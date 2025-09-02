NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|K.Andrews, Umass
|1
|4
|57.0
|E.Slibeck, Virginia
|1
|1
|55.0
|H.Green, San Diego St.
|1
|4
|54.8
|L.Carrigan, Memphis
|1
|2
|54.5
|E.Crenshaw, Troy
|1
|3
|54.0
|F.Lappin, Kansas
|1
|3
|53.7
|C.Stutz, Uconn
|1
|1
|53.0
|M.Tomasek, E. Michigan
|1
|5
|52.4
|B.Gowers, Hawaii
|2
|8
|52.4
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|C.Maynard, W. Kentucky
|2
|8
|51.4
|R.Eckley, Michigan St.
|1
|6
|51.3
|N.Haberer, Vanderbilt
|1
|2
|51.0
|T.Wilhoit, FIU
|1
|2
|51.0
|A.Davies, Tulsa
|1
|4
|50.8
|I.Brandt, Old Dominion
|1
|6
|50.5
|C.Hogan, UTSA
|1
|8
|50.5
|J.McCallister, Purdue
|1
|3
|50.3
|T.Carrizosa, San Jose St.
|1
|5
|50.0
|R.Dakin, Iowa
|1
|2
|50.0
|B.McFerson, Maryland
|1
|7
|50.0
|J.Castle, Akron
|1
|6
|49.5
|B.Hansen, Colorado St.
|1
|3
|49.0
|J.Stonehouse, Syracuse
|1
|4
|49.0
|A.Clark, Tulane
|1
|5
|48.8
|K.Floyd, Arizona St.
|1
|4
|48.5
|B.Long, Charlotte
|1
|6
|48.3
|T.Perkins, Iowa St.
|2
|3
|48.3
|J.Chance, Louisiana Tech
|1
|7
|48.0
|B.Doud, Alabama
|1
|3
|48.0
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|W.Pahl, Oklahoma St.
|1
|4
|48.0
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|1
|2
|48.0
|D.Sparks, Virginia
|1
|2
|48.0
|S.Vander Haar, BYU
|1
|1
|48.0
|C.Weselman, Missouri
|1
|1
|48.0
|M.Love, South Carolina
|1
|5
|47.8
|R.Chandley, Georgia St.
|1
|8
|47.8
|O.Doyle, Boise St.
|1
|4
|47.8
|D.Hughes, New Mexico
|1
|4
|47.8
|L.Akers, Northwestern
|1
|3
|47.7
|J.Waller, Arkansas St.
|1
|3
|47.7
|N.Botsford, UTEP
|1
|8
|47.6
|J.Ulrich, Oklahoma
|1
|2
|47.5
|L.Rehkow, Utah St.
|1
|7
|47.4
|T.Doman, Florida
|1
|1
|47.0
|S.Florio, Boston College
|1
|4
|47.0
|M.McCarthy, Indiana
|1
|1
|47.0
|D.Nunez, Texas State
|1
|1
|47.0
|W.McSparron, SMU
|1
|3
|46.7
|M.Nichols, Georgia Tech
|1
|2
|46.5
|J.Henderson, Bowling Green
|1
|3
|46.3
|L.Dougherty, Houston
|1
|7
|46.3
|J.Bouwmeester, Texas
|1
|4
|46.2
|M.Dean, New Mexico St.
|1
|7
|46.1
|C.Noonkester, NC State
|1
|4
|46.0
|K.Reynoldson, Duke
|1
|1
|46.0
|T.White, Texas A&M
|1
|7
|46.0
|A.Logan, Middle Tennessee
|1
|8
|45.9
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|1
|3
|45.7
|D.Bale, Arkansas
|1
|4
|45.5
|M.Fletcher, Cincinnati
|1
|4
|45.2
|C.Junko, Pittsburgh
|1
|4
|45.2
|J.Huiet, Kennesaw St.
|1
|6
|45.2
|D.Greaves, Colorado
|1
|5
|45.0
|R.Millmore, W. Michigan
|1
|6
|45.0
|J.Rendell, Notre Dame
|1
|4
|45.0
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|1
|6
|44.7
|A.Winsor, Oregon St.
|1
|5
|44.6
|O.Bird, Mississippi
|1
|2
|44.5
|B.Johnson, Akron
|1
|2
|44.5
|D.Drennan, Buffalo
|1
|7
|44.1
|J.Anderson, Rutgers
|1
|1
|44.0
|J.Smith, Clemson
|1
|3
|44.0
|N.Totten, Marshall
|1
|10
|43.9
|A.Laros, Kentucky
|1
|5
|43.8
|J.Ross, Tennessee
|1
|4
|43.8
|B.Lach, Delaware
|1
|2
|43.5
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|1
|8
|43.4
|C.Brown, UNLV
|2
|6
|43.3
|J.McGuire, Ohio St.
|1
|6
|43.3
|T.Weston, Minnesota
|1
|3
|43.3
|G.Addison, Kansas
|2
|3
|43.0
|A.Flintoft, Stanford
|1
|4
|43.0
|L.Freer, Air Force
|1
|1
|43.0
|C.Schwartz, Louisville
|1
|1
|43.0
|J.Murley, Southern Miss.
|1
|5
|42.8
|A.Bacchetta, Rice
|1
|6
|42.7
|A.Pulkkinen, South Alabama
|1
|3
|42.7
|M.Salgado-Medina, Arizona
|1
|3
|42.7
|D.Joyce, Miami
|1
|5
|42.6
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|2
|9
|42.6
|H.Hollenbeck, Michigan
|1
|4
|42.5
|W.Karoll, UCLA
|1
|4
|42.5
|C.Leon, South Florida
|1
|4
|42.2
|R.Leavy, East Carolina
|1
|5
|42.0
|O.Phillips, Utah
|1
|1
|42.0
|G.Chadwick, LSU
|1
|4
|41.8
|D.Atton, Temple
|1
|3
|41.7
|M.Chiumento, Florida St.
|1
|3
|41.7
|B.Honore, California
|1
|3
|41.7
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|1
|7
|41.4
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|1
|1
|41.0
|A.Frederique, Missouri St.
|1
|4
|41.0
|E.Pulliam, Mississippi St.
|1
|2
|41.0
|A.Saul, Ball St.
|1
|5
|40.8
|C.Backe, Jacksonville St.
|1
|4
|40.8
|D.Vuckovic, N. Illinois
|1
|5
|40.6
|L.Lupo, FAU
|1
|2
|40.5
|N.Verdugo, Fresno St.
|2
|4
|40.2
|S.McDonald, Missouri St.
|1
|2
|40.0
|D.Duley, Cent. Michigan
|1
|5
|39.6
|B.Ettridge, Nevada
|1
|4
|39.5
|A.Smith, Georgia Southern
|1
|7
|39.4
|H.Kaak, Auburn
|1
|3
|39.3
|L.Dunne, Washington
|1
|2
|39.0
|T.Maginness, North Carolina
|1
|6
|39.0
|S.McClannan, Kansas St.
|2
|8
|39.0
|N.Tiyce, Mississippi St.
|1
|2
|39.0
|J.Wagenseller, Army
|1
|4
|38.5
|A.Bertrams, Wisconsin
|1
|5
|38.0
|P.Rea, James Madison
|1
|1
|38.0
|Q.Warren, Indiana
|1
|1
|38.0
|E.Duran, Toledo
|1
|6
|37.8
|O.Straw, West Virginia
|1
|3
|37.7
|B.Edmiston, Wyoming
|1
|7
|37.6
|P.Williams, Baylor
|1
|2
|37.5
|S.Evans, North Texas
|1
|2
|37.0
|I.Lovison, Arizona
|1
|1
|37.0
|M.Morgan, Liberty
|1
|5
|36.8
|A.Wilson, Nebraska
|1
|4
|36.8
|I.Ratliff, Appalachian St.
|1
|3
|36.7
|M.Kern, California
|1
|2
|36.5
|C.Joseph, Wake Forest
|1
|7
|35.7
|R.Harris, Washington St.
|1
|5
|35.6
|A.Venneri, UCF
|1
|4
|34.0
|J.Gilbert, Iowa St.
|1
|1
|33.0
|J.Carlson, Navy
|1
|2
|31.5
|M.Haines, Ohio
|1
|2
|30.5
|E.Craw, TCU
|1
|2
|30.0
|K.Crimmins, Illinois
|1
|1
|29.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|1
|6
|28.8
|N.Hauser, Clemson
|1
|1
|28.0
|T.Ahmetbasic, Michigan St.
|0
|0
|0.0
|T.Allen, Washington
|0
|0
|0.0
|C.Amaya, Arkansas St.
|1
|0
|0.0
|J.Armbruster, Navy
|0
|0
|0.0
|E.Arnold, Colorado
|0
|0
|0.0
|H.Arnold, Baylor
|0
|0
|0.0
|B.Auburn, Miami
|0
|0
|0.0
|L.Badger, Georgia
|0
|0
|0.0
|S.Barnett, Texas
|0
|0
|0.0
|C.Barnett, Army
|1
|0
|0.0
|K.Bartels, Ohio
|0
|0
|0.0
|H.Bates, Georgia
|0
|0
|0.0
|B.Beck, Liberty
|0
|0
|0.0
|Z.Benedict, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|J.Billingsley, Liberty
|1
|0
|0.0
|A.Birr, Georgia Tech
|1
|0
|0.0
|T.Black, Liberty
|0
|0
|0.0
|S.Blake, Michigan
|0
|0
|0.0
|J.Bowman, UTEP
|0
|0
|0.0
|A.Britton, Army
|1
|0
|0.0
|C.Brown, Utah St.
|0
|0
|0.0
|T.Bryant, Georgia Southern
|1
|0
|0.0
|B.Buchanan, Colorado
|1
|0
|0.0
|N.Burnette, Notre Dame
|1
|0
|0.0
|C.Byrd, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|A.Caine, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|J.Cannon, W. Kentucky
|2
|0
|0.0
|Carter Holden, Miami (Ohio)
|0
|0
|0.0
|Q.Castner, Clemson
|0
|0
|0.0
|B.Chambers, UTSA
|0
|0
|0.0
|D.Chapeau, Louisville
|1
|0
|0.0
|A.Conrad, East Carolina
|0
|0
|0.0
|E.Cox, Syracuse
|0
|0
|0.0
|T.Cragun, UTEP
|0
|0
|0.0
|J.Cupitt, Delaware
|0
|0
|0.0
|R.D’Angelo, Air Force
|0
|0
|0.0
|A.Daugherty, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|C.Davis, Miami
|1
|0
|0.0
|D.De Freitas, Appalachian St.
|1
|0
|0.0
|M.Denaburg, UCF
|1
|0
|0.0
|J.Dewers, Vanderbilt
|1
|0
|0.0
|H.DiBoyan, South Alabama
|1
|0
|0.0
|N.Dibert, E. Michigan
|1
|0
|0.0
|M.Diomede, Notre Dame
|1
|0
|0.0
|S.Dubwig, Purdue
|0
|0
|0.0
|J.Dunn, Arkansas St.
|0
|0
|0.0
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|0
|0
|0.0
|L.Evans, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|J.Ference, N. Illinois
|0
|0
|0.0
|M.Forte, Old Dominion
|0
|0
|0.0
|K.Francone, New Mexico St.
|0
|0
|0.0
|D.Gerlach, Colorado
|0
|0
|0.0
|C.Gibbs, Auburn
|0
|0
|0.0
|T.Gillis, Memphis
|1
|0
|0.0
|G.Glasgow, New Mexico
|0
|0
|0.0
|L.Glassburn, Temple
|0
|0
|0.0
|E.Gota, Rice
|1
|0
|0.0
|A.Grace, FAU
|0
|0
|0.0
|N.Gramatica, South Florida
|1
|0
|0.0
|I.Hankins, Colorado St.
|1
|0
|0.0
|O.Hautanen, Buffalo
|0
|0
|0.0
|G.Helm, Wyoming
|1
|0
|0.0
|D.Henderson, Louisiana Tech
|1
|0
|0.0
|K.Hensley, West Virginia
|1
|0
|0.0
|E.Herranen, San Diego St.
|1
|0
|0.0
|W.Hudlow, Tulane
|0
|0
|0.0
|D.Hull, E. Michigan
|0
|0
|0.0
|J.Hulstein, Army
|0
|0
|0.0
|M.Iakovlev, Old Dominion
|0
|0
|0.0
|S.Johnson, Southern Cal
|1
|0
|0.0
|D.Jones, Army
|1
|0
|0.0
|W.Joyce, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|W.Joyce, South Carolina
|1
|0
|0.0
|C.Jula, UNLV
|0
|0
|0.0
|A.Kasee, Ohio
|0
|0
|0.0
|S.Keltner, SMU
|1
|0
|0.0
|D.Kemp, Minnesota
|0
|0
|0.0
|T.Kenner, Bowling Green
|1
|0
|0.0
|K.Kent, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|R.Kessinger, E. Michigan
|1
|0
|0.0
|J.Kleather, Bowling Green
|1
|0
|0.0
|L.Klotz, Louisiana-Lafayette
|1
|0
|0.0
|R.Kobzeff, Fresno St.
|0
|0
|0.0
|R.Kocan, West Virginia
|0
|0
|0.0
|N.Konieczynski, NC State
|1
|0
|0.0
|P.Laforge, Coastal Carolina
|1
|0
|0.0
|M.Larson, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0.0
|K.Lemmerman, TCU
|1
|0
|0.0
|L.Lombardo, Boston College
|1
|0
|0.0
|A.Lounsbury, Washington St.
|0
|0
|0.0
|M.Lye, Umass
|1
|0
|0.0
|L.Marjan, Kansas
|2
|0
|0.0
|P.McAteer, Troy
|1
|0
|0.0
|L.McCreery, Oregon St.
|0
|0
|0.0
|N.McGough, UCF
|0
|0
|0.0
|C.McGrath, Minnesota
|0
|0
|0.0
|M.McKenzie, Arizona St.
|0
|0
|0.0
|C.McVay, Appalachian St.
|1
|0
|0.0
|A.Melesio, San Jose St.
|0
|0
|0.0
|K.Melzer, UNLV
|2
|0
|0.0
|R.Meyer, Missouri
|1
|0
|0.0
|G.Miller, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|E.Noel, Florida
|0
|0
|0.0
|P.Notaro, Alabama
|0
|0
|0.0
|S.O’Haire, Maryland
|1
|0
|0.0
|T.O’Halloran, East Carolina
|0
|0
|0.0
|J.Olsen, Northwestern
|0
|0
|0.0
|G.Panikowski, Oklahoma St.
|0
|0
|0.0
|A.Parker, Tulane
|0
|0
|0.0
|C.Patton, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|J.Perez, UTSA
|0
|0
|0.0
|T.Petz, Washington St.
|0
|0
|0.0
|D.Pippin, Ball St.
|0
|0
|0.0
|J.Ploszay, Wake Forest
|0
|0
|0.0
|S.Porath, Purdue
|1
|0
|0.0
|N.Radicic, Indiana
|1
|0
|0.0
|J.Raney, Houston
|0
|0
|0.0
|C.Ranvier, Louisville
|1
|0
|0.0
|L.Rau, Illinois
|0
|0
|0.0
|C.Reed, Clemson
|0
|0
|0.0
|J.Reeser, Boise St.
|0
|0
|0.0
|B.Richter, Minnesota
|0
|0
|0.0
|G.Rippa, Jacksonville St.
|1
|0
|0.0
|Z.Robbins, Utah St.
|1
|0
|0.0
|H.Robertson, Michigan
|0
|0
|0.0
|M.Rohmiller, Vanderbilt
|1
|0
|0.0
|A.Ruggles, Toledo
|0
|0
|0.0
|T.Ryan, Sam Houston St.
|0
|0
|0.0
|N.Salmon, Texas State
|0
|0
|0.0
|A.Samaha, Akron
|0
|0
|0.0
|T.Sandell, Oklahoma
|1
|0
|0.0
|R.Schuback, Alabama
|0
|0
|0.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|0
|0
|0.0
|C.Schwinger, Auburn
|0
|0
|0.0
|T.Smack, Florida
|1
|0
|0.0
|H.Smith, W. Michigan
|1
|0
|0.0
|S.Springman, FIU
|0
|0
|0.0
|C.Steinkamp, New Mexico
|1
|0
|0.0
|C.Stumbaugh, Ball St.
|1
|0
|0.0
|S.Sullins, Uconn
|1
|0
|0.0
|B.Sunderland, Michigan
|1
|0
|0.0
|N.Tager, Kent St.
|0
|0
|0.0
|B.Taylor, Vanderbilt
|1
|0
|0.0
|R.Thompson, Penn St.
|0
|0
|0.0
|B.Thorson, Georgia
|0
|0
|0.0
|J.Tynes, Troy
|0
|0
|0.0
|A.VanSlyke, James Madison
|0
|0
|0.0
|R.Verhoff, North Carolina
|1
|0
|0.0
|R.Villela, UNLV
|2
|0
|0.0
|I.Wagner, Arizona
|1
|0
|0.0
|M.Walker, Oregon St.
|0
|0
|0.0
|B.Watts, Ohio
|0
|0
|0.0
|C.Weasler, Vanderbilt
|0
|0
|0.0
|A.Welch, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|P.Williams, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|C.Willis, Liberty
|0
|0
|0.0
|A.Winkenhofer, Louisville
|0
|0
|0.0
