NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

September 30, 2025, 11:16 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
T.Green, Arkansas 5 212 1839 367.8
J.Mateer, Oklahoma 4 184 1407 351.8
S.Robertson, Baylor 5 229 1722 344.4
J.Maiava, Southern Cal 5 159 1644 328.8
S.Angeli, Syracuse 4 179 1284 321.0
B.Sorsby, Cincinnati 4 142 1270 317.5
C.Joseph, Old Dominion 4 139 1267 316.8
K.Houser, East Carolina 5 213 1560 312.0
C.Veltkamp, FAU 4 219 1247 311.8
J.Kitna, UAB 4 160 1235 308.8
D.Mensah, Duke 5 196 1543 308.6
J.Hoover, TCU 4 153 1234 308.5
J.Aguilar, Tennessee 5 178 1517 303.4
D.Pavia, Vanderbilt 5 174 1505 301.0
M.Reed, Texas A&M 4 153 1195 298.8
T.Simpson, Alabama 4 148 1195 298.8
W.Eget, San Jose St. 4 173 1189 297.2
M.Madsen, Boise St. 4 148 1181 295.2
J.Daniels, Kansas 5 167 1476 295.2
D.Lonergan, Boston College 4 175 1177 294.2
A.Colandrea, UNLV 4 154 1169 292.2
M.McIvor, W. Kentucky 5 211 1454 290.8
C.Morris, Virginia 5 177 1448 289.6
K.Jennings, SMU 4 155 1156 289.0
D.Williams, Washington 4 137 1143 285.8
H.King, Georgia Tech 4 181 1138 284.5
N.Minicucci, Delaware 4 180 1138 284.5
R.Ashford, Wake Forest 4 157 1127 281.8
B.Braxton, Southern Miss. 5 219 1405 281.0
P.Navarro, Ohio 5 179 1399 279.8
E.Holstein, Pittsburgh 4 146 1119 279.8
C.Bailey, NC State 5 200 1394 278.8
A.Kaliakmanis, Rutgers 5 200 1392 278.4
R.Browne, Purdue 4 153 1113 278.2
B.Barnes, Utah St. 5 198 1388 277.6
D.Raiola, Nebraska 4 151 1107 276.8
B.Brown, South Florida 4 163 1103 275.8
M.Alejado, Hawaii 4 199 1100 275.0
C.Carr, Notre Dame 4 122 1092 273.0
B.Lewis, Memphis 5 189 1356 271.2
D.Moore, Oregon 5 158 1332 266.4
T.Castellanos, Florida St. 4 111 1065 266.2
B.Morton, Texas Tech 4 111 1062 265.5
B.Pribula, Missouri 5 185 1324 264.8
C.Klubnik, Clemson 4 182 1056 264.0
S.Leavitt, Arizona St. 5 212 1320 264.0
M.Washington, Maryland 4 143 1054 263.5
J.Raynor, Arkansas St. 5 241 1315 263.0
D.Mestemaker, North Texas 5 178 1312 262.4
F.Mendoza, Indiana 5 152 1310 262.0
T.Chambliss, Mississippi 5 151 1299 259.8
D.Dampier, Utah 5 208 1285 257.0
A.Chiles, Michigan St. 4 141 1022 255.5
N.Fifita, Arizona 4 160 1019 254.8
L.Fife, New Mexico St. 4 186 1013 253.2
J.Fagnano, Uconn 5 182 1266 253.2
A.Manning, Texas 4 134 1011 252.8
K.Drones, Virginia Tech 5 232 1263 252.6
J.Sagapolutele, California 5 197 1263 252.6
G.Stockton, Georgia 4 142 997 249.2
N.Kim, E. Michigan 5 197 1241 248.2
N.Iamaleava, UCLA 4 168 992 248.0
B.Jackson, Texas State 4 145 992 248.0
J.Sayin, Ohio St. 4 109 992 248.0
C.Beck, Miami 4 123 991 247.8
M.Moss, Louisville 4 144 989 247.2
C.Weigman, Houston 4 146 980 245.0
J.Clark, Missouri St. 5 173 1218 243.6
A.Swann, Appalachian St. 4 139 968 242.0
J.Retzlaff, Tulane 5 183 1188 237.6
L.Altmyer, Illinois 5 157 1172 234.4
L.Szarka, Air Force 4 97 937 234.2
D.Lindsey, Minnesota 4 125 933 233.2
A.Johnson, Kansas St. 5 189 1156 231.2
M.Murphy, Oregon St. 5 194 1155 231.0
A.Odom, Kennesaw St. 4 120 916 229.0
M.Nelson, UTEP 5 200 1143 228.6
G.Nussmeier, LSU 5 186 1142 228.4
R.Becht, Iowa St. 5 156 1141 228.2
E.Vasko, Liberty 4 147 905 226.2
B.Underwood, Michigan 4 124 902 225.5
N.Vattiato, Middle Tennessee 5 224 1126 225.2
B.Shapen, Mississippi St. 5 173 1115 223.0
K.Salter, Colorado 4 137 886 221.5
T.Jackson, UCF 4 128 884 221.0
A.Simmons, Mississippi 3 72 649 216.3
B.Bachmeier, BYU 4 127 860 215.0
B.Davenport, South Alabama 5 181 1074 214.8
B.Horvath, Navy 4 100 855 213.8
B.Gulbranson, Stanford 5 175 1067 213.4
D.Allar, Penn St. 4 132 832 208.0
J.Arnold, Auburn 5 204 1038 207.6
E.Warner, Fresno St. 5 142 1036 207.2
J.Layne, New Mexico 4 129 825 206.2
B.Hayes, Tulsa 4 155 822 205.5
J.French, Georgia Southern 5 181 1026 205.2
T.Roberson, Buffalo 4 126 817 204.2
J.Potter, Washington St. 3 100 612 204.0
O.McCown, UTSA 4 149 811 202.8
C.Harrell, Charlotte 4 124 804 201.0
C.Del Rio-Wilson, Marshall 4 115 802 200.5
R.Staub, Colorado 2 58 396 198.0
L.Sellers, South Carolina 5 135 984 196.8
T.Gleason, Toledo 5 139 981 196.2
D.Finn, Miami (Ohio) 3 80 584 194.7
N.Marchiol, West Virginia 4 138 776 194.0
Z.Eckhaus, Washington St. 3 95 581 193.7
C.Purdy, Nevada 4 129 770 192.5
D.DeShields, Kent St. 3 87 574 191.3
K.Jenkins, FIU 4 145 747 186.8
B.Baker, Louisiana Tech 4 119 739 184.8
E.Simon, Temple 4 127 737 184.2
Z.Flores, Oklahoma St. 4 145 732 183.0
B.Finley, Akron 4 138 715 178.8
H.Watson, Sam Houston St. 3 116 536 178.7
D.Lagway, Florida 4 149 713 178.2
D.Coleman, Army 3 101 534 178.0
T.Finley, Georgia St. 3 93 510 170.0
A.Barnett, James Madison 4 121 677 169.2
D.Pyne, Bowling Green 5 160 846 169.2
L.Weaver, Hawaii 4 129 673 168.2
K.Anderson, Wyoming 4 124 667 166.8
D.O’Neil, Wisconsin 4 129 664 166.0
J.Denegal, San Diego St. 4 120 655 163.8
B.Lowry, W. Michigan 5 144 815 163.0
G.Wimsatt, Jacksonville St. 5 150 813 162.6
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 3 96 485 161.7
K.Kelly, Ball St. 4 133 642 160.5
K.Francis, Tulsa 2 61 316 158.0
M.Gronowski, Iowa 5 160 786 157.2
R.Henry, UTSA 4 68 624 156.0
P.Stone, Northwestern 4 122 621 155.2
J.Brousseau, Colorado St. 2 53 293 146.5
A.Hardy, Missouri 5 103 730 146.0
M.Morris, Coastal Carolina 2 68 286 143.0
G.Crowder, Troy 3 75 427 142.3
C.Boley, Kentucky 3 61 409 136.3
W.Hammond, Texas Tech 4 56 538 134.5
J.Haynes, Michigan 4 66 537 134.2
A.Armenta, Louisiana-Monroe 4 93 516 129.0
Z.Calzada, Kentucky 2 67 257 128.5
R.Dubinion, Appalachian St. 4 88 513 128.2
C.Jenkins, Rice 5 138 631 126.2
G.Lopez, North Carolina 4 100 499 124.8
C.Cook, Jacksonville St. 5 111 614 122.8
H.Hesson, Miami (Ohio) 3 41 355 118.3
M.Mettauer, Sam Houston St. 2 53 229 114.5
J.Labas, Cent. Michigan 5 74 570 114.0
H.Smothers, NC State 5 96 570 114.0
C.Edwards, Uconn 5 89 557 111.4
J.Holst, N. Illinois 4 110 433 108.2
T.Kukuk, Louisiana Tech 3 64 324 108.0
B.Rose, Umass 2 52 216 108.0
W.Jordan, Southern Cal 5 77 537 107.4
D.Williams, Kennesaw St. 3 72 322 107.3
C.Brown, Georgia St. 4 66 421 105.2
J.Coleman, Washington 4 64 417 104.2
R.Brown, Arizona St. 5 77 506 101.2
L.Martin, BYU 4 55 400 100.0
K.Owens, FIU 4 60 396 99.0
B.Washington, Baylor 5 93 492 98.4
J.Thomas, UNLV 4 45 393 98.2
D.Richardson, Tulsa 5 98 490 98.0
E.Johnson, Nebraska 4 71 391 97.8
Z.Turner, Marshall 3 48 293 97.7
M.Fletcher, Miami 4 66 388 97.0
S.McGowan, Kentucky 4 68 387 96.8
D.Trayanum, Toledo 5 76 476 95.2
A.Raymond, Rutgers 5 87 471 94.2
A.Tecza, Navy 4 56 376 94.0
D.Claiborne, Wake Forest 4 46 366 91.5
L.Pare, Texas State 4 61 363 90.8
D.Riley, Boise St. 4 48 360 90.0
G.Loftis, Charlotte 3 54 269 89.7
K.Lacy, Mississippi 5 102 445 89.0
I.Mahdi, Arizona 4 50 348 87.0
T.Hudson, Coastal Carolina 4 88 343 85.8
W.Knight, James Madison 4 48 341 85.2
J.Love, Notre Dame 4 66 341 85.2
A.Randall, Clemson 4 57 338 84.5
T.Meadows, Troy 4 58 337 84.2
L.Sutton, San Diego St. 4 67 337 84.2
S.Smith, Memphis 5 60 420 84.0
D.McMillan, E. Michigan 5 62 416 83.2
S.Bangura, Ohio 5 84 414 82.8
R.Collins, Syracuse 4 62 331 82.8
T.Richard, Boston College 4 58 329 82.2
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 5 59 411 82.2
K.Bullock, South Alabama 5 87 410 82.0
K.Allen, Penn St. 4 46 327 81.8
T.Kilcrease, Troy 3 81 245 81.7
J.Silver, Delaware 4 45 326 81.5
A.Flores, Cent. Michigan 5 82 406 81.2
F.Bothwell, Mississippi St. 5 70 405 81.0
D.Connors, Houston 4 67 324 81.0
J.Cobb, Auburn 5 58 403 80.6
D.Beale, Louisiana-Lafayette 5 94 401 80.2
J.Taylor, Virginia 5 75 397 79.4
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 4 49 317 79.2
J.Ducker, Temple 4 50 315 78.8

