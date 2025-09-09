NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|L.Bond, Boston College
|2
|22
|228
|11.0
|J.Gibson, Umass
|2
|19
|221
|9.5
|E.Messer, FAU
|2
|19
|149
|9.5
|J.Dwyer, TCU
|1
|9
|136
|9.0
|J.Tyson, Arizona St.
|2
|18
|209
|9.0
|C.Hendricks, Ohio
|2
|17
|236
|8.5
|K.Coleman, Missouri
|2
|16
|174
|8.0
|D.Scudero, San Jose St.
|2
|16
|255
|8.0
|T.Walker, Oregon St.
|2
|16
|235
|8.0
|S.Bell, Uconn
|2
|15
|240
|7.5
|D.Thomas, New Mexico
|2
|15
|127
|7.5
|D.Voisin, South Alabama
|2
|15
|221
|7.5
|P.Ashlock, Hawaii
|3
|22
|218
|7.3
|A.Anderson, LSU
|2
|14
|172
|7.0
|J.Barnes, Appalachian St.
|2
|14
|205
|7.0
|Z.Booker, Tulsa
|2
|14
|118
|7.0
|C.Brazzell, Tennessee
|2
|14
|187
|7.0
|D.Burks, Oklahoma
|2
|14
|189
|7.0
|A.Hawkins, Baylor
|2
|14
|215
|7.0
|K.Odom, UTEP
|2
|14
|221
|7.0
|I.Strong, Rutgers
|1
|7
|100
|7.0
|H.Beatty, Illinois
|2
|13
|236
|6.5
|B.Brown, LSU
|2
|13
|119
|6.5
|M.Craver, Texas A&M
|2
|13
|236
|6.5
|A.Evans, Mississippi St.
|2
|13
|144
|6.5
|D.Faupel, New Mexico St.
|2
|13
|177
|6.5
|J.Franklin, Boston College
|2
|13
|134
|6.5
|T.Freeman, Washington St.
|2
|13
|107
|6.5
|T.Koziol, Houston
|2
|13
|115
|6.5
|T.Lockett, E. Michigan
|2
|13
|140
|6.5
|B.Thompson, Mississippi St.
|2
|13
|225
|6.5
|J.Brown, Kansas St.
|3
|19
|216
|6.3
|J.Barney, Nebraska
|2
|12
|159
|6.0
|O.Blake, Arkansas
|2
|12
|185
|6.0
|M.Klein, Michigan
|1
|6
|93
|6.0
|K.Lewis, Oklahoma
|2
|12
|155
|6.0
|J.Nicholas, Charlotte
|2
|12
|131
|6.0
|T.Reddicks, Oregon St.
|2
|12
|174
|6.0
|C.Ross, Virginia
|2
|12
|164
|6.0
|E.Sarratt, Indiana
|2
|12
|141
|6.0
|A.Smith, East Carolina
|2
|12
|105
|6.0
|B.Sparks, Texas State
|2
|12
|237
|6.0
|M.Toney, Miami
|2
|12
|162
|6.0
|J.Vandeross, Toledo
|2
|12
|210
|6.0
|D.Villari, Syracuse
|2
|12
|159
|6.0
|E.Wilson, Florida
|2
|12
|56
|6.0
|G.Bernard, Alabama
|2
|11
|213
|5.5
|R.Brinson, SMU
|2
|11
|247
|5.5
|J.Cameron, Baylor
|2
|11
|205
|5.5
|C.Durr, Wyoming
|2
|11
|200
|5.5
|K.Gilmer, UCLA
|2
|11
|118
|5.5
|I.Hooks, UAB
|2
|11
|145
|5.5
|K.Hudson, Penn St.
|2
|11
|126
|5.5
|O.Kelly, Michigan St.
|2
|11
|135
|5.5
|M.Lemon, Southern Cal
|2
|11
|248
|5.5
|D.McCuin, UTSA
|2
|11
|116
|5.5
|C.Milliner, UAB
|2
|11
|198
|5.5
|J.Smith, Ohio St.
|2
|11
|162
|5.5
|D.Stroman, Appalachian St.
|2
|11
|229
|5.5
|J.Thaw, Delaware
|2
|11
|177
|5.5
|M.Trigg, Baylor
|2
|11
|137
|5.5
|B.Wesco, Clemson
|2
|11
|184
|5.5
|G.Wilde, Northwestern
|2
|11
|158
|5.5
|D.Boston, Washington
|2
|10
|142
|5.0
|J.Cook, Syracuse
|2
|10
|85
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|C.Daniels, Miami
|2
|10
|119
|5.0
|K.Duff, Rutgers
|1
|5
|54
|5.0
|J.Faison, Notre Dame
|1
|5
|33
|5.0
|D.Fleming, Maryland
|2
|10
|106
|5.0
|T.Harris, Virginia
|2
|10
|145
|5.0
|N.Hunter, Nebraska
|2
|10
|147
|5.0
|J.Kanak, Oklahoma
|2
|10
|159
|5.0
|N.Marsh, Michigan St.
|2
|10
|100
|5.0
|J.Meredith, Washington St.
|2
|10
|119
|5.0
|J.Napier, San Diego St.
|2
|10
|87
|5.0
|B.Norfleet, Missouri
|2
|10
|85
|5.0
|E.Raridon, Notre Dame
|1
|5
|97
|5.0
|D.Rogers, TCU
|1
|5
|43
|5.0
|D.Rogers, N. Illinois
|2
|10
|89
|5.0
|K.Shoels, San Jose St.
|2
|10
|87
|5.0
|Y.Smith, East Carolina
|2
|10
|111
|5.0
|R.Williams, Alabama
|1
|5
|30
|5.0
|K.Wilson, Baylor
|2
|10
|155
|5.0
|M.Parrish, W. Kentucky
|3
|14
|100
|4.7
|L.Sims, Hawaii
|3
|14
|109
|4.7
|C.Barkate, Duke
|2
|9
|205
|4.5
|C.Barnes, Wake Forest
|2
|9
|172
|4.5
|C.Bell, Louisville
|2
|9
|146
|4.5
|B.Boyd, Utah St.
|2
|9
|118
|4.5
|D.Cobb, Georgia Southern
|2
|9
|84
|4.5
|C.Cobb, Arkansas St.
|2
|9
|135
|4.5
|K.Concepcion, Texas A&M
|2
|9
|145
|4.5
|N.Cox, Middle Tennessee
|2
|9
|125
|4.5
|I.Cummings, Appalachian St.
|2
|9
|90
|4.5
|M.Davis, Utah St.
|2
|9
|70
|4.5
|R.Davis, Utah
|2
|9
|80
|4.5
|J.De Jesus, California
|2
|9
|87
|4.5
|J.Edrine, Virginia
|2
|9
|92
|4.5
|J.Farooq, Maryland
|2
|9
|98
|4.5
|O.Hayes, Tulane
|2
|9
|74
|4.5
|E.Johnson, Nebraska
|2
|9
|34
|4.5
|J.Joly, NC State
|2
|9
|68
|4.5
|D.Key, Nebraska
|2
|9
|86
|4.5
|M.Mini, California
|2
|9
|75
|4.5
|T.Pena, Penn St.
|2
|9
|106
|4.5
|L.Reynolds, Penn St.
|2
|9
|69
|4.5
|S.Snowden, Utah
|2
|9
|49
|4.5
|B.Spalding, East Carolina
|2
|9
|178
|4.5
|B.Staley, Tennessee
|2
|9
|134
|4.5
|C.Vaughn, West Virginia
|2
|9
|169
|4.5
|R.Virgil, Texas Tech
|2
|9
|106
|4.5
|H.Wallace, Mississippi
|2
|9
|247
|4.5
|C.Young, Georgia
|2
|9
|106
|4.5
|J.Bradley, UNLV
|3
|13
|262
|4.3
|B.Brahmer, Iowa St.
|3
|13
|106
|4.3
|C.Allen, Cincinnati
|2
|8
|86
|4.0
|A.Anthony, Duke
|2
|8
|109
|4.0
|V.Anthony, Wisconsin
|2
|8
|107
|4.0
|M.Bellon, Nevada
|2
|8
|135
|4.0
|J.Bermudez, Temple
|2
|8
|111
|4.0
|V.Brown, Florida
|2
|8
|135
|4.0
|T.Brown, Clemson
|2
|8
|88
|4.0
|C.Chester, Southern Miss.
|2
|8
|92
|4.0
|C.Coleman, Auburn
|2
|8
|100
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|C.Dorner, North Texas
|2
|8
|102
|4.0
|K.Duplessis, Delaware
|2
|8
|102
|4.0
|H.Fields, Auburn
|2
|8
|68
|4.0
|E.Finley, Louisiana Tech
|2
|8
|77
|4.0
|J.Geers, Minnesota
|1
|4
|38
|4.0
|J.Gyllenborg, Wyoming
|2
|8
|84
|4.0
|S.Hagans, Duke
|2
|8
|87
|4.0
|E.Heidenreich, Navy
|2
|8
|86
|4.0
|E.Henderson, Kansas
|3
|12
|183
|4.0
|B.Hunt, South Carolina
|1
|4
|45
|4.0
|T.Hurst, Georgia St.
|2
|8
|103
|4.0
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|3
|12
|184
|4.0
|K.Johnson, New Mexico
|2
|8
|46
|4.0
|J.Johnson, Bowling Green
|2
|8
|102
|4.0
|M.Lauter, Boise St.
|2
|8
|80
|4.0
|L.Lindenmeyer, Nebraska
|2
|8
|91
|4.0
|J.Love, Notre Dame
|1
|4
|26
|4.0
|M.Matthews, Tennessee
|2
|8
|140
|4.0
|R.Murphy, Uconn
|2
|8
|77
|4.0
|W.Nixon, Syracuse
|2
|8
|76
|4.0
|M.Reuben, South Florida
|2
|8
|56
|4.0
|T.Richardson, Vanderbilt
|2
|8
|128
|4.0
|J.Robinson, Georgia St.
|2
|8
|130
|4.0
|J.Ross-Simmons, Syracuse
|2
|8
|133
|4.0
|G.Sands, FAU
|2
|8
|47
|4.0
|D.Sheffield, Rutgers
|1
|4
|85
|4.0
|N.Short, Army
|2
|8
|96
|4.0
|J.Silver, Delaware
|2
|8
|33
|4.0
|R.Smith, Liberty
|2
|8
|58
|4.0
|V.Snow, Buffalo
|2
|8
|134
|4.0
|E.Stowers, Vanderbilt
|2
|8
|115
|4.0
|D.Taylor, Minnesota
|1
|4
|36
|4.0
|J.Thomas, Old Dominion
|2
|8
|110
|4.0
|K.Thomas, UTEP
|1
|4
|26
|4.0
|J.Tibbs, Kansas St.
|3
|12
|151
|4.0
|A.Waseem, FAU
|2
|8
|125
|4.0
|J.Whatley, Arizona
|2
|8
|206
|4.0
|E.Williams, Indiana
|2
|8
|72
|4.0
|E.Willis, UTEP
|2
|8
|60
|4.0
|W.Young, North Texas
|2
|8
|156
|4.0
|M.Barry, W. Kentucky
|3
|11
|210
|3.7
|J.Freeman, Fresno St.
|3
|11
|149
|3.7
|E.Green, Sam Houston St.
|3
|11
|124
|3.7
|M.Henry, W. Kentucky
|3
|11
|198
|3.7
|C.Baxter, Texas
|2
|7
|22
|3.5
|S.Beebe, UAB
|2
|7
|93
|3.5
|M.Benson, Oregon
|2
|7
|99
|3.5
|D.Bentley, Utah
|2
|7
|66
|3.5
|G.Benyard, Kennesaw St.
|2
|7
|154
|3.5
|J.Bowick, Illinois
|2
|7
|73
|3.5
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|3.5
|J.Brown, Nevada
|2
|7
|111
|3.5
|C.Brown, Arkansas
|2
|7
|85
|3.5
|Q.Brown, Duke
|2
|7
|110
|3.5
|C.Brown, Georgia Southern
|2
|7
|130
|3.5
|T.Brown, Old Dominion
|2
|7
|101
|3.5
|G.Bryant, Oregon
|2
|7
|77
|3.5
|M.Coleman, North Texas
|2
|7
|64
|3.5
|E.Conner, Troy
|2
|7
|73
|3.5
|J.Cooper, SMU
|2
|7
|162
|3.5
|C.Dawn, Texas State
|2
|7
|159
|3.5
|D.Dickmann, Rice
|2
|7
|52
|3.5
|B.Ford, Boise St.
|2
|7
|126
|3.5
|R.Garcia, Bowling Green
|2
|7
|67
|3.5
|N.Gladding, Old Dominion
|2
|7
|69
|3.5
|A.Greene, Virginia Tech
|2
|7
|81
|3.5
|T.Grizzell, California
|2
|7
|115
|3.5
|R.Henry, UTSA
|2
|7
|12
|3.5
|M.Jackson, Purdue
|2
|7
|79
|3.5
|M.Johnson, Missouri
|2
|7
|155
|3.5
|S.Knotts, Maryland
|2
|7
|117
|3.5
|T.Leckner, Washington St.
|2
|7
|34
|3.5
|L.Mason, Wisconsin
|2
|7
|102
|3.5
|M.Matthews, UCLA
|2
|7
|56
|3.5
