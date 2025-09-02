Live Radio
NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

September 2, 2025, 11:17 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 1 15 87 15.0
J.Gibson, Umass 1 12 132 12.0
J.Tyson, Arizona St. 1 12 141 12.0
L.Bond, Boston College 1 11 138 11.0
D.Thomas, New Mexico 1 10 71 10.0
J.Dwyer, TCU 1 9 136 9.0
O.Hayes, Tulane 1 9 72 9.0
C.Hendricks, Ohio 1 9 115 9.0
K.Lewis, Oklahoma 1 9 119 9.0
K.Odom, UTEP 1 9 97 9.0
D.Scudero, San Jose St. 1 9 189 9.0
T.Walker, Oregon St. 1 9 136 9.0
G.Bernard, Alabama 1 8 146 8.0
J.Brown, Kansas St. 2 16 187 8.0
M.Craver, Texas A&M 1 8 122 8.0
C.Durr, Wyoming 1 8 190 8.0
D.Stroman, Appalachian St. 1 8 88 8.0
K.Wilson, Baylor 1 8 134 8.0
P.Ashlock, Hawaii 2 15 93 7.5
J.Bermudez, Temple 1 7 87 7.0
O.Blake, Arkansas 1 7 121 7.0
R.Brinson, SMU 1 7 121 7.0
D.Burks, Oklahoma 1 7 88 7.0
C.Dorner, North Texas 1 7 98 7.0
K.Duplessis, Delaware 1 7 89 7.0
T.Freeman, Washington St. 1 7 64 7.0
I.Hooks, UAB 1 7 73 7.0
K.Johnson, New Mexico 1 7 38 7.0
E.Johnson, Nebraska 1 7 27 7.0
O.Kelly, Michigan St. 1 7 75 7.0
T.Koziol, Houston 1 7 63 7.0
M.Lemon, Southern Cal 1 7 90 7.0
T.Pena, Penn St. 1 7 74 7.0
D.Rogers, N. Illinois 1 7 73 7.0
C.Ross, Virginia 1 7 124 7.0
B.Sparks, Texas State 1 7 82 7.0
I.Strong, Rutgers 1 7 100 7.0
J.Thaw, Delaware 1 7 92 7.0
B.Thompson, Mississippi St. 1 7 92 7.0
M.Trigg, Baylor 1 7 99 7.0
J.Vandeross, Toledo 1 7 88 7.0
C.Vaughn, West Virginia 1 7 126 7.0
D.Voisin, South Alabama 1 7 69 7.0
A.Anderson, LSU 1 6 99 6.0
J.Barnes, Appalachian St. 1 6 134 6.0
M.Bellon, Nevada 1 6 76 6.0
Z.Booker, Tulsa 1 6 67 6.0
J.Bradley, UNLV 2 12 256 6.0
K.Brown, Arizona St. 1 6 72 6.0
Q.Brown, Duke 1 6 93 6.0
K.Coleman, Missouri 1 6 48 6.0
J.Cook, Syracuse 1 6 58 6.0
N.Cox, Middle Tennessee 1 6 50 6.0
M.Davis, Utah St. 1 6 61 6.0
D.Fleming, Maryland 1 6 36 6.0
E.Heidenreich, Navy 1 6 65 6.0
K.Hudson, Penn St. 1 6 89 6.0
N.Hunter, Nebraska 1 6 65 6.0
M.Jackson, Purdue 1 6 72 6.0
D.Key, Nebraska 1 6 51 6.0
M.Klein, Michigan 1 6 93 6.0
D.McCuin, UTSA 1 6 33 6.0
J.Pittman, Southern Miss. 1 6 52 6.0
D.Riles, East Carolina 1 6 49 6.0
N.Short, Army 1 6 81 6.0
J.Smith, Ohio St. 1 6 43 6.0
R.Smith, Liberty 1 6 46 6.0
A.Smith, East Carolina 1 6 66 6.0
S.Snowden, Utah 1 6 51 6.0
B.Spalding, East Carolina 1 6 97 6.0
M.Toney, Miami 1 6 82 6.0
J.Warren, Colorado St. 1 6 79 6.0
G.Wilde, Northwestern 1 6 64 6.0
T.Williams, W. Michigan 1 6 74 6.0
C.Allen, Cincinnati 1 5 41 5.0
C.Barkate, Duke 1 5 117 5.0
J.Barney, Nebraska 1 5 27 5.0
C.Baxter, Texas 1 5 25 5.0
H.Beatty, Illinois 1 5 108 5.0
C.Bell, Louisville 1 5 63 5.0
M.Benson, Oregon 1 5 51 5.0
D.Bentley, Utah 1 5 31 5.0
G.Benyard, Kennesaw St. 1 5 103 5.0
D.Boston, Washington 1 5 92 5.0
C.Brazzell, Tennessee 1 5 62 5.0
B.Brown, LSU 1 5 25 5.0
J.Canaan, San Jose St. 1 5 33 5.0
C.Chester, Southern Miss. 1 5 52 5.0
C.Cobb, Arkansas St. 1 5 85 5.0
M.Coleman, North Texas 1 5 52 5.0
J.Cooper, SMU 1 5 73 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
I.Cummings, Appalachian St. 1 5 57 5.0
J.Dallas, Georgia Southern 1 5 48 5.0
C.Daniels, Miami 1 5 46 5.0
C.Dawn, Texas State 1 5 50 5.0
R.Dubinion, Appalachian St. 1 5 31 5.0
K.Duff, Rutgers 1 5 54 5.0
J.Faison, Notre Dame 1 5 33 5.0
D.Faupel, New Mexico St. 1 5 99 5.0
J.Franklin, Boston College 1 5 50 5.0
G.Freeman, Oklahoma St. 1 5 46 5.0
A.Greene, Virginia Tech 1 5 71 5.0
T.Grizzell, California 1 5 83 5.0
S.Hagans, Duke 1 5 54 5.0
J.Harper, Uconn 1 5 42 5.0
T.Hoffmann, NC State 1 5 93 5.0
J.Johnson, LSU 1 5 31 5.0
M.Johnson, Missouri 1 5 134 5.0
J.Joly, NC State 1 5 27 5.0
J.Kanak, Oklahoma 1 5 90 5.0
S.Knotts, Maryland 1 5 59 5.0
L.Lindenmeyer, Nebraska 1 5 47 5.0
T.Lockett, E. Michigan 1 5 62 5.0
N.Marsh, Michigan St. 1 5 32 5.0
C.Milliner, UAB 1 5 98 5.0
J.Noga, Washington St. 1 5 54 5.0
B.Pegan, Utah St. 1 5 38 5.0
J.Poe, N. Illinois 1 5 24 5.0
E.Raridon, Notre Dame 1 5 97 5.0
T.Richardson, Vanderbilt 1 5 74 5.0
D.Rogers, TCU 1 5 43 5.0
B.Sharp, LSU 1 5 18 5.0
K.Singleton, South Florida 1 5 93 5.0
Y.Smith, East Carolina 1 5 44 5.0
V.Snow, Buffalo 1 5 67 5.0
S.Traore, Mississippi St. 1 5 77 5.0
D.Villari, Syracuse 1 5 55 5.0
K.Vorhees, Washington St. 1 5 18 5.0
H.Wallace, Mississippi 1 5 130 5.0
E.Williams, Indiana 1 5 45 5.0
R.Williams, Alabama 1 5 30 5.0
E.Willis, UTEP 1 5 35 5.0
E.Wilson, Florida 1 5 -4 5.0
B.Brahmer, Iowa St. 2 9 88 4.5
E.Henderson, Kansas 2 9 154 4.5
M.Henry, W. Kentucky 2 9 189 4.5
K.Hutchinson, W. Kentucky 2 9 147 4.5
V.Anthony, Wisconsin 1 4 57 4.0
D.Bankston, New Mexico 1 4 21 4.0
M.Barry, W. Kentucky 2 8 100 4.0
S.Bell, Uconn 1 4 135 4.0
J.Bonelli, Arkansas St. 1 4 45 4.0
J.Bradley, Kansas St. 2 8 121 4.0
T.Brown, Clemson 1 4 43 4.0
C.Brown, Georgia Southern 1 4 55 4.0
C.Brown, Arkansas 1 4 49 4.0
G.Bryant, Oregon 1 4 31 4.0
J.Buckley, W. Michigan 1 4 7 4.0
L.Caples, Boise St. 1 4 58 4.0
P.Clarke, Temple 1 4 85 4.0
E.Conner, Troy 1 4 20 4.0
C.Cook, Jacksonville St. 1 4 43 4.0
J.De Jesus, California 1 4 26 4.0
D.DeGraaf, Washington 1 4 20 4.0
B.Dorsey, Memphis 1 4 16 4.0
C.Douglas, Texas Tech 1 4 43 4.0
J.Emmers, Tulsa 1 4 33 4.0
J.Endries, Texas 1 4 50 4.0
A.Evans, Mississippi St. 1 4 36 4.0
E.Falayi, Wake Forest 1 4 52 4.0
J.Farooq, Maryland 1 4 43 4.0
E.Finley, Louisiana Tech 1 4 59 4.0
B.Ford, Boise St. 1 4 44 4.0
T.Fortenberry, Arkansas St. 1 4 23 4.0
J.Geers, Minnesota 1 4 38 4.0
N.Gladding, Old Dominion 1 4 35 4.0
E.Green, Sam Houston St. 2 8 79 4.0
W.Grimes, NC State 1 4 121 4.0
A.Hankerson, Oregon St. 1 4 22 4.0
T.Harding, Umass 1 4 30 4.0
J.Harris, Hawaii 2 8 80 4.0
A.Hawkins, Baylor 1 4 70 4.0
C.Hicks, Pittsburgh 1 4 55 4.0
B.Hunt, South Carolina 1 4 45 4.0
K.Johnson, Pittsburgh 1 4 47 4.0
C.Lacy, Louisville 1 4 62 4.0
M.Lauter, Boise St. 1 4 35 4.0
J.Love, Notre Dame 1 4 26 4.0
T.Maher, Colorado St. 1 4 29 4.0
J.Manning, Missouri 1 4 53 4.0
D.McCulley, Michigan 1 4 31 4.0
M.Mini, California 1 4 33 4.0
T.Moore, Clemson 1 4 55 4.0
S.Morgan, Michigan 1 4 33 4.0
R.Murphy, Uconn 1 4 26 4.0
C.Odom, Mississippi 1 4 57 4.0
D.Olugbode, Missouri 1 4 37 4.0
S.Patrick, Akron 1 4 47 4.0
C.Pickett, Kansas 2 8 106 4.0
S.Sampson, Louisiana-Lafayette 1 4 59 4.0
M.Scott, James Madison 1 4 38 4.0
D.Sheffield, Rutgers 1 4 85 4.0
J.Shipp, North Carolina 1 4 84 4.0
J.Silver, Delaware 1 4 2 4.0
M.Singleton, Louisiana Tech 1 4 18 4.0
N.Singleton, Penn St. 1 4 37 4.0
A.Smith-Mack, Sam Houston St. 2 8 51 4.0
H.Smothers, NC State 1 4 30 4.0
B.Staley, Tennessee 1 4 95 4.0

