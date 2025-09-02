NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|J.Mateer, Oklahoma
|1
|44
|416
|416.0
|S.Robertson, Baylor
|1
|52
|400
|400.0
|A.Swann, Appalachian St.
|1
|50
|393
|393.0
|K.Houser, East Carolina
|1
|50
|382
|382.0
|D.Mensah, Duke
|1
|38
|379
|379.0
|T.Green, Arkansas
|1
|40
|363
|363.0
|J.Raynor, Arkansas St.
|1
|36
|362
|362.0
|M.McIvor, W. Kentucky
|2
|90
|720
|360.0
|D.Mestemaker, North Texas
|1
|37
|359
|359.0
|A.Simmons, Mississippi
|1
|38
|358
|358.0
|B.Pribula, Missouri
|1
|38
|348
|348.0
|C.Bailey, NC State
|1
|41
|339
|339.0
|P.Navarro, Ohio
|1
|40
|332
|332.0
|S.Leavitt, Arizona St.
|1
|46
|330
|330.0
|M.Reed, Texas A&M
|1
|42
|328
|328.0
|A.Johnson, Kansas St.
|2
|88
|655
|327.5
|D.Pavia, Vanderbilt
|1
|33
|319
|319.0
|R.Browne, Purdue
|1
|33
|316
|316.0
|C.Morris, Virginia
|1
|32
|314
|314.0
|J.Maiava, Southern Cal
|1
|20
|304
|304.0
|W.Eget, San Jose St.
|1
|44
|301
|301.0
|H.King, Georgia Tech
|1
|39
|299
|299.0
|N.Minicucci, Delaware
|1
|45
|295
|295.0
|D.Williams, Washington
|1
|37
|294
|294.0
|D.Dampier, Utah
|1
|41
|293
|293.0
|J.Hoover, TCU
|1
|37
|287
|287.0
|T.Jackson, UCF
|1
|31
|287
|287.0
|J.Aguilar, Tennessee
|1
|34
|281
|281.0
|K.Anderson, Wyoming
|1
|40
|280
|280.0
|A.Colandrea, UNLV
|2
|63
|560
|280.0
|B.Lewis, Memphis
|1
|38
|280
|280.0
|N.Marchiol, West Virginia
|1
|33
|280
|280.0
|C.Joseph, Old Dominion
|1
|32
|275
|275.0
|B.Shapen, Mississippi St.
|1
|40
|275
|275.0
|D.Lindsey, Minnesota
|1
|38
|274
|274.0
|T.Gleason, Toledo
|1
|49
|272
|272.0
|K.Jennings, SMU
|1
|36
|272
|272.0
|T.Simpson, Alabama
|1
|52
|271
|271.0
|E.Simon, Temple
|1
|29
|269
|269.0
|D.Lonergan, Boston College
|1
|38
|265
|265.0
|J.Sagapolutele, California
|1
|32
|264
|264.0
|J.Retzlaff, Tulane
|1
|41
|263
|263.0
|G.Stockton, Georgia
|1
|34
|263
|263.0
|B.Barnes, Utah St.
|1
|43
|262
|262.0
|B.Jackson, Texas State
|1
|36
|262
|262.0
|J.Kitna, UAB
|1
|25
|261
|261.0
|J.Daniels, Kansas
|2
|56
|521
|260.5
|R.Ashford, Wake Forest
|1
|46
|260
|260.0
|J.Fagnano, Uconn
|1
|28
|260
|260.0
|E.Vasko, Liberty
|1
|46
|260
|260.0
|M.Murphy, Oregon St.
|1
|38
|259
|259.0
|M.Washington, Maryland
|1
|43
|258
|258.0
|B.Braxton, Southern Miss.
|1
|51
|257
|257.0
|E.Holstein, Pittsburgh
|1
|30
|256
|256.0
|M.Madsen, Boise St.
|1
|57
|256
|256.0
|B.Brown, South Florida
|1
|38
|253
|253.0
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|1
|28
|248
|248.0
|S.Angeli, Syracuse
|1
|47
|247
|247.0
|R.Becht, Iowa St.
|2
|65
|494
|247.0
|K.Drones, Virginia Tech
|1
|47
|247
|247.0
|B.Underwood, Michigan
|1
|33
|246
|246.0
|J.Arnold, Auburn
|1
|33
|245
|245.0
|D.Raiola, Nebraska
|1
|46
|242
|242.0
|D.Allar, Penn St.
|1
|32
|237
|237.0
|C.Carr, Notre Dame
|1
|41
|237
|237.0
|N.Kim, E. Michigan
|1
|39
|234
|234.0
|L.Sellers, South Carolina
|1
|32
|234
|234.0
|G.Nussmeier, LSU
|1
|42
|232
|232.0
|C.Klubnik, Clemson
|1
|46
|231
|231.0
|D.Moore, Oregon
|1
|26
|231
|231.0
|M.Moss, Louisville
|1
|26
|231
|231.0
|T.Castellanos, Florida St.
|1
|30
|230
|230.0
|D.Coleman, Army
|1
|36
|229
|229.0
|L.Fife, New Mexico St.
|1
|38
|228
|228.0
|F.Mendoza, Indiana
|1
|37
|226
|226.0
|J.Denegal, San Diego St.
|1
|32
|220
|220.0
|K.Francis, Tulsa
|1
|35
|220
|220.0
|C.Veltkamp, FAU
|1
|57
|215
|215.0
|J.Potter, Washington St.
|1
|32
|210
|210.0
|H.Watson, Sam Houston St.
|2
|76
|418
|209.0
|A.Manning, Texas
|1
|40
|208
|208.0
|B.Woodson, Navy
|1
|14
|206
|206.0
|C.Beck, Miami
|1
|32
|203
|203.0
|K.Salter, Colorado
|1
|41
|202
|202.0
|L.Altmyer, Illinois
|1
|26
|201
|201.0
|B.Morton, Texas Tech
|1
|18
|201
|201.0
|C.Weigman, Houston
|1
|30
|198
|198.0
|J.Layne, New Mexico
|1
|52
|196
|196.0
|M.Alejado, Hawaii
|2
|84
|387
|193.5
|D.Williams, Kennesaw St.
|1
|47
|193
|193.0
|B.Rose, Umass
|1
|46
|192
|192.0
|K.Jenkins, FIU
|1
|35
|190
|190.0
|G.Crowder, Troy
|1
|31
|187
|187.0
|T.Meadows, Troy
|1
|23
|186
|186.0
|N.Iamaleava, UCLA
|1
|35
|183
|183.0
|M.Nelson, UTEP
|1
|41
|180
|180.0
|E.Warner, Fresno St.
|2
|62
|360
|180.0
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|1
|37
|178
|178.0
|M.Morris, Coastal Carolina
|1
|42
|178
|178.0
|J.Coleman, Washington
|1
|24
|177
|177.0
|R.Henry, UTSA
|1
|16
|177
|177.0
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|1
|35
|174
|174.0
|J.French, Georgia Southern
|1
|32
|173
|173.0
|L.Pare, Texas State
|1
|12
|167
|167.0
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|1
|42
|167
|167.0
|J.Jackson, UAB
|1
|17
|166
|166.0
|B.Sorsby, Cincinnati
|1
|38
|165
|165.0
|C.Harrell, Charlotte
|1
|30
|164
|164.0
|A.Chiles, Michigan St.
|1
|33
|163
|163.0
|A.Barnett, James Madison
|1
|27
|160
|160.0
|J.Haynes, Michigan
|1
|16
|159
|159.0
|W.Hammond, Texas Tech
|1
|11
|156
|156.0
|B.Davenport, South Alabama
|1
|17
|155
|155.0
|C.Purdy, Nevada
|1
|29
|152
|152.0
|K.Kelly, Ball St.
|1
|38
|150
|150.0
|N.Fifita, Arizona
|1
|31
|147
|147.0
|T.Jones, Florida
|1
|23
|145
|145.0
|Z.Flores, Oklahoma St.
|1
|23
|144
|144.0
|D.Richardson, Tulsa
|1
|20
|142
|142.0
|D.Taylor, Minnesota
|1
|30
|141
|141.0
|B.Finley, Akron
|1
|44
|135
|135.0
|W.Howard, Louisiana-Lafayette
|1
|31
|135
|135.0
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|1
|28
|134
|134.0
|D.O’Neil, Wisconsin
|1
|30
|133
|133.0
|S.Scott, Wyoming
|1
|29
|132
|132.0
|B.Bachmeier, BYU
|1
|16
|129
|129.0
|D.Dowdell, Kentucky
|1
|14
|129
|129.0
|J.Ducker, Temple
|1
|19
|128
|128.0
|J.Sayin, Ohio St.
|1
|22
|128
|128.0
|K.Bullock, South Alabama
|1
|23
|127
|127.0
|H.Hejny, Oklahoma St.
|1
|14
|123
|123.0
|D.Lagway, Florida
|1
|21
|123
|123.0
|H.Longstreet, Southern Cal
|1
|17
|123
|123.0
|J.Clark, Missouri St.
|1
|29
|122
|122.0
|X.Williams, Iowa
|1
|11
|122
|122.0
|D.DeShields, Kent St.
|1
|14
|120
|120.0
|Q.Jackson, Rice
|1
|22
|119
|119.0
|P.Stone, Northwestern
|1
|40
|119
|119.0
|J.Johnson, Air Force
|1
|10
|117
|117.0
|T.Roberson, Buffalo
|1
|29
|114
|114.0
|K.Barnes, TCU
|1
|11
|113
|113.0
|M.Ford, Stanford
|1
|26
|113
|113.0
|O.McCown, UTSA
|1
|34
|113
|113.0
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|1
|11
|113
|113.0
|J.Holst, N. Illinois
|1
|26
|112
|112.0
|R.Dubinion, Appalachian St.
|1
|22
|111
|111.0
|R.Hemby, Indiana
|1
|23
|111
|111.0
|B.Lowry, W. Michigan
|1
|14
|110
|110.0
|E.Johnson, Nebraska
|1
|25
|108
|108.0
|K.Lacy, Mississippi
|1
|16
|108
|108.0
|D.Pyne, Bowling Green
|1
|22
|106
|106.0
|J.Thomas, UNLV
|2
|19
|212
|106.0
|M.Frazier, Michigan St.
|1
|14
|103
|103.0
|M.Johnson, North Carolina
|1
|11
|103
|103.0
|N.Biggins, Cent. Michigan
|1
|18
|102
|102.0
|B.Gulbranson, Stanford
|1
|33
|101
|101.0
|B.Donelson, Fresno St.
|2
|34
|201
|100.5
|A.Hardy, Missouri
|1
|10
|100
|100.0
|L.Sutton, San Diego St.
|1
|22
|100
|100.0
|Z.Calzada, Kentucky
|1
|33
|99
|99.0
|T.Cornist, Cent. Michigan
|1
|13
|99
|99.0
|G.Pettaway, James Madison
|1
|10
|99
|99.0
|D.Finn, Miami (Ohio)
|1
|30
|96
|96.0
|R.Griffin, Umass
|1
|10
|94
|94.0
|E.Grunkemeyer, Penn St.
|1
|12
|94
|94.0
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|1
|42
|94
|94.0
|M.Mettauer, Sam Houston St.
|1
|19
|93
|93.0
|J.White, West Virginia
|1
|18
|93
|93.0
|K.Black, Indiana
|1
|17
|92
|92.0
|J.Dupree, Colorado St.
|1
|15
|92
|92.0
|C.Montes, Kent St.
|1
|14
|92
|92.0
|S.Thomas, Tennessee
|1
|12
|92
|92.0
|Y.Willis, Syracuse
|1
|23
|91
|91.0
|C.Dickey, Texas Tech
|1
|12
|90
|90.0
|A.Flores, Cent. Michigan
|1
|15
|89
|89.0
|C.Gonzales, Pittsburgh
|1
|16
|89
|89.0
|A.Tecza, Navy
|1
|15
|89
|89.0
|M.Davis, Utah St.
|1
|12
|88
|88.0
|H.Reed, Army
|1
|19
|88
|88.0
|A.Raymond, Rutgers
|1
|14
|87
|87.0
|S.Bangura, Ohio
|1
|16
|86
|86.0
|M.Turner, Tulane
|1
|14
|86
|86.0
|B.Jones, W. Michigan
|1
|31
|85
|85.0
|D.Alston, Auburn
|1
|16
|84
|84.0
|S.Alexander, Vanderbilt
|1
|12
|83
|83.0
|M.Gronowski, Iowa
|1
|26
|83
|83.0
|D.Bishop, Tennessee
|1
|11
|82
|82.0
|N.Evers, Uconn
|1
|12
|81
|81.0
|Q.Wisner, Texas
|1
|16
|80
|80.0
|D.Booth, Mississippi St.
|1
|16
|79
|79.0
|D.Hishaw, Kansas
|2
|27
|158
|79.0
|M.Montgomery, UCF
|1
|21
|79
|79.0
|S.McGowan, Kentucky
|1
|18
|78
|78.0
|C.Wright, N. Illinois
|1
|11
|77
|77.0
|H.Smothers, NC State
|1
|22
|76
|76.0
|C.Cook, Jacksonville St.
|1
|17
|75
|75.0
|D.Alexander, Rice
|1
|15
|74
|74.0
|J.Cobb, Auburn
|1
|16
|74
|74.0
|C.Durham, LSU
|1
|17
|74
|74.0
|K.Feagin, Illinois
|1
|13
|74
|74.0
