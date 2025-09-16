NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|L.Bond, Boston College
|3
|29
|275
|9.7
|E.Messer, FAU
|3
|25
|213
|8.3
|J.Barnes, Appalachian St.
|3
|24
|337
|8.0
|K.Coleman, Missouri
|3
|24
|258
|8.0
|J.Gibson, Umass
|3
|24
|258
|8.0
|D.Scudero, San Jose St.
|2
|16
|255
|8.0
|I.Strong, Rutgers
|2
|16
|216
|8.0
|J.Tyson, Arizona St.
|3
|24
|314
|8.0
|A.Smith, East Carolina
|3
|23
|241
|7.7
|T.Walker, Oregon St.
|3
|23
|302
|7.7
|S.Bell, Uconn
|3
|22
|332
|7.3
|Z.Booker, Tulsa
|3
|22
|208
|7.3
|B.Sparks, Texas State
|3
|22
|307
|7.3
|J.Dwyer, TCU
|2
|14
|225
|7.0
|C.Brazzell, Tennessee
|3
|20
|364
|6.7
|M.Craver, Texas A&M
|3
|20
|443
|6.7
|C.Hendricks, Ohio
|3
|20
|312
|6.7
|J.Smith, Ohio St.
|3
|20
|315
|6.7
|P.Ashlock, Hawaii
|4
|26
|235
|6.5
|H.Beatty, Illinois
|3
|19
|289
|6.3
|R.Davis, Utah
|3
|19
|171
|6.3
|J.Franklin, Boston College
|3
|19
|175
|6.3
|K.Odom, UTEP
|3
|19
|236
|6.3
|D.Voisin, South Alabama
|3
|19
|266
|6.3
|J.Brown, Kansas St.
|4
|25
|284
|6.2
|A.Anderson, LSU
|3
|18
|247
|6.0
|O.Blake, Arkansas
|3
|18
|266
|6.0
|T.Hurst, Georgia St.
|3
|18
|275
|6.0
|D.McCuin, UTSA
|3
|18
|167
|6.0
|B.Staley, Tennessee
|3
|18
|231
|6.0
|D.Thomas, New Mexico
|3
|18
|168
|6.0
|M.Toney, Miami
|3
|18
|228
|6.0
|J.Vandeross, Toledo
|3
|18
|255
|6.0
|B.Wesco, Clemson
|3
|18
|310
|6.0
|D.Burks, Oklahoma
|3
|17
|225
|5.7
|K.Duff, Rutgers
|3
|17
|244
|5.7
|K.Duplessis, Delaware
|3
|17
|263
|5.7
|A.Evans, Mississippi St.
|3
|17
|210
|5.7
|A.Hawkins, Baylor
|3
|17
|257
|5.7
|T.Koziol, Houston
|3
|17
|148
|5.7
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|5.7
|J.Nicholas, Charlotte
|3
|17
|177
|5.7
|J.Thaw, Delaware
|2
|11
|177
|5.5
|V.Brown, Florida
|3
|16
|197
|5.3
|C.Cobb, Arkansas St.
|3
|16
|216
|5.3
|I.Cummings, Appalachian St.
|3
|16
|172
|5.3
|J.De Jesus, California
|3
|16
|141
|5.3
|C.Durr, Wyoming
|3
|16
|240
|5.3
|T.Freeman, Washington St.
|3
|16
|154
|5.3
|K.Gilmer, UCLA
|3
|16
|174
|5.3
|I.Hooks, UAB
|3
|16
|229
|5.3
|M.Lemon, Southern Cal
|3
|16
|311
|5.3
|T.Lockett, E. Michigan
|3
|16
|230
|5.3
|N.Marsh, Michigan St.
|3
|16
|194
|5.3
|E.Mason, Charlotte
|3
|16
|284
|5.3
|D.Villari, Syracuse
|3
|16
|199
|5.3
|J.Barney, Nebraska
|3
|15
|181
|5.0
|G.Bernard, Alabama
|3
|15
|275
|5.0
|D.Boston, Washington
|2
|10
|142
|5.0
|R.Brinson, SMU
|3
|15
|314
|5.0
|B.Brown, LSU
|3
|15
|145
|5.0
|J.Cameron, Baylor
|3
|15
|244
|5.0
|D.Cobb, Georgia Southern
|3
|15
|154
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|O.Kelly, Michigan St.
|3
|15
|184
|5.0
|K.Lewis, Oklahoma
|3
|15
|181
|5.0
|J.Napier, San Diego St.
|2
|10
|87
|5.0
|T.Reddicks, Oregon St.
|3
|15
|213
|5.0
|D.Rogers, N. Illinois
|2
|10
|89
|5.0
|E.Sarratt, Indiana
|3
|15
|164
|5.0
|K.Shoels, San Jose St.
|2
|10
|87
|5.0
|D.Stroman, Appalachian St.
|3
|15
|294
|5.0
|B.Thompson, Mississippi St.
|3
|15
|278
|5.0
|H.Wallace, Mississippi
|3
|15
|339
|5.0
|G.Wilde, Northwestern
|3
|15
|213
|5.0
|R.Williams, Alabama
|2
|10
|195
|5.0
|C.Barkate, Duke
|3
|14
|272
|4.7
|N.Cox, Middle Tennessee
|3
|14
|170
|4.7
|C.Daniels, Miami
|3
|14
|175
|4.7
|J.Farooq, Maryland
|3
|14
|151
|4.7
|T.Harris, Virginia
|3
|14
|176
|4.7
|K.Hudson, Penn St.
|3
|14
|156
|4.7
|M.Jackson, Purdue
|3
|14
|149
|4.7
|J.Kanak, Oklahoma
|3
|14
|245
|4.7
|M.Parrish, W. Kentucky
|3
|14
|100
|4.7
|B.Pegan, Utah St.
|3
|14
|208
|4.7
|Y.Smith, East Carolina
|3
|14
|136
|4.7
|A.Waseem, FAU
|3
|14
|163
|4.7
|E.Wilson, Florida
|3
|14
|66
|4.7
|C.Bell, Louisville
|2
|9
|146
|4.5
|E.Raridon, Notre Dame
|2
|9
|182
|4.5
|L.Sims, Hawaii
|4
|18
|155
|4.5
|B.Boyd, Utah St.
|3
|13
|190
|4.3
|J.Bradley, UNLV
|3
|13
|262
|4.3
|Q.Brown, Duke
|3
|13
|191
|4.3
|K.Concepcion, Texas A&M
|3
|13
|227
|4.3
|O.Cooper, Indiana
|3
|13
|299
|4.3
|D.Faupel, New Mexico St.
|3
|13
|177
|4.3
|H.Hansen, Florida
|3
|13
|117
|4.3
|O.Hayes, Tulane
|3
|13
|143
|4.3
|P.Johnson, New Mexico St.
|3
|13
|211
|4.3
|J.Joly, NC State
|3
|13
|90
|4.3
|D.Key, Nebraska
|3
|13
|190
|4.3
|M.Matthews, Tennessee
|3
|13
|199
|4.3
|M.Mini, California
|3
|13
|99
|4.3
|T.Pena, Penn St.
|3
|13
|166
|4.3
|L.Reynolds, Penn St.
|3
|13
|142
|4.3
|I.Sategna, Oklahoma
|3
|13
|157
|4.3
|E.Singleton, Auburn
|3
|13
|149
|4.3
|B.Spalding, East Carolina
|3
|13
|221
|4.3
|M.Trigg, Baylor
|3
|13
|151
|4.3
|J.Whatley, Arizona
|3
|13
|237
|4.3
|R.Williams, Pittsburgh
|3
|13
|285
|4.3
|K.Wilson, Baylor
|3
|13
|182
|4.3
|C.Young, Georgia
|3
|13
|179
|4.3
|C.Allen, Cincinnati
|3
|12
|145
|4.0
|C.Barnes, Wake Forest
|3
|12
|248
|4.0
|G.Benyard, Kennesaw St.
|3
|12
|208
|4.0
|M.Butler, Middle Tennessee
|3
|12
|116
|4.0
|B.Caufield, Oregon St.
|3
|12
|67
|4.0
|J.Cook, Syracuse
|3
|12
|121
|4.0
|J.Cooper, SMU
|3
|12
|230
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|A.Eager, South Alabama
|3
|12
|115
|4.0
|M.Fields, Notre Dame
|2
|8
|125
|4.0
|D.Gill, Syracuse
|3
|12
|269
|4.0
|E.Henderson, Kansas
|3
|12
|183
|4.0
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|3
|12
|184
|4.0
|K.Johnson, New Mexico
|2
|8
|46
|4.0
|M.Lauter, Boise St.
|2
|8
|80
|4.0
|J.Love, Notre Dame
|2
|8
|79
|4.0
|J.Meredith, Washington St.
|3
|12
|125
|4.0
|C.Neptune, South Florida
|3
|12
|71
|4.0
|T.Richard, Boston College
|3
|12
|149
|4.0
|T.Richardson, Vanderbilt
|3
|12
|162
|4.0
|C.Ross, Virginia
|3
|12
|164
|4.0
|D.Sheffield, Rutgers
|3
|12
|201
|4.0
|N.Short, Army
|2
|8
|96
|4.0
|R.Smith, Liberty
|3
|12
|118
|4.0
|C.Tate, Ohio St.
|3
|12
|219
|4.0
|C.Vaughn, West Virginia
|3
|12
|203
|4.0
|M.Barry, W. Kentucky
|3
|11
|210
|3.7
|M.Bellon, Nevada
|3
|11
|153
|3.7
|M.Benson, Oregon
|3
|11
|161
|3.7
|D.Bentley, Utah
|3
|11
|112
|3.7
|J.Bermudez, Temple
|3
|11
|126
|3.7
|Z.Branch, Georgia
|3
|11
|181
|3.7
|J.Brown, Nevada
|3
|11
|145
|3.7
|M.Coleman, North Texas
|3
|11
|108
|3.7
|D.Dickmann, Rice
|3
|11
|84
|3.7
|C.Eakin, Texas Tech
|3
|11
|229
|3.7
|J.Edrine, Virginia
|3
|11
|123
|3.7
|J.Freeman, Fresno St.
|3
|11
|149
|3.7
|E.Green, Sam Houston St.
|3
|11
|124
|3.7
|T.Grizzell, California
|3
|11
|175
|3.7
|R.Harris, Boston College
|3
|11
|196
|3.7
|M.Henry, W. Kentucky
|3
|11
|198
|3.7
|N.Hunter, Nebraska
|3
|11
|163
|3.7
|E.Johnson, Nebraska
|3
|11
|41
|3.7
|S.Knotts, Maryland
|3
|11
|196
|3.7
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|3
|11
|87
|3.7
|R.Murphy, Uconn
|3
|11
|128
|3.7
|B.Norfleet, Missouri
|3
|11
|87
|3.7
|G.Sands, FAU
|3
|11
|60
|3.7
|V.Snow, Buffalo
|3
|11
|168
|3.7
|E.Stowers, Vanderbilt
|3
|11
|160
|3.7
|J.Thomas, Old Dominion
|3
|11
|193
|3.7
|R.Virgil, Texas Tech
|3
|11
|135
|3.7
|B.Brahmer, Iowa St.
|4
|14
|109
|3.5
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|3.5
|J.Faison, Notre Dame
|2
|7
|50
|3.5
|B.Ford, Boise St.
|2
|7
|126
|3.5
|M.Klein, Michigan
|2
|7
|101
|3.5
|K.Reynolds, Miami (Ohio)
|2
|7
|120
|3.5
|D.Robinson, Florida St.
|2
|7
|191
|3.5
|M.Tease, Tulsa
|2
|7
|119
|3.5
|D.Thomas, UCF
|2
|7
|117
|3.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|3.5
|D.Alexander, Mississippi
|3
|10
|155
|3.3
|D.Allen, UTSA
|3
|10
|53
|3.3
|A.Anthony, Duke
|3
|10
|121
|3.3
|S.Beebe, UAB
|3
|10
|121
|3.3
|J.Bradley, Kansas St.
|3
|10
|152
|3.3
|L.Brockington, Minnesota
|3
|10
|136
|3.3
|T.Brown, Old Dominion
|3
|10
|136
|3.3
|J.Brown, Arkansas
|3
|10
|114
|3.3
|T.Brown, Clemson
|3
|10
|95
|3.3
|G.Burkle, Iowa St.
|3
|10
|149
|3.3
|T.Carter, Texas Tech
|3
|10
|194
|3.3
|D.Claiborne, Wake Forest
|3
|10
|31
|3.3
|C.Coleman, Auburn
|3
|10
|149
|3.3
|C.Coombs, Jacksonville St.
|3
|10
|85
|3.3
|B.Farrell, Stanford
|3
|10
|140
|3.3
|H.Fields, Auburn
|3
|10
|88
|3.3
|D.Fleming, Maryland
|3
|10
|106
|3.3
|R.Garcia, Bowling Green
|3
|10
|105
|3.3
|N.Gladding, Old Dominion
|3
|10
|140
|3.3
|B.Hawkins, UAB
|3
|10
|120
|3.3
|E.Heidenreich, Navy
|3
|10
|126
|3.3
|A.Henderson, Buffalo
|3
|10
|80
|3.3
