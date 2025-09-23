Live Radio
NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

September 23, 2025, 11:15 AM

Punting

G Punts Avg
E.Slibeck, Virginia 3 3 53.7
R.Eckley, Michigan St. 4 13 53.0
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
G.Miller, Oklahoma 3 13 51.0
C.Maynard, W. Kentucky 4 17 50.8
L.Freer, Air Force 3 6 50.2
M.Tomasek, E. Michigan 4 15 49.8
O.Doyle, Boise St. 3 8 49.8
J.Stonehouse, Syracuse 4 16 49.6
E.Crenshaw, Troy 4 22 49.0
B.Hansen, Colorado St. 3 12 48.8
G.Nwosu, Penn St. 3 5 48.6
L.Akers, Northwestern 3 9 48.4
M.Nichols, Georgia Tech 4 9 48.4
C.Weselman, Missouri 4 7 48.3
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 2 1 48.0
C.Schwartz, Louisville 3 3 48.0
Q.Warren, Indiana 4 6 48.0
F.Lappin, Kansas 3 13 47.8
B.McFerson, Maryland 4 22 47.6
D.Bale, Arkansas 4 11 47.5
J.Ulrich, Oklahoma 4 2 47.5
K.Andrews, Umass 3 16 47.4
R.Dakin, Iowa 4 10 47.3
P.Williams, Baylor 4 9 47.2
J.McCallister, Purdue 4 10 47.2
T.Perkins, Iowa St. 4 10 47.2
B.Doud, Alabama 3 5 47.0
N.Haberer, Vanderbilt 4 5 47.0
M.McCarthy, Indiana 2 1 47.0
M.Love, South Carolina 4 17 46.9
C.Hogan, UTSA 4 21 46.8
L.Dougherty, Houston 3 13 46.6
G.Chadwick, LSU 4 16 46.6
J.Bouwmeester, Texas 4 16 46.5
K.Crimmins, Illinois 4 16 46.4
L.Lupo, FAU 3 8 46.2
O.Bird, Mississippi 4 9 46.2
A.Clark, Tulane 4 15 46.1
C.Leon, South Florida 4 16 46.1
T.Doman, Florida 4 17 46.1
N.Botsford, UTEP 4 21 46.0
J.Anderson, Rutgers 3 5 46.0
M.Fletcher, Cincinnati 3 8 46.0
D.Sparks, Virginia 4 4 46.0
H.Green, San Diego St. 3 17 45.9
D.Greaves, Colorado 4 19 45.8
R.Chandley, Georgia St. 4 20 45.8
D.Hughes, New Mexico 3 9 45.8
B.Thorson, Georgia 2 7 45.4
B.Gowers, Hawaii 5 21 45.4
J.Rendell, Notre Dame 2 6 45.3
J.Chance, Louisiana Tech 4 28 45.2
A.Logan, Middle Tennessee 4 24 45.2
T.Carrizosa, San Jose St. 3 12 45.1
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
A.Winsor, Oregon St. 4 20 44.8
C.Noonkester, NC State 4 13 44.8
N.Veltsistas, Virginia Tech 4 16 44.8
W.Pahl, Oklahoma St. 3 19 44.8
R.Harradine, Southern Miss. 4 4 44.8
A.Laros, Kentucky 3 14 44.7
E.Pulliam, Mississippi St. 4 7 44.7
I.Brandt, Old Dominion 3 10 44.7
A.Saul, Ball St. 4 21 44.4
J.Castle, Akron 4 16 44.4
K.Floyd, Arizona St. 4 11 44.4
L.Carrigan, Memphis 4 14 44.4
A.Davies, Tulsa 4 15 44.3
L.Rehkow, Utah St. 4 22 44.3
S.McDonald, Missouri St. 4 9 44.2
B.Ettridge, Nevada 4 15 44.1
S.Vander Haar, BYU 3 8 44.1
A.Bacchetta, Rice 4 19 44.1
C.Junko, Pittsburgh 3 12 44.1
N.Totten, Marshall 4 23 44.0
N.Torney, Louisiana-Lafayette 4 16 43.9
B.Johnson, Akron 4 7 43.9
O.Phillips, Utah 4 12 43.8
W.McSparron, SMU 4 15 43.7
J.Ross, Tennessee 4 11 43.7
D.Joyce, Miami 4 12 43.7
T.O’Halloran, East Carolina 1 3 43.7
C.Durkin, Kent St. 4 15 43.6
M.Kern, California 4 15 43.6
C.Gerrand, Sam Houston St. 4 23 43.5
S.McClannan, Kansas St. 4 15 43.5
J.Burgess, Texas Tech 4 10 43.4
C.Brown, UNLV 4 11 43.4
J.McGuire, Ohio St. 3 6 43.3
J.Waller, Arkansas St. 4 18 43.3
S.Johnson, Southern Cal 4 4 43.2
E.Sebafundi, Coastal Carolina 4 20 43.2
J.Smith, Clemson 4 13 43.2
A.Bertrams, Wisconsin 4 17 43.1
T.White, Texas A&M 3 12 43.1
G.Addison, Kansas 4 3 43.0
B.Edmiston, Wyoming 4 22 43.0
B.Long, Charlotte 4 19 43.0
A.Wilson, Nebraska 3 8 43.0
T.Wilhoit, FIU 4 16 42.9
D.Vuckovic, N. Illinois 3 14 42.8
M.Dean, New Mexico St. 3 20 42.8
A.Flintoft, Stanford 4 19 42.7
C.Stutz, Uconn 4 16 42.6
M.Haines, Ohio 4 15 42.6
O.Straw, West Virginia 4 25 42.6
D.Drennan, Buffalo 4 19 42.6
H.Kaak, Auburn 4 14 42.4
S.Florio, Boston College 3 13 42.0
R.Leavy, East Carolina 4 11 42.0
D.Nunez, Texas State 4 11 42.0
M.Chiumento, Florida St. 3 3 41.7
B.Honore, California 4 3 41.7
I.Ratliff, Appalachian St. 3 9 41.7
M.Salgado-Medina, Arizona 3 6 41.7
H.Hollenbeck, Michigan 4 14 41.6
N.Verdugo, Fresno St. 5 11 41.6
T.Weston, Minnesota 3 8 41.6
J.Huiet, Kennesaw St. 4 19 41.5
J.Wagenseller, Army 2 7 41.4
P.Foley, UAB 4 11 41.3
D.Duley, Cent. Michigan 4 17 41.2
R.Millmore, W. Michigan 4 24 40.9
K.Reynoldson, Duke 4 7 40.9
A.Smith, Georgia Southern 4 19 40.8
R.Harris, Washington St. 4 16 40.8
J.Henderson, Bowling Green 4 20 40.6
P.Stainton, Miami (Ohio) 3 15 40.5
T.Maginness, North Carolina 4 17 40.5
Z.Chapeau, Cent. Michigan 2 3 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 4 7 40.3
M.Ryan, Louisiana-Monroe 3 14 40.1
M.Morgan, Liberty 4 15 40.0
C.Donaghy, Jacksonville St. 4 11 39.8
S.Evans, North Texas 4 9 39.8
W.Karoll, UCLA 3 11 39.7
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 4 6 39.5
D.Atton, Temple 4 23 39.4
E.Duran, Toledo 4 21 39.4
L.Dunne, Washington 3 2 39.0
C.Joseph, Wake Forest 3 15 38.9
J.Carlson, Navy 3 6 38.8
J.Murley, Southern Miss. 4 13 38.8
B.Lach, Delaware 4 10 38.6
A.Venneri, UCF 3 8 38.4
P.Rea, James Madison 3 8 38.0
I.Lovison, Arizona 1 1 37.0
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
M.McKenzie, Arizona St. 2 3 36.7
A.Pulkkinen, South Alabama 4 9 36.6
R.Kessinger, E. Michigan 4 1 36.0
L.Goater, South Florida 2 2 35.5
N.Tiyce, Mississippi St. 4 6 34.8
E.Craw, TCU 3 6 33.8
J.Gilbert, Iowa St. 1 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 2 8 30.2
N.Hauser, Clemson 4 1 28.0
D.Chapeau, Louisville 3 5 27.6
B.Abbe, Umass 0 0 0.0
A.Abbott, Texas A&M 0 0 0.0
C.Allen, Rice 1 0 0.0
T.Allen, Washington 0 0 0.0
C.Amaya, Arkansas St. 4 0 0.0
J.Armbruster, Navy 0 0 0.0
H.Arnold, Baylor 0 0 0.0
A.Asparuhov, Alabama 1 0 0.0
D.Bajric, Navy 0 0 0.0
D.Barker, New Mexico St. 0 0 0.0
R.Barker, Penn St. 3 0 0.0
H.Bates, Georgia 0 0 0.0
Z.Benedict, Middle Tennessee 0 0 0.0
E.Black, TCU 3 0 0.0
E.Bowman, Arkansas St. 0 0 0.0
A.Britton, Army 3 0 0.0
T.Bryant, Georgia Southern 4 0 0.0
A.Bullock, N. Illinois 0 0 0.0
A.Burrell, LSU 4 0 0.0
C.Byrd, Virginia Tech 0 0 0.0
R.Callaghan, Old Dominion 3 0 0.0
J.Cannon, W. Kentucky 4 0 0.0
C.Carr, Colorado St. 0 0 0.0
B.Chambers, UTSA 0 0 0.0
J.Cheek, Utah 1 0 0.0
M.Choules, Kennesaw St. 0 0 0.0
J.Cleaver, UTEP 2 0 0.0
A.Conrad, East Carolina 1 0 0.0
T.Cragun, UTEP 0 0 0.0
R.Czeremcha`, FIU 3 0 0.0
A.Daugherty, Virginia Tech 0 0 0.0
C.Davis, Miami 4 0 0.0
R.Degyansky, Duke 0 0 0.0
B.Denaburg, Minnesota 3 0 0.0
M.Dennis, Wake Forest 0 0 0.0
J.Dewers, Vanderbilt 2 0 0.0
P.Domschke, W. Michigan 4 0 0.0
W.Duncan, Air Force 0 0 0.0
P.Durkin, Tulane 4 0 0.0
D.Dzioban, Miami (Ohio) 2 0 0.0
N.Eichner, Old Dominion 1 0 0.0
J.Fielding, Ohio St. 3 0 0.0
M.Forte, Old Dominion 0 0 0.0
K.Francone, New Mexico St. 0 0 0.0
B.Franke, Indiana 4 0 0.0
B.Gaines, Georgia St. 4 0 0.0
D.Gerlach, Colorado 0 0 0.0
C.Gibbs, Auburn 3 0 0.0
M.Gilbert, Tennessee 4 0 0.0
T.Gillis, Memphis 4 0 0.0
E.Gota, Rice 4 0 0.0
A.Grace, FAU 0 0 0.0
L.Gregory, Southern Miss. 0 0 0.0
G.Gross, Washington 3 0 0.0
L.Guerra, Army 0 0 0.0
R.Gunn, Clemson 4 0 0.0
I.Hankins, Colorado St. 3 0 0.0
T.Hartley, Georgia Southern 0 0 0.0
M.Hauck, Mississippi St. 4 0 0.0
O.Hautanen, Buffalo 0 0 0.0
R.Hawk, New Mexico St. 3 0 0.0
G.Helm, Wyoming 3 0 0.0
S.Henson, Minnesota 0 0 0.0
G.Hurych, Oregon 4 0 0.0
M.James, Texas State 4 0 0.0
W.Joyce, Middle Tennessee 0 0 0.0
M.Kelley, South Carolina 4 0 0.0
S.Keltner, SMU 4 0 0.0
D.Kemp, Minnesota 0 0 0.0
T.Kenner, Bowling Green 4 0 0.0
K.Kent, Louisiana Tech 0 0 0.0
J.Kleather, Bowling Green 4 0 0.0
K.Konrardy, Iowa St. 4 0 0.0
M.Larson, Louisiana-Monroe 0 0 0.0
M.Lemasters, Cincinnati 0 0 0.0
R.Lopez, Sam Houston St. 3 0 0.0
M.Lye, Umass 3 0 0.0
T.Manship, Nevada 0 0 0.0
Z.Marini, Tulane 0 0 0.0
L.Marjan, Kansas 4 0 0.0
L.McCreery, Oregon St. 0 0 0.0
W.McCune, Clemson 0 0 0.0
N.McGough, UCF 1 0 0.0
C.McGrath, Minnesota 0 0 0.0
C.McVay, Appalachian St. 3 0 0.0
A.Melesio, San Jose St. 0 0 0.0
A.Nelms, FAU 3 0 0.0
C.Ojeda, Oregon St. 4 0 0.0
B.Olson, Air Force 1 0 0.0
L.Osada, Illinois 1 0 0.0
L.Padron, Texas A&M 1 0 0.0
A.Parker, Tulane 0 0 0.0
C.Patton, Kansas St. 0 0 0.0
J.Perez, UTSA 0 0 0.0
N.Perez, East Carolina 1 0 0.0
S.Perret, LSU 0 0 0.0
T.Petz, Washington St. 0 0 0.0
J.Placzek, Indiana 1 0 0.0
J.Ploszay, Wake Forest 0 0 0.0
S.Porath, Purdue 4 0 0.0
A.Quinn, Boston College 1 0 0.0
C.Ranvier, Louisville 3 0 0.0
J.Reeser, Boise St. 1 0 0.0
B.Reus, Florida St. 2 0 0.0
B.Richter, Minnesota 0 0 0.0
H.Robertson, Michigan 0 0 0.0
C.Rosa, James Madison 3 0 0.0
T.Ryan, Sam Houston St. 0 0 0.0
T.Sandell, Oklahoma 4 0 0.0
J.Scardina, Army 0 0 0.0
J.Schlenhardt, N. Illinois 0 0 0.0
R.Schuback, Alabama 1 0 0.0
A.Seidler, Stanford 0 0 0.0
L.Shaffer, Georgia Tech 1 0 0.0
H.Simon, Tulsa 0 0 0.0
B.Sislo, Michigan St. 3 0 0.0
C.Smith, Iowa St. 2 0 0.0
L.Stagg, Louisiana-Monroe 3 0 0.0
C.Steinkamp, New Mexico 3 0 0.0
C.Stumbaugh, Ball St. 4 0 0.0
E.Stumpf, Buffalo 0 0 0.0
N.Sutcliffe, Colorado St. 0 0 0.0
B.Taylor, Vanderbilt 4 0 0.0
R.Thompson, Penn St. 3 0 0.0
K.Tijerina, Pittsburgh 0 0 0.0
C.Tripp, Fresno St. 0 0 0.0
R.Tubbs, Air Force 3 0 0.0
T.Tumey, Texas A&M 0 0 0.0
C.VanHuis, Cent. Michigan 0 0 0.0
I.Wagner, Arizona 3 0 0.0
M.Walker, Oregon St. 0 0 0.0
B.Watts, Ohio 0 0 0.0
C.Weasler, Vanderbilt 0 0 0.0
J.Weinberg, Florida St. 3 0 0.0
W.Weisberg, Southern Cal 1 0 0.0
A.Welch, Oklahoma 1 0 0.0
C.Wilbanks, Southern Miss. 2 0 0.0
P.Williams, Colorado St. 0 0 0.0
C.Willis, Liberty 0 0 0.0
D.Zvada, Michigan 4 0 0.0

