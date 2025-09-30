Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Punting

NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

September 30, 2025, 11:15 AM

Punting

G Punts Avg
R.Eckley, Michigan St. 4 13 53.0
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
G.Miller, Oklahoma 3 13 51.0
L.Freer, Air Force 4 7 50.9
C.Maynard, W. Kentucky 5 22 50.8
B.Hansen, Colorado St. 4 14 49.8
N.Haberer, Vanderbilt 5 7 49.4
P.Williams, Baylor 5 12 49.2
J.Stonehouse, Syracuse 5 21 49.1
E.Crenshaw, Troy 4 22 49.0
M.Tomasek, E. Michigan 5 18 48.6
L.Lupo, FAU 4 11 48.5
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 2 1 48.0
Q.Warren, Indiana 4 6 48.0
M.Fletcher, Cincinnati 4 11 47.7
B.McFerson, Maryland 4 22 47.6
J.Ulrich, Oklahoma 4 2 47.5
L.Akers, Northwestern 4 12 47.2
J.McCallister, Purdue 4 10 47.2
E.Pulliam, Mississippi St. 5 12 47.2
D.Bale, Arkansas 5 13 47.2
F.Lappin, Kansas 4 15 47.1
M.Nichols, Georgia Tech 5 13 47.0
T.Perkins, Iowa St. 5 14 46.9
O.Doyle, Boise St. 4 12 46.8
C.Hogan, UTSA 4 21 46.8
C.Noonkester, NC State 5 18 46.8
G.Nwosu, Penn St. 4 10 46.7
G.Chadwick, LSU 5 21 46.7
O.Bird, Mississippi 5 13 46.5
J.Bouwmeester, Texas 4 16 46.5
L.Dougherty, Houston 4 20 46.4
H.Green, San Diego St. 4 23 46.2
C.Weselman, Missouri 5 11 46.2
K.Crimmins, Illinois 5 17 46.2
S.McDonald, Missouri St. 5 14 46.1
A.Laros, Kentucky 4 16 46.1
C.Leon, South Florida 4 16 46.1
N.Botsford, UTEP 5 25 46.1
K.Andrews, Umass 4 26 46.1
T.Doman, Florida 4 17 46.1
D.Sparks, Virginia 5 4 46.0
J.Chance, Louisiana Tech 5 34 45.9
R.Chandley, Georgia St. 4 20 45.8
T.Carrizosa, San Jose St. 4 14 45.7
A.Davies, Tulsa 5 23 45.6
A.Clark, Tulane 5 23 45.6
B.Gowers, Hawaii 6 22 45.5
M.Love, South Carolina 5 20 45.4
J.Rendell, Notre Dame 3 6 45.3
L.Rehkow, Utah St. 5 27 45.3
S.Johnson, Southern Cal 5 5 45.2
E.Slibeck, Virginia 4 6 45.2
R.Dakin, Iowa 5 13 45.2
S.McClannan, Kansas St. 5 19 45.1
J.Anderson, Rutgers 4 9 45.0
L.Carrigan, Memphis 5 16 45.0
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
J.Castle, Akron 5 24 44.9
D.Greaves, Colorado 5 24 44.9
B.Thorson, Georgia 3 11 44.9
A.Winsor, Oregon St. 5 25 44.8
N.Veltsistas, Virginia Tech 5 20 44.7
A.Logan, Middle Tennessee 5 28 44.6
A.Bacchetta, Rice 5 24 44.5
I.Brandt, Old Dominion 4 13 44.5
A.Saul, Ball St. 4 21 44.4
J.Wagenseller, Army 3 10 44.4
K.Floyd, Arizona St. 5 11 44.4
C.Junko, Pittsburgh 4 15 44.3
W.Pahl, Oklahoma St. 4 25 44.3
D.Hughes, New Mexico 4 11 44.3
B.Doud, Alabama 4 8 44.2
D.Drennan, Buffalo 5 25 44.2
I.Ratliff, Appalachian St. 4 16 44.2
B.Ettridge, Nevada 4 15 44.1
N.Totten, Marshall 5 26 44.1
T.White, Texas A&M 4 18 43.9
B.Johnson, Akron 5 7 43.9
O.Phillips, Utah 5 12 43.8
W.McSparron, SMU 4 15 43.7
D.Joyce, Miami 4 12 43.7
T.O’Halloran, East Carolina 1 3 43.7
C.Durkin, Kent St. 4 15 43.6
J.Ross, Tennessee 5 14 43.6
C.Gerrand, Sam Houston St. 4 23 43.5
M.Dean, New Mexico St. 4 25 43.4
J.Burgess, Texas Tech 4 10 43.4
C.Brown, UNLV 4 11 43.4
M.Kern, California 5 17 43.4
H.Kaak, Auburn 5 23 43.3
N.Torney, Louisiana-Lafayette 5 19 43.3
E.Sebafundi, Coastal Carolina 4 20 43.2
J.Waller, Arkansas St. 5 20 43.2
J.Smith, Clemson 4 13 43.2
A.Bertrams, Wisconsin 4 17 43.1
S.Vander Haar, BYU 4 11 43.1
G.Addison, Kansas 5 3 43.0
B.Edmiston, Wyoming 4 22 43.0
B.Long, Charlotte 4 19 43.0
I.Lovison, Arizona 2 5 43.0
A.Wilson, Nebraska 3 8 43.0
T.Wilhoit, FIU 4 16 42.9
D.Vuckovic, N. Illinois 3 14 42.8
D.Vuckovic, N. Illinois 1 7 42.6
T.Weston, Minnesota 4 12 42.5
P.Stainton, Miami (Ohio) 4 20 42.2
A.Flintoft, Stanford 5 24 42.2
J.McGuire, Ohio St. 4 7 42.1
M.Morgan, Liberty 5 21 42.0
D.Nunez, Texas State 4 11 42.0
O.Straw, West Virginia 5 28 42.0
C.Stutz, Uconn 5 21 42.0
B.Honore, California 5 3 41.7
M.Salgado-Medina, Arizona 4 6 41.7
A.Smith, Georgia Southern 5 27 41.7
H.Hollenbeck, Michigan 4 14 41.6
N.Verdugo, Fresno St. 5 11 41.6
M.Haines, Ohio 5 19 41.6
R.Leavy, East Carolina 5 13 41.5
J.Huiet, Kennesaw St. 5 23 41.5
M.Chiumento, Florida St. 4 4 41.5
R.Harradine, Southern Miss. 5 9 41.3
W.Karoll, UCLA 4 14 41.3
P.Foley, UAB 4 11 41.3
R.Millmore, W. Michigan 5 25 41.2
S.Evans, North Texas 5 12 41.1
R.Harris, Washington St. 5 20 41.0
D.Duley, Cent. Michigan 5 20 40.8
A.Venneri, UCF 4 12 40.7
C.Schwartz, Louisville 4 8 40.6
T.Maginness, North Carolina 4 17 40.5
E.Duran, Toledo 5 24 40.5
M.McCarthy, Indiana 3 5 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 2 3 40.3
C.Donaghy, Jacksonville St. 5 15 40.3
S.Florio, Boston College 4 17 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 4 7 40.3
J.Henderson, Bowling Green 5 24 40.2
K.Reynoldson, Duke 5 11 40.2
J.Carlson, Navy 4 9 39.9
M.Ryan, Louisiana-Monroe 4 19 39.6
D.Atton, Temple 4 23 39.4
C.Joseph, Wake Forest 4 21 38.9
P.Rea, James Madison 4 11 38.8
J.Murley, Southern Miss. 4 13 38.8
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 5 8 38.8
L.Dunne, Washington 4 5 38.6
B.Lach, Delaware 4 10 38.6
E.Craw, TCU 4 11 38.4
A.Pulkkinen, South Alabama 5 14 37.0
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
R.Kessinger, E. Michigan 5 1 36.0
L.Goater, South Florida 2 2 35.5
N.Tiyce, Mississippi St. 4 6 34.8
J.Gilbert, Iowa St. 2 1 33.0
M.McKenzie, Arizona St. 3 5 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 2 8 30.2
D.Chapeau, Louisville 4 6 28.8
N.Hauser, Clemson 4 1 28.0
B.Abbe, Umass 0 0 0.0
A.Abbott, Texas A&M 0 0 0.0
C.Allen, Rice 2 0 0.0
T.Alvano, Nebraska 2 0 0.0
M.Arenas, North Texas 2 0 0.0
A.Asparuhov, Alabama 1 0 0.0
D.Bajric, Navy 0 0 0.0
R.Barker, Penn St. 4 0 0.0
D.Barker, New Mexico St. 0 0 0.0
S.Barnett, Texas 1 0 0.0
B.Beck, Liberty 2 0 0.0
U.Bellenfant, Texas Tech 3 0 0.0
A.Bennett, Charlotte 0 0 0.0
D.Beslagic, Cincinnati 1 0 0.0
E.Black, TCU 3 0 0.0
A.Bullock, N. Illinois 0 0 0.0
N.Burnette, Notre Dame 3 0 0.0
A.Burrell, LSU 5 0 0.0
T.Butkowski, Pittsburgh 4 0 0.0
R.Callaghan, Old Dominion 4 0 0.0
C.Calvert, Wake Forest 4 0 0.0
S.Carpenter, Pittsburgh 4 0 0.0
C.Carr, Colorado St. 0 0 0.0
C.Chittenden, Southern Cal 1 0 0.0
M.Choules, Kennesaw St. 0 0 0.0
J.Cleaver, UTEP 3 0 0.0
T.Cobb, Kansas St. 0 0 0.0
A.Corbello, LSU 0 0 0.0
T.Cragun, UTEP 1 0 0.0
D.Curtis, Utah 5 0 0.0
R.Czeremcha, FIU 3 0 0.0
R.D’Angelo, Air Force 0 0 0.0
R.Degyansky, Duke 0 0 0.0
B.Denaburg, Minnesota 4 0 0.0
C.DiLeva, Arkansas 0 0 0.0
P.Domschke, W. Michigan 5 0 0.0
W.Duncan, Air Force 0 0 0.0
M.Dunn, BYU 1 0 0.0
P.Durkin, Tulane 5 0 0.0
N.Eichner, Old Dominion 2 0 0.0
K.Emmett, Nevada 4 0 0.0
L.Evans, Oklahoma 0 0 0.0
W.Fendley, Louisiana Tech 0 0 0.0
C.Ferguson, Georgia 1 0 0.0
K.Ferrie, Mississippi St. 5 0 0.0
J.Fielding, Ohio St. 4 0 0.0
N.Flower, West Virginia 1 0 0.0
M.Forte, Old Dominion 0 0 0.0
B.Franke, Indiana 5 0 0.0
B.Gaines, Georgia St. 4 0 0.0
D.Gerlach, Colorado 0 0 0.0
M.Gilbert, Tennessee 5 0 0.0
T.Gillis, Memphis 5 0 0.0
L.Glassburn, Temple 2 0 0.0
L.Gregory, Southern Miss. 0 0 0.0
L.Guerra, Army 0 0 0.0
R.Gunn, Clemson 4 0 0.0
T.Hartley, Georgia Southern 1 0 0.0
M.Hauck, Mississippi St. 5 0 0.0
R.Hawk, New Mexico St. 4 0 0.0
E.Head, West Virginia 5 0 0.0
G.Helm, Wyoming 3 0 0.0
S.Henson, Minnesota 0 0 0.0
J.Hohl, Nebraska 3 0 0.0
G.Hurych, Oregon 4 0 0.0
M.Iakovlev, Old Dominion 1 0 0.0
M.James, Texas State 4 0 0.0
W.Joyce, South Carolina 5 0 0.0
W.Joyce, Middle Tennessee 0 0 0.0
M.Kelley, South Carolina 5 0 0.0
K.Konrardy, Iowa St. 4 0 0.0
M.Larson, Louisiana-Monroe 0 0 0.0
M.Lemasters, Cincinnati 0 0 0.0
L.Lombardo, Boston College 4 0 0.0
R.Lopez, Sam Houston St. 3 0 0.0
T.Manship, Nevada 0 0 0.0
Z.Marini, Tulane 0 0 0.0
P.McAteer, Troy 4 0 0.0
W.McCune, Clemson 0 0 0.0
C.McGrath, Minnesota 0 0 0.0
J.McGuire, Auburn 0 0 0.0
A.McPherson, Auburn 5 0 0.0
J.Medina, Air Force 4 0 0.0
E.Moczulski, Washington 4 0 0.0
J.Moore, Appalachian St. 0 0 0.0
C.Munguia, New Mexico 0 0 0.0
J.Murphy, UTSA 4 0 0.0
A.Nelms, FAU 4 0 0.0
K.Nguma, North Texas 5 0 0.0
E.Noel, Florida 0 0 0.0
C.Ojeda, Oregon St. 5 0 0.0
B.Olson, Air Force 1 0 0.0
L.Osada, Illinois 1 0 0.0
N.Ottomanelli, Sam Houston St. 3 0 0.0
L.Padron, Texas A&M 1 0 0.0
G.Panikowski, Oklahoma St. 0 0 0.0
M.Pavlovich, Syracuse 0 0 0.0
N.Perez, East Carolina 1 0 0.0
S.Perret, LSU 0 0 0.0
D.Pizzaro, Rutgers 2 0 0.0
J.Placzek, Indiana 1 0 0.0
T.Prasuhn, Arizona 1 0 0.0
A.Quinn, Boston College 2 0 0.0
B.Reus, Florida St. 2 0 0.0
L.Rickman, Georgia St. 2 0 0.0
C.Rosa, James Madison 4 0 0.0
R.Sanchez, Southern Cal 0 0 0.0
J.Scardina, Army 0 0 0.0
E.Schmidt, Notre Dame 2 0 0.0
A.Seidler, Stanford 0 0 0.0
C.Sempebwa, TCU 0 0 0.0
H.Simon, Tulsa 0 0 0.0
B.Sislo, Michigan St. 3 0 0.0
T.Smack, Florida 4 0 0.0
C.Smith, Iowa St. 3 0 0.0
G.Spetic, Memphis 5 0 0.0
L.Stagg, Louisiana-Monroe 4 0 0.0
C.Steinkamp, New Mexico 4 0 0.0
E.Stumpf, Buffalo 0 0 0.0
S.Sullins, Uconn 1 0 0.0
B.Sunderland, Michigan 4 0 0.0
N.Sutcliffe, Colorado St. 0 0 0.0
J.Taylor, Georgia Tech 0 0 0.0
B.Taylor, Indiana 0 0 0.0
K.Tijerina, Pittsburgh 0 0 0.0
C.Tripp, Fresno St. 0 0 0.0
R.Tubbs, Air Force 4 0 0.0
T.Tumey, Texas A&M 0 0 0.0
S.Turner, Purdue 4 0 0.0
N.Vakos, Wisconsin 4 0 0.0
C.VanHuis, Cent. Michigan 0 0 0.0
A.VanSlyke, James Madison 0 0 0.0
C.Voss, Michigan St. 1 0 0.0
M.Walker, Oregon St. 1 0 0.0
J.Weinberg, Florida St. 4 0 0.0
C.Wilbanks, Southern Miss. 3 0 0.0
B.Woodman, Middle Tennessee 5 0 0.0
P.Woodring, Georgia 4 0 0.0
D.Zvada, Michigan 4 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up