NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

September 2, 2025, 11:17 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
J.Mateer, Oklahoma 1 44 416 416.0
S.Robertson, Baylor 1 52 400 400.0
A.Swann, Appalachian St. 1 50 393 393.0
K.Houser, East Carolina 1 50 382 382.0
D.Mensah, Duke 1 38 379 379.0
T.Green, Arkansas 1 40 363 363.0
J.Raynor, Arkansas St. 1 36 362 362.0
M.McIvor, W. Kentucky 2 90 720 360.0
D.Mestemaker, North Texas 1 37 359 359.0
A.Simmons, Mississippi 1 38 358 358.0
B.Pribula, Missouri 1 38 348 348.0
C.Bailey, NC State 1 41 339 339.0
P.Navarro, Ohio 1 40 332 332.0
S.Leavitt, Arizona St. 1 46 330 330.0
M.Reed, Texas A&M 1 42 328 328.0
A.Johnson, Kansas St. 2 88 655 327.5
D.Pavia, Vanderbilt 1 33 319 319.0
R.Browne, Purdue 1 33 316 316.0
C.Morris, Virginia 1 32 314 314.0
J.Maiava, Southern Cal 1 20 304 304.0
W.Eget, San Jose St. 1 44 301 301.0
H.King, Georgia Tech 1 39 299 299.0
N.Minicucci, Delaware 1 45 295 295.0
D.Williams, Washington 1 37 294 294.0
D.Dampier, Utah 1 41 293 293.0
J.Hoover, TCU 1 37 287 287.0
T.Jackson, UCF 1 31 287 287.0
J.Aguilar, Tennessee 1 34 281 281.0
K.Anderson, Wyoming 1 40 280 280.0
A.Colandrea, UNLV 2 63 560 280.0
B.Lewis, Memphis 1 38 280 280.0
N.Marchiol, West Virginia 1 33 280 280.0
C.Joseph, Old Dominion 1 32 275 275.0
B.Shapen, Mississippi St. 1 40 275 275.0
D.Lindsey, Minnesota 1 38 274 274.0
T.Gleason, Toledo 1 49 272 272.0
K.Jennings, SMU 1 36 272 272.0
T.Simpson, Alabama 1 52 271 271.0
E.Simon, Temple 1 29 269 269.0
D.Lonergan, Boston College 1 38 265 265.0
J.Sagapolutele, California 1 32 264 264.0
J.Retzlaff, Tulane 1 41 263 263.0
G.Stockton, Georgia 1 34 263 263.0
B.Barnes, Utah St. 1 43 262 262.0
B.Jackson, Texas State 1 36 262 262.0
J.Kitna, UAB 1 25 261 261.0
J.Daniels, Kansas 2 56 521 260.5
R.Ashford, Wake Forest 1 46 260 260.0
J.Fagnano, Uconn 1 28 260 260.0
E.Vasko, Liberty 1 46 260 260.0
M.Murphy, Oregon St. 1 38 259 259.0
M.Washington, Maryland 1 43 258 258.0
B.Braxton, Southern Miss. 1 51 257 257.0
E.Holstein, Pittsburgh 1 30 256 256.0
M.Madsen, Boise St. 1 57 256 256.0
B.Brown, South Florida 1 38 253 253.0
A.Kaliakmanis, Rutgers 1 28 248 248.0
S.Angeli, Syracuse 1 47 247 247.0
R.Becht, Iowa St. 2 65 494 247.0
K.Drones, Virginia Tech 1 47 247 247.0
B.Underwood, Michigan 1 33 246 246.0
J.Arnold, Auburn 1 33 245 245.0
D.Raiola, Nebraska 1 46 242 242.0
D.Allar, Penn St. 1 32 237 237.0
C.Carr, Notre Dame 1 41 237 237.0
N.Kim, E. Michigan 1 39 234 234.0
L.Sellers, South Carolina 1 32 234 234.0
G.Nussmeier, LSU 1 42 232 232.0
C.Klubnik, Clemson 1 46 231 231.0
D.Moore, Oregon 1 26 231 231.0
M.Moss, Louisville 1 26 231 231.0
T.Castellanos, Florida St. 1 30 230 230.0
D.Coleman, Army 1 36 229 229.0
L.Fife, New Mexico St. 1 38 228 228.0
F.Mendoza, Indiana 1 37 226 226.0
J.Denegal, San Diego St. 1 32 220 220.0
K.Francis, Tulsa 1 35 220 220.0
C.Veltkamp, FAU 1 57 215 215.0
J.Potter, Washington St. 1 32 210 210.0
H.Watson, Sam Houston St. 2 76 418 209.0
A.Manning, Texas 1 40 208 208.0
B.Woodson, Navy 1 14 206 206.0
C.Beck, Miami 1 32 203 203.0
K.Salter, Colorado 1 41 202 202.0
L.Altmyer, Illinois 1 26 201 201.0
B.Morton, Texas Tech 1 18 201 201.0
C.Weigman, Houston 1 30 198 198.0
J.Layne, New Mexico 1 52 196 196.0
M.Alejado, Hawaii 2 84 387 193.5
D.Williams, Kennesaw St. 1 47 193 193.0
B.Rose, Umass 1 46 192 192.0
K.Jenkins, FIU 1 35 190 190.0
G.Crowder, Troy 1 31 187 187.0
T.Meadows, Troy 1 23 186 186.0
N.Iamaleava, UCLA 1 35 183 183.0
M.Nelson, UTEP 1 41 180 180.0
E.Warner, Fresno St. 2 62 360 180.0
T.Kukuk, Louisiana Tech 1 37 178 178.0
M.Morris, Coastal Carolina 1 42 178 178.0
J.Coleman, Washington 1 24 177 177.0
R.Henry, UTSA 1 16 177 177.0
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 1 35 174 174.0
J.French, Georgia Southern 1 32 173 173.0
L.Pare, Texas State 1 12 167 167.0
G.Wimsatt, Jacksonville St. 1 42 167 167.0
J.Jackson, UAB 1 17 166 166.0
B.Sorsby, Cincinnati 1 38 165 165.0
C.Harrell, Charlotte 1 30 164 164.0
A.Chiles, Michigan St. 1 33 163 163.0
A.Barnett, James Madison 1 27 160 160.0
J.Haynes, Michigan 1 16 159 159.0
W.Hammond, Texas Tech 1 11 156 156.0
B.Davenport, South Alabama 1 17 155 155.0
C.Purdy, Nevada 1 29 152 152.0
K.Kelly, Ball St. 1 38 150 150.0
N.Fifita, Arizona 1 31 147 147.0
T.Jones, Florida 1 23 145 145.0
Z.Flores, Oklahoma St. 1 23 144 144.0
D.Richardson, Tulsa 1 20 142 142.0
D.Taylor, Minnesota 1 30 141 141.0
B.Finley, Akron 1 44 135 135.0
W.Howard, Louisiana-Lafayette 1 31 135 135.0
A.Armenta, Louisiana-Monroe 1 28 134 134.0
D.O’Neil, Wisconsin 1 30 133 133.0
S.Scott, Wyoming 1 29 132 132.0
B.Bachmeier, BYU 1 16 129 129.0
D.Dowdell, Kentucky 1 14 129 129.0
J.Ducker, Temple 1 19 128 128.0
J.Sayin, Ohio St. 1 22 128 128.0
K.Bullock, South Alabama 1 23 127 127.0
H.Hejny, Oklahoma St. 1 14 123 123.0
D.Lagway, Florida 1 21 123 123.0
H.Longstreet, Southern Cal 1 17 123 123.0
J.Clark, Missouri St. 1 29 122 122.0
X.Williams, Iowa 1 11 122 122.0
D.DeShields, Kent St. 1 14 120 120.0
Q.Jackson, Rice 1 22 119 119.0
P.Stone, Northwestern 1 40 119 119.0
J.Johnson, Air Force 1 10 117 117.0
T.Roberson, Buffalo 1 29 114 114.0
K.Barnes, TCU 1 11 113 113.0
M.Ford, Stanford 1 26 113 113.0
O.McCown, UTSA 1 34 113 113.0
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 1 11 113 113.0
J.Holst, N. Illinois 1 26 112 112.0
R.Dubinion, Appalachian St. 1 22 111 111.0
R.Hemby, Indiana 1 23 111 111.0
B.Lowry, W. Michigan 1 14 110 110.0
E.Johnson, Nebraska 1 25 108 108.0
K.Lacy, Mississippi 1 16 108 108.0
D.Pyne, Bowling Green 1 22 106 106.0
J.Thomas, UNLV 2 19 212 106.0
M.Frazier, Michigan St. 1 14 103 103.0
M.Johnson, North Carolina 1 11 103 103.0
N.Biggins, Cent. Michigan 1 18 102 102.0
B.Gulbranson, Stanford 1 33 101 101.0
B.Donelson, Fresno St. 2 34 201 100.5
A.Hardy, Missouri 1 10 100 100.0
L.Sutton, San Diego St. 1 22 100 100.0
Z.Calzada, Kentucky 1 33 99 99.0
T.Cornist, Cent. Michigan 1 13 99 99.0
G.Pettaway, James Madison 1 10 99 99.0
D.Finn, Miami (Ohio) 1 30 96 96.0
R.Griffin, Umass 1 10 94 94.0
E.Grunkemeyer, Penn St. 1 12 94 94.0
N.Vattiato, Middle Tennessee 1 42 94 94.0
M.Mettauer, Sam Houston St. 1 19 93 93.0
J.White, West Virginia 1 18 93 93.0
K.Black, Indiana 1 17 92 92.0
J.Dupree, Colorado St. 1 15 92 92.0
C.Montes, Kent St. 1 14 92 92.0
S.Thomas, Tennessee 1 12 92 92.0
Y.Willis, Syracuse 1 23 91 91.0
C.Dickey, Texas Tech 1 12 90 90.0
A.Flores, Cent. Michigan 1 15 89 89.0
C.Gonzales, Pittsburgh 1 16 89 89.0
A.Tecza, Navy 1 15 89 89.0
M.Davis, Utah St. 1 12 88 88.0
H.Reed, Army 1 19 88 88.0
A.Raymond, Rutgers 1 14 87 87.0
S.Bangura, Ohio 1 16 86 86.0
M.Turner, Tulane 1 14 86 86.0
B.Jones, W. Michigan 1 31 85 85.0
D.Alston, Auburn 1 16 84 84.0
S.Alexander, Vanderbilt 1 12 83 83.0
M.Gronowski, Iowa 1 26 83 83.0
D.Bishop, Tennessee 1 11 82 82.0
N.Evers, Uconn 1 12 81 81.0
Q.Wisner, Texas 1 16 80 80.0
D.Booth, Mississippi St. 1 16 79 79.0
D.Hishaw, Kansas 2 27 158 79.0
M.Montgomery, UCF 1 21 79 79.0
S.McGowan, Kentucky 1 18 78 78.0
C.Wright, N. Illinois 1 11 77 77.0
H.Smothers, NC State 1 22 76 76.0
C.Cook, Jacksonville St. 1 17 75 75.0
D.Alexander, Rice 1 15 74 74.0
J.Cobb, Auburn 1 16 74 74.0
C.Durham, LSU 1 17 74 74.0
K.Feagin, Illinois 1 13 74 74.0

