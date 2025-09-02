NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|E.Messer, FAU
|1
|15
|87
|15.0
|J.Gibson, Umass
|1
|12
|132
|12.0
|J.Tyson, Arizona St.
|1
|12
|141
|12.0
|L.Bond, Boston College
|1
|11
|138
|11.0
|D.Thomas, New Mexico
|1
|10
|71
|10.0
|J.Dwyer, TCU
|1
|9
|136
|9.0
|O.Hayes, Tulane
|1
|9
|72
|9.0
|C.Hendricks, Ohio
|1
|9
|115
|9.0
|K.Lewis, Oklahoma
|1
|9
|119
|9.0
|K.Odom, UTEP
|1
|9
|97
|9.0
|D.Scudero, San Jose St.
|1
|9
|189
|9.0
|T.Walker, Oregon St.
|1
|9
|136
|9.0
|G.Bernard, Alabama
|1
|8
|146
|8.0
|J.Brown, Kansas St.
|2
|16
|187
|8.0
|M.Craver, Texas A&M
|1
|8
|122
|8.0
|C.Durr, Wyoming
|1
|8
|190
|8.0
|D.Stroman, Appalachian St.
|1
|8
|88
|8.0
|K.Wilson, Baylor
|1
|8
|134
|8.0
|P.Ashlock, Hawaii
|2
|15
|93
|7.5
|J.Bermudez, Temple
|1
|7
|87
|7.0
|O.Blake, Arkansas
|1
|7
|121
|7.0
|R.Brinson, SMU
|1
|7
|121
|7.0
|D.Burks, Oklahoma
|1
|7
|88
|7.0
|C.Dorner, North Texas
|1
|7
|98
|7.0
|K.Duplessis, Delaware
|1
|7
|89
|7.0
|T.Freeman, Washington St.
|1
|7
|64
|7.0
|I.Hooks, UAB
|1
|7
|73
|7.0
|K.Johnson, New Mexico
|1
|7
|38
|7.0
|E.Johnson, Nebraska
|1
|7
|27
|7.0
|O.Kelly, Michigan St.
|1
|7
|75
|7.0
|T.Koziol, Houston
|1
|7
|63
|7.0
|M.Lemon, Southern Cal
|1
|7
|90
|7.0
|T.Pena, Penn St.
|1
|7
|74
|7.0
|D.Rogers, N. Illinois
|1
|7
|73
|7.0
|C.Ross, Virginia
|1
|7
|124
|7.0
|B.Sparks, Texas State
|1
|7
|82
|7.0
|I.Strong, Rutgers
|1
|7
|100
|7.0
|J.Thaw, Delaware
|1
|7
|92
|7.0
|B.Thompson, Mississippi St.
|1
|7
|92
|7.0
|M.Trigg, Baylor
|1
|7
|99
|7.0
|J.Vandeross, Toledo
|1
|7
|88
|7.0
|C.Vaughn, West Virginia
|1
|7
|126
|7.0
|D.Voisin, South Alabama
|1
|7
|69
|7.0
|A.Anderson, LSU
|1
|6
|99
|6.0
|J.Barnes, Appalachian St.
|1
|6
|134
|6.0
|M.Bellon, Nevada
|1
|6
|76
|6.0
|Z.Booker, Tulsa
|1
|6
|67
|6.0
|J.Bradley, UNLV
|2
|12
|256
|6.0
|K.Brown, Arizona St.
|1
|6
|72
|6.0
|Q.Brown, Duke
|1
|6
|93
|6.0
|K.Coleman, Missouri
|1
|6
|48
|6.0
|J.Cook, Syracuse
|1
|6
|58
|6.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|1
|6
|50
|6.0
|M.Davis, Utah St.
|1
|6
|61
|6.0
|D.Fleming, Maryland
|1
|6
|36
|6.0
|E.Heidenreich, Navy
|1
|6
|65
|6.0
|K.Hudson, Penn St.
|1
|6
|89
|6.0
|N.Hunter, Nebraska
|1
|6
|65
|6.0
|M.Jackson, Purdue
|1
|6
|72
|6.0
|D.Key, Nebraska
|1
|6
|51
|6.0
|M.Klein, Michigan
|1
|6
|93
|6.0
|D.McCuin, UTSA
|1
|6
|33
|6.0
|J.Pittman, Southern Miss.
|1
|6
|52
|6.0
|D.Riles, East Carolina
|1
|6
|49
|6.0
|N.Short, Army
|1
|6
|81
|6.0
|J.Smith, Ohio St.
|1
|6
|43
|6.0
|R.Smith, Liberty
|1
|6
|46
|6.0
|A.Smith, East Carolina
|1
|6
|66
|6.0
|S.Snowden, Utah
|1
|6
|51
|6.0
|B.Spalding, East Carolina
|1
|6
|97
|6.0
|M.Toney, Miami
|1
|6
|82
|6.0
|J.Warren, Colorado St.
|1
|6
|79
|6.0
|G.Wilde, Northwestern
|1
|6
|64
|6.0
|T.Williams, W. Michigan
|1
|6
|74
|6.0
|C.Allen, Cincinnati
|1
|5
|41
|5.0
|C.Barkate, Duke
|1
|5
|117
|5.0
|J.Barney, Nebraska
|1
|5
|27
|5.0
|C.Baxter, Texas
|1
|5
|25
|5.0
|H.Beatty, Illinois
|1
|5
|108
|5.0
|C.Bell, Louisville
|1
|5
|63
|5.0
|M.Benson, Oregon
|1
|5
|51
|5.0
|D.Bentley, Utah
|1
|5
|31
|5.0
|G.Benyard, Kennesaw St.
|1
|5
|103
|5.0
|D.Boston, Washington
|1
|5
|92
|5.0
|C.Brazzell, Tennessee
|1
|5
|62
|5.0
|B.Brown, LSU
|1
|5
|25
|5.0
|J.Canaan, San Jose St.
|1
|5
|33
|5.0
|C.Chester, Southern Miss.
|1
|5
|52
|5.0
|C.Cobb, Arkansas St.
|1
|5
|85
|5.0
|M.Coleman, North Texas
|1
|5
|52
|5.0
|J.Cooper, SMU
|1
|5
|73
|5.0
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|I.Cummings, Appalachian St.
|1
|5
|57
|5.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|1
|5
|48
|5.0
|C.Daniels, Miami
|1
|5
|46
|5.0
|C.Dawn, Texas State
|1
|5
|50
|5.0
|R.Dubinion, Appalachian St.
|1
|5
|31
|5.0
|K.Duff, Rutgers
|1
|5
|54
|5.0
|J.Faison, Notre Dame
|1
|5
|33
|5.0
|D.Faupel, New Mexico St.
|1
|5
|99
|5.0
|J.Franklin, Boston College
|1
|5
|50
|5.0
|G.Freeman, Oklahoma St.
|1
|5
|46
|5.0
|A.Greene, Virginia Tech
|1
|5
|71
|5.0
|T.Grizzell, California
|1
|5
|83
|5.0
|S.Hagans, Duke
|1
|5
|54
|5.0
|J.Harper, Uconn
|1
|5
|42
|5.0
|T.Hoffmann, NC State
|1
|5
|93
|5.0
|J.Johnson, LSU
|1
|5
|31
|5.0
|M.Johnson, Missouri
|1
|5
|134
|5.0
|J.Joly, NC State
|1
|5
|27
|5.0
|J.Kanak, Oklahoma
|1
|5
|90
|5.0
|S.Knotts, Maryland
|1
|5
|59
|5.0
|L.Lindenmeyer, Nebraska
|1
|5
|47
|5.0
|T.Lockett, E. Michigan
|1
|5
|62
|5.0
|N.Marsh, Michigan St.
|1
|5
|32
|5.0
|C.Milliner, UAB
|1
|5
|98
|5.0
|J.Noga, Washington St.
|1
|5
|54
|5.0
|B.Pegan, Utah St.
|1
|5
|38
|5.0
|J.Poe, N. Illinois
|1
|5
|24
|5.0
|E.Raridon, Notre Dame
|1
|5
|97
|5.0
|T.Richardson, Vanderbilt
|1
|5
|74
|5.0
|D.Rogers, TCU
|1
|5
|43
|5.0
|B.Sharp, LSU
|1
|5
|18
|5.0
|K.Singleton, South Florida
|1
|5
|93
|5.0
|Y.Smith, East Carolina
|1
|5
|44
|5.0
|V.Snow, Buffalo
|1
|5
|67
|5.0
|S.Traore, Mississippi St.
|1
|5
|77
|5.0
|D.Villari, Syracuse
|1
|5
|55
|5.0
|K.Vorhees, Washington St.
|1
|5
|18
|5.0
|H.Wallace, Mississippi
|1
|5
|130
|5.0
|E.Williams, Indiana
|1
|5
|45
|5.0
|R.Williams, Alabama
|1
|5
|30
|5.0
|E.Willis, UTEP
|1
|5
|35
|5.0
|E.Wilson, Florida
|1
|5
|-4
|5.0
|B.Brahmer, Iowa St.
|2
|9
|88
|4.5
|E.Henderson, Kansas
|2
|9
|154
|4.5
|M.Henry, W. Kentucky
|2
|9
|189
|4.5
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|2
|9
|147
|4.5
|V.Anthony, Wisconsin
|1
|4
|57
|4.0
|D.Bankston, New Mexico
|1
|4
|21
|4.0
|M.Barry, W. Kentucky
|2
|8
|100
|4.0
|S.Bell, Uconn
|1
|4
|135
|4.0
|J.Bonelli, Arkansas St.
|1
|4
|45
|4.0
|J.Bradley, Kansas St.
|2
|8
|121
|4.0
|T.Brown, Clemson
|1
|4
|43
|4.0
|C.Brown, Georgia Southern
|1
|4
|55
|4.0
|C.Brown, Arkansas
|1
|4
|49
|4.0
|G.Bryant, Oregon
|1
|4
|31
|4.0
|J.Buckley, W. Michigan
|1
|4
|7
|4.0
|L.Caples, Boise St.
|1
|4
|58
|4.0
|P.Clarke, Temple
|1
|4
|85
|4.0
|E.Conner, Troy
|1
|4
|20
|4.0
|C.Cook, Jacksonville St.
|1
|4
|43
|4.0
|J.De Jesus, California
|1
|4
|26
|4.0
|D.DeGraaf, Washington
|1
|4
|20
|4.0
|B.Dorsey, Memphis
|1
|4
|16
|4.0
|C.Douglas, Texas Tech
|1
|4
|43
|4.0
|J.Emmers, Tulsa
|1
|4
|33
|4.0
|J.Endries, Texas
|1
|4
|50
|4.0
|A.Evans, Mississippi St.
|1
|4
|36
|4.0
|E.Falayi, Wake Forest
|1
|4
|52
|4.0
|J.Farooq, Maryland
|1
|4
|43
|4.0
|E.Finley, Louisiana Tech
|1
|4
|59
|4.0
|B.Ford, Boise St.
|1
|4
|44
|4.0
|T.Fortenberry, Arkansas St.
|1
|4
|23
|4.0
|J.Geers, Minnesota
|1
|4
|38
|4.0
|N.Gladding, Old Dominion
|1
|4
|35
|4.0
|E.Green, Sam Houston St.
|2
|8
|79
|4.0
|W.Grimes, NC State
|1
|4
|121
|4.0
|A.Hankerson, Oregon St.
|1
|4
|22
|4.0
|T.Harding, Umass
|1
|4
|30
|4.0
|J.Harris, Hawaii
|2
|8
|80
|4.0
|A.Hawkins, Baylor
|1
|4
|70
|4.0
|C.Hicks, Pittsburgh
|1
|4
|55
|4.0
|B.Hunt, South Carolina
|1
|4
|45
|4.0
|K.Johnson, Pittsburgh
|1
|4
|47
|4.0
|C.Lacy, Louisville
|1
|4
|62
|4.0
|M.Lauter, Boise St.
|1
|4
|35
|4.0
|J.Love, Notre Dame
|1
|4
|26
|4.0
|T.Maher, Colorado St.
|1
|4
|29
|4.0
|J.Manning, Missouri
|1
|4
|53
|4.0
|D.McCulley, Michigan
|1
|4
|31
|4.0
|M.Mini, California
|1
|4
|33
|4.0
|T.Moore, Clemson
|1
|4
|55
|4.0
|S.Morgan, Michigan
|1
|4
|33
|4.0
|R.Murphy, Uconn
|1
|4
|26
|4.0
|C.Odom, Mississippi
|1
|4
|57
|4.0
|D.Olugbode, Missouri
|1
|4
|37
|4.0
|S.Patrick, Akron
|1
|4
|47
|4.0
|C.Pickett, Kansas
|2
|8
|106
|4.0
|S.Sampson, Louisiana-Lafayette
|1
|4
|59
|4.0
|M.Scott, James Madison
|1
|4
|38
|4.0
|D.Sheffield, Rutgers
|1
|4
|85
|4.0
|J.Shipp, North Carolina
|1
|4
|84
|4.0
|J.Silver, Delaware
|1
|4
|2
|4.0
|M.Singleton, Louisiana Tech
|1
|4
|18
|4.0
|N.Singleton, Penn St.
|1
|4
|37
|4.0
|A.Smith-Mack, Sam Houston St.
|2
|8
|51
|4.0
|H.Smothers, NC State
|1
|4
|30
|4.0
|B.Staley, Tennessee
|1
|4
|95
|4.0
