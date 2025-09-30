NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|E.Messer, FAU
|4
|37
|363
|9.2
|L.Bond, Boston College
|4
|36
|352
|9.0
|S.Bell, Uconn
|5
|42
|499
|8.4
|D.Scudero, San Jose St.
|4
|33
|514
|8.2
|K.Coleman, Missouri
|5
|39
|386
|7.8
|J.Tyson, Arizona St.
|5
|39
|483
|7.8
|J.Gibson, Umass
|4
|30
|288
|7.5
|I.Strong, Rutgers
|4
|29
|413
|7.2
|R.Davis, Utah
|5
|36
|348
|7.2
|M.Lemon, Southern Cal
|5
|35
|589
|7.0
|J.Smith, Ohio St.
|4
|28
|396
|7.0
|B.Sparks, Texas State
|4
|28
|370
|7.0
|Z.Booker, Tulsa
|5
|32
|277
|6.4
|D.Voisin, South Alabama
|5
|32
|457
|6.4
|P.Ashlock, Hawaii
|6
|38
|355
|6.3
|T.Hurst, Georgia St.
|4
|25
|346
|6.2
|J.Napier, San Diego St.
|4
|25
|293
|6.2
|C.Brazzell, Tennessee
|5
|31
|531
|6.2
|J.Vandeross, Toledo
|5
|31
|380
|6.2
|J.Barnes, Appalachian St.
|4
|24
|337
|6.0
|O.Blake, Arkansas
|5
|30
|399
|6.0
|M.Craver, Texas A&M
|4
|24
|477
|6.0
|K.Duff, Rutgers
|5
|30
|420
|6.0
|E.Sarratt, Indiana
|5
|30
|388
|6.0
|D.Thomas, New Mexico
|4
|24
|247
|6.0
|T.Walker, Oregon St.
|5
|30
|405
|6.0
|B.Wesco, Clemson
|4
|24
|389
|6.0
|C.Hendricks, Ohio
|5
|29
|481
|5.8
|C.Williams, Stanford
|5
|29
|303
|5.8
|C.Allen, Cincinnati
|4
|23
|273
|5.8
|C.Bell, Louisville
|4
|23
|332
|5.8
|D.Burks, Oklahoma
|4
|23
|265
|5.8
|T.Koziol, Houston
|4
|23
|234
|5.8
|K.Odom, UTEP
|4
|23
|247
|5.8
|K.Shoels, San Jose St.
|4
|23
|269
|5.8
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|5.7
|J.De Jesus, California
|5
|28
|245
|5.6
|A.Smith, East Carolina
|5
|28
|352
|5.6
|C.Lacy, Louisville
|4
|22
|266
|5.5
|D.McCuin, UTSA
|4
|22
|217
|5.5
|J.Nicholas, Charlotte
|4
|22
|270
|5.5
|I.Sategna, Oklahoma
|4
|22
|284
|5.5
|J.Thaw, Delaware
|2
|11
|177
|5.5
|M.Toney, Miami
|4
|22
|268
|5.5
|G.Wilde, Northwestern
|4
|22
|311
|5.5
|H.Beatty, Illinois
|5
|27
|383
|5.4
|J.Cameron, Baylor
|5
|27
|407
|5.4
|C.Cobb, Arkansas St.
|5
|27
|367
|5.4
|E.Singleton, Auburn
|5
|27
|265
|5.4
|J.Barney, Nebraska
|4
|21
|301
|5.2
|C.Durr, Wyoming
|4
|21
|290
|5.2
|I.Hooks, UAB
|4
|21
|267
|5.2
|O.Kelly, Michigan St.
|4
|21
|317
|5.2
|D.Rogers, N. Illinois
|4
|21
|224
|5.2
|J.Cook, Syracuse
|5
|26
|318
|5.2
|A.Evans, Mississippi St.
|5
|26
|323
|5.2
|Y.Smith, East Carolina
|5
|26
|338
|5.2
|G.Bernard, Alabama
|4
|20
|310
|5.0
|J.Bradley, UNLV
|4
|20
|355
|5.0
|J.Brown, Kansas St.
|5
|25
|284
|5.0
|B.Brown, LSU
|5
|25
|239
|5.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|4
|20
|340
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|K.Duplessis, Delaware
|4
|20
|306
|5.0
|J.Dwyer, TCU
|4
|20
|299
|5.0
|J.Franklin, Boston College
|4
|20
|189
|5.0
|K.Johnson, New Mexico
|3
|15
|181
|5.0
|E.Mason, Charlotte
|4
|20
|308
|5.0
|B.Staley, Tennessee
|5
|25
|322
|5.0
|R.Williams, Alabama
|3
|15
|238
|5.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|5
|24
|341
|4.8
|J.Joly, NC State
|5
|24
|213
|4.8
|B.Pegan, Utah St.
|5
|24
|369
|4.8
|C.Ross, Virginia
|5
|24
|286
|4.8
|D.Boston, Washington
|4
|19
|275
|4.8
|R.Brinson, SMU
|4
|19
|365
|4.8
|I.Cummings, Appalachian St.
|4
|19
|192
|4.8
|J.Faison, Notre Dame
|4
|19
|244
|4.8
|D.Faupel, New Mexico St.
|4
|19
|274
|4.8
|K.Gilmer, UCLA
|4
|19
|225
|4.8
|J.Platt, FAU
|4
|19
|247
|4.8
|A.Anderson, LSU
|5
|23
|305
|4.6
|D.Cobb, Georgia Southern
|5
|23
|218
|4.6
|M.Coleman, North Texas
|5
|23
|219
|4.6
|O.Cooper, Indiana
|5
|23
|432
|4.6
|E.Henderson, Kansas
|5
|23
|435
|4.6
|M.Mini, California
|5
|23
|223
|4.6
|V.Snow, Buffalo
|5
|23
|274
|4.6
|V.Brown, Florida
|4
|18
|219
|4.5
|C.Daniels, Miami
|4
|18
|191
|4.5
|M.Jackson, Purdue
|4
|18
|211
|4.5
|J.Kanak, Oklahoma
|4
|18
|307
|4.5
|N.Marsh, Michigan St.
|4
|18
|222
|4.5
|D.Bentley, Utah
|5
|22
|246
|4.4
|G.Benyard, Kennesaw St.
|5
|22
|363
|4.4
|C.Braham, Memphis
|5
|22
|382
|4.4
|D.Luke, Missouri St.
|5
|22
|310
|4.4
|M.Matthews, Tennessee
|5
|22
|370
|4.4
|M.Parrish, W. Kentucky
|5
|22
|149
|4.4
|B.Spalding, East Carolina
|5
|22
|320
|4.4
|E.Stowers, Vanderbilt
|5
|22
|301
|4.4
|D.Villari, Syracuse
|5
|22
|250
|4.4
|T.Carter, Texas Tech
|4
|17
|243
|4.2
|J.Farooq, Maryland
|4
|17
|182
|4.2
|B.Hawkins, UAB
|4
|17
|189
|4.2
|K.Lewis, Oklahoma
|4
|17
|210
|4.2
|D.Robinson, Florida St.
|4
|17
|346
|4.2
|R.Virgil, Texas Tech
|4
|17
|207
|4.2
|J.Whatley, Arizona
|4
|17
|264
|4.2
|R.Williams, Pittsburgh
|4
|17
|342
|4.2
|S.Wilson, Delaware
|4
|17
|196
|4.2
|C.Young, Georgia
|4
|17
|238
|4.2
|C.Barkate, Duke
|5
|21
|409
|4.2
|Q.Brown, Duke
|5
|21
|296
|4.2
|A.Eager, South Alabama
|5
|21
|155
|4.2
|T.Freeman, Washington St.
|5
|21
|212
|4.2
|T.Harris, Virginia
|5
|21
|366
|4.2
|J.Tibbs, Kansas St.
|5
|21
|229
|4.2
|M.Trigg, Baylor
|5
|21
|284
|4.2
|K.Wilson, Baylor
|5
|21
|274
|4.2
|C.Brown, Georgia Southern
|5
|20
|392
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|R.Flores, UCLA
|1
|4
|43
|4.0
|T.Grizzell, California
|5
|20
|344
|4.0
|C.Harris, Air Force
|4
|16
|441
|4.0
|A.Hawkins, Baylor
|5
|20
|271
|4.0
|E.Johnson, Nebraska
|4
|16
|73
|4.0
|D.Key, Nebraska
|4
|16
|226
|4.0
|D.Lacey, Marshall
|5
|20
|275
|4.0
|L.Lindenmeyer, Nebraska
|4
|16
|160
|4.0
|B.Norfleet, Missouri
|5
|20
|174
|4.0
|T.Richard, Boston College
|4
|16
|168
|4.0
|C.Roberts, BYU
|4
|16
|234
|4.0
|J.Schuchts, UTEP
|1
|4
|21
|4.0
|D.Sheffield, Rutgers
|5
|20
|326
|4.0
|O.Smith, Maryland
|4
|16
|267
|4.0
|D.Stroman, Appalachian St.
|4
|16
|302
|4.0
|J.Thomas, Old Dominion
|4
|16
|307
|4.0
|D.Thomas, UCF
|4
|16
|203
|4.0
|B.Thompson, Mississippi St.
|5
|20
|324
|4.0
|B.Walker, Rice
|1
|4
|33
|4.0
|T.Anderson, NC State
|5
|19
|338
|3.8
|B.Boyd, Utah St.
|5
|19
|288
|3.8
|R.Brown, Arizona St.
|5
|19
|107
|3.8
|M.Butler, Middle Tennessee
|5
|19
|180
|3.8
|J.Edrine, Virginia
|5
|19
|214
|3.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|3.8
|J.Meredith, Washington St.
|5
|19
|255
|3.8
|D.Moore, Oregon
|5
|19
|296
|3.8
|T.Reddicks, Oregon St.
|5
|19
|257
|3.8
|H.Smothers, NC State
|5
|19
|94
|3.8
|C.Barnes, Wake Forest
|4
|15
|287
|3.8
|J.Bermudez, Temple
|4
|15
|184
|3.8
|L.Brockington, Minnesota
|4
|15
|177
|3.8
|L.Caples, Boise St.
|4
|15
|240
|3.8
|N.Gladding, Old Dominion
|4
|15
|194
|3.8
|H.Hansen, Florida
|4
|15
|121
|3.8
|G.Harris, New Mexico St.
|4
|15
|227
|3.8
|R.Harris, Boston College
|4
|15
|250
|3.8
|J.Manjack, TCU
|4
|15
|236
|3.8
|T.Moore, Clemson
|4
|15
|164
|3.8
|T.Pena, Penn St.
|4
|15
|182
|3.8
|J.Robinson, Georgia St.
|4
|15
|167
|3.8
|C.Tate, Ohio St.
|4
|15
|252
|3.8
|A.Waseem, FAU
|4
|15
|184
|3.8
|E.Wilson, Florida
|4
|15
|73
|3.8
|R.Fields, Oklahoma St.
|3
|11
|114
|3.7
|D.Moore, Texas
|3
|11
|115
|3.7
|L.Sims, Hawaii
|6
|22
|195
|3.7
|E.Avit, Fresno St.
|5
|18
|156
|3.6
|B.Caufield, Oregon St.
|5
|18
|136
|3.6
|D.Dickmann, Rice
|5
|18
|168
|3.6
|O.Hayes, Tulane
|5
|18
|254
|3.6
|V.Jacobs, South Carolina
|5
|18
|323
|3.6
|M.Johnson, Missouri
|5
|18
|275
|3.6
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|5
|18
|146
|3.6
|T.Richardson, Vanderbilt
|5
|18
|236
|3.6
|T.Tate, UTEP
|5
|18
|213
|3.6
|S.Beebe, UAB
|4
|14
|159
|3.5
|M.Bellon, Nevada
|4
|14
|181
|3.5
|Z.Branch, Georgia
|4
|14
|216
|3.5
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|3.5
|T.Brown, Old Dominion
|4
|14
|217
|3.5
|C.Eakin, Texas Tech
|4
|14
|260
|3.5
|J.Freeman, Fresno St.
|4
|14
|171
|3.5
|B.Graves, Coastal Carolina
|4
|14
|130
|3.5
|I.Horton, Alabama
|4
|14
|170
|3.5
|K.Hudson, Penn St.
|4
|14
|156
|3.5
|P.Kingston, BYU
|4
|14
|105
|3.5
|S.Knotts, Maryland
|4
|14
|276
|3.5
|T.Maher, Colorado St.
|4
|14
|131
|3.5
|L.Mason, Wisconsin
|4
|14
|177
|3.5
|C.Neptune, South Florida
|4
|14
|80
|3.5
|C.Nimrod, South Florida
|4
|14
|367
|3.5
|L.Reynolds, Penn St.
|4
|14
|151
|3.5
|A.Thomas, Houston
|4
|14
|214
|3.5
|T.Uiliata, Hawaii
|6
|21
|191
|3.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|3.5
|B.White, Hawaii
|6
|21
|192
|3.5
|D.Alexander, Mississippi
|5
|17
|313
|3.4
