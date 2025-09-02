Live Radio
NCAA FBS Individual Scoring

NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

September 2, 2025, 11:17 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
B.Sparks, Texas State 1 0 0 0 24 24.0
J.Davison, Oregon 1 0 0 0 18 18.0
C.Harris, Air Force 1 0 0 0 18 18.0
J.Haynes, Michigan 1 0 0 0 18 18.0
H.King, Georgia Tech 1 0 0 0 18 18.0
K.Lacy, Mississippi 1 0 0 0 18 18.0
Y.Willis, Syracuse 1 0 0 0 18 18.0
R.Barker, Penn St. 1 3 4 4 15 15.0
W.Ferrin, BYU 1 9 2 2 15 15.0
J.Jackson, UAB 1 0 0 0 14 14.0
J.Kleather, Bowling Green 1 2 4 4 14 14.0
T.Butkowski, Pittsburgh 1 8 2 2 13 13.0
S.O’Haire, Maryland 1 4 3 3 13 13.0
T.Smack, Florida 1 7 2 5 13 13.0
J.Arnold, Auburn 1 0 0 0 12 12.0
B.Bachmeier, BYU 1 0 0 0 12 12.0
S.Beebe, UAB 1 0 0 0 12 12.0
S.Bell, Uconn 1 0 0 0 12 12.0
W.Bettridge, Virginia 1 6 2 3 12 12.0
F.Bothwell, Mississippi St. 1 0 0 0 12 12.0
J.Bowick, Illinois 1 0 0 0 12 12.0
C.Brown, Arkansas 1 0 0 0 12 12.0
I.Brown, Louisville 1 0 0 0 12 12.0
B.Brown, South Florida 1 0 0 0 12 12.0
J.Bruno, Ohio 1 0 0 0 12 12.0
K.Bullock, South Alabama 1 0 0 0 12 12.0
J.Cannon, W. Kentucky 2 12 4 4 24 12.0
T.Carter, Texas Tech 1 0 0 0 12 12.0
P.Clarke, Temple 1 0 0 0 12 12.0
J.Coleman, Washington 1 0 0 0 12 12.0
K.Concepcion, Texas A&M 1 0 0 0 12 12.0
N.Cox, Middle Tennessee 1 0 0 0 12 12.0
M.Craver, Texas A&M 1 0 0 0 12 12.0
J.Cross, Arkansas St. 1 0 0 0 12 12.0
S.Hagans, Duke 1 0 0 0 12 12.0
E.Heidenreich, Navy 1 0 0 0 12 12.0
R.Henry, UTSA 1 0 0 0 12 12.0
C.Hicks, Pittsburgh 1 0 0 0 12 12.0
K.Jenkins, FIU 1 0 0 0 12 12.0
C.Joseph, Old Dominion 1 0 0 0 12 12.0
R.Kusch, Temple 1 0 0 0 12 12.0
A.Laughery, Illinois 1 0 0 0 12 12.0
S.Leavitt, Arizona St. 1 0 0 0 12 12.0
K.Lemmerman, TCU 1 6 2 2 12 12.0
K.Lewis, Oklahoma 1 0 0 0 12 12.0
L.Lombardo, Boston College 1 9 1 1 12 12.0
H.Longstreet, Southern Cal 1 0 0 0 12 12.0
K.Owens, FIU 1 0 0 0 12 12.0
B.Pribula, Missouri 1 0 0 0 12 12.0
D.Reid, Pittsburgh 1 0 0 0 12 12.0
C.Ross, Virginia 1 0 0 0 12 12.0
N.Singleton, Penn St. 1 0 0 0 12 12.0
J.Skeete, Boston College 1 0 0 0 12 12.0
B.Sorsby, Cincinnati 1 0 0 0 12 12.0
G.Stockton, Georgia 1 0 0 0 12 12.0
L.Sutton, San Diego St. 1 0 0 0 12 12.0
J.Taylor, Virginia 1 0 0 0 12 12.0
J.Thomas, UNLV 2 0 0 0 24 12.0
D.Thomas, New Mexico 1 0 0 0 12 12.0
J.Tyson, Arizona St. 1 0 0 0 12 12.0
J.White, West Virginia 1 0 0 0 12 12.0
C.Wolford, Kent St. 1 0 0 0 12 12.0
B.Woodson, Navy 1 0 0 0 12 12.0
W.Young, North Texas 1 0 0 0 12 12.0
B.Denaburg, Minnesota 1 2 3 3 11 11.0
P.Durkin, Tulane 1 2 3 3 11 11.0
C.Freeman, Uconn 1 8 1 2 11 11.0
R.Sayeri, Southern Cal 1 8 1 1 11 11.0
L.Carneiro, Mississippi 1 4 2 2 10 10.0
D.De Freitas, Appalachian St. 1 4 2 2 10 10.0
K.Ferrie, Mississippi St. 1 4 2 2 10 10.0
C.Graham, Cent. Michigan 1 1 3 4 10 10.0
N.Gramatica, South Florida 1 4 2 2 10 10.0
N.Kirkwood, Navy 1 7 1 1 10 10.0
D.Olano, Illinois 1 7 1 2 10 10.0
J.Patel, Rutgers 1 4 2 2 10 10.0
T.Robles, Texas State 1 7 1 1 10 10.0
M.Salgado-Medina, Arizona 1 4 2 2 10 10.0
S.Starzyk, Arkansas 1 7 1 1 10 10.0
D.Stevens, Iowa 1 4 2 2 10 10.0
D.Zvada, Michigan 1 4 2 2 10 10.0
A.Birr, Georgia Tech 1 3 2 2 9 9.0
B.Craig, Missouri 1 3 2 2 9 9.0
C.Davis, Miami 1 3 2 2 9 9.0
M.Gilbert, Tennessee 1 6 1 1 9 9.0
K.Hensley, West Virginia 1 6 1 1 9 9.0
K.Hutchinson, W. Kentucky 2 0 0 0 18 9.0
D.Jones, Army 1 3 2 4 9 9.0
R.Kessinger, E. Michigan 1 3 2 2 9 9.0
J.Love, Virginia Tech 1 0 3 3 9 9.0
R.Luke, Fresno St. 2 0 0 0 18 9.0
S.Morgan, Tulsa 1 3 2 2 9 9.0
K.Nguma, North Texas 1 6 1 1 9 9.0
T.Pelino, Duke 1 6 1 2 9 9.0
C.Pickett, Kansas 2 0 0 0 18 9.0
G.Plascencia, San Diego St. 1 3 2 2 9 9.0
N.Radicic, Indiana 1 3 2 3 9 9.0
E.Sanchez, Houston 1 3 2 2 9 9.0
G.Spetic, Memphis 1 6 1 1 9 9.0
M.Suarez, James Madison 1 6 1 2 9 9.0
L.Ward, Oklahoma St. 1 3 2 2 9 9.0
P.Woodring, Georgia 1 6 1 1 9 9.0
K.Matsuzawa, Hawaii 2 2 5 5 17 8.5
K.Cunanan, Nebraska 1 2 2 2 8 8.0
J.Delange, UAB 1 5 1 1 8 8.0
H.DiBoyan, South Alabama 1 5 1 1 8 8.0
J.Gomez, Arizona St. 1 5 1 2 8 8.0
G.Gross, Washington 1 5 1 1 8 8.0
E.Kenney, Stanford 1 2 2 3 8 8.0
K.Konrardy, Iowa St. 2 7 3 4 16 8.0
A.Mata, Colorado 1 2 2 2 8 8.0
A.McPherson, Auburn 1 5 1 1 8 8.0
C.Ranvier, Louisville 1 6 1 1 8 8.0
S.Renfroe, Troy 1 5 1 1 8 8.0
T.Rinker, Utah St. 1 2 2 2 8 8.0
A.Sappington, Oregon 1 5 1 1 8 8.0
B.Taylor, Vanderbilt 1 5 1 1 8 8.0
R.Villela, UNLV 2 10 2 4 16 8.0
D.Curtis, Utah 1 5 1 1 7 7.0
D.Dellenbach, Ohio 1 4 1 1 7 7.0
A.Glass, N. Illinois 1 2 2 2 7 7.0
S.Harrington, Texas Tech 1 4 1 1 7 7.0
R.Hawk, New Mexico St. 1 2 2 2 7 7.0
L.Marjan, Kansas 2 8 2 2 14 7.0
C.Meyer, California 1 4 1 1 7 7.0
Y.Obeid, Missouri St. 1 1 2 2 7 7.0
S.Porath, Purdue 1 4 1 1 7 7.0
J.Stevens, Washington St. 1 1 2 2 7 7.0
J.Weinberg, Florida St. 1 4 1 1 7 7.0
K.Ali, Delaware 1 0 0 0 6 6.0
V.Anthony, Wisconsin 1 0 0 0 6 6.0
T.Arkin, Illinois 1 0 0 0 6 6.0
A.Armenta, Louisiana-Monroe 1 0 0 0 6 6.0
W.Aybar, Stanford 1 0 0 0 6 6.0
C.Bailey, NC State 1 0 0 0 6 6.0
M.Barrow, Navy 1 0 0 0 6 6.0
T.Battle, TCU 1 0 0 0 6 6.0
J.Baugh, Florida 1 0 0 0 6 6.0
D.Black, UCF 1 0 0 0 6 6.0
O.Blake, Arkansas 1 0 0 0 6 6.0
T.Blaylock, Oklahoma 1 0 0 0 6 6.0
J.Bonelli, Arkansas St. 1 0 0 0 6 6.0
Z.Booker, Tulsa 1 0 0 0 6 6.0
J.Bostick, San Diego St. 1 0 0 0 6 6.0
C.Bowers, West Virginia 1 0 0 0 6 6.0
B.Brahmer, Iowa St. 2 0 0 0 12 6.0
A.Broome, Boston College 1 0 0 0 6 6.0
J.Brown, Kansas St. 2 0 0 0 12 6.0
C.Brown, Miami 1 0 0 0 6 6.0
D.Burks, Oklahoma 1 0 0 0 6 6.0
N.Burnette, Notre Dame 1 3 1 1 6 6.0
G.Burrell, Texas State 1 0 0 0 6 6.0
K.Calloway, New Mexico St. 1 0 0 0 6 6.0
A.Carrie, FIU 1 0 0 0 6 6.0
D.Carson, Air Force 1 0 0 0 6 6.0
T.Castellanos, Florida St. 1 0 0 0 6 6.0
K.Clay, Arkansas St. 1 0 0 0 6 6.0
D.Coleman, Army 1 0 0 0 6 6.0
J.Conner, East Carolina 1 0 0 0 6 6.0
E.Conner, Troy 1 0 0 0 6 6.0
D.Crouch, Boston College 1 0 0 0 6 6.0
G.Crowder, Troy 1 0 0 0 6 6.0
D.Dampier, Utah 1 0 0 0 6 6.0
C.Daniels, Miami 1 0 0 0 6 6.0
G.Desrosiers, Memphis 1 0 0 0 6 6.0
E.Dickens, Liberty 1 0 0 0 6 6.0
C.Dickey, Texas Tech 1 0 0 0 6 6.0
L.Diggs, Mississippi 1 0 0 0 6 6.0
D.Dowdell, Kentucky 1 0 0 0 6 6.0
T.Dunlap, E. Michigan 1 0 0 0 6 6.0
C.Durham, LSU 1 0 0 0 6 6.0
A.Eager, South Alabama 1 0 0 0 6 6.0
J.Edrine, Virginia 1 0 0 0 6 6.0
C.Edwards, Uconn 1 0 0 0 6 6.0
L.Ellis, James Madison 1 0 0 0 6 6.0
M.Ford, Stanford 1 0 0 0 6 6.0
S.Fox, West Virginia 1 0 0 0 6 6.0
M.Frazier, Michigan St. 1 0 0 0 6 6.0
G.Freeman, Oklahoma St. 1 0 0 0 6 6.0
J.Goff, Pittsburgh 1 0 0 0 6 6.0
R.Griffin, Umass 1 0 0 0 6 6.0
M.Gronowski, Iowa 1 0 0 0 6 6.0
K.Hamlett, Appalachian St. 1 0 0 0 6 6.0
H.Hansen, Florida 1 0 0 0 6 6.0
J.Harper, Uconn 1 0 0 0 6 6.0
R.Harris, Boston College 1 0 0 0 6 6.0
C.Hellums, Army 1 0 0 0 6 6.0
E.Henderson, Kansas 2 0 0 0 12 6.0
M.Henry, W. Kentucky 2 0 0 0 12 6.0
H.Herring, Louisiana-Monroe 1 0 0 0 6 6.0
K.Hollawayne, Temple 1 0 0 0 6 6.0
C.Holmes, Florida St. 1 0 0 0 6 6.0
C.Hood, Tennessee 1 0 0 0 6 6.0
W.Howard, Louisiana-Lafayette 1 0 0 0 6 6.0
L.Humphreys, Georgia 1 0 0 0 6 6.0
M.Jackson, Purdue 1 0 0 0 6 6.0
T.Johnson, Southern Miss. 1 0 0 0 6 6.0
C.Johnson, SMU 1 0 0 0 6 6.0
W.Jordan, Southern Cal 1 0 0 0 6 6.0
W.Joyce, South Carolina 1 3 1 1 6 6.0

