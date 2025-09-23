Live Radio
NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

September 23, 2025, 11:15 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
T.Green, Arkansas 4 170 1551 387.8
J.Mateer, Oklahoma 4 184 1407 351.8
J.Hoover, TCU 3 112 1030 343.3
M.Reed, Texas A&M 3 124 1011 337.0
D.Williams, Washington 3 102 998 332.7
S.Robertson, Baylor 4 189 1323 330.8
K.Houser, East Carolina 4 183 1311 327.8
D.Lonergan, Boston College 3 134 977 325.7
D.Mensah, Duke 4 164 1297 324.2
S.Angeli, Syracuse 4 179 1284 321.0
J.Maiava, Southern Cal 4 111 1278 319.5
J.Kitna, UAB 4 160 1235 308.8
A.Swann, Appalachian St. 3 112 925 308.3
C.Joseph, Old Dominion 3 98 920 306.7
B.Braxton, Southern Miss. 4 185 1212 303.0
T.Simpson, Alabama 3 106 907 302.3
C.Veltkamp, FAU 3 161 901 300.3
C.Morris, Virginia 4 134 1182 295.5
B.Barnes, Utah St. 4 166 1179 294.8
C.Bailey, NC State 4 156 1176 294.0
A.Kaliakmanis, Rutgers 4 156 1172 293.0
A.Colandrea, UNLV 4 154 1169 292.2
M.Madsen, Boise St. 3 109 874 291.3
E.Holstein, Pittsburgh 3 113 872 290.7
J.Aguilar, Tennessee 4 131 1161 290.2
K.Jennings, SMU 4 155 1156 289.0
M.McIvor, W. Kentucky 4 169 1142 285.5
N.Minicucci, Delaware 4 180 1138 284.5
G.Stockton, Georgia 3 117 845 281.7
P.Navarro, Ohio 4 143 1125 281.2
R.Browne, Purdue 4 153 1113 278.2
B.Pribula, Missouri 4 150 1110 277.5
D.Raiola, Nebraska 4 151 1107 276.8
B.Sorsby, Cincinnati 3 86 830 276.7
D.Pavia, Vanderbilt 4 131 1105 276.2
B.Brown, South Florida 4 163 1103 275.8
R.Ashford, Wake Forest 3 119 826 275.3
B.Lewis, Memphis 4 153 1100 275.0
D.Mestemaker, North Texas 4 146 1082 270.5
K.Drones, Virginia Tech 4 187 1072 268.0
L.Fife, New Mexico St. 3 132 797 265.7
B.Morton, Texas Tech 4 111 1062 265.5
J.Raynor, Arkansas St. 4 183 1061 265.2
J.Clark, Missouri St. 4 155 1059 264.8
C.Klubnik, Clemson 4 182 1056 264.0
M.Washington, Maryland 4 143 1054 263.5
H.King, Georgia Tech 3 118 789 263.0
F.Mendoza, Indiana 4 121 1051 262.8
M.Nelson, UTEP 4 159 1051 262.8
D.Moore, Oregon 4 109 1049 262.2
N.Kim, E. Michigan 4 161 1048 262.0
J.Fagnano, Uconn 4 145 1047 261.8
J.Sayin, Ohio St. 3 77 772 257.3
A.Chiles, Michigan St. 4 141 1022 255.5
T.Jackson, UCF 3 97 766 255.3
D.Dampier, Utah 4 171 1015 253.8
A.Manning, Texas 4 134 1011 252.8
J.Sagapolutele, California 4 160 1008 252.0
N.Fifita, Arizona 3 106 749 249.7
N.Iamaleava, UCLA 3 127 747 249.0
B.Jackson, Texas State 4 145 992 248.0
C.Beck, Miami 4 123 991 247.8
C.Carr, Notre Dame 3 90 738 246.0
T.Castellanos, Florida St. 3 65 733 244.3
J.Daniels, Kansas 4 125 976 244.0
S.Leavitt, Arizona St. 4 160 967 241.8
A.Odom, Kennesaw St. 3 97 720 240.0
K.Salter, Colorado 3 105 719 239.7
B.Shapen, Mississippi St. 4 132 956 239.0
G.Nussmeier, LSU 4 150 952 238.0
C.Weigman, Houston 3 103 714 238.0
M.Murphy, Oregon St. 4 158 945 236.2
W.Eget, San Jose St. 3 113 695 231.7
J.Retzlaff, Tulane 4 143 917 229.2
T.Chambliss, Mississippi 4 98 914 228.5
A.Johnson, Kansas St. 4 152 913 228.2
R.Becht, Iowa St. 4 127 908 227.0
E.Vasko, Liberty 4 147 905 226.2
J.Arnold, Auburn 4 157 902 225.5
B.Underwood, Michigan 4 124 902 225.5
D.Coleman, Army 2 70 447 223.5
M.Moss, Louisville 3 89 665 221.7
D.Allar, Penn St. 3 98 653 217.7
J.French, Georgia Southern 4 144 869 217.2
A.Simmons, Mississippi 3 72 649 216.3
M.Alejado, Hawaii 3 143 637 212.3
N.Vattiato, Middle Tennessee 4 173 830 207.5
E.Warner, Fresno St. 5 142 1036 207.2
D.Lindsey, Minnesota 3 82 616 205.3
B.Davenport, South Alabama 4 131 820 205.0
T.Roberson, Buffalo 4 126 817 204.2
L.Altmyer, Illinois 4 126 816 204.0
J.Potter, Washington St. 3 100 612 204.0
O.McCown, UTSA 4 149 811 202.8
C.Harrell, Charlotte 4 124 804 201.0
R.Staub, Colorado 2 58 396 198.0
B.Baker, Louisiana Tech 3 79 592 197.3
B.Hayes, Tulsa 3 108 586 195.3
D.Finn, Miami (Ohio) 3 80 584 194.7
B.Bachmeier, BYU 3 85 583 194.3
N.Marchiol, West Virginia 4 138 777 194.2
G.Wimsatt, Jacksonville St. 4 134 772 193.0
C.Purdy, Nevada 4 129 770 192.5
B.Horvath, Navy 3 66 573 191.0
L.Sellers, South Carolina 4 107 750 187.5
K.Jenkins, FIU 4 145 747 186.8
E.Simon, Temple 4 127 737 184.2
Z.Eckhaus, Washington St. 2 59 362 181.0
B.Finley, Akron 4 138 715 178.8
H.Watson, Sam Houston St. 3 116 536 178.7
D.Lagway, Florida 4 149 713 178.2
T.Gleason, Toledo 4 118 707 176.8
J.Denegal, San Diego St. 3 91 526 175.3
D.DeShields, Kent St. 4 101 694 173.5
L.Szarka, Air Force 3 68 520 173.3
D.Pyne, Bowling Green 4 123 686 171.5
T.Finley, Georgia St. 3 93 510 170.0
J.Layne, New Mexico 3 96 509 169.7
L.Weaver, Hawaii 4 129 673 168.2
K.Anderson, Wyoming 4 124 667 166.8
D.O’Neil, Wisconsin 4 129 664 166.0
A.Barnett, James Madison 3 89 497 165.7
P.Stone, Northwestern 3 99 494 164.7
B.Gulbranson, Stanford 4 128 650 162.5
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 3 96 485 161.7
K.Kelly, Ball St. 4 133 642 160.5
M.Gronowski, Iowa 4 127 635 158.8
Z.Flores, Oklahoma St. 3 98 475 158.3
C.Boley, Kentucky 2 33 316 158.0
K.Francis, Tulsa 2 61 316 158.0
R.Henry, UTSA 4 68 624 156.0
B.Lowry, W. Michigan 4 110 620 155.0
C.Del Rio-Wilson, Marshall 3 63 463 154.3
A.Hardy, Missouri 4 79 600 150.0
M.Morris, Coastal Carolina 2 68 286 143.0
G.Crowder, Troy 3 75 427 142.3
W.Hammond, Texas Tech 4 56 538 134.5
C.Cook, Jacksonville St. 4 89 537 134.2
J.Haynes, Michigan 4 66 537 134.2
R.Dubinion, Appalachian St. 3 71 400 133.3
Z.Calzada, Kentucky 2 67 257 128.5
H.Smothers, NC State 4 80 503 125.8
C.Edwards, Uconn 4 74 500 125.0
G.Lopez, North Carolina 4 100 499 124.8
C.Jenkins, Rice 4 105 484 121.0
J.Holst, N. Illinois 3 84 359 119.7
J.Coleman, Washington 3 51 347 115.7
M.Mettauer, Sam Houston St. 2 53 229 114.5
L.Martin, BYU 3 40 342 114.0
T.Kukuk, Louisiana Tech 3 66 333 111.0
W.Jordan, Southern Cal 4 57 443 110.8
D.Richardson, Tulsa 4 84 442 110.5
B.Rose, Umass 2 52 216 108.0
D.Williams, Kennesaw St. 3 72 322 107.3
A.Armenta, Louisiana-Monroe 3 62 321 107.0
J.Labas, Cent. Michigan 4 57 426 106.5
C.Brown, Georgia St. 4 66 421 105.2
B.Washington, Baylor 4 83 415 103.8
D.Trayanum, Toledo 4 65 401 100.2
K.Owens, FIU 4 60 396 99.0
S.Smith, Memphis 4 53 394 98.5
E.Johnson, Nebraska 4 71 391 97.8
J.Thomas, UNLV 4 46 391 97.8
Z.Turner, Marshall 3 48 293 97.7
M.Fletcher, Miami 4 66 388 97.0
J.Love, Notre Dame 3 52 284 94.7
J.Cobb, Auburn 4 52 375 93.8
R.Brown, Arizona St. 4 56 372 93.0
S.McGowan, Kentucky 3 51 275 91.7
K.Allen, Penn St. 3 34 273 91.0
K.Bullock, South Alabama 4 76 364 91.0
L.Pare, Texas State 4 61 363 90.8
A.Tecza, Navy 3 45 272 90.7
D.Connors, Houston 3 50 271 90.3
G.Loftis, Charlotte 3 54 269 89.7
K.Lacy, Mississippi 4 79 358 89.5
N.Gillon, Appalachian St. 1 32 88 88.0
I.Mahdi, Arizona 3 37 263 87.7
J.Johnson, Air Force 3 35 260 86.7
D.McMillan, E. Michigan 4 49 345 86.2
G.Jordan, Umass 3 55 258 86.0
T.Hudson, Coastal Carolina 4 88 343 85.8
A.Randall, Clemson 4 57 338 84.5
T.Meadows, Troy 4 58 337 84.2
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 4 45 336 84.0
M.Ford, Stanford 4 68 335 83.8
L.Sutton, San Diego St. 3 50 249 83.0
M.Washington, Arkansas 4 46 330 82.5
T.Kilcrease, Troy 3 81 245 81.7
J.Silver, Delaware 4 45 326 81.5
M.Sluka, James Madison 2 36 163 81.5
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 3 36 244 81.3
D.Beale, Louisiana-Lafayette 4 76 324 81.0
D.Taylor, Minnesota 2 33 161 80.5
J.Ducker, Temple 4 50 315 78.8
O.Arnold, Georgia Southern 4 47 311 77.8
E.Dickens, Liberty 4 55 311 77.8
Y.Willis, Syracuse 3 52 233 77.7
M.Davis, Utah St. 4 44 310 77.5
A.Raymond, Rutgers 4 61 310 77.5

