NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|R.Eckley, Michigan St.
|4
|13
|53.0
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|G.Miller, Oklahoma
|3
|13
|51.0
|L.Freer, Air Force
|4
|7
|50.9
|C.Maynard, W. Kentucky
|5
|22
|50.8
|B.Hansen, Colorado St.
|4
|14
|49.8
|N.Haberer, Vanderbilt
|5
|7
|49.4
|P.Williams, Baylor
|5
|12
|49.2
|J.Stonehouse, Syracuse
|5
|21
|49.1
|E.Crenshaw, Troy
|4
|22
|49.0
|M.Tomasek, E. Michigan
|5
|18
|48.6
|L.Lupo, FAU
|4
|11
|48.5
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|2
|1
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|4
|6
|48.0
|M.Fletcher, Cincinnati
|4
|11
|47.7
|B.McFerson, Maryland
|4
|22
|47.6
|J.Ulrich, Oklahoma
|4
|2
|47.5
|L.Akers, Northwestern
|4
|12
|47.2
|J.McCallister, Purdue
|4
|10
|47.2
|E.Pulliam, Mississippi St.
|5
|12
|47.2
|D.Bale, Arkansas
|5
|13
|47.2
|F.Lappin, Kansas
|4
|15
|47.1
|M.Nichols, Georgia Tech
|5
|13
|47.0
|T.Perkins, Iowa St.
|5
|14
|46.9
|O.Doyle, Boise St.
|4
|12
|46.8
|C.Hogan, UTSA
|4
|21
|46.8
|C.Noonkester, NC State
|5
|18
|46.8
|G.Nwosu, Penn St.
|4
|10
|46.7
|G.Chadwick, LSU
|5
|21
|46.7
|O.Bird, Mississippi
|5
|13
|46.5
|J.Bouwmeester, Texas
|4
|16
|46.5
|L.Dougherty, Houston
|4
|20
|46.4
|H.Green, San Diego St.
|4
|23
|46.2
|C.Weselman, Missouri
|5
|11
|46.2
|K.Crimmins, Illinois
|5
|17
|46.2
|S.McDonald, Missouri St.
|5
|14
|46.1
|A.Laros, Kentucky
|4
|16
|46.1
|C.Leon, South Florida
|4
|16
|46.1
|N.Botsford, UTEP
|5
|25
|46.1
|K.Andrews, Umass
|4
|26
|46.1
|T.Doman, Florida
|4
|17
|46.1
|D.Sparks, Virginia
|5
|4
|46.0
|J.Chance, Louisiana Tech
|5
|34
|45.9
|R.Chandley, Georgia St.
|4
|20
|45.8
|T.Carrizosa, San Jose St.
|4
|14
|45.7
|A.Davies, Tulsa
|5
|23
|45.6
|A.Clark, Tulane
|5
|23
|45.6
|B.Gowers, Hawaii
|6
|22
|45.5
|M.Love, South Carolina
|5
|20
|45.4
|J.Rendell, Notre Dame
|3
|6
|45.3
|L.Rehkow, Utah St.
|5
|27
|45.3
|S.Johnson, Southern Cal
|5
|5
|45.2
|E.Slibeck, Virginia
|4
|6
|45.2
|R.Dakin, Iowa
|5
|13
|45.2
|S.McClannan, Kansas St.
|5
|19
|45.1
|J.Anderson, Rutgers
|4
|9
|45.0
|L.Carrigan, Memphis
|5
|16
|45.0
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|J.Castle, Akron
|5
|24
|44.9
|D.Greaves, Colorado
|5
|24
|44.9
|B.Thorson, Georgia
|3
|11
|44.9
|A.Winsor, Oregon St.
|5
|25
|44.8
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|5
|20
|44.7
|A.Logan, Middle Tennessee
|5
|28
|44.6
|A.Bacchetta, Rice
|5
|24
|44.5
|I.Brandt, Old Dominion
|4
|13
|44.5
|A.Saul, Ball St.
|4
|21
|44.4
|J.Wagenseller, Army
|3
|10
|44.4
|K.Floyd, Arizona St.
|5
|11
|44.4
|C.Junko, Pittsburgh
|4
|15
|44.3
|W.Pahl, Oklahoma St.
|4
|25
|44.3
|D.Hughes, New Mexico
|4
|11
|44.3
|B.Doud, Alabama
|4
|8
|44.2
|D.Drennan, Buffalo
|5
|25
|44.2
|I.Ratliff, Appalachian St.
|4
|16
|44.2
|B.Ettridge, Nevada
|4
|15
|44.1
|N.Totten, Marshall
|5
|26
|44.1
|T.White, Texas A&M
|4
|18
|43.9
|B.Johnson, Akron
|5
|7
|43.9
|O.Phillips, Utah
|5
|12
|43.8
|W.McSparron, SMU
|4
|15
|43.7
|D.Joyce, Miami
|4
|12
|43.7
|T.O’Halloran, East Carolina
|1
|3
|43.7
|C.Durkin, Kent St.
|4
|15
|43.6
|J.Ross, Tennessee
|5
|14
|43.6
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|4
|23
|43.5
|M.Dean, New Mexico St.
|4
|25
|43.4
|J.Burgess, Texas Tech
|4
|10
|43.4
|C.Brown, UNLV
|4
|11
|43.4
|M.Kern, California
|5
|17
|43.4
|H.Kaak, Auburn
|5
|23
|43.3
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|5
|19
|43.3
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|4
|20
|43.2
|J.Waller, Arkansas St.
|5
|20
|43.2
|J.Smith, Clemson
|4
|13
|43.2
|A.Bertrams, Wisconsin
|4
|17
|43.1
|S.Vander Haar, BYU
|4
|11
|43.1
|G.Addison, Kansas
|5
|3
|43.0
|B.Edmiston, Wyoming
|4
|22
|43.0
|B.Long, Charlotte
|4
|19
|43.0
|I.Lovison, Arizona
|2
|5
|43.0
|A.Wilson, Nebraska
|3
|8
|43.0
|T.Wilhoit, FIU
|4
|16
|42.9
|D.Vuckovic, N. Illinois
|3
|14
|42.8
|D.Vuckovic, N. Illinois
|1
|7
|42.6
|T.Weston, Minnesota
|4
|12
|42.5
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|4
|20
|42.2
|A.Flintoft, Stanford
|5
|24
|42.2
|J.McGuire, Ohio St.
|4
|7
|42.1
|M.Morgan, Liberty
|5
|21
|42.0
|D.Nunez, Texas State
|4
|11
|42.0
|O.Straw, West Virginia
|5
|28
|42.0
|C.Stutz, Uconn
|5
|21
|42.0
|B.Honore, California
|5
|3
|41.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|4
|6
|41.7
|A.Smith, Georgia Southern
|5
|27
|41.7
|H.Hollenbeck, Michigan
|4
|14
|41.6
|N.Verdugo, Fresno St.
|5
|11
|41.6
|M.Haines, Ohio
|5
|19
|41.6
|R.Leavy, East Carolina
|5
|13
|41.5
|J.Huiet, Kennesaw St.
|5
|23
|41.5
|M.Chiumento, Florida St.
|4
|4
|41.5
|R.Harradine, Southern Miss.
|5
|9
|41.3
|W.Karoll, UCLA
|4
|14
|41.3
|P.Foley, UAB
|4
|11
|41.3
|R.Millmore, W. Michigan
|5
|25
|41.2
|S.Evans, North Texas
|5
|12
|41.1
|R.Harris, Washington St.
|5
|20
|41.0
|D.Duley, Cent. Michigan
|5
|20
|40.8
|A.Venneri, UCF
|4
|12
|40.7
|C.Schwartz, Louisville
|4
|8
|40.6
|T.Maginness, North Carolina
|4
|17
|40.5
|E.Duran, Toledo
|5
|24
|40.5
|M.McCarthy, Indiana
|3
|5
|40.4
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|2
|3
|40.3
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|5
|15
|40.3
|S.Florio, Boston College
|4
|17
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|4
|7
|40.3
|J.Henderson, Bowling Green
|5
|24
|40.2
|K.Reynoldson, Duke
|5
|11
|40.2
|J.Carlson, Navy
|4
|9
|39.9
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|4
|19
|39.6
|D.Atton, Temple
|4
|23
|39.4
|C.Joseph, Wake Forest
|4
|21
|38.9
|P.Rea, James Madison
|4
|11
|38.8
|J.Murley, Southern Miss.
|4
|13
|38.8
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|5
|8
|38.8
|L.Dunne, Washington
|4
|5
|38.6
|B.Lach, Delaware
|4
|10
|38.6
|E.Craw, TCU
|4
|11
|38.4
|A.Pulkkinen, South Alabama
|5
|14
|37.0
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|R.Kessinger, E. Michigan
|5
|1
|36.0
|L.Goater, South Florida
|2
|2
|35.5
|N.Tiyce, Mississippi St.
|4
|6
|34.8
|J.Gilbert, Iowa St.
|2
|1
|33.0
|M.McKenzie, Arizona St.
|3
|5
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|2
|8
|30.2
|D.Chapeau, Louisville
|4
|6
|28.8
|N.Hauser, Clemson
|4
|1
|28.0
|B.Abbe, Umass
|0
|0
|0.0
|A.Abbott, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|C.Allen, Rice
|2
|0
|0.0
|T.Alvano, Nebraska
|2
|0
|0.0
|M.Arenas, North Texas
|2
|0
|0.0
|A.Asparuhov, Alabama
|1
|0
|0.0
|D.Bajric, Navy
|0
|0
|0.0
|R.Barker, Penn St.
|4
|0
|0.0
|D.Barker, New Mexico St.
|0
|0
|0.0
|S.Barnett, Texas
|1
|0
|0.0
|B.Beck, Liberty
|2
|0
|0.0
|U.Bellenfant, Texas Tech
|3
|0
|0.0
|A.Bennett, Charlotte
|0
|0
|0.0
|D.Beslagic, Cincinnati
|1
|0
|0.0
|E.Black, TCU
|3
|0
|0.0
|A.Bullock, N. Illinois
|0
|0
|0.0
|N.Burnette, Notre Dame
|3
|0
|0.0
|A.Burrell, LSU
|5
|0
|0.0
|T.Butkowski, Pittsburgh
|4
|0
|0.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|4
|0
|0.0
|C.Calvert, Wake Forest
|4
|0
|0.0
|S.Carpenter, Pittsburgh
|4
|0
|0.0
|C.Carr, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|C.Chittenden, Southern Cal
|1
|0
|0.0
|M.Choules, Kennesaw St.
|0
|0
|0.0
|J.Cleaver, UTEP
|3
|0
|0.0
|T.Cobb, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|A.Corbello, LSU
|0
|0
|0.0
|T.Cragun, UTEP
|1
|0
|0.0
|D.Curtis, Utah
|5
|0
|0.0
|R.Czeremcha, FIU
|3
|0
|0.0
|R.D’Angelo, Air Force
|0
|0
|0.0
|R.Degyansky, Duke
|0
|0
|0.0
|B.Denaburg, Minnesota
|4
|0
|0.0
|C.DiLeva, Arkansas
|0
|0
|0.0
|P.Domschke, W. Michigan
|5
|0
|0.0
|W.Duncan, Air Force
|0
|0
|0.0
|M.Dunn, BYU
|1
|0
|0.0
|P.Durkin, Tulane
|5
|0
|0.0
|N.Eichner, Old Dominion
|2
|0
|0.0
|K.Emmett, Nevada
|4
|0
|0.0
|L.Evans, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|W.Fendley, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|C.Ferguson, Georgia
|1
|0
|0.0
|K.Ferrie, Mississippi St.
|5
|0
|0.0
|J.Fielding, Ohio St.
|4
|0
|0.0
|N.Flower, West Virginia
|1
|0
|0.0
|M.Forte, Old Dominion
|0
|0
|0.0
|B.Franke, Indiana
|5
|0
|0.0
|B.Gaines, Georgia St.
|4
|0
|0.0
|D.Gerlach, Colorado
|0
|0
|0.0
|M.Gilbert, Tennessee
|5
|0
|0.0
|T.Gillis, Memphis
|5
|0
|0.0
|L.Glassburn, Temple
|2
|0
|0.0
|L.Gregory, Southern Miss.
|0
|0
|0.0
|L.Guerra, Army
|0
|0
|0.0
|R.Gunn, Clemson
|4
|0
|0.0
|T.Hartley, Georgia Southern
|1
|0
|0.0
|M.Hauck, Mississippi St.
|5
|0
|0.0
|R.Hawk, New Mexico St.
|4
|0
|0.0
|E.Head, West Virginia
|5
|0
|0.0
|G.Helm, Wyoming
|3
|0
|0.0
|S.Henson, Minnesota
|0
|0
|0.0
|J.Hohl, Nebraska
|3
|0
|0.0
|G.Hurych, Oregon
|4
|0
|0.0
|M.Iakovlev, Old Dominion
|1
|0
|0.0
|M.James, Texas State
|4
|0
|0.0
|W.Joyce, South Carolina
|5
|0
|0.0
|W.Joyce, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|M.Kelley, South Carolina
|5
|0
|0.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|4
|0
|0.0
|M.Larson, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0.0
|M.Lemasters, Cincinnati
|0
|0
|0.0
|L.Lombardo, Boston College
|4
|0
|0.0
|R.Lopez, Sam Houston St.
|3
|0
|0.0
|T.Manship, Nevada
|0
|0
|0.0
|Z.Marini, Tulane
|0
|0
|0.0
|P.McAteer, Troy
|4
|0
|0.0
|W.McCune, Clemson
|0
|0
|0.0
|C.McGrath, Minnesota
|0
|0
|0.0
|J.McGuire, Auburn
|0
|0
|0.0
|A.McPherson, Auburn
|5
|0
|0.0
|J.Medina, Air Force
|4
|0
|0.0
|E.Moczulski, Washington
|4
|0
|0.0
|J.Moore, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|C.Munguia, New Mexico
|0
|0
|0.0
|J.Murphy, UTSA
|4
|0
|0.0
|A.Nelms, FAU
|4
|0
|0.0
|K.Nguma, North Texas
|5
|0
|0.0
|E.Noel, Florida
|0
|0
|0.0
|C.Ojeda, Oregon St.
|5
|0
|0.0
|B.Olson, Air Force
|1
|0
|0.0
|L.Osada, Illinois
|1
|0
|0.0
|N.Ottomanelli, Sam Houston St.
|3
|0
|0.0
|L.Padron, Texas A&M
|1
|0
|0.0
|G.Panikowski, Oklahoma St.
|0
|0
|0.0
|M.Pavlovich, Syracuse
|0
|0
|0.0
|N.Perez, East Carolina
|1
|0
|0.0
|S.Perret, LSU
|0
|0
|0.0
|D.Pizzaro, Rutgers
|2
|0
|0.0
|J.Placzek, Indiana
|1
|0
|0.0
|T.Prasuhn, Arizona
|1
|0
|0.0
|A.Quinn, Boston College
|2
|0
|0.0
|B.Reus, Florida St.
|2
|0
|0.0
|L.Rickman, Georgia St.
|2
|0
|0.0
|C.Rosa, James Madison
|4
|0
|0.0
|R.Sanchez, Southern Cal
|0
|0
|0.0
|J.Scardina, Army
|0
|0
|0.0
|E.Schmidt, Notre Dame
|2
|0
|0.0
|A.Seidler, Stanford
|0
|0
|0.0
|C.Sempebwa, TCU
|0
|0
|0.0
|H.Simon, Tulsa
|0
|0
|0.0
|B.Sislo, Michigan St.
|3
|0
|0.0
|T.Smack, Florida
|4
|0
|0.0
|C.Smith, Iowa St.
|3
|0
|0.0
|G.Spetic, Memphis
|5
|0
|0.0
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|4
|0
|0.0
|C.Steinkamp, New Mexico
|4
|0
|0.0
|E.Stumpf, Buffalo
|0
|0
|0.0
|S.Sullins, Uconn
|1
|0
|0.0
|B.Sunderland, Michigan
|4
|0
|0.0
|N.Sutcliffe, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|J.Taylor, Georgia Tech
|0
|0
|0.0
|B.Taylor, Indiana
|0
|0
|0.0
|K.Tijerina, Pittsburgh
|0
|0
|0.0
|C.Tripp, Fresno St.
|0
|0
|0.0
|R.Tubbs, Air Force
|4
|0
|0.0
|T.Tumey, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|S.Turner, Purdue
|4
|0
|0.0
|N.Vakos, Wisconsin
|4
|0
|0.0
|C.VanHuis, Cent. Michigan
|0
|0
|0.0
|A.VanSlyke, James Madison
|0
|0
|0.0
|C.Voss, Michigan St.
|1
|0
|0.0
|M.Walker, Oregon St.
|1
|0
|0.0
|J.Weinberg, Florida St.
|4
|0
|0.0
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|3
|0
|0.0
|B.Woodman, Middle Tennessee
|5
|0
|0.0
|P.Woodring, Georgia
|4
|0
|0.0
|D.Zvada, Michigan
|4
|0
|0.0
