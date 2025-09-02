Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Punting

NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

September 2, 2025, 11:16 AM

Punting

G Punts Avg
K.Andrews, Umass 1 4 57.0
E.Slibeck, Virginia 1 1 55.0
H.Green, San Diego St. 1 4 54.8
L.Carrigan, Memphis 1 2 54.5
E.Crenshaw, Troy 1 3 54.0
F.Lappin, Kansas 1 3 53.7
C.Stutz, Uconn 1 1 53.0
M.Tomasek, E. Michigan 1 5 52.4
B.Gowers, Hawaii 2 8 52.4
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
C.Maynard, W. Kentucky 2 8 51.4
R.Eckley, Michigan St. 1 6 51.3
N.Haberer, Vanderbilt 1 2 51.0
T.Wilhoit, FIU 1 2 51.0
A.Davies, Tulsa 1 4 50.8
I.Brandt, Old Dominion 1 6 50.5
C.Hogan, UTSA 1 8 50.5
J.McCallister, Purdue 1 3 50.3
T.Carrizosa, San Jose St. 1 5 50.0
R.Dakin, Iowa 1 2 50.0
B.McFerson, Maryland 1 7 50.0
J.Castle, Akron 1 6 49.5
B.Hansen, Colorado St. 1 3 49.0
J.Stonehouse, Syracuse 1 4 49.0
A.Clark, Tulane 1 5 48.8
K.Floyd, Arizona St. 1 4 48.5
B.Long, Charlotte 1 6 48.3
T.Perkins, Iowa St. 2 3 48.3
J.Chance, Louisiana Tech 1 7 48.0
B.Doud, Alabama 1 3 48.0
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
W.Pahl, Oklahoma St. 1 4 48.0
M.Ryan, Louisiana-Monroe 1 2 48.0
D.Sparks, Virginia 1 2 48.0
S.Vander Haar, BYU 1 1 48.0
C.Weselman, Missouri 1 1 48.0
M.Love, South Carolina 1 5 47.8
R.Chandley, Georgia St. 1 8 47.8
O.Doyle, Boise St. 1 4 47.8
D.Hughes, New Mexico 1 4 47.8
L.Akers, Northwestern 1 3 47.7
J.Waller, Arkansas St. 1 3 47.7
N.Botsford, UTEP 1 8 47.6
J.Ulrich, Oklahoma 1 2 47.5
L.Rehkow, Utah St. 1 7 47.4
T.Doman, Florida 1 1 47.0
S.Florio, Boston College 1 4 47.0
M.McCarthy, Indiana 1 1 47.0
D.Nunez, Texas State 1 1 47.0
W.McSparron, SMU 1 3 46.7
M.Nichols, Georgia Tech 1 2 46.5
J.Henderson, Bowling Green 1 3 46.3
L.Dougherty, Houston 1 7 46.3
J.Bouwmeester, Texas 1 4 46.2
M.Dean, New Mexico St. 1 7 46.1
C.Noonkester, NC State 1 4 46.0
K.Reynoldson, Duke 1 1 46.0
T.White, Texas A&M 1 7 46.0
A.Logan, Middle Tennessee 1 8 45.9
N.Torney, Louisiana-Lafayette 1 3 45.7
D.Bale, Arkansas 1 4 45.5
M.Fletcher, Cincinnati 1 4 45.2
C.Junko, Pittsburgh 1 4 45.2
J.Huiet, Kennesaw St. 1 6 45.2
D.Greaves, Colorado 1 5 45.0
R.Millmore, W. Michigan 1 6 45.0
J.Rendell, Notre Dame 1 4 45.0
N.Veltsistas, Virginia Tech 1 6 44.7
A.Winsor, Oregon St. 1 5 44.6
O.Bird, Mississippi 1 2 44.5
B.Johnson, Akron 1 2 44.5
D.Drennan, Buffalo 1 7 44.1
J.Anderson, Rutgers 1 1 44.0
J.Smith, Clemson 1 3 44.0
N.Totten, Marshall 1 10 43.9
A.Laros, Kentucky 1 5 43.8
J.Ross, Tennessee 1 4 43.8
B.Lach, Delaware 1 2 43.5
P.Stainton, Miami (Ohio) 1 8 43.4
C.Brown, UNLV 2 6 43.3
J.McGuire, Ohio St. 1 6 43.3
T.Weston, Minnesota 1 3 43.3
G.Addison, Kansas 2 3 43.0
A.Flintoft, Stanford 1 4 43.0
L.Freer, Air Force 1 1 43.0
C.Schwartz, Louisville 1 1 43.0
J.Murley, Southern Miss. 1 5 42.8
A.Bacchetta, Rice 1 6 42.7
A.Pulkkinen, South Alabama 1 3 42.7
M.Salgado-Medina, Arizona 1 3 42.7
D.Joyce, Miami 1 5 42.6
C.Gerrand, Sam Houston St. 2 9 42.6
H.Hollenbeck, Michigan 1 4 42.5
W.Karoll, UCLA 1 4 42.5
C.Leon, South Florida 1 4 42.2
R.Leavy, East Carolina 1 5 42.0
O.Phillips, Utah 1 1 42.0
G.Chadwick, LSU 1 4 41.8
D.Atton, Temple 1 3 41.7
M.Chiumento, Florida St. 1 3 41.7
B.Honore, California 1 3 41.7
E.Sebafundi, Coastal Carolina 1 7 41.4
C.Donaghy, Jacksonville St. 1 1 41.0
A.Frederique, Missouri St. 1 4 41.0
E.Pulliam, Mississippi St. 1 2 41.0
A.Saul, Ball St. 1 5 40.8
C.Backe, Jacksonville St. 1 4 40.8
D.Vuckovic, N. Illinois 1 5 40.6
L.Lupo, FAU 1 2 40.5
N.Verdugo, Fresno St. 2 4 40.2
S.McDonald, Missouri St. 1 2 40.0
D.Duley, Cent. Michigan 1 5 39.6
B.Ettridge, Nevada 1 4 39.5
A.Smith, Georgia Southern 1 7 39.4
H.Kaak, Auburn 1 3 39.3
L.Dunne, Washington 1 2 39.0
T.Maginness, North Carolina 1 6 39.0
S.McClannan, Kansas St. 2 8 39.0
N.Tiyce, Mississippi St. 1 2 39.0
J.Wagenseller, Army 1 4 38.5
A.Bertrams, Wisconsin 1 5 38.0
P.Rea, James Madison 1 1 38.0
Q.Warren, Indiana 1 1 38.0
E.Duran, Toledo 1 6 37.8
O.Straw, West Virginia 1 3 37.7
B.Edmiston, Wyoming 1 7 37.6
P.Williams, Baylor 1 2 37.5
S.Evans, North Texas 1 2 37.0
I.Lovison, Arizona 1 1 37.0
M.Morgan, Liberty 1 5 36.8
A.Wilson, Nebraska 1 4 36.8
I.Ratliff, Appalachian St. 1 3 36.7
M.Kern, California 1 2 36.5
C.Joseph, Wake Forest 1 7 35.7
R.Harris, Washington St. 1 5 35.6
A.Venneri, UCF 1 4 34.0
J.Gilbert, Iowa St. 1 1 33.0
J.Carlson, Navy 1 2 31.5
M.Haines, Ohio 1 2 30.5
E.Craw, TCU 1 2 30.0
K.Crimmins, Illinois 1 1 29.0
J.Stoeckel, Kent St. 1 6 28.8
N.Hauser, Clemson 1 1 28.0
T.Ahmetbasic, Michigan St. 0 0 0.0
T.Allen, Washington 0 0 0.0
C.Amaya, Arkansas St. 1 0 0.0
J.Armbruster, Navy 0 0 0.0
E.Arnold, Colorado 0 0 0.0
H.Arnold, Baylor 0 0 0.0
B.Auburn, Miami 0 0 0.0
L.Badger, Georgia 0 0 0.0
S.Barnett, Texas 0 0 0.0
C.Barnett, Army 1 0 0.0
K.Bartels, Ohio 0 0 0.0
H.Bates, Georgia 0 0 0.0
B.Beck, Liberty 0 0 0.0
Z.Benedict, Middle Tennessee 0 0 0.0
J.Billingsley, Liberty 1 0 0.0
A.Birr, Georgia Tech 1 0 0.0
T.Black, Liberty 0 0 0.0
S.Blake, Michigan 0 0 0.0
J.Bowman, UTEP 0 0 0.0
A.Britton, Army 1 0 0.0
C.Brown, Utah St. 0 0 0.0
T.Bryant, Georgia Southern 1 0 0.0
B.Buchanan, Colorado 1 0 0.0
N.Burnette, Notre Dame 1 0 0.0
C.Byrd, Virginia Tech 0 0 0.0
A.Caine, Middle Tennessee 0 0 0.0
J.Cannon, W. Kentucky 2 0 0.0
Carter Holden, Miami (Ohio) 0 0 0.0
Q.Castner, Clemson 0 0 0.0
B.Chambers, UTSA 0 0 0.0
D.Chapeau, Louisville 1 0 0.0
A.Conrad, East Carolina 0 0 0.0
E.Cox, Syracuse 0 0 0.0
T.Cragun, UTEP 0 0 0.0
J.Cupitt, Delaware 0 0 0.0
R.D’Angelo, Air Force 0 0 0.0
A.Daugherty, Virginia Tech 0 0 0.0
C.Davis, Miami 1 0 0.0
D.De Freitas, Appalachian St. 1 0 0.0
M.Denaburg, UCF 1 0 0.0
J.Dewers, Vanderbilt 1 0 0.0
H.DiBoyan, South Alabama 1 0 0.0
N.Dibert, E. Michigan 1 0 0.0
M.Diomede, Notre Dame 1 0 0.0
S.Dubwig, Purdue 0 0 0.0
J.Dunn, Arkansas St. 0 0 0.0
D.Dzioban, Miami (Ohio) 0 0 0.0
L.Evans, Oklahoma 0 0 0.0
J.Ference, N. Illinois 0 0 0.0
M.Forte, Old Dominion 0 0 0.0
K.Francone, New Mexico St. 0 0 0.0
D.Gerlach, Colorado 0 0 0.0
C.Gibbs, Auburn 0 0 0.0
T.Gillis, Memphis 1 0 0.0
G.Glasgow, New Mexico 0 0 0.0
L.Glassburn, Temple 0 0 0.0
E.Gota, Rice 1 0 0.0
A.Grace, FAU 0 0 0.0
N.Gramatica, South Florida 1 0 0.0
I.Hankins, Colorado St. 1 0 0.0
O.Hautanen, Buffalo 0 0 0.0
G.Helm, Wyoming 1 0 0.0
D.Henderson, Louisiana Tech 1 0 0.0
K.Hensley, West Virginia 1 0 0.0
E.Herranen, San Diego St. 1 0 0.0
W.Hudlow, Tulane 0 0 0.0
D.Hull, E. Michigan 0 0 0.0
J.Hulstein, Army 0 0 0.0
M.Iakovlev, Old Dominion 0 0 0.0
S.Johnson, Southern Cal 1 0 0.0
D.Jones, Army 1 0 0.0
W.Joyce, Middle Tennessee 0 0 0.0
W.Joyce, South Carolina 1 0 0.0
C.Jula, UNLV 0 0 0.0
A.Kasee, Ohio 0 0 0.0
S.Keltner, SMU 1 0 0.0
D.Kemp, Minnesota 0 0 0.0
T.Kenner, Bowling Green 1 0 0.0
K.Kent, Louisiana Tech 0 0 0.0
R.Kessinger, E. Michigan 1 0 0.0
J.Kleather, Bowling Green 1 0 0.0
L.Klotz, Louisiana-Lafayette 1 0 0.0
R.Kobzeff, Fresno St. 0 0 0.0
R.Kocan, West Virginia 0 0 0.0
N.Konieczynski, NC State 1 0 0.0
P.Laforge, Coastal Carolina 1 0 0.0
M.Larson, Louisiana-Monroe 0 0 0.0
K.Lemmerman, TCU 1 0 0.0
L.Lombardo, Boston College 1 0 0.0
A.Lounsbury, Washington St. 0 0 0.0
M.Lye, Umass 1 0 0.0
L.Marjan, Kansas 2 0 0.0
P.McAteer, Troy 1 0 0.0
L.McCreery, Oregon St. 0 0 0.0
N.McGough, UCF 0 0 0.0
C.McGrath, Minnesota 0 0 0.0
M.McKenzie, Arizona St. 0 0 0.0
C.McVay, Appalachian St. 1 0 0.0
A.Melesio, San Jose St. 0 0 0.0
K.Melzer, UNLV 2 0 0.0
R.Meyer, Missouri 1 0 0.0
G.Miller, Oklahoma 0 0 0.0
E.Noel, Florida 0 0 0.0
P.Notaro, Alabama 0 0 0.0
S.O’Haire, Maryland 1 0 0.0
T.O’Halloran, East Carolina 0 0 0.0
J.Olsen, Northwestern 0 0 0.0
G.Panikowski, Oklahoma St. 0 0 0.0
A.Parker, Tulane 0 0 0.0
C.Patton, Kansas St. 0 0 0.0
J.Perez, UTSA 0 0 0.0
T.Petz, Washington St. 0 0 0.0
D.Pippin, Ball St. 0 0 0.0
J.Ploszay, Wake Forest 0 0 0.0
S.Porath, Purdue 1 0 0.0
N.Radicic, Indiana 1 0 0.0
J.Raney, Houston 0 0 0.0
C.Ranvier, Louisville 1 0 0.0
L.Rau, Illinois 0 0 0.0
C.Reed, Clemson 0 0 0.0
J.Reeser, Boise St. 0 0 0.0
B.Richter, Minnesota 0 0 0.0
G.Rippa, Jacksonville St. 1 0 0.0
Z.Robbins, Utah St. 1 0 0.0
H.Robertson, Michigan 0 0 0.0
M.Rohmiller, Vanderbilt 1 0 0.0
A.Ruggles, Toledo 0 0 0.0
T.Ryan, Sam Houston St. 0 0 0.0
N.Salmon, Texas State 0 0 0.0
A.Samaha, Akron 0 0 0.0
T.Sandell, Oklahoma 1 0 0.0
R.Schuback, Alabama 0 0 0.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 0 0 0.0
C.Schwinger, Auburn 0 0 0.0
T.Smack, Florida 1 0 0.0
H.Smith, W. Michigan 1 0 0.0
S.Springman, FIU 0 0 0.0
C.Steinkamp, New Mexico 1 0 0.0
C.Stumbaugh, Ball St. 1 0 0.0
S.Sullins, Uconn 1 0 0.0
B.Sunderland, Michigan 1 0 0.0
N.Tager, Kent St. 0 0 0.0
B.Taylor, Vanderbilt 1 0 0.0
R.Thompson, Penn St. 0 0 0.0
B.Thorson, Georgia 0 0 0.0
J.Tynes, Troy 0 0 0.0
A.VanSlyke, James Madison 0 0 0.0
R.Verhoff, North Carolina 1 0 0.0
R.Villela, UNLV 2 0 0.0
I.Wagner, Arizona 1 0 0.0
M.Walker, Oregon St. 0 0 0.0
B.Watts, Ohio 0 0 0.0
C.Weasler, Vanderbilt 0 0 0.0
A.Welch, Oklahoma 0 0 0.0
P.Williams, Colorado St. 0 0 0.0
C.Willis, Liberty 0 0 0.0
A.Winkenhofer, Louisville 0 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

