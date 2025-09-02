NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|RecYD
|C.Durr, Wyoming
|1
|8
|190
|190.0
|D.Scudero, San Jose St.
|1
|9
|189
|189.0
|G.Bernard, Alabama
|1
|8
|146
|146.0
|J.Tyson, Arizona St.
|1
|12
|141
|141.0
|L.Bond, Boston College
|1
|11
|138
|138.0
|J.Dwyer, TCU
|1
|9
|136
|136.0
|T.Walker, Oregon St.
|1
|9
|136
|136.0
|S.Bell, Uconn
|1
|4
|135
|135.0
|J.Barnes, Appalachian St.
|1
|6
|134
|134.0
|M.Johnson, Missouri
|1
|5
|134
|134.0
|K.Wilson, Baylor
|1
|8
|134
|134.0
|J.Gibson, Umass
|1
|12
|132
|132.0
|H.Wallace, Mississippi
|1
|5
|130
|130.0
|J.Bradley, UNLV
|2
|12
|256
|128.0
|C.Vaughn, West Virginia
|1
|7
|126
|126.0
|C.Ross, Virginia
|1
|7
|124
|124.0
|M.Craver, Texas A&M
|1
|8
|122
|122.0
|O.Blake, Arkansas
|1
|7
|121
|121.0
|R.Brinson, SMU
|1
|7
|121
|121.0
|W.Grimes, NC State
|1
|4
|121
|121.0
|K.Lewis, Oklahoma
|1
|9
|119
|119.0
|C.Barkate, Duke
|1
|5
|117
|117.0
|C.Hendricks, Ohio
|1
|9
|115
|115.0
|C.Wolford, Kent St.
|1
|2
|109
|109.0
|H.Beatty, Illinois
|1
|5
|108
|108.0
|G.Benyard, Kennesaw St.
|1
|5
|103
|103.0
|A.Branch, Purdue
|1
|3
|101
|101.0
|I.Strong, Rutgers
|1
|7
|100
|100.0
|A.Anderson, LSU
|1
|6
|99
|99.0
|D.Faupel, New Mexico St.
|1
|5
|99
|99.0
|N.Harbor, South Carolina
|1
|3
|99
|99.0
|M.Trigg, Baylor
|1
|7
|99
|99.0
|J.Conner, East Carolina
|1
|2
|98
|98.0
|C.Dorner, North Texas
|1
|7
|98
|98.0
|C.Milliner, UAB
|1
|5
|98
|98.0
|K.Odom, UTEP
|1
|9
|97
|97.0
|E.Raridon, Notre Dame
|1
|5
|97
|97.0
|B.Spalding, East Carolina
|1
|6
|97
|97.0
|W.Young, North Texas
|1
|4
|97
|97.0
|C.Nimrod, South Florida
|1
|3
|96
|96.0
|D.Pough, Boston College
|1
|3
|96
|96.0
|Z.Branch, Georgia
|1
|3
|95
|95.0
|B.Staley, Tennessee
|1
|4
|95
|95.0
|M.Henry, W. Kentucky
|2
|9
|189
|94.5
|D.Greene, Virginia Tech
|1
|3
|94
|94.0
|J.Brown, Kansas St.
|2
|16
|187
|93.5
|Q.Brown, Duke
|1
|6
|93
|93.0
|T.Harris, Virginia
|1
|3
|93
|93.0
|T.Hoffmann, NC State
|1
|5
|93
|93.0
|M.Klein, Michigan
|1
|6
|93
|93.0
|K.Singleton, South Florida
|1
|5
|93
|93.0
|D.Boston, Washington
|1
|5
|92
|92.0
|J.Thaw, Delaware
|1
|7
|92
|92.0
|B.Thompson, Mississippi St.
|1
|7
|92
|92.0
|J.Kanak, Oklahoma
|1
|5
|90
|90.0
|M.Lemon, Southern Cal
|1
|7
|90
|90.0
|K.Duplessis, Delaware
|1
|7
|89
|89.0
|K.Hudson, Penn St.
|1
|6
|89
|89.0
|D.Burks, Oklahoma
|1
|7
|88
|88.0
|D.Stroman, Appalachian St.
|1
|8
|88
|88.0
|J.Vandeross, Toledo
|1
|7
|88
|88.0
|J.Bermudez, Temple
|1
|7
|87
|87.0
|E.Messer, FAU
|1
|15
|87
|87.0
|E.Stowers, Vanderbilt
|1
|4
|86
|86.0
|B.Brooks, W. Michigan
|1
|3
|85
|85.0
|P.Clarke, Temple
|1
|4
|85
|85.0
|C.Cobb, Arkansas St.
|1
|5
|85
|85.0
|D.Sheffield, Rutgers
|1
|4
|85
|85.0
|J.Shipp, North Carolina
|1
|4
|84
|84.0
|T.Grizzell, California
|1
|5
|83
|83.0
|C.Harris, Air Force
|1
|3
|83
|83.0
|B.Sparks, Texas State
|1
|7
|82
|82.0
|M.Toney, Miami
|1
|6
|82
|82.0
|N.Short, Army
|1
|6
|81
|81.0
|V.Brown, Florida
|1
|3
|79
|79.0
|J.Warren, Colorado St.
|1
|6
|79
|79.0
|D.Wright, Mississippi
|1
|4
|78
|78.0
|E.Henderson, Kansas
|2
|9
|154
|77.0
|S.Traore, Mississippi St.
|1
|5
|77
|77.0
|M.Bellon, Nevada
|1
|6
|76
|76.0
|J.Smith, Minnesota
|1
|2
|76
|76.0
|T.Davis, Oklahoma St.
|1
|2
|75
|75.0
|O.Kelly, Michigan St.
|1
|7
|75
|75.0
|T.Pena, Penn St.
|1
|7
|74
|74.0
|T.Richardson, Vanderbilt
|1
|5
|74
|74.0
|T.Williams, W. Michigan
|1
|6
|74
|74.0
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|2
|9
|147
|73.5
|J.Cooper, SMU
|1
|5
|73
|73.0
|I.Hooks, UAB
|1
|7
|73
|73.0
|D.Rogers, N. Illinois
|1
|7
|73
|73.0
|E.Sanders, Southern Cal
|1
|1
|73
|73.0
|K.Brown, Arizona St.
|1
|6
|72
|72.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|1
|3
|72
|72.0
|O.Hayes, Tulane
|1
|9
|72
|72.0
|M.Jackson, Purdue
|1
|6
|72
|72.0
|L.McRee, Southern Cal
|1
|2
|72
|72.0
|A.Greene, Virginia Tech
|1
|5
|71
|71.0
|M.Montgomery, UCF
|1
|3
|71
|71.0
|D.Thomas, New Mexico
|1
|10
|71
|71.0
|J.Tracy, Minnesota
|1
|3
|71
|71.0
|A.Hawkins, Baylor
|1
|4
|70
|70.0
|A.Waseem, FAU
|1
|4
|70
|70.0
|M.Tease, Tulsa
|1
|4
|69
|69.0
|D.Voisin, South Alabama
|1
|7
|69
|69.0
|B.Yates, Pittsburgh
|1
|2
|69
|69.0
|Z.Booker, Tulsa
|1
|6
|67
|67.0
|V.Snow, Buffalo
|1
|5
|67
|67.0
|J.Lucas, Florida St.
|1
|2
|66
|66.0
|A.Smith, East Carolina
|1
|6
|66
|66.0
|B.Wesco, Clemson
|1
|4
|66
|66.0
|E.Heidenreich, Navy
|1
|6
|65
|65.0
|N.Hunter, Nebraska
|1
|6
|65
|65.0
|T.Freeman, Washington St.
|1
|7
|64
|64.0
|G.Wilde, Northwestern
|1
|6
|64
|64.0
|C.Bell, Louisville
|1
|5
|63
|63.0
|T.Koziol, Houston
|1
|7
|63
|63.0
|C.Brazzell, Tennessee
|1
|5
|62
|62.0
|C.Lacy, Louisville
|1
|4
|62
|62.0
|T.Lockett, E. Michigan
|1
|5
|62
|62.0
|B.Eskildsen, Iowa St.
|2
|5
|123
|61.5
|M.Davis, Utah St.
|1
|6
|61
|61.0
|T.McIntosh, Cent. Michigan
|1
|2
|61
|61.0
|J.Bradley, Kansas St.
|2
|8
|121
|60.5
|D.Black, UCF
|1
|3
|59
|59.0
|E.Finley, Louisiana Tech
|1
|4
|59
|59.0
|S.Knotts, Maryland
|1
|5
|59
|59.0
|C.Parker, Uconn
|1
|2
|59
|59.0
|C.Rucker, Arkansas St.
|1
|2
|59
|59.0
|S.Sampson, Louisiana-Lafayette
|1
|4
|59
|59.0
|G.Burkle, Iowa St.
|2
|7
|116
|58.0
|L.Caples, Boise St.
|1
|4
|58
|58.0
|J.Cook, Syracuse
|1
|6
|58
|58.0
|X.Turner-Bradshaw, Marshall
|1
|3
|58
|58.0
|V.Anthony, Wisconsin
|1
|4
|57
|57.0
|I.Cummings, Appalachian St.
|1
|5
|57
|57.0
|J.Green, North Carolina
|1
|3
|57
|57.0
|C.Odom, Mississippi
|1
|4
|57
|57.0
|J.Bostick, San Diego St.
|1
|3
|56
|56.0
|J.Olson, Charlotte
|1
|2
|56
|56.0
|R.Virgil, Texas Tech
|1
|4
|56
|56.0
|C.Brown, Georgia Southern
|1
|4
|55
|55.0
|C.Hicks, Pittsburgh
|1
|4
|55
|55.0
|T.Moore, Clemson
|1
|4
|55
|55.0
|D.Stribling, Mississippi
|1
|3
|55
|55.0
|D.Villari, Syracuse
|1
|5
|55
|55.0
|V.Wilkins, Boston College
|1
|1
|55
|55.0
|J.Cameron, Baylor
|1
|2
|54
|54.0
|K.Duff, Rutgers
|1
|5
|54
|54.0
|S.Hagans, Duke
|1
|5
|54
|54.0
|J.Noga, Washington St.
|1
|5
|54
|54.0
|H.Summers, Arkansas St.
|1
|2
|54
|54.0
|D.Wade, UCF
|1
|4
|54
|54.0
|T.Abrams, Florida
|1
|2
|53
|53.0
|A.Eager, South Alabama
|1
|2
|53
|53.0
|J.Manning, Missouri
|1
|4
|53
|53.0
|C.Pickett, Kansas
|2
|8
|106
|53.0
|C.Braham, Memphis
|1
|3
|52
|52.0
|C.Chester, Southern Miss.
|1
|5
|52
|52.0
|M.Coleman, North Texas
|1
|5
|52
|52.0
|O.Cooper, Indiana
|1
|2
|52
|52.0
|E.Falayi, Wake Forest
|1
|4
|52
|52.0
|B.Lane, Utah St.
|1
|1
|52
|52.0
|J.Pittman, Southern Miss.
|1
|6
|52
|52.0
|J.Robinson, Georgia St.
|1
|3
|52
|52.0
|A.Anthony, Duke
|1
|3
|51
|51.0
|M.Benson, Oregon
|1
|5
|51
|51.0
|A.Garcia, Utah St.
|1
|3
|51
|51.0
|D.Key, Nebraska
|1
|6
|51
|51.0
|S.Snowden, Utah
|1
|6
|51
|51.0
|M.Barry, W. Kentucky
|2
|8
|100
|50.0
|S.Brown, Kent St.
|1
|3
|50
|50.0
|N.Cox, Middle Tennessee
|1
|6
|50
|50.0
|C.Dawn, Texas State
|1
|5
|50
|50.0
|J.Endries, Texas
|1
|4
|50
|50.0
|J.Franklin, Boston College
|1
|5
|50
|50.0
|J.Harris, Oregon
|1
|1
|50
|50.0
|K.Hughes, Louisville
|1
|3
|50
|50.0
|G.O’Neill, Sam Houston St.
|1
|3
|50
|50.0
|B.Phelps, Arizona
|1
|2
|50
|50.0
|S.Rigby, Oklahoma St.
|1
|2
|50
|50.0
|J.Ross-Simmons, Syracuse
|1
|3
|50
|50.0
|L.Smith, San Jose St.
|1
|2
|50
|50.0
|C.Brown, Arkansas
|1
|4
|49
|49.0
|C.Goodwin, Michigan
|1
|2
|49
|49.0
|L.McLaughlin, Boston College
|1
|3
|49
|49.0
|D.Riles, East Carolina
|1
|6
|49
|49.0
|C.Tate, Ohio St.
|1
|2
|49
|49.0
|D.Thomas, UCF
|1
|4
|49
|49.0
|K.Coleman, Missouri
|1
|6
|48
|48.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|1
|5
|48
|48.0
|M.Fields, Notre Dame
|1
|3
|48
|48.0
|B.Stockton, Georgia Tech
|1
|4
|48
|48.0
|A.Woods, UCLA
|1
|3
|48
|48.0
|C.Eakin, Texas Tech
|1
|3
|47
|47.0
|K.Johnson, Pittsburgh
|1
|4
|47
|47.0
|L.Lindenmeyer, Nebraska
|1
|5
|47
|47.0
|P.Livingstone, Texas
|1
|2
|47
|47.0
|E.Nelson, FIU
|1
|2
|47
|47.0
|S.Patrick, Akron
|1
|4
|47
|47.0
|J.Reid, Tulane
|1
|3
|47
|47.0
