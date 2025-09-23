Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Punt Returns

NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

September 23, 2025, 11:15 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
K.Duplessis, Delaware 4 1 68 68.0
A.Flora, Iowa St. 2 2 117 58.5
S.Phillips, Iowa 4 1 46 46.0
J.Carrillo, Fresno St. 5 1 42 42.0
K.Wetjen, Iowa 4 7 235 33.6
C.Lacy, Louisville 3 7 231 33.0
D.Ponds, Indiana 4 1 33 33.0
K.Sanders, Rutgers 4 2 63 31.5
V.Swain, South Carolina 4 7 211 30.1
D.Boston, Washington 3 3 89 29.7
K.Concepcion, Texas A&M 3 4 112 28.0
J.Stokes, South Florida 4 1 28 28.0
K.Dia-Johnson, Umass 3 1 27 27.0
C.Hendricks, Ohio 4 1 27 27.0
M.Singleton, Louisiana Tech 4 1 26 26.0
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 3 1 24 24.0
C.Spann, Cent. Michigan 4 2 48 24.0
H.Beatty, Illinois 4 7 161 23.0
E.Butler, San Diego St. 3 1 22 22.0
A.Isaac, South Florida 4 5 110 22.0
D.Voisin, South Alabama 4 5 109 21.8
Q.Brown, Duke 4 4 86 21.5
I.Mozee, Nebraska 4 2 43 21.5
J.Curtis, Vanderbilt 3 1 21 21.0
D.Reid, Pittsburgh 3 5 105 21.0
D.Rogers, FAU 2 1 21 21.0
L.Benson, Army 3 3 60 20.0
C.Comella, Boston College 3 1 20 20.0
J.Brady, Indiana 4 12 238 19.8
A.Jackson, UCF 3 3 59 19.7
O.Kelly, Michigan St. 4 6 118 19.7
Y.Knight, SMU 4 5 94 18.8
V.Brown, Florida 4 7 128 18.3
R.Clark, Washington 3 1 17 17.0
I.Hartrup, Mississippi 4 1 17 17.0
L.Thomas, Notre Dame 3 1 17 17.0
B.Sparks, Texas State 4 2 33 16.5
R.Niblett, Texas 4 8 131 16.4
T.Bachmeier, BYU 3 3 49 16.3
B.Carter, Tennessee 4 8 129 16.1
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 3 1 16 16.0
T.Bussey, Texas A&M 3 3 48 16.0
R.Brown, Arizona St. 4 2 31 15.5
R.Glover, Utah 4 5 77 15.4
K.Johnson, Pittsburgh 3 6 92 15.3
Z.Thomas, LSU 4 6 91 15.2
K.Courtney, Virginia 4 1 15 15.0
M.Delhomme, Maryland 4 2 30 15.0
J.Gaston, Middle Tennessee 4 1 15 15.0
J.McClellan, Oregon 4 1 15 15.0
D.Lacey, Marshall 4 9 134 14.9
D.Moore, Oregon 4 3 44 14.7
J.Bermudez, Temple 4 5 73 14.6
A.Evans, Mississippi St. 4 9 129 14.3
M.Greer, Buffalo 4 1 14 14.0
W.Hardy, North Carolina 4 2 28 14.0
G.Harstad, Kansas St. 3 1 14 14.0
C.Ryan, BYU 3 1 14 14.0
K.Taylor, Arkansas St. 3 1 14 14.0
G.Benyard, Kennesaw St. 4 5 69 13.8
D.DeBlanc, Wyoming 3 5 69 13.8
J.Nicholas, Charlotte 4 5 69 13.8
J.De Jesus, California 4 10 134 13.4
J.Salas, E. Michigan 4 3 40 13.3
Q.Gibson, Colorado 4 2 26 13.0
E.Messer, FAU 3 3 39 13.0
C.Robinson, Navy 3 1 13 13.0
T. Uiliata, Hawaii 5 1 13 13.0
C.Adams, Alabama 3 5 64 12.8
T.Henry, Wisconsin 4 3 38 12.7
M.Lemon, Southern Cal 4 2 25 12.5
D.Ross, Penn St. 3 6 75 12.5
J.Barney, Nebraska 4 9 111 12.3
J.Abdullah, Virginia 3 1 12 12.0
T.Stewart, Temple 4 2 24 12.0
S.White-Helton, Georgia 3 1 12 12.0
P.Kingston, BYU 3 6 71 11.8
I.Hooks, UAB 4 5 57 11.4
S.Smith, Memphis 4 8 91 11.4
B.Inniss, Ohio St. 3 3 34 11.3
B.Ridley, Bowling Green 4 3 34 11.3
B.Hammer, Toledo 4 13 145 11.2
M.Jackson, Indiana 3 1 11 11.0
D.Taylor, Colorado 4 1 11 11.0
C.Ross, Virginia 4 10 107 10.7
M.Bellon, Nevada 4 5 53 10.6
K.Coleman, Missouri 4 7 74 10.6
J.Thomas, San Jose St. 3 2 21 10.5
H.Wallace, Mississippi 4 8 83 10.4
J.Patterson, Arizona 3 7 72 10.3
J.Faison, Notre Dame 3 4 41 10.2
B.Chatman, Navy 3 4 40 10.0
J.Elad, Rutgers 4 1 10 10.0
C.Regan, James Madison 3 1 10 10.0
B.Wesco, Clemson 4 4 40 10.0
V.Snow, Buffalo 4 10 98 9.8
S.Patrick, Akron 4 3 29 9.7
B.Stockton, Georgia Tech 4 3 29 9.7
J.Napier, San Diego St. 3 8 77 9.6
G.Bryant, Oregon 4 7 67 9.6
W.Knight, James Madison 3 2 19 9.5
D.Latulas, Louisiana Tech 4 10 95 9.5
P.Plott, Georgia Southern 3 2 19 9.5
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 3 3 28 9.3
P.Fox, West Virginia 3 8 73 9.1
Z.Booker, Tulsa 4 4 36 9.0
D.DeLuca, Penn St. 3 1 9 9.0
C.Hernandez, Wake Forest 3 6 54 9.0
C.Jnopierre, FIU 4 5 45 9.0
R.Joseph, Miami 3 1 9 9.0
J.Malau’ulu, Fresno St. 5 7 63 9.0
B.Rowe, South Carolina 4 1 9 9.0
W.Harris, Kent St. 4 5 44 8.8
M.Hight, Vanderbilt 4 4 35 8.8
E.Willis, UTEP 4 6 52 8.7
M.Toney, Miami 4 5 43 8.6
K.Perich, Minnesota 3 6 51 8.5
Z.Branch, Georgia 3 4 33 8.2
N.Gladding, Old Dominion 3 4 33 8.2
I.Farris, Boston College 2 7 57 8.1
T.Burns, Sam Houston St. 4 1 8 8.0
A.Foster, Southern Miss. 4 1 8 8.0
B.Graves, Coastal Carolina 4 2 16 8.0
M.Jackson, Purdue 4 3 24 8.0
D.Morris, Tennessee 3 3 24 8.0
K.Pearson, East Carolina 4 7 56 8.0
M.Welsh, San Diego St. 2 2 16 8.0
T.Nagy, Kansas 4 12 95 7.9
I.Sategna, Oklahoma 4 10 79 7.9
J.Harper, Uconn 4 8 63 7.9
T.Gentry, Texas Tech 4 6 47 7.8
M.Sherrod, Boise St. 3 3 23 7.7
E.Metcalf, Southern Miss. 4 5 38 7.6
E.Rivers, Georgia Tech 4 5 38 7.6
S.Evans, North Texas 4 2 15 7.5
T.Maher, Colorado St. 3 6 44 7.3
T.Freeman, Washington St. 4 3 21 7.0
C.Harris, Air Force 3 1 7 7.0
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 3 1 7 7.0
Q.Magwood, Ball St. 4 1 7 7.0
D.Sheffield, Rutgers 4 1 7 7.0
J.Thaw, Delaware 2 2 13 6.5
J.Middlebrook, Middle Tennessee 4 5 32 6.4
E.Allen, Sam Houston St. 4 3 19 6.3
M.Rodarte, Ohio 4 3 19 6.3
R.Smith, Liberty 4 3 19 6.3
T.Bryant, Kentucky 3 4 25 6.2
J.Cameron, Baylor 4 5 31 6.2
D.Amador, UTSA 3 2 12 6.0
A.Blancas, Arkansas St. 4 5 30 6.0
T.Brown, Vanderbilt 3 1 6 6.0
D.Kerr, Syracuse 4 4 24 6.0
K.Kubecka, Kansas 4 3 18 6.0
J.Lucas, Florida St. 3 3 18 6.0
J.McLaurin, Maryland 3 5 28 5.6
C.Coenen, Wyoming 4 2 11 5.5
T.Holloway, Virginia Tech 4 5 27 5.4
D.Luke, Missouri St. 4 3 16 5.3
M.Mews, Houston 3 6 32 5.3
M.Covey, Cincinnati 3 5 25 5.0
G.Freeman, Oklahoma St. 3 4 20 5.0
S.Lockett, Kansas St. 4 5 25 5.0
J.Mack, W. Kentucky 4 2 10 5.0
T.Pena, Penn St. 3 2 10 5.0
T.Thompson, Rice 4 3 15 5.0
A.Waseem, FAU 3 1 5 5.0
B.Golden, Louisville 1 2 9 4.5
J.Jacobs, Utah St. 4 7 31 4.4
R.Williams, Louisiana-Lafayette 4 5 22 4.4
J.Porter, South Florida 4 3 13 4.3
C.Creel, Jacksonville St. 4 1 4 4.0
J.DaCosta, Wyoming 4 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 3 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 4 1 4 4.0
C.Hardy, Virginia 4 1 4 4.0
D.Samuel, Syracuse 4 1 4 4.0
T.Walker, Oregon St. 4 2 8 4.0
S.White, Florida St. 2 1 4 4.0
K.Shanks, Arkansas 4 9 35 3.9
M.Coleman, North Texas 4 4 15 3.8
O.Hayes, Tulane 4 4 15 3.8
J.Green, North Carolina 4 2 7 3.5
T.Hoffmann, NC State 4 5 17 3.4
M.Simmons, Auburn 3 8 25 3.1
S.Baddoo, Umass 3 2 6 3.0
J.Farooq, Maryland 4 3 9 3.0
P.Gladney, Georgia Southern 4 1 3 3.0
P.Higgins, Troy 4 6 18 3.0
Q.Jackson, Rice 4 1 3 3.0
T.Pride, New Mexico St. 3 5 15 3.0
T.Thomas, Akron 3 1 3 3.0
L.Thorpe, Stanford 3 1 3 3.0
E.Brow, UTSA 2 4 10 2.5
R.Cooper, Maryland 4 2 5 2.5
J.Barnes, Appalachian St. 3 10 24 2.4
K.Boone-Nelson, W. Michigan 4 6 13 2.2
K.Bolden, Georgia 3 1 2 2.0
C.Henderson, Buffalo 4 1 2 2.0
D.Irvin, UNLV 4 2 4 2.0
J.Lewis, UTSA 3 1 2 2.0
Q.Redding, Minnesota 1 1 2 2.0
M.Scott, James Madison 3 1 2 2.0
B.Staley, Tennessee 4 1 2 2.0
K.Thomas, UTEP 2 5 10 2.0
J.Dwyer, TCU 3 3 3 1.0
M.Matthews, UCLA 3 2 2 1.0
S.Morgan, Michigan 4 7 7 1.0
D.Thomas, UCF 3 1 1 1.0
X.Townsend, Iowa St. 4 1 1 1.0
L.Whitaker, Coastal Carolina 4 2 2 1.0
S.White, Marshall 1 1 1 1.0
K.Wilson, Mississippi St. 2 1 1 1.0
D.Wagner, Northwestern 3 4 2 0.5
D.Akinkunmi, Oklahoma 1 0 0 0.0
M.Altayeb, UNLV 2 0 0 0.0
S.Angeli, Syracuse 4 0 0 0.0
E.Baldwin, UTEP 4 0 0 0.0
N.Benson, Louisiana-Monroe 0 0 0 0.0
C.Boti, Arkansas St. 4 0 0 0.0
T.Brooks, Charlotte 4 0 0 0.0
N.Brown, Louisiana-Lafayette 0 0 0 0.0
W.Brown, Houston 3 0 0 0.0
C.Brown, Akron 0 0 0 0.0
G.Burrell, Texas State 4 0 0 0.0
G.Burt, North Carolina 0 0 0 0.0
K.Callen, James Madison 0 0 0 0.0
C.Cooper, Duke 4 0 0 0.0
J.Cooper, Missouri St. 4 0 0 0.0
S.Cooper, Rutgers 0 0 0 0.0
M.Craver, Texas A&M 3 0 0 0.0
D.Daniel-Sisavanh, Troy 4 0 0 0.0
D.Deal, TCU 3 0 0 0.0
C.Deckard, Louisiana Tech 2 0 0 0.0
K.Farmer, UTEP 0 0 0 0.0
D.Gardner, Southern Miss. 0 0 0 0.0
X.Gayten, Mississippi St. 4 0 0 0.0
J.Gidron, South Carolina 1 0 0 0.0
A.Green, Georgia Southern 4 0 0 0.0
C.Hatcher, Oregon St. 4 0 0 0.0
C.Hawkins, Baylor 4 0 0 0.0
A.Heath, Georgia Southern 0 0 0 0.0
E.Horton, Purdue 4 0 0 0.0
D.Jackson, Sam Houston St. 3 0 0 0.0
O.Janse Van Rensburg, Middle Tennessee 0 0 0 0.0
K.Jennings, SMU 4 0 0 0.0
T.Johnson, South Alabama 4 0 0 0.0
B.Johnson, Wyoming 4 0 0 0.0
M.Jones, Texas A&M 3 0 0 0.0
J.Kattus, Kentucky 3 0 0 0.0
G.Langlo, Troy 3 0 0 0.0
L.Lehrer, Air Force 0 0 0 0.0
D.Lynch, Washington 1 0 0 0.0
W.Lyons, Southern Cal 4 0 0 0.0
M.Madison, Umass 3 0 0 0.0
B.Manley, Georgia Tech 4 0 0 0.0
K.Marion, Miami 4 0 0 0.0
M.McClain, Arizona St. 4 0 0 0.0
M.Mendeszoon, Iowa St. 4 0 0 0.0
J.Meriweather, Georgia 3 0 0 0.0
J.Moore, Duke 4 0 0 0.0
R.Morgan, Alabama 3 0 0 0.0
K.Morgan, Southern Miss. 0 0 0 0.0
Z.Morris, UTSA 1 0 0 0.0
S.Motuapuaka, Utah 0 0 0 0.0
D.Murph, South Carolina 4 0 0 0.0
A.Peek, Cincinnati 3 0 0 0.0
C.Perez, UAB 4 0 0 0.0
A.Perry, FIU 4 0 0 0.0
K.Pietrzak, Nebraska 4 0 0 0.0
Z.Quinn, Oregon 0 0 0 0.0
T.Quinn, Louisville 3 0 0 0.0
B.Rabasco, Florida 0 0 0 0.0
J.Repp, South Carolina 0 0 0 0.0
D.Sanders, Texas A&M 3 0 0 0.0
M.Sanders, Georgia Southern 4 0 0 0.0
D.Saunders, Utah 0 0 0 0.0
J.Seaton, Colorado 4 0 0 0.0
P.Sepulona, Utah 3 0 0 0.0
E.Smith, South Alabama 4 0 0 0.0
R.Staub, Colorado 2 0 0 0.0
G.Summers, Akron 3 0 0 0.0
R.Sykes, Temple 4 0 0 0.0
T.Tagovailoa-Amosa, San Jose St. 3 0 0 0.0
J.Tang, Troy 0 0 0 0.0
V.Taufatofua, San Jose St. 3 0 0 0.0
J.Turnbull, Wyoming 0 0 0 0.0
K.Turner, Indiana 4 0 0 0.0
S.Turner, Duke 1 0 0 0.0
M.Wa-Kalonji, Colorado St. 3 0 0 0.0
B.Walker, Washington 0 0 0 0.0
K.Walton, East Carolina 1 0 0 0.0
E.Walton, Army 2 0 0 0.0
G.Weathersby, James Madison 3 0 0 0.0
J.Williams, Colorado 4 0 0 0.0
C.Williams, Bowling Green 3 0 0 0.0
D.Williams, Boston College 1 0 0 0.0
K.Williams, Michigan St. 0 0 0 0.0
A.Wright, Arkansas St. 0 0 0 0.0
T.Yowe, Arkansas St. 4 0 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up