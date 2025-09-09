NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|S.Robertson, Baylor
|2
|108
|860
|430.0
|A.Philo, Georgia Tech
|1
|31
|387
|387.0
|J.Mateer, Oklahoma
|2
|97
|760
|380.0
|T.Green, Arkansas
|2
|75
|753
|376.5
|J.Maiava, Southern Cal
|2
|46
|721
|360.5
|D.Mensah, Duke
|2
|79
|715
|357.5
|K.Houser, East Carolina
|2
|89
|710
|355.0
|A.Swann, Appalachian St.
|2
|88
|702
|351.0
|B.Pribula, Missouri
|2
|86
|688
|344.0
|P.Navarro, Ohio
|2
|89
|666
|333.0
|D.Lonergan, Boston College
|2
|85
|657
|328.5
|A.Simmons, Mississippi
|2
|70
|637
|318.5
|S.Angeli, Syracuse
|2
|106
|632
|316.0
|N.Minicucci, Delaware
|2
|88
|631
|315.5
|M.McIvor, W. Kentucky
|3
|134
|941
|313.7
|C.Morris, Virginia
|2
|78
|627
|313.5
|D.Raiola, Nebraska
|2
|80
|619
|309.5
|M.Murphy, Oregon St.
|2
|89
|615
|307.5
|M.Reed, Texas A&M
|2
|80
|614
|307.0
|D.Williams, Washington
|2
|70
|612
|306.0
|D.Mestemaker, North Texas
|2
|75
|607
|303.5
|H.King, Georgia Tech
|1
|39
|299
|299.0
|M.Madsen, Boise St.
|2
|87
|598
|299.0
|E.Vasko, Liberty
|2
|88
|597
|298.5
|E.Holstein, Pittsburgh
|2
|62
|596
|298.0
|C.Joseph, Old Dominion
|2
|67
|584
|292.0
|C.Bailey, NC State
|2
|70
|583
|291.5
|K.Jennings, SMU
|2
|72
|583
|291.5
|B.Brown, South Florida
|2
|91
|582
|291.0
|B.Jackson, Texas State
|2
|68
|582
|291.0
|J.Hoover, TCU
|1
|37
|287
|287.0
|D.Pavia, Vanderbilt
|2
|62
|573
|286.5
|J.Aguilar, Tennessee
|2
|65
|569
|284.5
|J.Kitna, UAB
|2
|58
|562
|281.0
|A.Johnson, Kansas St.
|3
|116
|841
|280.3
|B.Shapen, Mississippi St.
|2
|85
|560
|280.0
|R.Ashford, Wake Forest
|2
|75
|553
|276.5
|A.Colandrea, UNLV
|3
|95
|822
|274.0
|D.Lindsey, Minnesota
|1
|38
|274
|274.0
|B.Lewis, Memphis
|2
|67
|544
|272.0
|B.Sorsby, Cincinnati
|2
|69
|538
|269.0
|C.Veltkamp, FAU
|2
|101
|537
|268.5
|R.Browne, Purdue
|2
|65
|536
|268.0
|J.Sagapolutele, California
|2
|73
|530
|265.0
|A.Manning, Texas
|2
|74
|526
|263.0
|J.Raynor, Arkansas St.
|2
|84
|525
|262.5
|N.Fifita, Arizona
|2
|58
|523
|261.5
|J.Clark, Missouri St.
|2
|75
|511
|255.5
|M.Washington, Maryland
|2
|80
|511
|255.5
|D.Dampier, Utah
|2
|68
|510
|255.0
|J.Fagnano, Uconn
|2
|72
|509
|254.5
|L.Fife, New Mexico St.
|2
|95
|508
|254.0
|D.Moore, Oregon
|2
|49
|508
|254.0
|J.Daniels, Kansas
|3
|96
|761
|253.7
|G.Stockton, Georgia
|2
|73
|503
|251.5
|L.Altmyer, Illinois
|2
|64
|501
|250.5
|J.Arnold, Auburn
|2
|70
|501
|250.5
|T.Simpson, Alabama
|2
|71
|500
|250.0
|N.Iamaleava, UCLA
|2
|87
|497
|248.5
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|1
|28
|248
|248.0
|B.Braxton, Southern Miss.
|2
|91
|491
|245.5
|F.Mendoza, Indiana
|2
|65
|491
|245.5
|T.Jackson, UCF
|2
|55
|477
|238.5
|E.Simon, Temple
|2
|47
|477
|238.5
|W.Eget, San Jose St.
|2
|91
|475
|237.5
|C.Carr, Notre Dame
|1
|41
|237
|237.0
|T.Castellanos, Florida St.
|2
|45
|474
|237.0
|J.Potter, Washington St.
|2
|77
|473
|236.5
|C.Beck, Miami
|2
|57
|470
|235.0
|L.Sellers, South Carolina
|1
|32
|234
|234.0
|N.Marchiol, West Virginia
|2
|70
|467
|233.5
|B.Morton, Texas Tech
|2
|47
|463
|231.5
|N.Kim, E. Michigan
|2
|74
|461
|230.5
|D.Coleman, Army
|1
|36
|229
|229.0
|M.Nelson, UTEP
|2
|69
|456
|228.0
|J.Retzlaff, Tulane
|2
|78
|454
|227.0
|B.Davenport, South Alabama
|2
|53
|449
|224.5
|T.Gleason, Toledo
|2
|65
|448
|224.0
|G.Nussmeier, LSU
|2
|86
|444
|222.0
|S.Leavitt, Arizona St.
|2
|76
|437
|218.5
|A.Chiles, Michigan St.
|2
|74
|433
|216.5
|C.Purdy, Nevada
|2
|73
|432
|216.0
|B.Barnes, Utah St.
|2
|89
|427
|213.5
|D.O’Neil, Wisconsin
|2
|60
|427
|213.5
|J.Sayin, Ohio St.
|2
|43
|427
|213.5
|D.Allar, Penn St.
|2
|67
|426
|213.0
|R.Becht, Iowa St.
|3
|97
|639
|213.0
|C.Klubnik, Clemson
|2
|75
|423
|211.5
|G.Crowder, Troy
|2
|72
|420
|210.0
|H.Watson, Sam Houston St.
|2
|76
|418
|209.0
|K.Drones, Virginia Tech
|2
|89
|417
|208.5
|C.Weigman, Houston
|2
|62
|409
|204.5
|K.Anderson, Wyoming
|2
|67
|407
|203.5
|M.Alejado, Hawaii
|2
|84
|387
|193.5
|O.McCown, UTSA
|2
|84
|387
|193.5
|B.Underwood, Michigan
|2
|60
|387
|193.5
|T.Finley, Georgia St.
|1
|36
|192
|192.0
|M.Moss, Louisville
|2
|54
|374
|187.0
|P.Stone, Northwestern
|2
|72
|373
|186.5
|D.Pyne, Bowling Green
|2
|65
|367
|183.5
|A.Odom, Kennesaw St.
|1
|27
|181
|181.0
|E.Warner, Fresno St.
|3
|83
|538
|179.3
|J.Layne, New Mexico
|2
|78
|355
|177.5
|D.Lagway, Florida
|2
|60
|354
|177.0
|J.French, Georgia Southern
|2
|74
|350
|175.0
|R.Henry, UTSA
|2
|33
|336
|168.0
|T.Roberson, Buffalo
|2
|58
|335
|167.5
|K.Salter, Colorado
|2
|66
|329
|164.5
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|2
|65
|328
|164.0
|J.Denegal, San Diego St.
|2
|70
|327
|163.5
|B.Horvath, Navy
|2
|35
|320
|160.0
|K.Francis, Tulsa
|2
|61
|316
|158.0
|K.Jenkins, FIU
|2
|67
|312
|156.0
|B.Bachmeier, BYU
|2
|55
|311
|155.5
|R.Dubinion, Appalachian St.
|2
|47
|305
|152.5
|B.Hayes, Tulsa
|1
|19
|151
|151.0
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|2
|64
|297
|148.5
|T.Jones, Florida
|1
|23
|145
|145.0
|J.Coleman, Washington
|2
|39
|288
|144.0
|M.Morris, Coastal Carolina
|2
|68
|286
|143.0
|J.Haynes, Michigan
|2
|35
|284
|142.0
|D.Taylor, Minnesota
|1
|30
|141
|141.0
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|2
|78
|282
|141.0
|C.Harrell, Charlotte
|2
|65
|280
|140.0
|W.Hammond, Texas Tech
|2
|23
|277
|138.5
|C.Cook, Jacksonville St.
|2
|46
|270
|135.0
|W.Howard, Louisiana-Lafayette
|1
|31
|135
|135.0
|L.Weaver, Hawaii
|3
|75
|403
|134.3
|T.Meadows, Troy
|2
|39
|262
|131.0
|Z.Turner, Marshall
|2
|44
|262
|131.0
|D.DeShields, Kent St.
|2
|35
|258
|129.0
|G.Lopez, North Carolina
|2
|51
|258
|129.0
|Z.Calzada, Kentucky
|2
|67
|257
|128.5
|B.Lowry, W. Michigan
|2
|36
|251
|125.5
|E.Johnson, Nebraska
|2
|39
|248
|124.0
|K.Lacy, Mississippi
|2
|44
|246
|123.0
|L.Martin, BYU
|2
|26
|241
|120.5
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|2
|57
|240
|120.0
|A.Barnett, James Madison
|2
|59
|239
|119.5
|G.Jordan, Umass
|2
|33
|239
|119.5
|L.Pare, Texas State
|2
|33
|238
|119.0
|D.Richardson, Tulsa
|2
|40
|235
|117.5
|K.Bullock, South Alabama
|2
|47
|234
|117.0
|J.Jackson, UAB
|2
|32
|232
|116.0
|I.Brown, Louisville
|2
|18
|230
|115.0
|M.Mettauer, Sam Houston St.
|2
|53
|229
|114.5
|B.Gulbranson, Stanford
|2
|69
|221
|110.5
|B.Rose, Umass
|2
|52
|216
|108.0
|H.Smothers, NC State
|2
|39
|216
|108.0
|J.Ducker, Temple
|2
|29
|215
|107.5
|A.Hardy, Missouri
|2
|35
|212
|106.0
|W.Jordan, Southern Cal
|2
|21
|209
|104.5
|C.Hellums, Army
|2
|64
|206
|103.0
|Z.Flores, Oklahoma St.
|2
|48
|205
|102.5
|A.Hill, Texas Tech
|2
|24
|205
|102.5
|J.Holst, N. Illinois
|2
|58
|205
|102.5
|D.Trayanum, Toledo
|2
|28
|204
|102.0
|M.Gronowski, Iowa
|2
|66
|203
|101.5
|C.Brown, Georgia St.
|2
|36
|200
|100.0
|K.Kelly, Ball St.
|2
|69
|200
|100.0
|A.Tecza, Navy
|2
|30
|200
|100.0
|J.Baugh, Florida
|2
|27
|197
|98.5
|J.Cobb, Auburn
|2
|27
|195
|97.5
|M.Washington, Arkansas
|2
|18
|195
|97.5
|D.Finn, Miami (Ohio)
|1
|30
|96
|96.0
|D.Williams, Kennesaw St.
|2
|49
|192
|96.0
|B.Finley, Akron
|2
|68
|191
|95.5
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|2
|30
|190
|95.0
|C.Edwards, Uconn
|2
|27
|190
|95.0
|S.Scott, Wyoming
|2
|37
|190
|95.0
|L.Sutton, San Diego St.
|2
|38
|188
|94.0
|K.Allen, Penn St.
|2
|24
|187
|93.5
|D.Dowdell, Kentucky
|2
|28
|185
|92.5
|D.Mockobee, Purdue
|2
|46
|185
|92.5
|M.Frazier, Michigan St.
|2
|31
|184
|92.0
|D.Connors, Houston
|2
|28
|182
|91.0
|J.Taylor, Virginia
|2
|27
|182
|91.0
|J.Thomas, UNLV
|3
|32
|273
|91.0
|A.Hankerson, Oregon St.
|2
|40
|178
|89.0
|J.Roberts, Missouri
|2
|21
|176
|88.0
|R.Hemby, Indiana
|2
|32
|175
|87.5
|S.Humphrey, New Mexico
|2
|28
|174
|87.0
|Q.Jackson, Rice
|2
|37
|171
|85.5
|S.McGowan, Kentucky
|2
|33
|171
|85.5
|B.Washington, Baylor
|2
|45
|169
|84.5
|K.Raphael, California
|2
|27
|168
|84.0
|C.Wright, N. Illinois
|2
|38
|167
|83.5
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|2
|44
|166
|83.0
|L.Beebe, Indiana
|2
|22
|163
|81.5
|J.Labas, Cent. Michigan
|2
|30
|163
|81.5
|H.Longstreet, Southern Cal
|2
|24
|163
|81.5
|M.Sluka, James Madison
|2
|36
|163
|81.5
|S.Thomas, Tennessee
|2
|24
|161
|80.5
|T.Harden, SMU
|2
|27
|157
|78.5
|J.Haynes, Georgia Tech
|2
|25
|157
|78.5
|B.Donelson, Fresno St.
|3
|41
|235
|78.3
|S.Alexander, Vanderbilt
|2
|22
|156
|78.0
|N.Short, Army
|2
|22
|156
|78.0
|T.Johnson, N. Illinois
|2
|31
|153
|76.5
|S.Bangura, Ohio
|2
|36
|152
|76.0
