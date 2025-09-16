Live Radio
NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

September 16, 2025, 11:15 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
J.Coleman, Washington 2 0 0 0 42 21.0
W.Ferrin, BYU 2 10 6 6 28 14.0
R.Henry, UTSA 3 0 0 0 42 14.0
R.Barker, Penn St. 3 12 9 10 39 13.0
R.Sayeri, Southern Cal 3 19 6 7 37 12.3
H.King, Georgia Tech 2 0 0 0 24 12.0
K.Lemmerman, TCU 1 6 2 2 12 12.0
S.McGowan, Kentucky 3 0 0 0 36 12.0
J.Retzlaff, Tulane 3 0 0 0 36 12.0
G.Sawchuk, Florida St. 2 0 0 0 24 12.0
J.Taylor, Virginia 3 0 0 0 36 12.0
H.Waylee, Virginia 2 0 0 0 24 12.0
Y.Willis, Syracuse 2 0 0 0 24 12.0
M.Gilbert, Tennessee 3 17 6 7 35 11.7
S.O’Haire, Maryland 3 11 8 9 35 11.7
L.Carneiro, Mississippi 3 12 7 8 33 11.0
J.Kleather, Bowling Green 3 6 9 10 33 11.0
M.Salgado-Medina, Arizona 3 12 7 10 33 11.0
W.Bettridge, Virginia 3 17 5 7 32 10.7
T.Butkowski, Pittsburgh 3 15 6 7 32 10.7
E.Sanchez, Houston 3 11 7 9 32 10.7
K.Cunanan, Nebraska 3 19 4 4 31 10.3
K.Matsuzawa, Hawaii 4 8 11 11 41 10.2
S.Alexander, Vanderbilt 3 0 0 0 30 10.0
A.Birr, Georgia Tech 3 12 6 6 30 10.0
C.Brazzell, Tennessee 3 0 0 0 30 10.0
O.Cooper, Indiana 3 0 0 0 30 10.0
J.Davison, Oregon 3 0 0 0 30 10.0
P.Durkin, Tulane 3 10 7 7 30 10.0
C.Freeman, Uconn 3 15 5 6 30 10.0
T.Harden, SMU 3 0 0 0 30 10.0
A.Hardy, Missouri 3 0 0 0 30 10.0
C.Harris, Air Force 2 0 0 0 20 10.0
J.Haynes, Michigan 3 0 0 0 30 10.0
E.Johnson, Nebraska 3 0 0 0 30 10.0
K.Lacy, Mississippi 3 0 0 0 30 10.0
L.Lombardo, Boston College 3 15 5 5 30 10.0
N.Radicic, Indiana 3 21 3 4 30 10.0
A.Raymond, Rutgers 3 0 0 0 30 10.0
N.Singleton, Penn St. 3 0 0 0 30 10.0
B.Sparks, Texas State 3 0 0 0 30 10.0
D.Trayanum, Toledo 3 0 0 0 30 10.0
J.Kauwe, Kentucky 3 11 6 6 29 9.7
K.Nguma, North Texas 3 17 4 4 29 9.7
J.Patel, Rutgers 3 16 5 5 29 9.7
D.Stevens, Iowa 3 11 6 7 28 9.3
B.Bachmeier, BYU 2 0 0 0 18 9.0
I.Brown, Louisville 2 0 0 0 18 9.0
J.Cannon, W. Kentucky 3 15 4 4 27 9.0
M.Connington, Michigan St. 2 6 4 4 18 9.0
G.Gross, Washington 2 15 1 1 18 9.0
C.Hellums, Army 2 0 0 0 18 9.0
R.Luke, Fresno St. 4 0 0 0 36 9.0
J.Nixon, UCF 2 0 0 0 18 9.0
D.Olano, Illinois 3 18 3 4 27 9.0
T.Smack, Florida 3 9 6 9 27 9.0
L.Szarka, Air Force 2 0 0 0 18 9.0
J.White, West Virginia 2 0 0 0 18 9.0
J.Gomez, Arizona St. 3 11 5 6 26 8.7
N.Gramatica, South Florida 3 5 7 8 26 8.7
J.Jackson, UAB 3 0 0 0 26 8.7
D.Zvada, Michigan 3 14 4 6 26 8.7
J.Weinberg, Florida St. 2 14 1 1 17 8.5
R.Kessinger, E. Michigan 3 7 6 7 25 8.3
P.Woodring, Georgia 3 13 4 4 25 8.3
J.Arnold, Auburn 3 0 0 0 24 8.0
B.Barnes, Utah St. 3 0 0 0 24 8.0
G.Bernard, Alabama 3 0 0 0 24 8.0
F.Bothwell, Mississippi St. 3 0 0 0 24 8.0
C.Brown, Georgia Southern 3 0 0 0 24 8.0
N.Burnette, Notre Dame 2 7 3 3 16 8.0
D.Claiborne, Wake Forest 3 0 0 0 24 8.0
J.Cobb, Auburn 3 0 0 0 24 8.0
K.Concepcion, Texas A&M 3 0 0 0 24 8.0
M.Craver, Texas A&M 3 0 0 0 24 8.0
C.Dickey, Texas Tech 3 0 0 0 24 8.0
A.Emory, UTEP 3 0 0 0 24 8.0
M.Fletcher, Miami 3 0 0 0 24 8.0
C.Hawkins, Baylor 3 15 3 3 24 8.0
E.Heidenreich, Navy 3 0 0 0 24 8.0
T.Jones, Old Dominion 3 0 0 0 24 8.0
C.Joseph, Old Dominion 3 0 0 0 24 8.0
N.Kirkwood, Navy 3 18 2 2 24 8.0
J.Mateer, Oklahoma 3 0 0 0 24 8.0
R.Meyer, Missouri 3 16 3 4 24 8.0
N.Minicucci, Delaware 3 0 0 0 24 8.0
L.Moss, Texas A&M 3 0 0 0 24 8.0
K.Owens, FIU 3 0 0 0 24 8.0
K.Prentice, Baylor 3 0 0 0 24 8.0
D.Ramos, LSU 3 6 6 8 24 8.0
T.Richard, Boston College 3 0 0 0 24 8.0
G.Rippa, Jacksonville St. 3 9 5 6 24 8.0
T.Robles, Texas State 3 12 4 5 24 8.0
N.Rogers, Utah 3 0 0 0 24 8.0
J.Smith, Ohio St. 3 0 0 0 24 8.0
S.Smith, Memphis 3 0 0 0 24 8.0
B.Sorsby, Cincinnati 3 0 0 0 24 8.0
A.Tecza, Navy 3 0 0 0 24 8.0
S.Thomas, Tennessee 3 0 0 0 24 8.0
J.Thomas, UNLV 3 0 0 0 24 8.0
J.Tyson, Arizona St. 3 0 0 0 24 8.0
J.Vandeross, Toledo 3 0 0 0 24 8.0
D.Voisin, South Alabama 3 0 0 0 24 8.0
B.Washington, Baylor 3 0 0 0 24 8.0
M.Washington, Arkansas 3 0 0 0 24 8.0
C.Wolford, Kent St. 3 0 0 0 24 8.0
D.Lynch, Fresno St. 4 16 5 6 31 7.8
D.Curtis, Utah 3 18 2 5 23 7.7
B.Denaburg, Minnesota 3 11 4 5 23 7.7
K.Ferrie, Mississippi St. 3 14 3 3 23 7.7
E.Kenney, Stanford 3 5 6 7 23 7.7
T.Pelino, Duke 3 8 5 8 23 7.7
S.Rusnak, Cincinnati 3 14 3 3 23 7.7
A.Sappington, Oregon 3 14 3 4 23 7.7
S.Starzyk, Arkansas 3 20 1 3 23 7.7
B.Taylor, Vanderbilt 3 15 3 3 23 7.7
D.Jones, Army 2 6 3 5 15 7.5
C.Rogers, SMU 2 12 1 4 15 7.5
N.Ruelas, UCF 2 10 2 3 15 7.5
K.Vinesett, NC State 2 9 2 2 15 7.5
M.Petro, UTSA 3 13 3 4 22 7.3
S.Porath, Purdue 3 10 4 4 22 7.3
C.Talty, Alabama 3 13 3 4 22 7.3
R.Villela, UNLV 3 13 3 5 22 7.3
K.Konrardy, Iowa St. 4 9 7 9 29 7.2
R.Callaghan, Old Dominion 3 15 2 2 21 7.0
R.Czeremcha`, FIU 2 11 1 1 14 7.0
J.Delange, UAB 3 12 3 4 21 7.0
J.Fielding, Ohio St. 3 12 3 3 21 7.0
C.Hardin, Temple 3 12 3 3 21 7.0
R.Harradine, Southern Miss. 3 12 3 5 21 7.0
L.Marjan, Kansas 3 12 3 3 21 7.0
A.McPherson, Auburn 3 15 2 2 21 7.0
C.Ranvier, Louisville 2 7 3 3 14 7.0
T.Sandell, Oklahoma 3 12 3 4 21 7.0
G.Spetic, Memphis 3 15 2 3 21 7.0
J.Stevens, Washington St. 3 6 5 5 21 7.0
R.Verhoff, North Carolina 3 9 4 4 21 7.0
T.Woody, Syracuse 3 12 3 4 21 7.0
J.Zirkel, Texas A&M 2 12 1 1 14 7.0
D.Cunanan, Toledo 3 14 2 2 20 6.7
D.De Freitas, Appalachian St. 3 8 4 5 20 6.7
K.Hensley, West Virginia 3 11 3 4 20 6.7
J.Howes, Buffalo 3 11 3 4 20 6.7
B.Pegan, Utah St. 3 0 0 0 20 6.7
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 3 5 5 7 20 6.7
N.Mazzie, East Carolina 2 7 2 4 13 6.5
M.Bhaghani, UCLA 3 4 5 5 19 6.3
J.Love, Virginia Tech 3 4 5 5 19 6.3
C.Meyer, California 3 10 3 3 19 6.3
K.Allen, Penn St. 3 0 0 0 18 6.0
C.Allen, Cincinnati 3 0 0 0 18 6.0
V.Anthony, Wisconsin 3 0 0 0 18 6.0
A.Anthony, Duke 3 0 0 0 18 6.0
R.Ashford, Wake Forest 3 0 0 0 18 6.0
Q.Ashley, Ball St. 3 0 0 0 18 6.0
C.Bailey, NC State 3 0 0 0 18 6.0
D.Bankston, New Mexico 3 0 0 0 18 6.0
J.Barnes, Appalachian St. 3 0 0 0 18 6.0
H.Beatty, Illinois 3 0 0 0 18 6.0
S.Beebe, UAB 3 0 0 0 18 6.0
O.Blake, Arkansas 3 0 0 0 18 6.0
T.Blaylock, Oklahoma 3 0 0 0 18 6.0
M.Bodiford, Memphis 3 0 0 0 18 6.0
D.Boston, Washington 2 0 0 0 12 6.0
J.Bowick, Illinois 3 0 0 0 18 6.0
J.Brady, Indiana 3 0 0 0 18 6.0
R.Brinson, SMU 3 0 0 0 18 6.0
C.Brown, Miami 3 0 0 0 18 6.0
K.Bullock, South Alabama 3 0 0 0 18 6.0
J.Cameron, Baylor 3 0 0 0 18 6.0
T.Carter, Texas Tech 3 0 0 0 18 6.0
D.Connors, Houston 3 0 0 0 18 6.0
N.Cox, Middle Tennessee 3 0 0 0 18 6.0
C.Daniels, Miami 3 0 0 0 18 6.0
M.Danzy, Florida St. 2 0 0 0 12 6.0
C.Davis, Miami 3 12 2 2 18 6.0
M.Davis, Southern Miss. 3 0 0 0 18 6.0
M.Davis, Utah St. 3 0 0 0 18 6.0
E.Dickens, Liberty 3 0 0 0 18 6.0
C.Eakin, Texas Tech 3 0 0 0 18 6.0
C.Edwards, Uconn 3 0 0 0 18 6.0
T.Edwards, West Virginia 3 0 0 0 18 6.0
K.Feagin, Illinois 3 0 0 0 18 6.0
N.Fifita, Arizona 3 0 0 0 18 6.0
B.Ford, Boise St. 2 0 0 0 12 6.0
C.Graham, Cent. Michigan 3 3 5 6 18 6.0
M.Gronowski, Iowa 3 0 0 0 18 6.0
S.Hagans, Duke 3 0 0 0 18 6.0
D.Hanika, Kansas 3 0 0 0 18 6.0
J.Haynes, Georgia Tech 3 0 0 0 18 6.0
A.Henderson, Buffalo 3 0 0 0 18 6.0
M.Henry, W. Kentucky 3 0 0 0 18 6.0
B.Horvath, Navy 3 0 0 0 18 6.0
S.Humphrey, New Mexico 3 0 0 0 18 6.0
K.Hutchinson, W. Kentucky 3 0 0 0 18 6.0
B.Jackson, Texas State 3 0 0 0 18 6.0
T.Jackson, UCF 2 0 0 0 12 6.0
K.Jenkins, FIU 3 0 0 0 18 6.0
W.Jordan, Southern Cal 3 0 0 0 18 6.0

