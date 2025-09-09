Live Radio
NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

September 9, 2025, 11:16 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
J.Coleman, Washington 2 0 0 0 42 21.0
C.Harris, Air Force 1 0 0 0 18 18.0
H.King, Georgia Tech 1 0 0 0 18 18.0
R.Henry, UTSA 2 0 0 0 30 15.0
B.Sparks, Texas State 2 0 0 0 30 15.0
J.Taylor, Virginia 2 0 0 0 30 15.0
W.Ferrin, BYU 2 10 6 6 28 14.0
R.Barker, Penn St. 2 7 6 7 25 12.5
J.Brown, UCF 1 0 0 0 12 12.0
K.Concepcion, Texas A&M 2 0 0 0 24 12.0
J.Cross, Arkansas St. 1 0 0 0 12 12.0
J.Davison, Oregon 2 0 0 0 24 12.0
A.Emory, UTEP 2 0 0 0 24 12.0
M.Gilbert, Tennessee 2 12 4 4 24 12.0
J.Haynes, Michigan 2 0 0 0 24 12.0
K.Lacy, Mississippi 2 0 0 0 24 12.0
K.Lemmerman, TCU 1 6 2 2 12 12.0
G.Sawchuk, Florida St. 2 0 0 0 24 12.0
S.Thomas, Tennessee 2 0 0 0 24 12.0
Y.Willis, Syracuse 2 0 0 0 24 12.0
B.Woodson, Navy 1 0 0 0 12 12.0
T.Smack, Florida 2 8 5 8 23 11.5
T.Butkowski, Pittsburgh 2 14 3 3 22 11.0
L.Carneiro, Mississippi 2 7 5 6 22 11.0
J.Kleather, Bowling Green 2 4 6 7 22 11.0
L.Lombardo, Boston College 2 13 3 3 22 11.0
M.Salgado-Medina, Arizona 2 10 4 4 22 11.0
R.Sayeri, Southern Cal 2 16 2 2 22 11.0
S.O’Haire, Maryland 2 6 5 6 21 10.5
T.Robles, Texas State 2 12 3 3 21 10.5
A.Birr, Georgia Tech 2 11 3 3 20 10.0
K.Cunanan, Nebraska 2 11 3 3 20 10.0
P.Durkin, Tulane 2 6 5 5 20 10.0
N.Gramatica, South Florida 2 5 5 6 20 10.0
J.Jackson, UAB 2 0 0 0 20 10.0
K.Matsuzawa, Hawaii 3 6 8 8 30 10.0
W.Bettridge, Virginia 2 10 3 5 19 9.5
C.Freeman, Uconn 2 10 3 4 19 9.5
D.Olano, Illinois 2 13 2 3 19 9.5
S.Alexander, Vanderbilt 2 0 0 0 18 9.0
A.Anthony, Duke 2 0 0 0 18 9.0
B.Bachmeier, BYU 2 0 0 0 18 9.0
C.Bailey, NC State 2 0 0 0 18 9.0
J.Bowick, Illinois 2 0 0 0 18 9.0
R.Brinson, SMU 2 0 0 0 18 9.0
C.Brown, Georgia Southern 2 0 0 0 18 9.0
I.Brown, Louisville 2 0 0 0 18 9.0
K.Bullock, South Alabama 2 0 0 0 18 9.0
J.Cannon, W. Kentucky 3 15 4 4 27 9.0
D.Claiborne, Wake Forest 2 0 0 0 18 9.0
J.Cobb, Auburn 2 0 0 0 18 9.0
M.Craver, Texas A&M 2 0 0 0 18 9.0
C.Daniels, Miami 2 0 0 0 18 9.0
M.Davis, Utah St. 2 0 0 0 18 9.0
D.De Freitas, Appalachian St. 2 6 4 4 18 9.0
C.Dickey, Texas Tech 2 0 0 0 18 9.0
G.Gross, Washington 2 15 1 1 18 9.0
T.Harden, SMU 2 0 0 0 18 9.0
C.Hardin, Temple 2 12 2 2 18 9.0
C.Hawkins, Baylor 2 9 3 3 18 9.0
E.Heidenreich, Navy 2 0 0 0 18 9.0
C.Hellums, Army 2 0 0 0 18 9.0
E.Johnson, Nebraska 2 0 0 0 18 9.0
T.Jones, Old Dominion 2 0 0 0 18 9.0
C.Joseph, Old Dominion 2 0 0 0 18 9.0
N.Kirkwood, Navy 2 12 2 2 18 9.0
P.Livingstone, Texas 2 0 0 0 18 9.0
N.Marsh, Michigan St. 2 0 0 0 18 9.0
J.Mateer, Oklahoma 2 0 0 0 18 9.0
S.McGowan, Kentucky 2 0 0 0 18 9.0
D.Mockobee, Purdue 2 0 0 0 18 9.0
K.Nguma, North Texas 2 9 3 3 18 9.0
J.Nixon, UCF 2 0 0 0 18 9.0
B.Norfleet, Missouri 2 0 0 0 18 9.0
W.Parker, Utah 2 0 0 0 18 9.0
K.Prentice, Baylor 2 0 0 0 18 9.0
T.Richard, Boston College 2 0 0 0 18 9.0
N.Rogers, Utah 2 0 0 0 18 9.0
E.Sanders, Southern Cal 2 0 0 0 18 9.0
E.Sarratt, Indiana 2 0 0 0 18 9.0
N.Singleton, Penn St. 2 0 0 0 18 9.0
J.Skeete, Boston College 2 0 0 0 18 9.0
H.Smothers, NC State 2 0 0 0 18 9.0
B.Sorsby, Cincinnati 2 0 0 0 18 9.0
S.Starzyk, Arkansas 2 15 1 1 18 9.0
D.Trayanum, Toledo 2 0 0 0 18 9.0
J.Tyson, Arizona St. 2 0 0 0 18 9.0
R.Virgil, Texas Tech 2 0 0 0 18 9.0
D.Voisin, South Alabama 2 0 0 0 18 9.0
A.Waseem, FAU 2 0 0 0 18 9.0
J.White, West Virginia 2 0 0 0 18 9.0
C.Wolford, Kent St. 2 0 0 0 18 9.0
K.Konrardy, Iowa St. 3 8 6 7 26 8.7
J.Kauwe, Kentucky 2 5 4 4 17 8.5
J.Love, Virginia Tech 2 2 5 5 17 8.5
S.Porath, Purdue 2 8 3 3 17 8.5
N.Radicic, Indiana 2 11 2 3 17 8.5
G.Spetic, Memphis 2 11 2 3 17 8.5
J.Stevens, Washington St. 2 5 4 4 17 8.5
D.Stevens, Iowa 2 5 4 4 17 8.5
J.Weinberg, Florida St. 2 14 1 1 17 8.5
D.Zvada, Michigan 2 5 4 5 17 8.5
D.Curtis, Utah 2 14 1 1 16 8.0
K.Ferrie, Mississippi St. 2 7 3 3 16 8.0
J.Gomez, Arizona St. 2 7 3 4 16 8.0
R.Luke, Fresno St. 3 0 0 0 24 8.0
T.Pelino, Duke 2 7 3 4 16 8.0
D.Ramos, LSU 2 4 4 6 16 8.0
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 2 4 4 6 16 8.0
B.Taylor, Vanderbilt 2 11 2 2 16 8.0
J.Thomas, UNLV 3 0 0 0 24 8.0
D.Lynch, Fresno St. 3 8 5 6 23 7.7
M.Bhaghani, UCLA 2 3 4 4 15 7.5
C.Graham, Cent. Michigan 2 3 4 5 15 7.5
D.Jones, Army 2 6 3 5 15 7.5
A.Mata, Colorado 2 6 3 3 15 7.5
C.Rogers, SMU 2 12 1 4 15 7.5
N.Ruelas, UCF 2 10 2 3 15 7.5
S.Rusnak, Cincinnati 2 6 3 3 15 7.5
R.Villela, UNLV 3 13 3 5 22 7.3
J.Delange, UAB 2 8 2 3 14 7.0
S.Harrington, Texas Tech 2 8 2 2 14 7.0
R.Hawk, New Mexico St. 2 3 4 4 14 7.0
R.Kessinger, E. Michigan 2 5 3 3 14 7.0
L.Marjan, Kansas 3 12 3 3 21 7.0
A.McPherson, Auburn 2 11 1 1 14 7.0
R.Meyer, Missouri 2 9 2 2 14 7.0
C.Ranvier, Louisville 2 7 3 3 14 7.0
G.Rippa, Jacksonville St. 2 5 3 4 14 7.0
E.Sanchez, Houston 2 8 2 3 14 7.0
C.Talty, Alabama 2 8 2 3 14 7.0
D.Thomas, New Mexico 2 0 0 0 14 7.0
J.Zirkel, Texas A&M 2 12 1 1 14 7.0
H.DiBoyan, South Alabama 2 7 2 2 13 6.5
R.Harradine, Southern Miss. 2 7 2 4 13 6.5
N.Hauser, Clemson 2 4 3 4 13 6.5
K.Hensley, West Virginia 2 7 2 2 13 6.5
J.Howes, Buffalo 2 7 2 3 13 6.5
C.Meyer, California 2 7 2 2 13 6.5
A.Sappington, Oregon 2 10 1 2 13 6.5
G.Smith, FAU 2 7 2 2 13 6.5
P.Woodring, Georgia 2 10 1 1 13 6.5
C.Allen, Cincinnati 2 0 0 0 12 6.0
K.Allen, Penn St. 2 0 0 0 12 6.0
V.Anthony, Wisconsin 2 0 0 0 12 6.0
J.Arnold, Auburn 2 0 0 0 12 6.0
R.Ashford, Wake Forest 2 0 0 0 12 6.0
P.Ashlock, Hawaii 3 0 0 0 18 6.0
L.Avant, Colorado St. 2 0 0 0 12 6.0
J.Barnes, Appalachian St. 2 0 0 0 12 6.0
H.Beatty, Illinois 2 0 0 0 12 6.0
S.Beebe, UAB 2 0 0 0 12 6.0
S.Bell, Uconn 2 0 0 0 12 6.0
U.Bellenfant, Texas Tech 2 7 2 2 12 6.0
M.Benson, Oregon 2 0 0 0 12 6.0
D.Bentley, Utah 2 0 0 0 12 6.0
G.Bernard, Alabama 2 0 0 0 12 6.0
O.Blake, Arkansas 2 0 0 0 12 6.0
M.Bodiford, Memphis 2 0 0 0 12 6.0
J.Bostick, San Diego St. 2 0 0 0 12 6.0
D.Boston, Washington 2 0 0 0 12 6.0
F.Bothwell, Mississippi St. 2 0 0 0 12 6.0
C.Bowens, Georgia 2 0 0 0 12 6.0
B.Brahmer, Iowa St. 3 0 0 0 18 6.0
A.Branch, Purdue 2 0 0 0 12 6.0
C.Brazzell, Tennessee 2 0 0 0 12 6.0
C.Brown, Arkansas 2 0 0 0 12 6.0
C.Brown, Miami 2 0 0 0 12 6.0
J.Brown, Arkansas 2 0 0 0 12 6.0
B.Brown, South Florida 2 0 0 0 12 6.0
J.Bruno, Ohio 2 0 0 0 12 6.0
G.Bryant, Oregon 2 0 0 0 12 6.0
D.Burks, Oklahoma 2 0 0 0 12 6.0
R.Callaghan, Old Dominion 2 9 1 1 12 6.0
J.Cameron, Baylor 2 0 0 0 12 6.0
T.Carter, Texas Tech 2 0 0 0 12 6.0
P.Clarke, Temple 2 0 0 0 12 6.0
D.Connors, Houston 2 0 0 0 12 6.0
C.Cook, Jacksonville St. 2 0 0 0 12 6.0
J.Cooper, SMU 2 0 0 0 12 6.0
N.Cox, Middle Tennessee 2 0 0 0 12 6.0
J.Cuevas, Alabama 2 0 0 0 12 6.0
M.Danzy, Florida St. 2 0 0 0 12 6.0
C.Davis, Miami 2 6 2 2 12 6.0
M.Davis, Southern Miss. 2 0 0 0 12 6.0
B.Davis, Louisiana-Lafayette 2 0 0 0 12 6.0
E.Dickens, Liberty 2 0 0 0 12 6.0
P.Domschke, W. Michigan 2 3 3 3 12 6.0
C.Donaldson, Ohio St. 2 0 0 0 12 6.0
C.Dorner, North Texas 2 0 0 0 12 6.0
C.Durham, LSU 2 0 0 0 12 6.0
C.Durr, Wyoming 2 0 0 0 12 6.0
C.Eakin, Texas Tech 2 0 0 0 12 6.0
J.Endries, Texas 2 0 0 0 12 6.0
K.Feagin, Illinois 2 0 0 0 12 6.0
B.Ficklin, Utah 2 0 0 0 12 6.0
D.Fleming, Maryland 2 0 0 0 12 6.0
M.Fletcher, Miami 2 0 0 0 12 6.0
B.Foley, Tulsa 2 0 0 0 12 6.0
B.Ford, Boise St. 2 0 0 0 12 6.0

