NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|J.Dwyer, TCU
|1
|9
|136
|136.0
|D.Scudero, San Jose St.
|2
|16
|255
|127.5
|M.Lemon, Southern Cal
|2
|11
|248
|124.0
|R.Brinson, SMU
|2
|11
|247
|123.5
|H.Wallace, Mississippi
|2
|9
|247
|123.5
|S.Bell, Uconn
|2
|15
|240
|120.0
|B.Sparks, Texas State
|2
|12
|237
|118.5
|H.Beatty, Illinois
|2
|13
|236
|118.0
|M.Craver, Texas A&M
|2
|13
|236
|118.0
|C.Hendricks, Ohio
|2
|17
|236
|118.0
|T.Walker, Oregon St.
|2
|16
|235
|117.5
|D.Stroman, Appalachian St.
|2
|11
|229
|114.5
|L.Bond, Boston College
|2
|22
|228
|114.0
|B.Thompson, Mississippi St.
|2
|13
|225
|112.5
|J.Gibson, Umass
|2
|19
|221
|110.5
|K.Odom, UTEP
|2
|14
|221
|110.5
|D.Voisin, South Alabama
|2
|15
|221
|110.5
|A.Hawkins, Baylor
|2
|14
|215
|107.5
|G.Bernard, Alabama
|2
|11
|213
|106.5
|J.Vandeross, Toledo
|2
|12
|210
|105.0
|J.Tyson, Arizona St.
|2
|18
|209
|104.5
|J.Whatley, Arizona
|2
|8
|206
|103.0
|C.Barkate, Duke
|2
|9
|205
|102.5
|J.Barnes, Appalachian St.
|2
|14
|205
|102.5
|J.Cameron, Baylor
|2
|11
|205
|102.5
|C.Durr, Wyoming
|2
|11
|200
|100.0
|I.Strong, Rutgers
|1
|7
|100
|100.0
|N.Harbor, South Carolina
|1
|3
|99
|99.0
|C.Milliner, UAB
|2
|11
|198
|99.0
|E.Raridon, Notre Dame
|1
|5
|97
|97.0
|D.Robinson, Florida St.
|2
|7
|191
|95.5
|D.Burks, Oklahoma
|2
|14
|189
|94.5
|C.Brazzell, Tennessee
|2
|14
|187
|93.5
|M.Klein, Michigan
|1
|6
|93
|93.0
|O.Blake, Arkansas
|2
|12
|185
|92.5
|B.Wesco, Clemson
|2
|11
|184
|92.0
|B.Spalding, East Carolina
|2
|9
|178
|89.0
|D.Faupel, New Mexico St.
|2
|13
|177
|88.5
|J.Thaw, Delaware
|2
|11
|177
|88.5
|P.Livingstone, Texas
|2
|6
|175
|87.5
|J.Bradley, UNLV
|3
|13
|262
|87.3
|K.Coleman, Missouri
|2
|16
|174
|87.0
|T.Reddicks, Oregon St.
|2
|12
|174
|87.0
|A.Anderson, LSU
|2
|14
|172
|86.0
|C.Barnes, Wake Forest
|2
|9
|172
|86.0
|D.Sheffield, Rutgers
|1
|4
|85
|85.0
|C.Vaughn, West Virginia
|2
|9
|169
|84.5
|K.Singleton, South Florida
|2
|7
|168
|84.0
|C.Harris, Air Force
|1
|3
|83
|83.0
|R.Williams, Pittsburgh
|2
|7
|166
|83.0
|C.Ross, Virginia
|2
|12
|164
|82.0
|J.Cooper, SMU
|2
|7
|162
|81.0
|J.Smith, Ohio St.
|2
|11
|162
|81.0
|M.Toney, Miami
|2
|12
|162
|81.0
|J.Barney, Nebraska
|2
|12
|159
|79.5
|C.Dawn, Texas State
|2
|7
|159
|79.5
|J.Kanak, Oklahoma
|2
|10
|159
|79.5
|D.Villari, Syracuse
|2
|12
|159
|79.5
|G.Wilde, Northwestern
|2
|11
|158
|79.0
|W.Young, North Texas
|2
|8
|156
|78.0
|M.Johnson, Missouri
|2
|7
|155
|77.5
|K.Lewis, Oklahoma
|2
|12
|155
|77.5
|K.Wilson, Baylor
|2
|10
|155
|77.5
|G.Benyard, Kennesaw St.
|2
|7
|154
|77.0
|W.Grimes, NC State
|2
|6
|154
|77.0
|J.Smith, Minnesota
|1
|2
|76
|76.0
|R.Green, Missouri St.
|2
|6
|151
|75.5
|C.Marshall, Boise St.
|2
|6
|151
|75.5
|E.Messer, FAU
|2
|19
|149
|74.5
|N.Hunter, Nebraska
|2
|10
|147
|73.5
|C.Bell, Louisville
|2
|9
|146
|73.0
|P.Ashlock, Hawaii
|3
|22
|218
|72.7
|K.Concepcion, Texas A&M
|2
|9
|145
|72.5
|T.Harris, Virginia
|2
|10
|145
|72.5
|I.Hooks, UAB
|2
|11
|145
|72.5
|J.Brown, Kansas St.
|3
|19
|216
|72.0
|A.Evans, Mississippi St.
|2
|13
|144
|72.0
|D.Boston, Washington
|2
|10
|142
|71.0
|J.Tracy, Minnesota
|1
|3
|71
|71.0
|E.Sarratt, Indiana
|2
|12
|141
|70.5
|M.Barry, W. Kentucky
|3
|11
|210
|70.0
|T.Lockett, E. Michigan
|2
|13
|140
|70.0
|M.Matthews, Tennessee
|2
|8
|140
|70.0
|M.Trigg, Baylor
|2
|11
|137
|68.5
|M.Bellon, Nevada
|2
|8
|135
|67.5
|V.Brown, Florida
|2
|8
|135
|67.5
|C.Cobb, Arkansas St.
|2
|9
|135
|67.5
|O.Kelly, Michigan St.
|2
|11
|135
|67.5
|J.Franklin, Boston College
|2
|13
|134
|67.0
|V.Snow, Buffalo
|2
|8
|134
|67.0
|B.Staley, Tennessee
|2
|9
|134
|67.0
|J.Ross-Simmons, Syracuse
|2
|8
|133
|66.5
|A.Branch, Purdue
|2
|5
|132
|66.0
|M.Henry, W. Kentucky
|3
|11
|198
|66.0
|J.Nicholas, Charlotte
|2
|12
|131
|65.5
|C.Brown, Georgia Southern
|2
|7
|130
|65.0
|J.Conner, East Carolina
|2
|5
|130
|65.0
|J.Robinson, Georgia St.
|2
|8
|130
|65.0
|T.Richardson, Vanderbilt
|2
|8
|128
|64.0
|C.Wolford, Kent St.
|2
|4
|128
|64.0
|D.Thomas, New Mexico
|2
|15
|127
|63.5
|B.Ford, Boise St.
|2
|7
|126
|63.0
|K.Hudson, Penn St.
|2
|11
|126
|63.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|2
|9
|125
|62.5
|A.Waseem, FAU
|2
|8
|125
|62.5
|J.Lane, Southern Cal
|2
|6
|124
|62.0
|C.Tyler, Duke
|1
|1
|62
|62.0
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|3
|12
|184
|61.3
|E.Henderson, Kansas
|3
|12
|183
|61.0
|D.McCulley, Michigan
|2
|7
|122
|61.0
|J.Hawkins, Memphis
|2
|6
|121
|60.5
|S.Brown, Colorado
|2
|4
|120
|60.0
|C.Nimrod, South Florida
|2
|6
|120
|60.0
|B.Brown, LSU
|2
|13
|119
|59.5
|P.Clarke, Temple
|2
|6
|119
|59.5
|C.Daniels, Miami
|2
|10
|119
|59.5
|J.Meredith, Washington St.
|2
|10
|119
|59.5
|M.Tease, Tulsa
|2
|7
|119
|59.5
|Z.Booker, Tulsa
|2
|14
|118
|59.0
|B.Boyd, Utah St.
|2
|9
|118
|59.0
|K.Gilmer, UCLA
|2
|11
|118
|59.0
|C.Tate, Ohio St.
|2
|7
|118
|59.0
|D.Gill, Syracuse
|2
|6
|117
|58.5
|S.Knotts, Maryland
|2
|7
|117
|58.5
|D.Thomas, UCF
|2
|7
|117
|58.5
|D.Greene, Virginia Tech
|2
|4
|116
|58.0
|D.McCuin, UTSA
|2
|11
|116
|58.0
|T.Grizzell, California
|2
|7
|115
|57.5
|T.Koziol, Houston
|2
|13
|115
|57.5
|J.Robinson, Missouri St.
|2
|6
|115
|57.5
|J.Royer, Cincinnati
|2
|5
|115
|57.5
|E.Stowers, Vanderbilt
|2
|8
|115
|57.5
|J.Caldwell, Cincinnati
|2
|6
|114
|57.0
|Z.Branch, Georgia
|2
|6
|112
|56.0
|J.Bermudez, Temple
|2
|8
|111
|55.5
|J.Brown, Nevada
|2
|7
|111
|55.5
|Y.Smith, East Carolina
|2
|10
|111
|55.5
|V.Wilkins, Boston College
|2
|2
|111
|55.5
|Q.Brown, Duke
|2
|7
|110
|55.0
|D.Lee, Liberty
|2
|5
|110
|55.0
|J.Thomas, Old Dominion
|2
|8
|110
|55.0
|A.Anthony, Duke
|2
|8
|109
|54.5
|K.Duff, Rutgers
|1
|5
|54
|54.0
|B.Eskildsen, Iowa St.
|3
|7
|162
|54.0
|V.Anthony, Wisconsin
|2
|8
|107
|53.5
|T.Freeman, Washington St.
|2
|13
|107
|53.5
|T.Goins, UTEP
|2
|4
|107
|53.5
|S.Berkhalter, Wake Forest
|2
|5
|106
|53.0
|C.Eakin, Texas Tech
|2
|6
|106
|53.0
|D.Fleming, Maryland
|2
|10
|106
|53.0
|L.McRee, Southern Cal
|2
|4
|106
|53.0
|T.Pena, Penn St.
|2
|9
|106
|53.0
|R.Virgil, Texas Tech
|2
|9
|106
|53.0
|C.Young, Georgia
|2
|9
|106
|53.0
|J.Kelly, Delaware
|2
|4
|105
|52.5
|A.Smith, East Carolina
|2
|12
|105
|52.5
|M.Hamper, California
|2
|6
|104
|52.0
|D.Roebuck, Washington
|2
|6
|104
|52.0
|T.Hurst, Georgia St.
|2
|8
|103
|51.5
|M.Montgomery, UCF
|2
|4
|103
|51.5
|C.Dorner, North Texas
|2
|8
|102
|51.0
|K.Duplessis, Delaware
|2
|8
|102
|51.0
|J.Endries, Texas
|2
|6
|102
|51.0
|K.Hutson, Arizona
|1
|2
|51
|51.0
|J.Johnson, Bowling Green
|2
|8
|102
|51.0
|L.Mason, Wisconsin
|2
|7
|102
|51.0
|J.Bradley, Kansas St.
|3
|10
|152
|50.7
|J.Bostick, San Diego St.
|2
|6
|101
|50.5
|T.Brown, Old Dominion
|2
|7
|101
|50.5
|K.Prentice, Baylor
|2
|6
|101
|50.5
|J.Tibbs, Kansas St.
|3
|12
|151
|50.3
|J.Ballard, Wisconsin
|2
|5
|100
|50.0
|C.Coleman, Auburn
|2
|8
|100
|50.0
|N.Marsh, Michigan St.
|2
|10
|100
|50.0
|G.Burkle, Iowa St.
|3
|10
|149
|49.7
|J.Freeman, Fresno St.
|3
|11
|149
|49.7
|B.Anderson, Army
|2
|4
|99
|49.5
|M.Benson, Oregon
|2
|7
|99
|49.5
|T.Hoffmann, NC State
|2
|6
|99
|49.5
|A.Banks, Kent St.
|1
|2
|49
|49.0
|J.Farooq, Maryland
|2
|9
|98
|49.0
|J.Shipp, North Carolina
|2
|6
|97
|48.5
|T.Taylor, Troy
|2
|5
|97
|48.5
|M.Fields, Notre Dame
|1
|3
|48
|48.0
|D.Pough, Boston College
|2
|3
|96
|48.0
|N.Short, Army
|2
|8
|96
|48.0
|J.Bray, West Virginia
|2
|7
|95
|47.5
|D.Moore, Oregon
|2
|5
|95
|47.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|47.5
|S.Beebe, UAB
|2
|7
|93
|46.5
|T.Carter, Texas Tech
|2
|4
|92
|46.0
|C.Chester, Southern Miss.
|2
|8
|92
|46.0
|O.Cooper, Indiana
|2
|3
|92
|46.0
|J.Edrine, Virginia
|2
|9
|92
|46.0
|L.Lindenmeyer, Nebraska
|2
|8
|91
|45.5
|B.Stockton, Georgia Tech
|2
|6
|91
|45.5
|B.Brooks, W. Michigan
|2
|4
|90
|45.0
|I.Cummings, Appalachian St.
|2
|9
|90
|45.0
|B.Hunt, South Carolina
|1
|4
|45
|45.0
|J.McClellan, Oregon
|2
|3
|89
|44.5
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.