NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

September 9, 2025, 11:15 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
S.Robertson, Baylor 2 108 860 430.0
A.Philo, Georgia Tech 1 31 387 387.0
J.Mateer, Oklahoma 2 97 760 380.0
T.Green, Arkansas 2 75 753 376.5
J.Maiava, Southern Cal 2 46 721 360.5
D.Mensah, Duke 2 79 715 357.5
K.Houser, East Carolina 2 89 710 355.0
A.Swann, Appalachian St. 2 88 702 351.0
B.Pribula, Missouri 2 86 688 344.0
P.Navarro, Ohio 2 89 666 333.0
D.Lonergan, Boston College 2 85 657 328.5
A.Simmons, Mississippi 2 70 637 318.5
S.Angeli, Syracuse 2 106 632 316.0
N.Minicucci, Delaware 2 88 631 315.5
M.McIvor, W. Kentucky 3 134 941 313.7
C.Morris, Virginia 2 78 627 313.5
D.Raiola, Nebraska 2 80 619 309.5
M.Murphy, Oregon St. 2 89 615 307.5
M.Reed, Texas A&M 2 80 614 307.0
D.Williams, Washington 2 70 612 306.0
D.Mestemaker, North Texas 2 75 607 303.5
H.King, Georgia Tech 1 39 299 299.0
M.Madsen, Boise St. 2 87 598 299.0
E.Vasko, Liberty 2 88 597 298.5
E.Holstein, Pittsburgh 2 62 596 298.0
C.Joseph, Old Dominion 2 67 584 292.0
C.Bailey, NC State 2 70 583 291.5
K.Jennings, SMU 2 72 583 291.5
B.Brown, South Florida 2 91 582 291.0
B.Jackson, Texas State 2 68 582 291.0
J.Hoover, TCU 1 37 287 287.0
D.Pavia, Vanderbilt 2 62 573 286.5
J.Aguilar, Tennessee 2 65 569 284.5
J.Kitna, UAB 2 58 562 281.0
A.Johnson, Kansas St. 3 116 841 280.3
B.Shapen, Mississippi St. 2 85 560 280.0
R.Ashford, Wake Forest 2 75 553 276.5
A.Colandrea, UNLV 3 95 822 274.0
D.Lindsey, Minnesota 1 38 274 274.0
B.Lewis, Memphis 2 67 544 272.0
B.Sorsby, Cincinnati 2 69 538 269.0
C.Veltkamp, FAU 2 101 537 268.5
R.Browne, Purdue 2 65 536 268.0
J.Sagapolutele, California 2 73 530 265.0
A.Manning, Texas 2 74 526 263.0
J.Raynor, Arkansas St. 2 84 525 262.5
N.Fifita, Arizona 2 58 523 261.5
J.Clark, Missouri St. 2 75 511 255.5
M.Washington, Maryland 2 80 511 255.5
D.Dampier, Utah 2 68 510 255.0
J.Fagnano, Uconn 2 72 509 254.5
L.Fife, New Mexico St. 2 95 508 254.0
D.Moore, Oregon 2 49 508 254.0
J.Daniels, Kansas 3 96 761 253.7
G.Stockton, Georgia 2 73 503 251.5
L.Altmyer, Illinois 2 64 501 250.5
J.Arnold, Auburn 2 70 501 250.5
T.Simpson, Alabama 2 71 500 250.0
N.Iamaleava, UCLA 2 87 497 248.5
A.Kaliakmanis, Rutgers 1 28 248 248.0
B.Braxton, Southern Miss. 2 91 491 245.5
F.Mendoza, Indiana 2 65 491 245.5
T.Jackson, UCF 2 55 477 238.5
E.Simon, Temple 2 47 477 238.5
W.Eget, San Jose St. 2 91 475 237.5
C.Carr, Notre Dame 1 41 237 237.0
T.Castellanos, Florida St. 2 45 474 237.0
J.Potter, Washington St. 2 77 473 236.5
C.Beck, Miami 2 57 470 235.0
L.Sellers, South Carolina 1 32 234 234.0
N.Marchiol, West Virginia 2 70 467 233.5
B.Morton, Texas Tech 2 47 463 231.5
N.Kim, E. Michigan 2 74 461 230.5
D.Coleman, Army 1 36 229 229.0
M.Nelson, UTEP 2 69 456 228.0
J.Retzlaff, Tulane 2 78 454 227.0
B.Davenport, South Alabama 2 53 449 224.5
T.Gleason, Toledo 2 65 448 224.0
G.Nussmeier, LSU 2 86 444 222.0
S.Leavitt, Arizona St. 2 76 437 218.5
A.Chiles, Michigan St. 2 74 433 216.5
C.Purdy, Nevada 2 73 432 216.0
B.Barnes, Utah St. 2 89 427 213.5
D.O’Neil, Wisconsin 2 60 427 213.5
J.Sayin, Ohio St. 2 43 427 213.5
D.Allar, Penn St. 2 67 426 213.0
R.Becht, Iowa St. 3 97 639 213.0
C.Klubnik, Clemson 2 75 423 211.5
G.Crowder, Troy 2 72 420 210.0
H.Watson, Sam Houston St. 2 76 418 209.0
K.Drones, Virginia Tech 2 89 417 208.5
C.Weigman, Houston 2 62 409 204.5
K.Anderson, Wyoming 2 67 407 203.5
M.Alejado, Hawaii 2 84 387 193.5
O.McCown, UTSA 2 84 387 193.5
B.Underwood, Michigan 2 60 387 193.5
T.Finley, Georgia St. 1 36 192 192.0
M.Moss, Louisville 2 54 374 187.0
P.Stone, Northwestern 2 72 373 186.5
D.Pyne, Bowling Green 2 65 367 183.5
A.Odom, Kennesaw St. 1 27 181 181.0
E.Warner, Fresno St. 3 83 538 179.3
J.Layne, New Mexico 2 78 355 177.5
D.Lagway, Florida 2 60 354 177.0
J.French, Georgia Southern 2 74 350 175.0
R.Henry, UTSA 2 33 336 168.0
T.Roberson, Buffalo 2 58 335 167.5
K.Salter, Colorado 2 66 329 164.5
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 2 65 328 164.0
J.Denegal, San Diego St. 2 70 327 163.5
B.Horvath, Navy 2 35 320 160.0
K.Francis, Tulsa 2 61 316 158.0
K.Jenkins, FIU 2 67 312 156.0
B.Bachmeier, BYU 2 55 311 155.5
R.Dubinion, Appalachian St. 2 47 305 152.5
B.Hayes, Tulsa 1 19 151 151.0
G.Wimsatt, Jacksonville St. 2 64 297 148.5
T.Jones, Florida 1 23 145 145.0
J.Coleman, Washington 2 39 288 144.0
M.Morris, Coastal Carolina 2 68 286 143.0
J.Haynes, Michigan 2 35 284 142.0
D.Taylor, Minnesota 1 30 141 141.0
N.Vattiato, Middle Tennessee 2 78 282 141.0
C.Harrell, Charlotte 2 65 280 140.0
W.Hammond, Texas Tech 2 23 277 138.5
C.Cook, Jacksonville St. 2 46 270 135.0
W.Howard, Louisiana-Lafayette 1 31 135 135.0
L.Weaver, Hawaii 3 75 403 134.3
T.Meadows, Troy 2 39 262 131.0
Z.Turner, Marshall 2 44 262 131.0
D.DeShields, Kent St. 2 35 258 129.0
G.Lopez, North Carolina 2 51 258 129.0
Z.Calzada, Kentucky 2 67 257 128.5
B.Lowry, W. Michigan 2 36 251 125.5
E.Johnson, Nebraska 2 39 248 124.0
K.Lacy, Mississippi 2 44 246 123.0
L.Martin, BYU 2 26 241 120.5
T.Kukuk, Louisiana Tech 2 57 240 120.0
A.Barnett, James Madison 2 59 239 119.5
G.Jordan, Umass 2 33 239 119.5
L.Pare, Texas State 2 33 238 119.0
D.Richardson, Tulsa 2 40 235 117.5
K.Bullock, South Alabama 2 47 234 117.0
J.Jackson, UAB 2 32 232 116.0
I.Brown, Louisville 2 18 230 115.0
M.Mettauer, Sam Houston St. 2 53 229 114.5
B.Gulbranson, Stanford 2 69 221 110.5
B.Rose, Umass 2 52 216 108.0
H.Smothers, NC State 2 39 216 108.0
J.Ducker, Temple 2 29 215 107.5
A.Hardy, Missouri 2 35 212 106.0
W.Jordan, Southern Cal 2 21 209 104.5
C.Hellums, Army 2 64 206 103.0
Z.Flores, Oklahoma St. 2 48 205 102.5
A.Hill, Texas Tech 2 24 205 102.5
J.Holst, N. Illinois 2 58 205 102.5
D.Trayanum, Toledo 2 28 204 102.0
M.Gronowski, Iowa 2 66 203 101.5
C.Brown, Georgia St. 2 36 200 100.0
K.Kelly, Ball St. 2 69 200 100.0
A.Tecza, Navy 2 30 200 100.0
J.Baugh, Florida 2 27 197 98.5
J.Cobb, Auburn 2 27 195 97.5
M.Washington, Arkansas 2 18 195 97.5
D.Finn, Miami (Ohio) 1 30 96 96.0
D.Williams, Kennesaw St. 2 49 192 96.0
B.Finley, Akron 2 68 191 95.5
B.Davis, Louisiana-Lafayette 2 30 190 95.0
C.Edwards, Uconn 2 27 190 95.0
S.Scott, Wyoming 2 37 190 95.0
L.Sutton, San Diego St. 2 38 188 94.0
K.Allen, Penn St. 2 24 187 93.5
D.Dowdell, Kentucky 2 28 185 92.5
D.Mockobee, Purdue 2 46 185 92.5
M.Frazier, Michigan St. 2 31 184 92.0
D.Connors, Houston 2 28 182 91.0
J.Taylor, Virginia 2 27 182 91.0
J.Thomas, UNLV 3 32 273 91.0
A.Hankerson, Oregon St. 2 40 178 89.0
J.Roberts, Missouri 2 21 176 88.0
R.Hemby, Indiana 2 32 175 87.5
S.Humphrey, New Mexico 2 28 174 87.0
Q.Jackson, Rice 2 37 171 85.5
S.McGowan, Kentucky 2 33 171 85.5
B.Washington, Baylor 2 45 169 84.5
K.Raphael, California 2 27 168 84.0
C.Wright, N. Illinois 2 38 167 83.5
A.Armenta, Louisiana-Monroe 2 44 166 83.0
L.Beebe, Indiana 2 22 163 81.5
J.Labas, Cent. Michigan 2 30 163 81.5
H.Longstreet, Southern Cal 2 24 163 81.5
M.Sluka, James Madison 2 36 163 81.5
S.Thomas, Tennessee 2 24 161 80.5
T.Harden, SMU 2 27 157 78.5
J.Haynes, Georgia Tech 2 25 157 78.5
B.Donelson, Fresno St. 3 41 235 78.3
S.Alexander, Vanderbilt 2 22 156 78.0
N.Short, Army 2 22 156 78.0
T.Johnson, N. Illinois 2 31 153 76.5
S.Bangura, Ohio 2 36 152 76.0

