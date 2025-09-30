Live Radio
NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

September 30, 2025, 11:15 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
J.Coleman, Washington 4 0 0 0 60 15.0
R.Henry, UTSA 4 0 0 0 54 13.5
C.Hawkins, North Texas 4 0 0 0 48 12.0
J.Love, Notre Dame 4 0 0 0 48 12.0
J.Price, Notre Dame 4 0 0 0 48 12.0
R.Barker, Penn St. 4 15 10 11 45 11.2
W.Ferrin, BYU 4 17 9 10 44 11.0
S.O’Haire, Maryland 4 14 10 11 44 11.0
M.Gilbert, Tennessee 5 30 8 10 54 10.8
A.Hardy, Missouri 5 0 0 0 54 10.8
A.Raymond, Rutgers 5 0 0 0 54 10.8
H.King, Georgia Tech 4 0 0 0 42 10.5
S.McGowan, Kentucky 4 0 0 0 42 10.5
G.Sawchuk, Florida St. 4 0 0 0 42 10.5
W.Bettridge, Virginia 5 28 8 11 52 10.4
L.Carneiro, Mississippi 5 19 11 12 52 10.4
R.Sayeri, Southern Cal 5 28 8 9 52 10.4
K.Matsuzawa, Hawaii 6 14 16 16 62 10.3
T.Butkowski, Pittsburgh 4 18 8 9 41 10.2
E.Sanchez, Houston 4 14 9 11 41 10.2
A.Birr, Georgia Tech 5 21 10 10 51 10.2
K.Cunanan, Nebraska 4 22 6 7 40 10.0
J.Gomez, Arizona St. 5 15 11 14 48 9.6
K.Lacy, Mississippi 5 0 0 0 48 9.6
D.Zvada, Michigan 4 17 7 9 38 9.5
N.Radicic, Indiana 5 32 5 5 47 9.4
J.Kleather, Bowling Green 5 10 12 13 46 9.2
D.Claiborne, Wake Forest 4 0 0 0 36 9.0
C.Dickey, Texas Tech 4 0 0 0 36 9.0
C.Freeman, Uconn 5 21 8 9 45 9.0
J.Haynes, Michigan 4 0 0 0 36 9.0
J.Kauwe, Kentucky 4 12 8 8 36 9.0
L.Lombardo, Boston College 4 18 6 6 36 9.0
T.Richard, Boston College 4 0 0 0 36 9.0
D.Riley, Boise St. 4 0 0 0 36 9.0
N.Ruelas, UCF 4 16 7 8 36 9.0
S.Rusnak, Cincinnati 4 18 6 6 36 9.0
J.Weinberg, Florida St. 4 27 3 4 36 9.0
B.Taylor, Vanderbilt 5 30 5 5 44 8.8
J.Tyson, Arizona St. 5 0 0 0 44 8.8
G.Gross, Washington 4 23 4 4 35 8.8
M.Salgado-Medina, Arizona 4 14 7 11 35 8.8
J.Cannon, W. Kentucky 5 22 7 8 43 8.6
D.Stevens, Iowa 5 17 9 12 43 8.6
S.Porath, Purdue 4 13 7 7 34 8.5
C.Ranvier, Louisville 4 15 7 7 34 8.5
S.Alexander, Vanderbilt 5 0 0 0 42 8.4
C.Brazzell, Tennessee 5 0 0 0 42 8.4
O.Cooper, Indiana 5 0 0 0 42 8.4
J.Davison, Oregon 5 0 0 0 42 8.4
M.Gronowski, Iowa 5 0 0 0 42 8.4
R.Kessinger, E. Michigan 5 12 10 13 42 8.4
L.Marjan, Kansas 5 21 7 7 42 8.4
K.Nguma, North Texas 5 27 5 6 42 8.4
J.Retzlaff, Tulane 5 0 0 0 42 8.4
G.Spetic, Memphis 5 24 6 8 42 8.4
J.Taylor, Virginia 5 0 0 0 42 8.4
D.Trayanum, Toledo 5 0 0 0 42 8.4
M.Connington, Michigan St. 3 10 5 6 25 8.3
N.Gramatica, South Florida 4 12 7 9 33 8.2
R.Villela, UNLV 4 18 5 7 33 8.2
P.Durkin, Tulane 5 15 9 9 41 8.2
K.Ferrie, Mississippi St. 5 23 6 7 41 8.2
D.Olano, Illinois 5 23 6 7 41 8.2
G.Desrosiers, Memphis 3 0 0 0 24 8.0
T.Pelino, Duke 5 19 7 11 40 8.0
D.Curtis, Utah 5 25 5 8 39 7.8
C.Hawkins, Baylor 5 24 5 6 39 7.8
R.Meyer, Missouri 5 23 6 7 39 7.8
D.Ramos, LSU 5 15 8 10 39 7.8
A.Sappington, Oregon 5 21 6 8 39 7.8
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 5 15 8 11 39 7.8
T.Sandell, Oklahoma 4 13 6 7 31 7.8
M.Shipley, Texas 4 16 5 5 31 7.8
N.Burnette, Notre Dame 3 14 3 3 23 7.7
M.Lemon, Southern Cal 5 0 0 0 38 7.6
L.Quinn, Marshall 5 20 6 9 38 7.6
C.Allen, Cincinnati 4 0 0 0 30 7.5
G.Bernard, Alabama 4 0 0 0 30 7.5
C.Brown, Miami 4 0 0 0 30 7.5
B.Denaburg, Minnesota 4 15 5 7 30 7.5
M.Fletcher, Miami 4 0 0 0 30 7.5
T.Harden, SMU 4 0 0 0 30 7.5
B.Horvath, Navy 4 0 0 0 30 7.5
B.Jackson, Texas State 4 0 0 0 30 7.5
E.Johnson, Nebraska 4 0 0 0 30 7.5
S.Knotts, Maryland 4 0 0 0 30 7.5
A.Manning, Texas 4 0 0 0 30 7.5
J.Mateer, Oklahoma 4 0 0 0 30 7.5
L.Moss, Texas A&M 4 0 0 0 30 7.5
J.Nixon, UCF 4 0 0 0 30 7.5
N.Singleton, Penn St. 4 0 0 0 30 7.5
J.Smith, Ohio St. 4 0 0 0 30 7.5
B.Sparks, Texas State 4 0 0 0 30 7.5
J.Thomas, UNLV 4 0 0 0 30 7.5
B.Wesco, Clemson 4 0 0 0 30 7.5
J.Love, Virginia Tech 5 10 9 10 37 7.4
J.Patel, Rutgers 5 24 5 8 37 7.4
S.Starzyk, Arkansas 5 25 4 6 37 7.4
K.Konrardy, Iowa St. 4 9 7 9 29 7.2
T.Robles, Texas State 4 17 4 5 29 7.2
B.Barnes, Utah St. 5 0 0 0 36 7.2
F.Bothwell, Mississippi St. 5 0 0 0 36 7.2
D.Cunanan, Toledo 5 21 5 6 36 7.2
C.Edwards, Uconn 5 0 0 0 36 7.2
B.Lewis, Memphis 5 0 0 0 36 7.2
R.Luke, Fresno St. 5 0 0 0 36 7.2
D.Lynch, Fresno St. 5 18 6 10 36 7.2
E.Sarratt, Indiana 5 0 0 0 36 7.2
J.Sherrill, Vanderbilt 5 0 0 0 36 7.2
S.Thomas, Tennessee 5 0 0 0 36 7.2
J.Vandeross, Toledo 5 0 0 0 36 7.2
D.Dzioban, Miami (Ohio) 3 12 3 4 21 7.0
J.McFadden, Nevada 4 4 8 10 28 7.0
G.Rippa, Jacksonville St. 5 14 7 8 35 7.0
T.Smack, Florida 4 10 6 9 28 7.0
J.Stevens, Washington St. 5 11 8 8 35 7.0
C.Talty, Alabama 4 16 4 6 28 7.0
P.Woodring, Georgia 4 16 4 4 28 7.0
T.Woody, Syracuse 5 16 6 7 34 6.8
J.Delange, UAB 4 15 4 5 27 6.8
J.Fielding, Ohio St. 4 15 4 4 27 6.8
C.Hardin, Temple 4 15 4 5 27 6.8
S.Harrington, Texas Tech 4 15 4 4 27 6.8
N.Kirkwood, Navy 4 21 2 3 27 6.8
M.Petro, UTSA 4 15 4 5 27 6.8
L.Ward, Oklahoma St. 4 6 7 7 27 6.8
L.Rodriguez, Kansas St. 5 15 6 6 33 6.6
C.Davis, Miami 4 14 4 4 26 6.5
C.Harris, Air Force 4 0 0 0 26 6.5
J.Jackson, UAB 4 0 0 0 26 6.5
G.Plascencia, San Diego St. 4 8 6 6 26 6.5
B.Lowry, W. Michigan 5 0 0 0 32 6.4
M.Bhaghani, UCLA 4 4 7 7 25 6.2
C.Calvert, Wake Forest 4 10 5 8 25 6.2
G.Smith, FAU 4 13 4 4 25 6.2
C.Graham, Cent. Michigan 5 13 6 8 31 6.2
E.Kenney, Stanford 5 10 7 9 31 6.2
S.Morgan, Tulsa 5 10 7 9 31 6.2
C.Van Andel, Arkansas St. 5 13 6 8 31 6.2
K.Allen, Penn St. 4 0 0 0 24 6.0
J.Arnold, Auburn 5 0 0 0 30 6.0
R.Ashford, Wake Forest 4 0 0 0 24 6.0
Q.Ashley, Ball St. 4 0 0 0 24 6.0
B.Bachmeier, BYU 4 0 0 0 24 6.0
A.Barnett, James Madison 4 0 0 0 24 6.0
R.Becht, Iowa St. 5 0 0 0 30 6.0
D.Boston, Washington 4 0 0 0 24 6.0
J.Bowick, Illinois 4 0 0 0 24 6.0
C.Brown, Georgia Southern 5 0 0 0 30 6.0
K.Brown, Louisville 3 0 0 0 18 6.0
K.Bullock, South Alabama 5 0 0 0 30 6.0
R.Callaghan, Old Dominion 4 18 2 4 24 6.0
T.Carter, Texas Tech 4 0 0 0 24 6.0
T.Castellanos, Florida St. 4 0 0 0 24 6.0
K.Concepcion, Texas A&M 4 0 0 0 24 6.0
C.Cook, Jacksonville St. 5 0 0 0 30 6.0
M.Craver, Texas A&M 4 0 0 0 24 6.0
M.Davis, Utah St. 5 0 0 0 30 6.0
C.Donaldson, Ohio St. 4 0 0 0 24 6.0
L.Drzewiecki, New Mexico 4 15 3 3 24 6.0
R.Hawk, New Mexico St. 4 7 6 9 24 6.0
E.Heidenreich, Navy 4 0 0 0 24 6.0
A.Henderson, Buffalo 5 0 0 0 30 6.0
E.Henderson, Kansas 5 0 0 0 30 6.0
J.Howes, Buffalo 5 15 5 6 30 6.0
S.Humphrey, New Mexico 4 0 0 0 24 6.0
K.Jenkins, FIU 4 0 0 0 24 6.0
T.Jones, Old Dominion 4 0 0 0 24 6.0
W.Jordan, Southern Cal 5 0 0 0 30 6.0
C.Joseph, Old Dominion 4 0 0 0 24 6.0
S.Leavitt, Arizona St. 5 0 0 0 30 6.0
N.Mazzie, East Carolina 4 12 4 6 24 6.0
A.McPherson, Auburn 5 18 4 4 30 6.0
C.Milliner, UAB 3 0 0 0 18 6.0
N.Minicucci, Delaware 4 0 0 0 24 6.0
Y.Obeid, Missouri St. 5 12 6 10 30 6.0
K.Owens, FIU 4 0 0 0 24 6.0
W.Parker, Utah 5 0 0 0 30 6.0
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 5 0 0 0 30 6.0
J.Pittman, Southern Miss. 4 0 0 0 24 6.0
K.Prentice, Baylor 5 0 0 0 30 6.0
A.Randall, Clemson 4 0 0 0 24 6.0
J.Ross-Simmons, Syracuse 5 0 0 0 30 6.0
K.Salter, Colorado 4 0 0 0 24 6.0
J.Silver, Delaware 4 0 0 0 24 6.0
S.Smith, Memphis 5 0 0 0 30 6.0
B.Sorsby, Cincinnati 4 0 0 0 24 6.0
L.Szarka, Air Force 4 0 0 0 24 6.0
A.Tecza, Navy 4 0 0 0 24 6.0
R.Verhoff, North Carolina 4 9 5 5 24 6.0
R.Virgil, Texas Tech 4 0 0 0 24 6.0
T.Walker, Cincinnati 4 0 0 0 24 6.0
M.Washington, Arkansas 5 0 0 0 30 6.0
B.Washington, Baylor 5 0 0 0 30 6.0
H.Waylee, Virginia 4 0 0 0 24 6.0
C.Weigman, Houston 4 0 0 0 24 6.0
R.Williams, Pittsburgh 4 0 0 0 24 6.0
Y.Willis, Syracuse 4 0 0 0 24 6.0
C.Wolford, Kent St. 4 0 0 0 24 6.0

