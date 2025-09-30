Live Radio
NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

September 30, 2025, 11:15 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
K.Duplessis, Delaware 4 1 68 68.0
A.Flora, Iowa St. 3 2 117 58.5
S.Phillips, Iowa 5 1 46 46.0
J.Berchal, Appalachian St. 3 1 45 45.0
J.Carrillo, Fresno St. 5 1 42 42.0
D.Ponds, Indiana 4 1 33 33.0
K.Sanders, Rutgers 5 2 63 31.5
K.Wetjen, Iowa 5 8 252 31.5
D.Boston, Washington 4 3 89 29.7
C.Lacy, Louisville 4 8 237 29.6
J.Stokes, South Florida 4 1 28 28.0
K.Dia-Johnson, Umass 4 1 27 27.0
M.Singleton, Louisiana Tech 5 1 26 26.0
V.Swain, South Carolina 5 8 206 25.8
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 4 1 24 24.0
E.Butler, San Diego St. 4 1 22 22.0
A.Isaac, South Florida 4 5 110 22.0
D.Voisin, South Alabama 5 5 109 21.8
Q.Brown, Duke 5 4 86 21.5
I.Mozee, Nebraska 4 2 43 21.5
H.Beatty, Illinois 5 8 170 21.2
J.Curtis, Vanderbilt 3 1 21 21.0
D.Reid, Pittsburgh 3 5 105 21.0
D.Rogers, FAU 3 1 21 21.0
K.Concepcion, Texas A&M 4 7 142 20.3
C.Comella, Boston College 3 1 20 20.0
C.Hendricks, Ohio 5 2 40 20.0
T.Johnson, Notre Dame 4 1 20 20.0
J.Brady, Indiana 5 12 238 19.8
A.Jackson, UCF 4 3 59 19.7
O.Kelly, Michigan St. 4 6 118 19.7
Y.Knight, SMU 4 5 94 18.8
V.Brown, Florida 4 7 128 18.3
D.Rogers, N. Illinois 4 1 18 18.0
R.Clark, Washington 3 1 17 17.0
I.Hartrup, Mississippi 5 1 17 17.0
L.Thomas, Notre Dame 4 1 17 17.0
B.Inniss, Ohio St. 4 4 66 16.5
B.Sparks, Texas State 4 2 33 16.5
R.Niblett, Texas 4 8 131 16.4
T.Bussey, Texas A&M 4 3 48 16.0
R.Brown, Arizona St. 5 2 31 15.5
R.Glover, Utah 5 5 77 15.4
L.Benson, Army 4 4 60 15.0
K.Courtney, Virginia 5 1 15 15.0
J.Franklin, W. Michigan 5 2 30 15.0
J.Gaston, Middle Tennessee 4 1 15 15.0
J.McClellan, Oregon 5 1 15 15.0
D.Myers, Colorado St. 4 1 15 15.0
C.Spann, Cent. Michigan 5 4 59 14.8
Z.Thomas, LSU 5 7 103 14.7
D.Moore, Oregon 5 3 44 14.7
J.Bermudez, Temple 4 5 73 14.6
B.Carter, Tennessee 5 9 130 14.4
G.Benyard, Kennesaw St. 5 6 84 14.0
M.Greer, Buffalo 5 1 14 14.0
W.Hardy, North Carolina 4 2 28 14.0
D.Lacey, Marshall 5 10 140 14.0
C.Ryan, BYU 4 1 14 14.0
K.Taylor, Arkansas St. 4 1 14 14.0
D.DeBlanc, Wyoming 3 5 69 13.8
J.Nicholas, Charlotte 4 5 69 13.8
T.Bachmeier, BYU 4 4 54 13.5
T.Uiliata, Hawaii 6 2 27 13.5
S.White, Florida St. 3 2 27 13.5
J.De Jesus, California 5 10 134 13.4
A.Evans, Mississippi St. 5 10 132 13.2
E.Messer, FAU 4 3 39 13.0
C.Robinson, Navy 4 1 13 13.0
C.Adams, Alabama 4 5 64 12.8
J.Salas, E. Michigan 5 4 51 12.8
T.Henry, Wisconsin 4 3 38 12.7
T.Freeman, Washington St. 5 5 63 12.6
M.Lemon, Southern Cal 5 2 25 12.5
J.Barney, Nebraska 4 9 111 12.3
S.Smith, Memphis 5 9 111 12.3
J.Abdullah, Virginia 3 1 12 12.0
T.Stewart, Temple 4 2 24 12.0
S.White-Helton, Georgia 4 1 12 12.0
P.Kingston, BYU 4 7 83 11.9
B.Hammer, Toledo 5 16 188 11.8
I.Hooks, UAB 4 5 57 11.4
B.Stockton, Georgia Tech 5 5 57 11.4
K.Beasley, Miami (Ohio) 4 1 11 11.0
M.Jackson, Indiana 3 1 11 11.0
D.Taylor, Colorado 4 1 11 11.0
C.Ross, Virginia 5 10 107 10.7
Q.Gibson, Colorado 5 3 32 10.7
K.Coleman, Missouri 5 8 85 10.6
M.Bellon, Nevada 4 5 53 10.6
D.Ross, Penn St. 4 7 74 10.6
V.Snow, Buffalo 5 11 113 10.3
J.Elad, Rutgers 5 1 10 10.0
P.Plott, Georgia Southern 4 3 30 10.0
C.Regan, James Madison 4 1 10 10.0
D.Roche, Old Dominion 2 2 20 10.0
H.Wallace, Mississippi 5 10 100 10.0
B.Wesco, Clemson 4 4 40 10.0
K.Johnson, Pittsburgh 4 8 78 9.8
J.Patterson, Arizona 4 8 78 9.8
D.Fowlkes, Missouri 5 3 29 9.7
S.Patrick, Akron 4 3 29 9.7
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 4 3 28 9.3
G.Bryant, Oregon 5 8 74 9.2
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 4 5 46 9.2
D.Luke, Missouri St. 5 6 55 9.2
K.Perich, Minnesota 4 7 64 9.1
P.Fox, West Virginia 4 8 73 9.1
B.Chatman, Navy 4 5 45 9.0
D.DeLuca, Penn St. 4 1 9 9.0
C.Hernandez, Wake Forest 4 6 54 9.0
C.Jnopierre, FIU 4 5 45 9.0
R.Joseph, Miami 3 1 9 9.0
J.Malau’ulu, Fresno St. 5 7 63 9.0
B.Rowe, South Carolina 5 1 9 9.0
J.Faison, Notre Dame 4 5 44 8.8
W.Harris, Kent St. 4 5 44 8.8
M.Toney, Miami 4 5 43 8.6
E.Metcalf, Southern Miss. 5 7 60 8.6
B.Ridley, Bowling Green 5 5 42 8.4
J.Thomas, San Jose St. 4 3 25 8.3
Z.Branch, Georgia 4 4 33 8.2
N.Gladding, Old Dominion 4 4 33 8.2
I.Farris, Boston College 4 7 57 8.1
E.Willis, UTEP 5 8 65 8.1
T.Burns, Sam Houston St. 4 1 8 8.0
A.Foster, Southern Miss. 5 1 8 8.0
B.Graves, Coastal Carolina 4 2 16 8.0
M.Jackson, Purdue 4 3 24 8.0
D.Morris, Tennessee 3 3 24 8.0
K.Pearson, East Carolina 5 7 56 8.0
I.Spencer, Virginia Tech 5 2 16 8.0
M.Welsh, San Diego St. 3 2 16 8.0
T.Nagy, Kansas 5 12 95 7.9
I.Sategna, Oklahoma 4 10 79 7.9
T.Gentry, Texas Tech 4 6 47 7.8
D.Latulas, Louisiana Tech 5 12 94 7.8
J.Harper, Uconn 5 9 69 7.7
E.Rivers, Georgia Tech 5 5 38 7.6
S.Evans, North Texas 5 2 15 7.5
M.Hight, Vanderbilt 5 6 44 7.3
T.Maher, Colorado St. 4 6 44 7.3
A.Blancas, Arkansas St. 5 7 50 7.1
C.Harris, Air Force 4 1 7 7.0
Q.Magwood, Ball St. 4 1 7 7.0
Z.Booker, Tulsa 5 6 39 6.5
J.Thaw, Delaware 2 2 13 6.5
W.Knight, James Madison 4 5 32 6.4
J.Middlebrook, Middle Tennessee 5 5 32 6.4
E.Allen, Sam Houston St. 4 3 19 6.3
J.Napier, San Diego St. 4 12 76 6.3
M.Rodarte, Ohio 4 3 19 6.3
O.Hayes, Tulane 5 7 44 6.3
T.Bryant, Kentucky 4 4 25 6.2
T.Brown, Vanderbilt 4 1 6 6.0
D.Kerr, Syracuse 5 4 24 6.0
K.Kubecka, Kansas 5 3 18 6.0
J.Lucas, Florida St. 4 3 18 6.0
D.Sheffield, Rutgers 5 2 12 6.0
M.Coleman, North Texas 5 5 29 5.8
M.Sherrod, Boise St. 4 4 23 5.8
J.McLaurin, Maryland 3 5 28 5.6
M.Mews, Houston 4 9 50 5.6
C.Coenen, Wyoming 4 2 11 5.5
T.Holloway, Virginia Tech 4 5 27 5.4
T.Walker, Oregon St. 5 5 27 5.4
S.Lockett, Kansas St. 5 6 31 5.2
R.Cooper, Maryland 4 2 10 5.0
J.Mack, W. Kentucky 5 2 10 5.0
T.Pena, Penn St. 4 2 10 5.0
T.Thompson, Rice 5 3 15 5.0
A.Waseem, FAU 4 1 5 5.0
J.Cameron, Baylor 5 7 34 4.9
R.Smith, Liberty 5 4 19 4.8
G.Freeman, Oklahoma St. 4 7 33 4.7
B.Golden, Louisville 1 2 9 4.5
R.Williams, Louisiana-Lafayette 4 5 22 4.4
J.Porter, South Florida 4 3 13 4.3
M.Covey, Cincinnati 4 6 25 4.2
C.Creel, Jacksonville St. 5 1 4 4.0
J.DaCosta, Wyoming 4 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 4 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 5 1 4 4.0
C.Hardy, Virginia 5 1 4 4.0
A.Muhammad, Middle Tennessee 5 1 4 4.0
D.Samuel, Syracuse 5 1 4 4.0
I.Zay, Toledo 5 1 4 4.0
K.Shanks, Arkansas 5 9 35 3.9
J.Jacobs, Utah St. 5 8 31 3.9
J.Green, North Carolina 4 2 7 3.5
M.Simmons, Auburn 4 9 31 3.4
T.Hoffmann, NC State 5 5 17 3.4
S.Baddoo, Umass 4 2 6 3.0
M.Carvalho, Utah 1 2 6 3.0
J.Farooq, Maryland 4 3 9 3.0
P.Gladney, Georgia Southern 5 1 3 3.0
P.Higgins, Troy 4 6 18 3.0
Q.Jackson, Rice 5 1 3 3.0
T.Thomas, Akron 4 1 3 3.0
L.Thorpe, Stanford 4 1 3 3.0
T.Pride, New Mexico St. 4 6 17 2.8
D.Amador, UTSA 3 2 5 2.5
E.Brow, UTSA 2 4 10 2.5
X.Townsend, Iowa St. 5 2 5 2.5
J.Barnes, Appalachian St. 4 10 24 2.4
K.Boone-Nelson, W. Michigan 5 6 13 2.2
K.Bolden, Georgia 4 1 2 2.0
C.Henderson, Buffalo 5 1 2 2.0
D.Irvin, UNLV 4 2 4 2.0
J.Lewis, UTSA 3 1 2 2.0
Q.Redding, Minnesota 1 1 2 2.0
M.Scott, James Madison 4 1 2 2.0
K.Thomas, UTEP 2 5 10 2.0
J.Dwyer, TCU 4 3 3 1.0
M.Matthews, UCLA 4 2 2 1.0
S.Morgan, Michigan 4 7 7 1.0
D.Thomas, UCF 4 1 1 1.0
L.Whitaker, Coastal Carolina 4 2 2 1.0
S.White, Marshall 1 1 1 1.0
K.Wilson, Mississippi St. 2 1 1 1.0
D.Wagner, Northwestern 4 6 4 0.7
S.Adams, San Diego St. 4 0 0 0.0
D.Allar, Penn St. 4 0 0 0.0
G.Allen, Oklahoma 1 0 0 0.0
T.Andersen, Utah St. 2 0 0 0.0
K.Armstrong, Texas A&M 1 0 0 0.0
G.Averitt, Air Force 0 0 0 0.0
C.Banning, Nevada 0 0 0 0.0
J.Bellamy, N. Illinois 0 0 0 0.0
J.Borjon, San Diego St. 4 0 0 0.0
D.Braswell, Georgia St. 4 0 0 0.0
G.Caldwell, Memphis 5 0 0 0.0
A.Carter, NC State 5 0 0 0.0
W.Catsavis, Arkansas 0 0 0 0.0
K.Chambers, Temple 0 0 0 0.0
P.Cole, TCU 3 0 0 0.0
J.Coulter, Louisiana-Monroe 4 0 0 0.0
J.DeLoatch, Virginia Tech 2 0 0 0.0
O.Diomande, Uconn 5 0 0 0.0
J.Dye, Kansas 5 0 0 0.0
S.Ealey, Rutgers 0 0 0 0.0
T.Edmundson, New Mexico 0 0 0 0.0
S.English, Navy 0 0 0 0.0
L.Ferrelli, California 5 0 0 0.0
S.Fox, West Virginia 3 0 0 0.0
J.Freeman, Fresno St. 4 0 0 0.0
J.Fung, San Jose St. 0 0 0 0.0
K.Gray, Virginia 1 0 0 0.0
C.Hall, Marshall 0 0 0 0.0
C.Harpole, Arizona St. 5 0 0 0.0
W.Hawthorne, Iowa St. 0 0 0 0.0
M.Hinds, FAU 1 0 0 0.0
K.Ives, Nebraska 2 0 0 0.0
M.James, Old Dominion 4 0 0 0.0
K.Johnson, New Mexico 3 0 0 0.0
A.Kasee, Ohio 0 0 0 0.0
O.King, FAU 1 0 0 0.0
E.Kinsler, Southern Miss. 1 0 0 0.0
J.Lambert, Penn St. 0 0 0 0.0
B.Lane, Utah St. 5 0 0 0.0
T.Laurence, Baylor 0 0 0 0.0
X.Lewis, North Carolina 3 0 0 0.0
T.Lock, Missouri 1 0 0 0.0
D.Mahan, Duke 0 0 0 0.0
G.Masterson, Kent St. 4 0 0 0.0
J.Mateer, Oklahoma 4 0 0 0.0
W.McDonald, Wisconsin 0 0 0 0.0
D.McRae, Wake Forest 1 0 0 0.0
L.Moga, Oregon 3 0 0 0.0
B.Molina, Utah 0 0 0 0.0
D.Morgan, Buffalo 5 0 0 0.0
N.Morrow, California 5 0 0 0.0
S.Naotala, Old Dominion 4 0 0 0.0
P.Nelson, Indiana 0 0 0 0.0
P.Notaro, Alabama 1 0 0 0.0
F.Orris, Georgia Southern 0 0 0 0.0
T.Pearman, Clemson 0 0 0 0.0
D.Rizk, Stanford 0 0 0 0.0
J.Robinson, Florida 4 0 0 0.0
J.Rodriguez, Texas Tech 4 0 0 0.0
V.Rosa, Uconn 5 0 0 0.0
H.Scroggins, Miami 2 0 0 0.0
P.Shupp, Delaware 2 0 0 0.0
C.Simms, Southern Cal 2 0 0 0.0
W.Snellings, Georgia 1 0 0 0.0
E.Soldevilla, Louisiana-Lafayette 0 0 0 0.0
M.Stevens, New Mexico 0 0 0 0.0
R.Sykes, Boston College 0 0 0 0.0
M.Thompson, Old Dominion 2 0 0 0.0
S.Vadrawale, Oregon St. 5 0 0 0.0
K.Valsin, Texas Tech 4 0 0 0.0
D.Wade, UCF 3 0 0 0.0
T.Walden, Miami 0 0 0 0.0
B.Washington, Georgia St. 4 0 0 0.0
E.Washington, Army 0 0 0 0.0
C.Westbrooks, Arizona St. 2 0 0 0.0
I.White, Illinois 1 0 0 0.0
L.Williams, New Mexico 3 0 0 0.0
M.Young, Vanderbilt 5 0 0 0.0

