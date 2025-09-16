Live Radio
NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

September 16, 2025, 11:16 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
T.Green, Arkansas 3 124 1173 391.0
A.Philo, Georgia Tech 1 31 387 387.0
J.Mateer, Oklahoma 3 138 1105 368.3
S.Robertson, Baylor 3 148 1082 360.7
S.Angeli, Syracuse 3 144 1070 356.7
D.Mensah, Duke 3 131 1030 343.3
K.Houser, East Carolina 3 129 1015 338.3
J.Maiava, Southern Cal 3 81 1013 337.7
M.Reed, Texas A&M 3 124 1011 337.0
D.Lonergan, Boston College 3 134 977 325.7
M.McIvor, W. Kentucky 3 134 941 313.7
J.Hoover, TCU 2 64 624 312.0
J.Aguilar, Tennessee 3 106 932 310.7
A.Swann, Appalachian St. 3 112 925 308.3
C.Joseph, Old Dominion 3 97 923 307.7
H.King, Georgia Tech 2 92 613 306.5
B.Morton, Texas Tech 3 87 918 306.0
D.Williams, Washington 2 70 612 306.0
N.Minicucci, Delaware 3 140 916 305.3
T.Simpson, Alabama 3 106 907 302.3
C.Veltkamp, FAU 3 161 901 300.3
M.Madsen, Boise St. 2 87 598 299.0
J.Kitna, UAB 3 105 890 296.7
M.Murphy, Oregon St. 3 139 876 292.0
E.Holstein, Pittsburgh 3 113 872 290.7
B.Pribula, Missouri 3 114 867 289.0
B.Brown, South Florida 3 140 858 286.0
K.Jennings, SMU 3 112 853 284.3
J.Fagnano, Uconn 3 111 851 283.7
D.Raiola, Nebraska 3 103 848 282.7
R.Browne, Purdue 3 113 845 281.7
G.Stockton, Georgia 3 117 845 281.7
C.Beck, Miami 3 91 838 279.3
A.Kaliakmanis, Rutgers 3 106 838 279.3
J.Raynor, Arkansas St. 3 133 830 276.7
B.Sorsby, Cincinnati 3 86 830 276.7
R.Ashford, Wake Forest 3 119 826 275.3
D.Dampier, Utah 3 122 826 275.3
A.Colandrea, UNLV 3 95 822 274.0
E.Vasko, Liberty 3 126 816 272.0
D.Mestemaker, North Texas 3 106 813 271.0
N.Kim, E. Michigan 3 125 810 270.0
J.Retzlaff, Tulane 3 118 810 270.0
C.Bailey, NC State 3 110 803 267.7
M.Washington, Maryland 3 105 801 267.0
B.Lewis, Memphis 3 107 798 266.0
B.Braxton, Southern Miss. 3 128 797 265.7
L.Fife, New Mexico St. 3 132 797 265.7
J.Sagapolutele, California 3 117 794 264.7
C.Morris, Virginia 3 98 783 261.0
F.Mendoza, Indiana 3 91 780 260.0
A.Chiles, Michigan St. 3 111 779 259.7
B.Jackson, Texas State 3 117 775 258.3
D.Pavia, Vanderbilt 3 98 774 258.0
C.Carr, Notre Dame 2 76 515 257.5
J.Sayin, Ohio St. 3 77 772 257.3
J.Daniels, Kansas 3 96 769 256.3
J.Clark, Missouri St. 3 120 766 255.3
P.Navarro, Ohio 3 107 763 254.3
B.Barnes, Utah St. 3 126 758 252.7
N.Fifita, Arizona 3 106 749 249.7
K.Drones, Virginia Tech 3 146 748 249.3
N.Iamaleava, UCLA 3 127 747 249.0
B.Shapen, Mississippi St. 3 101 745 248.3
B.Underwood, Michigan 3 94 736 245.3
T.Roberson, Buffalo 3 108 716 238.7
T.Jackson, UCF 2 55 477 238.5
C.Weigman, Houston 3 103 714 238.0
W.Eget, San Jose St. 2 91 475 237.5
T.Castellanos, Florida St. 2 45 474 237.0
C.Harrell, Charlotte 3 108 709 236.3
L.Altmyer, Illinois 3 95 697 232.3
J.Arnold, Auburn 3 104 693 231.0
C.Klubnik, Clemson 3 118 692 230.7
A.Manning, Texas 3 108 691 230.3
D.Moore, Oregon 3 71 691 230.3
D.Coleman, Army 1 36 229 229.0
A.Johnson, Kansas St. 4 152 913 228.2
S.Leavitt, Arizona St. 3 113 684 228.0
R.Becht, Iowa St. 4 127 908 227.0
G.Nussmeier, LSU 3 114 669 223.0
M.Nelson, UTEP 3 108 662 220.7
D.Lagway, Florida 3 118 660 220.0
N.Marchiol, West Virginia 3 105 655 218.3
D.Allar, Penn St. 3 98 653 217.7
A.Simmons, Mississippi 3 72 649 216.3
D.Finn, Miami (Ohio) 2 63 432 216.0
B.Davenport, South Alabama 3 86 646 215.3
O.McCown, UTSA 3 121 635 211.7
H.Watson, Sam Houston St. 2 76 418 209.0
T.Gleason, Toledo 3 82 622 207.3
D.Lindsey, Minnesota 3 82 616 205.3
J.Potter, Washington St. 3 100 612 204.0
R.Staub, Colorado 2 58 396 198.0
M.Alejado, Hawaii 2 84 387 193.5
E.Warner, Fresno St. 4 109 768 192.0
D.DeShields, Kent St. 3 81 574 191.3
J.French, Georgia Southern 3 107 574 191.3
B.Horvath, Navy 3 66 573 191.0
M.Moss, Louisville 2 54 374 187.0
D.O’Neil, Wisconsin 3 89 551 183.7
C.Purdy, Nevada 3 87 545 181.7
E.Simon, Temple 3 81 542 180.7
K.Jenkins, FIU 3 101 539 179.7
D.Pyne, Bowling Green 3 100 538 179.3
N.Vattiato, Middle Tennessee 3 135 537 179.0
G.Wimsatt, Jacksonville St. 3 100 534 178.0
B.Hayes, Tulsa 2 65 345 172.5
T.Finley, Georgia St. 2 55 340 170.0
J.Layne, New Mexico 3 96 509 169.7
L.Weaver, Hawaii 4 129 673 168.2
K.Anderson, Wyoming 3 95 496 165.3
T.Chambliss, Mississippi 3 57 495 165.0
P.Stone, Northwestern 3 99 494 164.7
K.Salter, Colorado 2 66 329 164.5
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 2 65 328 164.0
J.Denegal, San Diego St. 2 70 327 163.5
B.Baker, Louisiana Tech 2 45 324 162.0
B.Finley, Akron 3 113 483 161.0
R.Henry, UTSA 3 47 480 160.0
L.Sellers, South Carolina 3 69 476 158.7
C.Boley, Kentucky 2 33 316 158.0
K.Francis, Tulsa 2 61 316 158.0
B.Bachmeier, BYU 2 55 311 155.5
A.Odom, Kennesaw St. 2 47 311 155.5
A.Hardy, Missouri 3 57 462 154.0
J.Coleman, Washington 2 39 288 144.0
M.Morris, Coastal Carolina 2 68 286 143.0
G.Crowder, Troy 3 75 427 142.3
G.Lopez, North Carolina 3 80 417 139.0
B.Gulbranson, Stanford 3 93 409 136.3
K.Kelly, Ball St. 3 97 406 135.3
W.Howard, Louisiana-Lafayette 1 31 135 135.0
R.Dubinion, Appalachian St. 3 71 400 133.3
M.Gronowski, Iowa 3 96 394 131.3
C.Cook, Jacksonville St. 3 67 390 130.0
J.Haynes, Michigan 3 49 388 129.3
Z.Calzada, Kentucky 2 67 257 128.5
J.Johnson, Air Force 2 31 254 127.0
H.Smothers, NC State 3 63 380 126.7
B.Lowry, W. Michigan 3 59 369 123.0
L.Martin, BYU 2 26 241 120.5
A.Barnett, James Madison 2 59 239 119.5
C.Brown, Georgia St. 3 51 352 117.3
M.Mettauer, Sam Houston St. 2 53 229 114.5
T.Kukuk, Louisiana Tech 3 66 333 111.0
C.Jenkins, Rice 3 84 326 108.7
E.Johnson, Nebraska 3 52 326 108.7
B.Rose, Umass 2 52 216 108.0
K.Owens, FIU 3 45 322 107.3
D.Williams, Kennesaw St. 3 72 322 107.3
J.Cobb, Auburn 3 46 314 104.7
C.Hellums, Army 2 64 206 103.0
W.Hammond, Texas Tech 3 32 308 102.7
Z.Flores, Oklahoma St. 2 48 205 102.5
J.Holst, N. Illinois 2 58 205 102.5
C.Edwards, Uconn 3 50 306 102.0
B.Washington, Baylor 3 66 304 101.3
L.Pare, Texas State 3 46 299 99.7
D.Richardson, Tulsa 3 53 296 98.7
Z.Turner, Marshall 3 48 293 97.7
R.Brown, Arizona St. 3 35 292 97.3
K.Bullock, South Alabama 3 63 291 97.0
M.Ford, Stanford 3 55 291 97.0
D.Kaelin, Virginia 2 27 194 97.0
K.Lacy, Mississippi 3 61 290 96.7
W.Jordan, Southern Cal 3 39 286 95.3
L.Sutton, San Diego St. 2 38 188 94.0
J.Jackson, UAB 3 46 277 92.3
S.McGowan, Kentucky 3 51 275 91.7
K.Allen, Penn St. 3 34 273 91.0
J.Thomas, UNLV 3 32 273 91.0
M.Fletcher, Miami 3 42 272 90.7
A.Tecza, Navy 3 45 272 90.7
D.Connors, Houston 3 50 271 90.3
C.Del Rio-Wilson, Marshall 2 28 180 90.0
T.Meadows, Troy 3 44 269 89.7
N.Gillon, Appalachian St. 1 32 88 88.0
I.Mahdi, Arizona 3 37 263 87.7
J.Silver, Delaware 3 32 260 86.7
M.Washington, Arkansas 3 31 260 86.7
G.Jordan, Umass 3 55 258 86.0
T.Harden, SMU 3 42 253 84.3
C.Wright, N. Illinois 2 38 167 83.5
A.Armenta, Louisiana-Monroe 2 44 166 83.0
A.Raymond, Rutgers 3 43 248 82.7
D.Trayanum, Toledo 3 39 248 82.7
D.Claiborne, Wake Forest 3 25 247 82.3
S.Smith, Memphis 3 41 247 82.3
M.Sluka, James Madison 2 36 163 81.5
B.Donelson, Fresno St. 4 50 325 81.2
J.Baugh, Florida 3 37 243 81.0
L.Szarka, Air Force 2 30 161 80.5
D.Taylor, Minnesota 2 33 161 80.5
J.Ducker, Temple 3 36 239 79.7
G.Sands, FAU 3 33 232 77.3
E.Dickens, Liberty 3 37 230 76.7
D.Mockobee, Purdue 3 58 230 76.7
T.Johnson, N. Illinois 2 31 153 76.5
J.Richter, Toledo 2 26 151 75.5

