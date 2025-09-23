NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|K.Duplessis, Delaware
|4
|1
|68
|68.0
|A.Flora, Iowa St.
|2
|2
|117
|58.5
|S.Phillips, Iowa
|4
|1
|46
|46.0
|J.Carrillo, Fresno St.
|5
|1
|42
|42.0
|K.Wetjen, Iowa
|4
|7
|235
|33.6
|C.Lacy, Louisville
|3
|7
|231
|33.0
|D.Ponds, Indiana
|4
|1
|33
|33.0
|K.Sanders, Rutgers
|4
|2
|63
|31.5
|V.Swain, South Carolina
|4
|7
|211
|30.1
|D.Boston, Washington
|3
|3
|89
|29.7
|K.Concepcion, Texas A&M
|3
|4
|112
|28.0
|J.Stokes, South Florida
|4
|1
|28
|28.0
|K.Dia-Johnson, Umass
|3
|1
|27
|27.0
|C.Hendricks, Ohio
|4
|1
|27
|27.0
|M.Singleton, Louisiana Tech
|4
|1
|26
|26.0
|M.Landolfi, Boston College
|1
|1
|24
|24.0
|J.Roberts, FAU
|3
|1
|24
|24.0
|C.Spann, Cent. Michigan
|4
|2
|48
|24.0
|H.Beatty, Illinois
|4
|7
|161
|23.0
|E.Butler, San Diego St.
|3
|1
|22
|22.0
|A.Isaac, South Florida
|4
|5
|110
|22.0
|D.Voisin, South Alabama
|4
|5
|109
|21.8
|Q.Brown, Duke
|4
|4
|86
|21.5
|I.Mozee, Nebraska
|4
|2
|43
|21.5
|J.Curtis, Vanderbilt
|3
|1
|21
|21.0
|D.Reid, Pittsburgh
|3
|5
|105
|21.0
|D.Rogers, FAU
|2
|1
|21
|21.0
|L.Benson, Army
|3
|3
|60
|20.0
|C.Comella, Boston College
|3
|1
|20
|20.0
|J.Brady, Indiana
|4
|12
|238
|19.8
|A.Jackson, UCF
|3
|3
|59
|19.7
|O.Kelly, Michigan St.
|4
|6
|118
|19.7
|Y.Knight, SMU
|4
|5
|94
|18.8
|V.Brown, Florida
|4
|7
|128
|18.3
|R.Clark, Washington
|3
|1
|17
|17.0
|I.Hartrup, Mississippi
|4
|1
|17
|17.0
|L.Thomas, Notre Dame
|3
|1
|17
|17.0
|B.Sparks, Texas State
|4
|2
|33
|16.5
|R.Niblett, Texas
|4
|8
|131
|16.4
|T.Bachmeier, BYU
|3
|3
|49
|16.3
|B.Carter, Tennessee
|4
|8
|129
|16.1
|L.Billups-Williams, Miami (Ohio)
|3
|1
|16
|16.0
|T.Bussey, Texas A&M
|3
|3
|48
|16.0
|R.Brown, Arizona St.
|4
|2
|31
|15.5
|R.Glover, Utah
|4
|5
|77
|15.4
|K.Johnson, Pittsburgh
|3
|6
|92
|15.3
|Z.Thomas, LSU
|4
|6
|91
|15.2
|K.Courtney, Virginia
|4
|1
|15
|15.0
|M.Delhomme, Maryland
|4
|2
|30
|15.0
|J.Gaston, Middle Tennessee
|4
|1
|15
|15.0
|J.McClellan, Oregon
|4
|1
|15
|15.0
|D.Lacey, Marshall
|4
|9
|134
|14.9
|D.Moore, Oregon
|4
|3
|44
|14.7
|J.Bermudez, Temple
|4
|5
|73
|14.6
|A.Evans, Mississippi St.
|4
|9
|129
|14.3
|M.Greer, Buffalo
|4
|1
|14
|14.0
|W.Hardy, North Carolina
|4
|2
|28
|14.0
|G.Harstad, Kansas St.
|3
|1
|14
|14.0
|C.Ryan, BYU
|3
|1
|14
|14.0
|K.Taylor, Arkansas St.
|3
|1
|14
|14.0
|G.Benyard, Kennesaw St.
|4
|5
|69
|13.8
|D.DeBlanc, Wyoming
|3
|5
|69
|13.8
|J.Nicholas, Charlotte
|4
|5
|69
|13.8
|J.De Jesus, California
|4
|10
|134
|13.4
|J.Salas, E. Michigan
|4
|3
|40
|13.3
|Q.Gibson, Colorado
|4
|2
|26
|13.0
|E.Messer, FAU
|3
|3
|39
|13.0
|C.Robinson, Navy
|3
|1
|13
|13.0
|T. Uiliata, Hawaii
|5
|1
|13
|13.0
|C.Adams, Alabama
|3
|5
|64
|12.8
|T.Henry, Wisconsin
|4
|3
|38
|12.7
|M.Lemon, Southern Cal
|4
|2
|25
|12.5
|D.Ross, Penn St.
|3
|6
|75
|12.5
|J.Barney, Nebraska
|4
|9
|111
|12.3
|J.Abdullah, Virginia
|3
|1
|12
|12.0
|T.Stewart, Temple
|4
|2
|24
|12.0
|S.White-Helton, Georgia
|3
|1
|12
|12.0
|P.Kingston, BYU
|3
|6
|71
|11.8
|I.Hooks, UAB
|4
|5
|57
|11.4
|S.Smith, Memphis
|4
|8
|91
|11.4
|B.Inniss, Ohio St.
|3
|3
|34
|11.3
|B.Ridley, Bowling Green
|4
|3
|34
|11.3
|B.Hammer, Toledo
|4
|13
|145
|11.2
|M.Jackson, Indiana
|3
|1
|11
|11.0
|D.Taylor, Colorado
|4
|1
|11
|11.0
|C.Ross, Virginia
|4
|10
|107
|10.7
|M.Bellon, Nevada
|4
|5
|53
|10.6
|K.Coleman, Missouri
|4
|7
|74
|10.6
|J.Thomas, San Jose St.
|3
|2
|21
|10.5
|H.Wallace, Mississippi
|4
|8
|83
|10.4
|J.Patterson, Arizona
|3
|7
|72
|10.3
|J.Faison, Notre Dame
|3
|4
|41
|10.2
|B.Chatman, Navy
|3
|4
|40
|10.0
|J.Elad, Rutgers
|4
|1
|10
|10.0
|C.Regan, James Madison
|3
|1
|10
|10.0
|B.Wesco, Clemson
|4
|4
|40
|10.0
|V.Snow, Buffalo
|4
|10
|98
|9.8
|S.Patrick, Akron
|4
|3
|29
|9.7
|B.Stockton, Georgia Tech
|4
|3
|29
|9.7
|J.Napier, San Diego St.
|3
|8
|77
|9.6
|G.Bryant, Oregon
|4
|7
|67
|9.6
|W.Knight, James Madison
|3
|2
|19
|9.5
|D.Latulas, Louisiana Tech
|4
|10
|95
|9.5
|P.Plott, Georgia Southern
|3
|2
|19
|9.5
|J.Godfrey, Louisiana-Monroe
|3
|3
|28
|9.3
|P.Fox, West Virginia
|3
|8
|73
|9.1
|Z.Booker, Tulsa
|4
|4
|36
|9.0
|D.DeLuca, Penn St.
|3
|1
|9
|9.0
|C.Hernandez, Wake Forest
|3
|6
|54
|9.0
|C.Jnopierre, FIU
|4
|5
|45
|9.0
|R.Joseph, Miami
|3
|1
|9
|9.0
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|5
|7
|63
|9.0
|B.Rowe, South Carolina
|4
|1
|9
|9.0
|W.Harris, Kent St.
|4
|5
|44
|8.8
|M.Hight, Vanderbilt
|4
|4
|35
|8.8
|E.Willis, UTEP
|4
|6
|52
|8.7
|M.Toney, Miami
|4
|5
|43
|8.6
|K.Perich, Minnesota
|3
|6
|51
|8.5
|Z.Branch, Georgia
|3
|4
|33
|8.2
|N.Gladding, Old Dominion
|3
|4
|33
|8.2
|I.Farris, Boston College
|2
|7
|57
|8.1
|T.Burns, Sam Houston St.
|4
|1
|8
|8.0
|A.Foster, Southern Miss.
|4
|1
|8
|8.0
|B.Graves, Coastal Carolina
|4
|2
|16
|8.0
|M.Jackson, Purdue
|4
|3
|24
|8.0
|D.Morris, Tennessee
|3
|3
|24
|8.0
|K.Pearson, East Carolina
|4
|7
|56
|8.0
|M.Welsh, San Diego St.
|2
|2
|16
|8.0
|T.Nagy, Kansas
|4
|12
|95
|7.9
|I.Sategna, Oklahoma
|4
|10
|79
|7.9
|J.Harper, Uconn
|4
|8
|63
|7.9
|T.Gentry, Texas Tech
|4
|6
|47
|7.8
|M.Sherrod, Boise St.
|3
|3
|23
|7.7
|E.Metcalf, Southern Miss.
|4
|5
|38
|7.6
|E.Rivers, Georgia Tech
|4
|5
|38
|7.6
|S.Evans, North Texas
|4
|2
|15
|7.5
|T.Maher, Colorado St.
|3
|6
|44
|7.3
|T.Freeman, Washington St.
|4
|3
|21
|7.0
|C.Harris, Air Force
|3
|1
|7
|7.0
|M.Harrison-Pilot, Texas Tech
|3
|1
|7
|7.0
|Q.Magwood, Ball St.
|4
|1
|7
|7.0
|D.Sheffield, Rutgers
|4
|1
|7
|7.0
|J.Thaw, Delaware
|2
|2
|13
|6.5
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|4
|5
|32
|6.4
|E.Allen, Sam Houston St.
|4
|3
|19
|6.3
|M.Rodarte, Ohio
|4
|3
|19
|6.3
|R.Smith, Liberty
|4
|3
|19
|6.3
|T.Bryant, Kentucky
|3
|4
|25
|6.2
|J.Cameron, Baylor
|4
|5
|31
|6.2
|D.Amador, UTSA
|3
|2
|12
|6.0
|A.Blancas, Arkansas St.
|4
|5
|30
|6.0
|T.Brown, Vanderbilt
|3
|1
|6
|6.0
|D.Kerr, Syracuse
|4
|4
|24
|6.0
|K.Kubecka, Kansas
|4
|3
|18
|6.0
|J.Lucas, Florida St.
|3
|3
|18
|6.0
|J.McLaurin, Maryland
|3
|5
|28
|5.6
|C.Coenen, Wyoming
|4
|2
|11
|5.5
|T.Holloway, Virginia Tech
|4
|5
|27
|5.4
|D.Luke, Missouri St.
|4
|3
|16
|5.3
|M.Mews, Houston
|3
|6
|32
|5.3
|M.Covey, Cincinnati
|3
|5
|25
|5.0
|G.Freeman, Oklahoma St.
|3
|4
|20
|5.0
|S.Lockett, Kansas St.
|4
|5
|25
|5.0
|J.Mack, W. Kentucky
|4
|2
|10
|5.0
|T.Pena, Penn St.
|3
|2
|10
|5.0
|T.Thompson, Rice
|4
|3
|15
|5.0
|A.Waseem, FAU
|3
|1
|5
|5.0
|B.Golden, Louisville
|1
|2
|9
|4.5
|J.Jacobs, Utah St.
|4
|7
|31
|4.4
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|4
|5
|22
|4.4
|J.Porter, South Florida
|4
|3
|13
|4.3
|C.Creel, Jacksonville St.
|4
|1
|4
|4.0
|J.DaCosta, Wyoming
|4
|1
|4
|4.0
|C.DeVries, BYU
|3
|1
|4
|4.0
|B.Farrell, Stanford
|4
|1
|4
|4.0
|C.Hardy, Virginia
|4
|1
|4
|4.0
|D.Samuel, Syracuse
|4
|1
|4
|4.0
|T.Walker, Oregon St.
|4
|2
|8
|4.0
|S.White, Florida St.
|2
|1
|4
|4.0
|K.Shanks, Arkansas
|4
|9
|35
|3.9
|M.Coleman, North Texas
|4
|4
|15
|3.8
|O.Hayes, Tulane
|4
|4
|15
|3.8
|J.Green, North Carolina
|4
|2
|7
|3.5
|T.Hoffmann, NC State
|4
|5
|17
|3.4
|M.Simmons, Auburn
|3
|8
|25
|3.1
|S.Baddoo, Umass
|3
|2
|6
|3.0
|J.Farooq, Maryland
|4
|3
|9
|3.0
|P.Gladney, Georgia Southern
|4
|1
|3
|3.0
|P.Higgins, Troy
|4
|6
|18
|3.0
|Q.Jackson, Rice
|4
|1
|3
|3.0
|T.Pride, New Mexico St.
|3
|5
|15
|3.0
|T.Thomas, Akron
|3
|1
|3
|3.0
|L.Thorpe, Stanford
|3
|1
|3
|3.0
|E.Brow, UTSA
|2
|4
|10
|2.5
|R.Cooper, Maryland
|4
|2
|5
|2.5
|J.Barnes, Appalachian St.
|3
|10
|24
|2.4
|K.Boone-Nelson, W. Michigan
|4
|6
|13
|2.2
|K.Bolden, Georgia
|3
|1
|2
|2.0
|C.Henderson, Buffalo
|4
|1
|2
|2.0
|D.Irvin, UNLV
|4
|2
|4
|2.0
|J.Lewis, UTSA
|3
|1
|2
|2.0
|Q.Redding, Minnesota
|1
|1
|2
|2.0
|M.Scott, James Madison
|3
|1
|2
|2.0
|B.Staley, Tennessee
|4
|1
|2
|2.0
|K.Thomas, UTEP
|2
|5
|10
|2.0
|J.Dwyer, TCU
|3
|3
|3
|1.0
|M.Matthews, UCLA
|3
|2
|2
|1.0
|S.Morgan, Michigan
|4
|7
|7
|1.0
|D.Thomas, UCF
|3
|1
|1
|1.0
|X.Townsend, Iowa St.
|4
|1
|1
|1.0
|L.Whitaker, Coastal Carolina
|4
|2
|2
|1.0
|S.White, Marshall
|1
|1
|1
|1.0
|K.Wilson, Mississippi St.
|2
|1
|1
|1.0
|D.Wagner, Northwestern
|3
|4
|2
|0.5
|D.Akinkunmi, Oklahoma
|1
|0
|0
|0.0
|M.Altayeb, UNLV
|2
|0
|0
|0.0
|S.Angeli, Syracuse
|4
|0
|0
|0.0
|E.Baldwin, UTEP
|4
|0
|0
|0.0
|N.Benson, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0
|0.0
|C.Boti, Arkansas St.
|4
|0
|0
|0.0
|T.Brooks, Charlotte
|4
|0
|0
|0.0
|N.Brown, Louisiana-Lafayette
|0
|0
|0
|0.0
|W.Brown, Houston
|3
|0
|0
|0.0
|C.Brown, Akron
|0
|0
|0
|0.0
|G.Burrell, Texas State
|4
|0
|0
|0.0
|G.Burt, North Carolina
|0
|0
|0
|0.0
|K.Callen, James Madison
|0
|0
|0
|0.0
|C.Cooper, Duke
|4
|0
|0
|0.0
|J.Cooper, Missouri St.
|4
|0
|0
|0.0
|S.Cooper, Rutgers
|0
|0
|0
|0.0
|M.Craver, Texas A&M
|3
|0
|0
|0.0
|D.Daniel-Sisavanh, Troy
|4
|0
|0
|0.0
|D.Deal, TCU
|3
|0
|0
|0.0
|C.Deckard, Louisiana Tech
|2
|0
|0
|0.0
|K.Farmer, UTEP
|0
|0
|0
|0.0
|D.Gardner, Southern Miss.
|0
|0
|0
|0.0
|X.Gayten, Mississippi St.
|4
|0
|0
|0.0
|J.Gidron, South Carolina
|1
|0
|0
|0.0
|A.Green, Georgia Southern
|4
|0
|0
|0.0
|C.Hatcher, Oregon St.
|4
|0
|0
|0.0
|C.Hawkins, Baylor
|4
|0
|0
|0.0
|A.Heath, Georgia Southern
|0
|0
|0
|0.0
|E.Horton, Purdue
|4
|0
|0
|0.0
|D.Jackson, Sam Houston St.
|3
|0
|0
|0.0
|O.Janse Van Rensburg, Middle Tennessee
|0
|0
|0
|0.0
|K.Jennings, SMU
|4
|0
|0
|0.0
|T.Johnson, South Alabama
|4
|0
|0
|0.0
|B.Johnson, Wyoming
|4
|0
|0
|0.0
|M.Jones, Texas A&M
|3
|0
|0
|0.0
|J.Kattus, Kentucky
|3
|0
|0
|0.0
|G.Langlo, Troy
|3
|0
|0
|0.0
|L.Lehrer, Air Force
|0
|0
|0
|0.0
|D.Lynch, Washington
|1
|0
|0
|0.0
|W.Lyons, Southern Cal
|4
|0
|0
|0.0
|M.Madison, Umass
|3
|0
|0
|0.0
|B.Manley, Georgia Tech
|4
|0
|0
|0.0
|K.Marion, Miami
|4
|0
|0
|0.0
|M.McClain, Arizona St.
|4
|0
|0
|0.0
|M.Mendeszoon, Iowa St.
|4
|0
|0
|0.0
|J.Meriweather, Georgia
|3
|0
|0
|0.0
|J.Moore, Duke
|4
|0
|0
|0.0
|R.Morgan, Alabama
|3
|0
|0
|0.0
|K.Morgan, Southern Miss.
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Morris, UTSA
|1
|0
|0
|0.0
|S.Motuapuaka, Utah
|0
|0
|0
|0.0
|D.Murph, South Carolina
|4
|0
|0
|0.0
|A.Peek, Cincinnati
|3
|0
|0
|0.0
|C.Perez, UAB
|4
|0
|0
|0.0
|A.Perry, FIU
|4
|0
|0
|0.0
|K.Pietrzak, Nebraska
|4
|0
|0
|0.0
|Z.Quinn, Oregon
|0
|0
|0
|0.0
|T.Quinn, Louisville
|3
|0
|0
|0.0
|B.Rabasco, Florida
|0
|0
|0
|0.0
|J.Repp, South Carolina
|0
|0
|0
|0.0
|D.Sanders, Texas A&M
|3
|0
|0
|0.0
|M.Sanders, Georgia Southern
|4
|0
|0
|0.0
|D.Saunders, Utah
|0
|0
|0
|0.0
|J.Seaton, Colorado
|4
|0
|0
|0.0
|P.Sepulona, Utah
|3
|0
|0
|0.0
|E.Smith, South Alabama
|4
|0
|0
|0.0
|R.Staub, Colorado
|2
|0
|0
|0.0
|G.Summers, Akron
|3
|0
|0
|0.0
|R.Sykes, Temple
|4
|0
|0
|0.0
|T.Tagovailoa-Amosa, San Jose St.
|3
|0
|0
|0.0
|J.Tang, Troy
|0
|0
|0
|0.0
|V.Taufatofua, San Jose St.
|3
|0
|0
|0.0
|J.Turnbull, Wyoming
|0
|0
|0
|0.0
|K.Turner, Indiana
|4
|0
|0
|0.0
|S.Turner, Duke
|1
|0
|0
|0.0
|M.Wa-Kalonji, Colorado St.
|3
|0
|0
|0.0
|B.Walker, Washington
|0
|0
|0
|0.0
|K.Walton, East Carolina
|1
|0
|0
|0.0
|E.Walton, Army
|2
|0
|0
|0.0
|G.Weathersby, James Madison
|3
|0
|0
|0.0
|J.Williams, Colorado
|4
|0
|0
|0.0
|C.Williams, Bowling Green
|3
|0
|0
|0.0
|D.Williams, Boston College
|1
|0
|0
|0.0
|K.Williams, Michigan St.
|0
|0
|0
|0.0
|A.Wright, Arkansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|T.Yowe, Arkansas St.
|4
|0
|0
|0.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.