NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|M.Craver, Texas A&M
|3
|20
|443
|147.7
|D.Scudero, San Jose St.
|3
|22
|385
|128.3
|I.Strong, Rutgers
|3
|24
|367
|122.3
|C.Hendricks, Ohio
|4
|28
|456
|114.0
|J.Barnes, Appalachian St.
|3
|24
|337
|112.3
|S.Bell, Uconn
|4
|36
|445
|111.2
|M.Lemon, Southern Cal
|4
|24
|438
|109.5
|C.Harris, Air Force
|3
|13
|325
|108.3
|E.McAlister, TCU
|3
|13
|320
|106.7
|C.Brazzell, Tennessee
|4
|25
|426
|106.5
|J.Smith, Ohio St.
|3
|20
|315
|105.0
|D.Stroman, Appalachian St.
|3
|15
|295
|98.3
|R.Williams, Alabama
|2
|10
|195
|97.5
|B.Wesco, Clemson
|4
|24
|389
|97.2
|R.Williams, Pittsburgh
|3
|13
|285
|95.0
|O.Cooper, Indiana
|4
|19
|377
|94.2
|B.Sparks, Texas State
|4
|28
|370
|92.5
|C.Nimrod, South Florida
|4
|14
|367
|91.8
|G.Bernard, Alabama
|3
|15
|275
|91.7
|L.Bond, Boston College
|3
|29
|275
|91.7
|R.Brinson, SMU
|4
|19
|365
|91.2
|D.Voisin, South Alabama
|4
|27
|360
|90.0
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|89.3
|J.Tyson, Arizona St.
|4
|31
|357
|89.2
|J.Bradley, UNLV
|4
|20
|355
|88.8
|J.Thaw, Delaware
|2
|11
|177
|88.5
|T.Hurst, Georgia St.
|4
|25
|346
|86.5
|J.Gibson, Umass
|3
|24
|258
|86.0
|H.Wallace, Mississippi
|4
|16
|343
|85.8
|J.Dwyer, TCU
|3
|17
|257
|85.7
|C.Barkate, Duke
|4
|17
|337
|84.2
|K.Duff, Rutgers
|4
|24
|336
|84.0
|D.Boston, Washington
|3
|16
|249
|83.0
|C.Barnes, Wake Forest
|3
|12
|248
|82.7
|O.Blake, Arkansas
|4
|24
|326
|81.5
|G.Benyard, Kennesaw St.
|4
|18
|322
|80.5
|J.Napier, San Diego St.
|3
|19
|241
|80.3
|T.Harris, Virginia
|4
|18
|321
|80.2
|J.Lane, Southern Cal
|3
|9
|239
|79.7
|O.Kelly, Michigan St.
|4
|21
|317
|79.2
|J.Whatley, Arizona
|3
|13
|237
|79.0
|K.Odom, UTEP
|3
|19
|236
|78.7
|D.Gill, Syracuse
|4
|14
|310
|77.5
|E.Messer, FAU
|3
|28
|232
|77.3
|J.Cameron, Baylor
|4
|21
|309
|77.2
|E.Mason, Charlotte
|4
|20
|308
|77.0
|J.Kanak, Oklahoma
|4
|18
|307
|76.8
|K.Perry, Miami (Ohio)
|3
|9
|230
|76.7
|K.Duplessis, Delaware
|4
|20
|306
|76.5
|B.Pegan, Utah St.
|4
|17
|303
|75.8
|K.Concepcion, Texas A&M
|3
|13
|227
|75.7
|H.Beatty, Illinois
|4
|21
|302
|75.5
|T.Walker, Oregon St.
|4
|23
|302
|75.5
|J.Barney, Nebraska
|4
|21
|301
|75.2
|A.Anderson, LSU
|4
|21
|293
|73.2
|C.Tate, Ohio St.
|3
|12
|219
|73.0
|B.Thompson, Mississippi St.
|4
|17
|291
|72.8
|C.Durr, Wyoming
|4
|21
|290
|72.5
|A.Evans, Mississippi St.
|4
|21
|290
|72.5
|B.Spalding, East Carolina
|4
|19
|285
|71.2
|J.Brown, Kansas St.
|4
|25
|284
|71.0
|I.Sategna, Oklahoma
|4
|22
|284
|71.0
|G.Wilde, Northwestern
|3
|15
|213
|71.0
|Y.Smith, East Carolina
|4
|23
|282
|70.5
|P.Johnson, New Mexico St.
|3
|13
|211
|70.3
|C.Brown, Georgia Southern
|4
|15
|281
|70.2
|B.Staley, Tennessee
|4
|21
|281
|70.2
|K.Coleman, Missouri
|4
|27
|278
|69.5
|S.Knotts, Maryland
|4
|14
|276
|69.0
|B.Farrell, Stanford
|4
|14
|275
|68.8
|B.Boyd, Utah St.
|4
|17
|274
|68.5
|T.Anderson, NC State
|4
|15
|273
|68.2
|M.Fields, Notre Dame
|3
|10
|203
|67.7
|J.Nicholas, Charlotte
|4
|22
|270
|67.5
|M.Toney, Miami
|4
|22
|268
|67.0
|Z.Booker, Tulsa
|4
|28
|267
|66.8
|I.Hooks, UAB
|4
|21
|267
|66.8
|O.Smith, Maryland
|4
|16
|267
|66.8
|T.Grizzell, California
|4
|15
|266
|66.5
|D.Robinson, Florida St.
|3
|8
|199
|66.3
|D.Burks, Oklahoma
|4
|23
|265
|66.2
|A.Smith, East Carolina
|4
|25
|265
|66.2
|N.Cox, Middle Tennessee
|4
|20
|264
|66.0
|C.Bell, Louisville
|3
|13
|197
|65.7
|R.Harris, Boston College
|3
|11
|196
|65.3
|C.Eakin, Texas Tech
|4
|14
|260
|65.0
|T.Lockett, E. Michigan
|4
|18
|259
|64.8
|J.Vandeross, Toledo
|4
|22
|258
|64.5
|J.Thomas, Old Dominion
|3
|11
|193
|64.3
|A.Hawkins, Baylor
|4
|18
|256
|64.0
|E.Sarratt, Indiana
|4
|24
|256
|64.0
|C.Braham, Memphis
|4
|16
|255
|63.8
|S.Johnson, Houston
|3
|6
|191
|63.7
|M.Johnson, Missouri
|4
|16
|253
|63.2
|M.Matthews, Tennessee
|4
|16
|252
|63.0
|C.Ross, Virginia
|4
|19
|252
|63.0
|D.Sheffield, Rutgers
|4
|15
|252
|63.0
|D.Alexander, Mississippi
|4
|14
|249
|62.2
|C.Roberts, BYU
|3
|11
|185
|61.7
|C.Chester, Southern Miss.
|4
|14
|245
|61.2
|T.Carter, Texas Tech
|4
|17
|243
|60.8
|J.Cooper, SMU
|4
|13
|243
|60.8
|E.Raridon, Notre Dame
|3
|9
|182
|60.7
|P.Ashlock, Hawaii
|5
|34
|303
|60.6
|Z.Branch, Georgia
|3
|11
|181
|60.3
|O.Miller, Colorado
|3
|10
|181
|60.3
|C.Cobb, Arkansas St.
|4
|19
|241
|60.2
|R.Davis, Utah
|4
|29
|241
|60.2
|T.Reddicks, Oregon St.
|4
|17
|240
|60.0
|D.Villari, Syracuse
|4
|20
|240
|60.0
|D.Luke, Missouri St.
|4
|19
|239
|59.8
|C.Young, Georgia
|3
|13
|179
|59.7
|C.Wolford, Kent St.
|4
|9
|238
|59.5
|C.Coleman, Auburn
|4
|13
|237
|59.2
|O.Evans, Washington
|1
|1
|59
|59.0
|D.Faupel, New Mexico St.
|3
|13
|177
|59.0
|K.Singleton, South Florida
|4
|13
|235
|58.8
|J.Cook, Syracuse
|4
|18
|234
|58.5
|J.Franklin, Boston College
|3
|19
|175
|58.3
|E.Stowers, Vanderbilt
|4
|16
|233
|58.2
|Q.Brown, Duke
|4
|16
|232
|58.0
|E.Finley, Louisiana Tech
|4
|14
|232
|58.0
|K.Gilmer, UCLA
|3
|16
|174
|58.0
|P.Livingstone, Texas
|4
|11
|232
|58.0
|W.Grimes, NC State
|3
|9
|173
|57.7
|D.Rogers, N. Illinois
|3
|16
|173
|57.7
|J.Caldwell, Cincinnati
|3
|9
|172
|57.3
|I.Cummings, Appalachian St.
|3
|16
|172
|57.3
|C.Lacy, Louisville
|3
|14
|171
|57.0
|C.Douglas, Texas Tech
|4
|11
|226
|56.5
|D.Key, Nebraska
|4
|16
|226
|56.5
|D.Thomas, New Mexico
|3
|18
|168
|56.0
|B.Anderson, Army
|3
|5
|167
|55.7
|M.Barry, W. Kentucky
|4
|14
|222
|55.5
|N.Marsh, Michigan St.
|4
|18
|222
|55.5
|M.Trigg, Baylor
|4
|18
|222
|55.5
|T.Pena, Penn St.
|3
|13
|166
|55.3
|E.Henderson, Kansas
|4
|18
|221
|55.2
|J.Williams, Texas Tech
|4
|13
|221
|55.2
|V.Brown, Florida
|4
|18
|219
|54.8
|C.Marshall, Boise St.
|3
|7
|164
|54.7
|D.McCuin, UTSA
|4
|22
|217
|54.2
|V.Jacobs, South Carolina
|4
|13
|215
|53.8
|C.Vaughn, West Virginia
|4
|14
|214
|53.5
|C.Dawn, Texas State
|3
|8
|160
|53.3
|C.Goodie, Cincinnati
|3
|8
|160
|53.3
|D.Wright, Mississippi
|4
|8
|213
|53.2
|J.Ross-Simmons, Syracuse
|4
|14
|212
|53.0
|M.Jackson, Purdue
|4
|18
|211
|52.8
|N.Harbor, South Carolina
|4
|10
|210
|52.5
|K.Lewis, Oklahoma
|4
|17
|210
|52.5
|H.Summers, Arkansas St.
|4
|14
|210
|52.5
|E.Singleton, Auburn
|4
|22
|209
|52.2
|L.Caples, Boise St.
|3
|10
|156
|52.0
|D.Ellison, Washington St.
|1
|3
|52
|52.0
|K.Hudson, Penn St.
|3
|14
|156
|52.0
|D.Lee, Liberty
|4
|9
|208
|52.0
|D.Moore, Oregon
|4
|12
|207
|51.8
|R.Virgil, Texas Tech
|4
|17
|207
|51.8
|J.Faison, Notre Dame
|3
|12
|155
|51.7
|V.Snow, Buffalo
|4
|16
|206
|51.5
|M.Henry, W. Kentucky
|4
|12
|205
|51.2
|J.Manjack, TCU
|3
|9
|153
|51.0
|S.Brown, Colorado
|4
|7
|203
|50.8
|D.Cobb, Georgia Southern
|4
|19
|203
|50.8
|D.Greene, Virginia Tech
|4
|10
|203
|50.8
|J.Bradley, Kansas St.
|3
|10
|152
|50.7
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|4
|14
|202
|50.5
|M.Benson, Oregon
|4
|14
|201
|50.2
|J.Coleman, Washington
|3
|8
|150
|50.0
|A.Greene, Virginia Tech
|4
|12
|200
|50.0
|Q.Smith, Air Force
|3
|6
|150
|50.0
|T.Tate, UTEP
|4
|15
|200
|50.0
|J.Tracy, Minnesota
|3
|6
|150
|50.0
|B.Brown, LSU
|4
|20
|199
|49.8
|S.Berkhalter, Wake Forest
|3
|8
|149
|49.7
|G.Burkle, Iowa St.
|3
|10
|149
|49.7
|T.Richard, Boston College
|3
|12
|149
|49.7
|C.Moss, Kennesaw St.
|4
|16
|198
|49.5
|K.Wilson, Baylor
|4
|15
|198
|49.5
|B.Ford, Boise St.
|3
|8
|148
|49.3
|T.Koziol, Houston
|3
|17
|148
|49.3
|D.Thomas, UCF
|3
|12
|148
|49.3
|N.Hunter, Nebraska
|4
|13
|197
|49.2
|R.Jones, Arkansas
|4
|5
|197
|49.2
|D.McCulley, Michigan
|4
|13
|197
|49.2
|N.Tuggle, Purdue
|4
|11
|196
|49.0
|S.Wilson, Delaware
|4
|17
|196
|49.0
|J.Meredith, Washington St.
|4
|15
|195
|48.8
|J.Platt, FAU
|3
|10
|146
|48.7
|C.Ryan, BYU
|3
|9
|146
|48.7
|L.Sides, North Texas
|3
|11
|146
|48.7
|C.Allen, Cincinnati
|3
|12
|145
|48.3
|J.Shipp, North Carolina
|4
|13
|193
|48.2
|T.Goins, UTEP
|4
|11
|192
|48.0
|A.Waseem, FAU
|3
|11
|144
|48.0
|C.Daniels, Miami
|4
|18
|191
|47.8
|B.Rechsteiner, Jacksonville St.
|4
|13
|191
|47.8
|B.Yates, Pittsburgh
|3
|4
|143
|47.7
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|47.5
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.