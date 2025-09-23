NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|E.Slibeck, Virginia
|3
|3
|53.7
|R.Eckley, Michigan St.
|4
|13
|53.0
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|G.Miller, Oklahoma
|3
|13
|51.0
|C.Maynard, W. Kentucky
|4
|17
|50.8
|L.Freer, Air Force
|3
|6
|50.2
|M.Tomasek, E. Michigan
|4
|15
|49.8
|O.Doyle, Boise St.
|3
|8
|49.8
|J.Stonehouse, Syracuse
|4
|16
|49.6
|E.Crenshaw, Troy
|4
|22
|49.0
|B.Hansen, Colorado St.
|3
|12
|48.8
|G.Nwosu, Penn St.
|3
|5
|48.6
|L.Akers, Northwestern
|3
|9
|48.4
|M.Nichols, Georgia Tech
|4
|9
|48.4
|C.Weselman, Missouri
|4
|7
|48.3
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|2
|1
|48.0
|C.Schwartz, Louisville
|3
|3
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|4
|6
|48.0
|F.Lappin, Kansas
|3
|13
|47.8
|B.McFerson, Maryland
|4
|22
|47.6
|D.Bale, Arkansas
|4
|11
|47.5
|J.Ulrich, Oklahoma
|4
|2
|47.5
|K.Andrews, Umass
|3
|16
|47.4
|R.Dakin, Iowa
|4
|10
|47.3
|P.Williams, Baylor
|4
|9
|47.2
|J.McCallister, Purdue
|4
|10
|47.2
|T.Perkins, Iowa St.
|4
|10
|47.2
|B.Doud, Alabama
|3
|5
|47.0
|N.Haberer, Vanderbilt
|4
|5
|47.0
|M.McCarthy, Indiana
|2
|1
|47.0
|M.Love, South Carolina
|4
|17
|46.9
|C.Hogan, UTSA
|4
|21
|46.8
|L.Dougherty, Houston
|3
|13
|46.6
|G.Chadwick, LSU
|4
|16
|46.6
|J.Bouwmeester, Texas
|4
|16
|46.5
|K.Crimmins, Illinois
|4
|16
|46.4
|L.Lupo, FAU
|3
|8
|46.2
|O.Bird, Mississippi
|4
|9
|46.2
|A.Clark, Tulane
|4
|15
|46.1
|C.Leon, South Florida
|4
|16
|46.1
|T.Doman, Florida
|4
|17
|46.1
|N.Botsford, UTEP
|4
|21
|46.0
|J.Anderson, Rutgers
|3
|5
|46.0
|M.Fletcher, Cincinnati
|3
|8
|46.0
|D.Sparks, Virginia
|4
|4
|46.0
|H.Green, San Diego St.
|3
|17
|45.9
|D.Greaves, Colorado
|4
|19
|45.8
|R.Chandley, Georgia St.
|4
|20
|45.8
|D.Hughes, New Mexico
|3
|9
|45.8
|B.Thorson, Georgia
|2
|7
|45.4
|B.Gowers, Hawaii
|5
|21
|45.4
|J.Rendell, Notre Dame
|2
|6
|45.3
|J.Chance, Louisiana Tech
|4
|28
|45.2
|A.Logan, Middle Tennessee
|4
|24
|45.2
|T.Carrizosa, San Jose St.
|3
|12
|45.1
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|A.Winsor, Oregon St.
|4
|20
|44.8
|C.Noonkester, NC State
|4
|13
|44.8
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|4
|16
|44.8
|W.Pahl, Oklahoma St.
|3
|19
|44.8
|R.Harradine, Southern Miss.
|4
|4
|44.8
|A.Laros, Kentucky
|3
|14
|44.7
|E.Pulliam, Mississippi St.
|4
|7
|44.7
|I.Brandt, Old Dominion
|3
|10
|44.7
|A.Saul, Ball St.
|4
|21
|44.4
|J.Castle, Akron
|4
|16
|44.4
|K.Floyd, Arizona St.
|4
|11
|44.4
|L.Carrigan, Memphis
|4
|14
|44.4
|A.Davies, Tulsa
|4
|15
|44.3
|L.Rehkow, Utah St.
|4
|22
|44.3
|S.McDonald, Missouri St.
|4
|9
|44.2
|B.Ettridge, Nevada
|4
|15
|44.1
|S.Vander Haar, BYU
|3
|8
|44.1
|A.Bacchetta, Rice
|4
|19
|44.1
|C.Junko, Pittsburgh
|3
|12
|44.1
|N.Totten, Marshall
|4
|23
|44.0
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|4
|16
|43.9
|B.Johnson, Akron
|4
|7
|43.9
|O.Phillips, Utah
|4
|12
|43.8
|W.McSparron, SMU
|4
|15
|43.7
|J.Ross, Tennessee
|4
|11
|43.7
|D.Joyce, Miami
|4
|12
|43.7
|T.O’Halloran, East Carolina
|1
|3
|43.7
|C.Durkin, Kent St.
|4
|15
|43.6
|M.Kern, California
|4
|15
|43.6
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|4
|23
|43.5
|S.McClannan, Kansas St.
|4
|15
|43.5
|J.Burgess, Texas Tech
|4
|10
|43.4
|C.Brown, UNLV
|4
|11
|43.4
|J.McGuire, Ohio St.
|3
|6
|43.3
|J.Waller, Arkansas St.
|4
|18
|43.3
|S.Johnson, Southern Cal
|4
|4
|43.2
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|4
|20
|43.2
|J.Smith, Clemson
|4
|13
|43.2
|A.Bertrams, Wisconsin
|4
|17
|43.1
|T.White, Texas A&M
|3
|12
|43.1
|G.Addison, Kansas
|4
|3
|43.0
|B.Edmiston, Wyoming
|4
|22
|43.0
|B.Long, Charlotte
|4
|19
|43.0
|A.Wilson, Nebraska
|3
|8
|43.0
|T.Wilhoit, FIU
|4
|16
|42.9
|D.Vuckovic, N. Illinois
|3
|14
|42.8
|M.Dean, New Mexico St.
|3
|20
|42.8
|A.Flintoft, Stanford
|4
|19
|42.7
|C.Stutz, Uconn
|4
|16
|42.6
|M.Haines, Ohio
|4
|15
|42.6
|O.Straw, West Virginia
|4
|25
|42.6
|D.Drennan, Buffalo
|4
|19
|42.6
|H.Kaak, Auburn
|4
|14
|42.4
|S.Florio, Boston College
|3
|13
|42.0
|R.Leavy, East Carolina
|4
|11
|42.0
|D.Nunez, Texas State
|4
|11
|42.0
|M.Chiumento, Florida St.
|3
|3
|41.7
|B.Honore, California
|4
|3
|41.7
|I.Ratliff, Appalachian St.
|3
|9
|41.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|3
|6
|41.7
|H.Hollenbeck, Michigan
|4
|14
|41.6
|N.Verdugo, Fresno St.
|5
|11
|41.6
|T.Weston, Minnesota
|3
|8
|41.6
|J.Huiet, Kennesaw St.
|4
|19
|41.5
|J.Wagenseller, Army
|2
|7
|41.4
|P.Foley, UAB
|4
|11
|41.3
|D.Duley, Cent. Michigan
|4
|17
|41.2
|R.Millmore, W. Michigan
|4
|24
|40.9
|K.Reynoldson, Duke
|4
|7
|40.9
|A.Smith, Georgia Southern
|4
|19
|40.8
|R.Harris, Washington St.
|4
|16
|40.8
|J.Henderson, Bowling Green
|4
|20
|40.6
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|3
|15
|40.5
|T.Maginness, North Carolina
|4
|17
|40.5
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|2
|3
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|4
|7
|40.3
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|3
|14
|40.1
|M.Morgan, Liberty
|4
|15
|40.0
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|4
|11
|39.8
|S.Evans, North Texas
|4
|9
|39.8
|W.Karoll, UCLA
|3
|11
|39.7
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|4
|6
|39.5
|D.Atton, Temple
|4
|23
|39.4
|E.Duran, Toledo
|4
|21
|39.4
|L.Dunne, Washington
|3
|2
|39.0
|C.Joseph, Wake Forest
|3
|15
|38.9
|J.Carlson, Navy
|3
|6
|38.8
|J.Murley, Southern Miss.
|4
|13
|38.8
|B.Lach, Delaware
|4
|10
|38.6
|A.Venneri, UCF
|3
|8
|38.4
|P.Rea, James Madison
|3
|8
|38.0
|I.Lovison, Arizona
|1
|1
|37.0
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|M.McKenzie, Arizona St.
|2
|3
|36.7
|A.Pulkkinen, South Alabama
|4
|9
|36.6
|R.Kessinger, E. Michigan
|4
|1
|36.0
|L.Goater, South Florida
|2
|2
|35.5
|N.Tiyce, Mississippi St.
|4
|6
|34.8
|E.Craw, TCU
|3
|6
|33.8
|J.Gilbert, Iowa St.
|1
|1
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|2
|8
|30.2
|N.Hauser, Clemson
|4
|1
|28.0
|D.Chapeau, Louisville
|3
|5
|27.6
|B.Abbe, Umass
|0
|0
|0.0
|A.Abbott, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|C.Allen, Rice
|1
|0
|0.0
|T.Allen, Washington
|0
|0
|0.0
|C.Amaya, Arkansas St.
|4
|0
|0.0
|J.Armbruster, Navy
|0
|0
|0.0
|H.Arnold, Baylor
|0
|0
|0.0
|A.Asparuhov, Alabama
|1
|0
|0.0
|D.Bajric, Navy
|0
|0
|0.0
|D.Barker, New Mexico St.
|0
|0
|0.0
|R.Barker, Penn St.
|3
|0
|0.0
|H.Bates, Georgia
|0
|0
|0.0
|Z.Benedict, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|E.Black, TCU
|3
|0
|0.0
|E.Bowman, Arkansas St.
|0
|0
|0.0
|A.Britton, Army
|3
|0
|0.0
|T.Bryant, Georgia Southern
|4
|0
|0.0
|A.Bullock, N. Illinois
|0
|0
|0.0
|A.Burrell, LSU
|4
|0
|0.0
|C.Byrd, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|3
|0
|0.0
|J.Cannon, W. Kentucky
|4
|0
|0.0
|C.Carr, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|B.Chambers, UTSA
|0
|0
|0.0
|J.Cheek, Utah
|1
|0
|0.0
|M.Choules, Kennesaw St.
|0
|0
|0.0
|J.Cleaver, UTEP
|2
|0
|0.0
|A.Conrad, East Carolina
|1
|0
|0.0
|T.Cragun, UTEP
|0
|0
|0.0
|R.Czeremcha`, FIU
|3
|0
|0.0
|A.Daugherty, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|C.Davis, Miami
|4
|0
|0.0
|R.Degyansky, Duke
|0
|0
|0.0
|B.Denaburg, Minnesota
|3
|0
|0.0
|M.Dennis, Wake Forest
|0
|0
|0.0
|J.Dewers, Vanderbilt
|2
|0
|0.0
|P.Domschke, W. Michigan
|4
|0
|0.0
|W.Duncan, Air Force
|0
|0
|0.0
|P.Durkin, Tulane
|4
|0
|0.0
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|2
|0
|0.0
|N.Eichner, Old Dominion
|1
|0
|0.0
|J.Fielding, Ohio St.
|3
|0
|0.0
|M.Forte, Old Dominion
|0
|0
|0.0
|K.Francone, New Mexico St.
|0
|0
|0.0
|B.Franke, Indiana
|4
|0
|0.0
|B.Gaines, Georgia St.
|4
|0
|0.0
|D.Gerlach, Colorado
|0
|0
|0.0
|C.Gibbs, Auburn
|3
|0
|0.0
|M.Gilbert, Tennessee
|4
|0
|0.0
|T.Gillis, Memphis
|4
|0
|0.0
|E.Gota, Rice
|4
|0
|0.0
|A.Grace, FAU
|0
|0
|0.0
|L.Gregory, Southern Miss.
|0
|0
|0.0
|G.Gross, Washington
|3
|0
|0.0
|L.Guerra, Army
|0
|0
|0.0
|R.Gunn, Clemson
|4
|0
|0.0
|I.Hankins, Colorado St.
|3
|0
|0.0
|T.Hartley, Georgia Southern
|0
|0
|0.0
|M.Hauck, Mississippi St.
|4
|0
|0.0
|O.Hautanen, Buffalo
|0
|0
|0.0
|R.Hawk, New Mexico St.
|3
|0
|0.0
|G.Helm, Wyoming
|3
|0
|0.0
|S.Henson, Minnesota
|0
|0
|0.0
|G.Hurych, Oregon
|4
|0
|0.0
|M.James, Texas State
|4
|0
|0.0
|W.Joyce, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|M.Kelley, South Carolina
|4
|0
|0.0
|S.Keltner, SMU
|4
|0
|0.0
|D.Kemp, Minnesota
|0
|0
|0.0
|T.Kenner, Bowling Green
|4
|0
|0.0
|K.Kent, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|J.Kleather, Bowling Green
|4
|0
|0.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|4
|0
|0.0
|M.Larson, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0.0
|M.Lemasters, Cincinnati
|0
|0
|0.0
|R.Lopez, Sam Houston St.
|3
|0
|0.0
|M.Lye, Umass
|3
|0
|0.0
|T.Manship, Nevada
|0
|0
|0.0
|Z.Marini, Tulane
|0
|0
|0.0
|L.Marjan, Kansas
|4
|0
|0.0
|L.McCreery, Oregon St.
|0
|0
|0.0
|W.McCune, Clemson
|0
|0
|0.0
|N.McGough, UCF
|1
|0
|0.0
|C.McGrath, Minnesota
|0
|0
|0.0
|C.McVay, Appalachian St.
|3
|0
|0.0
|A.Melesio, San Jose St.
|0
|0
|0.0
|A.Nelms, FAU
|3
|0
|0.0
|C.Ojeda, Oregon St.
|4
|0
|0.0
|B.Olson, Air Force
|1
|0
|0.0
|L.Osada, Illinois
|1
|0
|0.0
|L.Padron, Texas A&M
|1
|0
|0.0
|A.Parker, Tulane
|0
|0
|0.0
|C.Patton, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|J.Perez, UTSA
|0
|0
|0.0
|N.Perez, East Carolina
|1
|0
|0.0
|S.Perret, LSU
|0
|0
|0.0
|T.Petz, Washington St.
|0
|0
|0.0
|J.Placzek, Indiana
|1
|0
|0.0
|J.Ploszay, Wake Forest
|0
|0
|0.0
|S.Porath, Purdue
|4
|0
|0.0
|A.Quinn, Boston College
|1
|0
|0.0
|C.Ranvier, Louisville
|3
|0
|0.0
|J.Reeser, Boise St.
|1
|0
|0.0
|B.Reus, Florida St.
|2
|0
|0.0
|B.Richter, Minnesota
|0
|0
|0.0
|H.Robertson, Michigan
|0
|0
|0.0
|C.Rosa, James Madison
|3
|0
|0.0
|T.Ryan, Sam Houston St.
|0
|0
|0.0
|T.Sandell, Oklahoma
|4
|0
|0.0
|J.Scardina, Army
|0
|0
|0.0
|J.Schlenhardt, N. Illinois
|0
|0
|0.0
|R.Schuback, Alabama
|1
|0
|0.0
|A.Seidler, Stanford
|0
|0
|0.0
|L.Shaffer, Georgia Tech
|1
|0
|0.0
|H.Simon, Tulsa
|0
|0
|0.0
|B.Sislo, Michigan St.
|3
|0
|0.0
|C.Smith, Iowa St.
|2
|0
|0.0
|L.Stagg, Louisiana-Monroe
|3
|0
|0.0
|C.Steinkamp, New Mexico
|3
|0
|0.0
|C.Stumbaugh, Ball St.
|4
|0
|0.0
|E.Stumpf, Buffalo
|0
|0
|0.0
|N.Sutcliffe, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|B.Taylor, Vanderbilt
|4
|0
|0.0
|R.Thompson, Penn St.
|3
|0
|0.0
|K.Tijerina, Pittsburgh
|0
|0
|0.0
|C.Tripp, Fresno St.
|0
|0
|0.0
|R.Tubbs, Air Force
|3
|0
|0.0
|T.Tumey, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|C.VanHuis, Cent. Michigan
|0
|0
|0.0
|I.Wagner, Arizona
|3
|0
|0.0
|M.Walker, Oregon St.
|0
|0
|0.0
|B.Watts, Ohio
|0
|0
|0.0
|C.Weasler, Vanderbilt
|0
|0
|0.0
|J.Weinberg, Florida St.
|3
|0
|0.0
|W.Weisberg, Southern Cal
|1
|0
|0.0
|A.Welch, Oklahoma
|1
|0
|0.0
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|2
|0
|0.0
|P.Williams, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|C.Willis, Liberty
|0
|0
|0.0
|D.Zvada, Michigan
|4
|0
|0.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.