NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|D.Scudero, San Jose St.
|4
|33
|514
|128.5
|M.Craver, Texas A&M
|4
|24
|477
|119.2
|M.Lemon, Southern Cal
|5
|35
|589
|117.8
|C.Harris, Air Force
|4
|16
|441
|110.2
|C.Brazzell, Tennessee
|5
|31
|531
|106.2
|I.Strong, Rutgers
|4
|29
|413
|103.2
|S.Bell, Uconn
|5
|42
|499
|99.8
|J.Smith, Ohio St.
|4
|28
|396
|99.0
|B.Wesco, Clemson
|4
|24
|389
|97.2
|J.Tyson, Arizona St.
|5
|39
|483
|96.6
|C.Hendricks, Ohio
|5
|29
|481
|96.2
|B.Sparks, Texas State
|4
|28
|370
|92.5
|C.Nimrod, South Florida
|4
|14
|367
|91.8
|D.Voisin, South Alabama
|5
|32
|457
|91.4
|R.Brinson, SMU
|4
|19
|365
|91.2
|E.Messer, FAU
|4
|37
|363
|90.8
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|89.3
|J.Bradley, UNLV
|4
|20
|355
|88.8
|J.Thaw, Delaware
|2
|11
|177
|88.5
|L.Bond, Boston College
|4
|36
|352
|88.0
|K.Perry, Miami (Ohio)
|4
|12
|352
|88.0
|E.Henderson, Kansas
|5
|23
|435
|87.0
|T.Hurst, Georgia St.
|4
|25
|346
|86.5
|D.Robinson, Florida St.
|4
|17
|346
|86.5
|O.Cooper, Indiana
|5
|23
|432
|86.4
|R.Williams, Pittsburgh
|4
|17
|342
|85.5
|K.Concepcion, Texas A&M
|4
|20
|340
|85.0
|J.Barnes, Appalachian St.
|4
|24
|337
|84.2
|K.Duff, Rutgers
|5
|30
|420
|84.0
|C.Bell, Louisville
|4
|23
|332
|83.0
|C.Barkate, Duke
|5
|21
|409
|81.8
|J.Cameron, Baylor
|5
|27
|407
|81.4
|T.Walker, Oregon St.
|5
|30
|405
|81.0
|E.McAlister, TCU
|4
|13
|320
|80.0
|O.Blake, Arkansas
|5
|30
|399
|79.8
|R.Williams, Alabama
|3
|15
|238
|79.3
|O.Kelly, Michigan St.
|4
|21
|317
|79.2
|C.Brown, Georgia Southern
|5
|20
|392
|78.4
|G.Wilde, Northwestern
|4
|22
|311
|77.8
|E.Sarratt, Indiana
|5
|30
|388
|77.6
|G.Bernard, Alabama
|4
|20
|310
|77.5
|K.Coleman, Missouri
|5
|39
|386
|77.2
|E.Mason, Charlotte
|4
|20
|308
|77.0
|J.Kanak, Oklahoma
|4
|18
|307
|76.8
|J.Thomas, Old Dominion
|4
|16
|307
|76.8
|H.Beatty, Illinois
|5
|27
|383
|76.6
|K.Duplessis, Delaware
|4
|20
|306
|76.5
|C.Braham, Memphis
|5
|22
|382
|76.4
|J.Vandeross, Toledo
|5
|31
|380
|76.0
|D.Stroman, Appalachian St.
|4
|16
|302
|75.5
|J.Barney, Nebraska
|4
|21
|301
|75.2
|J.Dwyer, TCU
|4
|20
|299
|74.8
|M.Matthews, Tennessee
|5
|22
|370
|74.0
|B.Pegan, Utah St.
|5
|24
|369
|73.8
|C.Cobb, Arkansas St.
|5
|27
|367
|73.4
|J.Napier, San Diego St.
|4
|25
|293
|73.2
|T.Harris, Virginia
|5
|21
|366
|73.2
|G.Benyard, Kennesaw St.
|5
|22
|363
|72.6
|C.Durr, Wyoming
|4
|21
|290
|72.5
|H.Wallace, Mississippi
|5
|17
|361
|72.2
|J.Gibson, Umass
|4
|30
|288
|72.0
|C.Barnes, Wake Forest
|4
|15
|287
|71.8
|I.Sategna, Oklahoma
|4
|22
|284
|71.0
|A.Smith, East Carolina
|5
|28
|352
|70.4
|R.Davis, Utah
|5
|36
|348
|69.6
|J.Lane, Southern Cal
|4
|13
|278
|69.5
|S.Knotts, Maryland
|4
|14
|276
|69.0
|T.Grizzell, California
|5
|20
|344
|68.8
|D.Boston, Washington
|4
|19
|275
|68.8
|M.Fields, Notre Dame
|4
|13
|275
|68.8
|D.Faupel, New Mexico St.
|4
|19
|274
|68.5
|C.Allen, Cincinnati
|4
|23
|273
|68.2
|N.Cox, Middle Tennessee
|5
|24
|341
|68.2
|T.Anderson, NC State
|5
|19
|338
|67.6
|B.Farrell, Stanford
|5
|17
|338
|67.6
|Y.Smith, East Carolina
|5
|26
|338
|67.6
|J.Nicholas, Charlotte
|4
|22
|270
|67.5
|K.Shoels, San Jose St.
|4
|23
|269
|67.2
|M.Toney, Miami
|4
|22
|268
|67.0
|I.Hooks, UAB
|4
|21
|267
|66.8
|O.Smith, Maryland
|4
|16
|267
|66.8
|C.Lacy, Louisville
|4
|22
|266
|66.5
|D.Burks, Oklahoma
|4
|23
|265
|66.2
|J.Whatley, Arizona
|4
|17
|264
|66.0
|D.Gill, Syracuse
|5
|16
|329
|65.8
|D.Sheffield, Rutgers
|5
|20
|326
|65.2
|C.Eakin, Texas Tech
|4
|14
|260
|65.0
|Q.Smith, Air Force
|4
|9
|260
|65.0
|B.Thompson, Mississippi St.
|5
|20
|324
|64.8
|A.Evans, Mississippi St.
|5
|26
|323
|64.6
|V.Jacobs, South Carolina
|5
|18
|323
|64.6
|B.Staley, Tennessee
|5
|25
|322
|64.4
|B.Spalding, East Carolina
|5
|22
|320
|64.0
|J.Cook, Syracuse
|5
|26
|318
|63.6
|C.Tate, Ohio St.
|4
|15
|252
|63.0
|C.Goodie, Cincinnati
|4
|13
|251
|62.8
|D.Alexander, Mississippi
|5
|17
|313
|62.6
|R.Harris, Boston College
|4
|15
|250
|62.5
|D.Luke, Missouri St.
|5
|22
|310
|62.0
|K.Odom, UTEP
|4
|23
|247
|61.8
|J.Platt, FAU
|4
|19
|247
|61.8
|D.Thomas, New Mexico
|4
|24
|247
|61.8
|A.Anderson, LSU
|5
|23
|305
|61.0
|J.Faison, Notre Dame
|4
|19
|244
|61.0
|T.Carter, Texas Tech
|4
|17
|243
|60.8
|J.Cooper, SMU
|4
|13
|243
|60.8
|C.Williams, Stanford
|5
|29
|303
|60.6
|K.Johnson, New Mexico
|3
|15
|181
|60.3
|E.Stowers, Vanderbilt
|5
|22
|301
|60.2
|L.Caples, Boise St.
|4
|15
|240
|60.0
|C.Wolford, Kent St.
|4
|9
|238
|59.5
|C.Young, Georgia
|4
|17
|238
|59.5
|Q.Brown, Duke
|5
|21
|296
|59.2
|D.Moore, Oregon
|5
|19
|296
|59.2
|P.Ashlock, Hawaii
|6
|38
|355
|59.2
|J.Manjack, TCU
|4
|15
|236
|59.0
|S.Johnson, Houston
|4
|8
|235
|58.8
|K.Singleton, South Florida
|4
|13
|235
|58.8
|T.Koziol, Houston
|4
|23
|234
|58.5
|C.Roberts, BYU
|4
|16
|234
|58.5
|P.Livingstone, Texas
|4
|11
|232
|58.0
|B.Boyd, Utah St.
|5
|19
|288
|57.6
|C.Ross, Virginia
|5
|24
|286
|57.2
|J.Brown, Kansas St.
|5
|25
|284
|56.8
|M.Trigg, Baylor
|5
|21
|284
|56.8
|G.Harris, New Mexico St.
|4
|15
|227
|56.8
|C.Douglas, Texas Tech
|4
|11
|226
|56.5
|D.Key, Nebraska
|4
|16
|226
|56.5
|K.Gilmer, UCLA
|4
|19
|225
|56.2
|E.Raridon, Notre Dame
|4
|11
|225
|56.2
|D.Rogers, N. Illinois
|4
|21
|224
|56.0
|D.Wright, Mississippi
|5
|12
|279
|55.8
|M.Henry, W. Kentucky
|5
|17
|278
|55.6
|N.Marsh, Michigan St.
|4
|18
|222
|55.5
|Z.Booker, Tulsa
|5
|32
|277
|55.4
|J.Williams, Texas Tech
|4
|13
|221
|55.2
|C.Vaughn, West Virginia
|5
|17
|276
|55.2
|M.Johnson, Missouri
|5
|18
|275
|55.0
|D.Lacey, Marshall
|5
|20
|275
|55.0
|V.Snow, Buffalo
|5
|23
|274
|54.8
|K.Wilson, Baylor
|5
|21
|274
|54.8
|V.Brown, Florida
|4
|18
|219
|54.8
|T.Brown, Old Dominion
|4
|14
|217
|54.2
|D.McCuin, UTSA
|4
|22
|217
|54.2
|A.Hawkins, Baylor
|5
|20
|271
|54.2
|Z.Branch, Georgia
|4
|14
|216
|54.0
|C.Marshall, Boise St.
|4
|10
|216
|54.0
|A.Thomas, Houston
|4
|14
|214
|53.5
|C.Dawn, Texas State
|3
|8
|160
|53.3
|E.Singleton, Auburn
|5
|27
|265
|53.0
|M.Jackson, Purdue
|4
|18
|211
|52.8
|P.Johnson, New Mexico St.
|4
|13
|211
|52.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|52.6
|K.Lewis, Oklahoma
|4
|17
|210
|52.5
|W.Grimes, NC State
|4
|12
|209
|52.2
|D.Lee, Liberty
|5
|10
|261
|52.2
|R.Virgil, Texas Tech
|4
|17
|207
|51.8
|C.Chester, Southern Miss.
|5
|15
|258
|51.6
|T.Reddicks, Oregon St.
|5
|19
|257
|51.4
|C.Coleman, Auburn
|5
|17
|255
|51.0
|J.Meredith, Washington St.
|5
|19
|255
|51.0
|J.Tracy, Minnesota
|4
|12
|204
|51.0
|O.Hayes, Tulane
|5
|18
|254
|50.8
|D.Thomas, UCF
|4
|16
|203
|50.8
|J.Bradley, Kansas St.
|3
|10
|152
|50.7
|O.Miller, Colorado
|4
|11
|200
|50.0
|D.Villari, Syracuse
|5
|22
|250
|50.0
|S.Berkhalter, Wake Forest
|4
|10
|199
|49.8
|J.Caldwell, Cincinnati
|4
|12
|199
|49.8
|L.McRee, Southern Cal
|5
|12
|248
|49.6
|C.Hicks, Pittsburgh
|4
|11
|197
|49.2
|N.Hunter, Nebraska
|4
|13
|197
|49.2
|D.McCulley, Michigan
|4
|13
|197
|49.2
|D.Bentley, Utah
|5
|22
|246
|49.2
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|5
|17
|246
|49.2
|J.De Jesus, California
|5
|28
|245
|49.0
|N.Tuggle, Purdue
|4
|11
|196
|49.0
|S.Wilson, Delaware
|4
|17
|196
|49.0
|A.Greene, Virginia Tech
|5
|15
|244
|48.8
|N.Gladding, Old Dominion
|4
|15
|194
|48.5
|B.Ford, Boise St.
|4
|11
|193
|48.2
|J.Shipp, North Carolina
|4
|13
|193
|48.2
|C.Dixon, Illinois
|5
|14
|241
|48.2
|J.Harris, Hawaii
|5
|17
|241
|48.2
|I.Cummings, Appalachian St.
|4
|19
|192
|48.0
|T.Goins, UTEP
|4
|11
|192
|48.0
|C.Ryan, BYU
|4
|12
|192
|48.0
|B.Brown, LSU
|5
|25
|239
|47.8
|J.Hawkins, Memphis
|5
|13
|239
|47.8
|C.Daniels, Miami
|4
|18
|191
|47.8
|S.Hagans, Duke
|5
|17
|238
|47.6
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|47.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|R.Wingo, Texas
|4
|13
|190
|47.5
|J.Franklin, Boston College
|4
|20
|189
|47.2
|B.Hawkins, UAB
|4
|17
|189
|47.2
|T.Richardson, Vanderbilt
|5
|18
|236
|47.2
|J.Ross-Simmons, Syracuse
|5
|16
|236
|47.2
|M.Barry, W. Kentucky
|5
|15
|235
|47.0
|K.Prentice, Baylor
|5
|16
|235
|47.0
