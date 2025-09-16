Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Receiving…

NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

September 16, 2025, 11:15 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
M.Craver, Texas A&M 3 20 443 147.7
D.Scudero, San Jose St. 2 16 255 127.5
C.Brazzell, Tennessee 3 20 364 121.3
H.Wallace, Mississippi 3 15 339 113.0
J.Dwyer, TCU 2 14 225 112.5
J.Barnes, Appalachian St. 3 24 337 112.3
S.Bell, Uconn 3 22 332 110.7
I.Strong, Rutgers 2 16 216 108.0
J.Smith, Ohio St. 3 20 315 105.0
R.Brinson, SMU 3 15 314 104.7
J.Tyson, Arizona St. 3 24 314 104.7
C.Hendricks, Ohio 3 20 312 104.0
M.Lemon, Southern Cal 3 16 311 103.7
B.Wesco, Clemson 3 18 310 103.3
B.Sparks, Texas State 3 22 307 102.3
T.Walker, Oregon St. 3 23 302 100.7
O.Cooper, Indiana 3 13 299 99.7
D.Stroman, Appalachian St. 3 15 294 98.0
R.Williams, Alabama 2 10 195 97.5
H.Beatty, Illinois 3 19 289 96.3
D.Robinson, Florida St. 2 7 191 95.5
R.Williams, Pittsburgh 3 13 285 95.0
E.Mason, Charlotte 3 16 284 94.7
B.Thompson, Mississippi St. 3 15 278 92.7
G.Bernard, Alabama 3 15 275 91.7
L.Bond, Boston College 3 29 275 91.7
T.Hurst, Georgia St. 3 18 275 91.7
E.Raridon, Notre Dame 2 9 182 91.0
C.Barkate, Duke 3 14 272 90.7
D.Gill, Syracuse 3 12 269 89.7
C.Milliner, UAB 3 17 268 89.3
O.Blake, Arkansas 3 18 266 88.7
D.Voisin, South Alabama 3 19 266 88.7
J.Thaw, Delaware 2 11 177 88.5
K.Duplessis, Delaware 3 17 263 87.7
J.Bradley, UNLV 3 13 262 87.3
K.Coleman, Missouri 3 24 258 86.0
J.Gibson, Umass 3 24 258 86.0
A.Hawkins, Baylor 3 17 257 85.7
J.Vandeross, Toledo 3 18 255 85.0
C.Barnes, Wake Forest 3 12 248 82.7
C.Nimrod, South Florida 3 10 248 82.7
A.Anderson, LSU 3 18 247 82.3
J.Kanak, Oklahoma 3 14 245 81.7
J.Cameron, Baylor 3 15 244 81.3
K.Duff, Rutgers 3 17 244 81.3
A.Smith, East Carolina 3 23 241 80.3
C.Durr, Wyoming 3 16 240 80.0
J.Lane, Southern Cal 3 9 239 79.7
J.Whatley, Arizona 3 13 237 79.0
K.Odom, UTEP 3 19 236 78.7
B.Staley, Tennessee 3 18 231 77.0
J.Cooper, SMU 3 12 230 76.7
T.Lockett, E. Michigan 3 16 230 76.7
C.Eakin, Texas Tech 3 11 229 76.3
I.Hooks, UAB 3 16 229 76.3
M.Toney, Miami 3 18 228 76.0
K.Concepcion, Texas A&M 3 13 227 75.7
C.Marshall, Boise St. 2 6 151 75.5
D.Burks, Oklahoma 3 17 225 75.0
C.Wolford, Kent St. 3 7 223 74.3
B.Spalding, East Carolina 3 13 221 73.7
C.Bell, Louisville 2 9 146 73.0
C.Harris, Air Force 2 5 146 73.0
C.Tate, Ohio St. 3 12 219 73.0
C.Cobb, Arkansas St. 3 16 216 72.0
D.Williams, Syracuse 1 3 72 72.0
D.Boston, Washington 2 10 142 71.0
J.Brown, Kansas St. 4 25 284 71.0
E.Messer, FAU 3 25 213 71.0
T.Reddicks, Oregon St. 3 15 213 71.0
G.Wilde, Northwestern 3 15 213 71.0
P.Johnson, New Mexico St. 3 13 211 70.3
M.Barry, W. Kentucky 3 11 210 70.0
A.Evans, Mississippi St. 3 17 210 70.0
G.Benyard, Kennesaw St. 3 12 208 69.3
Z.Booker, Tulsa 3 22 208 69.3
B.Pegan, Utah St. 3 14 208 69.3
J.Manjack, TCU 2 6 138 69.0
K.Singleton, South Florida 3 9 207 69.0
C.Vaughn, West Virginia 3 12 203 67.7
D.Sheffield, Rutgers 3 12 201 67.0
M.Matthews, Tennessee 3 13 199 66.3
D.Villari, Syracuse 3 16 199 66.3
M.Henry, W. Kentucky 3 11 198 66.0
P.Livingstone, Texas 3 8 198 66.0
V.Brown, Florida 3 16 197 65.7
R.Harris, Boston College 3 11 196 65.3
S.Knotts, Maryland 3 11 196 65.3
T.Carter, Texas Tech 3 10 194 64.7
N.Marsh, Michigan St. 3 16 194 64.7
D.Greene, Virginia Tech 3 9 193 64.3
J.Thomas, Old Dominion 3 11 193 64.3
Q.Brown, Duke 3 13 191 63.7
S.Johnson, Houston 3 6 191 63.7
B.Boyd, Utah St. 3 13 190 63.3
D.Key, Nebraska 3 13 190 63.3
B.Ford, Boise St. 2 7 126 63.0
M.Fields, Notre Dame 2 8 125 62.5
D.Lee, Liberty 3 8 187 62.3
K.Hutchinson, W. Kentucky 3 12 184 61.3
O.Kelly, Michigan St. 3 15 184 61.3
E.Henderson, Kansas 3 12 183 61.0
K.Wilson, Baylor 3 13 182 60.7
J.Barney, Nebraska 3 15 181 60.3
Z.Branch, Georgia 3 11 181 60.3
K.Lewis, Oklahoma 3 15 181 60.3
K.Reynolds, Miami (Ohio) 2 7 120 60.0
C.Young, Georgia 3 13 179 59.7
M.Tease, Tulsa 2 7 119 59.5
D.Faupel, New Mexico St. 3 13 177 59.0
J.Nicholas, Charlotte 3 17 177 59.0
P.Ashlock, Hawaii 4 26 235 58.8
T.Harris, Virginia 3 14 176 58.7
J.Hawkins, Memphis 3 9 176 58.7
D.Thomas, UCF 2 7 117 58.5
C.Daniels, Miami 3 14 175 58.3
J.Franklin, Boston College 3 19 175 58.3
T.Grizzell, California 3 11 175 58.3
K.Gilmer, UCLA 3 16 174 58.0
W.Grimes, NC State 3 9 173 57.7
M.Johnson, Missouri 3 9 173 57.7
L.McRee, Southern Cal 3 7 173 57.7
J.Caldwell, Cincinnati 3 9 172 57.3
I.Cummings, Appalachian St. 3 16 172 57.3
R.Davis, Utah 3 19 171 57.0
N.Cox, Middle Tennessee 3 14 170 56.7
T.Goins, UTEP 3 9 170 56.7
V.Snow, Buffalo 3 11 168 56.0
D.Thomas, New Mexico 3 18 168 56.0
A.Branch, Purdue 3 7 167 55.7
D.McCuin, UTSA 3 18 167 55.7
T.Pena, Penn St. 3 13 166 55.3
N.Harbor, South Carolina 3 7 165 55.0
R.Green, Missouri St. 3 9 164 54.7
J.Robinson, Missouri St. 3 9 164 54.7
C.Ross, Virginia 3 12 164 54.7
E.Sarratt, Indiana 3 15 164 54.7
C.Brown, Georgia Southern 3 9 163 54.3
N.Hunter, Nebraska 3 11 163 54.3
A.Waseem, FAU 3 14 163 54.3
J.Conner, East Carolina 3 7 162 54.0
K.Perry, Miami (Ohio) 2 4 108 54.0
T.Richardson, Vanderbilt 3 12 162 54.0
M.Benson, Oregon 3 11 161 53.7
C.Dawn, Texas State 3 8 160 53.3
C.Goodie, Cincinnati 3 8 160 53.3
E.Stowers, Vanderbilt 3 11 160 53.3
W.Young, North Texas 3 10 160 53.3
J.Ross-Simmons, Syracuse 3 9 159 53.0
D.McCulley, Michigan 3 10 158 52.7
C.Douglas, Texas Tech 3 8 157 52.3
I.Sategna, Oklahoma 3 13 157 52.3
K.Hudson, Penn St. 3 14 156 52.0
D.Roebuck, Washington 2 6 104 52.0
D.Alexander, Mississippi 3 10 155 51.7
M.Montgomery, UCF 2 4 103 51.5
D.Cobb, Georgia Southern 3 15 154 51.3
T.Freeman, Washington St. 3 16 154 51.3
O.Smith, Maryland 3 10 154 51.3
M.Bellon, Nevada 3 11 153 51.0
C.Braham, Memphis 3 9 153 51.0
J.Bradley, Kansas St. 3 10 152 50.7
J.Bostick, San Diego St. 2 6 101 50.5
M.Klein, Michigan 2 7 101 50.5
C.Tyler, Duke 2 2 101 50.5
J.Farooq, Maryland 3 14 151 50.3
M.Trigg, Baylor 3 13 151 50.3
D.Wells, Oregon St. 3 10 151 50.3
J.Williams, Texas Tech 3 10 151 50.3
A.Wilson, UTSA 3 6 151 50.3
J.Tracy, Minnesota 3 6 150 50.0
S.Berkhalter, Wake Forest 3 8 149 49.7
G.Burkle, Iowa St. 3 10 149 49.7
C.Coleman, Auburn 3 10 149 49.7
J.Freeman, Fresno St. 3 11 149 49.7
M.Jackson, Purdue 3 14 149 49.7
T.Richard, Boston College 3 12 149 49.7
J.Shipp, North Carolina 3 10 149 49.7
E.Singleton, Auburn 3 13 149 49.7
B.Anderson, Army 2 4 99 49.5
C.Morrow, Buffalo 2 6 99 49.5
A.Greene, Virginia Tech 3 8 148 49.3
T.Koziol, Houston 3 17 148 49.3
N.McMillan, Buffalo 3 10 148 49.3
J.Platt, FAU 3 10 146 48.7
J.Robinson, Georgia St. 3 10 146 48.7
C.Allen, Cincinnati 3 12 145 48.3
J.Brown, Nevada 3 11 145 48.3
B.Brown, LSU 3 15 145 48.3
D.Moore, Oregon 3 9 144 48.0
N.Short, Army 2 8 96 48.0
O.Hayes, Tulane 3 13 143 47.7
B.Yates, Pittsburgh 3 4 143 47.7
J.Bray, West Virginia 2 7 95 47.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
L.Reynolds, Penn St. 3 13 142 47.3
D.Wright, Mississippi 3 5 142 47.3
J.Ballard, Wisconsin 3 6 141 47.0
J.De Jesus, California 3 16 141 47.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up