NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|T.Green, Arkansas
|3
|124
|1173
|391.0
|A.Philo, Georgia Tech
|1
|31
|387
|387.0
|J.Mateer, Oklahoma
|3
|138
|1105
|368.3
|S.Robertson, Baylor
|3
|148
|1082
|360.7
|S.Angeli, Syracuse
|3
|144
|1070
|356.7
|D.Mensah, Duke
|3
|131
|1030
|343.3
|K.Houser, East Carolina
|3
|129
|1015
|338.3
|J.Maiava, Southern Cal
|3
|81
|1013
|337.7
|M.Reed, Texas A&M
|3
|124
|1011
|337.0
|D.Lonergan, Boston College
|3
|134
|977
|325.7
|M.McIvor, W. Kentucky
|3
|134
|941
|313.7
|J.Hoover, TCU
|2
|64
|624
|312.0
|J.Aguilar, Tennessee
|3
|106
|932
|310.7
|A.Swann, Appalachian St.
|3
|112
|925
|308.3
|C.Joseph, Old Dominion
|3
|97
|923
|307.7
|H.King, Georgia Tech
|2
|92
|613
|306.5
|B.Morton, Texas Tech
|3
|87
|918
|306.0
|D.Williams, Washington
|2
|70
|612
|306.0
|N.Minicucci, Delaware
|3
|140
|916
|305.3
|T.Simpson, Alabama
|3
|106
|907
|302.3
|C.Veltkamp, FAU
|3
|161
|901
|300.3
|M.Madsen, Boise St.
|2
|87
|598
|299.0
|J.Kitna, UAB
|3
|105
|890
|296.7
|M.Murphy, Oregon St.
|3
|139
|876
|292.0
|E.Holstein, Pittsburgh
|3
|113
|872
|290.7
|B.Pribula, Missouri
|3
|114
|867
|289.0
|B.Brown, South Florida
|3
|140
|858
|286.0
|K.Jennings, SMU
|3
|112
|853
|284.3
|J.Fagnano, Uconn
|3
|111
|851
|283.7
|D.Raiola, Nebraska
|3
|103
|848
|282.7
|R.Browne, Purdue
|3
|113
|845
|281.7
|G.Stockton, Georgia
|3
|117
|845
|281.7
|C.Beck, Miami
|3
|91
|838
|279.3
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|3
|106
|838
|279.3
|J.Raynor, Arkansas St.
|3
|133
|830
|276.7
|B.Sorsby, Cincinnati
|3
|86
|830
|276.7
|R.Ashford, Wake Forest
|3
|119
|826
|275.3
|D.Dampier, Utah
|3
|122
|826
|275.3
|A.Colandrea, UNLV
|3
|95
|822
|274.0
|E.Vasko, Liberty
|3
|126
|816
|272.0
|D.Mestemaker, North Texas
|3
|106
|813
|271.0
|N.Kim, E. Michigan
|3
|125
|810
|270.0
|J.Retzlaff, Tulane
|3
|118
|810
|270.0
|C.Bailey, NC State
|3
|110
|803
|267.7
|M.Washington, Maryland
|3
|105
|801
|267.0
|B.Lewis, Memphis
|3
|107
|798
|266.0
|B.Braxton, Southern Miss.
|3
|128
|797
|265.7
|L.Fife, New Mexico St.
|3
|132
|797
|265.7
|J.Sagapolutele, California
|3
|117
|794
|264.7
|C.Morris, Virginia
|3
|98
|783
|261.0
|F.Mendoza, Indiana
|3
|91
|780
|260.0
|A.Chiles, Michigan St.
|3
|111
|779
|259.7
|B.Jackson, Texas State
|3
|117
|775
|258.3
|D.Pavia, Vanderbilt
|3
|98
|774
|258.0
|C.Carr, Notre Dame
|2
|76
|515
|257.5
|J.Sayin, Ohio St.
|3
|77
|772
|257.3
|J.Daniels, Kansas
|3
|96
|769
|256.3
|J.Clark, Missouri St.
|3
|120
|766
|255.3
|P.Navarro, Ohio
|3
|107
|763
|254.3
|B.Barnes, Utah St.
|3
|126
|758
|252.7
|N.Fifita, Arizona
|3
|106
|749
|249.7
|K.Drones, Virginia Tech
|3
|146
|748
|249.3
|N.Iamaleava, UCLA
|3
|127
|747
|249.0
|B.Shapen, Mississippi St.
|3
|101
|745
|248.3
|B.Underwood, Michigan
|3
|94
|736
|245.3
|T.Roberson, Buffalo
|3
|108
|716
|238.7
|T.Jackson, UCF
|2
|55
|477
|238.5
|C.Weigman, Houston
|3
|103
|714
|238.0
|W.Eget, San Jose St.
|2
|91
|475
|237.5
|T.Castellanos, Florida St.
|2
|45
|474
|237.0
|C.Harrell, Charlotte
|3
|108
|709
|236.3
|L.Altmyer, Illinois
|3
|95
|697
|232.3
|J.Arnold, Auburn
|3
|104
|693
|231.0
|C.Klubnik, Clemson
|3
|118
|692
|230.7
|A.Manning, Texas
|3
|108
|691
|230.3
|D.Moore, Oregon
|3
|71
|691
|230.3
|D.Coleman, Army
|1
|36
|229
|229.0
|A.Johnson, Kansas St.
|4
|152
|913
|228.2
|S.Leavitt, Arizona St.
|3
|113
|684
|228.0
|R.Becht, Iowa St.
|4
|127
|908
|227.0
|G.Nussmeier, LSU
|3
|114
|669
|223.0
|M.Nelson, UTEP
|3
|108
|662
|220.7
|D.Lagway, Florida
|3
|118
|660
|220.0
|N.Marchiol, West Virginia
|3
|105
|655
|218.3
|D.Allar, Penn St.
|3
|98
|653
|217.7
|A.Simmons, Mississippi
|3
|72
|649
|216.3
|D.Finn, Miami (Ohio)
|2
|63
|432
|216.0
|B.Davenport, South Alabama
|3
|86
|646
|215.3
|O.McCown, UTSA
|3
|121
|635
|211.7
|H.Watson, Sam Houston St.
|2
|76
|418
|209.0
|T.Gleason, Toledo
|3
|82
|622
|207.3
|D.Lindsey, Minnesota
|3
|82
|616
|205.3
|J.Potter, Washington St.
|3
|100
|612
|204.0
|R.Staub, Colorado
|2
|58
|396
|198.0
|M.Alejado, Hawaii
|2
|84
|387
|193.5
|E.Warner, Fresno St.
|4
|109
|768
|192.0
|D.DeShields, Kent St.
|3
|81
|574
|191.3
|J.French, Georgia Southern
|3
|107
|574
|191.3
|B.Horvath, Navy
|3
|66
|573
|191.0
|M.Moss, Louisville
|2
|54
|374
|187.0
|D.O’Neil, Wisconsin
|3
|89
|551
|183.7
|C.Purdy, Nevada
|3
|87
|545
|181.7
|E.Simon, Temple
|3
|81
|542
|180.7
|K.Jenkins, FIU
|3
|101
|539
|179.7
|D.Pyne, Bowling Green
|3
|100
|538
|179.3
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|3
|135
|537
|179.0
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|3
|100
|534
|178.0
|B.Hayes, Tulsa
|2
|65
|345
|172.5
|T.Finley, Georgia St.
|2
|55
|340
|170.0
|J.Layne, New Mexico
|3
|96
|509
|169.7
|L.Weaver, Hawaii
|4
|129
|673
|168.2
|K.Anderson, Wyoming
|3
|95
|496
|165.3
|T.Chambliss, Mississippi
|3
|57
|495
|165.0
|P.Stone, Northwestern
|3
|99
|494
|164.7
|K.Salter, Colorado
|2
|66
|329
|164.5
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|2
|65
|328
|164.0
|J.Denegal, San Diego St.
|2
|70
|327
|163.5
|B.Baker, Louisiana Tech
|2
|45
|324
|162.0
|B.Finley, Akron
|3
|113
|483
|161.0
|R.Henry, UTSA
|3
|47
|480
|160.0
|L.Sellers, South Carolina
|3
|69
|476
|158.7
|C.Boley, Kentucky
|2
|33
|316
|158.0
|K.Francis, Tulsa
|2
|61
|316
|158.0
|B.Bachmeier, BYU
|2
|55
|311
|155.5
|A.Odom, Kennesaw St.
|2
|47
|311
|155.5
|A.Hardy, Missouri
|3
|57
|462
|154.0
|J.Coleman, Washington
|2
|39
|288
|144.0
|M.Morris, Coastal Carolina
|2
|68
|286
|143.0
|G.Crowder, Troy
|3
|75
|427
|142.3
|G.Lopez, North Carolina
|3
|80
|417
|139.0
|B.Gulbranson, Stanford
|3
|93
|409
|136.3
|K.Kelly, Ball St.
|3
|97
|406
|135.3
|W.Howard, Louisiana-Lafayette
|1
|31
|135
|135.0
|R.Dubinion, Appalachian St.
|3
|71
|400
|133.3
|M.Gronowski, Iowa
|3
|96
|394
|131.3
|C.Cook, Jacksonville St.
|3
|67
|390
|130.0
|J.Haynes, Michigan
|3
|49
|388
|129.3
|Z.Calzada, Kentucky
|2
|67
|257
|128.5
|J.Johnson, Air Force
|2
|31
|254
|127.0
|H.Smothers, NC State
|3
|63
|380
|126.7
|B.Lowry, W. Michigan
|3
|59
|369
|123.0
|L.Martin, BYU
|2
|26
|241
|120.5
|A.Barnett, James Madison
|2
|59
|239
|119.5
|C.Brown, Georgia St.
|3
|51
|352
|117.3
|M.Mettauer, Sam Houston St.
|2
|53
|229
|114.5
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|3
|66
|333
|111.0
|C.Jenkins, Rice
|3
|84
|326
|108.7
|E.Johnson, Nebraska
|3
|52
|326
|108.7
|B.Rose, Umass
|2
|52
|216
|108.0
|K.Owens, FIU
|3
|45
|322
|107.3
|D.Williams, Kennesaw St.
|3
|72
|322
|107.3
|J.Cobb, Auburn
|3
|46
|314
|104.7
|C.Hellums, Army
|2
|64
|206
|103.0
|W.Hammond, Texas Tech
|3
|32
|308
|102.7
|Z.Flores, Oklahoma St.
|2
|48
|205
|102.5
|J.Holst, N. Illinois
|2
|58
|205
|102.5
|C.Edwards, Uconn
|3
|50
|306
|102.0
|B.Washington, Baylor
|3
|66
|304
|101.3
|L.Pare, Texas State
|3
|46
|299
|99.7
|D.Richardson, Tulsa
|3
|53
|296
|98.7
|Z.Turner, Marshall
|3
|48
|293
|97.7
|R.Brown, Arizona St.
|3
|35
|292
|97.3
|K.Bullock, South Alabama
|3
|63
|291
|97.0
|M.Ford, Stanford
|3
|55
|291
|97.0
|D.Kaelin, Virginia
|2
|27
|194
|97.0
|K.Lacy, Mississippi
|3
|61
|290
|96.7
|W.Jordan, Southern Cal
|3
|39
|286
|95.3
|L.Sutton, San Diego St.
|2
|38
|188
|94.0
|J.Jackson, UAB
|3
|46
|277
|92.3
|S.McGowan, Kentucky
|3
|51
|275
|91.7
|K.Allen, Penn St.
|3
|34
|273
|91.0
|J.Thomas, UNLV
|3
|32
|273
|91.0
|M.Fletcher, Miami
|3
|42
|272
|90.7
|A.Tecza, Navy
|3
|45
|272
|90.7
|D.Connors, Houston
|3
|50
|271
|90.3
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|2
|28
|180
|90.0
|T.Meadows, Troy
|3
|44
|269
|89.7
|N.Gillon, Appalachian St.
|1
|32
|88
|88.0
|I.Mahdi, Arizona
|3
|37
|263
|87.7
|J.Silver, Delaware
|3
|32
|260
|86.7
|M.Washington, Arkansas
|3
|31
|260
|86.7
|G.Jordan, Umass
|3
|55
|258
|86.0
|T.Harden, SMU
|3
|42
|253
|84.3
|C.Wright, N. Illinois
|2
|38
|167
|83.5
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|2
|44
|166
|83.0
|A.Raymond, Rutgers
|3
|43
|248
|82.7
|D.Trayanum, Toledo
|3
|39
|248
|82.7
|D.Claiborne, Wake Forest
|3
|25
|247
|82.3
|S.Smith, Memphis
|3
|41
|247
|82.3
|M.Sluka, James Madison
|2
|36
|163
|81.5
|B.Donelson, Fresno St.
|4
|50
|325
|81.2
|J.Baugh, Florida
|3
|37
|243
|81.0
|L.Szarka, Air Force
|2
|30
|161
|80.5
|D.Taylor, Minnesota
|2
|33
|161
|80.5
|J.Ducker, Temple
|3
|36
|239
|79.7
|G.Sands, FAU
|3
|33
|232
|77.3
|E.Dickens, Liberty
|3
|37
|230
|76.7
|D.Mockobee, Purdue
|3
|58
|230
|76.7
|T.Johnson, N. Illinois
|2
|31
|153
|76.5
|J.Richter, Toledo
|2
|26
|151
|75.5
