NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Virginia
|1
|1
|100
|100.00
|Auburn
|1
|1
|98
|98.00
|Pittsburgh
|1
|1
|78
|78.00
|Bowling Green
|1
|2
|153
|76.50
|Louisville
|1
|2
|88
|44.00
|Penn St.
|1
|2
|88
|44.00
|Louisiana Tech
|1
|1
|41
|41.00
|Kent St.
|1
|3
|117
|39.00
|Middle Tennessee
|1
|1
|35
|35.00
|N. Illinois
|1
|4
|139
|34.75
|Texas A&M
|1
|2
|67
|33.50
|Miami
|1
|1
|32
|32.00
|Southern Miss.
|1
|1
|32
|32.00
|Arkansas St.
|1
|1
|30
|30.00
|Delaware
|1
|3
|90
|30.00
|Navy
|1
|2
|60
|30.00
|Vanderbilt
|1
|1
|29
|29.00
|Washington
|1
|4
|113
|28.25
|Indiana
|1
|1
|28
|28.00
|Iowa St.
|2
|2
|56
|28.00
|Liberty
|1
|2
|55
|27.50
|Texas Tech
|1
|2
|54
|27.00
|Arkansas
|1
|2
|53
|26.50
|Baylor
|1
|2
|53
|26.50
|California
|1
|3
|78
|26.00
|FIU
|1
|4
|103
|25.75
|Florida
|1
|1
|25
|25.00
|Kansas St.
|2
|8
|196
|24.50
|UNLV
|2
|3
|73
|24.33
|Akron
|1
|2
|48
|24.00
|East Carolina
|1
|2
|48
|24.00
|Kansas
|2
|2
|48
|24.00
|Sam Houston St.
|2
|4
|96
|24.00
|Tennessee
|1
|1
|24
|24.00
|West Virginia
|1
|2
|48
|24.00
|Colorado St.
|1
|4
|95
|23.75
|Wake Forest
|1
|2
|47
|23.50
|FAU
|1
|6
|140
|23.33
|James Madison
|1
|2
|46
|23.00
|Michigan
|1
|3
|69
|23.00
|Oregon
|1
|4
|91
|22.75
|Toledo
|1
|2
|45
|22.50
|Michigan St.
|1
|1
|22
|22.00
|Kentucky
|1
|2
|43
|21.50
|Nevada
|1
|4
|85
|21.25
|Hawaii
|2
|1
|21
|21.00
|North Carolina
|1
|6
|126
|21.00
|Uconn
|1
|4
|84
|21.00
|W. Kentucky
|2
|4
|83
|20.75
|Southern Cal
|1
|3
|62
|20.67
|Oklahoma St.
|1
|2
|41
|20.50
|Rutgers
|1
|2
|41
|20.50
|UAB
|1
|7
|143
|20.43
|Cincinnati
|1
|1
|20
|20.00
|Jacksonville St.
|1
|2
|40
|20.00
|Memphis
|1
|1
|20
|20.00
|Purdue
|1
|1
|20
|20.00
|UTSA
|1
|1
|20
|20.00
|Georgia St.
|1
|2
|39
|19.50
|Duke
|1
|3
|58
|19.33
|Arizona St.
|1
|2
|38
|19.00
|Boston College
|1
|2
|37
|18.50
|Maryland
|1
|2
|37
|18.50
|Rice
|1
|2
|37
|18.50
|UCLA
|1
|2
|37
|18.50
|W. Michigan
|1
|2
|37
|18.50
|Buffalo
|1
|1
|18
|18.00
|Coastal Carolina
|1
|1
|18
|18.00
|Missouri
|1
|1
|18
|18.00
|New Mexico St.
|1
|2
|36
|18.00
|Tulane
|1
|1
|18
|18.00
|Washington St.
|1
|2
|36
|18.00
|Missouri St.
|1
|2
|35
|17.50
|Utah St.
|1
|2
|35
|17.50
|Marshall
|1
|3
|52
|17.33
|Army
|1
|1
|17
|17.00
|Ball St.
|1
|2
|34
|17.00
|Fresno St.
|2
|1
|17
|17.00
|Oregon St.
|1
|3
|51
|17.00
|UCF
|1
|2
|34
|17.00
|Temple
|1
|3
|50
|16.67
|E. Michigan
|1
|2
|33
|16.50
|Nebraska
|1
|2
|33
|16.50
|San Jose St.
|1
|4
|66
|16.50
|UTEP
|1
|3
|49
|16.33
|Georgia Southern
|1
|4
|64
|16.00
|Stanford
|1
|3
|47
|15.67
|Virginia Tech
|1
|4
|62
|15.50
|Florida St.
|1
|1
|15
|15.00
|Notre Dame
|1
|1
|15
|15.00
|Oklahoma
|1
|1
|15
|15.00
|Texas
|1
|1
|15
|15.00
|New Mexico
|1
|4
|57
|14.25
|Troy
|1
|5
|67
|13.40
|Boise St.
|1
|3
|39
|13.00
|Appalachian St.
|1
|1
|10
|10.00
|Ohio
|1
|3
|30
|10.00
|Utah
|1
|2
|19
|9.50
|Texas State
|1
|2
|17
|8.50
|Minnesota
|1
|1
|8
|8.00
|Air Force
|1
|0
|0
|.00
|Alabama
|1
|0
|0
|.00
|Arizona
|1
|0
|0
|.00
|BYU
|1
|0
|0
|.00
|Cent. Michigan
|1
|0
|0
|.00
|Charlotte
|1
|0
|0
|.00
|Clemson
|1
|0
|0
|.00
|Colorado
|1
|0
|0
|.00
|Georgia
|1
|0
|0
|.00
|Georgia Tech
|1
|0
|0
|.00
|Houston
|1
|0
|0
|.00
|Illinois
|1
|0
|0
|.00
|Iowa
|1
|0
|0
|.00
|Kennesaw St.
|1
|0
|0
|.00
|LSU
|1
|0
|0
|.00
|Louisiana-Lafayette
|1
|0
|0
|.00
|Louisiana-Monroe
|1
|0
|0
|.00
|Miami (Ohio)
|1
|0
|0
|.00
|Mississippi
|1
|0
|0
|.00
|Mississippi St.
|1
|0
|0
|.00
|NC State
|1
|0
|0
|.00
|North Texas
|1
|0
|0
|.00
|Northwestern
|1
|0
|0
|.00
|Ohio St.
|1
|0
|0
|.00
|Old Dominion
|1
|0
|0
|.00
|SMU
|1
|0
|0
|.00
|San Diego St.
|1
|0
|0
|.00
|South Alabama
|1
|1
|0
|.00
|South Carolina
|1
|0
|0
|.00
|South Florida
|1
|0
|0
|.00
|Syracuse
|1
|0
|0
|.00
|TCU
|1
|0
|0
|.00
|Tulsa
|1
|0
|0
|.00
|Umass
|1
|0
|0
|.00
|Wisconsin
|1
|0
|0
|.00
|Wyoming
|1
|0
|0
|.00
