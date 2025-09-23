Live Radio
NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

September 23, 2025, 11:16 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
M.Craver, Texas A&M 3 20 443 147.7
D.Scudero, San Jose St. 3 22 385 128.3
I.Strong, Rutgers 3 24 367 122.3
C.Hendricks, Ohio 4 28 456 114.0
J.Barnes, Appalachian St. 3 24 337 112.3
S.Bell, Uconn 4 36 445 111.2
M.Lemon, Southern Cal 4 24 438 109.5
C.Harris, Air Force 3 13 325 108.3
E.McAlister, TCU 3 13 320 106.7
C.Brazzell, Tennessee 4 25 426 106.5
J.Smith, Ohio St. 3 20 315 105.0
D.Stroman, Appalachian St. 3 15 295 98.3
R.Williams, Alabama 2 10 195 97.5
B.Wesco, Clemson 4 24 389 97.2
R.Williams, Pittsburgh 3 13 285 95.0
O.Cooper, Indiana 4 19 377 94.2
B.Sparks, Texas State 4 28 370 92.5
C.Nimrod, South Florida 4 14 367 91.8
G.Bernard, Alabama 3 15 275 91.7
L.Bond, Boston College 3 29 275 91.7
R.Brinson, SMU 4 19 365 91.2
D.Voisin, South Alabama 4 27 360 90.0
C.Milliner, UAB 3 17 268 89.3
J.Tyson, Arizona St. 4 31 357 89.2
J.Bradley, UNLV 4 20 355 88.8
J.Thaw, Delaware 2 11 177 88.5
T.Hurst, Georgia St. 4 25 346 86.5
J.Gibson, Umass 3 24 258 86.0
H.Wallace, Mississippi 4 16 343 85.8
J.Dwyer, TCU 3 17 257 85.7
C.Barkate, Duke 4 17 337 84.2
K.Duff, Rutgers 4 24 336 84.0
D.Boston, Washington 3 16 249 83.0
C.Barnes, Wake Forest 3 12 248 82.7
O.Blake, Arkansas 4 24 326 81.5
G.Benyard, Kennesaw St. 4 18 322 80.5
J.Napier, San Diego St. 3 19 241 80.3
T.Harris, Virginia 4 18 321 80.2
J.Lane, Southern Cal 3 9 239 79.7
O.Kelly, Michigan St. 4 21 317 79.2
J.Whatley, Arizona 3 13 237 79.0
K.Odom, UTEP 3 19 236 78.7
D.Gill, Syracuse 4 14 310 77.5
E.Messer, FAU 3 28 232 77.3
J.Cameron, Baylor 4 21 309 77.2
E.Mason, Charlotte 4 20 308 77.0
J.Kanak, Oklahoma 4 18 307 76.8
K.Perry, Miami (Ohio) 3 9 230 76.7
K.Duplessis, Delaware 4 20 306 76.5
B.Pegan, Utah St. 4 17 303 75.8
K.Concepcion, Texas A&M 3 13 227 75.7
H.Beatty, Illinois 4 21 302 75.5
T.Walker, Oregon St. 4 23 302 75.5
J.Barney, Nebraska 4 21 301 75.2
A.Anderson, LSU 4 21 293 73.2
C.Tate, Ohio St. 3 12 219 73.0
B.Thompson, Mississippi St. 4 17 291 72.8
C.Durr, Wyoming 4 21 290 72.5
A.Evans, Mississippi St. 4 21 290 72.5
B.Spalding, East Carolina 4 19 285 71.2
J.Brown, Kansas St. 4 25 284 71.0
I.Sategna, Oklahoma 4 22 284 71.0
G.Wilde, Northwestern 3 15 213 71.0
Y.Smith, East Carolina 4 23 282 70.5
P.Johnson, New Mexico St. 3 13 211 70.3
C.Brown, Georgia Southern 4 15 281 70.2
B.Staley, Tennessee 4 21 281 70.2
K.Coleman, Missouri 4 27 278 69.5
S.Knotts, Maryland 4 14 276 69.0
B.Farrell, Stanford 4 14 275 68.8
B.Boyd, Utah St. 4 17 274 68.5
T.Anderson, NC State 4 15 273 68.2
M.Fields, Notre Dame 3 10 203 67.7
J.Nicholas, Charlotte 4 22 270 67.5
M.Toney, Miami 4 22 268 67.0
Z.Booker, Tulsa 4 28 267 66.8
I.Hooks, UAB 4 21 267 66.8
O.Smith, Maryland 4 16 267 66.8
T.Grizzell, California 4 15 266 66.5
D.Robinson, Florida St. 3 8 199 66.3
D.Burks, Oklahoma 4 23 265 66.2
A.Smith, East Carolina 4 25 265 66.2
N.Cox, Middle Tennessee 4 20 264 66.0
C.Bell, Louisville 3 13 197 65.7
R.Harris, Boston College 3 11 196 65.3
C.Eakin, Texas Tech 4 14 260 65.0
T.Lockett, E. Michigan 4 18 259 64.8
J.Vandeross, Toledo 4 22 258 64.5
J.Thomas, Old Dominion 3 11 193 64.3
A.Hawkins, Baylor 4 18 256 64.0
E.Sarratt, Indiana 4 24 256 64.0
C.Braham, Memphis 4 16 255 63.8
S.Johnson, Houston 3 6 191 63.7
M.Johnson, Missouri 4 16 253 63.2
M.Matthews, Tennessee 4 16 252 63.0
C.Ross, Virginia 4 19 252 63.0
D.Sheffield, Rutgers 4 15 252 63.0
D.Alexander, Mississippi 4 14 249 62.2
C.Roberts, BYU 3 11 185 61.7
C.Chester, Southern Miss. 4 14 245 61.2
T.Carter, Texas Tech 4 17 243 60.8
J.Cooper, SMU 4 13 243 60.8
E.Raridon, Notre Dame 3 9 182 60.7
P.Ashlock, Hawaii 5 34 303 60.6
Z.Branch, Georgia 3 11 181 60.3
O.Miller, Colorado 3 10 181 60.3
C.Cobb, Arkansas St. 4 19 241 60.2
R.Davis, Utah 4 29 241 60.2
T.Reddicks, Oregon St. 4 17 240 60.0
D.Villari, Syracuse 4 20 240 60.0
D.Luke, Missouri St. 4 19 239 59.8
C.Young, Georgia 3 13 179 59.7
C.Wolford, Kent St. 4 9 238 59.5
C.Coleman, Auburn 4 13 237 59.2
O.Evans, Washington 1 1 59 59.0
D.Faupel, New Mexico St. 3 13 177 59.0
K.Singleton, South Florida 4 13 235 58.8
J.Cook, Syracuse 4 18 234 58.5
J.Franklin, Boston College 3 19 175 58.3
E.Stowers, Vanderbilt 4 16 233 58.2
Q.Brown, Duke 4 16 232 58.0
E.Finley, Louisiana Tech 4 14 232 58.0
K.Gilmer, UCLA 3 16 174 58.0
P.Livingstone, Texas 4 11 232 58.0
W.Grimes, NC State 3 9 173 57.7
D.Rogers, N. Illinois 3 16 173 57.7
J.Caldwell, Cincinnati 3 9 172 57.3
I.Cummings, Appalachian St. 3 16 172 57.3
C.Lacy, Louisville 3 14 171 57.0
C.Douglas, Texas Tech 4 11 226 56.5
D.Key, Nebraska 4 16 226 56.5
D.Thomas, New Mexico 3 18 168 56.0
B.Anderson, Army 3 5 167 55.7
M.Barry, W. Kentucky 4 14 222 55.5
N.Marsh, Michigan St. 4 18 222 55.5
M.Trigg, Baylor 4 18 222 55.5
T.Pena, Penn St. 3 13 166 55.3
E.Henderson, Kansas 4 18 221 55.2
J.Williams, Texas Tech 4 13 221 55.2
V.Brown, Florida 4 18 219 54.8
C.Marshall, Boise St. 3 7 164 54.7
D.McCuin, UTSA 4 22 217 54.2
V.Jacobs, South Carolina 4 13 215 53.8
C.Vaughn, West Virginia 4 14 214 53.5
C.Dawn, Texas State 3 8 160 53.3
C.Goodie, Cincinnati 3 8 160 53.3
D.Wright, Mississippi 4 8 213 53.2
J.Ross-Simmons, Syracuse 4 14 212 53.0
M.Jackson, Purdue 4 18 211 52.8
N.Harbor, South Carolina 4 10 210 52.5
K.Lewis, Oklahoma 4 17 210 52.5
H.Summers, Arkansas St. 4 14 210 52.5
E.Singleton, Auburn 4 22 209 52.2
L.Caples, Boise St. 3 10 156 52.0
D.Ellison, Washington St. 1 3 52 52.0
K.Hudson, Penn St. 3 14 156 52.0
D.Lee, Liberty 4 9 208 52.0
D.Moore, Oregon 4 12 207 51.8
R.Virgil, Texas Tech 4 17 207 51.8
J.Faison, Notre Dame 3 12 155 51.7
V.Snow, Buffalo 4 16 206 51.5
M.Henry, W. Kentucky 4 12 205 51.2
J.Manjack, TCU 3 9 153 51.0
S.Brown, Colorado 4 7 203 50.8
D.Cobb, Georgia Southern 4 19 203 50.8
D.Greene, Virginia Tech 4 10 203 50.8
J.Bradley, Kansas St. 3 10 152 50.7
K.Hutchinson, W. Kentucky 4 14 202 50.5
M.Benson, Oregon 4 14 201 50.2
J.Coleman, Washington 3 8 150 50.0
A.Greene, Virginia Tech 4 12 200 50.0
Q.Smith, Air Force 3 6 150 50.0
T.Tate, UTEP 4 15 200 50.0
J.Tracy, Minnesota 3 6 150 50.0
B.Brown, LSU 4 20 199 49.8
S.Berkhalter, Wake Forest 3 8 149 49.7
G.Burkle, Iowa St. 3 10 149 49.7
T.Richard, Boston College 3 12 149 49.7
C.Moss, Kennesaw St. 4 16 198 49.5
K.Wilson, Baylor 4 15 198 49.5
B.Ford, Boise St. 3 8 148 49.3
T.Koziol, Houston 3 17 148 49.3
D.Thomas, UCF 3 12 148 49.3
N.Hunter, Nebraska 4 13 197 49.2
R.Jones, Arkansas 4 5 197 49.2
D.McCulley, Michigan 4 13 197 49.2
N.Tuggle, Purdue 4 11 196 49.0
S.Wilson, Delaware 4 17 196 49.0
J.Meredith, Washington St. 4 15 195 48.8
J.Platt, FAU 3 10 146 48.7
C.Ryan, BYU 3 9 146 48.7
L.Sides, North Texas 3 11 146 48.7
C.Allen, Cincinnati 3 12 145 48.3
J.Shipp, North Carolina 4 13 193 48.2
T.Goins, UTEP 4 11 192 48.0
A.Waseem, FAU 3 11 144 48.0
C.Daniels, Miami 4 18 191 47.8
B.Rechsteiner, Jacksonville St. 4 13 191 47.8
B.Yates, Pittsburgh 3 4 143 47.7
J.Bray, West Virginia 2 7 95 47.5

