 0 .00
San Diego St. 1 0 0 .00
South Alabama 1 1 0 .00
South Carolina 1 0 0 .00
South Florida 1 0 0 .00
Syracuse 1 0 0 .00
TCU 1 0 0 .00
Tulsa 1 0 0 .00
Umass 1 0 0 .00
Wisconsin 1 0 0 .00
Wyoming 1 0 0 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up