NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|E.Slibeck, Virginia
|2
|1
|55.0
|L.Freer, Air Force
|2
|4
|53.2
|J.Stonehouse, Syracuse
|3
|10
|52.6
|B.Hansen, Colorado St.
|2
|5
|52.2
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|R.Eckley, Michigan St.
|3
|10
|52.0
|C.Maynard, W. Kentucky
|3
|13
|51.6
|M.Tomasek, E. Michigan
|3
|12
|49.8
|O.Doyle, Boise St.
|2
|6
|49.7
|J.McCallister, Purdue
|3
|5
|49.2
|F.Lappin, Kansas
|2
|7
|49.1
|G.Miller, Oklahoma
|2
|8
|48.9
|B.McFerson, Maryland
|3
|14
|48.7
|G.Nwosu, Penn St.
|3
|5
|48.6
|D.Bale, Arkansas
|3
|6
|48.5
|L.Akers, Northwestern
|3
|9
|48.4
|C.Weselman, Missouri
|3
|4
|48.2
|E.Crenshaw, Troy
|3
|17
|48.1
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|1
|1
|48.0
|R.Dakin, Iowa
|3
|7
|47.9
|M.Love, South Carolina
|3
|12
|47.8
|C.Hogan, UTSA
|3
|15
|47.7
|J.Ulrich, Oklahoma
|3
|2
|47.5
|K.Andrews, Umass
|3
|16
|47.4
|T.Perkins, Iowa St.
|4
|10
|47.2
|B.Doud, Alabama
|3
|5
|47.0
|N.Haberer, Vanderbilt
|3
|5
|47.0
|M.McCarthy, Indiana
|1
|1
|47.0
|B.Gowers, Hawaii
|4
|17
|46.9
|H.Green, San Diego St.
|2
|11
|46.9
|N.Botsford, UTEP
|3
|18
|46.7
|T.Carrizosa, San Jose St.
|2
|10
|46.7
|L.Dougherty, Houston
|3
|13
|46.6
|A.Clark, Tulane
|3
|11
|46.5
|J.Burgess, Texas Tech
|3
|4
|46.5
|C.Leon, South Florida
|3
|15
|46.5
|L.Lupo, FAU
|3
|8
|46.2
|M.Nichols, Georgia Tech
|3
|5
|46.2
|G.Chadwick, LSU
|3
|14
|46.1
|B.Ettridge, Nevada
|3
|10
|46.1
|M.Fletcher, Cincinnati
|3
|8
|46.0
|D.Sparks, Virginia
|3
|4
|46.0
|Q.Warren, Indiana
|3
|4
|46.0
|D.Hughes, New Mexico
|3
|9
|45.8
|P.Williams, Baylor
|3
|7
|45.7
|J.Bouwmeester, Texas
|3
|14
|45.6
|B.Thorson, Georgia
|2
|7
|45.4
|R.Chandley, Georgia St.
|3
|15
|45.4
|D.Greaves, Colorado
|3
|16
|45.4
|J.Rendell, Notre Dame
|2
|6
|45.3
|O.Bird, Mississippi
|3
|8
|45.2
|A.Davies, Tulsa
|3
|11
|45.2
|T.Doman, Florida
|3
|10
|45.1
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|K.Crimmins, Illinois
|3
|8
|44.9
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|3
|14
|44.9
|C.Noonkester, NC State
|3
|13
|44.8
|S.McDonald, Missouri St.
|3
|6
|44.8
|K.Floyd, Arizona St.
|3
|9
|44.8
|M.Kern, California
|3
|9
|44.8
|S.Vander Haar, BYU
|2
|4
|44.8
|A.Laros, Kentucky
|3
|14
|44.7
|I.Brandt, Old Dominion
|3
|10
|44.7
|A.Saul, Ball St.
|3
|17
|44.6
|W.Pahl, Oklahoma St.
|2
|14
|44.6
|J.Ross, Tennessee
|3
|8
|44.5
|A.Flintoft, Stanford
|3
|13
|44.3
|J.Smith, Clemson
|3
|9
|44.1
|C.Junko, Pittsburgh
|3
|12
|44.1
|J.Castle, Akron
|3
|14
|44.1
|A.Logan, Middle Tennessee
|3
|20
|44.0
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|3
|14
|44.0
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|3
|12
|44.0
|D.Joyce, Miami
|3
|8
|43.8
|T.O’Halloran, East Carolina
|1
|3
|43.7
|J.Waller, Arkansas St.
|3
|10
|43.6
|A.Bacchetta, Rice
|3
|13
|43.5
|C.Durkin, Kent St.
|3
|8
|43.5
|C.Stutz, Uconn
|3
|12
|43.5
|S.McClannan, Kansas St.
|4
|15
|43.5
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|3
|14
|43.4
|J.Chance, Louisiana Tech
|3
|20
|43.4
|T.Wilhoit, FIU
|3
|13
|43.4
|B.Edmiston, Wyoming
|3
|18
|43.3
|J.McGuire, Ohio St.
|3
|6
|43.3
|L.Carrigan, Memphis
|3
|11
|43.3
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|2
|12
|43.2
|L.Rehkow, Utah St.
|3
|20
|43.1
|T.White, Texas A&M
|3
|12
|43.1
|G.Addison, Kansas
|3
|3
|43.0
|J.Anderson, Rutgers
|2
|2
|43.0
|S.Johnson, Southern Cal
|3
|3
|43.0
|K.Reynoldson, Duke
|3
|3
|43.0
|C.Schwartz, Louisville
|2
|1
|43.0
|D.Nunez, Texas State
|3
|9
|42.9
|M.Dean, New Mexico St.
|3
|20
|42.8
|N.Totten, Marshall
|3
|19
|42.7
|O.Phillips, Utah
|3
|5
|42.6
|B.Johnson, Akron
|3
|6
|42.5
|B.Long, Charlotte
|3
|14
|42.5
|J.Huiet, Kennesaw St.
|3
|15
|42.5
|C.Brown, UNLV
|3
|9
|42.4
|E.Pulliam, Mississippi St.
|3
|5
|42.4
|D.Drennan, Buffalo
|3
|11
|42.4
|W.McSparron, SMU
|3
|11
|42.4
|R.Leavy, East Carolina
|3
|7
|42.1
|O.Straw, West Virginia
|3
|17
|42.1
|S.Florio, Boston College
|3
|13
|42.0
|H.Hollenbeck, Michigan
|3
|10
|41.9
|N.Verdugo, Fresno St.
|4
|8
|41.9
|M.Chiumento, Florida St.
|2
|3
|41.7
|B.Honore, California
|3
|3
|41.7
|I.Ratliff, Appalachian St.
|3
|9
|41.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|3
|6
|41.7
|D.Vuckovic, N. Illinois
|2
|11
|41.6
|T.Weston, Minnesota
|3
|8
|41.6
|P.Foley, UAB
|3
|5
|41.6
|J.Wagenseller, Army
|2
|7
|41.4
|D.Duley, Cent. Michigan
|3
|13
|41.4
|M.Haines, Ohio
|3
|13
|41.3
|A.Bertrams, Wisconsin
|3
|11
|41.1
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|2
|8
|40.9
|T.Maginness, North Carolina
|3
|14
|40.8
|J.Henderson, Bowling Green
|3
|13
|40.5
|E.Duran, Toledo
|3
|14
|40.4
|R.Millmore, W. Michigan
|3
|19
|40.4
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|2
|3
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|3
|7
|40.3
|R.Harris, Washington St.
|3
|14
|40.0
|H.Kaak, Auburn
|3
|8
|40.0
|A.Smith, Georgia Southern
|3
|16
|40.0
|S.Evans, North Texas
|3
|9
|39.8
|W.Karoll, UCLA
|3
|11
|39.7
|D.Atton, Temple
|3
|16
|39.4
|A.Winsor, Oregon St.
|3
|12
|39.2
|L.Dunne, Washington
|2
|2
|39.0
|M.Morgan, Liberty
|3
|10
|39.0
|B.Lach, Delaware
|3
|9
|38.9
|C.Joseph, Wake Forest
|3
|15
|38.9
|J.Carlson, Navy
|3
|6
|38.8
|A.Pulkkinen, South Alabama
|3
|6
|38.3
|J.Murley, Southern Miss.
|3
|12
|38.1
|A.Venneri, UCF
|2
|6
|37.8
|N.Tiyce, Mississippi St.
|3
|5
|37.6
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|3
|4
|37.5
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|3
|6
|37.3
|I.Lovison, Arizona
|1
|1
|37.0
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|A.Wilson, Nebraska
|2
|4
|36.8
|P.Rea, James Madison
|2
|6
|36.2
|M.McKenzie, Arizona St.
|1
|2
|35.5
|E.Craw, TCU
|2
|3
|33.7
|J.Gilbert, Iowa St.
|1
|1
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|2
|8
|30.1
|N.Hauser, Clemson
|3
|1
|28.0
|D.Chapeau, Louisville
|2
|5
|27.6
|K.Afrookhteh, Coastal Carolina
|2
|0
|0.0
|T.Ahmetbasic, Michigan St.
|0
|0
|0.0
|C.Allan, Army
|2
|0
|0.0
|T.Allen, Washington
|0
|0
|0.0
|R.Armstrong, Baylor
|3
|0
|0.0
|E.Arnold, Colorado
|0
|0
|0.0
|H.Arnold, Baylor
|0
|0
|0.0
|A.Astone, Army
|0
|0
|0.0
|M.Baker, Mississippi
|1
|0
|0.0
|J.Ballard, Mississippi
|0
|0
|0.0
|G.Bartolomeo, North Carolina
|0
|0
|0.0
|H.Bates, Georgia
|0
|0
|0.0
|A.Beacom, W. Michigan
|0
|0
|0.0
|Z.Benedict, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|J.Billingsley, Liberty
|2
|0
|0.0
|L.Bironas, Stanford
|0
|0
|0.0
|C.Birtwistle, NC State
|3
|0
|0.0
|B.Boehm, Ball St.
|0
|0
|0.0
|J.Bogdan, Syracuse
|0
|0
|0.0
|J.Bowman, UTEP
|0
|0
|0.0
|L.Boyd, Charlotte
|3
|0
|0.0
|T.Bryant, Georgia Southern
|3
|0
|0.0
|M.Buck, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|O.Castaneda, Memphis
|0
|0
|0.0
|N.Clegg, San Diego St.
|1
|0
|0.0
|R.Collins, SMU
|0
|0
|0.0
|L.Connor, Boston College
|0
|0
|0.0
|A.Conrad, East Carolina
|1
|0
|0.0
|T.Cornelius, Alabama
|0
|0
|0.0
|J.Courville, Ohio St.
|1
|0
|0.0
|E.Cox, Syracuse
|0
|0
|0.0
|S.Crossan, Liberty
|0
|0
|0.0
|D.Cunanan, Toledo
|3
|0
|0.0
|J.Cupitt, Delaware
|0
|0
|0.0
|A.Daugherty, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|M.Denaburg, UCF
|2
|0
|0.0
|S.Dubwig, Purdue
|0
|0
|0.0
|J.Dunn, Arkansas St.
|0
|0
|0.0
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|1
|0
|0.0
|M.Faulk, Army
|0
|0
|0.0
|J.Ference, N. Illinois
|0
|0
|0.0
|D. Frausto, UTEP
|0
|0
|0.0
|C.Freeman, Uconn
|3
|0
|0.0
|C.Gibbs, Auburn
|2
|0
|0.0
|G.Glasgow, New Mexico
|2
|0
|0.0
|A.Glass, N. Illinois
|2
|0
|0.0
|L.Goater, South Florida
|1
|0
|0.0
|L.Gossett, Navy
|2
|0
|0.0
|N.Gramatica, South Florida
|3
|0
|0.0
|N.Grant, FIU
|3
|0
|0.0
|R.Graziano, Oregon
|0
|0
|0.0
|A.Hadzisabic, North Texas
|0
|0
|0.0
|J.Hamel, Old Dominion
|2
|0
|0.0
|R.Hammond, Toledo
|3
|0
|0.0
|I.Hankins, Colorado St.
|2
|0
|0.0
|S.Harrington, Texas Tech
|3
|0
|0.0
|C.Harthan, NC State
|0
|0
|0.0
|J.Hathaway, Middle Tennessee
|3
|0
|0.0
|C.Hawkins, Baylor
|3
|0
|0.0
|D.Henderson, Louisiana Tech
|3
|0
|0.0
|K.Hensley, West Virginia
|3
|0
|0.0
|W.Hryszko, Kent St.
|3
|0
|0.0
|W.Hudlow, Tulane
|0
|0
|0.0
|D.Hull, E. Michigan
|0
|0
|0.0
|J.Hulstein, Army
|0
|0
|0.0
|W.Hutchison, North Texas
|0
|0
|0.0
|E.Jasso, Kansas
|0
|0
|0.0
|J.Kauwe, Kentucky
|3
|0
|0.0
|N.Keller, Louisville
|2
|0
|0.0
|T.Kenner, Bowling Green
|3
|0
|0.0
|E.Kenney, Stanford
|3
|0
|0.0
|K.Kent, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|R.Kessinger, E. Michigan
|3
|0
|0.0
|J.Kleather, Bowling Green
|3
|0
|0.0
|R.Kobzeff, Fresno St.
|0
|0
|0.0
|N.Konieczynski, NC State
|1
|0
|0.0
|M.Lake, Appalachian St.
|0
|0
|0.0
|L.Lehrer, Air Force
|0
|0
|0.0
|K.Lemmerman, TCU
|1
|0
|0.0
|K.Lowe, Virginia Tech
|3
|0
|0.0
|D.Lynch, San Jose St.
|2
|0
|0.0
|L.Marjan, Kansas
|3
|0
|0.0
|A.Mata, Colorado
|3
|0
|0.0
|N.Mazzie, East Carolina
|2
|0
|0.0
|B.McAlister, Georgia St.
|3
|0
|0.0
|N.McCashland, TCU
|2
|0
|0.0
|L.McCreery, Oregon St.
|0
|0
|0.0
|T.McGough, Auburn
|2
|0
|0.0
|A.Melesio, San Jose St.
|0
|0
|0.0
|K.Melzer, UNLV
|3
|0
|0.0
|C.Meyer, California
|3
|0
|0.0
|K.Morgan, Southern Miss.
|0
|0
|0.0
|A.Murray, California
|3
|0
|0.0
|J.Nicolas, Virginia
|0
|0
|0.0
|T.Nissen, Iowa
|3
|0
|0.0
|S.O’Haire, Maryland
|3
|0
|0.0
|D.Olano, Illinois
|3
|0
|0.0
|K.Olson, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|M.Parker, Penn St.
|1
|0
|0.0
|A.Parker, Tulane
|0
|0
|0.0
|J.Patel, Rutgers
|3
|0
|0.0
|C.Pavon, Sam Houston St.
|3
|0
|0.0
|T.Pelino, Duke
|3
|0
|0.0
|E.Peters, California
|0
|0
|0.0
|D.Pippin, Ball St.
|1
|0
|0.0
|S.Porath, Purdue
|3
|0
|0.0
|L.Quinn, Marshall
|3
|0
|0.0
|B.Rabasco, Florida
|0
|0
|0.0
|N.Radicic, Indiana
|3
|0
|0.0
|J.Raney, Houston
|0
|0
|0.0
|C.Ranvier, Louisville
|2
|0
|0.0
|L.Rau, Illinois
|0
|0
|0.0
|J.Reeser, Boise St.
|1
|0
|0.0
|Z.Robbins, Utah St.
|3
|0
|0.0
|H.Robertson, Michigan
|0
|0
|0.0
|C.Rogers, SMU
|2
|0
|0.0
|A.Ruggles, Toledo
|1
|0
|0.0
|G.Rush, Arkansas
|1
|0
|0.0
|C.Salas, Duke
|0
|0
|0.0
|N.Salmon, Texas State
|0
|0
|0.0
|T.Sandell, Oklahoma
|3
|0
|0.0
|E.Sandvik, Wyoming
|3
|0
|0.0
|Z.Schreiner, Kentucky
|0
|0
|0.0
|R.Schuback, Alabama
|1
|0
|0.0
|J.Scullion, Rutgers
|3
|0
|0.0
|H.Smith, W. Michigan
|3
|0
|0.0
|C.Smith, Oregon St.
|0
|0
|0.0
|G.Smith, FAU
|3
|0
|0.0
|S.Springman, FIU
|0
|0
|0.0
|S.Starzyk, Arkansas
|3
|0
|0.0
|D.Stevens, Iowa
|3
|0
|0.0
|C.Stumbaugh, Ball St.
|3
|0
|0.0
|N.Tager, Kent St.
|0
|0
|0.0
|B.Taylor, Vanderbilt
|3
|0
|0.0
|J.Turbyville, Tennessee
|3
|0
|0.0
|J.Tynes, Troy
|0
|0
|0.0
|C.Weasler, Vanderbilt
|0
|0
|0.0
|J.Weeter, Purdue
|0
|0
|0.0
|J.Whatley, South Alabama
|1
|0
|0.0
|O.Wiley, Akron
|2
|0
|0.0
|P.Williams, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|B.Williams, Kennesaw St.
|2
|0
|0.0
|A.Winkenhofer, Louisville
|0
|0
|0.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.