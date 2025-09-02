Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Receiving…

NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

September 2, 2025, 11:17 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
C.Durr, Wyoming 1 8 190 190.0
D.Scudero, San Jose St. 1 9 189 189.0
G.Bernard, Alabama 1 8 146 146.0
J.Tyson, Arizona St. 1 12 141 141.0
L.Bond, Boston College 1 11 138 138.0
J.Dwyer, TCU 1 9 136 136.0
T.Walker, Oregon St. 1 9 136 136.0
S.Bell, Uconn 1 4 135 135.0
J.Barnes, Appalachian St. 1 6 134 134.0
M.Johnson, Missouri 1 5 134 134.0
K.Wilson, Baylor 1 8 134 134.0
J.Gibson, Umass 1 12 132 132.0
H.Wallace, Mississippi 1 5 130 130.0
J.Bradley, UNLV 2 12 256 128.0
C.Vaughn, West Virginia 1 7 126 126.0
C.Ross, Virginia 1 7 124 124.0
M.Craver, Texas A&M 1 8 122 122.0
O.Blake, Arkansas 1 7 121 121.0
R.Brinson, SMU 1 7 121 121.0
W.Grimes, NC State 1 4 121 121.0
K.Lewis, Oklahoma 1 9 119 119.0
C.Barkate, Duke 1 5 117 117.0
C.Hendricks, Ohio 1 9 115 115.0
C.Wolford, Kent St. 1 2 109 109.0
H.Beatty, Illinois 1 5 108 108.0
G.Benyard, Kennesaw St. 1 5 103 103.0
A.Branch, Purdue 1 3 101 101.0
I.Strong, Rutgers 1 7 100 100.0
A.Anderson, LSU 1 6 99 99.0
D.Faupel, New Mexico St. 1 5 99 99.0
N.Harbor, South Carolina 1 3 99 99.0
M.Trigg, Baylor 1 7 99 99.0
J.Conner, East Carolina 1 2 98 98.0
C.Dorner, North Texas 1 7 98 98.0
C.Milliner, UAB 1 5 98 98.0
K.Odom, UTEP 1 9 97 97.0
E.Raridon, Notre Dame 1 5 97 97.0
B.Spalding, East Carolina 1 6 97 97.0
W.Young, North Texas 1 4 97 97.0
C.Nimrod, South Florida 1 3 96 96.0
D.Pough, Boston College 1 3 96 96.0
Z.Branch, Georgia 1 3 95 95.0
B.Staley, Tennessee 1 4 95 95.0
M.Henry, W. Kentucky 2 9 189 94.5
D.Greene, Virginia Tech 1 3 94 94.0
J.Brown, Kansas St. 2 16 187 93.5
Q.Brown, Duke 1 6 93 93.0
T.Harris, Virginia 1 3 93 93.0
T.Hoffmann, NC State 1 5 93 93.0
M.Klein, Michigan 1 6 93 93.0
K.Singleton, South Florida 1 5 93 93.0
D.Boston, Washington 1 5 92 92.0
J.Thaw, Delaware 1 7 92 92.0
B.Thompson, Mississippi St. 1 7 92 92.0
J.Kanak, Oklahoma 1 5 90 90.0
M.Lemon, Southern Cal 1 7 90 90.0
K.Duplessis, Delaware 1 7 89 89.0
K.Hudson, Penn St. 1 6 89 89.0
D.Burks, Oklahoma 1 7 88 88.0
D.Stroman, Appalachian St. 1 8 88 88.0
J.Vandeross, Toledo 1 7 88 88.0
J.Bermudez, Temple 1 7 87 87.0
E.Messer, FAU 1 15 87 87.0
E.Stowers, Vanderbilt 1 4 86 86.0
B.Brooks, W. Michigan 1 3 85 85.0
P.Clarke, Temple 1 4 85 85.0
C.Cobb, Arkansas St. 1 5 85 85.0
D.Sheffield, Rutgers 1 4 85 85.0
J.Shipp, North Carolina 1 4 84 84.0
T.Grizzell, California 1 5 83 83.0
C.Harris, Air Force 1 3 83 83.0
B.Sparks, Texas State 1 7 82 82.0
M.Toney, Miami 1 6 82 82.0
N.Short, Army 1 6 81 81.0
V.Brown, Florida 1 3 79 79.0
J.Warren, Colorado St. 1 6 79 79.0
D.Wright, Mississippi 1 4 78 78.0
E.Henderson, Kansas 2 9 154 77.0
S.Traore, Mississippi St. 1 5 77 77.0
M.Bellon, Nevada 1 6 76 76.0
J.Smith, Minnesota 1 2 76 76.0
T.Davis, Oklahoma St. 1 2 75 75.0
O.Kelly, Michigan St. 1 7 75 75.0
T.Pena, Penn St. 1 7 74 74.0
T.Richardson, Vanderbilt 1 5 74 74.0
T.Williams, W. Michigan 1 6 74 74.0
K.Hutchinson, W. Kentucky 2 9 147 73.5
J.Cooper, SMU 1 5 73 73.0
I.Hooks, UAB 1 7 73 73.0
D.Rogers, N. Illinois 1 7 73 73.0
E.Sanders, Southern Cal 1 1 73 73.0
K.Brown, Arizona St. 1 6 72 72.0
K.Concepcion, Texas A&M 1 3 72 72.0
O.Hayes, Tulane 1 9 72 72.0
M.Jackson, Purdue 1 6 72 72.0
L.McRee, Southern Cal 1 2 72 72.0
A.Greene, Virginia Tech 1 5 71 71.0
M.Montgomery, UCF 1 3 71 71.0
D.Thomas, New Mexico 1 10 71 71.0
J.Tracy, Minnesota 1 3 71 71.0
A.Hawkins, Baylor 1 4 70 70.0
A.Waseem, FAU 1 4 70 70.0
M.Tease, Tulsa 1 4 69 69.0
D.Voisin, South Alabama 1 7 69 69.0
B.Yates, Pittsburgh 1 2 69 69.0
Z.Booker, Tulsa 1 6 67 67.0
V.Snow, Buffalo 1 5 67 67.0
J.Lucas, Florida St. 1 2 66 66.0
A.Smith, East Carolina 1 6 66 66.0
B.Wesco, Clemson 1 4 66 66.0
E.Heidenreich, Navy 1 6 65 65.0
N.Hunter, Nebraska 1 6 65 65.0
T.Freeman, Washington St. 1 7 64 64.0
G.Wilde, Northwestern 1 6 64 64.0
C.Bell, Louisville 1 5 63 63.0
T.Koziol, Houston 1 7 63 63.0
C.Brazzell, Tennessee 1 5 62 62.0
C.Lacy, Louisville 1 4 62 62.0
T.Lockett, E. Michigan 1 5 62 62.0
B.Eskildsen, Iowa St. 2 5 123 61.5
M.Davis, Utah St. 1 6 61 61.0
T.McIntosh, Cent. Michigan 1 2 61 61.0
J.Bradley, Kansas St. 2 8 121 60.5
D.Black, UCF 1 3 59 59.0
E.Finley, Louisiana Tech 1 4 59 59.0
S.Knotts, Maryland 1 5 59 59.0
C.Parker, Uconn 1 2 59 59.0
C.Rucker, Arkansas St. 1 2 59 59.0
S.Sampson, Louisiana-Lafayette 1 4 59 59.0
G.Burkle, Iowa St. 2 7 116 58.0
L.Caples, Boise St. 1 4 58 58.0
J.Cook, Syracuse 1 6 58 58.0
X.Turner-Bradshaw, Marshall 1 3 58 58.0
V.Anthony, Wisconsin 1 4 57 57.0
I.Cummings, Appalachian St. 1 5 57 57.0
J.Green, North Carolina 1 3 57 57.0
C.Odom, Mississippi 1 4 57 57.0
J.Bostick, San Diego St. 1 3 56 56.0
J.Olson, Charlotte 1 2 56 56.0
R.Virgil, Texas Tech 1 4 56 56.0
C.Brown, Georgia Southern 1 4 55 55.0
C.Hicks, Pittsburgh 1 4 55 55.0
T.Moore, Clemson 1 4 55 55.0
D.Stribling, Mississippi 1 3 55 55.0
D.Villari, Syracuse 1 5 55 55.0
V.Wilkins, Boston College 1 1 55 55.0
J.Cameron, Baylor 1 2 54 54.0
K.Duff, Rutgers 1 5 54 54.0
S.Hagans, Duke 1 5 54 54.0
J.Noga, Washington St. 1 5 54 54.0
H.Summers, Arkansas St. 1 2 54 54.0
D.Wade, UCF 1 4 54 54.0
T.Abrams, Florida 1 2 53 53.0
A.Eager, South Alabama 1 2 53 53.0
J.Manning, Missouri 1 4 53 53.0
C.Pickett, Kansas 2 8 106 53.0
C.Braham, Memphis 1 3 52 52.0
C.Chester, Southern Miss. 1 5 52 52.0
M.Coleman, North Texas 1 5 52 52.0
O.Cooper, Indiana 1 2 52 52.0
E.Falayi, Wake Forest 1 4 52 52.0
B.Lane, Utah St. 1 1 52 52.0
J.Pittman, Southern Miss. 1 6 52 52.0
J.Robinson, Georgia St. 1 3 52 52.0
A.Anthony, Duke 1 3 51 51.0
M.Benson, Oregon 1 5 51 51.0
A.Garcia, Utah St. 1 3 51 51.0
D.Key, Nebraska 1 6 51 51.0
S.Snowden, Utah 1 6 51 51.0
M.Barry, W. Kentucky 2 8 100 50.0
S.Brown, Kent St. 1 3 50 50.0
N.Cox, Middle Tennessee 1 6 50 50.0
C.Dawn, Texas State 1 5 50 50.0
J.Endries, Texas 1 4 50 50.0
J.Franklin, Boston College 1 5 50 50.0
J.Harris, Oregon 1 1 50 50.0
K.Hughes, Louisville 1 3 50 50.0
G.O’Neill, Sam Houston St. 1 3 50 50.0
B.Phelps, Arizona 1 2 50 50.0
S.Rigby, Oklahoma St. 1 2 50 50.0
J.Ross-Simmons, Syracuse 1 3 50 50.0
L.Smith, San Jose St. 1 2 50 50.0
C.Brown, Arkansas 1 4 49 49.0
C.Goodwin, Michigan 1 2 49 49.0
L.McLaughlin, Boston College 1 3 49 49.0
D.Riles, East Carolina 1 6 49 49.0
C.Tate, Ohio St. 1 2 49 49.0
D.Thomas, UCF 1 4 49 49.0
K.Coleman, Missouri 1 6 48 48.0
J.Dallas, Georgia Southern 1 5 48 48.0
M.Fields, Notre Dame 1 3 48 48.0
B.Stockton, Georgia Tech 1 4 48 48.0
A.Woods, UCLA 1 3 48 48.0
C.Eakin, Texas Tech 1 3 47 47.0
K.Johnson, Pittsburgh 1 4 47 47.0
L.Lindenmeyer, Nebraska 1 5 47 47.0
P.Livingstone, Texas 1 2 47 47.0
E.Nelson, FIU 1 2 47 47.0
S.Patrick, Akron 1 4 47 47.0
J.Reid, Tulane 1 3 47 47.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up