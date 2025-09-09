NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|E.Slibeck, Virginia
|1
|1
|55.0
|G.Nwosu, Penn St.
|2
|3
|53.3
|R.Eckley, Michigan St.
|2
|9
|52.4
|B.Hansen, Colorado St.
|2
|5
|52.2
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|C.Maynard, W. Kentucky
|3
|13
|51.6
|M.Tomasek, E. Michigan
|2
|10
|51.5
|J.Stonehouse, Syracuse
|2
|9
|51.3
|N.Haberer, Vanderbilt
|2
|2
|51.0
|J.McCallister, Purdue
|2
|3
|50.3
|K.Andrews, Umass
|2
|9
|50.1
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|1
|1
|50.0
|O.Doyle, Boise St.
|2
|6
|49.7
|C.Weselman, Missouri
|2
|3
|49.3
|F.Lappin, Kansas
|2
|7
|49.1
|B.Gowers, Hawaii
|3
|11
|49.0
|M.Fletcher, Cincinnati
|2
|6
|48.8
|D.Bale, Arkansas
|2
|5
|48.8
|B.McFerson, Maryland
|2
|10
|48.8
|N.Botsford, UTEP
|2
|13
|48.5
|C.Hogan, UTSA
|2
|11
|48.4
|E.Crenshaw, Troy
|2
|6
|48.0
|B.Doud, Alabama
|2
|3
|48.0
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|C.Noonkester, NC State
|2
|8
|47.9
|R.Dakin, Iowa
|2
|7
|47.9
|M.Love, South Carolina
|1
|5
|47.8
|G.Miller, Oklahoma
|1
|4
|47.8
|D.Greaves, Colorado
|2
|10
|47.6
|J.Ulrich, Oklahoma
|2
|2
|47.5
|A.Clark, Tulane
|2
|9
|47.2
|T.Perkins, Iowa St.
|3
|7
|47.1
|M.McCarthy, Indiana
|1
|1
|47.0
|R.Chandley, Georgia St.
|2
|11
|46.9
|H.Green, San Diego St.
|2
|11
|46.9
|T.Doman, Florida
|2
|5
|46.8
|T.Carrizosa, San Jose St.
|2
|10
|46.7
|M.Nichols, Georgia Tech
|2
|3
|46.3
|D.Sparks, Virginia
|2
|4
|46.0
|J.Waller, Arkansas St.
|2
|7
|46.0
|L.Dougherty, Houston
|2
|12
|45.8
|A.Davies, Tulsa
|2
|8
|45.6
|L.Carrigan, Memphis
|2
|5
|45.6
|C.Junko, Pittsburgh
|2
|5
|45.6
|C.Leon, South Florida
|2
|10
|45.6
|K.Reynoldson, Duke
|2
|2
|45.5
|W.McSparron, SMU
|2
|6
|45.2
|M.Dean, New Mexico St.
|2
|13
|45.1
|L.Akers, Northwestern
|2
|6
|45.0
|I.Brandt, Old Dominion
|2
|9
|45.0
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|J.Rendell, Notre Dame
|1
|4
|45.0
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|2
|4
|45.0
|S.Florio, Boston College
|2
|8
|44.9
|L.Lupo, FAU
|2
|5
|44.8
|K.Floyd, Arizona St.
|2
|9
|44.8
|S.Vander Haar, BYU
|2
|4
|44.8
|A.Saul, Ball St.
|2
|15
|44.7
|J.Bouwmeester, Texas
|2
|10
|44.7
|W.Pahl, Oklahoma St.
|2
|14
|44.6
|D.Hughes, New Mexico
|2
|7
|44.6
|J.Smith, Clemson
|2
|6
|44.5
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|2
|10
|44.5
|D.Drennan, Buffalo
|2
|7
|44.1
|J.Anderson, Rutgers
|1
|1
|44.0
|J.Burgess, Texas Tech
|2
|2
|44.0
|T.White, Texas A&M
|2
|9
|44.0
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|2
|9
|43.8
|B.Thorson, Georgia
|1
|4
|43.8
|J.Huiet, Kennesaw St.
|2
|12
|43.7
|T.O’Halloran, East Carolina
|1
|3
|43.7
|C.Stutz, Uconn
|2
|9
|43.6
|C.Durkin, Kent St.
|2
|4
|43.5
|L.Rehkow, Utah St.
|2
|16
|43.5
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|3
|14
|43.4
|B.Long, Charlotte
|2
|12
|43.4
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|1
|8
|43.4
|J.McGuire, Ohio St.
|2
|6
|43.3
|T.Weston, Minnesota
|1
|3
|43.3
|K.Crimmins, Illinois
|2
|4
|43.2
|A.Flintoft, Stanford
|2
|9
|43.1
|A.Laros, Kentucky
|2
|11
|43.1
|G.Addison, Kansas
|3
|3
|43.0
|L.Freer, Air Force
|1
|1
|43.0
|S.Johnson, Southern Cal
|2
|3
|43.0
|C.Schwartz, Louisville
|2
|1
|43.0
|A.Bacchetta, Rice
|2
|12
|42.9
|D.Atton, Temple
|2
|4
|42.8
|E.Pulliam, Mississippi St.
|2
|4
|42.8
|J.Castle, Akron
|2
|10
|42.7
|A.Logan, Middle Tennessee
|2
|13
|42.7
|J.Chance, Louisiana Tech
|2
|16
|42.6
|D.Joyce, Miami
|2
|5
|42.6
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|2
|2
|42.5
|B.Johnson, Akron
|2
|6
|42.5
|C.Brown, UNLV
|3
|9
|42.4
|Q.Warren, Indiana
|2
|3
|42.3
|O.Phillips, Utah
|2
|4
|42.2
|J.Ross, Tennessee
|2
|5
|42.2
|N.Totten, Marshall
|2
|15
|42.2
|B.Edmiston, Wyoming
|2
|12
|42.2
|D.Duley, Cent. Michigan
|2
|9
|42.1
|O.Bird, Mississippi
|2
|6
|42.0
|M.Kern, California
|2
|4
|42.0
|B.Lach, Delaware
|2
|5
|42.0
|R.Leavy, East Carolina
|2
|5
|42.0
|T.Wilhoit, FIU
|2
|8
|42.0
|P.Williams, Baylor
|2
|3
|42.0
|H.Hollenbeck, Michigan
|2
|10
|41.9
|G.Chadwick, LSU
|2
|7
|41.9
|J.Henderson, Bowling Green
|2
|7
|41.7
|M.Chiumento, Florida St.
|2
|3
|41.7
|B.Honore, California
|2
|3
|41.7
|D.Vuckovic, N. Illinois
|2
|11
|41.6
|J.Murley, Southern Miss.
|2
|8
|41.6
|D.Nunez, Texas State
|2
|6
|41.5
|M.Salgado-Medina, Arizona
|2
|4
|41.5
|J.Wagenseller, Army
|2
|7
|41.4
|W.Karoll, UCLA
|2
|6
|41.3
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|2
|8
|40.9
|T.Maginness, North Carolina
|2
|12
|40.8
|R.Millmore, W. Michigan
|2
|11
|40.7
|N.Verdugo, Fresno St.
|3
|7
|40.7
|C.Backe, Jacksonville St.
|2
|7
|40.3
|O.Straw, West Virginia
|2
|11
|40.1
|S.McDonald, Missouri St.
|2
|2
|40.0
|A.Smith, Georgia Southern
|2
|14
|39.9
|S.McClannan, Kansas St.
|3
|10
|39.8
|I.Ratliff, Appalachian St.
|2
|5
|39.6
|B.Ettridge, Nevada
|2
|4
|39.5
|A.Frederique, Missouri St.
|2
|9
|39.2
|L.Dunne, Washington
|2
|2
|39.0
|P.Foley, UAB
|2
|1
|39.0
|A.Winsor, Oregon St.
|2
|7
|38.9
|E.Duran, Toledo
|2
|11
|38.7
|H.Kaak, Auburn
|2
|6
|38.7
|A.Bertrams, Wisconsin
|2
|7
|38.4
|A.Pulkkinen, South Alabama
|2
|5
|38.2
|R.Harris, Washington St.
|2
|11
|38.1
|J.Carlson, Navy
|2
|5
|38.0
|A.Venneri, UCF
|2
|6
|37.8
|M.Haines, Ohio
|2
|6
|37.7
|N.Tiyce, Mississippi St.
|2
|5
|37.6
|S.Evans, North Texas
|2
|7
|37.6
|C.Joseph, Wake Forest
|2
|10
|37.5
|M.Morgan, Liberty
|2
|7
|37.4
|I.Lovison, Arizona
|1
|1
|37.0
|A.Wilson, Nebraska
|1
|4
|36.8
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|2
|2
|36.5
|P.Rea, James Madison
|2
|6
|36.2
|J.Gilbert, Iowa St.
|1
|1
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|2
|8
|30.1
|E.Craw, TCU
|1
|2
|30.0
|N.Hauser, Clemson
|2
|1
|28.0
|D.Chapeau, Louisville
|2
|5
|27.6
|B.Abbe, Umass
|0
|0
|0.0
|A.Abbott, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|C.Allen, Rice
|0
|0
|0.0
|C.Amaya, Arkansas St.
|2
|0
|0.0
|K. Anderson, Wyoming
|0
|0
|0.0
|M.Arenas, North Texas
|2
|0
|0.0
|P.Argent, South Carolina
|0
|0
|0.0
|A.Asparuhov, Alabama
|1
|0
|0.0
|L.Badger, Georgia
|0
|0
|0.0
|D.Bajric, Navy
|0
|0
|0.0
|R.Barker, Penn St.
|2
|0
|0.0
|D.Barker, New Mexico St.
|0
|0
|0.0
|A.Bennett, Charlotte
|0
|0
|0.0
|W.Berry, Kentucky
|2
|0
|0.0
|M.Bhaghani, UCLA
|2
|0
|0.0
|A.Birr, Georgia Tech
|2
|0
|0.0
|S.Bisesi, TCU
|0
|0
|0.0
|E.Black, TCU
|1
|0
|0.0
|S.Blake, Michigan
|0
|0
|0.0
|J.Bonilla, Texas State
|0
|0
|0.0
|C.Boomer, Boise St.
|2
|0
|0.0
|E.Bowman, Arkansas St.
|0
|0
|0.0
|C.Brown, Utah St.
|0
|0
|0.0
|B.Buchanan, Colorado
|2
|0
|0.0
|C.Buhr, Iowa
|0
|0
|0.0
|C.Byrd, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|2
|0
|0.0
|C.Carlson, Wake Forest
|2
|0
|0.0
|S.Carpenter, Pittsburgh
|2
|0
|0.0
|C.Carr, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|Carter Holden, Miami (Ohio)
|0
|0
|0.0
|J.Cleaver, UTEP
|1
|0
|0.0
|H.Craig, Florida
|0
|0
|0.0
|K.Cunanan, Nebraska
|2
|0
|0.0
|D.De Freitas, Appalachian St.
|2
|0
|0.0
|J.Deal, Missouri St.
|0
|0
|0.0
|R.Degyansky, Duke
|0
|0
|0.0
|J.Delange, UAB
|2
|0
|0.0
|B.Denaburg, Minnesota
|1
|0
|0.0
|H.DiBoyan, South Alabama
|2
|0
|0.0
|N.Dibert, E. Michigan
|2
|0
|0.0
|M.Diomede, Notre Dame
|1
|0
|0.0
|P.Domschke, W. Michigan
|2
|0
|0.0
|C.Dowd, Pittsburgh
|0
|0
|0.0
|W.Duncan, Air Force
|0
|0
|0.0
|P.Durkin, Tulane
|2
|0
|0.0
|D.Efird, Kansas
|1
|0
|0.0
|N.Eichner, Old Dominion
|1
|0
|0.0
|K.Ferrie, Mississippi St.
|2
|0
|0.0
|J.Fielding, Ohio St.
|2
|0
|0.0
|B.Ford, Arkansas
|2
|0
|0.0
|B.Gaines, Georgia St.
|2
|0
|0.0
|M.Gilbert, Tennessee
|2
|0
|0.0
|S.Glenn, Navy
|0
|0
|0.0
|L.Gregory, Southern Miss.
|0
|0
|0.0
|G.Gross, Washington
|2
|0
|0.0
|L.Guerra, Army
|0
|0
|0.0
|T.Hartley, Georgia Southern
|0
|0
|0.0
|M.Hauck, Mississippi St.
|2
|0
|0.0
|C.Helmke, Tulane
|1
|0
|0.0
|S.Henson, Minnesota
|0
|0
|0.0
|J.Horvath, North Carolina
|1
|0
|0.0
|G.Hurych, Oregon
|2
|0
|0.0
|R.Hyland, Navy
|0
|0
|0.0
|R.James, Oregon
|2
|0
|0.0
|M.James, Texas State
|2
|0
|0.0
|D.Jones, Army
|2
|0
|0.0
|A.Kasee, Ohio
|0
|0
|0.0
|M.Kelley, South Carolina
|1
|0
|0.0
|I.Kelly, Charlotte
|0
|0
|0.0
|S.Keltner, SMU
|2
|0
|0.0
|D.Kemp, Minnesota
|0
|0
|0.0
|C.Kieffer, Arizona St.
|1
|0
|0.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|3
|0
|0.0
|G.Lahm, Wisconsin
|0
|0
|0.0
|C.Lawrence, Fresno St.
|0
|0
|0.0
|M.Lemasters, Cincinnati
|0
|0
|0.0
|S.Leonard, Kent St.
|0
|0
|0.0
|R.Lopez, Sam Houston St.
|3
|0
|0.0
|A.Lounsbury, Washington St.
|0
|0
|0.0
|J.Love, Virginia Tech
|2
|0
|0.0
|R.Macneill, Wake Forest
|0
|0
|0.0
|T.Manship, Nevada
|0
|0
|0.0
|G.Marshall, Maryland
|0
|0
|0.0
|R.McCann, Rutgers
|1
|0
|0.0
|N.McGough, UCF
|1
|0
|0.0
|A.McPherson, Auburn
|2
|0
|0.0
|J.Medina, Air Force
|1
|0
|0.0
|L.Miller, UCLA
|0
|0
|0.0
|E.Moczulski, Washington
|2
|0
|0.0
|S.Morgan, Tulsa
|2
|0
|0.0
|D.Morris, Umass
|2
|0
|0.0
|C.Munguia, New Mexico
|0
|0
|0.0
|J.Murphy, UTSA
|2
|0
|0.0
|A.Nelms, FAU
|2
|0
|0.0
|P.Notaro, Alabama
|1
|0
|0.0
|P.Noyes, Maryland
|2
|0
|0.0
|Y.Obeid, Missouri St.
|2
|0
|0.0
|J.Olsen, Northwestern
|1
|0
|0.0
|B.Olson, Air Force
|1
|0
|0.0
|L.Padron, Texas A&M
|1
|0
|0.0
|C.Patton, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|B.Peacock, Ohio
|1
|0
|0.0
|N.Perez, East Carolina
|1
|0
|0.0
|C.Peterman, UCLA
|0
|0
|0.0
|M.Petro, UTSA
|2
|0
|0.0
|D.Pizzaro, Rutgers
|0
|0
|0.0
|J.Placzek, Indiana
|0
|0
|0.0
|A.Quinn, Boston College
|1
|0
|0.0
|N.Reed, Delaware
|2
|0
|0.0
|B.Reus, Florida St.
|1
|0
|0.0
|O.Robbins, Missouri
|2
|0
|0.0
|W.Rocha, Miami
|1
|0
|0.0
|M.Rohmiller, Vanderbilt
|1
|0
|0.0
|C.Rosa, James Madison
|2
|0
|0.0
|N.Ruelas, UCF
|2
|0
|0.0
|S.Rusnak, Cincinnati
|2
|0
|0.0
|L.Ryerse, Minnesota
|0
|0
|0.0
|J.Scardina, Army
|0
|0
|0.0
|J.Schlenhardt, N. Illinois
|0
|0
|0.0
|E.Schmidt, Notre Dame
|0
|0
|0.0
|M.Schramm, Akron
|0
|0
|0.0
|E.Scott, East Carolina
|2
|0
|0.0
|L.Shaffer, Georgia Tech
|1
|0
|0.0
|H.Simon, Tulsa
|0
|0
|0.0
|B.Sislo, Michigan St.
|2
|0
|0.0
|M.Slaba, Tulsa
|0
|0
|0.0
|C.Smith, Iowa St.
|1
|0
|0.0
|D.Sprague, Utah St.
|0
|0
|0.0
|E.Stumpf, Buffalo
|0
|0
|0.0
|B.Taylor, Indiana
|0
|0
|0.0
|J.Taylor, Georgia Tech
|0
|0
|0.0
|H.Tessier, Coastal Carolina
|0
|0
|0.0
|T.Tevepaugh, Miami
|0
|0
|0.0
|K.Tijerina, Pittsburgh
|0
|0
|0.0
|N.Vakos, Wisconsin
|2
|0
|0.0
|C.VanHuis, Cent. Michigan
|0
|0
|0.0
|K.Vinesett, NC State
|1
|0
|0.0
|C.Von Der Meden, Arkansas
|0
|0
|0.0
|W.Weisberg, Southern Cal
|1
|0
|0.0
|C.Wilbanks, Southern Miss.
|1
|0
|0.0
|C.Willis, Liberty
|0
|0
|0.0
|B.Woodman, Middle Tennessee
|2
|0
|0.0
|A.Zamani, Duke
|0
|0
|0.0
|D.Zvada, Michigan
|2
|0
|0.0
