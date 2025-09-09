Live Radio
NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

September 9, 2025, 11:15 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
L.Bond, Boston College 2 22 228 11.0
J.Gibson, Umass 2 19 221 9.5
E.Messer, FAU 2 19 149 9.5
J.Dwyer, TCU 1 9 136 9.0
J.Tyson, Arizona St. 2 18 209 9.0
C.Hendricks, Ohio 2 17 236 8.5
K.Coleman, Missouri 2 16 174 8.0
D.Scudero, San Jose St. 2 16 255 8.0
T.Walker, Oregon St. 2 16 235 8.0
S.Bell, Uconn 2 15 240 7.5
D.Thomas, New Mexico 2 15 127 7.5
D.Voisin, South Alabama 2 15 221 7.5
P.Ashlock, Hawaii 3 22 218 7.3
A.Anderson, LSU 2 14 172 7.0
J.Barnes, Appalachian St. 2 14 205 7.0
Z.Booker, Tulsa 2 14 118 7.0
C.Brazzell, Tennessee 2 14 187 7.0
D.Burks, Oklahoma 2 14 189 7.0
A.Hawkins, Baylor 2 14 215 7.0
K.Odom, UTEP 2 14 221 7.0
I.Strong, Rutgers 1 7 100 7.0
H.Beatty, Illinois 2 13 236 6.5
B.Brown, LSU 2 13 119 6.5
M.Craver, Texas A&M 2 13 236 6.5
A.Evans, Mississippi St. 2 13 144 6.5
D.Faupel, New Mexico St. 2 13 177 6.5
J.Franklin, Boston College 2 13 134 6.5
T.Freeman, Washington St. 2 13 107 6.5
T.Koziol, Houston 2 13 115 6.5
T.Lockett, E. Michigan 2 13 140 6.5
B.Thompson, Mississippi St. 2 13 225 6.5
J.Brown, Kansas St. 3 19 216 6.3
J.Barney, Nebraska 2 12 159 6.0
O.Blake, Arkansas 2 12 185 6.0
M.Klein, Michigan 1 6 93 6.0
K.Lewis, Oklahoma 2 12 155 6.0
J.Nicholas, Charlotte 2 12 131 6.0
T.Reddicks, Oregon St. 2 12 174 6.0
C.Ross, Virginia 2 12 164 6.0
E.Sarratt, Indiana 2 12 141 6.0
A.Smith, East Carolina 2 12 105 6.0
B.Sparks, Texas State 2 12 237 6.0
M.Toney, Miami 2 12 162 6.0
J.Vandeross, Toledo 2 12 210 6.0
D.Villari, Syracuse 2 12 159 6.0
E.Wilson, Florida 2 12 56 6.0
G.Bernard, Alabama 2 11 213 5.5
R.Brinson, SMU 2 11 247 5.5
J.Cameron, Baylor 2 11 205 5.5
C.Durr, Wyoming 2 11 200 5.5
K.Gilmer, UCLA 2 11 118 5.5
I.Hooks, UAB 2 11 145 5.5
K.Hudson, Penn St. 2 11 126 5.5
O.Kelly, Michigan St. 2 11 135 5.5
M.Lemon, Southern Cal 2 11 248 5.5
D.McCuin, UTSA 2 11 116 5.5
C.Milliner, UAB 2 11 198 5.5
J.Smith, Ohio St. 2 11 162 5.5
D.Stroman, Appalachian St. 2 11 229 5.5
J.Thaw, Delaware 2 11 177 5.5
M.Trigg, Baylor 2 11 137 5.5
B.Wesco, Clemson 2 11 184 5.5
G.Wilde, Northwestern 2 11 158 5.5
D.Boston, Washington 2 10 142 5.0
J.Cook, Syracuse 2 10 85 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
C.Daniels, Miami 2 10 119 5.0
K.Duff, Rutgers 1 5 54 5.0
J.Faison, Notre Dame 1 5 33 5.0
D.Fleming, Maryland 2 10 106 5.0
T.Harris, Virginia 2 10 145 5.0
N.Hunter, Nebraska 2 10 147 5.0
J.Kanak, Oklahoma 2 10 159 5.0
N.Marsh, Michigan St. 2 10 100 5.0
J.Meredith, Washington St. 2 10 119 5.0
J.Napier, San Diego St. 2 10 87 5.0
B.Norfleet, Missouri 2 10 85 5.0
E.Raridon, Notre Dame 1 5 97 5.0
D.Rogers, TCU 1 5 43 5.0
D.Rogers, N. Illinois 2 10 89 5.0
K.Shoels, San Jose St. 2 10 87 5.0
Y.Smith, East Carolina 2 10 111 5.0
R.Williams, Alabama 1 5 30 5.0
K.Wilson, Baylor 2 10 155 5.0
M.Parrish, W. Kentucky 3 14 100 4.7
L.Sims, Hawaii 3 14 109 4.7
C.Barkate, Duke 2 9 205 4.5
C.Barnes, Wake Forest 2 9 172 4.5
C.Bell, Louisville 2 9 146 4.5
B.Boyd, Utah St. 2 9 118 4.5
D.Cobb, Georgia Southern 2 9 84 4.5
C.Cobb, Arkansas St. 2 9 135 4.5
K.Concepcion, Texas A&M 2 9 145 4.5
N.Cox, Middle Tennessee 2 9 125 4.5
I.Cummings, Appalachian St. 2 9 90 4.5
M.Davis, Utah St. 2 9 70 4.5
R.Davis, Utah 2 9 80 4.5
J.De Jesus, California 2 9 87 4.5
J.Edrine, Virginia 2 9 92 4.5
J.Farooq, Maryland 2 9 98 4.5
O.Hayes, Tulane 2 9 74 4.5
E.Johnson, Nebraska 2 9 34 4.5
J.Joly, NC State 2 9 68 4.5
D.Key, Nebraska 2 9 86 4.5
M.Mini, California 2 9 75 4.5
T.Pena, Penn St. 2 9 106 4.5
L.Reynolds, Penn St. 2 9 69 4.5
S.Snowden, Utah 2 9 49 4.5
B.Spalding, East Carolina 2 9 178 4.5
B.Staley, Tennessee 2 9 134 4.5
C.Vaughn, West Virginia 2 9 169 4.5
R.Virgil, Texas Tech 2 9 106 4.5
H.Wallace, Mississippi 2 9 247 4.5
C.Young, Georgia 2 9 106 4.5
J.Bradley, UNLV 3 13 262 4.3
B.Brahmer, Iowa St. 3 13 106 4.3
C.Allen, Cincinnati 2 8 86 4.0
A.Anthony, Duke 2 8 109 4.0
V.Anthony, Wisconsin 2 8 107 4.0
M.Bellon, Nevada 2 8 135 4.0
J.Bermudez, Temple 2 8 111 4.0
V.Brown, Florida 2 8 135 4.0
T.Brown, Clemson 2 8 88 4.0
C.Chester, Southern Miss. 2 8 92 4.0
C.Coleman, Auburn 2 8 100 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
C.Dorner, North Texas 2 8 102 4.0
K.Duplessis, Delaware 2 8 102 4.0
H.Fields, Auburn 2 8 68 4.0
E.Finley, Louisiana Tech 2 8 77 4.0
J.Geers, Minnesota 1 4 38 4.0
J.Gyllenborg, Wyoming 2 8 84 4.0
S.Hagans, Duke 2 8 87 4.0
E.Heidenreich, Navy 2 8 86 4.0
E.Henderson, Kansas 3 12 183 4.0
B.Hunt, South Carolina 1 4 45 4.0
T.Hurst, Georgia St. 2 8 103 4.0
K.Hutchinson, W. Kentucky 3 12 184 4.0
K.Johnson, New Mexico 2 8 46 4.0
J.Johnson, Bowling Green 2 8 102 4.0
M.Lauter, Boise St. 2 8 80 4.0
L.Lindenmeyer, Nebraska 2 8 91 4.0
J.Love, Notre Dame 1 4 26 4.0
M.Matthews, Tennessee 2 8 140 4.0
R.Murphy, Uconn 2 8 77 4.0
W.Nixon, Syracuse 2 8 76 4.0
M.Reuben, South Florida 2 8 56 4.0
T.Richardson, Vanderbilt 2 8 128 4.0
J.Robinson, Georgia St. 2 8 130 4.0
J.Ross-Simmons, Syracuse 2 8 133 4.0
G.Sands, FAU 2 8 47 4.0
D.Sheffield, Rutgers 1 4 85 4.0
N.Short, Army 2 8 96 4.0
J.Silver, Delaware 2 8 33 4.0
R.Smith, Liberty 2 8 58 4.0
V.Snow, Buffalo 2 8 134 4.0
E.Stowers, Vanderbilt 2 8 115 4.0
D.Taylor, Minnesota 1 4 36 4.0
J.Thomas, Old Dominion 2 8 110 4.0
K.Thomas, UTEP 1 4 26 4.0
J.Tibbs, Kansas St. 3 12 151 4.0
A.Waseem, FAU 2 8 125 4.0
J.Whatley, Arizona 2 8 206 4.0
E.Williams, Indiana 2 8 72 4.0
E.Willis, UTEP 2 8 60 4.0
W.Young, North Texas 2 8 156 4.0
M.Barry, W. Kentucky 3 11 210 3.7
J.Freeman, Fresno St. 3 11 149 3.7
E.Green, Sam Houston St. 3 11 124 3.7
M.Henry, W. Kentucky 3 11 198 3.7
C.Baxter, Texas 2 7 22 3.5
S.Beebe, UAB 2 7 93 3.5
M.Benson, Oregon 2 7 99 3.5
D.Bentley, Utah 2 7 66 3.5
G.Benyard, Kennesaw St. 2 7 154 3.5
J.Bowick, Illinois 2 7 73 3.5
J.Bray, West Virginia 2 7 95 3.5
J.Brown, Nevada 2 7 111 3.5
C.Brown, Arkansas 2 7 85 3.5
Q.Brown, Duke 2 7 110 3.5
C.Brown, Georgia Southern 2 7 130 3.5
T.Brown, Old Dominion 2 7 101 3.5
G.Bryant, Oregon 2 7 77 3.5
M.Coleman, North Texas 2 7 64 3.5
E.Conner, Troy 2 7 73 3.5
J.Cooper, SMU 2 7 162 3.5
C.Dawn, Texas State 2 7 159 3.5
D.Dickmann, Rice 2 7 52 3.5
B.Ford, Boise St. 2 7 126 3.5
R.Garcia, Bowling Green 2 7 67 3.5
N.Gladding, Old Dominion 2 7 69 3.5
A.Greene, Virginia Tech 2 7 81 3.5
T.Grizzell, California 2 7 115 3.5
R.Henry, UTSA 2 7 12 3.5
M.Jackson, Purdue 2 7 79 3.5
M.Johnson, Missouri 2 7 155 3.5
S.Knotts, Maryland 2 7 117 3.5
T.Leckner, Washington St. 2 7 34 3.5
L.Mason, Wisconsin 2 7 102 3.5
M.Matthews, UCLA 2 7 56 3.5

