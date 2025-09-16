Live Radio
NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

September 16, 2025, 11:16 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
L.Bond, Boston College 3 29 275 9.7
E.Messer, FAU 3 25 213 8.3
J.Barnes, Appalachian St. 3 24 337 8.0
K.Coleman, Missouri 3 24 258 8.0
J.Gibson, Umass 3 24 258 8.0
D.Scudero, San Jose St. 2 16 255 8.0
I.Strong, Rutgers 2 16 216 8.0
J.Tyson, Arizona St. 3 24 314 8.0
A.Smith, East Carolina 3 23 241 7.7
T.Walker, Oregon St. 3 23 302 7.7
S.Bell, Uconn 3 22 332 7.3
Z.Booker, Tulsa 3 22 208 7.3
B.Sparks, Texas State 3 22 307 7.3
J.Dwyer, TCU 2 14 225 7.0
C.Brazzell, Tennessee 3 20 364 6.7
M.Craver, Texas A&M 3 20 443 6.7
C.Hendricks, Ohio 3 20 312 6.7
J.Smith, Ohio St. 3 20 315 6.7
P.Ashlock, Hawaii 4 26 235 6.5
H.Beatty, Illinois 3 19 289 6.3
R.Davis, Utah 3 19 171 6.3
J.Franklin, Boston College 3 19 175 6.3
K.Odom, UTEP 3 19 236 6.3
D.Voisin, South Alabama 3 19 266 6.3
J.Brown, Kansas St. 4 25 284 6.2
A.Anderson, LSU 3 18 247 6.0
O.Blake, Arkansas 3 18 266 6.0
T.Hurst, Georgia St. 3 18 275 6.0
D.McCuin, UTSA 3 18 167 6.0
B.Staley, Tennessee 3 18 231 6.0
D.Thomas, New Mexico 3 18 168 6.0
M.Toney, Miami 3 18 228 6.0
J.Vandeross, Toledo 3 18 255 6.0
B.Wesco, Clemson 3 18 310 6.0
D.Burks, Oklahoma 3 17 225 5.7
K.Duff, Rutgers 3 17 244 5.7
K.Duplessis, Delaware 3 17 263 5.7
A.Evans, Mississippi St. 3 17 210 5.7
A.Hawkins, Baylor 3 17 257 5.7
T.Koziol, Houston 3 17 148 5.7
C.Milliner, UAB 3 17 268 5.7
J.Nicholas, Charlotte 3 17 177 5.7
J.Thaw, Delaware 2 11 177 5.5
V.Brown, Florida 3 16 197 5.3
C.Cobb, Arkansas St. 3 16 216 5.3
I.Cummings, Appalachian St. 3 16 172 5.3
J.De Jesus, California 3 16 141 5.3
C.Durr, Wyoming 3 16 240 5.3
T.Freeman, Washington St. 3 16 154 5.3
K.Gilmer, UCLA 3 16 174 5.3
I.Hooks, UAB 3 16 229 5.3
M.Lemon, Southern Cal 3 16 311 5.3
T.Lockett, E. Michigan 3 16 230 5.3
N.Marsh, Michigan St. 3 16 194 5.3
E.Mason, Charlotte 3 16 284 5.3
D.Villari, Syracuse 3 16 199 5.3
J.Barney, Nebraska 3 15 181 5.0
G.Bernard, Alabama 3 15 275 5.0
D.Boston, Washington 2 10 142 5.0
R.Brinson, SMU 3 15 314 5.0
B.Brown, LSU 3 15 145 5.0
J.Cameron, Baylor 3 15 244 5.0
D.Cobb, Georgia Southern 3 15 154 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
O.Kelly, Michigan St. 3 15 184 5.0
K.Lewis, Oklahoma 3 15 181 5.0
J.Napier, San Diego St. 2 10 87 5.0
T.Reddicks, Oregon St. 3 15 213 5.0
D.Rogers, N. Illinois 2 10 89 5.0
E.Sarratt, Indiana 3 15 164 5.0
K.Shoels, San Jose St. 2 10 87 5.0
D.Stroman, Appalachian St. 3 15 294 5.0
B.Thompson, Mississippi St. 3 15 278 5.0
H.Wallace, Mississippi 3 15 339 5.0
G.Wilde, Northwestern 3 15 213 5.0
R.Williams, Alabama 2 10 195 5.0
C.Barkate, Duke 3 14 272 4.7
N.Cox, Middle Tennessee 3 14 170 4.7
C.Daniels, Miami 3 14 175 4.7
J.Farooq, Maryland 3 14 151 4.7
T.Harris, Virginia 3 14 176 4.7
K.Hudson, Penn St. 3 14 156 4.7
M.Jackson, Purdue 3 14 149 4.7
J.Kanak, Oklahoma 3 14 245 4.7
M.Parrish, W. Kentucky 3 14 100 4.7
B.Pegan, Utah St. 3 14 208 4.7
Y.Smith, East Carolina 3 14 136 4.7
A.Waseem, FAU 3 14 163 4.7
E.Wilson, Florida 3 14 66 4.7
C.Bell, Louisville 2 9 146 4.5
E.Raridon, Notre Dame 2 9 182 4.5
L.Sims, Hawaii 4 18 155 4.5
B.Boyd, Utah St. 3 13 190 4.3
J.Bradley, UNLV 3 13 262 4.3
Q.Brown, Duke 3 13 191 4.3
K.Concepcion, Texas A&M 3 13 227 4.3
O.Cooper, Indiana 3 13 299 4.3
D.Faupel, New Mexico St. 3 13 177 4.3
H.Hansen, Florida 3 13 117 4.3
O.Hayes, Tulane 3 13 143 4.3
P.Johnson, New Mexico St. 3 13 211 4.3
J.Joly, NC State 3 13 90 4.3
D.Key, Nebraska 3 13 190 4.3
M.Matthews, Tennessee 3 13 199 4.3
M.Mini, California 3 13 99 4.3
T.Pena, Penn St. 3 13 166 4.3
L.Reynolds, Penn St. 3 13 142 4.3
I.Sategna, Oklahoma 3 13 157 4.3
E.Singleton, Auburn 3 13 149 4.3
B.Spalding, East Carolina 3 13 221 4.3
M.Trigg, Baylor 3 13 151 4.3
J.Whatley, Arizona 3 13 237 4.3
R.Williams, Pittsburgh 3 13 285 4.3
K.Wilson, Baylor 3 13 182 4.3
C.Young, Georgia 3 13 179 4.3
C.Allen, Cincinnati 3 12 145 4.0
C.Barnes, Wake Forest 3 12 248 4.0
G.Benyard, Kennesaw St. 3 12 208 4.0
M.Butler, Middle Tennessee 3 12 116 4.0
B.Caufield, Oregon St. 3 12 67 4.0
J.Cook, Syracuse 3 12 121 4.0
J.Cooper, SMU 3 12 230 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
A.Eager, South Alabama 3 12 115 4.0
M.Fields, Notre Dame 2 8 125 4.0
D.Gill, Syracuse 3 12 269 4.0
E.Henderson, Kansas 3 12 183 4.0
K.Hutchinson, W. Kentucky 3 12 184 4.0
K.Johnson, New Mexico 2 8 46 4.0
M.Lauter, Boise St. 2 8 80 4.0
J.Love, Notre Dame 2 8 79 4.0
J.Meredith, Washington St. 3 12 125 4.0
C.Neptune, South Florida 3 12 71 4.0
T.Richard, Boston College 3 12 149 4.0
T.Richardson, Vanderbilt 3 12 162 4.0
C.Ross, Virginia 3 12 164 4.0
D.Sheffield, Rutgers 3 12 201 4.0
N.Short, Army 2 8 96 4.0
R.Smith, Liberty 3 12 118 4.0
C.Tate, Ohio St. 3 12 219 4.0
C.Vaughn, West Virginia 3 12 203 4.0
M.Barry, W. Kentucky 3 11 210 3.7
M.Bellon, Nevada 3 11 153 3.7
M.Benson, Oregon 3 11 161 3.7
D.Bentley, Utah 3 11 112 3.7
J.Bermudez, Temple 3 11 126 3.7
Z.Branch, Georgia 3 11 181 3.7
J.Brown, Nevada 3 11 145 3.7
M.Coleman, North Texas 3 11 108 3.7
D.Dickmann, Rice 3 11 84 3.7
C.Eakin, Texas Tech 3 11 229 3.7
J.Edrine, Virginia 3 11 123 3.7
J.Freeman, Fresno St. 3 11 149 3.7
E.Green, Sam Houston St. 3 11 124 3.7
T.Grizzell, California 3 11 175 3.7
R.Harris, Boston College 3 11 196 3.7
M.Henry, W. Kentucky 3 11 198 3.7
N.Hunter, Nebraska 3 11 163 3.7
E.Johnson, Nebraska 3 11 41 3.7
S.Knotts, Maryland 3 11 196 3.7
J.Middlebrook, Middle Tennessee 3 11 87 3.7
R.Murphy, Uconn 3 11 128 3.7
B.Norfleet, Missouri 3 11 87 3.7
G.Sands, FAU 3 11 60 3.7
V.Snow, Buffalo 3 11 168 3.7
E.Stowers, Vanderbilt 3 11 160 3.7
J.Thomas, Old Dominion 3 11 193 3.7
R.Virgil, Texas Tech 3 11 135 3.7
B.Brahmer, Iowa St. 4 14 109 3.5
J.Bray, West Virginia 2 7 95 3.5
J.Faison, Notre Dame 2 7 50 3.5
B.Ford, Boise St. 2 7 126 3.5
M.Klein, Michigan 2 7 101 3.5
K.Reynolds, Miami (Ohio) 2 7 120 3.5
D.Robinson, Florida St. 2 7 191 3.5
M.Tease, Tulsa 2 7 119 3.5
D.Thomas, UCF 2 7 117 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
D.Alexander, Mississippi 3 10 155 3.3
D.Allen, UTSA 3 10 53 3.3
A.Anthony, Duke 3 10 121 3.3
S.Beebe, UAB 3 10 121 3.3
J.Bradley, Kansas St. 3 10 152 3.3
L.Brockington, Minnesota 3 10 136 3.3
T.Brown, Old Dominion 3 10 136 3.3
J.Brown, Arkansas 3 10 114 3.3
T.Brown, Clemson 3 10 95 3.3
G.Burkle, Iowa St. 3 10 149 3.3
T.Carter, Texas Tech 3 10 194 3.3
D.Claiborne, Wake Forest 3 10 31 3.3
C.Coleman, Auburn 3 10 149 3.3
C.Coombs, Jacksonville St. 3 10 85 3.3
B.Farrell, Stanford 3 10 140 3.3
H.Fields, Auburn 3 10 88 3.3
D.Fleming, Maryland 3 10 106 3.3
R.Garcia, Bowling Green 3 10 105 3.3
N.Gladding, Old Dominion 3 10 140 3.3
B.Hawkins, UAB 3 10 120 3.3
E.Heidenreich, Navy 3 10 126 3.3
A.Henderson, Buffalo 3 10 80 3.3

