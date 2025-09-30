NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|T.Green, Arkansas
|5
|212
|1839
|367.8
|J.Mateer, Oklahoma
|4
|184
|1407
|351.8
|S.Robertson, Baylor
|5
|229
|1722
|344.4
|J.Maiava, Southern Cal
|5
|159
|1644
|328.8
|S.Angeli, Syracuse
|4
|179
|1284
|321.0
|B.Sorsby, Cincinnati
|4
|142
|1270
|317.5
|C.Joseph, Old Dominion
|4
|139
|1267
|316.8
|K.Houser, East Carolina
|5
|213
|1560
|312.0
|C.Veltkamp, FAU
|4
|219
|1247
|311.8
|J.Kitna, UAB
|4
|160
|1235
|308.8
|D.Mensah, Duke
|5
|196
|1543
|308.6
|J.Hoover, TCU
|4
|153
|1234
|308.5
|J.Aguilar, Tennessee
|5
|178
|1517
|303.4
|D.Pavia, Vanderbilt
|5
|174
|1505
|301.0
|M.Reed, Texas A&M
|4
|153
|1195
|298.8
|T.Simpson, Alabama
|4
|148
|1195
|298.8
|W.Eget, San Jose St.
|4
|173
|1189
|297.2
|M.Madsen, Boise St.
|4
|148
|1181
|295.2
|J.Daniels, Kansas
|5
|167
|1476
|295.2
|D.Lonergan, Boston College
|4
|175
|1177
|294.2
|A.Colandrea, UNLV
|4
|154
|1169
|292.2
|M.McIvor, W. Kentucky
|5
|211
|1454
|290.8
|C.Morris, Virginia
|5
|177
|1448
|289.6
|K.Jennings, SMU
|4
|155
|1156
|289.0
|D.Williams, Washington
|4
|137
|1143
|285.8
|H.King, Georgia Tech
|4
|181
|1138
|284.5
|N.Minicucci, Delaware
|4
|180
|1138
|284.5
|R.Ashford, Wake Forest
|4
|157
|1127
|281.8
|B.Braxton, Southern Miss.
|5
|219
|1405
|281.0
|P.Navarro, Ohio
|5
|179
|1399
|279.8
|E.Holstein, Pittsburgh
|4
|146
|1119
|279.8
|C.Bailey, NC State
|5
|200
|1394
|278.8
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|5
|200
|1392
|278.4
|R.Browne, Purdue
|4
|153
|1113
|278.2
|B.Barnes, Utah St.
|5
|198
|1388
|277.6
|D.Raiola, Nebraska
|4
|151
|1107
|276.8
|B.Brown, South Florida
|4
|163
|1103
|275.8
|M.Alejado, Hawaii
|4
|199
|1100
|275.0
|C.Carr, Notre Dame
|4
|122
|1092
|273.0
|B.Lewis, Memphis
|5
|189
|1356
|271.2
|D.Moore, Oregon
|5
|158
|1332
|266.4
|T.Castellanos, Florida St.
|4
|111
|1065
|266.2
|B.Morton, Texas Tech
|4
|111
|1062
|265.5
|B.Pribula, Missouri
|5
|185
|1324
|264.8
|C.Klubnik, Clemson
|4
|182
|1056
|264.0
|S.Leavitt, Arizona St.
|5
|212
|1320
|264.0
|M.Washington, Maryland
|4
|143
|1054
|263.5
|J.Raynor, Arkansas St.
|5
|241
|1315
|263.0
|D.Mestemaker, North Texas
|5
|178
|1312
|262.4
|F.Mendoza, Indiana
|5
|152
|1310
|262.0
|T.Chambliss, Mississippi
|5
|151
|1299
|259.8
|D.Dampier, Utah
|5
|208
|1285
|257.0
|A.Chiles, Michigan St.
|4
|141
|1022
|255.5
|N.Fifita, Arizona
|4
|160
|1019
|254.8
|L.Fife, New Mexico St.
|4
|186
|1013
|253.2
|J.Fagnano, Uconn
|5
|182
|1266
|253.2
|A.Manning, Texas
|4
|134
|1011
|252.8
|K.Drones, Virginia Tech
|5
|232
|1263
|252.6
|J.Sagapolutele, California
|5
|197
|1263
|252.6
|G.Stockton, Georgia
|4
|142
|997
|249.2
|N.Kim, E. Michigan
|5
|197
|1241
|248.2
|N.Iamaleava, UCLA
|4
|168
|992
|248.0
|B.Jackson, Texas State
|4
|145
|992
|248.0
|J.Sayin, Ohio St.
|4
|109
|992
|248.0
|C.Beck, Miami
|4
|123
|991
|247.8
|M.Moss, Louisville
|4
|144
|989
|247.2
|C.Weigman, Houston
|4
|146
|980
|245.0
|J.Clark, Missouri St.
|5
|173
|1218
|243.6
|A.Swann, Appalachian St.
|4
|139
|968
|242.0
|J.Retzlaff, Tulane
|5
|183
|1188
|237.6
|L.Altmyer, Illinois
|5
|157
|1172
|234.4
|L.Szarka, Air Force
|4
|97
|937
|234.2
|D.Lindsey, Minnesota
|4
|125
|933
|233.2
|A.Johnson, Kansas St.
|5
|189
|1156
|231.2
|M.Murphy, Oregon St.
|5
|194
|1155
|231.0
|A.Odom, Kennesaw St.
|4
|120
|916
|229.0
|M.Nelson, UTEP
|5
|200
|1143
|228.6
|G.Nussmeier, LSU
|5
|186
|1142
|228.4
|R.Becht, Iowa St.
|5
|156
|1141
|228.2
|E.Vasko, Liberty
|4
|147
|905
|226.2
|B.Underwood, Michigan
|4
|124
|902
|225.5
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|5
|224
|1126
|225.2
|B.Shapen, Mississippi St.
|5
|173
|1115
|223.0
|K.Salter, Colorado
|4
|137
|886
|221.5
|T.Jackson, UCF
|4
|128
|884
|221.0
|A.Simmons, Mississippi
|3
|72
|649
|216.3
|B.Bachmeier, BYU
|4
|127
|860
|215.0
|B.Davenport, South Alabama
|5
|181
|1074
|214.8
|B.Horvath, Navy
|4
|100
|855
|213.8
|B.Gulbranson, Stanford
|5
|175
|1067
|213.4
|D.Allar, Penn St.
|4
|132
|832
|208.0
|J.Arnold, Auburn
|5
|204
|1038
|207.6
|E.Warner, Fresno St.
|5
|142
|1036
|207.2
|J.Layne, New Mexico
|4
|129
|825
|206.2
|B.Hayes, Tulsa
|4
|155
|822
|205.5
|J.French, Georgia Southern
|5
|181
|1026
|205.2
|T.Roberson, Buffalo
|4
|126
|817
|204.2
|J.Potter, Washington St.
|3
|100
|612
|204.0
|O.McCown, UTSA
|4
|149
|811
|202.8
|C.Harrell, Charlotte
|4
|124
|804
|201.0
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|4
|115
|802
|200.5
|R.Staub, Colorado
|2
|58
|396
|198.0
|L.Sellers, South Carolina
|5
|135
|984
|196.8
|T.Gleason, Toledo
|5
|139
|981
|196.2
|D.Finn, Miami (Ohio)
|3
|80
|584
|194.7
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|138
|776
|194.0
|Z.Eckhaus, Washington St.
|3
|95
|581
|193.7
|C.Purdy, Nevada
|4
|129
|770
|192.5
|D.DeShields, Kent St.
|3
|87
|574
|191.3
|K.Jenkins, FIU
|4
|145
|747
|186.8
|B.Baker, Louisiana Tech
|4
|119
|739
|184.8
|E.Simon, Temple
|4
|127
|737
|184.2
|Z.Flores, Oklahoma St.
|4
|145
|732
|183.0
|B.Finley, Akron
|4
|138
|715
|178.8
|H.Watson, Sam Houston St.
|3
|116
|536
|178.7
|D.Lagway, Florida
|4
|149
|713
|178.2
|D.Coleman, Army
|3
|101
|534
|178.0
|T.Finley, Georgia St.
|3
|93
|510
|170.0
|A.Barnett, James Madison
|4
|121
|677
|169.2
|D.Pyne, Bowling Green
|5
|160
|846
|169.2
|L.Weaver, Hawaii
|4
|129
|673
|168.2
|K.Anderson, Wyoming
|4
|124
|667
|166.8
|D.O’Neil, Wisconsin
|4
|129
|664
|166.0
|J.Denegal, San Diego St.
|4
|120
|655
|163.8
|B.Lowry, W. Michigan
|5
|144
|815
|163.0
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|5
|150
|813
|162.6
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|3
|96
|485
|161.7
|K.Kelly, Ball St.
|4
|133
|642
|160.5
|K.Francis, Tulsa
|2
|61
|316
|158.0
|M.Gronowski, Iowa
|5
|160
|786
|157.2
|R.Henry, UTSA
|4
|68
|624
|156.0
|P.Stone, Northwestern
|4
|122
|621
|155.2
|J.Brousseau, Colorado St.
|2
|53
|293
|146.5
|A.Hardy, Missouri
|5
|103
|730
|146.0
|M.Morris, Coastal Carolina
|2
|68
|286
|143.0
|G.Crowder, Troy
|3
|75
|427
|142.3
|C.Boley, Kentucky
|3
|61
|409
|136.3
|W.Hammond, Texas Tech
|4
|56
|538
|134.5
|J.Haynes, Michigan
|4
|66
|537
|134.2
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|4
|93
|516
|129.0
|Z.Calzada, Kentucky
|2
|67
|257
|128.5
|R.Dubinion, Appalachian St.
|4
|88
|513
|128.2
|C.Jenkins, Rice
|5
|138
|631
|126.2
|G.Lopez, North Carolina
|4
|100
|499
|124.8
|C.Cook, Jacksonville St.
|5
|111
|614
|122.8
|H.Hesson, Miami (Ohio)
|3
|41
|355
|118.3
|M.Mettauer, Sam Houston St.
|2
|53
|229
|114.5
|J.Labas, Cent. Michigan
|5
|74
|570
|114.0
|H.Smothers, NC State
|5
|96
|570
|114.0
|C.Edwards, Uconn
|5
|89
|557
|111.4
|J.Holst, N. Illinois
|4
|110
|433
|108.2
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|3
|64
|324
|108.0
|B.Rose, Umass
|2
|52
|216
|108.0
|W.Jordan, Southern Cal
|5
|77
|537
|107.4
|D.Williams, Kennesaw St.
|3
|72
|322
|107.3
|C.Brown, Georgia St.
|4
|66
|421
|105.2
|J.Coleman, Washington
|4
|64
|417
|104.2
|R.Brown, Arizona St.
|5
|77
|506
|101.2
|L.Martin, BYU
|4
|55
|400
|100.0
|K.Owens, FIU
|4
|60
|396
|99.0
|B.Washington, Baylor
|5
|93
|492
|98.4
|J.Thomas, UNLV
|4
|45
|393
|98.2
|D.Richardson, Tulsa
|5
|98
|490
|98.0
|E.Johnson, Nebraska
|4
|71
|391
|97.8
|Z.Turner, Marshall
|3
|48
|293
|97.7
|M.Fletcher, Miami
|4
|66
|388
|97.0
|S.McGowan, Kentucky
|4
|68
|387
|96.8
|D.Trayanum, Toledo
|5
|76
|476
|95.2
|A.Raymond, Rutgers
|5
|87
|471
|94.2
|A.Tecza, Navy
|4
|56
|376
|94.0
|D.Claiborne, Wake Forest
|4
|46
|366
|91.5
|L.Pare, Texas State
|4
|61
|363
|90.8
|D.Riley, Boise St.
|4
|48
|360
|90.0
|G.Loftis, Charlotte
|3
|54
|269
|89.7
|K.Lacy, Mississippi
|5
|102
|445
|89.0
|I.Mahdi, Arizona
|4
|50
|348
|87.0
|T.Hudson, Coastal Carolina
|4
|88
|343
|85.8
|W.Knight, James Madison
|4
|48
|341
|85.2
|J.Love, Notre Dame
|4
|66
|341
|85.2
|A.Randall, Clemson
|4
|57
|338
|84.5
|T.Meadows, Troy
|4
|58
|337
|84.2
|L.Sutton, San Diego St.
|4
|67
|337
|84.2
|S.Smith, Memphis
|5
|60
|420
|84.0
|D.McMillan, E. Michigan
|5
|62
|416
|83.2
|S.Bangura, Ohio
|5
|84
|414
|82.8
|R.Collins, Syracuse
|4
|62
|331
|82.8
|T.Richard, Boston College
|4
|58
|329
|82.2
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|5
|59
|411
|82.2
|K.Bullock, South Alabama
|5
|87
|410
|82.0
|K.Allen, Penn St.
|4
|46
|327
|81.8
|T.Kilcrease, Troy
|3
|81
|245
|81.7
|J.Silver, Delaware
|4
|45
|326
|81.5
|A.Flores, Cent. Michigan
|5
|82
|406
|81.2
|F.Bothwell, Mississippi St.
|5
|70
|405
|81.0
|D.Connors, Houston
|4
|67
|324
|81.0
|J.Cobb, Auburn
|5
|58
|403
|80.6
|D.Beale, Louisiana-Lafayette
|5
|94
|401
|80.2
|J.Taylor, Virginia
|5
|75
|397
|79.4
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|4
|49
|317
|79.2
|J.Ducker, Temple
|4
|50
|315
|78.8
