NCAA FBS Individual Scoring

Scoring
|G
|PAT A
|FG
|FGA
|Pts
|Avg
|B.Sparks, Texas State
|1
|0
|0
|0
|24
|24.0
|J.Davison, Oregon
|1
|0
|0
|0
|18
|18.0
|C.Harris, Air Force
|1
|0
|0
|0
|18
|18.0
|J.Haynes, Michigan
|1
|0
|0
|0
|18
|18.0
|H.King, Georgia Tech
|1
|0
|0
|0
|18
|18.0
|K.Lacy, Mississippi
|1
|0
|0
|0
|18
|18.0
|Y.Willis, Syracuse
|1
|0
|0
|0
|18
|18.0
|R.Barker, Penn St.
|1
|3
|4
|4
|15
|15.0
|W.Ferrin, BYU
|1
|9
|2
|2
|15
|15.0
|J.Jackson, UAB
|1
|0
|0
|0
|14
|14.0
|J.Kleather, Bowling Green
|1
|2
|4
|4
|14
|14.0
|T.Butkowski, Pittsburgh
|1
|8
|2
|2
|13
|13.0
|S.O’Haire, Maryland
|1
|4
|3
|3
|13
|13.0
|T.Smack, Florida
|1
|7
|2
|5
|13
|13.0
|J.Arnold, Auburn
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|B.Bachmeier, BYU
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|S.Beebe, UAB
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|S.Bell, Uconn
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|W.Bettridge, Virginia
|1
|6
|2
|3
|12
|12.0
|F.Bothwell, Mississippi St.
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.Bowick, Illinois
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|C.Brown, Arkansas
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|I.Brown, Louisville
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|B.Brown, South Florida
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.Bruno, Ohio
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|K.Bullock, South Alabama
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.Cannon, W. Kentucky
|2
|12
|4
|4
|24
|12.0
|T.Carter, Texas Tech
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|P.Clarke, Temple
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.Coleman, Washington
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|M.Craver, Texas A&M
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|S.Hagans, Duke
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|E.Heidenreich, Navy
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|R.Henry, UTSA
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|C.Hicks, Pittsburgh
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|K.Jenkins, FIU
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|C.Joseph, Old Dominion
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|R.Kusch, Temple
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|A.Laughery, Illinois
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|S.Leavitt, Arizona St.
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|K.Lemmerman, TCU
|1
|6
|2
|2
|12
|12.0
|K.Lewis, Oklahoma
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|L.Lombardo, Boston College
|1
|9
|1
|1
|12
|12.0
|H.Longstreet, Southern Cal
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|K.Owens, FIU
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|B.Pribula, Missouri
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|D.Reid, Pittsburgh
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|C.Ross, Virginia
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|N.Singleton, Penn St.
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.Skeete, Boston College
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|B.Sorsby, Cincinnati
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|G.Stockton, Georgia
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|L.Sutton, San Diego St.
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.Taylor, Virginia
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.Thomas, UNLV
|2
|0
|0
|0
|24
|12.0
|D.Thomas, New Mexico
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.Tyson, Arizona St.
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|J.White, West Virginia
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|C.Wolford, Kent St.
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|B.Woodson, Navy
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|W.Young, North Texas
|1
|0
|0
|0
|12
|12.0
|B.Denaburg, Minnesota
|1
|2
|3
|3
|11
|11.0
|P.Durkin, Tulane
|1
|2
|3
|3
|11
|11.0
|C.Freeman, Uconn
|1
|8
|1
|2
|11
|11.0
|R.Sayeri, Southern Cal
|1
|8
|1
|1
|11
|11.0
|L.Carneiro, Mississippi
|1
|4
|2
|2
|10
|10.0
|D.De Freitas, Appalachian St.
|1
|4
|2
|2
|10
|10.0
|K.Ferrie, Mississippi St.
|1
|4
|2
|2
|10
|10.0
|C.Graham, Cent. Michigan
|1
|1
|3
|4
|10
|10.0
|N.Gramatica, South Florida
|1
|4
|2
|2
|10
|10.0
|N.Kirkwood, Navy
|1
|7
|1
|1
|10
|10.0
|D.Olano, Illinois
|1
|7
|1
|2
|10
|10.0
|J.Patel, Rutgers
|1
|4
|2
|2
|10
|10.0
|T.Robles, Texas State
|1
|7
|1
|1
|10
|10.0
|M.Salgado-Medina, Arizona
|1
|4
|2
|2
|10
|10.0
|S.Starzyk, Arkansas
|1
|7
|1
|1
|10
|10.0
|D.Stevens, Iowa
|1
|4
|2
|2
|10
|10.0
|D.Zvada, Michigan
|1
|4
|2
|2
|10
|10.0
|A.Birr, Georgia Tech
|1
|3
|2
|2
|9
|9.0
|B.Craig, Missouri
|1
|3
|2
|2
|9
|9.0
|C.Davis, Miami
|1
|3
|2
|2
|9
|9.0
|M.Gilbert, Tennessee
|1
|6
|1
|1
|9
|9.0
|K.Hensley, West Virginia
|1
|6
|1
|1
|9
|9.0
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|D.Jones, Army
|1
|3
|2
|4
|9
|9.0
|R.Kessinger, E. Michigan
|1
|3
|2
|2
|9
|9.0
|J.Love, Virginia Tech
|1
|0
|3
|3
|9
|9.0
|R.Luke, Fresno St.
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|S.Morgan, Tulsa
|1
|3
|2
|2
|9
|9.0
|K.Nguma, North Texas
|1
|6
|1
|1
|9
|9.0
|T.Pelino, Duke
|1
|6
|1
|2
|9
|9.0
|C.Pickett, Kansas
|2
|0
|0
|0
|18
|9.0
|G.Plascencia, San Diego St.
|1
|3
|2
|2
|9
|9.0
|N.Radicic, Indiana
|1
|3
|2
|3
|9
|9.0
|E.Sanchez, Houston
|1
|3
|2
|2
|9
|9.0
|G.Spetic, Memphis
|1
|6
|1
|1
|9
|9.0
|M.Suarez, James Madison
|1
|6
|1
|2
|9
|9.0
|L.Ward, Oklahoma St.
|1
|3
|2
|2
|9
|9.0
|P.Woodring, Georgia
|1
|6
|1
|1
|9
|9.0
|K.Matsuzawa, Hawaii
|2
|2
|5
|5
|17
|8.5
|K.Cunanan, Nebraska
|1
|2
|2
|2
|8
|8.0
|J.Delange, UAB
|1
|5
|1
|1
|8
|8.0
|H.DiBoyan, South Alabama
|1
|5
|1
|1
|8
|8.0
|J.Gomez, Arizona St.
|1
|5
|1
|2
|8
|8.0
|G.Gross, Washington
|1
|5
|1
|1
|8
|8.0
|E.Kenney, Stanford
|1
|2
|2
|3
|8
|8.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|2
|7
|3
|4
|16
|8.0
|A.Mata, Colorado
|1
|2
|2
|2
|8
|8.0
|A.McPherson, Auburn
|1
|5
|1
|1
|8
|8.0
|C.Ranvier, Louisville
|1
|6
|1
|1
|8
|8.0
|S.Renfroe, Troy
|1
|5
|1
|1
|8
|8.0
|T.Rinker, Utah St.
|1
|2
|2
|2
|8
|8.0
|A.Sappington, Oregon
|1
|5
|1
|1
|8
|8.0
|B.Taylor, Vanderbilt
|1
|5
|1
|1
|8
|8.0
|R.Villela, UNLV
|2
|10
|2
|4
|16
|8.0
|D.Curtis, Utah
|1
|5
|1
|1
|7
|7.0
|D.Dellenbach, Ohio
|1
|4
|1
|1
|7
|7.0
|A.Glass, N. Illinois
|1
|2
|2
|2
|7
|7.0
|S.Harrington, Texas Tech
|1
|4
|1
|1
|7
|7.0
|R.Hawk, New Mexico St.
|1
|2
|2
|2
|7
|7.0
|L.Marjan, Kansas
|2
|8
|2
|2
|14
|7.0
|C.Meyer, California
|1
|4
|1
|1
|7
|7.0
|Y.Obeid, Missouri St.
|1
|1
|2
|2
|7
|7.0
|S.Porath, Purdue
|1
|4
|1
|1
|7
|7.0
|J.Stevens, Washington St.
|1
|1
|2
|2
|7
|7.0
|J.Weinberg, Florida St.
|1
|4
|1
|1
|7
|7.0
|K.Ali, Delaware
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|V.Anthony, Wisconsin
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|T.Arkin, Illinois
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|W.Aybar, Stanford
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|C.Bailey, NC State
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|M.Barrow, Navy
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|T.Battle, TCU
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Baugh, Florida
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|D.Black, UCF
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|O.Blake, Arkansas
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|T.Blaylock, Oklahoma
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Bonelli, Arkansas St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|Z.Booker, Tulsa
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Bostick, San Diego St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|C.Bowers, West Virginia
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|B.Brahmer, Iowa St.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|A.Broome, Boston College
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Brown, Kansas St.
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|C.Brown, Miami
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|D.Burks, Oklahoma
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|N.Burnette, Notre Dame
|1
|3
|1
|1
|6
|6.0
|G.Burrell, Texas State
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|K.Calloway, New Mexico St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|A.Carrie, FIU
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|D.Carson, Air Force
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|T.Castellanos, Florida St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|K.Clay, Arkansas St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|D.Coleman, Army
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Conner, East Carolina
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|E.Conner, Troy
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|D.Crouch, Boston College
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|G.Crowder, Troy
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|D.Dampier, Utah
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|C.Daniels, Miami
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|G.Desrosiers, Memphis
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|E.Dickens, Liberty
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|C.Dickey, Texas Tech
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|L.Diggs, Mississippi
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|D.Dowdell, Kentucky
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|T.Dunlap, E. Michigan
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|C.Durham, LSU
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|A.Eager, South Alabama
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Edrine, Virginia
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|C.Edwards, Uconn
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|L.Ellis, James Madison
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|M.Ford, Stanford
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|S.Fox, West Virginia
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|M.Frazier, Michigan St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|G.Freeman, Oklahoma St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Goff, Pittsburgh
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|R.Griffin, Umass
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|M.Gronowski, Iowa
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|K.Hamlett, Appalachian St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|H.Hansen, Florida
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|J.Harper, Uconn
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|R.Harris, Boston College
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|C.Hellums, Army
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|E.Henderson, Kansas
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|M.Henry, W. Kentucky
|2
|0
|0
|0
|12
|6.0
|H.Herring, Louisiana-Monroe
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|K.Hollawayne, Temple
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|C.Holmes, Florida St.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|C.Hood, Tennessee
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|W.Howard, Louisiana-Lafayette
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|L.Humphreys, Georgia
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|M.Jackson, Purdue
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|T.Johnson, Southern Miss.
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|C.Johnson, SMU
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|W.Jordan, Southern Cal
|1
|0
|0
|0
|6
|6.0
|W.Joyce, South Carolina
|1
|3
|1
|1
|6
|6.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.