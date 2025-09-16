NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|M.Craver, Texas A&M
|3
|20
|443
|147.7
|D.Scudero, San Jose St.
|2
|16
|255
|127.5
|C.Brazzell, Tennessee
|3
|20
|364
|121.3
|H.Wallace, Mississippi
|3
|15
|339
|113.0
|J.Dwyer, TCU
|2
|14
|225
|112.5
|J.Barnes, Appalachian St.
|3
|24
|337
|112.3
|S.Bell, Uconn
|3
|22
|332
|110.7
|I.Strong, Rutgers
|2
|16
|216
|108.0
|J.Smith, Ohio St.
|3
|20
|315
|105.0
|R.Brinson, SMU
|3
|15
|314
|104.7
|J.Tyson, Arizona St.
|3
|24
|314
|104.7
|C.Hendricks, Ohio
|3
|20
|312
|104.0
|M.Lemon, Southern Cal
|3
|16
|311
|103.7
|B.Wesco, Clemson
|3
|18
|310
|103.3
|B.Sparks, Texas State
|3
|22
|307
|102.3
|T.Walker, Oregon St.
|3
|23
|302
|100.7
|O.Cooper, Indiana
|3
|13
|299
|99.7
|D.Stroman, Appalachian St.
|3
|15
|294
|98.0
|R.Williams, Alabama
|2
|10
|195
|97.5
|H.Beatty, Illinois
|3
|19
|289
|96.3
|D.Robinson, Florida St.
|2
|7
|191
|95.5
|R.Williams, Pittsburgh
|3
|13
|285
|95.0
|E.Mason, Charlotte
|3
|16
|284
|94.7
|B.Thompson, Mississippi St.
|3
|15
|278
|92.7
|G.Bernard, Alabama
|3
|15
|275
|91.7
|L.Bond, Boston College
|3
|29
|275
|91.7
|T.Hurst, Georgia St.
|3
|18
|275
|91.7
|E.Raridon, Notre Dame
|2
|9
|182
|91.0
|C.Barkate, Duke
|3
|14
|272
|90.7
|D.Gill, Syracuse
|3
|12
|269
|89.7
|C.Milliner, UAB
|3
|17
|268
|89.3
|O.Blake, Arkansas
|3
|18
|266
|88.7
|D.Voisin, South Alabama
|3
|19
|266
|88.7
|J.Thaw, Delaware
|2
|11
|177
|88.5
|K.Duplessis, Delaware
|3
|17
|263
|87.7
|J.Bradley, UNLV
|3
|13
|262
|87.3
|K.Coleman, Missouri
|3
|24
|258
|86.0
|J.Gibson, Umass
|3
|24
|258
|86.0
|A.Hawkins, Baylor
|3
|17
|257
|85.7
|J.Vandeross, Toledo
|3
|18
|255
|85.0
|C.Barnes, Wake Forest
|3
|12
|248
|82.7
|C.Nimrod, South Florida
|3
|10
|248
|82.7
|A.Anderson, LSU
|3
|18
|247
|82.3
|J.Kanak, Oklahoma
|3
|14
|245
|81.7
|J.Cameron, Baylor
|3
|15
|244
|81.3
|K.Duff, Rutgers
|3
|17
|244
|81.3
|A.Smith, East Carolina
|3
|23
|241
|80.3
|C.Durr, Wyoming
|3
|16
|240
|80.0
|J.Lane, Southern Cal
|3
|9
|239
|79.7
|J.Whatley, Arizona
|3
|13
|237
|79.0
|K.Odom, UTEP
|3
|19
|236
|78.7
|B.Staley, Tennessee
|3
|18
|231
|77.0
|J.Cooper, SMU
|3
|12
|230
|76.7
|T.Lockett, E. Michigan
|3
|16
|230
|76.7
|C.Eakin, Texas Tech
|3
|11
|229
|76.3
|I.Hooks, UAB
|3
|16
|229
|76.3
|M.Toney, Miami
|3
|18
|228
|76.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|3
|13
|227
|75.7
|C.Marshall, Boise St.
|2
|6
|151
|75.5
|D.Burks, Oklahoma
|3
|17
|225
|75.0
|C.Wolford, Kent St.
|3
|7
|223
|74.3
|B.Spalding, East Carolina
|3
|13
|221
|73.7
|C.Bell, Louisville
|2
|9
|146
|73.0
|C.Harris, Air Force
|2
|5
|146
|73.0
|C.Tate, Ohio St.
|3
|12
|219
|73.0
|C.Cobb, Arkansas St.
|3
|16
|216
|72.0
|D.Williams, Syracuse
|1
|3
|72
|72.0
|D.Boston, Washington
|2
|10
|142
|71.0
|J.Brown, Kansas St.
|4
|25
|284
|71.0
|E.Messer, FAU
|3
|25
|213
|71.0
|T.Reddicks, Oregon St.
|3
|15
|213
|71.0
|G.Wilde, Northwestern
|3
|15
|213
|71.0
|P.Johnson, New Mexico St.
|3
|13
|211
|70.3
|M.Barry, W. Kentucky
|3
|11
|210
|70.0
|A.Evans, Mississippi St.
|3
|17
|210
|70.0
|G.Benyard, Kennesaw St.
|3
|12
|208
|69.3
|Z.Booker, Tulsa
|3
|22
|208
|69.3
|B.Pegan, Utah St.
|3
|14
|208
|69.3
|J.Manjack, TCU
|2
|6
|138
|69.0
|K.Singleton, South Florida
|3
|9
|207
|69.0
|C.Vaughn, West Virginia
|3
|12
|203
|67.7
|D.Sheffield, Rutgers
|3
|12
|201
|67.0
|M.Matthews, Tennessee
|3
|13
|199
|66.3
|D.Villari, Syracuse
|3
|16
|199
|66.3
|M.Henry, W. Kentucky
|3
|11
|198
|66.0
|P.Livingstone, Texas
|3
|8
|198
|66.0
|V.Brown, Florida
|3
|16
|197
|65.7
|R.Harris, Boston College
|3
|11
|196
|65.3
|S.Knotts, Maryland
|3
|11
|196
|65.3
|T.Carter, Texas Tech
|3
|10
|194
|64.7
|N.Marsh, Michigan St.
|3
|16
|194
|64.7
|D.Greene, Virginia Tech
|3
|9
|193
|64.3
|J.Thomas, Old Dominion
|3
|11
|193
|64.3
|Q.Brown, Duke
|3
|13
|191
|63.7
|S.Johnson, Houston
|3
|6
|191
|63.7
|B.Boyd, Utah St.
|3
|13
|190
|63.3
|D.Key, Nebraska
|3
|13
|190
|63.3
|B.Ford, Boise St.
|2
|7
|126
|63.0
|M.Fields, Notre Dame
|2
|8
|125
|62.5
|D.Lee, Liberty
|3
|8
|187
|62.3
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|3
|12
|184
|61.3
|O.Kelly, Michigan St.
|3
|15
|184
|61.3
|E.Henderson, Kansas
|3
|12
|183
|61.0
|K.Wilson, Baylor
|3
|13
|182
|60.7
|J.Barney, Nebraska
|3
|15
|181
|60.3
|Z.Branch, Georgia
|3
|11
|181
|60.3
|K.Lewis, Oklahoma
|3
|15
|181
|60.3
|K.Reynolds, Miami (Ohio)
|2
|7
|120
|60.0
|C.Young, Georgia
|3
|13
|179
|59.7
|M.Tease, Tulsa
|2
|7
|119
|59.5
|D.Faupel, New Mexico St.
|3
|13
|177
|59.0
|J.Nicholas, Charlotte
|3
|17
|177
|59.0
|P.Ashlock, Hawaii
|4
|26
|235
|58.8
|T.Harris, Virginia
|3
|14
|176
|58.7
|J.Hawkins, Memphis
|3
|9
|176
|58.7
|D.Thomas, UCF
|2
|7
|117
|58.5
|C.Daniels, Miami
|3
|14
|175
|58.3
|J.Franklin, Boston College
|3
|19
|175
|58.3
|T.Grizzell, California
|3
|11
|175
|58.3
|K.Gilmer, UCLA
|3
|16
|174
|58.0
|W.Grimes, NC State
|3
|9
|173
|57.7
|M.Johnson, Missouri
|3
|9
|173
|57.7
|L.McRee, Southern Cal
|3
|7
|173
|57.7
|J.Caldwell, Cincinnati
|3
|9
|172
|57.3
|I.Cummings, Appalachian St.
|3
|16
|172
|57.3
|R.Davis, Utah
|3
|19
|171
|57.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|3
|14
|170
|56.7
|T.Goins, UTEP
|3
|9
|170
|56.7
|V.Snow, Buffalo
|3
|11
|168
|56.0
|D.Thomas, New Mexico
|3
|18
|168
|56.0
|A.Branch, Purdue
|3
|7
|167
|55.7
|D.McCuin, UTSA
|3
|18
|167
|55.7
|T.Pena, Penn St.
|3
|13
|166
|55.3
|N.Harbor, South Carolina
|3
|7
|165
|55.0
|R.Green, Missouri St.
|3
|9
|164
|54.7
|J.Robinson, Missouri St.
|3
|9
|164
|54.7
|C.Ross, Virginia
|3
|12
|164
|54.7
|E.Sarratt, Indiana
|3
|15
|164
|54.7
|C.Brown, Georgia Southern
|3
|9
|163
|54.3
|N.Hunter, Nebraska
|3
|11
|163
|54.3
|A.Waseem, FAU
|3
|14
|163
|54.3
|J.Conner, East Carolina
|3
|7
|162
|54.0
|K.Perry, Miami (Ohio)
|2
|4
|108
|54.0
|T.Richardson, Vanderbilt
|3
|12
|162
|54.0
|M.Benson, Oregon
|3
|11
|161
|53.7
|C.Dawn, Texas State
|3
|8
|160
|53.3
|C.Goodie, Cincinnati
|3
|8
|160
|53.3
|E.Stowers, Vanderbilt
|3
|11
|160
|53.3
|W.Young, North Texas
|3
|10
|160
|53.3
|J.Ross-Simmons, Syracuse
|3
|9
|159
|53.0
|D.McCulley, Michigan
|3
|10
|158
|52.7
|C.Douglas, Texas Tech
|3
|8
|157
|52.3
|I.Sategna, Oklahoma
|3
|13
|157
|52.3
|K.Hudson, Penn St.
|3
|14
|156
|52.0
|D.Roebuck, Washington
|2
|6
|104
|52.0
|D.Alexander, Mississippi
|3
|10
|155
|51.7
|M.Montgomery, UCF
|2
|4
|103
|51.5
|D.Cobb, Georgia Southern
|3
|15
|154
|51.3
|T.Freeman, Washington St.
|3
|16
|154
|51.3
|O.Smith, Maryland
|3
|10
|154
|51.3
|M.Bellon, Nevada
|3
|11
|153
|51.0
|C.Braham, Memphis
|3
|9
|153
|51.0
|J.Bradley, Kansas St.
|3
|10
|152
|50.7
|J.Bostick, San Diego St.
|2
|6
|101
|50.5
|M.Klein, Michigan
|2
|7
|101
|50.5
|C.Tyler, Duke
|2
|2
|101
|50.5
|J.Farooq, Maryland
|3
|14
|151
|50.3
|M.Trigg, Baylor
|3
|13
|151
|50.3
|D.Wells, Oregon St.
|3
|10
|151
|50.3
|J.Williams, Texas Tech
|3
|10
|151
|50.3
|A.Wilson, UTSA
|3
|6
|151
|50.3
|J.Tracy, Minnesota
|3
|6
|150
|50.0
|S.Berkhalter, Wake Forest
|3
|8
|149
|49.7
|G.Burkle, Iowa St.
|3
|10
|149
|49.7
|C.Coleman, Auburn
|3
|10
|149
|49.7
|J.Freeman, Fresno St.
|3
|11
|149
|49.7
|M.Jackson, Purdue
|3
|14
|149
|49.7
|T.Richard, Boston College
|3
|12
|149
|49.7
|J.Shipp, North Carolina
|3
|10
|149
|49.7
|E.Singleton, Auburn
|3
|13
|149
|49.7
|B.Anderson, Army
|2
|4
|99
|49.5
|C.Morrow, Buffalo
|2
|6
|99
|49.5
|A.Greene, Virginia Tech
|3
|8
|148
|49.3
|T.Koziol, Houston
|3
|17
|148
|49.3
|N.McMillan, Buffalo
|3
|10
|148
|49.3
|J.Platt, FAU
|3
|10
|146
|48.7
|J.Robinson, Georgia St.
|3
|10
|146
|48.7
|C.Allen, Cincinnati
|3
|12
|145
|48.3
|J.Brown, Nevada
|3
|11
|145
|48.3
|B.Brown, LSU
|3
|15
|145
|48.3
|D.Moore, Oregon
|3
|9
|144
|48.0
|N.Short, Army
|2
|8
|96
|48.0
|O.Hayes, Tulane
|3
|13
|143
|47.7
|B.Yates, Pittsburgh
|3
|4
|143
|47.7
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|47.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|L.Reynolds, Penn St.
|3
|13
|142
|47.3
|D.Wright, Mississippi
|3
|5
|142
|47.3
|J.Ballard, Wisconsin
|3
|6
|141
|47.0
|J.De Jesus, California
|3
|16
|141
|47.0
