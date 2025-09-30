NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|K.Duplessis, Delaware
|4
|1
|68
|68.0
|A.Flora, Iowa St.
|3
|2
|117
|58.5
|S.Phillips, Iowa
|5
|1
|46
|46.0
|J.Berchal, Appalachian St.
|3
|1
|45
|45.0
|J.Carrillo, Fresno St.
|5
|1
|42
|42.0
|D.Ponds, Indiana
|4
|1
|33
|33.0
|K.Sanders, Rutgers
|5
|2
|63
|31.5
|K.Wetjen, Iowa
|5
|8
|252
|31.5
|D.Boston, Washington
|4
|3
|89
|29.7
|C.Lacy, Louisville
|4
|8
|237
|29.6
|J.Stokes, South Florida
|4
|1
|28
|28.0
|K.Dia-Johnson, Umass
|4
|1
|27
|27.0
|M.Singleton, Louisiana Tech
|5
|1
|26
|26.0
|V.Swain, South Carolina
|5
|8
|206
|25.8
|M.Landolfi, Boston College
|1
|1
|24
|24.0
|J.Roberts, FAU
|4
|1
|24
|24.0
|E.Butler, San Diego St.
|4
|1
|22
|22.0
|A.Isaac, South Florida
|4
|5
|110
|22.0
|D.Voisin, South Alabama
|5
|5
|109
|21.8
|Q.Brown, Duke
|5
|4
|86
|21.5
|I.Mozee, Nebraska
|4
|2
|43
|21.5
|H.Beatty, Illinois
|5
|8
|170
|21.2
|J.Curtis, Vanderbilt
|3
|1
|21
|21.0
|D.Reid, Pittsburgh
|3
|5
|105
|21.0
|D.Rogers, FAU
|3
|1
|21
|21.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|4
|7
|142
|20.3
|C.Comella, Boston College
|3
|1
|20
|20.0
|C.Hendricks, Ohio
|5
|2
|40
|20.0
|T.Johnson, Notre Dame
|4
|1
|20
|20.0
|J.Brady, Indiana
|5
|12
|238
|19.8
|A.Jackson, UCF
|4
|3
|59
|19.7
|O.Kelly, Michigan St.
|4
|6
|118
|19.7
|Y.Knight, SMU
|4
|5
|94
|18.8
|V.Brown, Florida
|4
|7
|128
|18.3
|D.Rogers, N. Illinois
|4
|1
|18
|18.0
|R.Clark, Washington
|3
|1
|17
|17.0
|I.Hartrup, Mississippi
|5
|1
|17
|17.0
|L.Thomas, Notre Dame
|4
|1
|17
|17.0
|B.Inniss, Ohio St.
|4
|4
|66
|16.5
|B.Sparks, Texas State
|4
|2
|33
|16.5
|R.Niblett, Texas
|4
|8
|131
|16.4
|T.Bussey, Texas A&M
|4
|3
|48
|16.0
|R.Brown, Arizona St.
|5
|2
|31
|15.5
|R.Glover, Utah
|5
|5
|77
|15.4
|L.Benson, Army
|4
|4
|60
|15.0
|K.Courtney, Virginia
|5
|1
|15
|15.0
|J.Franklin, W. Michigan
|5
|2
|30
|15.0
|J.Gaston, Middle Tennessee
|4
|1
|15
|15.0
|J.McClellan, Oregon
|5
|1
|15
|15.0
|D.Myers, Colorado St.
|4
|1
|15
|15.0
|C.Spann, Cent. Michigan
|5
|4
|59
|14.8
|Z.Thomas, LSU
|5
|7
|103
|14.7
|D.Moore, Oregon
|5
|3
|44
|14.7
|J.Bermudez, Temple
|4
|5
|73
|14.6
|B.Carter, Tennessee
|5
|9
|130
|14.4
|G.Benyard, Kennesaw St.
|5
|6
|84
|14.0
|M.Greer, Buffalo
|5
|1
|14
|14.0
|W.Hardy, North Carolina
|4
|2
|28
|14.0
|D.Lacey, Marshall
|5
|10
|140
|14.0
|C.Ryan, BYU
|4
|1
|14
|14.0
|K.Taylor, Arkansas St.
|4
|1
|14
|14.0
|D.DeBlanc, Wyoming
|3
|5
|69
|13.8
|J.Nicholas, Charlotte
|4
|5
|69
|13.8
|T.Bachmeier, BYU
|4
|4
|54
|13.5
|T.Uiliata, Hawaii
|6
|2
|27
|13.5
|S.White, Florida St.
|3
|2
|27
|13.5
|J.De Jesus, California
|5
|10
|134
|13.4
|A.Evans, Mississippi St.
|5
|10
|132
|13.2
|E.Messer, FAU
|4
|3
|39
|13.0
|C.Robinson, Navy
|4
|1
|13
|13.0
|C.Adams, Alabama
|4
|5
|64
|12.8
|J.Salas, E. Michigan
|5
|4
|51
|12.8
|T.Henry, Wisconsin
|4
|3
|38
|12.7
|T.Freeman, Washington St.
|5
|5
|63
|12.6
|M.Lemon, Southern Cal
|5
|2
|25
|12.5
|J.Barney, Nebraska
|4
|9
|111
|12.3
|S.Smith, Memphis
|5
|9
|111
|12.3
|J.Abdullah, Virginia
|3
|1
|12
|12.0
|T.Stewart, Temple
|4
|2
|24
|12.0
|S.White-Helton, Georgia
|4
|1
|12
|12.0
|P.Kingston, BYU
|4
|7
|83
|11.9
|B.Hammer, Toledo
|5
|16
|188
|11.8
|I.Hooks, UAB
|4
|5
|57
|11.4
|B.Stockton, Georgia Tech
|5
|5
|57
|11.4
|K.Beasley, Miami (Ohio)
|4
|1
|11
|11.0
|M.Jackson, Indiana
|3
|1
|11
|11.0
|D.Taylor, Colorado
|4
|1
|11
|11.0
|C.Ross, Virginia
|5
|10
|107
|10.7
|Q.Gibson, Colorado
|5
|3
|32
|10.7
|K.Coleman, Missouri
|5
|8
|85
|10.6
|M.Bellon, Nevada
|4
|5
|53
|10.6
|D.Ross, Penn St.
|4
|7
|74
|10.6
|V.Snow, Buffalo
|5
|11
|113
|10.3
|J.Elad, Rutgers
|5
|1
|10
|10.0
|P.Plott, Georgia Southern
|4
|3
|30
|10.0
|C.Regan, James Madison
|4
|1
|10
|10.0
|D.Roche, Old Dominion
|2
|2
|20
|10.0
|H.Wallace, Mississippi
|5
|10
|100
|10.0
|B.Wesco, Clemson
|4
|4
|40
|10.0
|K.Johnson, Pittsburgh
|4
|8
|78
|9.8
|J.Patterson, Arizona
|4
|8
|78
|9.8
|D.Fowlkes, Missouri
|5
|3
|29
|9.7
|S.Patrick, Akron
|4
|3
|29
|9.7
|J.Godfrey, Louisiana-Monroe
|4
|3
|28
|9.3
|G.Bryant, Oregon
|5
|8
|74
|9.2
|L.Billups-Williams, Miami (Ohio)
|4
|5
|46
|9.2
|D.Luke, Missouri St.
|5
|6
|55
|9.2
|K.Perich, Minnesota
|4
|7
|64
|9.1
|P.Fox, West Virginia
|4
|8
|73
|9.1
|B.Chatman, Navy
|4
|5
|45
|9.0
|D.DeLuca, Penn St.
|4
|1
|9
|9.0
|C.Hernandez, Wake Forest
|4
|6
|54
|9.0
|C.Jnopierre, FIU
|4
|5
|45
|9.0
|R.Joseph, Miami
|3
|1
|9
|9.0
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|5
|7
|63
|9.0
|B.Rowe, South Carolina
|5
|1
|9
|9.0
|J.Faison, Notre Dame
|4
|5
|44
|8.8
|W.Harris, Kent St.
|4
|5
|44
|8.8
|M.Toney, Miami
|4
|5
|43
|8.6
|E.Metcalf, Southern Miss.
|5
|7
|60
|8.6
|B.Ridley, Bowling Green
|5
|5
|42
|8.4
|J.Thomas, San Jose St.
|4
|3
|25
|8.3
|Z.Branch, Georgia
|4
|4
|33
|8.2
|N.Gladding, Old Dominion
|4
|4
|33
|8.2
|I.Farris, Boston College
|4
|7
|57
|8.1
|E.Willis, UTEP
|5
|8
|65
|8.1
|T.Burns, Sam Houston St.
|4
|1
|8
|8.0
|A.Foster, Southern Miss.
|5
|1
|8
|8.0
|B.Graves, Coastal Carolina
|4
|2
|16
|8.0
|M.Jackson, Purdue
|4
|3
|24
|8.0
|D.Morris, Tennessee
|3
|3
|24
|8.0
|K.Pearson, East Carolina
|5
|7
|56
|8.0
|I.Spencer, Virginia Tech
|5
|2
|16
|8.0
|M.Welsh, San Diego St.
|3
|2
|16
|8.0
|T.Nagy, Kansas
|5
|12
|95
|7.9
|I.Sategna, Oklahoma
|4
|10
|79
|7.9
|T.Gentry, Texas Tech
|4
|6
|47
|7.8
|D.Latulas, Louisiana Tech
|5
|12
|94
|7.8
|J.Harper, Uconn
|5
|9
|69
|7.7
|E.Rivers, Georgia Tech
|5
|5
|38
|7.6
|S.Evans, North Texas
|5
|2
|15
|7.5
|M.Hight, Vanderbilt
|5
|6
|44
|7.3
|T.Maher, Colorado St.
|4
|6
|44
|7.3
|A.Blancas, Arkansas St.
|5
|7
|50
|7.1
|C.Harris, Air Force
|4
|1
|7
|7.0
|Q.Magwood, Ball St.
|4
|1
|7
|7.0
|Z.Booker, Tulsa
|5
|6
|39
|6.5
|J.Thaw, Delaware
|2
|2
|13
|6.5
|W.Knight, James Madison
|4
|5
|32
|6.4
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|5
|5
|32
|6.4
|E.Allen, Sam Houston St.
|4
|3
|19
|6.3
|J.Napier, San Diego St.
|4
|12
|76
|6.3
|M.Rodarte, Ohio
|4
|3
|19
|6.3
|O.Hayes, Tulane
|5
|7
|44
|6.3
|T.Bryant, Kentucky
|4
|4
|25
|6.2
|T.Brown, Vanderbilt
|4
|1
|6
|6.0
|D.Kerr, Syracuse
|5
|4
|24
|6.0
|K.Kubecka, Kansas
|5
|3
|18
|6.0
|J.Lucas, Florida St.
|4
|3
|18
|6.0
|D.Sheffield, Rutgers
|5
|2
|12
|6.0
|M.Coleman, North Texas
|5
|5
|29
|5.8
|M.Sherrod, Boise St.
|4
|4
|23
|5.8
|J.McLaurin, Maryland
|3
|5
|28
|5.6
|M.Mews, Houston
|4
|9
|50
|5.6
|C.Coenen, Wyoming
|4
|2
|11
|5.5
|T.Holloway, Virginia Tech
|4
|5
|27
|5.4
|T.Walker, Oregon St.
|5
|5
|27
|5.4
|S.Lockett, Kansas St.
|5
|6
|31
|5.2
|R.Cooper, Maryland
|4
|2
|10
|5.0
|J.Mack, W. Kentucky
|5
|2
|10
|5.0
|T.Pena, Penn St.
|4
|2
|10
|5.0
|T.Thompson, Rice
|5
|3
|15
|5.0
|A.Waseem, FAU
|4
|1
|5
|5.0
|J.Cameron, Baylor
|5
|7
|34
|4.9
|R.Smith, Liberty
|5
|4
|19
|4.8
|G.Freeman, Oklahoma St.
|4
|7
|33
|4.7
|B.Golden, Louisville
|1
|2
|9
|4.5
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|4
|5
|22
|4.4
|J.Porter, South Florida
|4
|3
|13
|4.3
|M.Covey, Cincinnati
|4
|6
|25
|4.2
|C.Creel, Jacksonville St.
|5
|1
|4
|4.0
|J.DaCosta, Wyoming
|4
|1
|4
|4.0
|C.DeVries, BYU
|4
|1
|4
|4.0
|B.Farrell, Stanford
|5
|1
|4
|4.0
|C.Hardy, Virginia
|5
|1
|4
|4.0
|A.Muhammad, Middle Tennessee
|5
|1
|4
|4.0
|D.Samuel, Syracuse
|5
|1
|4
|4.0
|I.Zay, Toledo
|5
|1
|4
|4.0
|K.Shanks, Arkansas
|5
|9
|35
|3.9
|J.Jacobs, Utah St.
|5
|8
|31
|3.9
|J.Green, North Carolina
|4
|2
|7
|3.5
|M.Simmons, Auburn
|4
|9
|31
|3.4
|T.Hoffmann, NC State
|5
|5
|17
|3.4
|S.Baddoo, Umass
|4
|2
|6
|3.0
|M.Carvalho, Utah
|1
|2
|6
|3.0
|J.Farooq, Maryland
|4
|3
|9
|3.0
|P.Gladney, Georgia Southern
|5
|1
|3
|3.0
|P.Higgins, Troy
|4
|6
|18
|3.0
|Q.Jackson, Rice
|5
|1
|3
|3.0
|T.Thomas, Akron
|4
|1
|3
|3.0
|L.Thorpe, Stanford
|4
|1
|3
|3.0
|T.Pride, New Mexico St.
|4
|6
|17
|2.8
|D.Amador, UTSA
|3
|2
|5
|2.5
|E.Brow, UTSA
|2
|4
|10
|2.5
|X.Townsend, Iowa St.
|5
|2
|5
|2.5
|J.Barnes, Appalachian St.
|4
|10
|24
|2.4
|K.Boone-Nelson, W. Michigan
|5
|6
|13
|2.2
|K.Bolden, Georgia
|4
|1
|2
|2.0
|C.Henderson, Buffalo
|5
|1
|2
|2.0
|D.Irvin, UNLV
|4
|2
|4
|2.0
|J.Lewis, UTSA
|3
|1
|2
|2.0
|Q.Redding, Minnesota
|1
|1
|2
|2.0
|M.Scott, James Madison
|4
|1
|2
|2.0
|K.Thomas, UTEP
|2
|5
|10
|2.0
|J.Dwyer, TCU
|4
|3
|3
|1.0
|M.Matthews, UCLA
|4
|2
|2
|1.0
|S.Morgan, Michigan
|4
|7
|7
|1.0
|D.Thomas, UCF
|4
|1
|1
|1.0
|L.Whitaker, Coastal Carolina
|4
|2
|2
|1.0
|S.White, Marshall
|1
|1
|1
|1.0
|K.Wilson, Mississippi St.
|2
|1
|1
|1.0
|D.Wagner, Northwestern
|4
|6
|4
|0.7
|S.Adams, San Diego St.
|4
|0
|0
|0.0
|D.Allar, Penn St.
|4
|0
|0
|0.0
|G.Allen, Oklahoma
|1
|0
|0
|0.0
|T.Andersen, Utah St.
|2
|0
|0
|0.0
|K.Armstrong, Texas A&M
|1
|0
|0
|0.0
|G.Averitt, Air Force
|0
|0
|0
|0.0
|C.Banning, Nevada
|0
|0
|0
|0.0
|J.Bellamy, N. Illinois
|0
|0
|0
|0.0
|J.Borjon, San Diego St.
|4
|0
|0
|0.0
|D.Braswell, Georgia St.
|4
|0
|0
|0.0
|G.Caldwell, Memphis
|5
|0
|0
|0.0
|A.Carter, NC State
|5
|0
|0
|0.0
|W.Catsavis, Arkansas
|0
|0
|0
|0.0
|K.Chambers, Temple
|0
|0
|0
|0.0
|P.Cole, TCU
|3
|0
|0
|0.0
|J.Coulter, Louisiana-Monroe
|4
|0
|0
|0.0
|J.DeLoatch, Virginia Tech
|2
|0
|0
|0.0
|O.Diomande, Uconn
|5
|0
|0
|0.0
|J.Dye, Kansas
|5
|0
|0
|0.0
|S.Ealey, Rutgers
|0
|0
|0
|0.0
|T.Edmundson, New Mexico
|0
|0
|0
|0.0
|S.English, Navy
|0
|0
|0
|0.0
|L.Ferrelli, California
|5
|0
|0
|0.0
|S.Fox, West Virginia
|3
|0
|0
|0.0
|J.Freeman, Fresno St.
|4
|0
|0
|0.0
|J.Fung, San Jose St.
|0
|0
|0
|0.0
|K.Gray, Virginia
|1
|0
|0
|0.0
|C.Hall, Marshall
|0
|0
|0
|0.0
|C.Harpole, Arizona St.
|5
|0
|0
|0.0
|W.Hawthorne, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Hinds, FAU
|1
|0
|0
|0.0
|K.Ives, Nebraska
|2
|0
|0
|0.0
|M.James, Old Dominion
|4
|0
|0
|0.0
|K.Johnson, New Mexico
|3
|0
|0
|0.0
|A.Kasee, Ohio
|0
|0
|0
|0.0
|O.King, FAU
|1
|0
|0
|0.0
|E.Kinsler, Southern Miss.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Lambert, Penn St.
|0
|0
|0
|0.0
|B.Lane, Utah St.
|5
|0
|0
|0.0
|T.Laurence, Baylor
|0
|0
|0
|0.0
|X.Lewis, North Carolina
|3
|0
|0
|0.0
|T.Lock, Missouri
|1
|0
|0
|0.0
|D.Mahan, Duke
|0
|0
|0
|0.0
|G.Masterson, Kent St.
|4
|0
|0
|0.0
|J.Mateer, Oklahoma
|4
|0
|0
|0.0
|W.McDonald, Wisconsin
|0
|0
|0
|0.0
|D.McRae, Wake Forest
|1
|0
|0
|0.0
|L.Moga, Oregon
|3
|0
|0
|0.0
|B.Molina, Utah
|0
|0
|0
|0.0
|D.Morgan, Buffalo
|5
|0
|0
|0.0
|N.Morrow, California
|5
|0
|0
|0.0
|S.Naotala, Old Dominion
|4
|0
|0
|0.0
|P.Nelson, Indiana
|0
|0
|0
|0.0
|P.Notaro, Alabama
|1
|0
|0
|0.0
|F.Orris, Georgia Southern
|0
|0
|0
|0.0
|T.Pearman, Clemson
|0
|0
|0
|0.0
|D.Rizk, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|J.Robinson, Florida
|4
|0
|0
|0.0
|J.Rodriguez, Texas Tech
|4
|0
|0
|0.0
|V.Rosa, Uconn
|5
|0
|0
|0.0
|H.Scroggins, Miami
|2
|0
|0
|0.0
|P.Shupp, Delaware
|2
|0
|0
|0.0
|C.Simms, Southern Cal
|2
|0
|0
|0.0
|W.Snellings, Georgia
|1
|0
|0
|0.0
|E.Soldevilla, Louisiana-Lafayette
|0
|0
|0
|0.0
|M.Stevens, New Mexico
|0
|0
|0
|0.0
|R.Sykes, Boston College
|0
|0
|0
|0.0
|M.Thompson, Old Dominion
|2
|0
|0
|0.0
|S.Vadrawale, Oregon St.
|5
|0
|0
|0.0
|K.Valsin, Texas Tech
|4
|0
|0
|0.0
|D.Wade, UCF
|3
|0
|0
|0.0
|T.Walden, Miami
|0
|0
|0
|0.0
|B.Washington, Georgia St.
|4
|0
|0
|0.0
|E.Washington, Army
|0
|0
|0
|0.0
|C.Westbrooks, Arizona St.
|2
|0
|0
|0.0
|I.White, Illinois
|1
|0
|0
|0.0
|L.Williams, New Mexico
|3
|0
|0
|0.0
|M.Young, Vanderbilt
|5
|0
|0
|0.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.