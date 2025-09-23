NCAA FBS Individual Scoring

Scoring
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|J.Coleman, Washington
|3
|0
|0
|0
|60
|20.0
|R.Henry, UTSA
|4
|0
|0
|0
|54
|13.5
|R.Barker, Penn St.
|3
|12
|9
|10
|39
|13.0
|W.Ferrin, BYU
|3
|14
|8
|8
|38
|12.7
|S.McGowan, Kentucky
|3
|0
|0
|0
|36
|12.0
|J.Price, Notre Dame
|3
|0
|0
|0
|36
|12.0
|D.Riley, Boise St.
|3
|0
|0
|0
|36
|12.0
|G.Sawchuk, Florida St.
|3
|0
|0
|0
|36
|12.0
|L.Carneiro, Mississippi
|4
|16
|10
|11
|46
|11.5
|R.Sayeri, Southern Cal
|4
|25
|7
|8
|46
|11.5
|W.Bettridge, Virginia
|4
|23
|7
|10
|44
|11.0
|S.O’Haire, Maryland
|4
|14
|10
|11
|44
|11.0
|M.Salgado-Medina, Arizona
|3
|12
|7
|10
|33
|11.0
|M.Gilbert, Tennessee
|4
|25
|6
|7
|43
|10.8
|T.Butkowski, Pittsburgh
|3
|15
|6
|7
|32
|10.7
|E.Sanchez, Houston
|3
|11
|7
|9
|32
|10.7
|S.Alexander, Vanderbilt
|4
|0
|0
|0
|42
|10.5
|K.Lacy, Mississippi
|4
|0
|0
|0
|42
|10.5
|A.Raymond, Rutgers
|4
|0
|0
|0
|42
|10.5
|K.Cunanan, Nebraska
|4
|22
|6
|7
|40
|10.0
|C.Hawkins, North Texas
|3
|0
|0
|0
|30
|10.0
|H.King, Georgia Tech
|3
|0
|0
|0
|30
|10.0
|L.Lombardo, Boston College
|3
|15
|5
|5
|30
|10.0
|N.Singleton, Penn St.
|3
|0
|0
|0
|30
|10.0
|A.Birr, Georgia Tech
|4
|18
|7
|7
|39
|9.8
|J.Gomez, Arizona St.
|4
|12
|9
|10
|39
|9.8
|N.Radicic, Indiana
|4
|30
|3
|4
|39
|9.8
|G.Gross, Washington
|3
|23
|2
|2
|29
|9.7
|J.Kauwe, Kentucky
|3
|11
|6
|6
|29
|9.7
|K.Matsuzawa, Hawaii
|5
|9
|13
|13
|48
|9.6
|J.Kleather, Bowling Green
|4
|8
|10
|11
|38
|9.5
|K.Nguma, North Texas
|4
|23
|5
|5
|38
|9.5
|D.Zvada, Michigan
|4
|17
|7
|9
|38
|9.5
|J.Weinberg, Florida St.
|3
|22
|2
|2
|28
|9.3
|C.Freeman, Uconn
|4
|19
|6
|7
|37
|9.2
|B.Barnes, Utah St.
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|C.Brazzell, Tennessee
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|O.Cooper, Indiana
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|J.Davison, Oregon
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|C.Dickey, Texas Tech
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|M.Gronowski, Iowa
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|A.Hardy, Missouri
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|J.Haynes, Michigan
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|C.Ranvier, Louisville
|3
|11
|6
|6
|27
|9.0
|J.Retzlaff, Tulane
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|D.Stevens, Iowa
|4
|16
|7
|9
|36
|9.0
|J.Taylor, Virginia
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|S.Thomas, Tennessee
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|D.Trayanum, Toledo
|4
|0
|0
|0
|36
|9.0
|J.White, West Virginia
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|R.Kessinger, E. Michigan
|4
|11
|8
|10
|35
|8.8
|J.Cannon, W. Kentucky
|4
|19
|5
|6
|34
|8.5
|P.Durkin, Tulane
|4
|11
|8
|8
|34
|8.5
|S.Porath, Purdue
|4
|13
|7
|7
|34
|8.5
|M.Connington, Michigan St.
|3
|10
|5
|6
|25
|8.3
|N.Ruelas, UCF
|3
|14
|4
|5
|25
|8.3
|P.Woodring, Georgia
|3
|13
|4
|4
|25
|8.3
|N.Gramatica, South Florida
|4
|12
|7
|9
|33
|8.2
|R.Meyer, Missouri
|4
|17
|6
|7
|33
|8.2
|J.Patel, Rutgers
|4
|20
|5
|7
|33
|8.2
|A.Sappington, Oregon
|4
|18
|5
|6
|33
|8.2
|R.Villela, UNLV
|4
|18
|5
|7
|33
|8.2
|B.Bachmeier, BYU
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|G.Bernard, Alabama
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|D.Boston, Washington
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|D.Claiborne, Wake Forest
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|M.Craver, Texas A&M
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|E.Heidenreich, Navy
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|T.Jones, Old Dominion
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|C.Joseph, Old Dominion
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|N.Kirkwood, Navy
|3
|18
|2
|2
|24
|8.0
|J.Love, Notre Dame
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|L.Marjan, Kansas
|4
|17
|5
|5
|32
|8.0
|L.Moss, Texas A&M
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|J.Nixon, UCF
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|T.Pelino, Duke
|4
|14
|6
|9
|32
|8.0
|D.Ramos, LSU
|4
|14
|6
|8
|32
|8.0
|T.Richard, Boston College
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|G.Rippa, Jacksonville St.
|4
|14
|6
|7
|32
|8.0
|J.Smith, Ohio St.
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|B.Sorsby, Cincinnati
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|L.Szarka, Air Force
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|B.Taylor, Vanderbilt
|4
|24
|3
|3
|32
|8.0
|A.Tecza, Navy
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|J.Tyson, Arizona St.
|4
|0
|0
|0
|32
|8.0
|H.Waylee, Virginia
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|Y.Willis, Syracuse
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|K.Ferrie, Mississippi St.
|4
|19
|4
|4
|31
|7.8
|D.Olano, Illinois
|4
|19
|4
|5
|31
|7.8
|T.Sandell, Oklahoma
|4
|13
|6
|7
|31
|7.8
|M.Shipley, Texas
|4
|16
|5
|5
|31
|7.8
|T.Woody, Syracuse
|4
|16
|5
|6
|31
|7.8
|B.Denaburg, Minnesota
|3
|11
|4
|5
|23
|7.7
|D.Jones, Army
|3
|11
|4
|6
|23
|7.7
|S.Rusnak, Cincinnati
|3
|14
|3
|3
|23
|7.7
|C.Brown, Georgia Southern
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|C.Brown, Miami
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|C.Edwards, Uconn
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|M.Fletcher, Miami
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|T.Harden, SMU
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|C.Hawkins, Baylor
|4
|18
|4
|4
|30
|7.5
|B.Jackson, Texas State
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|E.Johnson, Nebraska
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|S.Knotts, Maryland
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|A.Manning, Texas
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|J.Mateer, Oklahoma
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|J.Ross-Simmons, Syracuse
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|E.Sarratt, Indiana
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|S.Smith, Memphis
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|B.Sparks, Texas State
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|S.Starzyk, Arkansas
|4
|24
|2
|4
|30
|7.5
|J.Thomas, UNLV
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|M.Washington, Arkansas
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|B.Wesco, Clemson
|4
|0
|0
|0
|30
|7.5
|C.Talty, Alabama
|3
|13
|3
|4
|22
|7.3
|K.Konrardy, Iowa St.
|4
|9
|7
|9
|29
|7.2
|S.Morgan, Tulsa
|4
|8
|7
|9
|29
|7.2
|T.Robles, Texas State
|4
|17
|4
|5
|29
|7.2
|G.Spetic, Memphis
|4
|17
|4
|6
|29
|7.2
|R.Luke, Fresno St.
|5
|0
|0
|0
|36
|7.2
|D.Lynch, Fresno St.
|5
|18
|6
|10
|36
|7.2
|R.Callaghan, Old Dominion
|3
|15
|2
|2
|21
|7.0
|J.Fielding, Ohio St.
|3
|12
|3
|3
|21
|7.0
|R.Harradine, Southern Miss.
|4
|13
|5
|8
|28
|7.0
|J.McFadden, Nevada
|4
|4
|8
|10
|28
|7.0
|T.Smack, Florida
|4
|10
|6
|9
|28
|7.0
|D.Cunanan, Toledo
|4
|15
|4
|4
|27
|6.8
|D.Curtis, Utah
|4
|19
|3
|6
|27
|6.8
|J.Delange, UAB
|4
|15
|4
|5
|27
|6.8
|C.Hardin, Temple
|4
|15
|4
|5
|27
|6.8
|S.Harrington, Texas Tech
|4
|15
|4
|4
|27
|6.8
|M.Petro, UTSA
|4
|15
|4
|5
|27
|6.8
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|4
|9
|6
|9
|27
|6.8
|J.Stevens, Washington St.
|4
|9
|6
|6
|27
|6.8
|D.De Freitas, Appalachian St.
|3
|8
|4
|5
|20
|6.7
|C.Harris, Air Force
|3
|0
|0
|0
|20
|6.7
|N.Mazzie, East Carolina
|3
|8
|4
|6
|20
|6.7
|G.Plascencia, San Diego St.
|3
|8
|4
|4
|20
|6.7
|C.Davis, Miami
|4
|14
|4
|4
|26
|6.5
|J.Jackson, UAB
|4
|0
|0
|0
|26
|6.5
|J.Love, Virginia Tech
|4
|8
|6
|7
|26
|6.5
|B.Lowry, W. Michigan
|4
|0
|0
|0
|26
|6.5
|A.McPherson, Auburn
|4
|17
|3
|3
|26
|6.5
|M.Bhaghani, UCLA
|3
|4
|5
|5
|19
|6.3
|C.Graham, Cent. Michigan
|4
|10
|5
|6
|25
|6.2
|J.Howes, Buffalo
|4
|13
|4
|5
|25
|6.2
|E.Kenney, Stanford
|4
|7
|6
|8
|25
|6.2
|K.Allen, Penn St.
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|C.Allen, Cincinnati
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|J.Arnold, Auburn
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|R.Ashford, Wake Forest
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|Q.Ashley, Ball St.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|S.Bangura, Ohio
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|D.Bankston, New Mexico
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|J.Barnes, Appalachian St.
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|A.Barnett, James Madison
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|F.Bothwell, Mississippi St.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|J.Bowick, Illinois
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|I.Brown, Louisville
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|K.Brown, Louisville
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|T.Bryant, Georgia Southern
|4
|15
|3
|4
|24
|6.0
|K.Bullock, South Alabama
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|T.Carter, Texas Tech
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|T.Castellanos, Florida St.
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|J.Cobb, Auburn
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|D.Cobb, Georgia Southern
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|D.Connors, Houston
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|C.Cook, Jacksonville St.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|R.Czeremcha`, FIU
|3
|12
|2
|2
|18
|6.0
|M.Danzy, Florida St.
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|M.Davis, Utah St.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|H.DiBoyan, South Alabama
|4
|11
|5
|6
|24
|6.0
|K.Drones, Virginia Tech
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|T.Edwards, West Virginia
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|A.Emory, UTEP
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|N.Fifita, Arizona
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|S.Hagans, Duke
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|C.Hellums, Army
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|A.Henderson, Buffalo
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|M.Henry, W. Kentucky
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|K.Hensley, West Virginia
|4
|12
|4
|5
|24
|6.0
|M.Hosley, Georgia Tech
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|S.Humphrey, New Mexico
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|K.Jenkins, FIU
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|S.Leavitt, Arizona St.
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|M.Lemon, Southern Cal
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|B.Lewis, Memphis
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|J.Maiava, Southern Cal
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|K.Martin, Indiana
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|E.McAlister, TCU
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|M.McGill, North Texas
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|C.Milliner, UAB
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|N.Minicucci, Delaware
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|K.Owens, FIU
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|W.Parker, Utah
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|K.Prentice, Baylor
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|A.Randall, Clemson
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
|N.Rogers, Utah
|4
|0
|0
|0
|24
|6.0
