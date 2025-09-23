NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|L.Bond, Boston College
|3
|29
|275
|9.7
|E.Messer, FAU
|3
|28
|232
|9.3
|S.Bell, Uconn
|4
|36
|445
|9.0
|J.Barnes, Appalachian St.
|3
|24
|337
|8.0
|J.Gibson, Umass
|3
|24
|258
|8.0
|I.Strong, Rutgers
|3
|24
|367
|8.0
|J.Tyson, Arizona St.
|4
|31
|357
|7.8
|D.Scudero, San Jose St.
|3
|22
|385
|7.3
|R.Davis, Utah
|4
|29
|241
|7.2
|Z.Booker, Tulsa
|4
|28
|267
|7.0
|C.Hendricks, Ohio
|4
|28
|456
|7.0
|B.Sparks, Texas State
|4
|28
|370
|7.0
|P.Ashlock, Hawaii
|5
|34
|303
|6.8
|K.Coleman, Missouri
|4
|27
|278
|6.8
|D.Voisin, South Alabama
|4
|27
|360
|6.8
|M.Craver, Texas A&M
|3
|20
|443
|6.7
|J.Smith, Ohio St.
|3
|20
|315
|6.7
|J.Franklin, Boston College
|3
|19
|175
|6.3
|J.Napier, San Diego St.
|3
|19
|241
|6.3
|K.Odom, UTEP
|3
|19
|236
|6.3
|C.Brazzell, Tennessee
|4
|25
|426
|6.2
|J.Brown, Kansas St.
|4
|25
|284
|6.2
|T.Hurst, Georgia St.
|4
|25
|346
|6.2
|A.Smith, East Carolina
|4
|25
|265
|6.2
|O.Blake, Arkansas
|4
|24
|326
|6.0
|K.Duff, Rutgers
|4
|24
|336
|6.0
|M.Lemon, Southern Cal
|4
|24
|438
|6.0
|E.Sarratt, Indiana
|4
|24
|256
|6.0
|D.Thomas, New Mexico
|3
|18
|168
|6.0
|B.Wesco, Clemson
|4
|24
|389
|6.0
|D.Burks, Oklahoma
|4
|23
|265
|5.8
|Y.Smith, East Carolina
|4
|23
|282
|5.8
|T.Walker, Oregon St.
|4
|23
|302
|5.8
|J.Dwyer, TCU
|3
|17
|257
|5.7
|T.Koziol, Houston
|3
|17
|148
|5.7
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|5.7
|D.McCuin, UTSA
|4
|22
|217
|5.5
|J.Nicholas, Charlotte
|4
|22
|270
|5.5
|I.Sategna, Oklahoma
|4
|22
|284
|5.5
|E.Singleton, Auburn
|4
|22
|209
|5.5
|J.Thaw, Delaware
|2
|11
|177
|5.5
|M.Toney, Miami
|4
|22
|268
|5.5
|J.Vandeross, Toledo
|4
|22
|258
|5.5
|D.Boston, Washington
|3
|16
|249
|5.3
|I.Cummings, Appalachian St.
|3
|16
|172
|5.3
|K.Gilmer, UCLA
|3
|16
|174
|5.3
|D.Rogers, N. Illinois
|3
|16
|173
|5.3
|A.Anderson, LSU
|4
|21
|293
|5.2
|J.Barney, Nebraska
|4
|21
|301
|5.2
|H.Beatty, Illinois
|4
|21
|302
|5.2
|J.Cameron, Baylor
|4
|21
|309
|5.2
|C.Durr, Wyoming
|4
|21
|290
|5.2
|A.Evans, Mississippi St.
|4
|21
|290
|5.2
|I.Hooks, UAB
|4
|21
|267
|5.2
|O.Kelly, Michigan St.
|4
|21
|317
|5.2
|B.Staley, Tennessee
|4
|21
|281
|5.2
|G.Bernard, Alabama
|3
|15
|275
|5.0
|J.Bradley, UNLV
|4
|20
|355
|5.0
|B.Brown, LSU
|4
|20
|199
|5.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|4
|20
|264
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|J.De Jesus, California
|4
|20
|184
|5.0
|K.Duplessis, Delaware
|4
|20
|306
|5.0
|E.Mason, Charlotte
|4
|20
|308
|5.0
|D.Stroman, Appalachian St.
|3
|15
|295
|5.0
|D.Villari, Syracuse
|4
|20
|240
|5.0
|G.Wilde, Northwestern
|3
|15
|213
|5.0
|R.Williams, Alabama
|2
|10
|195
|5.0
|R.Brinson, SMU
|4
|19
|365
|4.8
|C.Cobb, Arkansas St.
|4
|19
|241
|4.8
|D.Cobb, Georgia Southern
|4
|19
|203
|4.8
|M.Coleman, North Texas
|4
|19
|182
|4.8
|O.Cooper, Indiana
|4
|19
|377
|4.8
|D.Luke, Missouri St.
|4
|19
|239
|4.8
|M.Mini, California
|4
|19
|153
|4.8
|C.Ross, Virginia
|4
|19
|252
|4.8
|B.Spalding, East Carolina
|4
|19
|285
|4.8
|K.Hudson, Penn St.
|3
|14
|156
|4.7
|C.Lacy, Louisville
|3
|14
|171
|4.7
|G.Benyard, Kennesaw St.
|4
|18
|322
|4.5
|V.Brown, Florida
|4
|18
|219
|4.5
|J.Cook, Syracuse
|4
|18
|234
|4.5
|C.Daniels, Miami
|4
|18
|191
|4.5
|T.Freeman, Washington St.
|4
|18
|182
|4.5
|T.Harris, Virginia
|4
|18
|321
|4.5
|A.Hawkins, Baylor
|4
|18
|256
|4.5
|E.Henderson, Kansas
|4
|18
|221
|4.5
|M.Jackson, Purdue
|4
|18
|211
|4.5
|J.Joly, NC State
|4
|18
|153
|4.5
|J.Kanak, Oklahoma
|4
|18
|307
|4.5
|T.Lockett, E. Michigan
|4
|18
|259
|4.5
|N.Marsh, Michigan St.
|4
|18
|222
|4.5
|M.Trigg, Baylor
|4
|18
|222
|4.5
|C.Bell, Louisville
|3
|13
|197
|4.3
|K.Concepcion, Texas A&M
|3
|13
|227
|4.3
|D.Faupel, New Mexico St.
|3
|13
|177
|4.3
|C.Harris, Air Force
|3
|13
|325
|4.3
|P.Johnson, New Mexico St.
|3
|13
|211
|4.3
|E.McAlister, TCU
|3
|13
|320
|4.3
|T.Pena, Penn St.
|3
|13
|166
|4.3
|L.Reynolds, Penn St.
|3
|13
|142
|4.3
|K.Shoels, San Jose St.
|3
|13
|122
|4.3
|J.Whatley, Arizona
|3
|13
|237
|4.3
|R.Williams, Pittsburgh
|3
|13
|285
|4.3
|C.Young, Georgia
|3
|13
|179
|4.3
|C.Barkate, Duke
|4
|17
|337
|4.2
|D.Bentley, Utah
|4
|17
|187
|4.2
|B.Boyd, Utah St.
|4
|17
|274
|4.2
|T.Carter, Texas Tech
|4
|17
|243
|4.2
|J.Farooq, Maryland
|4
|17
|182
|4.2
|B.Hawkins, UAB
|4
|17
|189
|4.2
|K.Lewis, Oklahoma
|4
|17
|210
|4.2
|M.Parrish, W. Kentucky
|4
|17
|111
|4.2
|B.Pegan, Utah St.
|4
|17
|303
|4.2
|T.Reddicks, Oregon St.
|4
|17
|240
|4.2
|B.Thompson, Mississippi St.
|4
|17
|291
|4.2
|R.Virgil, Texas Tech
|4
|17
|207
|4.2
|C.Williams, Stanford
|4
|17
|165
|4.2
|S.Wilson, Delaware
|4
|17
|196
|4.2
|C.Allen, Cincinnati
|3
|12
|145
|4.0
|C.Barnes, Wake Forest
|3
|12
|248
|4.0
|C.Braham, Memphis
|4
|16
|255
|4.0
|Q.Brown, Duke
|4
|16
|232
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|A.Eager, South Alabama
|4
|16
|135
|4.0
|J.Faison, Notre Dame
|3
|12
|155
|4.0
|K.Johnson, New Mexico
|2
|8
|46
|4.0
|E.Johnson, Nebraska
|4
|16
|73
|4.0
|M.Johnson, Missouri
|4
|16
|253
|4.0
|D.Key, Nebraska
|4
|16
|226
|4.0
|L.Lindenmeyer, Nebraska
|4
|16
|160
|4.0
|M.Matthews, Tennessee
|4
|16
|252
|4.0
|C.Moss, Kennesaw St.
|4
|16
|198
|4.0
|T.Richard, Boston College
|3
|12
|149
|4.0
|L.Sims, Hawaii
|5
|20
|158
|4.0
|O.Smith, Maryland
|4
|16
|267
|4.0
|V.Snow, Buffalo
|4
|16
|206
|4.0
|E.Stowers, Vanderbilt
|4
|16
|233
|4.0
|C.Tate, Ohio St.
|3
|12
|219
|4.0
|D.Thomas, UCF
|3
|12
|148
|4.0
|H.Wallace, Mississippi
|4
|16
|343
|4.0
|T.Anderson, NC State
|4
|15
|273
|3.8
|J.Bermudez, Temple
|4
|15
|184
|3.8
|C.Brown, Georgia Southern
|4
|15
|281
|3.8
|M.Butler, Middle Tennessee
|4
|15
|152
|3.8
|C.Coombs, Jacksonville St.
|4
|15
|132
|3.8
|D.Dickmann, Rice
|4
|15
|123
|3.8
|T.Grizzell, California
|4
|15
|266
|3.8
|H.Hansen, Florida
|4
|15
|121
|3.8
|J.Meredith, Washington St.
|4
|15
|195
|3.8
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|4
|15
|134
|3.8
|T.Moore, Clemson
|4
|15
|164
|3.8
|K.Prentice, Baylor
|4
|15
|162
|3.8
|J.Robinson, Georgia St.
|4
|15
|167
|3.8
|D.Sheffield, Rutgers
|4
|15
|252
|3.8
|H.Smothers, NC State
|4
|15
|83
|3.8
|T.Tate, UTEP
|4
|15
|200
|3.8
|K.Wilson, Baylor
|4
|15
|198
|3.8
|E.Wilson, Florida
|4
|15
|73
|3.8
|Z.Branch, Georgia
|3
|11
|181
|3.7
|R.Harris, Boston College
|3
|11
|196
|3.7
|D.Moore, Texas
|3
|11
|115
|3.7
|C.Roberts, BYU
|3
|11
|185
|3.7
|G.Sands, FAU
|3
|11
|60
|3.7
|L.Sides, North Texas
|3
|11
|146
|3.7
|J.Thomas, Old Dominion
|3
|11
|193
|3.7
|A.Waseem, FAU
|3
|11
|144
|3.7
|E.Avit, Fresno St.
|5
|18
|156
|3.6
|D.Alexander, Mississippi
|4
|14
|249
|3.5
|M.Barry, W. Kentucky
|4
|14
|222
|3.5
|S.Beebe, UAB
|4
|14
|159
|3.5
|M.Bellon, Nevada
|4
|14
|181
|3.5
|M.Benson, Oregon
|4
|14
|201
|3.5
|B.Brahmer, Iowa St.
|4
|14
|109
|3.5
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|3.5
|B.Caufield, Oregon St.
|4
|14
|88
|3.5
|C.Chester, Southern Miss.
|4
|14
|245
|3.5
|M.Davis, Utah St.
|4
|14
|109
|3.5
|C.Eakin, Texas Tech
|4
|14
|260
|3.5
|J.Edrine, Virginia
|4
|14
|169
|3.5
|B.Farrell, Stanford
|4
|14
|275
|3.5
|E.Finley, Louisiana Tech
|4
|14
|232
|3.5
|J.Freeman, Fresno St.
|4
|14
|171
|3.5
|D.Gill, Syracuse
|4
|14
|310
|3.5
|B.Graves, Coastal Carolina
|4
|14
|130
|3.5
|O.Hayes, Tulane
|4
|14
|165
|3.5
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|4
|14
|202
|3.5
|S.Knotts, Maryland
|4
|14
|276
|3.5
|L.Mason, Wisconsin
|4
|14
|177
|3.5
|C.Neptune, South Florida
|4
|14
|80
|3.5
|C.Nimrod, South Florida
|4
|14
|367
|3.5
|B.Norfleet, Missouri
|4
|14
|122
|3.5
|J.Ross-Simmons, Syracuse
|4
|14
|212
|3.5
|B.Sharp, LSU
|4
|14
|170
|3.5
|H.Summers, Arkansas St.
|4
|14
|210
|3.5
|C.Vaughn, West Virginia
|4
|14
|214
|3.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|3.5
|J.Bostick, San Diego St.
|3
|10
|126
|3.3
|J.Bradley, Kansas St.
|3
|10
|152
|3.3
|L.Brockington, Minnesota
|3
|10
|136
|3.3
