NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

September 16, 2025, 11:16 AM

Punting

G Punts Avg
E.Slibeck, Virginia 2 1 55.0
L.Freer, Air Force 2 4 53.2
J.Stonehouse, Syracuse 3 10 52.6
B.Hansen, Colorado St. 2 5 52.2
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
R.Eckley, Michigan St. 3 10 52.0
C.Maynard, W. Kentucky 3 13 51.6
M.Tomasek, E. Michigan 3 12 49.8
O.Doyle, Boise St. 2 6 49.7
J.McCallister, Purdue 3 5 49.2
F.Lappin, Kansas 2 7 49.1
G.Miller, Oklahoma 2 8 48.9
B.McFerson, Maryland 3 14 48.7
G.Nwosu, Penn St. 3 5 48.6
D.Bale, Arkansas 3 6 48.5
L.Akers, Northwestern 3 9 48.4
C.Weselman, Missouri 3 4 48.2
E.Crenshaw, Troy 3 17 48.1
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 1 1 48.0
R.Dakin, Iowa 3 7 47.9
M.Love, South Carolina 3 12 47.8
C.Hogan, UTSA 3 15 47.7
J.Ulrich, Oklahoma 3 2 47.5
K.Andrews, Umass 3 16 47.4
T.Perkins, Iowa St. 4 10 47.2
B.Doud, Alabama 3 5 47.0
N.Haberer, Vanderbilt 3 5 47.0
M.McCarthy, Indiana 1 1 47.0
B.Gowers, Hawaii 4 17 46.9
H.Green, San Diego St. 2 11 46.9
N.Botsford, UTEP 3 18 46.7
T.Carrizosa, San Jose St. 2 10 46.7
L.Dougherty, Houston 3 13 46.6
A.Clark, Tulane 3 11 46.5
J.Burgess, Texas Tech 3 4 46.5
C.Leon, South Florida 3 15 46.5
L.Lupo, FAU 3 8 46.2
M.Nichols, Georgia Tech 3 5 46.2
G.Chadwick, LSU 3 14 46.1
B.Ettridge, Nevada 3 10 46.1
M.Fletcher, Cincinnati 3 8 46.0
D.Sparks, Virginia 3 4 46.0
Q.Warren, Indiana 3 4 46.0
D.Hughes, New Mexico 3 9 45.8
P.Williams, Baylor 3 7 45.7
J.Bouwmeester, Texas 3 14 45.6
B.Thorson, Georgia 2 7 45.4
R.Chandley, Georgia St. 3 15 45.4
D.Greaves, Colorado 3 16 45.4
J.Rendell, Notre Dame 2 6 45.3
O.Bird, Mississippi 3 8 45.2
A.Davies, Tulsa 3 11 45.2
T.Doman, Florida 3 10 45.1
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
K.Crimmins, Illinois 3 8 44.9
N.Veltsistas, Virginia Tech 3 14 44.9
C.Noonkester, NC State 3 13 44.8
S.McDonald, Missouri St. 3 6 44.8
K.Floyd, Arizona St. 3 9 44.8
M.Kern, California 3 9 44.8
S.Vander Haar, BYU 2 4 44.8
A.Laros, Kentucky 3 14 44.7
I.Brandt, Old Dominion 3 10 44.7
A.Saul, Ball St. 3 17 44.6
W.Pahl, Oklahoma St. 2 14 44.6
J.Ross, Tennessee 3 8 44.5
A.Flintoft, Stanford 3 13 44.3
J.Smith, Clemson 3 9 44.1
C.Junko, Pittsburgh 3 12 44.1
J.Castle, Akron 3 14 44.1
A.Logan, Middle Tennessee 3 20 44.0
E.Sebafundi, Coastal Carolina 3 14 44.0
N.Torney, Louisiana-Lafayette 3 12 44.0
D.Joyce, Miami 3 8 43.8
T.O’Halloran, East Carolina 1 3 43.7
J.Waller, Arkansas St. 3 10 43.6
A.Bacchetta, Rice 3 13 43.5
C.Durkin, Kent St. 3 8 43.5
C.Stutz, Uconn 3 12 43.5
S.McClannan, Kansas St. 4 15 43.5
C.Gerrand, Sam Houston St. 3 14 43.4
J.Chance, Louisiana Tech 3 20 43.4
T.Wilhoit, FIU 3 13 43.4
B.Edmiston, Wyoming 3 18 43.3
J.McGuire, Ohio St. 3 6 43.3
L.Carrigan, Memphis 3 11 43.3
P.Stainton, Miami (Ohio) 2 12 43.2
L.Rehkow, Utah St. 3 20 43.1
T.White, Texas A&M 3 12 43.1
G.Addison, Kansas 3 3 43.0
J.Anderson, Rutgers 2 2 43.0
S.Johnson, Southern Cal 3 3 43.0
K.Reynoldson, Duke 3 3 43.0
C.Schwartz, Louisville 2 1 43.0
D.Nunez, Texas State 3 9 42.9
M.Dean, New Mexico St. 3 20 42.8
N.Totten, Marshall 3 19 42.7
O.Phillips, Utah 3 5 42.6
B.Johnson, Akron 3 6 42.5
B.Long, Charlotte 3 14 42.5
J.Huiet, Kennesaw St. 3 15 42.5
C.Brown, UNLV 3 9 42.4
E.Pulliam, Mississippi St. 3 5 42.4
D.Drennan, Buffalo 3 11 42.4
W.McSparron, SMU 3 11 42.4
R.Leavy, East Carolina 3 7 42.1
O.Straw, West Virginia 3 17 42.1
S.Florio, Boston College 3 13 42.0
H.Hollenbeck, Michigan 3 10 41.9
N.Verdugo, Fresno St. 4 8 41.9
M.Chiumento, Florida St. 2 3 41.7
B.Honore, California 3 3 41.7
I.Ratliff, Appalachian St. 3 9 41.7
M.Salgado-Medina, Arizona 3 6 41.7
D.Vuckovic, N. Illinois 2 11 41.6
T.Weston, Minnesota 3 8 41.6
P.Foley, UAB 3 5 41.6
J.Wagenseller, Army 2 7 41.4
D.Duley, Cent. Michigan 3 13 41.4
M.Haines, Ohio 3 13 41.3
A.Bertrams, Wisconsin 3 11 41.1
M.Ryan, Louisiana-Monroe 2 8 40.9
T.Maginness, North Carolina 3 14 40.8
J.Henderson, Bowling Green 3 13 40.5
E.Duran, Toledo 3 14 40.4
R.Millmore, W. Michigan 3 19 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 2 3 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 3 7 40.3
R.Harris, Washington St. 3 14 40.0
H.Kaak, Auburn 3 8 40.0
A.Smith, Georgia Southern 3 16 40.0
S.Evans, North Texas 3 9 39.8
W.Karoll, UCLA 3 11 39.7
D.Atton, Temple 3 16 39.4
A.Winsor, Oregon St. 3 12 39.2
L.Dunne, Washington 2 2 39.0
M.Morgan, Liberty 3 10 39.0
B.Lach, Delaware 3 9 38.9
C.Joseph, Wake Forest 3 15 38.9
J.Carlson, Navy 3 6 38.8
A.Pulkkinen, South Alabama 3 6 38.3
J.Murley, Southern Miss. 3 12 38.1
A.Venneri, UCF 2 6 37.8
N.Tiyce, Mississippi St. 3 5 37.6
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 3 4 37.5
C.Donaghy, Jacksonville St. 3 6 37.3
I.Lovison, Arizona 1 1 37.0
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
A.Wilson, Nebraska 2 4 36.8
P.Rea, James Madison 2 6 36.2
M.McKenzie, Arizona St. 1 2 35.5
E.Craw, TCU 2 3 33.7
J.Gilbert, Iowa St. 1 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 2 8 30.1
N.Hauser, Clemson 3 1 28.0
D.Chapeau, Louisville 2 5 27.6
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 2 0 0.0
T.Ahmetbasic, Michigan St. 0 0 0.0
C.Allan, Army 2 0 0.0
T.Allen, Washington 0 0 0.0
R.Armstrong, Baylor 3 0 0.0
E.Arnold, Colorado 0 0 0.0
H.Arnold, Baylor 0 0 0.0
A.Astone, Army 0 0 0.0
M.Baker, Mississippi 1 0 0.0
J.Ballard, Mississippi 0 0 0.0
G.Bartolomeo, North Carolina 0 0 0.0
H.Bates, Georgia 0 0 0.0
A.Beacom, W. Michigan 0 0 0.0
Z.Benedict, Middle Tennessee 0 0 0.0
J.Billingsley, Liberty 2 0 0.0
L.Bironas, Stanford 0 0 0.0
C.Birtwistle, NC State 3 0 0.0
B.Boehm, Ball St. 0 0 0.0
J.Bogdan, Syracuse 0 0 0.0
J.Bowman, UTEP 0 0 0.0
L.Boyd, Charlotte 3 0 0.0
T.Bryant, Georgia Southern 3 0 0.0
M.Buck, W. Kentucky 0 0 0.0
O.Castaneda, Memphis 0 0 0.0
N.Clegg, San Diego St. 1 0 0.0
R.Collins, SMU 0 0 0.0
L.Connor, Boston College 0 0 0.0
A.Conrad, East Carolina 1 0 0.0
T.Cornelius, Alabama 0 0 0.0
J.Courville, Ohio St. 1 0 0.0
E.Cox, Syracuse 0 0 0.0
S.Crossan, Liberty 0 0 0.0
D.Cunanan, Toledo 3 0 0.0
J.Cupitt, Delaware 0 0 0.0
A.Daugherty, Virginia Tech 0 0 0.0
M.Denaburg, UCF 2 0 0.0
S.Dubwig, Purdue 0 0 0.0
J.Dunn, Arkansas St. 0 0 0.0
D.Dzioban, Miami (Ohio) 1 0 0.0
M.Faulk, Army 0 0 0.0
J.Ference, N. Illinois 0 0 0.0
D. Frausto, UTEP 0 0 0.0
C.Freeman, Uconn 3 0 0.0
C.Gibbs, Auburn 2 0 0.0
G.Glasgow, New Mexico 2 0 0.0
A.Glass, N. Illinois 2 0 0.0
L.Goater, South Florida 1 0 0.0
L.Gossett, Navy 2 0 0.0
N.Gramatica, South Florida 3 0 0.0
N.Grant, FIU 3 0 0.0
R.Graziano, Oregon 0 0 0.0
A.Hadzisabic, North Texas 0 0 0.0
J.Hamel, Old Dominion 2 0 0.0
R.Hammond, Toledo 3 0 0.0
I.Hankins, Colorado St. 2 0 0.0
S.Harrington, Texas Tech 3 0 0.0
C.Harthan, NC State 0 0 0.0
J.Hathaway, Middle Tennessee 3 0 0.0
C.Hawkins, Baylor 3 0 0.0
D.Henderson, Louisiana Tech 3 0 0.0
K.Hensley, West Virginia 3 0 0.0
W.Hryszko, Kent St. 3 0 0.0
W.Hudlow, Tulane 0 0 0.0
D.Hull, E. Michigan 0 0 0.0
J.Hulstein, Army 0 0 0.0
W.Hutchison, North Texas 0 0 0.0
E.Jasso, Kansas 0 0 0.0
J.Kauwe, Kentucky 3 0 0.0
N.Keller, Louisville 2 0 0.0
T.Kenner, Bowling Green 3 0 0.0
E.Kenney, Stanford 3 0 0.0
K.Kent, Louisiana Tech 0 0 0.0
R.Kessinger, E. Michigan 3 0 0.0
J.Kleather, Bowling Green 3 0 0.0
R.Kobzeff, Fresno St. 0 0 0.0
N.Konieczynski, NC State 1 0 0.0
M.Lake, Appalachian St. 0 0 0.0
L.Lehrer, Air Force 0 0 0.0
K.Lemmerman, TCU 1 0 0.0
K.Lowe, Virginia Tech 3 0 0.0
D.Lynch, San Jose St. 2 0 0.0
L.Marjan, Kansas 3 0 0.0
A.Mata, Colorado 3 0 0.0
N.Mazzie, East Carolina 2 0 0.0
B.McAlister, Georgia St. 3 0 0.0
N.McCashland, TCU 2 0 0.0
L.McCreery, Oregon St. 0 0 0.0
T.McGough, Auburn 2 0 0.0
A.Melesio, San Jose St. 0 0 0.0
K.Melzer, UNLV 3 0 0.0
C.Meyer, California 3 0 0.0
K.Morgan, Southern Miss. 0 0 0.0
A.Murray, California 3 0 0.0
J.Nicolas, Virginia 0 0 0.0
T.Nissen, Iowa 3 0 0.0
S.O’Haire, Maryland 3 0 0.0
D.Olano, Illinois 3 0 0.0
K.Olson, W. Kentucky 0 0 0.0
M.Parker, Penn St. 1 0 0.0
A.Parker, Tulane 0 0 0.0
J.Patel, Rutgers 3 0 0.0
C.Pavon, Sam Houston St. 3 0 0.0
T.Pelino, Duke 3 0 0.0
E.Peters, California 0 0 0.0
D.Pippin, Ball St. 1 0 0.0
S.Porath, Purdue 3 0 0.0
L.Quinn, Marshall 3 0 0.0
B.Rabasco, Florida 0 0 0.0
N.Radicic, Indiana 3 0 0.0
J.Raney, Houston 0 0 0.0
C.Ranvier, Louisville 2 0 0.0
L.Rau, Illinois 0 0 0.0
J.Reeser, Boise St. 1 0 0.0
Z.Robbins, Utah St. 3 0 0.0
H.Robertson, Michigan 0 0 0.0
C.Rogers, SMU 2 0 0.0
A.Ruggles, Toledo 1 0 0.0
G.Rush, Arkansas 1 0 0.0
C.Salas, Duke 0 0 0.0
N.Salmon, Texas State 0 0 0.0
T.Sandell, Oklahoma 3 0 0.0
E.Sandvik, Wyoming 3 0 0.0
Z.Schreiner, Kentucky 0 0 0.0
R.Schuback, Alabama 1 0 0.0
J.Scullion, Rutgers 3 0 0.0
H.Smith, W. Michigan 3 0 0.0
C.Smith, Oregon St. 0 0 0.0
G.Smith, FAU 3 0 0.0
S.Springman, FIU 0 0 0.0
S.Starzyk, Arkansas 3 0 0.0
D.Stevens, Iowa 3 0 0.0
C.Stumbaugh, Ball St. 3 0 0.0
N.Tager, Kent St. 0 0 0.0
B.Taylor, Vanderbilt 3 0 0.0
J.Turbyville, Tennessee 3 0 0.0
J.Tynes, Troy 0 0 0.0
C.Weasler, Vanderbilt 0 0 0.0
J.Weeter, Purdue 0 0 0.0
J.Whatley, South Alabama 1 0 0.0
O.Wiley, Akron 2 0 0.0
P.Williams, Colorado St. 0 0 0.0
B.Williams, Kennesaw St. 2 0 0.0
A.Winkenhofer, Louisville 0 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

