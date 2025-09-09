Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Receiving…

NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

September 9, 2025, 11:15 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
J.Dwyer, TCU 1 9 136 136.0
D.Scudero, San Jose St. 2 16 255 127.5
M.Lemon, Southern Cal 2 11 248 124.0
R.Brinson, SMU 2 11 247 123.5
H.Wallace, Mississippi 2 9 247 123.5
S.Bell, Uconn 2 15 240 120.0
B.Sparks, Texas State 2 12 237 118.5
H.Beatty, Illinois 2 13 236 118.0
M.Craver, Texas A&M 2 13 236 118.0
C.Hendricks, Ohio 2 17 236 118.0
T.Walker, Oregon St. 2 16 235 117.5
D.Stroman, Appalachian St. 2 11 229 114.5
L.Bond, Boston College 2 22 228 114.0
B.Thompson, Mississippi St. 2 13 225 112.5
J.Gibson, Umass 2 19 221 110.5
K.Odom, UTEP 2 14 221 110.5
D.Voisin, South Alabama 2 15 221 110.5
A.Hawkins, Baylor 2 14 215 107.5
G.Bernard, Alabama 2 11 213 106.5
J.Vandeross, Toledo 2 12 210 105.0
J.Tyson, Arizona St. 2 18 209 104.5
J.Whatley, Arizona 2 8 206 103.0
C.Barkate, Duke 2 9 205 102.5
J.Barnes, Appalachian St. 2 14 205 102.5
J.Cameron, Baylor 2 11 205 102.5
C.Durr, Wyoming 2 11 200 100.0
I.Strong, Rutgers 1 7 100 100.0
N.Harbor, South Carolina 1 3 99 99.0
C.Milliner, UAB 2 11 198 99.0
E.Raridon, Notre Dame 1 5 97 97.0
D.Robinson, Florida St. 2 7 191 95.5
D.Burks, Oklahoma 2 14 189 94.5
C.Brazzell, Tennessee 2 14 187 93.5
M.Klein, Michigan 1 6 93 93.0
O.Blake, Arkansas 2 12 185 92.5
B.Wesco, Clemson 2 11 184 92.0
B.Spalding, East Carolina 2 9 178 89.0
D.Faupel, New Mexico St. 2 13 177 88.5
J.Thaw, Delaware 2 11 177 88.5
P.Livingstone, Texas 2 6 175 87.5
J.Bradley, UNLV 3 13 262 87.3
K.Coleman, Missouri 2 16 174 87.0
T.Reddicks, Oregon St. 2 12 174 87.0
A.Anderson, LSU 2 14 172 86.0
C.Barnes, Wake Forest 2 9 172 86.0
D.Sheffield, Rutgers 1 4 85 85.0
C.Vaughn, West Virginia 2 9 169 84.5
K.Singleton, South Florida 2 7 168 84.0
C.Harris, Air Force 1 3 83 83.0
R.Williams, Pittsburgh 2 7 166 83.0
C.Ross, Virginia 2 12 164 82.0
J.Cooper, SMU 2 7 162 81.0
J.Smith, Ohio St. 2 11 162 81.0
M.Toney, Miami 2 12 162 81.0
J.Barney, Nebraska 2 12 159 79.5
C.Dawn, Texas State 2 7 159 79.5
J.Kanak, Oklahoma 2 10 159 79.5
D.Villari, Syracuse 2 12 159 79.5
G.Wilde, Northwestern 2 11 158 79.0
W.Young, North Texas 2 8 156 78.0
M.Johnson, Missouri 2 7 155 77.5
K.Lewis, Oklahoma 2 12 155 77.5
K.Wilson, Baylor 2 10 155 77.5
G.Benyard, Kennesaw St. 2 7 154 77.0
W.Grimes, NC State 2 6 154 77.0
J.Smith, Minnesota 1 2 76 76.0
R.Green, Missouri St. 2 6 151 75.5
C.Marshall, Boise St. 2 6 151 75.5
E.Messer, FAU 2 19 149 74.5
N.Hunter, Nebraska 2 10 147 73.5
C.Bell, Louisville 2 9 146 73.0
P.Ashlock, Hawaii 3 22 218 72.7
K.Concepcion, Texas A&M 2 9 145 72.5
T.Harris, Virginia 2 10 145 72.5
I.Hooks, UAB 2 11 145 72.5
J.Brown, Kansas St. 3 19 216 72.0
A.Evans, Mississippi St. 2 13 144 72.0
D.Boston, Washington 2 10 142 71.0
J.Tracy, Minnesota 1 3 71 71.0
E.Sarratt, Indiana 2 12 141 70.5
M.Barry, W. Kentucky 3 11 210 70.0
T.Lockett, E. Michigan 2 13 140 70.0
M.Matthews, Tennessee 2 8 140 70.0
M.Trigg, Baylor 2 11 137 68.5
M.Bellon, Nevada 2 8 135 67.5
V.Brown, Florida 2 8 135 67.5
C.Cobb, Arkansas St. 2 9 135 67.5
O.Kelly, Michigan St. 2 11 135 67.5
J.Franklin, Boston College 2 13 134 67.0
V.Snow, Buffalo 2 8 134 67.0
B.Staley, Tennessee 2 9 134 67.0
J.Ross-Simmons, Syracuse 2 8 133 66.5
A.Branch, Purdue 2 5 132 66.0
M.Henry, W. Kentucky 3 11 198 66.0
J.Nicholas, Charlotte 2 12 131 65.5
C.Brown, Georgia Southern 2 7 130 65.0
J.Conner, East Carolina 2 5 130 65.0
J.Robinson, Georgia St. 2 8 130 65.0
T.Richardson, Vanderbilt 2 8 128 64.0
C.Wolford, Kent St. 2 4 128 64.0
D.Thomas, New Mexico 2 15 127 63.5
B.Ford, Boise St. 2 7 126 63.0
K.Hudson, Penn St. 2 11 126 63.0
N.Cox, Middle Tennessee 2 9 125 62.5
A.Waseem, FAU 2 8 125 62.5
J.Lane, Southern Cal 2 6 124 62.0
C.Tyler, Duke 1 1 62 62.0
K.Hutchinson, W. Kentucky 3 12 184 61.3
E.Henderson, Kansas 3 12 183 61.0
D.McCulley, Michigan 2 7 122 61.0
J.Hawkins, Memphis 2 6 121 60.5
S.Brown, Colorado 2 4 120 60.0
C.Nimrod, South Florida 2 6 120 60.0
B.Brown, LSU 2 13 119 59.5
P.Clarke, Temple 2 6 119 59.5
C.Daniels, Miami 2 10 119 59.5
J.Meredith, Washington St. 2 10 119 59.5
M.Tease, Tulsa 2 7 119 59.5
Z.Booker, Tulsa 2 14 118 59.0
B.Boyd, Utah St. 2 9 118 59.0
K.Gilmer, UCLA 2 11 118 59.0
C.Tate, Ohio St. 2 7 118 59.0
D.Gill, Syracuse 2 6 117 58.5
S.Knotts, Maryland 2 7 117 58.5
D.Thomas, UCF 2 7 117 58.5
D.Greene, Virginia Tech 2 4 116 58.0
D.McCuin, UTSA 2 11 116 58.0
T.Grizzell, California 2 7 115 57.5
T.Koziol, Houston 2 13 115 57.5
J.Robinson, Missouri St. 2 6 115 57.5
J.Royer, Cincinnati 2 5 115 57.5
E.Stowers, Vanderbilt 2 8 115 57.5
J.Caldwell, Cincinnati 2 6 114 57.0
Z.Branch, Georgia 2 6 112 56.0
J.Bermudez, Temple 2 8 111 55.5
J.Brown, Nevada 2 7 111 55.5
Y.Smith, East Carolina 2 10 111 55.5
V.Wilkins, Boston College 2 2 111 55.5
Q.Brown, Duke 2 7 110 55.0
D.Lee, Liberty 2 5 110 55.0
J.Thomas, Old Dominion 2 8 110 55.0
A.Anthony, Duke 2 8 109 54.5
K.Duff, Rutgers 1 5 54 54.0
B.Eskildsen, Iowa St. 3 7 162 54.0
V.Anthony, Wisconsin 2 8 107 53.5
T.Freeman, Washington St. 2 13 107 53.5
T.Goins, UTEP 2 4 107 53.5
S.Berkhalter, Wake Forest 2 5 106 53.0
C.Eakin, Texas Tech 2 6 106 53.0
D.Fleming, Maryland 2 10 106 53.0
L.McRee, Southern Cal 2 4 106 53.0
T.Pena, Penn St. 2 9 106 53.0
R.Virgil, Texas Tech 2 9 106 53.0
C.Young, Georgia 2 9 106 53.0
J.Kelly, Delaware 2 4 105 52.5
A.Smith, East Carolina 2 12 105 52.5
M.Hamper, California 2 6 104 52.0
D.Roebuck, Washington 2 6 104 52.0
T.Hurst, Georgia St. 2 8 103 51.5
M.Montgomery, UCF 2 4 103 51.5
C.Dorner, North Texas 2 8 102 51.0
K.Duplessis, Delaware 2 8 102 51.0
J.Endries, Texas 2 6 102 51.0
K.Hutson, Arizona 1 2 51 51.0
J.Johnson, Bowling Green 2 8 102 51.0
L.Mason, Wisconsin 2 7 102 51.0
J.Bradley, Kansas St. 3 10 152 50.7
J.Bostick, San Diego St. 2 6 101 50.5
T.Brown, Old Dominion 2 7 101 50.5
K.Prentice, Baylor 2 6 101 50.5
J.Tibbs, Kansas St. 3 12 151 50.3
J.Ballard, Wisconsin 2 5 100 50.0
C.Coleman, Auburn 2 8 100 50.0
N.Marsh, Michigan St. 2 10 100 50.0
G.Burkle, Iowa St. 3 10 149 49.7
J.Freeman, Fresno St. 3 11 149 49.7
B.Anderson, Army 2 4 99 49.5
M.Benson, Oregon 2 7 99 49.5
T.Hoffmann, NC State 2 6 99 49.5
A.Banks, Kent St. 1 2 49 49.0
J.Farooq, Maryland 2 9 98 49.0
J.Shipp, North Carolina 2 6 97 48.5
T.Taylor, Troy 2 5 97 48.5
M.Fields, Notre Dame 1 3 48 48.0
D.Pough, Boston College 2 3 96 48.0
N.Short, Army 2 8 96 48.0
J.Bray, West Virginia 2 7 95 47.5
D.Moore, Oregon 2 5 95 47.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
S.Beebe, UAB 2 7 93 46.5
T.Carter, Texas Tech 2 4 92 46.0
C.Chester, Southern Miss. 2 8 92 46.0
O.Cooper, Indiana 2 3 92 46.0
J.Edrine, Virginia 2 9 92 46.0
L.Lindenmeyer, Nebraska 2 8 91 45.5
B.Stockton, Georgia Tech 2 6 91 45.5
B.Brooks, W. Michigan 2 4 90 45.0
I.Cummings, Appalachian St. 2 9 90 45.0
B.Hunt, South Carolina 1 4 45 45.0
J.McClellan, Oregon 2 3 89 44.5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up