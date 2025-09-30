Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Receiving…

NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

September 30, 2025, 11:16 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
D.Scudero, San Jose St. 4 33 514 128.5
M.Craver, Texas A&M 4 24 477 119.2
M.Lemon, Southern Cal 5 35 589 117.8
C.Harris, Air Force 4 16 441 110.2
C.Brazzell, Tennessee 5 31 531 106.2
I.Strong, Rutgers 4 29 413 103.2
S.Bell, Uconn 5 42 499 99.8
J.Smith, Ohio St. 4 28 396 99.0
B.Wesco, Clemson 4 24 389 97.2
J.Tyson, Arizona St. 5 39 483 96.6
C.Hendricks, Ohio 5 29 481 96.2
B.Sparks, Texas State 4 28 370 92.5
C.Nimrod, South Florida 4 14 367 91.8
D.Voisin, South Alabama 5 32 457 91.4
R.Brinson, SMU 4 19 365 91.2
E.Messer, FAU 4 37 363 90.8
C.Milliner, UAB 3 17 268 89.3
J.Bradley, UNLV 4 20 355 88.8
J.Thaw, Delaware 2 11 177 88.5
L.Bond, Boston College 4 36 352 88.0
K.Perry, Miami (Ohio) 4 12 352 88.0
E.Henderson, Kansas 5 23 435 87.0
T.Hurst, Georgia St. 4 25 346 86.5
D.Robinson, Florida St. 4 17 346 86.5
O.Cooper, Indiana 5 23 432 86.4
R.Williams, Pittsburgh 4 17 342 85.5
K.Concepcion, Texas A&M 4 20 340 85.0
J.Barnes, Appalachian St. 4 24 337 84.2
K.Duff, Rutgers 5 30 420 84.0
C.Bell, Louisville 4 23 332 83.0
C.Barkate, Duke 5 21 409 81.8
J.Cameron, Baylor 5 27 407 81.4
T.Walker, Oregon St. 5 30 405 81.0
E.McAlister, TCU 4 13 320 80.0
O.Blake, Arkansas 5 30 399 79.8
R.Williams, Alabama 3 15 238 79.3
O.Kelly, Michigan St. 4 21 317 79.2
C.Brown, Georgia Southern 5 20 392 78.4
G.Wilde, Northwestern 4 22 311 77.8
E.Sarratt, Indiana 5 30 388 77.6
G.Bernard, Alabama 4 20 310 77.5
K.Coleman, Missouri 5 39 386 77.2
E.Mason, Charlotte 4 20 308 77.0
J.Kanak, Oklahoma 4 18 307 76.8
J.Thomas, Old Dominion 4 16 307 76.8
H.Beatty, Illinois 5 27 383 76.6
K.Duplessis, Delaware 4 20 306 76.5
C.Braham, Memphis 5 22 382 76.4
J.Vandeross, Toledo 5 31 380 76.0
D.Stroman, Appalachian St. 4 16 302 75.5
J.Barney, Nebraska 4 21 301 75.2
J.Dwyer, TCU 4 20 299 74.8
M.Matthews, Tennessee 5 22 370 74.0
B.Pegan, Utah St. 5 24 369 73.8
C.Cobb, Arkansas St. 5 27 367 73.4
J.Napier, San Diego St. 4 25 293 73.2
T.Harris, Virginia 5 21 366 73.2
G.Benyard, Kennesaw St. 5 22 363 72.6
C.Durr, Wyoming 4 21 290 72.5
H.Wallace, Mississippi 5 17 361 72.2
J.Gibson, Umass 4 30 288 72.0
C.Barnes, Wake Forest 4 15 287 71.8
I.Sategna, Oklahoma 4 22 284 71.0
A.Smith, East Carolina 5 28 352 70.4
R.Davis, Utah 5 36 348 69.6
J.Lane, Southern Cal 4 13 278 69.5
S.Knotts, Maryland 4 14 276 69.0
T.Grizzell, California 5 20 344 68.8
D.Boston, Washington 4 19 275 68.8
M.Fields, Notre Dame 4 13 275 68.8
D.Faupel, New Mexico St. 4 19 274 68.5
C.Allen, Cincinnati 4 23 273 68.2
N.Cox, Middle Tennessee 5 24 341 68.2
T.Anderson, NC State 5 19 338 67.6
B.Farrell, Stanford 5 17 338 67.6
Y.Smith, East Carolina 5 26 338 67.6
J.Nicholas, Charlotte 4 22 270 67.5
K.Shoels, San Jose St. 4 23 269 67.2
M.Toney, Miami 4 22 268 67.0
I.Hooks, UAB 4 21 267 66.8
O.Smith, Maryland 4 16 267 66.8
C.Lacy, Louisville 4 22 266 66.5
D.Burks, Oklahoma 4 23 265 66.2
J.Whatley, Arizona 4 17 264 66.0
D.Gill, Syracuse 5 16 329 65.8
D.Sheffield, Rutgers 5 20 326 65.2
C.Eakin, Texas Tech 4 14 260 65.0
Q.Smith, Air Force 4 9 260 65.0
B.Thompson, Mississippi St. 5 20 324 64.8
A.Evans, Mississippi St. 5 26 323 64.6
V.Jacobs, South Carolina 5 18 323 64.6
B.Staley, Tennessee 5 25 322 64.4
B.Spalding, East Carolina 5 22 320 64.0
J.Cook, Syracuse 5 26 318 63.6
C.Tate, Ohio St. 4 15 252 63.0
C.Goodie, Cincinnati 4 13 251 62.8
D.Alexander, Mississippi 5 17 313 62.6
R.Harris, Boston College 4 15 250 62.5
D.Luke, Missouri St. 5 22 310 62.0
K.Odom, UTEP 4 23 247 61.8
J.Platt, FAU 4 19 247 61.8
D.Thomas, New Mexico 4 24 247 61.8
A.Anderson, LSU 5 23 305 61.0
J.Faison, Notre Dame 4 19 244 61.0
T.Carter, Texas Tech 4 17 243 60.8
J.Cooper, SMU 4 13 243 60.8
C.Williams, Stanford 5 29 303 60.6
K.Johnson, New Mexico 3 15 181 60.3
E.Stowers, Vanderbilt 5 22 301 60.2
L.Caples, Boise St. 4 15 240 60.0
C.Wolford, Kent St. 4 9 238 59.5
C.Young, Georgia 4 17 238 59.5
Q.Brown, Duke 5 21 296 59.2
D.Moore, Oregon 5 19 296 59.2
P.Ashlock, Hawaii 6 38 355 59.2
J.Manjack, TCU 4 15 236 59.0
S.Johnson, Houston 4 8 235 58.8
K.Singleton, South Florida 4 13 235 58.8
T.Koziol, Houston 4 23 234 58.5
C.Roberts, BYU 4 16 234 58.5
P.Livingstone, Texas 4 11 232 58.0
B.Boyd, Utah St. 5 19 288 57.6
C.Ross, Virginia 5 24 286 57.2
J.Brown, Kansas St. 5 25 284 56.8
M.Trigg, Baylor 5 21 284 56.8
G.Harris, New Mexico St. 4 15 227 56.8
C.Douglas, Texas Tech 4 11 226 56.5
D.Key, Nebraska 4 16 226 56.5
K.Gilmer, UCLA 4 19 225 56.2
E.Raridon, Notre Dame 4 11 225 56.2
D.Rogers, N. Illinois 4 21 224 56.0
D.Wright, Mississippi 5 12 279 55.8
M.Henry, W. Kentucky 5 17 278 55.6
N.Marsh, Michigan St. 4 18 222 55.5
Z.Booker, Tulsa 5 32 277 55.4
J.Williams, Texas Tech 4 13 221 55.2
C.Vaughn, West Virginia 5 17 276 55.2
M.Johnson, Missouri 5 18 275 55.0
D.Lacey, Marshall 5 20 275 55.0
V.Snow, Buffalo 5 23 274 54.8
K.Wilson, Baylor 5 21 274 54.8
V.Brown, Florida 4 18 219 54.8
T.Brown, Old Dominion 4 14 217 54.2
D.McCuin, UTSA 4 22 217 54.2
A.Hawkins, Baylor 5 20 271 54.2
Z.Branch, Georgia 4 14 216 54.0
C.Marshall, Boise St. 4 10 216 54.0
A.Thomas, Houston 4 14 214 53.5
C.Dawn, Texas State 3 8 160 53.3
E.Singleton, Auburn 5 27 265 53.0
M.Jackson, Purdue 4 18 211 52.8
P.Johnson, New Mexico St. 4 13 211 52.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 52.6
K.Lewis, Oklahoma 4 17 210 52.5
W.Grimes, NC State 4 12 209 52.2
D.Lee, Liberty 5 10 261 52.2
R.Virgil, Texas Tech 4 17 207 51.8
C.Chester, Southern Miss. 5 15 258 51.6
T.Reddicks, Oregon St. 5 19 257 51.4
C.Coleman, Auburn 5 17 255 51.0
J.Meredith, Washington St. 5 19 255 51.0
J.Tracy, Minnesota 4 12 204 51.0
O.Hayes, Tulane 5 18 254 50.8
D.Thomas, UCF 4 16 203 50.8
J.Bradley, Kansas St. 3 10 152 50.7
O.Miller, Colorado 4 11 200 50.0
D.Villari, Syracuse 5 22 250 50.0
S.Berkhalter, Wake Forest 4 10 199 49.8
J.Caldwell, Cincinnati 4 12 199 49.8
L.McRee, Southern Cal 5 12 248 49.6
C.Hicks, Pittsburgh 4 11 197 49.2
N.Hunter, Nebraska 4 13 197 49.2
D.McCulley, Michigan 4 13 197 49.2
D.Bentley, Utah 5 22 246 49.2
K.Hutchinson, W. Kentucky 5 17 246 49.2
J.De Jesus, California 5 28 245 49.0
N.Tuggle, Purdue 4 11 196 49.0
S.Wilson, Delaware 4 17 196 49.0
A.Greene, Virginia Tech 5 15 244 48.8
N.Gladding, Old Dominion 4 15 194 48.5
B.Ford, Boise St. 4 11 193 48.2
J.Shipp, North Carolina 4 13 193 48.2
C.Dixon, Illinois 5 14 241 48.2
J.Harris, Hawaii 5 17 241 48.2
I.Cummings, Appalachian St. 4 19 192 48.0
T.Goins, UTEP 4 11 192 48.0
C.Ryan, BYU 4 12 192 48.0
B.Brown, LSU 5 25 239 47.8
J.Hawkins, Memphis 5 13 239 47.8
C.Daniels, Miami 4 18 191 47.8
S.Hagans, Duke 5 17 238 47.6
J.Bray, West Virginia 2 7 95 47.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
R.Wingo, Texas 4 13 190 47.5
J.Franklin, Boston College 4 20 189 47.2
B.Hawkins, UAB 4 17 189 47.2
T.Richardson, Vanderbilt 5 18 236 47.2
J.Ross-Simmons, Syracuse 5 16 236 47.2
M.Barry, W. Kentucky 5 15 235 47.0
K.Prentice, Baylor 5 16 235 47.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up