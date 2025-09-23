Live Radio
NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

September 23, 2025, 11:16 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
J.Coleman, Washington 3 0 0 0 60 20.0
R.Henry, UTSA 4 0 0 0 54 13.5
R.Barker, Penn St. 3 12 9 10 39 13.0
W.Ferrin, BYU 3 14 8 8 38 12.7
S.McGowan, Kentucky 3 0 0 0 36 12.0
J.Price, Notre Dame 3 0 0 0 36 12.0
D.Riley, Boise St. 3 0 0 0 36 12.0
G.Sawchuk, Florida St. 3 0 0 0 36 12.0
L.Carneiro, Mississippi 4 16 10 11 46 11.5
R.Sayeri, Southern Cal 4 25 7 8 46 11.5
W.Bettridge, Virginia 4 23 7 10 44 11.0
S.O’Haire, Maryland 4 14 10 11 44 11.0
M.Salgado-Medina, Arizona 3 12 7 10 33 11.0
M.Gilbert, Tennessee 4 25 6 7 43 10.8
T.Butkowski, Pittsburgh 3 15 6 7 32 10.7
E.Sanchez, Houston 3 11 7 9 32 10.7
S.Alexander, Vanderbilt 4 0 0 0 42 10.5
K.Lacy, Mississippi 4 0 0 0 42 10.5
A.Raymond, Rutgers 4 0 0 0 42 10.5
K.Cunanan, Nebraska 4 22 6 7 40 10.0
C.Hawkins, North Texas 3 0 0 0 30 10.0
H.King, Georgia Tech 3 0 0 0 30 10.0
L.Lombardo, Boston College 3 15 5 5 30 10.0
N.Singleton, Penn St. 3 0 0 0 30 10.0
A.Birr, Georgia Tech 4 18 7 7 39 9.8
J.Gomez, Arizona St. 4 12 9 10 39 9.8
N.Radicic, Indiana 4 30 3 4 39 9.8
G.Gross, Washington 3 23 2 2 29 9.7
J.Kauwe, Kentucky 3 11 6 6 29 9.7
K.Matsuzawa, Hawaii 5 9 13 13 48 9.6
J.Kleather, Bowling Green 4 8 10 11 38 9.5
K.Nguma, North Texas 4 23 5 5 38 9.5
D.Zvada, Michigan 4 17 7 9 38 9.5
J.Weinberg, Florida St. 3 22 2 2 28 9.3
C.Freeman, Uconn 4 19 6 7 37 9.2
B.Barnes, Utah St. 4 0 0 0 36 9.0
C.Brazzell, Tennessee 4 0 0 0 36 9.0
O.Cooper, Indiana 4 0 0 0 36 9.0
J.Davison, Oregon 4 0 0 0 36 9.0
C.Dickey, Texas Tech 4 0 0 0 36 9.0
M.Gronowski, Iowa 4 0 0 0 36 9.0
A.Hardy, Missouri 4 0 0 0 36 9.0
J.Haynes, Michigan 4 0 0 0 36 9.0
C.Ranvier, Louisville 3 11 6 6 27 9.0
J.Retzlaff, Tulane 4 0 0 0 36 9.0
D.Stevens, Iowa 4 16 7 9 36 9.0
J.Taylor, Virginia 4 0 0 0 36 9.0
S.Thomas, Tennessee 4 0 0 0 36 9.0
D.Trayanum, Toledo 4 0 0 0 36 9.0
J.White, West Virginia 2 0 0 0 18 9.0
R.Kessinger, E. Michigan 4 11 8 10 35 8.8
J.Cannon, W. Kentucky 4 19 5 6 34 8.5
P.Durkin, Tulane 4 11 8 8 34 8.5
S.Porath, Purdue 4 13 7 7 34 8.5
M.Connington, Michigan St. 3 10 5 6 25 8.3
N.Ruelas, UCF 3 14 4 5 25 8.3
P.Woodring, Georgia 3 13 4 4 25 8.3
N.Gramatica, South Florida 4 12 7 9 33 8.2
R.Meyer, Missouri 4 17 6 7 33 8.2
J.Patel, Rutgers 4 20 5 7 33 8.2
A.Sappington, Oregon 4 18 5 6 33 8.2
R.Villela, UNLV 4 18 5 7 33 8.2
B.Bachmeier, BYU 3 0 0 0 24 8.0
G.Bernard, Alabama 3 0 0 0 24 8.0
D.Boston, Washington 3 0 0 0 24 8.0
D.Claiborne, Wake Forest 3 0 0 0 24 8.0
K.Concepcion, Texas A&M 3 0 0 0 24 8.0
M.Craver, Texas A&M 3 0 0 0 24 8.0
E.Heidenreich, Navy 3 0 0 0 24 8.0
T.Jones, Old Dominion 3 0 0 0 24 8.0
C.Joseph, Old Dominion 3 0 0 0 24 8.0
N.Kirkwood, Navy 3 18 2 2 24 8.0
J.Love, Notre Dame 3 0 0 0 24 8.0
L.Marjan, Kansas 4 17 5 5 32 8.0
L.Moss, Texas A&M 3 0 0 0 24 8.0
J.Nixon, UCF 3 0 0 0 24 8.0
T.Pelino, Duke 4 14 6 9 32 8.0
D.Ramos, LSU 4 14 6 8 32 8.0
T.Richard, Boston College 3 0 0 0 24 8.0
G.Rippa, Jacksonville St. 4 14 6 7 32 8.0
J.Smith, Ohio St. 3 0 0 0 24 8.0
B.Sorsby, Cincinnati 3 0 0 0 24 8.0
L.Szarka, Air Force 3 0 0 0 24 8.0
B.Taylor, Vanderbilt 4 24 3 3 32 8.0
A.Tecza, Navy 3 0 0 0 24 8.0
J.Tyson, Arizona St. 4 0 0 0 32 8.0
H.Waylee, Virginia 3 0 0 0 24 8.0
Y.Willis, Syracuse 3 0 0 0 24 8.0
K.Ferrie, Mississippi St. 4 19 4 4 31 7.8
D.Olano, Illinois 4 19 4 5 31 7.8
T.Sandell, Oklahoma 4 13 6 7 31 7.8
M.Shipley, Texas 4 16 5 5 31 7.8
T.Woody, Syracuse 4 16 5 6 31 7.8
B.Denaburg, Minnesota 3 11 4 5 23 7.7
D.Jones, Army 3 11 4 6 23 7.7
S.Rusnak, Cincinnati 3 14 3 3 23 7.7
C.Brown, Georgia Southern 4 0 0 0 30 7.5
C.Brown, Miami 4 0 0 0 30 7.5
C.Edwards, Uconn 4 0 0 0 30 7.5
M.Fletcher, Miami 4 0 0 0 30 7.5
T.Harden, SMU 4 0 0 0 30 7.5
C.Hawkins, Baylor 4 18 4 4 30 7.5
B.Jackson, Texas State 4 0 0 0 30 7.5
E.Johnson, Nebraska 4 0 0 0 30 7.5
S.Knotts, Maryland 4 0 0 0 30 7.5
A.Manning, Texas 4 0 0 0 30 7.5
J.Mateer, Oklahoma 4 0 0 0 30 7.5
J.Ross-Simmons, Syracuse 4 0 0 0 30 7.5
E.Sarratt, Indiana 4 0 0 0 30 7.5
S.Smith, Memphis 4 0 0 0 30 7.5
B.Sparks, Texas State 4 0 0 0 30 7.5
S.Starzyk, Arkansas 4 24 2 4 30 7.5
J.Thomas, UNLV 4 0 0 0 30 7.5
M.Washington, Arkansas 4 0 0 0 30 7.5
B.Wesco, Clemson 4 0 0 0 30 7.5
C.Talty, Alabama 3 13 3 4 22 7.3
K.Konrardy, Iowa St. 4 9 7 9 29 7.2
S.Morgan, Tulsa 4 8 7 9 29 7.2
T.Robles, Texas State 4 17 4 5 29 7.2
G.Spetic, Memphis 4 17 4 6 29 7.2
R.Luke, Fresno St. 5 0 0 0 36 7.2
D.Lynch, Fresno St. 5 18 6 10 36 7.2
R.Callaghan, Old Dominion 3 15 2 2 21 7.0
J.Fielding, Ohio St. 3 12 3 3 21 7.0
R.Harradine, Southern Miss. 4 13 5 8 28 7.0
J.McFadden, Nevada 4 4 8 10 28 7.0
T.Smack, Florida 4 10 6 9 28 7.0
D.Cunanan, Toledo 4 15 4 4 27 6.8
D.Curtis, Utah 4 19 3 6 27 6.8
J.Delange, UAB 4 15 4 5 27 6.8
C.Hardin, Temple 4 15 4 5 27 6.8
S.Harrington, Texas Tech 4 15 4 4 27 6.8
M.Petro, UTSA 4 15 4 5 27 6.8
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 4 9 6 9 27 6.8
J.Stevens, Washington St. 4 9 6 6 27 6.8
D.De Freitas, Appalachian St. 3 8 4 5 20 6.7
C.Harris, Air Force 3 0 0 0 20 6.7
N.Mazzie, East Carolina 3 8 4 6 20 6.7
G.Plascencia, San Diego St. 3 8 4 4 20 6.7
C.Davis, Miami 4 14 4 4 26 6.5
J.Jackson, UAB 4 0 0 0 26 6.5
J.Love, Virginia Tech 4 8 6 7 26 6.5
B.Lowry, W. Michigan 4 0 0 0 26 6.5
A.McPherson, Auburn 4 17 3 3 26 6.5
M.Bhaghani, UCLA 3 4 5 5 19 6.3
C.Graham, Cent. Michigan 4 10 5 6 25 6.2
J.Howes, Buffalo 4 13 4 5 25 6.2
E.Kenney, Stanford 4 7 6 8 25 6.2
K.Allen, Penn St. 3 0 0 0 18 6.0
C.Allen, Cincinnati 3 0 0 0 18 6.0
J.Arnold, Auburn 4 0 0 0 24 6.0
R.Ashford, Wake Forest 3 0 0 0 18 6.0
Q.Ashley, Ball St. 4 0 0 0 24 6.0
S.Bangura, Ohio 4 0 0 0 24 6.0
D.Bankston, New Mexico 3 0 0 0 18 6.0
J.Barnes, Appalachian St. 3 0 0 0 18 6.0
A.Barnett, James Madison 3 0 0 0 18 6.0
F.Bothwell, Mississippi St. 4 0 0 0 24 6.0
J.Bowick, Illinois 3 0 0 0 18 6.0
I.Brown, Louisville 3 0 0 0 18 6.0
K.Brown, Louisville 3 0 0 0 18 6.0
T.Bryant, Georgia Southern 4 15 3 4 24 6.0
K.Bullock, South Alabama 4 0 0 0 24 6.0
T.Carter, Texas Tech 4 0 0 0 24 6.0
T.Castellanos, Florida St. 3 0 0 0 18 6.0
J.Cobb, Auburn 4 0 0 0 24 6.0
D.Cobb, Georgia Southern 4 0 0 0 24 6.0
D.Connors, Houston 3 0 0 0 18 6.0
C.Cook, Jacksonville St. 4 0 0 0 24 6.0
N.Cox, Middle Tennessee 4 0 0 0 24 6.0
R.Czeremcha`, FIU 3 12 2 2 18 6.0
M.Danzy, Florida St. 3 0 0 0 18 6.0
M.Davis, Utah St. 4 0 0 0 24 6.0
H.DiBoyan, South Alabama 4 11 5 6 24 6.0
K.Drones, Virginia Tech 4 0 0 0 24 6.0
T.Edwards, West Virginia 3 0 0 0 18 6.0
A.Emory, UTEP 4 0 0 0 24 6.0
N.Fifita, Arizona 3 0 0 0 18 6.0
S.Hagans, Duke 4 0 0 0 24 6.0
C.Hellums, Army 3 0 0 0 18 6.0
A.Henderson, Buffalo 4 0 0 0 24 6.0
M.Henry, W. Kentucky 4 0 0 0 24 6.0
K.Hensley, West Virginia 4 12 4 5 24 6.0
M.Hosley, Georgia Tech 4 0 0 0 24 6.0
S.Humphrey, New Mexico 3 0 0 0 18 6.0
K.Jenkins, FIU 4 0 0 0 24 6.0
S.Leavitt, Arizona St. 4 0 0 0 24 6.0
M.Lemon, Southern Cal 4 0 0 0 24 6.0
B.Lewis, Memphis 4 0 0 0 24 6.0
J.Maiava, Southern Cal 4 0 0 0 24 6.0
K.Martin, Indiana 4 0 0 0 24 6.0
E.McAlister, TCU 3 0 0 0 18 6.0
M.McGill, North Texas 4 0 0 0 24 6.0
C.Milliner, UAB 3 0 0 0 18 6.0
N.Minicucci, Delaware 4 0 0 0 24 6.0
K.Owens, FIU 4 0 0 0 24 6.0
W.Parker, Utah 4 0 0 0 24 6.0
K.Prentice, Baylor 4 0 0 0 24 6.0
A.Randall, Clemson 4 0 0 0 24 6.0
N.Rogers, Utah 4 0 0 0 24 6.0

