NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

September 30, 2025, 11:15 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 4 37 363 9.2
L.Bond, Boston College 4 36 352 9.0
S.Bell, Uconn 5 42 499 8.4
D.Scudero, San Jose St. 4 33 514 8.2
K.Coleman, Missouri 5 39 386 7.8
J.Tyson, Arizona St. 5 39 483 7.8
J.Gibson, Umass 4 30 288 7.5
I.Strong, Rutgers 4 29 413 7.2
R.Davis, Utah 5 36 348 7.2
M.Lemon, Southern Cal 5 35 589 7.0
J.Smith, Ohio St. 4 28 396 7.0
B.Sparks, Texas State 4 28 370 7.0
Z.Booker, Tulsa 5 32 277 6.4
D.Voisin, South Alabama 5 32 457 6.4
P.Ashlock, Hawaii 6 38 355 6.3
T.Hurst, Georgia St. 4 25 346 6.2
J.Napier, San Diego St. 4 25 293 6.2
C.Brazzell, Tennessee 5 31 531 6.2
J.Vandeross, Toledo 5 31 380 6.2
J.Barnes, Appalachian St. 4 24 337 6.0
O.Blake, Arkansas 5 30 399 6.0
M.Craver, Texas A&M 4 24 477 6.0
K.Duff, Rutgers 5 30 420 6.0
E.Sarratt, Indiana 5 30 388 6.0
D.Thomas, New Mexico 4 24 247 6.0
T.Walker, Oregon St. 5 30 405 6.0
B.Wesco, Clemson 4 24 389 6.0
C.Hendricks, Ohio 5 29 481 5.8
C.Williams, Stanford 5 29 303 5.8
C.Allen, Cincinnati 4 23 273 5.8
C.Bell, Louisville 4 23 332 5.8
D.Burks, Oklahoma 4 23 265 5.8
T.Koziol, Houston 4 23 234 5.8
K.Odom, UTEP 4 23 247 5.8
K.Shoels, San Jose St. 4 23 269 5.8
C.Milliner, UAB 3 17 268 5.7
J.De Jesus, California 5 28 245 5.6
A.Smith, East Carolina 5 28 352 5.6
C.Lacy, Louisville 4 22 266 5.5
D.McCuin, UTSA 4 22 217 5.5
J.Nicholas, Charlotte 4 22 270 5.5
I.Sategna, Oklahoma 4 22 284 5.5
J.Thaw, Delaware 2 11 177 5.5
M.Toney, Miami 4 22 268 5.5
G.Wilde, Northwestern 4 22 311 5.5
H.Beatty, Illinois 5 27 383 5.4
J.Cameron, Baylor 5 27 407 5.4
C.Cobb, Arkansas St. 5 27 367 5.4
E.Singleton, Auburn 5 27 265 5.4
J.Barney, Nebraska 4 21 301 5.2
C.Durr, Wyoming 4 21 290 5.2
I.Hooks, UAB 4 21 267 5.2
O.Kelly, Michigan St. 4 21 317 5.2
D.Rogers, N. Illinois 4 21 224 5.2
J.Cook, Syracuse 5 26 318 5.2
A.Evans, Mississippi St. 5 26 323 5.2
Y.Smith, East Carolina 5 26 338 5.2
G.Bernard, Alabama 4 20 310 5.0
J.Bradley, UNLV 4 20 355 5.0
J.Brown, Kansas St. 5 25 284 5.0
B.Brown, LSU 5 25 239 5.0
K.Concepcion, Texas A&M 4 20 340 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
K.Duplessis, Delaware 4 20 306 5.0
J.Dwyer, TCU 4 20 299 5.0
J.Franklin, Boston College 4 20 189 5.0
K.Johnson, New Mexico 3 15 181 5.0
E.Mason, Charlotte 4 20 308 5.0
B.Staley, Tennessee 5 25 322 5.0
R.Williams, Alabama 3 15 238 5.0
N.Cox, Middle Tennessee 5 24 341 4.8
J.Joly, NC State 5 24 213 4.8
B.Pegan, Utah St. 5 24 369 4.8
C.Ross, Virginia 5 24 286 4.8
D.Boston, Washington 4 19 275 4.8
R.Brinson, SMU 4 19 365 4.8
I.Cummings, Appalachian St. 4 19 192 4.8
J.Faison, Notre Dame 4 19 244 4.8
D.Faupel, New Mexico St. 4 19 274 4.8
K.Gilmer, UCLA 4 19 225 4.8
J.Platt, FAU 4 19 247 4.8
A.Anderson, LSU 5 23 305 4.6
D.Cobb, Georgia Southern 5 23 218 4.6
M.Coleman, North Texas 5 23 219 4.6
O.Cooper, Indiana 5 23 432 4.6
E.Henderson, Kansas 5 23 435 4.6
M.Mini, California 5 23 223 4.6
V.Snow, Buffalo 5 23 274 4.6
V.Brown, Florida 4 18 219 4.5
C.Daniels, Miami 4 18 191 4.5
M.Jackson, Purdue 4 18 211 4.5
J.Kanak, Oklahoma 4 18 307 4.5
N.Marsh, Michigan St. 4 18 222 4.5
D.Bentley, Utah 5 22 246 4.4
G.Benyard, Kennesaw St. 5 22 363 4.4
C.Braham, Memphis 5 22 382 4.4
D.Luke, Missouri St. 5 22 310 4.4
M.Matthews, Tennessee 5 22 370 4.4
M.Parrish, W. Kentucky 5 22 149 4.4
B.Spalding, East Carolina 5 22 320 4.4
E.Stowers, Vanderbilt 5 22 301 4.4
D.Villari, Syracuse 5 22 250 4.4
T.Carter, Texas Tech 4 17 243 4.2
J.Farooq, Maryland 4 17 182 4.2
B.Hawkins, UAB 4 17 189 4.2
K.Lewis, Oklahoma 4 17 210 4.2
D.Robinson, Florida St. 4 17 346 4.2
R.Virgil, Texas Tech 4 17 207 4.2
J.Whatley, Arizona 4 17 264 4.2
R.Williams, Pittsburgh 4 17 342 4.2
S.Wilson, Delaware 4 17 196 4.2
C.Young, Georgia 4 17 238 4.2
C.Barkate, Duke 5 21 409 4.2
Q.Brown, Duke 5 21 296 4.2
A.Eager, South Alabama 5 21 155 4.2
T.Freeman, Washington St. 5 21 212 4.2
T.Harris, Virginia 5 21 366 4.2
J.Tibbs, Kansas St. 5 21 229 4.2
M.Trigg, Baylor 5 21 284 4.2
K.Wilson, Baylor 5 21 274 4.2
C.Brown, Georgia Southern 5 20 392 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
R.Flores, UCLA 1 4 43 4.0
T.Grizzell, California 5 20 344 4.0
C.Harris, Air Force 4 16 441 4.0
A.Hawkins, Baylor 5 20 271 4.0
E.Johnson, Nebraska 4 16 73 4.0
D.Key, Nebraska 4 16 226 4.0
D.Lacey, Marshall 5 20 275 4.0
L.Lindenmeyer, Nebraska 4 16 160 4.0
B.Norfleet, Missouri 5 20 174 4.0
T.Richard, Boston College 4 16 168 4.0
C.Roberts, BYU 4 16 234 4.0
J.Schuchts, UTEP 1 4 21 4.0
D.Sheffield, Rutgers 5 20 326 4.0
O.Smith, Maryland 4 16 267 4.0
D.Stroman, Appalachian St. 4 16 302 4.0
J.Thomas, Old Dominion 4 16 307 4.0
D.Thomas, UCF 4 16 203 4.0
B.Thompson, Mississippi St. 5 20 324 4.0
B.Walker, Rice 1 4 33 4.0
T.Anderson, NC State 5 19 338 3.8
B.Boyd, Utah St. 5 19 288 3.8
R.Brown, Arizona St. 5 19 107 3.8
M.Butler, Middle Tennessee 5 19 180 3.8
J.Edrine, Virginia 5 19 214 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
J.Meredith, Washington St. 5 19 255 3.8
D.Moore, Oregon 5 19 296 3.8
T.Reddicks, Oregon St. 5 19 257 3.8
H.Smothers, NC State 5 19 94 3.8
C.Barnes, Wake Forest 4 15 287 3.8
J.Bermudez, Temple 4 15 184 3.8
L.Brockington, Minnesota 4 15 177 3.8
L.Caples, Boise St. 4 15 240 3.8
N.Gladding, Old Dominion 4 15 194 3.8
H.Hansen, Florida 4 15 121 3.8
G.Harris, New Mexico St. 4 15 227 3.8
R.Harris, Boston College 4 15 250 3.8
J.Manjack, TCU 4 15 236 3.8
T.Moore, Clemson 4 15 164 3.8
T.Pena, Penn St. 4 15 182 3.8
J.Robinson, Georgia St. 4 15 167 3.8
C.Tate, Ohio St. 4 15 252 3.8
A.Waseem, FAU 4 15 184 3.8
E.Wilson, Florida 4 15 73 3.8
R.Fields, Oklahoma St. 3 11 114 3.7
D.Moore, Texas 3 11 115 3.7
L.Sims, Hawaii 6 22 195 3.7
E.Avit, Fresno St. 5 18 156 3.6
B.Caufield, Oregon St. 5 18 136 3.6
D.Dickmann, Rice 5 18 168 3.6
O.Hayes, Tulane 5 18 254 3.6
V.Jacobs, South Carolina 5 18 323 3.6
M.Johnson, Missouri 5 18 275 3.6
J.Middlebrook, Middle Tennessee 5 18 146 3.6
T.Richardson, Vanderbilt 5 18 236 3.6
T.Tate, UTEP 5 18 213 3.6
S.Beebe, UAB 4 14 159 3.5
M.Bellon, Nevada 4 14 181 3.5
Z.Branch, Georgia 4 14 216 3.5
J.Bray, West Virginia 2 7 95 3.5
T.Brown, Old Dominion 4 14 217 3.5
C.Eakin, Texas Tech 4 14 260 3.5
J.Freeman, Fresno St. 4 14 171 3.5
B.Graves, Coastal Carolina 4 14 130 3.5
I.Horton, Alabama 4 14 170 3.5
K.Hudson, Penn St. 4 14 156 3.5
P.Kingston, BYU 4 14 105 3.5
S.Knotts, Maryland 4 14 276 3.5
T.Maher, Colorado St. 4 14 131 3.5
L.Mason, Wisconsin 4 14 177 3.5
C.Neptune, South Florida 4 14 80 3.5
C.Nimrod, South Florida 4 14 367 3.5
L.Reynolds, Penn St. 4 14 151 3.5
A.Thomas, Houston 4 14 214 3.5
T.Uiliata, Hawaii 6 21 191 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
B.White, Hawaii 6 21 192 3.5
D.Alexander, Mississippi 5 17 313 3.4

