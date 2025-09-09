Live Radio
NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

September 9, 2025, 11:15 AM

Punting

G Punts Avg
E.Slibeck, Virginia 1 1 55.0
G.Nwosu, Penn St. 2 3 53.3
R.Eckley, Michigan St. 2 9 52.4
B.Hansen, Colorado St. 2 5 52.2
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
C.Maynard, W. Kentucky 3 13 51.6
M.Tomasek, E. Michigan 2 10 51.5
J.Stonehouse, Syracuse 2 9 51.3
N.Haberer, Vanderbilt 2 2 51.0
J.McCallister, Purdue 2 3 50.3
K.Andrews, Umass 2 9 50.1
Z.Chapeau, Cent. Michigan 1 1 50.0
O.Doyle, Boise St. 2 6 49.7
C.Weselman, Missouri 2 3 49.3
F.Lappin, Kansas 2 7 49.1
B.Gowers, Hawaii 3 11 49.0
M.Fletcher, Cincinnati 2 6 48.8
D.Bale, Arkansas 2 5 48.8
B.McFerson, Maryland 2 10 48.8
N.Botsford, UTEP 2 13 48.5
C.Hogan, UTSA 2 11 48.4
E.Crenshaw, Troy 2 6 48.0
B.Doud, Alabama 2 3 48.0
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
C.Noonkester, NC State 2 8 47.9
R.Dakin, Iowa 2 7 47.9
M.Love, South Carolina 1 5 47.8
G.Miller, Oklahoma 1 4 47.8
D.Greaves, Colorado 2 10 47.6
J.Ulrich, Oklahoma 2 2 47.5
A.Clark, Tulane 2 9 47.2
T.Perkins, Iowa St. 3 7 47.1
M.McCarthy, Indiana 1 1 47.0
R.Chandley, Georgia St. 2 11 46.9
H.Green, San Diego St. 2 11 46.9
T.Doman, Florida 2 5 46.8
T.Carrizosa, San Jose St. 2 10 46.7
M.Nichols, Georgia Tech 2 3 46.3
D.Sparks, Virginia 2 4 46.0
J.Waller, Arkansas St. 2 7 46.0
L.Dougherty, Houston 2 12 45.8
A.Davies, Tulsa 2 8 45.6
L.Carrigan, Memphis 2 5 45.6
C.Junko, Pittsburgh 2 5 45.6
C.Leon, South Florida 2 10 45.6
K.Reynoldson, Duke 2 2 45.5
W.McSparron, SMU 2 6 45.2
M.Dean, New Mexico St. 2 13 45.1
L.Akers, Northwestern 2 6 45.0
I.Brandt, Old Dominion 2 9 45.0
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
J.Rendell, Notre Dame 1 4 45.0
N.Torney, Louisiana-Lafayette 2 4 45.0
S.Florio, Boston College 2 8 44.9
L.Lupo, FAU 2 5 44.8
K.Floyd, Arizona St. 2 9 44.8
S.Vander Haar, BYU 2 4 44.8
A.Saul, Ball St. 2 15 44.7
J.Bouwmeester, Texas 2 10 44.7
W.Pahl, Oklahoma St. 2 14 44.6
D.Hughes, New Mexico 2 7 44.6
J.Smith, Clemson 2 6 44.5
N.Veltsistas, Virginia Tech 2 10 44.5
D.Drennan, Buffalo 2 7 44.1
J.Anderson, Rutgers 1 1 44.0
J.Burgess, Texas Tech 2 2 44.0
T.White, Texas A&M 2 9 44.0
E.Sebafundi, Coastal Carolina 2 9 43.8
B.Thorson, Georgia 1 4 43.8
J.Huiet, Kennesaw St. 2 12 43.7
T.O’Halloran, East Carolina 1 3 43.7
C.Stutz, Uconn 2 9 43.6
C.Durkin, Kent St. 2 4 43.5
L.Rehkow, Utah St. 2 16 43.5
C.Gerrand, Sam Houston St. 3 14 43.4
B.Long, Charlotte 2 12 43.4
P.Stainton, Miami (Ohio) 1 8 43.4
J.McGuire, Ohio St. 2 6 43.3
T.Weston, Minnesota 1 3 43.3
K.Crimmins, Illinois 2 4 43.2
A.Flintoft, Stanford 2 9 43.1
A.Laros, Kentucky 2 11 43.1
G.Addison, Kansas 3 3 43.0
L.Freer, Air Force 1 1 43.0
S.Johnson, Southern Cal 2 3 43.0
C.Schwartz, Louisville 2 1 43.0
A.Bacchetta, Rice 2 12 42.9
D.Atton, Temple 2 4 42.8
E.Pulliam, Mississippi St. 2 4 42.8
J.Castle, Akron 2 10 42.7
A.Logan, Middle Tennessee 2 13 42.7
J.Chance, Louisiana Tech 2 16 42.6
D.Joyce, Miami 2 5 42.6
C.Donaghy, Jacksonville St. 2 2 42.5
B.Johnson, Akron 2 6 42.5
C.Brown, UNLV 3 9 42.4
Q.Warren, Indiana 2 3 42.3
O.Phillips, Utah 2 4 42.2
J.Ross, Tennessee 2 5 42.2
N.Totten, Marshall 2 15 42.2
B.Edmiston, Wyoming 2 12 42.2
D.Duley, Cent. Michigan 2 9 42.1
O.Bird, Mississippi 2 6 42.0
M.Kern, California 2 4 42.0
B.Lach, Delaware 2 5 42.0
R.Leavy, East Carolina 2 5 42.0
T.Wilhoit, FIU 2 8 42.0
P.Williams, Baylor 2 3 42.0
H.Hollenbeck, Michigan 2 10 41.9
G.Chadwick, LSU 2 7 41.9
J.Henderson, Bowling Green 2 7 41.7
M.Chiumento, Florida St. 2 3 41.7
B.Honore, California 2 3 41.7
D.Vuckovic, N. Illinois 2 11 41.6
J.Murley, Southern Miss. 2 8 41.6
D.Nunez, Texas State 2 6 41.5
M.Salgado-Medina, Arizona 2 4 41.5
J.Wagenseller, Army 2 7 41.4
W.Karoll, UCLA 2 6 41.3
M.Ryan, Louisiana-Monroe 2 8 40.9
T.Maginness, North Carolina 2 12 40.8
R.Millmore, W. Michigan 2 11 40.7
N.Verdugo, Fresno St. 3 7 40.7
C.Backe, Jacksonville St. 2 7 40.3
O.Straw, West Virginia 2 11 40.1
S.McDonald, Missouri St. 2 2 40.0
A.Smith, Georgia Southern 2 14 39.9
S.McClannan, Kansas St. 3 10 39.8
I.Ratliff, Appalachian St. 2 5 39.6
B.Ettridge, Nevada 2 4 39.5
A.Frederique, Missouri St. 2 9 39.2
L.Dunne, Washington 2 2 39.0
P.Foley, UAB 2 1 39.0
A.Winsor, Oregon St. 2 7 38.9
E.Duran, Toledo 2 11 38.7
H.Kaak, Auburn 2 6 38.7
A.Bertrams, Wisconsin 2 7 38.4
A.Pulkkinen, South Alabama 2 5 38.2
R.Harris, Washington St. 2 11 38.1
J.Carlson, Navy 2 5 38.0
A.Venneri, UCF 2 6 37.8
M.Haines, Ohio 2 6 37.7
N.Tiyce, Mississippi St. 2 5 37.6
S.Evans, North Texas 2 7 37.6
C.Joseph, Wake Forest 2 10 37.5
M.Morgan, Liberty 2 7 37.4
I.Lovison, Arizona 1 1 37.0
A.Wilson, Nebraska 1 4 36.8
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 2 2 36.5
P.Rea, James Madison 2 6 36.2
J.Gilbert, Iowa St. 1 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 2 8 30.1
E.Craw, TCU 1 2 30.0
N.Hauser, Clemson 2 1 28.0
D.Chapeau, Louisville 2 5 27.6
B.Abbe, Umass 0 0 0.0
A.Abbott, Texas A&M 0 0 0.0
C.Allen, Rice 0 0 0.0
C.Amaya, Arkansas St. 2 0 0.0
K. Anderson, Wyoming 0 0 0.0
M.Arenas, North Texas 2 0 0.0
P.Argent, South Carolina 0 0 0.0
A.Asparuhov, Alabama 1 0 0.0
L.Badger, Georgia 0 0 0.0
D.Bajric, Navy 0 0 0.0
R.Barker, Penn St. 2 0 0.0
D.Barker, New Mexico St. 0 0 0.0
A.Bennett, Charlotte 0 0 0.0
W.Berry, Kentucky 2 0 0.0
M.Bhaghani, UCLA 2 0 0.0
A.Birr, Georgia Tech 2 0 0.0
S.Bisesi, TCU 0 0 0.0
E.Black, TCU 1 0 0.0
S.Blake, Michigan 0 0 0.0
J.Bonilla, Texas State 0 0 0.0
C.Boomer, Boise St. 2 0 0.0
E.Bowman, Arkansas St. 0 0 0.0
C.Brown, Utah St. 0 0 0.0
B.Buchanan, Colorado 2 0 0.0
C.Buhr, Iowa 0 0 0.0
C.Byrd, Virginia Tech 0 0 0.0
R.Callaghan, Old Dominion 2 0 0.0
C.Carlson, Wake Forest 2 0 0.0
S.Carpenter, Pittsburgh 2 0 0.0
C.Carr, Colorado St. 0 0 0.0
Carter Holden, Miami (Ohio) 0 0 0.0
J.Cleaver, UTEP 1 0 0.0
H.Craig, Florida 0 0 0.0
K.Cunanan, Nebraska 2 0 0.0
D.De Freitas, Appalachian St. 2 0 0.0
J.Deal, Missouri St. 0 0 0.0
R.Degyansky, Duke 0 0 0.0
J.Delange, UAB 2 0 0.0
B.Denaburg, Minnesota 1 0 0.0
H.DiBoyan, South Alabama 2 0 0.0
N.Dibert, E. Michigan 2 0 0.0
M.Diomede, Notre Dame 1 0 0.0
P.Domschke, W. Michigan 2 0 0.0
C.Dowd, Pittsburgh 0 0 0.0
W.Duncan, Air Force 0 0 0.0
P.Durkin, Tulane 2 0 0.0
D.Efird, Kansas 1 0 0.0
N.Eichner, Old Dominion 1 0 0.0
K.Ferrie, Mississippi St. 2 0 0.0
J.Fielding, Ohio St. 2 0 0.0
B.Ford, Arkansas 2 0 0.0
B.Gaines, Georgia St. 2 0 0.0
M.Gilbert, Tennessee 2 0 0.0
S.Glenn, Navy 0 0 0.0
L.Gregory, Southern Miss. 0 0 0.0
G.Gross, Washington 2 0 0.0
L.Guerra, Army 0 0 0.0
T.Hartley, Georgia Southern 0 0 0.0
M.Hauck, Mississippi St. 2 0 0.0
C.Helmke, Tulane 1 0 0.0
S.Henson, Minnesota 0 0 0.0
J.Horvath, North Carolina 1 0 0.0
G.Hurych, Oregon 2 0 0.0
R.Hyland, Navy 0 0 0.0
R.James, Oregon 2 0 0.0
M.James, Texas State 2 0 0.0
D.Jones, Army 2 0 0.0
A.Kasee, Ohio 0 0 0.0
M.Kelley, South Carolina 1 0 0.0
I.Kelly, Charlotte 0 0 0.0
S.Keltner, SMU 2 0 0.0
D.Kemp, Minnesota 0 0 0.0
C.Kieffer, Arizona St. 1 0 0.0
K.Konrardy, Iowa St. 3 0 0.0
G.Lahm, Wisconsin 0 0 0.0
C.Lawrence, Fresno St. 0 0 0.0
M.Lemasters, Cincinnati 0 0 0.0
S.Leonard, Kent St. 0 0 0.0
R.Lopez, Sam Houston St. 3 0 0.0
A.Lounsbury, Washington St. 0 0 0.0
J.Love, Virginia Tech 2 0 0.0
R.Macneill, Wake Forest 0 0 0.0
T.Manship, Nevada 0 0 0.0
G.Marshall, Maryland 0 0 0.0
R.McCann, Rutgers 1 0 0.0
N.McGough, UCF 1 0 0.0
A.McPherson, Auburn 2 0 0.0
J.Medina, Air Force 1 0 0.0
L.Miller, UCLA 0 0 0.0
E.Moczulski, Washington 2 0 0.0
S.Morgan, Tulsa 2 0 0.0
D.Morris, Umass 2 0 0.0
C.Munguia, New Mexico 0 0 0.0
J.Murphy, UTSA 2 0 0.0
A.Nelms, FAU 2 0 0.0
P.Notaro, Alabama 1 0 0.0
P.Noyes, Maryland 2 0 0.0
Y.Obeid, Missouri St. 2 0 0.0
J.Olsen, Northwestern 1 0 0.0
B.Olson, Air Force 1 0 0.0
L.Padron, Texas A&M 1 0 0.0
C.Patton, Kansas St. 0 0 0.0
B.Peacock, Ohio 1 0 0.0
N.Perez, East Carolina 1 0 0.0
C.Peterman, UCLA 0 0 0.0
M.Petro, UTSA 2 0 0.0
D.Pizzaro, Rutgers 0 0 0.0
J.Placzek, Indiana 0 0 0.0
A.Quinn, Boston College 1 0 0.0
N.Reed, Delaware 2 0 0.0
B.Reus, Florida St. 1 0 0.0
O.Robbins, Missouri 2 0 0.0
W.Rocha, Miami 1 0 0.0
M.Rohmiller, Vanderbilt 1 0 0.0
C.Rosa, James Madison 2 0 0.0
N.Ruelas, UCF 2 0 0.0
S.Rusnak, Cincinnati 2 0 0.0
L.Ryerse, Minnesota 0 0 0.0
J.Scardina, Army 0 0 0.0
J.Schlenhardt, N. Illinois 0 0 0.0
E.Schmidt, Notre Dame 0 0 0.0
M.Schramm, Akron 0 0 0.0
E.Scott, East Carolina 2 0 0.0
L.Shaffer, Georgia Tech 1 0 0.0
H.Simon, Tulsa 0 0 0.0
B.Sislo, Michigan St. 2 0 0.0
M.Slaba, Tulsa 0 0 0.0
C.Smith, Iowa St. 1 0 0.0
D.Sprague, Utah St. 0 0 0.0
E.Stumpf, Buffalo 0 0 0.0
B.Taylor, Indiana 0 0 0.0
J.Taylor, Georgia Tech 0 0 0.0
H.Tessier, Coastal Carolina 0 0 0.0
T.Tevepaugh, Miami 0 0 0.0
K.Tijerina, Pittsburgh 0 0 0.0
N.Vakos, Wisconsin 2 0 0.0
C.VanHuis, Cent. Michigan 0 0 0.0
K.Vinesett, NC State 1 0 0.0
C.Von Der Meden, Arkansas 0 0 0.0
W.Weisberg, Southern Cal 1 0 0.0
C.Wilbanks, Southern Miss. 1 0 0.0
C.Willis, Liberty 0 0 0.0
B.Woodman, Middle Tennessee 2 0 0.0
A.Zamani, Duke 0 0 0.0
D.Zvada, Michigan 2 0 0.0

