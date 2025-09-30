NCAA FBS Individual Scoring

Scoring
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|J.Coleman, Washington
|4
|0
|0
|0
|60
|15.0
|R.Henry, UTSA
|4
|0
|0
|0
|54
|13.5
|C.Hawkins, North Texas
|4
|0
|0
|0
|48
|12.0
|J.Love, Notre Dame
|4
|0
|0
|0
|48
|12.0
|J.Price, Notre Dame
|4
|0
|0
|0
|48
|12.0
|R.Barker, Penn St.
|4
|15
|10
|11
|45
|11.2
|W.Ferrin, BYU
|4
|17
|9
|10
|44
|11.0
|S.O’Haire, Maryland
|4
|14
|10
|11
|44
|11.0
|M.Gilbert, Tennessee
|5
|30
|8
|10
|54
|10.8
|A.Hardy, Missouri
|5
|0
|0
|0
|54
|10.8
|A.Raymond, Rutgers
|5
|0
|0
|0
|54
|10.8
|H.King, Georgia Tech
|4
|0
|0
|0
|42
|10.5
|S.McGowan, Kentucky
|4
|0
|0
|0
|42
|10.5
|G.Sawchuk, Florida St.
|4
|0
|0
|0
|42
|10.5
|W.Bettridge, Virginia
|5
|28
|8
|11
|52
|10.4
|L.Carneiro, Mississippi
|5
|19
|11
|12
|52
|10.4
|R.Sayeri, Southern Cal
|5
|28
|8
|9
|52
|10.4
|K.Matsuzawa, Hawaii
|6
|14
|16
|16
|62
|10.3
|T.Butkowski, Pittsburgh
|4
|18
|8
|9
|41
|10.2
|E.Sanchez, Houston
|4
|14
|9
|11
|41
|10.2
|A.Birr, Georgia Tech
|5
|21
|10
|10
|51
|10.2
|K.Cunanan, Nebraska
|4
|22
|6
|7
|40
|10.0
|J.Gomez, Arizona St.
|5
|15
|11
|14
|48
|9.6
|K.Lacy, Mississippi
|5
|0
|0
|0
|48
|9.6
|D.Zvada, Michigan
|4
|17
|7
|9
|38
|9.5
|N.Radicic, Indiana
|5
|32
|5
|5
|47
|9.4
|J.Kleather, Bowling Green
|5
|10
|12
|13
|46
|9.2
|D.Claiborne, Wake Forest
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|C.Dickey, Texas Tech
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|C.Freeman, Uconn
|5
|21
|8
|9
|45
|9.0
|J.Haynes, Michigan
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|J.Kauwe, Kentucky
|4
|12
|8
|8
|36
|9.0
|L.Lombardo, Boston College
|4
|18
|6
|6
|36
|9.0
|T.Richard, Boston College
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|D.Riley, Boise St.
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|N.Ruelas, UCF
|4
|16
|7
|8
|36
|9.0
|S.Rusnak, Cincinnati
|4
|18
|6
|6
|36
|9.0
|J.Weinberg, Florida St.
|4
|27
|3
|4
|36
|9.0
|B.Taylor, Vanderbilt
|5
|30
|5
|5
|44
|8.8
|J.Tyson, Arizona St.
|5
|0
|0
|0
|44
|8.8
|G.Gross, Washington
|4
|23
|4
|4
|35
|8.8
|M.Salgado-Medina, Arizona
|4
|14
|7
|11
|35
|8.8
|J.Cannon, W. Kentucky
|5
|22
|7
|8
|43
|8.6
|D.Stevens, Iowa
|5
|17
|9
|12
|43
|8.6
|S.Porath, Purdue
|4
|13
|7
|7
|34
|8.5
|C.Ranvier, Louisville
|4
|15
|7
|7
|34
|8.5
|S.Alexander, Vanderbilt
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|C.Brazzell, Tennessee
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|O.Cooper, Indiana
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|J.Davison, Oregon
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|M.Gronowski, Iowa
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|R.Kessinger, E. Michigan
|5
|12
|10
|13
|42
|8.4
|L.Marjan, Kansas
|5
|21
|7
|7
|42
|8.4
|K.Nguma, North Texas
|5
|27
|5
|6
|42
|8.4
|J.Retzlaff, Tulane
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|G.Spetic, Memphis
|5
|24
|6
|8
|42
|8.4
|J.Taylor, Virginia
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|D.Trayanum, Toledo
|5
|0
|0
|0
|42
|8.4
|M.Connington, Michigan St.
|3
|10
|5
|6
|25
|8.3
|N.Gramatica, South Florida
|4
|12
|7
|9
|33
|8.2
|R.Villela, UNLV
|4
|18
|5
|7
|33
|8.2
|P.Durkin, Tulane
|5
|15
|9
|9
|41
|8.2
|K.Ferrie, Mississippi St.
|5
|23
|6
|7
|41
|8.2
|D.Olano, Illinois
|5
|23
|6
|7
|41
|8.2
|G.Desrosiers, Memphis
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|T.Pelino, Duke
|5
|19
|7
|11
|40
|8.0
|D.Curtis, Utah
|5
|25
|5
|8
|39
|7.8
|C.Hawkins, Baylor
|5
|24
|5
|6
|39
|7.8
|R.Meyer, Missouri
|5
|23
|6
|7
|39
|7.8
|D.Ramos, LSU
|5
|15
|8
|10
|39
|7.8
|A.Sappington, Oregon
|5
|21
|6
|8
|39
|7.8
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|5
|15
|8
|11
|39
|7.8
|T.Sandell, Oklahoma
|4
|13
|6
|7
|31
|7.8
|M.Shipley, Texas
|4
|16
|5
|5
|31
|7.8
|N.Burnette, Notre Dame
|3
|14
|3
|3
|23
|7.7
|M.Lemon, Southern Cal
|5
|0
|0
|0
|38
|7.6
|L.Quinn, Marshall
|5
|20
|6
|9
|38
|7.6
|C.Allen, Cincinnati
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|G.Bernard, Alabama
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|C.Brown, Miami
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|B.Denaburg, Minnesota
|4
|15
|5
|7
|30
|7.5
|M.Fletcher, Miami
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|T.Harden, SMU
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|B.Horvath, Navy
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|B.Jackson, Texas State
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|E.Johnson, Nebraska
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|S.Knotts, Maryland
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|A.Manning, Texas
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|J.Mateer, Oklahoma
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|L.Moss, Texas A&M
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|J.Nixon, UCF
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|N.Singleton, Penn St.
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|J.Smith, Ohio St.
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|B.Sparks, Texas State
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|J.Thomas, UNLV
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|B.Wesco, Clemson
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|J.Love, Virginia Tech
|5
|10
|9
|10
|37
|7.4
|J.Patel, Rutgers
|5
|24
|5
|8
|37
|7.4
|S.Starzyk, Arkansas
|5
|25
|4
|6
|37
|7.4
|K.Konrardy, Iowa St.
|4
|9
|7
|9
|29
|7.2
|T.Robles, Texas State
|4
|17
|4
|5
|29
|7.2
|B.Barnes, Utah St.
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|F.Bothwell, Mississippi St.
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|D.Cunanan, Toledo
|5
|21
|5
|6
|36
|7.2
|C.Edwards, Uconn
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|B.Lewis, Memphis
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|R.Luke, Fresno St.
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|D.Lynch, Fresno St.
|5
|18
|6
|10
|36
|7.2
|E.Sarratt, Indiana
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|J.Sherrill, Vanderbilt
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|S.Thomas, Tennessee
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|J.Vandeross, Toledo
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|3
|12
|3
|4
|21
|7.0
|J.McFadden, Nevada
|4
|4
|8
|10
|28
|7.0
|G.Rippa, Jacksonville St.
|5
|14
|7
|8
|35
|7.0
|T.Smack, Florida
|4
|10
|6
|9
|28
|7.0
|J.Stevens, Washington St.
|5
|11
|8
|8
|35
|7.0
|C.Talty, Alabama
|4
|16
|4
|6
|28
|7.0
|P.Woodring, Georgia
|4
|16
|4
|4
|28
|7.0
|T.Woody, Syracuse
|5
|16
|6
|7
|34
|6.8
|J.Delange, UAB
|4
|15
|4
|5
|27
|6.8
|J.Fielding, Ohio St.
|4
|15
|4
|4
|27
|6.8
|C.Hardin, Temple
|4
|15
|4
|5
|27
|6.8
|S.Harrington, Texas Tech
|4
|15
|4
|4
|27
|6.8
|N.Kirkwood, Navy
|4
|21
|2
|3
|27
|6.8
|M.Petro, UTSA
|4
|15
|4
|5
|27
|6.8
|L.Ward, Oklahoma St.
|4
|6
|7
|7
|27
|6.8
|L.Rodriguez, Kansas St.
|5
|15
|6
|6
|33
|6.6
|C.Davis, Miami
|4
|14
|4
|4
|26
|6.5
|C.Harris, Air Force
|4
|0
|0
|0
|26
|6.5
|J.Jackson, UAB
|4
|0
|0
|0
|26
|6.5
|G.Plascencia, San Diego St.
|4
|8
|6
|6
|26
|6.5
|B.Lowry, W. Michigan
|5
|0
|0
|0
|32
|6.4
|M.Bhaghani, UCLA
|4
|4
|7
|7
|25
|6.2
|C.Calvert, Wake Forest
|4
|10
|5
|8
|25
|6.2
|G.Smith, FAU
|4
|13
|4
|4
|25
|6.2
|C.Graham, Cent. Michigan
|5
|13
|6
|8
|31
|6.2
|E.Kenney, Stanford
|5
|10
|7
|9
|31
|6.2
|S.Morgan, Tulsa
|5
|10
|7
|9
|31
|6.2
|C.Van Andel, Arkansas St.
|5
|13
|6
|8
|31
|6.2
|K.Allen, Penn St.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|J.Arnold, Auburn
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|R.Ashford, Wake Forest
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|Q.Ashley, Ball St.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|B.Bachmeier, BYU
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|A.Barnett, James Madison
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|R.Becht, Iowa St.
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|D.Boston, Washington
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|J.Bowick, Illinois
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|C.Brown, Georgia Southern
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|K.Brown, Louisville
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|K.Bullock, South Alabama
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|4
|18
|2
|4
|24
|6.0
|T.Carter, Texas Tech
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|T.Castellanos, Florida St.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|C.Cook, Jacksonville St.
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|M.Craver, Texas A&M
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|M.Davis, Utah St.
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|C.Donaldson, Ohio St.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|L.Drzewiecki, New Mexico
|4
|15
|3
|3
|24
|6.0
|R.Hawk, New Mexico St.
|4
|7
|6
|9
|24
|6.0
|E.Heidenreich, Navy
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|A.Henderson, Buffalo
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|E.Henderson, Kansas
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|J.Howes, Buffalo
|5
|15
|5
|6
|30
|6.0
|S.Humphrey, New Mexico
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|K.Jenkins, FIU
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|T.Jones, Old Dominion
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|W.Jordan, Southern Cal
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|C.Joseph, Old Dominion
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|S.Leavitt, Arizona St.
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|N.Mazzie, East Carolina
|4
|12
|4
|6
|24
|6.0
|A.McPherson, Auburn
|5
|18
|4
|4
|30
|6.0
|C.Milliner, UAB
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|N.Minicucci, Delaware
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|Y.Obeid, Missouri St.
|5
|12
|6
|10
|30
|6.0
|K.Owens, FIU
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|W.Parker, Utah
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|J.Pittman, Southern Miss.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|K.Prentice, Baylor
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|A.Randall, Clemson
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|J.Ross-Simmons, Syracuse
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|K.Salter, Colorado
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|J.Silver, Delaware
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|S.Smith, Memphis
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|B.Sorsby, Cincinnati
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|L.Szarka, Air Force
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|A.Tecza, Navy
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|R.Verhoff, North Carolina
|4
|9
|5
|5
|24
|6.0
|R.Virgil, Texas Tech
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|T.Walker, Cincinnati
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|M.Washington, Arkansas
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|B.Washington, Baylor
|5
|0
|0
|0
|30
|6.0
|H.Waylee, Virginia
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|C.Weigman, Houston
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|R.Williams, Pittsburgh
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|Y.Willis, Syracuse
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|C.Wolford, Kent St.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
