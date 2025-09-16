Live Radio
NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

September 16, 2025, 11:16 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
A.Flora, Iowa St. 2 2 117 58.5
S.Phillips, Iowa 3 1 46 46.0
J.Carrillo, Fresno St. 4 1 42 42.0
V.Swain, South Carolina 3 6 198 33.0
K.Wetjen, Iowa 3 6 192 32.0
K.Sanders, Rutgers 3 2 63 31.5
C.Lacy, Louisville 2 4 125 31.2
D.Boston, Washington 2 3 89 29.7
D.Voisin, South Alabama 3 3 88 29.3
K.Concepcion, Texas A&M 3 4 112 28.0
K.Dia-Johnson, Umass 3 1 27 27.0
M.Singleton, Louisiana Tech 3 1 26 26.0
H.Beatty, Illinois 3 6 152 25.3
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 3 1 24 24.0
Q.Brown, Duke 3 4 86 21.5
R.Glover, Utah 3 4 86 21.5
I.Mozee, Nebraska 3 2 43 21.5
J.Brady, Indiana 3 10 211 21.1
D.Reid, Pittsburgh 3 5 105 21.0
D.Rogers, FAU 2 1 21 21.0
L.Benson, Army 2 3 60 20.0
C.Comella, Boston College 3 1 20 20.0
A.Jackson, UCF 2 3 59 19.7
O.Kelly, Michigan St. 3 6 118 19.7
B.Carter, Tennessee 3 5 94 18.8
Y.Knight, SMU 3 5 94 18.8
T.Bachmeier, BYU 2 2 37 18.5
V.Brown, Florida 3 7 128 18.3
J.Bermudez, Temple 3 4 69 17.2
R.Clark, Washington 2 1 17 17.0
I.Hartrup, Mississippi 3 1 17 17.0
L.Thomas, Notre Dame 2 1 17 17.0
B.Sparks, Texas State 3 2 33 16.5
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 2 1 16 16.0
T.Bussey, Texas A&M 3 3 48 16.0
A.Evans, Mississippi St. 3 8 128 16.0
D.Lacey, Marshall 3 8 126 15.8
R.Brown, Arizona St. 3 2 31 15.5
J.De Jesus, California 3 8 123 15.4
K.Johnson, Pittsburgh 3 6 92 15.3
J.Barney, Nebraska 3 6 90 15.0
K.Courtney, Virginia 3 1 15 15.0
J.Gaston, Middle Tennessee 3 1 15 15.0
D.Luke, Missouri St. 3 1 15 15.0
J.McClellan, Oregon 3 1 15 15.0
D.Moore, Oregon 3 1 15 15.0
R.Niblett, Texas 3 5 75 15.0
Q.Gibson, Colorado 3 1 14 14.0
M.Greer, Buffalo 3 1 14 14.0
W.Hardy, North Carolina 3 2 28 14.0
G.Harstad, Kansas St. 3 1 14 14.0
C.Ryan, BYU 2 1 14 14.0
K.Taylor, Arkansas St. 2 1 14 14.0
Z.Thomas, LSU 3 3 42 14.0
B.Wesco, Clemson 3 3 40 13.3
D.DeBlanc, Wyoming 2 4 53 13.2
E.Messer, FAU 3 3 39 13.0
C.Robinson, Navy 3 1 13 13.0
T. Uiliata, Hawaii 4 1 13 13.0
C.Adams, Alabama 3 5 64 12.8
D.Ross, Penn St. 3 6 75 12.5
C.Ross, Virginia 3 8 98 12.2
J.Abdullah, Virginia 2 1 12 12.0
J.Lucas, Florida St. 2 2 24 12.0
T.Maher, Colorado St. 2 3 36 12.0
T.Stewart, Temple 3 2 24 12.0
S.White-Helton, Georgia 3 1 12 12.0
P.Kingston, BYU 2 6 71 11.8
B.Hammer, Toledo 3 11 128 11.6
S.Smith, Memphis 3 7 80 11.4
I.Hooks, UAB 3 5 57 11.4
B.Inniss, Ohio St. 3 3 34 11.3
B.Ridley, Bowling Green 3 3 34 11.3
K.Pearson, East Carolina 3 6 67 11.2
M.Delhomme, Maryland 3 1 11 11.0
M.Jackson, Indiana 2 1 11 11.0
D.Taylor, Colorado 3 1 11 11.0
V.Snow, Buffalo 3 9 98 10.9
H.Wallace, Mississippi 3 5 54 10.8
A.Blancas, Arkansas St. 3 3 32 10.7
M.Bellon, Nevada 3 5 53 10.6
K.Coleman, Missouri 3 7 74 10.6
J.Thomas, San Jose St. 2 2 21 10.5
J.Patterson, Arizona 3 7 72 10.3
B.Chatman, Navy 3 4 40 10.0
J.Elad, Rutgers 3 1 10 10.0
C.Regan, James Madison 2 1 10 10.0
B.Stockton, Georgia Tech 3 3 29 9.7
J.Napier, San Diego St. 2 8 77 9.6
W.Knight, James Madison 2 2 19 9.5
E.Rivers, Georgia Tech 3 4 38 9.5
T.Gentry, Texas Tech 3 5 47 9.4
I.Sategna, Oklahoma 3 8 75 9.4
J.Faison, Notre Dame 2 3 28 9.3
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 2 3 28 9.3
J.Malau’ulu, Fresno St. 4 6 56 9.3
P.Fox, West Virginia 3 8 73 9.1
Z.Booker, Tulsa 3 4 36 9.0
D.DeLuca, Penn St. 3 1 9 9.0
C.Hernandez, Wake Forest 3 6 54 9.0
C.Jnopierre, FIU 3 5 45 9.0
R.Joseph, Miami 3 1 9 9.0
D.Latulas, Louisiana Tech 3 7 63 9.0
J.Nicholas, Charlotte 3 3 27 9.0
B.Rowe, South Carolina 3 1 9 9.0
W.Harris, Kent St. 3 5 44 8.8
G.Bryant, Oregon 3 3 26 8.7
E.Metcalf, Southern Miss. 3 4 34 8.5
K.Perich, Minnesota 3 6 51 8.5
Z.Branch, Georgia 3 4 33 8.2
N.Gladding, Old Dominion 3 4 33 8.2
I.Farris, Boston College 2 7 57 8.1
T.Nagy, Kansas 3 8 65 8.1
T.Burns, Sam Houston St. 3 1 8 8.0
A.Foster, Southern Miss. 3 1 8 8.0
B.Graves, Coastal Carolina 3 2 16 8.0
M.Jackson, Purdue 3 3 24 8.0
D.Morris, Tennessee 2 3 24 8.0
S.Patrick, Akron 3 1 8 8.0
M.Sherrod, Boise St. 2 2 16 8.0
M.Welsh, San Diego St. 1 2 16 8.0
D.Kerr, Syracuse 3 3 23 7.7
S.Evans, North Texas 3 2 15 7.5
M.Toney, Miami 3 4 29 7.2
T.Freeman, Washington St. 3 3 21 7.0
C.Harris, Air Force 2 1 7 7.0
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 2 1 7 7.0
T.Hoffmann, NC State 3 3 21 7.0
Q.Magwood, Ball St. 3 1 7 7.0
D.Sheffield, Rutgers 3 1 7 7.0
E.Willis, UTEP 3 4 28 7.0
G.Benyard, Kennesaw St. 3 2 13 6.5
J.Thaw, Delaware 2 2 13 6.5
E.Allen, Sam Houston St. 3 3 19 6.3
R.Smith, Liberty 3 3 19 6.3
T.Bryant, Kentucky 3 4 25 6.2
D.Amador, UTSA 2 2 12 6.0
K.Kubecka, Kansas 3 3 18 6.0
J.Harper, Uconn 3 5 29 5.8
G.Freeman, Oklahoma St. 2 3 17 5.7
J.McLaurin, Maryland 3 5 28 5.6
C.Coenen, Wyoming 3 2 11 5.5
M.Hight, Vanderbilt 3 2 11 5.5
M.Mews, Houston 3 6 32 5.3
M.Covey, Cincinnati 3 5 25 5.0
S.Lockett, Kansas St. 4 5 25 5.0
J.Mack, W. Kentucky 3 2 10 5.0
T.Pena, Penn St. 3 2 10 5.0
T.Thompson, Rice 3 3 15 5.0
A.Waseem, FAU 3 1 5 5.0
B.Golden, Louisville 1 2 9 4.5
J.Jacobs, Utah St. 3 6 27 4.5
K.Shanks, Arkansas 3 7 31 4.4
T.Holloway, Virginia Tech 3 3 13 4.3
J.Porter, South Florida 3 3 13 4.3
J.DaCosta, Wyoming 3 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 2 1 4 4.0
J.Farooq, Maryland 3 2 8 4.0
B.Farrell, Stanford 3 1 4 4.0
C.Hardy, Virginia 3 1 4 4.0
J.Middlebrook, Middle Tennessee 3 4 16 4.0
D.Samuel, Syracuse 3 1 4 4.0
M.Simmons, Auburn 2 4 16 4.0
T.Walker, Oregon St. 3 2 8 4.0
S.White, Florida St. 2 1 4 4.0
M.Coleman, North Texas 3 4 15 3.8
S.Baddoo, Umass 3 2 6 3.0
T.Henry, Wisconsin 3 1 3 3.0
Q.Jackson, Rice 3 1 3 3.0
T.Pride, New Mexico St. 3 5 15 3.0
L.Thorpe, Stanford 2 1 3 3.0
K.Boone-Nelson, W. Michigan 3 3 8 2.7
R.Cooper, Maryland 3 2 5 2.5
R.Williams, Louisiana-Lafayette 3 4 10 2.5
J.Barnes, Appalachian St. 3 10 24 2.4
K.Bolden, Georgia 3 1 2 2.0
J.Green, North Carolina 3 1 2 2.0
C.Henderson, Buffalo 3 1 2 2.0
D.Irvin, UNLV 3 2 4 2.0
M.Lemon, Southern Cal 3 1 2 2.0
Q.Redding, Minnesota 1 1 2 2.0
M.Scott, James Madison 2 1 2 2.0
C.Spann, Cent. Michigan 3 1 2 2.0
B.Staley, Tennessee 3 1 2 2.0
K.Thomas, UTEP 2 5 10 2.0
S.Morgan, Michigan 3 6 8 1.3
O.Hayes, Tulane 3 3 3 1.0
P.Higgins, Troy 3 1 1 1.0
M.Matthews, UCLA 3 2 2 1.0
P.Plott, Georgia Southern 2 1 1 1.0
X.Townsend, Iowa St. 4 1 1 1.0
L.Whitaker, Coastal Carolina 3 2 2 1.0
S.White, Marshall 1 1 1 1.0
K.Wilson, Mississippi St. 2 1 1 1.0
M.Rodarte, Ohio 3 2 1 0.5
D.Wagner, Northwestern 3 4 2 0.5
J.Alexander, Clemson 3 0 0 0.0
S.Anderson, Wisconsin 0 0 0 0.0
J.Anderson, Georgia Southern 1 0 0 0.0
T.Ashadele, Georgia St. 0 0 0 0.0
K.Ashmore, Louisiana-Lafayette 0 0 0 0.0
Z.Baptiste, Temple 0 0 0 0.0
T.Barnes, Baylor 3 0 0 0.0
K.Benton, Memphis 0 0 0 0.0
C.Blaylock, South Alabama 3 0 0 0.0
M.Blocton, Auburn 3 0 0 0.0
J.Boyd, Georgia Tech 3 0 0 0.0
A.Boyle, Oregon 0 0 0 0.0
R.Bragg, Jacksonville St. 0 0 0 0.0
D.Capehart, Clemson 3 0 0 0.0
M.Caraway, Florida 1 0 0 0.0
D.Clark, Florida 2 0 0 0.0
J.Cooper, Kennesaw St. 3 0 0 0.0
G.Crawford, Virginia Tech 1 0 0 0.0
D.Davis, Mississippi 0 0 0 0.0
B.Delaney, Stanford 0 0 0 0.0
J.Dimas, Houston 0 0 0 0.0
M.Drag, UCF 2 0 0 0.0
J.Evans, James Madison 1 0 0 0.0
R.Farmer, UCF 0 0 0 0.0
B.Franklin, UAB 0 0 0 0.0
D.Freebury, Colorado St. 0 0 0 0.0
N.Gatkuoth, Wake Forest 3 0 0 0.0
D.Gatling, Georgia Tech 0 0 0 0.0
A.Givens, Louisiana Tech 3 0 0 0.0
R.Greene-Nyarko, Toledo 1 0 0 0.0
B.Guffey, Ohio 3 0 0 0.0
A.Gumm, Jacksonville St. 2 0 0 0.0
H.Haarberg, Nebraska 3 0 0 0.0
N.Hale, San Jose St. 2 0 0 0.0
K.Harris, Auburn 3 0 0 0.0
T.Hayes, Penn St. 0 0 0 0.0
M.Hazime, Kent St. 3 0 0 0.0
H.Helms, Northwestern 3 0 0 0.0
E.Herrmann, Ohio 3 0 0 0.0
D.Hipp, Missouri St. 3 0 0 0.0
B.Hollerbach, Georgia Tech 1 0 0 0.0
W.Holmes, Utah St. 3 0 0 0.0
W.Hubert, Iowa 2 0 0 0.0
J.Jackson, Kansas St. 4 0 0 0.0
K.Johnson, Akron 0 0 0 0.0
J.Johnson, Charlotte 2 0 0 0.0
C.Jones, Southern Miss. 3 0 0 0.0
D.Joyce, Miami 3 0 0 0.0
T.Khajavi, Fresno St. 4 0 0 0.0
C.King, Rice 3 0 0 0.0
A.Lepo, Michigan St. 2 0 0 0.0
D.Lewis, Delaware 0 0 0 0.0
L.Loya, Minnesota 3 1 0 0.0
D.Mallary, South Florida 0 0 0 0.0
D.Martin, UTSA 3 0 0 0.0
J.McCallister, Purdue 3 0 0 0.0
M.McDoom, Cincinnati 3 0 0 0.0
C.McFee, Cincinnati 0 0 0 0.0
D.McKnight, Arizona 3 0 0 0.0
T.McMillan, Washington 0 0 0 0.0
A.Medley, Florida St. 2 0 0 0.0
J.Morrow, Texas A&M 3 0 0 0.0
A.Newberry, Vanderbilt 2 0 0 0.0
H.Omohundro, Virginia 0 0 0 0.0
Z.Otey, Purdue 0 0 0 0.0
T.Overton, Arkansas 1 0 0 0.0
D.Parrott, Nebraska 3 0 0 0.0
T.Perkins, Iowa St. 4 0 0 0.0
L.Phipps, Arkansas 3 0 0 0.0
J.Pons, Miami (Ohio) 1 0 0 0.0
G.Ransaw, Arkansas St. 0 0 0 0.0
C.Rhett, Toledo 3 0 0 0.0
J.Robinson, North Carolina 0 0 0 0.0
C.Sarem, Colorado 0 0 0 0.0
J.Siler, South Alabama 1 0 0 0.0
T.Smith, Iowa 0 0 0 0.0
O.Smith, Maryland 3 0 0 0.0
I.Smith-Marsette, Temple 0 0 0 0.0
J.Solomon, Charlotte 3 0 0 0.0
A.Soukup, Minnesota 3 0 0 0.0
R.Stafford, UCLA 3 0 0 0.0
E.Staples, UCLA 3 0 0 0.0
T.Stevenson, Georgia Tech 0 0 0 0.0
R.Stinchcomb, Buffalo 1 0 0 0.0
M.Suarez, James Madison 2 0 0 0.0
S.Sullivan, Rice 3 0 0 0.0
M.Tate, NC State 3 0 0 0.0
N.Temple, Pittsburgh 2 0 0 0.0
I.Tepas, Miami (Ohio) 0 0 0 0.0
J.Thomas, Air Force 0 0 0 0.0
C.Thomasson, Baylor 3 0 0 0.0
A.Tillett, Air Force 2 0 0 0.0
M.Tomasek, E. Michigan 3 0 0 0.0
X.Van, New Mexico 0 0 0 0.0
L.Ward, Oklahoma St. 2 0 0 0.0
J.Whyce, Marshall 3 0 0 0.0
M.Wilkerson, UTSA 3 0 0 0.0
P.Williams, San Diego St. 2 0 0 0.0
G.Williams, Oklahoma 2 0 0 0.0
D.Wimberly, UTSA 3 0 0 0.0
J.Wyrick, UTSA 3 0 0 0.0
K.Young, Notre Dame 0 0 0 0.0
J.Zelinsky, Pittsburgh 3 0 0 0.0

