Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Receptions…

NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

September 23, 2025, 11:15 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
L.Bond, Boston College 3 29 275 9.7
E.Messer, FAU 3 28 232 9.3
S.Bell, Uconn 4 36 445 9.0
J.Barnes, Appalachian St. 3 24 337 8.0
J.Gibson, Umass 3 24 258 8.0
I.Strong, Rutgers 3 24 367 8.0
J.Tyson, Arizona St. 4 31 357 7.8
D.Scudero, San Jose St. 3 22 385 7.3
R.Davis, Utah 4 29 241 7.2
Z.Booker, Tulsa 4 28 267 7.0
C.Hendricks, Ohio 4 28 456 7.0
B.Sparks, Texas State 4 28 370 7.0
P.Ashlock, Hawaii 5 34 303 6.8
K.Coleman, Missouri 4 27 278 6.8
D.Voisin, South Alabama 4 27 360 6.8
M.Craver, Texas A&M 3 20 443 6.7
J.Smith, Ohio St. 3 20 315 6.7
J.Franklin, Boston College 3 19 175 6.3
J.Napier, San Diego St. 3 19 241 6.3
K.Odom, UTEP 3 19 236 6.3
C.Brazzell, Tennessee 4 25 426 6.2
J.Brown, Kansas St. 4 25 284 6.2
T.Hurst, Georgia St. 4 25 346 6.2
A.Smith, East Carolina 4 25 265 6.2
O.Blake, Arkansas 4 24 326 6.0
K.Duff, Rutgers 4 24 336 6.0
M.Lemon, Southern Cal 4 24 438 6.0
E.Sarratt, Indiana 4 24 256 6.0
D.Thomas, New Mexico 3 18 168 6.0
B.Wesco, Clemson 4 24 389 6.0
D.Burks, Oklahoma 4 23 265 5.8
Y.Smith, East Carolina 4 23 282 5.8
T.Walker, Oregon St. 4 23 302 5.8
J.Dwyer, TCU 3 17 257 5.7
T.Koziol, Houston 3 17 148 5.7
C.Milliner, UAB 3 17 268 5.7
D.McCuin, UTSA 4 22 217 5.5
J.Nicholas, Charlotte 4 22 270 5.5
I.Sategna, Oklahoma 4 22 284 5.5
E.Singleton, Auburn 4 22 209 5.5
J.Thaw, Delaware 2 11 177 5.5
M.Toney, Miami 4 22 268 5.5
J.Vandeross, Toledo 4 22 258 5.5
D.Boston, Washington 3 16 249 5.3
I.Cummings, Appalachian St. 3 16 172 5.3
K.Gilmer, UCLA 3 16 174 5.3
D.Rogers, N. Illinois 3 16 173 5.3
A.Anderson, LSU 4 21 293 5.2
J.Barney, Nebraska 4 21 301 5.2
H.Beatty, Illinois 4 21 302 5.2
J.Cameron, Baylor 4 21 309 5.2
C.Durr, Wyoming 4 21 290 5.2
A.Evans, Mississippi St. 4 21 290 5.2
I.Hooks, UAB 4 21 267 5.2
O.Kelly, Michigan St. 4 21 317 5.2
B.Staley, Tennessee 4 21 281 5.2
G.Bernard, Alabama 3 15 275 5.0
J.Bradley, UNLV 4 20 355 5.0
B.Brown, LSU 4 20 199 5.0
N.Cox, Middle Tennessee 4 20 264 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
J.De Jesus, California 4 20 184 5.0
K.Duplessis, Delaware 4 20 306 5.0
E.Mason, Charlotte 4 20 308 5.0
D.Stroman, Appalachian St. 3 15 295 5.0
D.Villari, Syracuse 4 20 240 5.0
G.Wilde, Northwestern 3 15 213 5.0
R.Williams, Alabama 2 10 195 5.0
R.Brinson, SMU 4 19 365 4.8
C.Cobb, Arkansas St. 4 19 241 4.8
D.Cobb, Georgia Southern 4 19 203 4.8
M.Coleman, North Texas 4 19 182 4.8
O.Cooper, Indiana 4 19 377 4.8
D.Luke, Missouri St. 4 19 239 4.8
M.Mini, California 4 19 153 4.8
C.Ross, Virginia 4 19 252 4.8
B.Spalding, East Carolina 4 19 285 4.8
K.Hudson, Penn St. 3 14 156 4.7
C.Lacy, Louisville 3 14 171 4.7
G.Benyard, Kennesaw St. 4 18 322 4.5
V.Brown, Florida 4 18 219 4.5
J.Cook, Syracuse 4 18 234 4.5
C.Daniels, Miami 4 18 191 4.5
T.Freeman, Washington St. 4 18 182 4.5
T.Harris, Virginia 4 18 321 4.5
A.Hawkins, Baylor 4 18 256 4.5
E.Henderson, Kansas 4 18 221 4.5
M.Jackson, Purdue 4 18 211 4.5
J.Joly, NC State 4 18 153 4.5
J.Kanak, Oklahoma 4 18 307 4.5
T.Lockett, E. Michigan 4 18 259 4.5
N.Marsh, Michigan St. 4 18 222 4.5
M.Trigg, Baylor 4 18 222 4.5
C.Bell, Louisville 3 13 197 4.3
K.Concepcion, Texas A&M 3 13 227 4.3
D.Faupel, New Mexico St. 3 13 177 4.3
C.Harris, Air Force 3 13 325 4.3
P.Johnson, New Mexico St. 3 13 211 4.3
E.McAlister, TCU 3 13 320 4.3
T.Pena, Penn St. 3 13 166 4.3
L.Reynolds, Penn St. 3 13 142 4.3
K.Shoels, San Jose St. 3 13 122 4.3
J.Whatley, Arizona 3 13 237 4.3
R.Williams, Pittsburgh 3 13 285 4.3
C.Young, Georgia 3 13 179 4.3
C.Barkate, Duke 4 17 337 4.2
D.Bentley, Utah 4 17 187 4.2
B.Boyd, Utah St. 4 17 274 4.2
T.Carter, Texas Tech 4 17 243 4.2
J.Farooq, Maryland 4 17 182 4.2
B.Hawkins, UAB 4 17 189 4.2
K.Lewis, Oklahoma 4 17 210 4.2
M.Parrish, W. Kentucky 4 17 111 4.2
B.Pegan, Utah St. 4 17 303 4.2
T.Reddicks, Oregon St. 4 17 240 4.2
B.Thompson, Mississippi St. 4 17 291 4.2
R.Virgil, Texas Tech 4 17 207 4.2
C.Williams, Stanford 4 17 165 4.2
S.Wilson, Delaware 4 17 196 4.2
C.Allen, Cincinnati 3 12 145 4.0
C.Barnes, Wake Forest 3 12 248 4.0
C.Braham, Memphis 4 16 255 4.0
Q.Brown, Duke 4 16 232 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
A.Eager, South Alabama 4 16 135 4.0
J.Faison, Notre Dame 3 12 155 4.0
K.Johnson, New Mexico 2 8 46 4.0
E.Johnson, Nebraska 4 16 73 4.0
M.Johnson, Missouri 4 16 253 4.0
D.Key, Nebraska 4 16 226 4.0
L.Lindenmeyer, Nebraska 4 16 160 4.0
M.Matthews, Tennessee 4 16 252 4.0
C.Moss, Kennesaw St. 4 16 198 4.0
T.Richard, Boston College 3 12 149 4.0
L.Sims, Hawaii 5 20 158 4.0
O.Smith, Maryland 4 16 267 4.0
V.Snow, Buffalo 4 16 206 4.0
E.Stowers, Vanderbilt 4 16 233 4.0
C.Tate, Ohio St. 3 12 219 4.0
D.Thomas, UCF 3 12 148 4.0
H.Wallace, Mississippi 4 16 343 4.0
T.Anderson, NC State 4 15 273 3.8
J.Bermudez, Temple 4 15 184 3.8
C.Brown, Georgia Southern 4 15 281 3.8
M.Butler, Middle Tennessee 4 15 152 3.8
C.Coombs, Jacksonville St. 4 15 132 3.8
D.Dickmann, Rice 4 15 123 3.8
T.Grizzell, California 4 15 266 3.8
H.Hansen, Florida 4 15 121 3.8
J.Meredith, Washington St. 4 15 195 3.8
J.Middlebrook, Middle Tennessee 4 15 134 3.8
T.Moore, Clemson 4 15 164 3.8
K.Prentice, Baylor 4 15 162 3.8
J.Robinson, Georgia St. 4 15 167 3.8
D.Sheffield, Rutgers 4 15 252 3.8
H.Smothers, NC State 4 15 83 3.8
T.Tate, UTEP 4 15 200 3.8
K.Wilson, Baylor 4 15 198 3.8
E.Wilson, Florida 4 15 73 3.8
Z.Branch, Georgia 3 11 181 3.7
R.Harris, Boston College 3 11 196 3.7
D.Moore, Texas 3 11 115 3.7
C.Roberts, BYU 3 11 185 3.7
G.Sands, FAU 3 11 60 3.7
L.Sides, North Texas 3 11 146 3.7
J.Thomas, Old Dominion 3 11 193 3.7
A.Waseem, FAU 3 11 144 3.7
E.Avit, Fresno St. 5 18 156 3.6
D.Alexander, Mississippi 4 14 249 3.5
M.Barry, W. Kentucky 4 14 222 3.5
S.Beebe, UAB 4 14 159 3.5
M.Bellon, Nevada 4 14 181 3.5
M.Benson, Oregon 4 14 201 3.5
B.Brahmer, Iowa St. 4 14 109 3.5
J.Bray, West Virginia 2 7 95 3.5
B.Caufield, Oregon St. 4 14 88 3.5
C.Chester, Southern Miss. 4 14 245 3.5
M.Davis, Utah St. 4 14 109 3.5
C.Eakin, Texas Tech 4 14 260 3.5
J.Edrine, Virginia 4 14 169 3.5
B.Farrell, Stanford 4 14 275 3.5
E.Finley, Louisiana Tech 4 14 232 3.5
J.Freeman, Fresno St. 4 14 171 3.5
D.Gill, Syracuse 4 14 310 3.5
B.Graves, Coastal Carolina 4 14 130 3.5
O.Hayes, Tulane 4 14 165 3.5
K.Hutchinson, W. Kentucky 4 14 202 3.5
S.Knotts, Maryland 4 14 276 3.5
L.Mason, Wisconsin 4 14 177 3.5
C.Neptune, South Florida 4 14 80 3.5
C.Nimrod, South Florida 4 14 367 3.5
B.Norfleet, Missouri 4 14 122 3.5
J.Ross-Simmons, Syracuse 4 14 212 3.5
B.Sharp, LSU 4 14 170 3.5
H.Summers, Arkansas St. 4 14 210 3.5
C.Vaughn, West Virginia 4 14 214 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
J.Bostick, San Diego St. 3 10 126 3.3
J.Bradley, Kansas St. 3 10 152 3.3
L.Brockington, Minnesota 3 10 136 3.3

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up