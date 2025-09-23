NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|T.Green, Arkansas
|4
|170
|1551
|387.8
|J.Mateer, Oklahoma
|4
|184
|1407
|351.8
|J.Hoover, TCU
|3
|112
|1030
|343.3
|M.Reed, Texas A&M
|3
|124
|1011
|337.0
|D.Williams, Washington
|3
|102
|998
|332.7
|S.Robertson, Baylor
|4
|189
|1323
|330.8
|K.Houser, East Carolina
|4
|183
|1311
|327.8
|D.Lonergan, Boston College
|3
|134
|977
|325.7
|D.Mensah, Duke
|4
|164
|1297
|324.2
|S.Angeli, Syracuse
|4
|179
|1284
|321.0
|J.Maiava, Southern Cal
|4
|111
|1278
|319.5
|J.Kitna, UAB
|4
|160
|1235
|308.8
|A.Swann, Appalachian St.
|3
|112
|925
|308.3
|C.Joseph, Old Dominion
|3
|98
|920
|306.7
|B.Braxton, Southern Miss.
|4
|185
|1212
|303.0
|T.Simpson, Alabama
|3
|106
|907
|302.3
|C.Veltkamp, FAU
|3
|161
|901
|300.3
|C.Morris, Virginia
|4
|134
|1182
|295.5
|B.Barnes, Utah St.
|4
|166
|1179
|294.8
|C.Bailey, NC State
|4
|156
|1176
|294.0
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|4
|156
|1172
|293.0
|A.Colandrea, UNLV
|4
|154
|1169
|292.2
|M.Madsen, Boise St.
|3
|109
|874
|291.3
|E.Holstein, Pittsburgh
|3
|113
|872
|290.7
|J.Aguilar, Tennessee
|4
|131
|1161
|290.2
|K.Jennings, SMU
|4
|155
|1156
|289.0
|M.McIvor, W. Kentucky
|4
|169
|1142
|285.5
|N.Minicucci, Delaware
|4
|180
|1138
|284.5
|G.Stockton, Georgia
|3
|117
|845
|281.7
|P.Navarro, Ohio
|4
|143
|1125
|281.2
|R.Browne, Purdue
|4
|153
|1113
|278.2
|B.Pribula, Missouri
|4
|150
|1110
|277.5
|D.Raiola, Nebraska
|4
|151
|1107
|276.8
|B.Sorsby, Cincinnati
|3
|86
|830
|276.7
|D.Pavia, Vanderbilt
|4
|131
|1105
|276.2
|B.Brown, South Florida
|4
|163
|1103
|275.8
|R.Ashford, Wake Forest
|3
|119
|826
|275.3
|B.Lewis, Memphis
|4
|153
|1100
|275.0
|D.Mestemaker, North Texas
|4
|146
|1082
|270.5
|K.Drones, Virginia Tech
|4
|187
|1072
|268.0
|L.Fife, New Mexico St.
|3
|132
|797
|265.7
|B.Morton, Texas Tech
|4
|111
|1062
|265.5
|J.Raynor, Arkansas St.
|4
|183
|1061
|265.2
|J.Clark, Missouri St.
|4
|155
|1059
|264.8
|C.Klubnik, Clemson
|4
|182
|1056
|264.0
|M.Washington, Maryland
|4
|143
|1054
|263.5
|H.King, Georgia Tech
|3
|118
|789
|263.0
|F.Mendoza, Indiana
|4
|121
|1051
|262.8
|M.Nelson, UTEP
|4
|159
|1051
|262.8
|D.Moore, Oregon
|4
|109
|1049
|262.2
|N.Kim, E. Michigan
|4
|161
|1048
|262.0
|J.Fagnano, Uconn
|4
|145
|1047
|261.8
|J.Sayin, Ohio St.
|3
|77
|772
|257.3
|A.Chiles, Michigan St.
|4
|141
|1022
|255.5
|T.Jackson, UCF
|3
|97
|766
|255.3
|D.Dampier, Utah
|4
|171
|1015
|253.8
|A.Manning, Texas
|4
|134
|1011
|252.8
|J.Sagapolutele, California
|4
|160
|1008
|252.0
|N.Fifita, Arizona
|3
|106
|749
|249.7
|N.Iamaleava, UCLA
|3
|127
|747
|249.0
|B.Jackson, Texas State
|4
|145
|992
|248.0
|C.Beck, Miami
|4
|123
|991
|247.8
|C.Carr, Notre Dame
|3
|90
|738
|246.0
|T.Castellanos, Florida St.
|3
|65
|733
|244.3
|J.Daniels, Kansas
|4
|125
|976
|244.0
|S.Leavitt, Arizona St.
|4
|160
|967
|241.8
|A.Odom, Kennesaw St.
|3
|97
|720
|240.0
|K.Salter, Colorado
|3
|105
|719
|239.7
|B.Shapen, Mississippi St.
|4
|132
|956
|239.0
|G.Nussmeier, LSU
|4
|150
|952
|238.0
|C.Weigman, Houston
|3
|103
|714
|238.0
|M.Murphy, Oregon St.
|4
|158
|945
|236.2
|W.Eget, San Jose St.
|3
|113
|695
|231.7
|J.Retzlaff, Tulane
|4
|143
|917
|229.2
|T.Chambliss, Mississippi
|4
|98
|914
|228.5
|A.Johnson, Kansas St.
|4
|152
|913
|228.2
|R.Becht, Iowa St.
|4
|127
|908
|227.0
|E.Vasko, Liberty
|4
|147
|905
|226.2
|J.Arnold, Auburn
|4
|157
|902
|225.5
|B.Underwood, Michigan
|4
|124
|902
|225.5
|D.Coleman, Army
|2
|70
|447
|223.5
|M.Moss, Louisville
|3
|89
|665
|221.7
|D.Allar, Penn St.
|3
|98
|653
|217.7
|J.French, Georgia Southern
|4
|144
|869
|217.2
|A.Simmons, Mississippi
|3
|72
|649
|216.3
|M.Alejado, Hawaii
|3
|143
|637
|212.3
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|4
|173
|830
|207.5
|E.Warner, Fresno St.
|5
|142
|1036
|207.2
|D.Lindsey, Minnesota
|3
|82
|616
|205.3
|B.Davenport, South Alabama
|4
|131
|820
|205.0
|T.Roberson, Buffalo
|4
|126
|817
|204.2
|L.Altmyer, Illinois
|4
|126
|816
|204.0
|J.Potter, Washington St.
|3
|100
|612
|204.0
|O.McCown, UTSA
|4
|149
|811
|202.8
|C.Harrell, Charlotte
|4
|124
|804
|201.0
|R.Staub, Colorado
|2
|58
|396
|198.0
|B.Baker, Louisiana Tech
|3
|79
|592
|197.3
|B.Hayes, Tulsa
|3
|108
|586
|195.3
|D.Finn, Miami (Ohio)
|3
|80
|584
|194.7
|B.Bachmeier, BYU
|3
|85
|583
|194.3
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|138
|777
|194.2
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|4
|134
|772
|193.0
|C.Purdy, Nevada
|4
|129
|770
|192.5
|B.Horvath, Navy
|3
|66
|573
|191.0
|L.Sellers, South Carolina
|4
|107
|750
|187.5
|K.Jenkins, FIU
|4
|145
|747
|186.8
|E.Simon, Temple
|4
|127
|737
|184.2
|Z.Eckhaus, Washington St.
|2
|59
|362
|181.0
|B.Finley, Akron
|4
|138
|715
|178.8
|H.Watson, Sam Houston St.
|3
|116
|536
|178.7
|D.Lagway, Florida
|4
|149
|713
|178.2
|T.Gleason, Toledo
|4
|118
|707
|176.8
|J.Denegal, San Diego St.
|3
|91
|526
|175.3
|D.DeShields, Kent St.
|4
|101
|694
|173.5
|L.Szarka, Air Force
|3
|68
|520
|173.3
|D.Pyne, Bowling Green
|4
|123
|686
|171.5
|T.Finley, Georgia St.
|3
|93
|510
|170.0
|J.Layne, New Mexico
|3
|96
|509
|169.7
|L.Weaver, Hawaii
|4
|129
|673
|168.2
|K.Anderson, Wyoming
|4
|124
|667
|166.8
|D.O’Neil, Wisconsin
|4
|129
|664
|166.0
|A.Barnett, James Madison
|3
|89
|497
|165.7
|P.Stone, Northwestern
|3
|99
|494
|164.7
|B.Gulbranson, Stanford
|4
|128
|650
|162.5
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|3
|96
|485
|161.7
|K.Kelly, Ball St.
|4
|133
|642
|160.5
|M.Gronowski, Iowa
|4
|127
|635
|158.8
|Z.Flores, Oklahoma St.
|3
|98
|475
|158.3
|C.Boley, Kentucky
|2
|33
|316
|158.0
|K.Francis, Tulsa
|2
|61
|316
|158.0
|R.Henry, UTSA
|4
|68
|624
|156.0
|B.Lowry, W. Michigan
|4
|110
|620
|155.0
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|3
|63
|463
|154.3
|A.Hardy, Missouri
|4
|79
|600
|150.0
|M.Morris, Coastal Carolina
|2
|68
|286
|143.0
|G.Crowder, Troy
|3
|75
|427
|142.3
|W.Hammond, Texas Tech
|4
|56
|538
|134.5
|C.Cook, Jacksonville St.
|4
|89
|537
|134.2
|J.Haynes, Michigan
|4
|66
|537
|134.2
|R.Dubinion, Appalachian St.
|3
|71
|400
|133.3
|Z.Calzada, Kentucky
|2
|67
|257
|128.5
|H.Smothers, NC State
|4
|80
|503
|125.8
|C.Edwards, Uconn
|4
|74
|500
|125.0
|G.Lopez, North Carolina
|4
|100
|499
|124.8
|C.Jenkins, Rice
|4
|105
|484
|121.0
|J.Holst, N. Illinois
|3
|84
|359
|119.7
|J.Coleman, Washington
|3
|51
|347
|115.7
|M.Mettauer, Sam Houston St.
|2
|53
|229
|114.5
|L.Martin, BYU
|3
|40
|342
|114.0
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|3
|66
|333
|111.0
|W.Jordan, Southern Cal
|4
|57
|443
|110.8
|D.Richardson, Tulsa
|4
|84
|442
|110.5
|B.Rose, Umass
|2
|52
|216
|108.0
|D.Williams, Kennesaw St.
|3
|72
|322
|107.3
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|3
|62
|321
|107.0
|J.Labas, Cent. Michigan
|4
|57
|426
|106.5
|C.Brown, Georgia St.
|4
|66
|421
|105.2
|B.Washington, Baylor
|4
|83
|415
|103.8
|D.Trayanum, Toledo
|4
|65
|401
|100.2
|K.Owens, FIU
|4
|60
|396
|99.0
|S.Smith, Memphis
|4
|53
|394
|98.5
|E.Johnson, Nebraska
|4
|71
|391
|97.8
|J.Thomas, UNLV
|4
|46
|391
|97.8
|Z.Turner, Marshall
|3
|48
|293
|97.7
|M.Fletcher, Miami
|4
|66
|388
|97.0
|J.Love, Notre Dame
|3
|52
|284
|94.7
|J.Cobb, Auburn
|4
|52
|375
|93.8
|R.Brown, Arizona St.
|4
|56
|372
|93.0
|S.McGowan, Kentucky
|3
|51
|275
|91.7
|K.Allen, Penn St.
|3
|34
|273
|91.0
|K.Bullock, South Alabama
|4
|76
|364
|91.0
|L.Pare, Texas State
|4
|61
|363
|90.8
|A.Tecza, Navy
|3
|45
|272
|90.7
|D.Connors, Houston
|3
|50
|271
|90.3
|G.Loftis, Charlotte
|3
|54
|269
|89.7
|K.Lacy, Mississippi
|4
|79
|358
|89.5
|N.Gillon, Appalachian St.
|1
|32
|88
|88.0
|I.Mahdi, Arizona
|3
|37
|263
|87.7
|J.Johnson, Air Force
|3
|35
|260
|86.7
|D.McMillan, E. Michigan
|4
|49
|345
|86.2
|G.Jordan, Umass
|3
|55
|258
|86.0
|T.Hudson, Coastal Carolina
|4
|88
|343
|85.8
|A.Randall, Clemson
|4
|57
|338
|84.5
|T.Meadows, Troy
|4
|58
|337
|84.2
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|4
|45
|336
|84.0
|M.Ford, Stanford
|4
|68
|335
|83.8
|L.Sutton, San Diego St.
|3
|50
|249
|83.0
|M.Washington, Arkansas
|4
|46
|330
|82.5
|T.Kilcrease, Troy
|3
|81
|245
|81.7
|J.Silver, Delaware
|4
|45
|326
|81.5
|M.Sluka, James Madison
|2
|36
|163
|81.5
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|3
|36
|244
|81.3
|D.Beale, Louisiana-Lafayette
|4
|76
|324
|81.0
|D.Taylor, Minnesota
|2
|33
|161
|80.5
|J.Ducker, Temple
|4
|50
|315
|78.8
|O.Arnold, Georgia Southern
|4
|47
|311
|77.8
|E.Dickens, Liberty
|4
|55
|311
|77.8
|Y.Willis, Syracuse
|3
|52
|233
|77.7
|M.Davis, Utah St.
|4
|44
|310
|77.5
|A.Raymond, Rutgers
|4
|61
|310
|77.5
