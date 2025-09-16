NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|A.Flora, Iowa St.
|2
|2
|117
|58.5
|S.Phillips, Iowa
|3
|1
|46
|46.0
|J.Carrillo, Fresno St.
|4
|1
|42
|42.0
|V.Swain, South Carolina
|3
|6
|198
|33.0
|K.Wetjen, Iowa
|3
|6
|192
|32.0
|K.Sanders, Rutgers
|3
|2
|63
|31.5
|C.Lacy, Louisville
|2
|4
|125
|31.2
|D.Boston, Washington
|2
|3
|89
|29.7
|D.Voisin, South Alabama
|3
|3
|88
|29.3
|K.Concepcion, Texas A&M
|3
|4
|112
|28.0
|K.Dia-Johnson, Umass
|3
|1
|27
|27.0
|M.Singleton, Louisiana Tech
|3
|1
|26
|26.0
|H.Beatty, Illinois
|3
|6
|152
|25.3
|M.Landolfi, Boston College
|1
|1
|24
|24.0
|J.Roberts, FAU
|3
|1
|24
|24.0
|Q.Brown, Duke
|3
|4
|86
|21.5
|R.Glover, Utah
|3
|4
|86
|21.5
|I.Mozee, Nebraska
|3
|2
|43
|21.5
|J.Brady, Indiana
|3
|10
|211
|21.1
|D.Reid, Pittsburgh
|3
|5
|105
|21.0
|D.Rogers, FAU
|2
|1
|21
|21.0
|L.Benson, Army
|2
|3
|60
|20.0
|C.Comella, Boston College
|3
|1
|20
|20.0
|A.Jackson, UCF
|2
|3
|59
|19.7
|O.Kelly, Michigan St.
|3
|6
|118
|19.7
|B.Carter, Tennessee
|3
|5
|94
|18.8
|Y.Knight, SMU
|3
|5
|94
|18.8
|T.Bachmeier, BYU
|2
|2
|37
|18.5
|V.Brown, Florida
|3
|7
|128
|18.3
|J.Bermudez, Temple
|3
|4
|69
|17.2
|R.Clark, Washington
|2
|1
|17
|17.0
|I.Hartrup, Mississippi
|3
|1
|17
|17.0
|L.Thomas, Notre Dame
|2
|1
|17
|17.0
|B.Sparks, Texas State
|3
|2
|33
|16.5
|L.Billups-Williams, Miami (Ohio)
|2
|1
|16
|16.0
|T.Bussey, Texas A&M
|3
|3
|48
|16.0
|A.Evans, Mississippi St.
|3
|8
|128
|16.0
|D.Lacey, Marshall
|3
|8
|126
|15.8
|R.Brown, Arizona St.
|3
|2
|31
|15.5
|J.De Jesus, California
|3
|8
|123
|15.4
|K.Johnson, Pittsburgh
|3
|6
|92
|15.3
|J.Barney, Nebraska
|3
|6
|90
|15.0
|K.Courtney, Virginia
|3
|1
|15
|15.0
|J.Gaston, Middle Tennessee
|3
|1
|15
|15.0
|D.Luke, Missouri St.
|3
|1
|15
|15.0
|J.McClellan, Oregon
|3
|1
|15
|15.0
|D.Moore, Oregon
|3
|1
|15
|15.0
|R.Niblett, Texas
|3
|5
|75
|15.0
|Q.Gibson, Colorado
|3
|1
|14
|14.0
|M.Greer, Buffalo
|3
|1
|14
|14.0
|W.Hardy, North Carolina
|3
|2
|28
|14.0
|G.Harstad, Kansas St.
|3
|1
|14
|14.0
|C.Ryan, BYU
|2
|1
|14
|14.0
|K.Taylor, Arkansas St.
|2
|1
|14
|14.0
|Z.Thomas, LSU
|3
|3
|42
|14.0
|B.Wesco, Clemson
|3
|3
|40
|13.3
|D.DeBlanc, Wyoming
|2
|4
|53
|13.2
|E.Messer, FAU
|3
|3
|39
|13.0
|C.Robinson, Navy
|3
|1
|13
|13.0
|T. Uiliata, Hawaii
|4
|1
|13
|13.0
|C.Adams, Alabama
|3
|5
|64
|12.8
|D.Ross, Penn St.
|3
|6
|75
|12.5
|C.Ross, Virginia
|3
|8
|98
|12.2
|J.Abdullah, Virginia
|2
|1
|12
|12.0
|J.Lucas, Florida St.
|2
|2
|24
|12.0
|T.Maher, Colorado St.
|2
|3
|36
|12.0
|T.Stewart, Temple
|3
|2
|24
|12.0
|S.White-Helton, Georgia
|3
|1
|12
|12.0
|P.Kingston, BYU
|2
|6
|71
|11.8
|B.Hammer, Toledo
|3
|11
|128
|11.6
|S.Smith, Memphis
|3
|7
|80
|11.4
|I.Hooks, UAB
|3
|5
|57
|11.4
|B.Inniss, Ohio St.
|3
|3
|34
|11.3
|B.Ridley, Bowling Green
|3
|3
|34
|11.3
|K.Pearson, East Carolina
|3
|6
|67
|11.2
|M.Delhomme, Maryland
|3
|1
|11
|11.0
|M.Jackson, Indiana
|2
|1
|11
|11.0
|D.Taylor, Colorado
|3
|1
|11
|11.0
|V.Snow, Buffalo
|3
|9
|98
|10.9
|H.Wallace, Mississippi
|3
|5
|54
|10.8
|A.Blancas, Arkansas St.
|3
|3
|32
|10.7
|M.Bellon, Nevada
|3
|5
|53
|10.6
|K.Coleman, Missouri
|3
|7
|74
|10.6
|J.Thomas, San Jose St.
|2
|2
|21
|10.5
|J.Patterson, Arizona
|3
|7
|72
|10.3
|B.Chatman, Navy
|3
|4
|40
|10.0
|J.Elad, Rutgers
|3
|1
|10
|10.0
|C.Regan, James Madison
|2
|1
|10
|10.0
|B.Stockton, Georgia Tech
|3
|3
|29
|9.7
|J.Napier, San Diego St.
|2
|8
|77
|9.6
|W.Knight, James Madison
|2
|2
|19
|9.5
|E.Rivers, Georgia Tech
|3
|4
|38
|9.5
|T.Gentry, Texas Tech
|3
|5
|47
|9.4
|I.Sategna, Oklahoma
|3
|8
|75
|9.4
|J.Faison, Notre Dame
|2
|3
|28
|9.3
|J.Godfrey, Louisiana-Monroe
|2
|3
|28
|9.3
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|4
|6
|56
|9.3
|P.Fox, West Virginia
|3
|8
|73
|9.1
|Z.Booker, Tulsa
|3
|4
|36
|9.0
|D.DeLuca, Penn St.
|3
|1
|9
|9.0
|C.Hernandez, Wake Forest
|3
|6
|54
|9.0
|C.Jnopierre, FIU
|3
|5
|45
|9.0
|R.Joseph, Miami
|3
|1
|9
|9.0
|D.Latulas, Louisiana Tech
|3
|7
|63
|9.0
|J.Nicholas, Charlotte
|3
|3
|27
|9.0
|B.Rowe, South Carolina
|3
|1
|9
|9.0
|W.Harris, Kent St.
|3
|5
|44
|8.8
|G.Bryant, Oregon
|3
|3
|26
|8.7
|E.Metcalf, Southern Miss.
|3
|4
|34
|8.5
|K.Perich, Minnesota
|3
|6
|51
|8.5
|Z.Branch, Georgia
|3
|4
|33
|8.2
|N.Gladding, Old Dominion
|3
|4
|33
|8.2
|I.Farris, Boston College
|2
|7
|57
|8.1
|T.Nagy, Kansas
|3
|8
|65
|8.1
|T.Burns, Sam Houston St.
|3
|1
|8
|8.0
|A.Foster, Southern Miss.
|3
|1
|8
|8.0
|B.Graves, Coastal Carolina
|3
|2
|16
|8.0
|M.Jackson, Purdue
|3
|3
|24
|8.0
|D.Morris, Tennessee
|2
|3
|24
|8.0
|S.Patrick, Akron
|3
|1
|8
|8.0
|M.Sherrod, Boise St.
|2
|2
|16
|8.0
|M.Welsh, San Diego St.
|1
|2
|16
|8.0
|D.Kerr, Syracuse
|3
|3
|23
|7.7
|S.Evans, North Texas
|3
|2
|15
|7.5
|M.Toney, Miami
|3
|4
|29
|7.2
|T.Freeman, Washington St.
|3
|3
|21
|7.0
|C.Harris, Air Force
|2
|1
|7
|7.0
|M.Harrison-Pilot, Texas Tech
|2
|1
|7
|7.0
|T.Hoffmann, NC State
|3
|3
|21
|7.0
|Q.Magwood, Ball St.
|3
|1
|7
|7.0
|D.Sheffield, Rutgers
|3
|1
|7
|7.0
|E.Willis, UTEP
|3
|4
|28
|7.0
|G.Benyard, Kennesaw St.
|3
|2
|13
|6.5
|J.Thaw, Delaware
|2
|2
|13
|6.5
|E.Allen, Sam Houston St.
|3
|3
|19
|6.3
|R.Smith, Liberty
|3
|3
|19
|6.3
|T.Bryant, Kentucky
|3
|4
|25
|6.2
|D.Amador, UTSA
|2
|2
|12
|6.0
|K.Kubecka, Kansas
|3
|3
|18
|6.0
|J.Harper, Uconn
|3
|5
|29
|5.8
|G.Freeman, Oklahoma St.
|2
|3
|17
|5.7
|J.McLaurin, Maryland
|3
|5
|28
|5.6
|C.Coenen, Wyoming
|3
|2
|11
|5.5
|M.Hight, Vanderbilt
|3
|2
|11
|5.5
|M.Mews, Houston
|3
|6
|32
|5.3
|M.Covey, Cincinnati
|3
|5
|25
|5.0
|S.Lockett, Kansas St.
|4
|5
|25
|5.0
|J.Mack, W. Kentucky
|3
|2
|10
|5.0
|T.Pena, Penn St.
|3
|2
|10
|5.0
|T.Thompson, Rice
|3
|3
|15
|5.0
|A.Waseem, FAU
|3
|1
|5
|5.0
|B.Golden, Louisville
|1
|2
|9
|4.5
|J.Jacobs, Utah St.
|3
|6
|27
|4.5
|K.Shanks, Arkansas
|3
|7
|31
|4.4
|T.Holloway, Virginia Tech
|3
|3
|13
|4.3
|J.Porter, South Florida
|3
|3
|13
|4.3
|J.DaCosta, Wyoming
|3
|1
|4
|4.0
|C.DeVries, BYU
|2
|1
|4
|4.0
|J.Farooq, Maryland
|3
|2
|8
|4.0
|B.Farrell, Stanford
|3
|1
|4
|4.0
|C.Hardy, Virginia
|3
|1
|4
|4.0
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|3
|4
|16
|4.0
|D.Samuel, Syracuse
|3
|1
|4
|4.0
|M.Simmons, Auburn
|2
|4
|16
|4.0
|T.Walker, Oregon St.
|3
|2
|8
|4.0
|S.White, Florida St.
|2
|1
|4
|4.0
|M.Coleman, North Texas
|3
|4
|15
|3.8
|S.Baddoo, Umass
|3
|2
|6
|3.0
|T.Henry, Wisconsin
|3
|1
|3
|3.0
|Q.Jackson, Rice
|3
|1
|3
|3.0
|T.Pride, New Mexico St.
|3
|5
|15
|3.0
|L.Thorpe, Stanford
|2
|1
|3
|3.0
|K.Boone-Nelson, W. Michigan
|3
|3
|8
|2.7
|R.Cooper, Maryland
|3
|2
|5
|2.5
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|3
|4
|10
|2.5
|J.Barnes, Appalachian St.
|3
|10
|24
|2.4
|K.Bolden, Georgia
|3
|1
|2
|2.0
|J.Green, North Carolina
|3
|1
|2
|2.0
|C.Henderson, Buffalo
|3
|1
|2
|2.0
|D.Irvin, UNLV
|3
|2
|4
|2.0
|M.Lemon, Southern Cal
|3
|1
|2
|2.0
|Q.Redding, Minnesota
|1
|1
|2
|2.0
|M.Scott, James Madison
|2
|1
|2
|2.0
|C.Spann, Cent. Michigan
|3
|1
|2
|2.0
|B.Staley, Tennessee
|3
|1
|2
|2.0
|K.Thomas, UTEP
|2
|5
|10
|2.0
|S.Morgan, Michigan
|3
|6
|8
|1.3
|O.Hayes, Tulane
|3
|3
|3
|1.0
|P.Higgins, Troy
|3
|1
|1
|1.0
|M.Matthews, UCLA
|3
|2
|2
|1.0
|P.Plott, Georgia Southern
|2
|1
|1
|1.0
|X.Townsend, Iowa St.
|4
|1
|1
|1.0
|L.Whitaker, Coastal Carolina
|3
|2
|2
|1.0
|S.White, Marshall
|1
|1
|1
|1.0
|K.Wilson, Mississippi St.
|2
|1
|1
|1.0
|M.Rodarte, Ohio
|3
|2
|1
|0.5
|D.Wagner, Northwestern
|3
|4
|2
|0.5
|J.Alexander, Clemson
|3
|0
|0
|0.0
|S.Anderson, Wisconsin
|0
|0
|0
|0.0
|J.Anderson, Georgia Southern
|1
|0
|0
|0.0
|T.Ashadele, Georgia St.
|0
|0
|0
|0.0
|K.Ashmore, Louisiana-Lafayette
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Baptiste, Temple
|0
|0
|0
|0.0
|T.Barnes, Baylor
|3
|0
|0
|0.0
|K.Benton, Memphis
|0
|0
|0
|0.0
|C.Blaylock, South Alabama
|3
|0
|0
|0.0
|M.Blocton, Auburn
|3
|0
|0
|0.0
|J.Boyd, Georgia Tech
|3
|0
|0
|0.0
|A.Boyle, Oregon
|0
|0
|0
|0.0
|R.Bragg, Jacksonville St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Capehart, Clemson
|3
|0
|0
|0.0
|M.Caraway, Florida
|1
|0
|0
|0.0
|D.Clark, Florida
|2
|0
|0
|0.0
|J.Cooper, Kennesaw St.
|3
|0
|0
|0.0
|G.Crawford, Virginia Tech
|1
|0
|0
|0.0
|D.Davis, Mississippi
|0
|0
|0
|0.0
|B.Delaney, Stanford
|0
|0
|0
|0.0
|J.Dimas, Houston
|0
|0
|0
|0.0
|M.Drag, UCF
|2
|0
|0
|0.0
|J.Evans, James Madison
|1
|0
|0
|0.0
|R.Farmer, UCF
|0
|0
|0
|0.0
|B.Franklin, UAB
|0
|0
|0
|0.0
|D.Freebury, Colorado St.
|0
|0
|0
|0.0
|N.Gatkuoth, Wake Forest
|3
|0
|0
|0.0
|D.Gatling, Georgia Tech
|0
|0
|0
|0.0
|A.Givens, Louisiana Tech
|3
|0
|0
|0.0
|R.Greene-Nyarko, Toledo
|1
|0
|0
|0.0
|B.Guffey, Ohio
|3
|0
|0
|0.0
|A.Gumm, Jacksonville St.
|2
|0
|0
|0.0
|H.Haarberg, Nebraska
|3
|0
|0
|0.0
|N.Hale, San Jose St.
|2
|0
|0
|0.0
|K.Harris, Auburn
|3
|0
|0
|0.0
|T.Hayes, Penn St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Hazime, Kent St.
|3
|0
|0
|0.0
|H.Helms, Northwestern
|3
|0
|0
|0.0
|E.Herrmann, Ohio
|3
|0
|0
|0.0
|D.Hipp, Missouri St.
|3
|0
|0
|0.0
|B.Hollerbach, Georgia Tech
|1
|0
|0
|0.0
|W.Holmes, Utah St.
|3
|0
|0
|0.0
|W.Hubert, Iowa
|2
|0
|0
|0.0
|J.Jackson, Kansas St.
|4
|0
|0
|0.0
|K.Johnson, Akron
|0
|0
|0
|0.0
|J.Johnson, Charlotte
|2
|0
|0
|0.0
|C.Jones, Southern Miss.
|3
|0
|0
|0.0
|D.Joyce, Miami
|3
|0
|0
|0.0
|T.Khajavi, Fresno St.
|4
|0
|0
|0.0
|C.King, Rice
|3
|0
|0
|0.0
|A.Lepo, Michigan St.
|2
|0
|0
|0.0
|D.Lewis, Delaware
|0
|0
|0
|0.0
|L.Loya, Minnesota
|3
|1
|0
|0.0
|D.Mallary, South Florida
|0
|0
|0
|0.0
|D.Martin, UTSA
|3
|0
|0
|0.0
|J.McCallister, Purdue
|3
|0
|0
|0.0
|M.McDoom, Cincinnati
|3
|0
|0
|0.0
|C.McFee, Cincinnati
|0
|0
|0
|0.0
|D.McKnight, Arizona
|3
|0
|0
|0.0
|T.McMillan, Washington
|0
|0
|0
|0.0
|A.Medley, Florida St.
|2
|0
|0
|0.0
|J.Morrow, Texas A&M
|3
|0
|0
|0.0
|A.Newberry, Vanderbilt
|2
|0
|0
|0.0
|H.Omohundro, Virginia
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Otey, Purdue
|0
|0
|0
|0.0
|T.Overton, Arkansas
|1
|0
|0
|0.0
|D.Parrott, Nebraska
|3
|0
|0
|0.0
|T.Perkins, Iowa St.
|4
|0
|0
|0.0
|L.Phipps, Arkansas
|3
|0
|0
|0.0
|J.Pons, Miami (Ohio)
|1
|0
|0
|0.0
|G.Ransaw, Arkansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Rhett, Toledo
|3
|0
|0
|0.0
|J.Robinson, North Carolina
|0
|0
|0
|0.0
|C.Sarem, Colorado
|0
|0
|0
|0.0
|J.Siler, South Alabama
|1
|0
|0
|0.0
|T.Smith, Iowa
|0
|0
|0
|0.0
|O.Smith, Maryland
|3
|0
|0
|0.0
|I.Smith-Marsette, Temple
|0
|0
|0
|0.0
|J.Solomon, Charlotte
|3
|0
|0
|0.0
|A.Soukup, Minnesota
|3
|0
|0
|0.0
|R.Stafford, UCLA
|3
|0
|0
|0.0
|E.Staples, UCLA
|3
|0
|0
|0.0
|T.Stevenson, Georgia Tech
|0
|0
|0
|0.0
|R.Stinchcomb, Buffalo
|1
|0
|0
|0.0
|M.Suarez, James Madison
|2
|0
|0
|0.0
|S.Sullivan, Rice
|3
|0
|0
|0.0
|M.Tate, NC State
|3
|0
|0
|0.0
|N.Temple, Pittsburgh
|2
|0
|0
|0.0
|I.Tepas, Miami (Ohio)
|0
|0
|0
|0.0
|J.Thomas, Air Force
|0
|0
|0
|0.0
|C.Thomasson, Baylor
|3
|0
|0
|0.0
|A.Tillett, Air Force
|2
|0
|0
|0.0
|M.Tomasek, E. Michigan
|3
|0
|0
|0.0
|X.Van, New Mexico
|0
|0
|0
|0.0
|L.Ward, Oklahoma St.
|2
|0
|0
|0.0
|J.Whyce, Marshall
|3
|0
|0
|0.0
|M.Wilkerson, UTSA
|3
|0
|0
|0.0
|P.Williams, San Diego St.
|2
|0
|0
|0.0
|G.Williams, Oklahoma
|2
|0
|0
|0.0
|D.Wimberly, UTSA
|3
|0
|0
|0.0
|J.Wyrick, UTSA
|3
|0
|0
|0.0
|K.Young, Notre Dame
|0
|0
|0
|0.0
|J.Zelinsky, Pittsburgh
|3
|0
|0
|0.0
