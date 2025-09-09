NCAA FBS Individual Scoring

Scoring
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|J.Coleman, Washington
|2
|0
|0
|0
|42
|21.0
|C.Harris, Air Force
|1
|0
|0
|0
|18
|18.0
|H.King, Georgia Tech
|1
|0
|0
|0
|18
|18.0
|R.Henry, UTSA
|2
|0
|0
|0
|30
|15.0
|B.Sparks, Texas State
|2
|0
|0
|0
|30
|15.0
|J.Taylor, Virginia
|2
|0
|0
|0
|30
|15.0
|W.Ferrin, BYU
|2
|10
|6
|6
|28
|14.0
|R.Barker, Penn St.
|2
|7
|6
|7
|25
|12.5
|J.Brown, UCF
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|2
|0
|0
|0
|24
|12.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.Davison, Oregon
|2
|0
|0
|0
|24
|12.0
|A.Emory, UTEP
|2
|0
|0
|0
|24
|12.0
|M.Gilbert, Tennessee
|2
|12
|4
|4
|24
|12.0
|J.Haynes, Michigan
|2
|0
|0
|0
|24
|12.0
|K.Lacy, Mississippi
|2
|0
|0
|0
|24
|12.0
|K.Lemmerman, TCU
|1
|6
|2
|2
|12
|12.0
|G.Sawchuk, Florida St.
|2
|0
|0
|0
|24
|12.0
|S.Thomas, Tennessee
|2
|0
|0
|0
|24
|12.0
|Y.Willis, Syracuse
|2
|0
|0
|0
|24
|12.0
|B.Woodson, Navy
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|T.Smack, Florida
|2
|8
|5
|8
|23
|11.5
|T.Butkowski, Pittsburgh
|2
|14
|3
|3
|22
|11.0
|L.Carneiro, Mississippi
|2
|7
|5
|6
|22
|11.0
|J.Kleather, Bowling Green
|2
|4
|6
|7
|22
|11.0
|L.Lombardo, Boston College
|2
|13
|3
|3
|22
|11.0
|M.Salgado-Medina, Arizona
|2
|10
|4
|4
|22
|11.0
|R.Sayeri, Southern Cal
|2
|16
|2
|2
|22
|11.0
|S.O’Haire, Maryland
|2
|6
|5
|6
|21
|10.5
|T.Robles, Texas State
|2
|12
|3
|3
|21
|10.5
|A.Birr, Georgia Tech
|2
|11
|3
|3
|20
|10.0
|K.Cunanan, Nebraska
|2
|11
|3
|3
|20
|10.0
|P.Durkin, Tulane
|2
|6
|5
|5
|20
|10.0
|N.Gramatica, South Florida
|2
|5
|5
|6
|20
|10.0
|J.Jackson, UAB
|2
|0
|0
|0
|20
|10.0
|K.Matsuzawa, Hawaii
|3
|6
|8
|8
|30
|10.0
|W.Bettridge, Virginia
|2
|10
|3
|5
|19
|9.5
|C.Freeman, Uconn
|2
|10
|3
|4
|19
|9.5
|D.Olano, Illinois
|2
|13
|2
|3
|19
|9.5
|S.Alexander, Vanderbilt
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|A.Anthony, Duke
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|B.Bachmeier, BYU
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|C.Bailey, NC State
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|J.Bowick, Illinois
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|R.Brinson, SMU
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|C.Brown, Georgia Southern
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|I.Brown, Louisville
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|K.Bullock, South Alabama
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|J.Cannon, W. Kentucky
|3
|15
|4
|4
|27
|9.0
|D.Claiborne, Wake Forest
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|J.Cobb, Auburn
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|M.Craver, Texas A&M
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|C.Daniels, Miami
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|M.Davis, Utah St.
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|D.De Freitas, Appalachian St.
|2
|6
|4
|4
|18
|9.0
|C.Dickey, Texas Tech
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|G.Gross, Washington
|2
|15
|1
|1
|18
|9.0
|T.Harden, SMU
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|C.Hardin, Temple
|2
|12
|2
|2
|18
|9.0
|C.Hawkins, Baylor
|2
|9
|3
|3
|18
|9.0
|E.Heidenreich, Navy
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|C.Hellums, Army
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|E.Johnson, Nebraska
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|T.Jones, Old Dominion
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|C.Joseph, Old Dominion
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|N.Kirkwood, Navy
|2
|12
|2
|2
|18
|9.0
|P.Livingstone, Texas
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|N.Marsh, Michigan St.
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|J.Mateer, Oklahoma
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|S.McGowan, Kentucky
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|D.Mockobee, Purdue
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|K.Nguma, North Texas
|2
|9
|3
|3
|18
|9.0
|J.Nixon, UCF
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|B.Norfleet, Missouri
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|W.Parker, Utah
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|K.Prentice, Baylor
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|T.Richard, Boston College
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|N.Rogers, Utah
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|E.Sanders, Southern Cal
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|E.Sarratt, Indiana
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|N.Singleton, Penn St.
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|J.Skeete, Boston College
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|H.Smothers, NC State
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|B.Sorsby, Cincinnati
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|S.Starzyk, Arkansas
|2
|15
|1
|1
|18
|9.0
|D.Trayanum, Toledo
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|J.Tyson, Arizona St.
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|R.Virgil, Texas Tech
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|D.Voisin, South Alabama
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|A.Waseem, FAU
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|J.White, West Virginia
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|C.Wolford, Kent St.
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|3
|8
|6
|7
|26
|8.7
|J.Kauwe, Kentucky
|2
|5
|4
|4
|17
|8.5
|J.Love, Virginia Tech
|2
|2
|5
|5
|17
|8.5
|S.Porath, Purdue
|2
|8
|3
|3
|17
|8.5
|N.Radicic, Indiana
|2
|11
|2
|3
|17
|8.5
|G.Spetic, Memphis
|2
|11
|2
|3
|17
|8.5
|J.Stevens, Washington St.
|2
|5
|4
|4
|17
|8.5
|D.Stevens, Iowa
|2
|5
|4
|4
|17
|8.5
|J.Weinberg, Florida St.
|2
|14
|1
|1
|17
|8.5
|D.Zvada, Michigan
|2
|5
|4
|5
|17
|8.5
|D.Curtis, Utah
|2
|14
|1
|1
|16
|8.0
|K.Ferrie, Mississippi St.
|2
|7
|3
|3
|16
|8.0
|J.Gomez, Arizona St.
|2
|7
|3
|4
|16
|8.0
|R.Luke, Fresno St.
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|T.Pelino, Duke
|2
|7
|3
|4
|16
|8.0
|D.Ramos, LSU
|2
|4
|4
|6
|16
|8.0
|T.Sterner, Louisiana-Lafayette
|2
|4
|4
|6
|16
|8.0
|B.Taylor, Vanderbilt
|2
|11
|2
|2
|16
|8.0
|J.Thomas, UNLV
|3
|0
|0
|0
|24
|8.0
|D.Lynch, Fresno St.
|3
|8
|5
|6
|23
|7.7
|M.Bhaghani, UCLA
|2
|3
|4
|4
|15
|7.5
|C.Graham, Cent. Michigan
|2
|3
|4
|5
|15
|7.5
|D.Jones, Army
|2
|6
|3
|5
|15
|7.5
|A.Mata, Colorado
|2
|6
|3
|3
|15
|7.5
|C.Rogers, SMU
|2
|12
|1
|4
|15
|7.5
|N.Ruelas, UCF
|2
|10
|2
|3
|15
|7.5
|S.Rusnak, Cincinnati
|2
|6
|3
|3
|15
|7.5
|R.Villela, UNLV
|3
|13
|3
|5
|22
|7.3
|J.Delange, UAB
|2
|8
|2
|3
|14
|7.0
|S.Harrington, Texas Tech
|2
|8
|2
|2
|14
|7.0
|R.Hawk, New Mexico St.
|2
|3
|4
|4
|14
|7.0
|R.Kessinger, E. Michigan
|2
|5
|3
|3
|14
|7.0
|L.Marjan, Kansas
|3
|12
|3
|3
|21
|7.0
|A.McPherson, Auburn
|2
|11
|1
|1
|14
|7.0
|R.Meyer, Missouri
|2
|9
|2
|2
|14
|7.0
|C.Ranvier, Louisville
|2
|7
|3
|3
|14
|7.0
|G.Rippa, Jacksonville St.
|2
|5
|3
|4
|14
|7.0
|E.Sanchez, Houston
|2
|8
|2
|3
|14
|7.0
|C.Talty, Alabama
|2
|8
|2
|3
|14
|7.0
|D.Thomas, New Mexico
|2
|0
|0
|0
|14
|7.0
|J.Zirkel, Texas A&M
|2
|12
|1
|1
|14
|7.0
|H.DiBoyan, South Alabama
|2
|7
|2
|2
|13
|6.5
|R.Harradine, Southern Miss.
|2
|7
|2
|4
|13
|6.5
|N.Hauser, Clemson
|2
|4
|3
|4
|13
|6.5
|K.Hensley, West Virginia
|2
|7
|2
|2
|13
|6.5
|J.Howes, Buffalo
|2
|7
|2
|3
|13
|6.5
|C.Meyer, California
|2
|7
|2
|2
|13
|6.5
|A.Sappington, Oregon
|2
|10
|1
|2
|13
|6.5
|G.Smith, FAU
|2
|7
|2
|2
|13
|6.5
|P.Woodring, Georgia
|2
|10
|1
|1
|13
|6.5
|C.Allen, Cincinnati
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|K.Allen, Penn St.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|V.Anthony, Wisconsin
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|J.Arnold, Auburn
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|R.Ashford, Wake Forest
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|P.Ashlock, Hawaii
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|L.Avant, Colorado St.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|J.Barnes, Appalachian St.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|H.Beatty, Illinois
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|S.Beebe, UAB
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|S.Bell, Uconn
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|U.Bellenfant, Texas Tech
|2
|7
|2
|2
|12
|6.0
|M.Benson, Oregon
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|D.Bentley, Utah
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|G.Bernard, Alabama
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|O.Blake, Arkansas
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|M.Bodiford, Memphis
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|J.Bostick, San Diego St.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|D.Boston, Washington
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|F.Bothwell, Mississippi St.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|C.Bowens, Georgia
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|B.Brahmer, Iowa St.
|3
|0
|0
|0
|18
|6.0
|A.Branch, Purdue
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|C.Brazzell, Tennessee
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|C.Brown, Arkansas
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|C.Brown, Miami
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|J.Brown, Arkansas
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|B.Brown, South Florida
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|J.Bruno, Ohio
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|G.Bryant, Oregon
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|D.Burks, Oklahoma
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|2
|9
|1
|1
|12
|6.0
|J.Cameron, Baylor
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|T.Carter, Texas Tech
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|P.Clarke, Temple
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|D.Connors, Houston
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|C.Cook, Jacksonville St.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|J.Cooper, SMU
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|J.Cuevas, Alabama
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|M.Danzy, Florida St.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|C.Davis, Miami
|2
|6
|2
|2
|12
|6.0
|M.Davis, Southern Miss.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|E.Dickens, Liberty
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|P.Domschke, W. Michigan
|2
|3
|3
|3
|12
|6.0
|C.Donaldson, Ohio St.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|C.Dorner, North Texas
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|C.Durham, LSU
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|C.Durr, Wyoming
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|C.Eakin, Texas Tech
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|J.Endries, Texas
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|K.Feagin, Illinois
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|B.Ficklin, Utah
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|D.Fleming, Maryland
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|M.Fletcher, Miami
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|B.Foley, Tulsa
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|B.Ford, Boise St.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
