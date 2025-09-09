Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Punt Returns

NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

September 9, 2025, 11:16 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
A.Flora, Iowa St. 2 2 117 58.5
S.Phillips, Iowa 2 1 46 46.0
J.Carrillo, Fresno St. 3 1 42 42.0
J.Brady, Indiana 2 4 143 35.8
H.Beatty, Illinois 2 4 133 33.2
C.Lacy, Louisville 2 4 125 31.2
D.Boston, Washington 2 3 89 29.7
D.Voisin, South Alabama 2 3 88 29.3
R.Glover, Utah 2 2 58 29.0
K.Concepcion, Texas A&M 2 4 112 28.0
V.Swain, South Carolina 1 3 80 26.7
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 2 1 24 24.0
B.Carter, Tennessee 2 4 94 23.5
S.Smith, Memphis 2 3 70 23.3
K.Sanders, Rutgers 1 1 23 23.0
C.Adams, Alabama 2 2 45 22.5
Q.Brown, Duke 2 4 86 21.5
K.Johnson, Pittsburgh 2 3 64 21.3
V.Brown, Florida 2 4 85 21.2
D.Reid, Pittsburgh 2 5 105 21.0
L.Benson, Army 2 3 60 20.0
C.Comella, Boston College 2 1 20 20.0
J.Bermudez, Temple 2 3 59 19.7
A.Jackson, UCF 2 3 59 19.7
T.Bachmeier, BYU 2 2 37 18.5
K.Perich, Minnesota 1 1 18 18.0
Y.Knight, SMU 2 3 52 17.3
R.Clark, Washington 2 1 17 17.0
I.Hartrup, Mississippi 2 1 17 17.0
J.De Jesus, California 2 7 117 16.7
E.Messer, FAU 2 2 33 16.5
E.Metcalf, Southern Miss. 2 2 33 16.5
B.Sparks, Texas State 2 2 33 16.5
C.Ross, Virginia 2 5 81 16.2
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 1 1 16 16.0
T.Bussey, Texas A&M 2 3 48 16.0
B.Wesco, Clemson 2 1 16 16.0
R.Brown, Arizona St. 2 2 31 15.5
B.Stockton, Georgia Tech 2 2 31 15.5
J.Patterson, Arizona 2 3 46 15.3
J.Barney, Nebraska 2 6 90 15.0
K.Courtney, Virginia 2 1 15 15.0
J.Gaston, Middle Tennessee 2 1 15 15.0
D.Luke, Missouri St. 2 1 15 15.0
J.McClellan, Oregon 2 1 15 15.0
D.Moore, Oregon 2 1 15 15.0
Q.Gibson, Colorado 2 1 14 14.0
J.Malau’ulu, Fresno St. 3 4 56 14.0
C.Ryan, BYU 2 1 14 14.0
D.Lacey, Marshall 2 4 54 13.5
B.Chatman, Navy 2 3 40 13.3
D.DeBlanc, Wyoming 2 4 53 13.2
K.Coleman, Missouri 2 5 65 13.0
C.Robinson, Navy 2 1 13 13.0
T. Uiliata, Hawaii 3 1 13 13.0
K.Pearson, East Carolina 2 3 38 12.7
N.Gladding, Old Dominion 2 2 25 12.5
J.Abdullah, Virginia 1 1 12 12.0
J.Lucas, Florida St. 2 2 24 12.0
T.Maher, Colorado St. 2 3 36 12.0
T.Stewart, Temple 2 2 24 12.0
Z.Thomas, LSU 2 2 24 12.0
P.Kingston, BYU 2 6 71 11.8
D.Latulas, Louisiana Tech 2 5 59 11.8
E.Willis, UTEP 2 2 23 11.5
M.Hight, Vanderbilt 2 1 11 11.0
D.Taylor, Colorado 2 1 11 11.0
T.Thompson, Rice 2 1 11 11.0
I.Sategna, Oklahoma 2 6 65 10.8
H.Wallace, Mississippi 2 5 54 10.8
I.Hooks, UAB 2 4 43 10.8
A.Blancas, Arkansas St. 2 3 32 10.7
C.Hernandez, Wake Forest 2 5 53 10.6
J.Thomas, San Jose St. 2 2 21 10.5
V.Snow, Buffalo 2 7 72 10.3
P.Fox, West Virginia 2 7 71 10.1
W.Harris, Kent St. 2 3 30 10.0
C.Regan, James Madison 2 1 10 10.0
J.Napier, San Diego St. 2 8 77 9.6
W.Knight, James Madison 2 2 19 9.5
E.Rivers, Georgia Tech 2 4 38 9.5
Z.Booker, Tulsa 2 3 28 9.3
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 2 3 28 9.3
D.DeLuca, Penn St. 2 1 9 9.0
R.Joseph, Miami 2 1 9 9.0
G.Bryant, Oregon 2 2 17 8.5
T.Gentry, Texas Tech 2 4 34 8.5
Z.Branch, Georgia 2 4 33 8.2
T.Nagy, Kansas 3 8 65 8.1
T.Burns, Sam Houston St. 3 1 8 8.0
A.Foster, Southern Miss. 2 1 8 8.0
T.Hoffmann, NC State 2 1 8 8.0
B.Inniss, Ohio St. 2 1 8 8.0
M.Jackson, Purdue 2 3 24 8.0
D.Morris, Tennessee 2 3 24 8.0
M.Sherrod, Boise St. 2 2 16 8.0
M.Welsh, San Diego St. 1 2 16 8.0
A.Evans, Mississippi St. 2 4 31 7.8
S.Evans, North Texas 2 2 15 7.5
I.Farris, Boston College 1 6 45 7.5
M.Bellon, Nevada 2 2 14 7.0
T.Freeman, Washington St. 2 3 21 7.0
C.Harris, Air Force 1 1 7 7.0
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 2 1 7 7.0
O.Kelly, Michigan St. 2 4 28 7.0
J.Porter, South Florida 2 2 13 6.5
J.Thaw, Delaware 2 2 13 6.5
E.Allen, Sam Houston St. 3 3 19 6.3
R.Smith, Liberty 2 3 19 6.3
D.Amador, UTSA 2 2 12 6.0
G.Benyard, Kennesaw St. 2 1 6 6.0
W.Hardy, North Carolina 2 1 6 6.0
K.Kubecka, Kansas 3 3 18 6.0
J.Harper, Uconn 2 5 29 5.8
S.Lockett, Kansas St. 3 4 23 5.8
G.Freeman, Oklahoma St. 2 3 17 5.7
T.Pride, New Mexico St. 2 3 17 5.7
C.Coenen, Wyoming 2 2 11 5.5
K.Shanks, Arkansas 2 6 33 5.5
M.Toney, Miami 2 2 11 5.5
J.Mack, W. Kentucky 3 2 10 5.0
J.McLaurin, Maryland 2 3 15 5.0
M.Mews, Houston 2 4 20 5.0
J.Middlebrook, Middle Tennessee 2 3 15 5.0
I.Mozee, Nebraska 2 1 5 5.0
T.Pena, Penn St. 2 2 10 5.0
A.Waseem, FAU 2 1 5 5.0
K.Wetjen, Iowa 2 2 10 5.0
M.Coleman, North Texas 2 2 9 4.5
J.Faison, Notre Dame 1 2 9 4.5
B.Golden, Louisville 1 2 9 4.5
B.Ridley, Bowling Green 2 2 9 4.5
J.Jacobs, Utah St. 2 5 22 4.4
K.Boone-Nelson, W. Michigan 2 2 8 4.0
J.DaCosta, Wyoming 2 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 2 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 2 1 4 4.0
C.Hardy, Virginia 2 1 4 4.0
M.Simmons, Auburn 2 4 16 4.0
T.Walker, Oregon St. 2 2 8 4.0
S.White, Florida St. 2 1 4 4.0
B.Hammer, Toledo 2 5 16 3.2
S.Baddoo, Umass 2 2 6 3.0
M.Buckley, New Mexico 2 1 3 3.0
M.Covey, Cincinnati 2 1 3 3.0
T.Henry, Wisconsin 2 1 3 3.0
Q.Jackson, Rice 2 1 3 3.0
C.Jnopierre, FIU 2 4 12 3.0
D.Kerr, Syracuse 2 2 6 3.0
D.Ross, Penn St. 2 2 6 3.0
R.Cooper, Maryland 2 2 5 2.5
T.Holloway, Virginia Tech 2 2 5 2.5
J.Nicholas, Charlotte 2 2 5 2.5
R.Williams, Louisiana-Lafayette 2 4 10 2.5
J.Barnes, Appalachian St. 2 10 24 2.4
K.Bolden, Georgia 2 1 2 2.0
J.Green, North Carolina 2 1 2 2.0
C.Henderson, Buffalo 2 1 2 2.0
D.Irvin, UNLV 3 2 4 2.0
S.Morgan, Michigan 2 3 6 2.0
M.Scott, James Madison 2 1 2 2.0
C.Spann, Cent. Michigan 2 1 2 2.0
B.Staley, Tennessee 2 1 2 2.0
K.Thomas, UTEP 1 5 10 2.0
R.Niblett, Texas 2 2 3 1.5
O.Hayes, Tulane 2 3 3 1.0
P.Higgins, Troy 2 1 1 1.0
P.Plott, Georgia Southern 1 1 1 1.0
X.Townsend, Iowa St. 3 1 1 1.0
L.Whitaker, Coastal Carolina 2 2 2 1.0
M.Rodarte, Ohio 2 2 1 0.5
D.Wagner, Northwestern 2 4 2 0.5
J.Akins, East Carolina 1 0 0 0.0
T.Allen, Texas Tech 2 0 0 0.0
B.Alualu-Tuiolemotu, UNLV 3 0 0 0.0
D.Armstead, North Texas 2 0 0 0.0
Y.Attia, Colorado 2 0 0 0.0
D.Bajric, Navy 0 0 0 0.0
J.Berger, UCLA 2 0 0 0.0
G.Bienvenue, Boise St. 0 0 0 0.0
J.Blair, Notre Dame 0 0 0 0.0
C.Boley, Kentucky 1 0 0 0.0
D.Botts, Rice 2 0 0 0.0
D.Bowden, South Florida 0 0 0 0.0
A.Bowers, TCU 0 0 0 0.0
S.Boykins, Louisville 1 0 0 0.0
Z.Bredell, Syracuse 0 0 0 0.0
C.Britton, Ball St. 2 0 0 0.0
A.Britton, Virginia 2 0 0 0.0
N.Brown, Kent St. 2 0 0 0.0
J.Brown, BYU 1 0 0 0.0
A.Brundidge, UAB 2 0 0 0.0
Q.Byas, E. Michigan 1 0 0 0.0
B.Caesar, West Virginia 0 0 0 0.0
J.Calip, Cent. Michigan 0 0 0 0.0
J.Carter, Liberty 2 0 0 0.0
C.Chadwick, Uconn 2 0 0 0.0
A.Clark, Navy 0 0 0 0.0
B.Clawson, Illinois 0 0 0 0.0
C.Cleveland, Texas Tech 0 0 0 0.0
C.Comer, Liberty 0 0 0 0.0
O.Daniels, Georgia Tech 2 0 0 0.0
K.DeCambra, UNLV 3 0 0 0.0
H.Dempsey, North Texas 2 0 0 0.0
A.Dendy, Bowling Green 0 0 0 0.0
M.Dennis, Wake Forest 0 0 0 0.0
B.Doyle, Stanford 2 0 0 0.0
T.Dubuc, New Mexico 2 0 0 0.0
K.Duff, Rutgers 1 0 0 0.0
L.Dunne, Washington 2 0 0 0.0
T.Duzansky, Penn St. 2 0 0 0.0
Z.Elam, Coastal Carolina 2 0 0 0.0
M.Elston, Kansas St. 0 0 0 0.0
J.Evans, Colorado St. 2 0 0 0.0
J.Falk, Rice 2 0 0 0.0
H.Fenuku, Missouri 1 0 0 0.0
H.Galloway, Clemson 0 0 0 0.0
S.Gay, FIU 1 0 0 0.0
M.Gilbert, Tennessee 2 0 0 0.0
K.Gordon, UCLA 0 0 0 0.0
D.Grant, West Virginia 2 0 0 0.0
R.Guillory, Utah 1 0 0 0.0
M.Hamper, California 2 0 0 0.0
R.Harrison, W. Kentucky 3 0 0 0.0
G.Helm, Wyoming 2 0 0 0.0
H.Hendrix, Arkansas 0 0 0 0.0
K.Hicks, Oklahoma St. 2 0 0 0.0
D.Hill, SMU 0 0 0 0.0
D.Hopkins, Missouri 1 0 0 0.0
M.Hopkins, Washington 1 0 0 0.0
K.Howard, Wake Forest 0 0 0 0.0
I.Jeffries, Purdue 1 0 0 0.0
D.Johnson, Arizona 2 0 0 0.0
C.Joines, Rutgers 1 0 0 0.0
A.Kaminski, Cent. Michigan 0 0 0 0.0
C.Kapanui, San Jose St. 0 0 0 0.0
B.Kelley, Uconn 1 0 0 0.0
J.Larry, Jacksonville St. 0 0 0 0.0
J.Lee, UTEP 0 0 0 0.0
R.Lengyel, Baylor 2 0 0 0.0
N.Leonard, Buffalo 0 0 0 0.0
M.Lightfoot, Miami 2 0 0 0.0
J.Limbaugh, Iowa St. 0 0 0 0.0
T.Lolohea, Baylor 0 0 0 0.0
S.Lovvorn, Middle Tennessee 2 0 0 0.0
X.Loyd, Missouri 2 0 0 0.0
A.Lucas, Southern Cal 2 0 0 0.0
J.Maciejczak, Nebraska 2 0 0 0.0
J.Manecke, Army 0 0 0 0.0
T.McDaniel, UAB 2 0 0 0.0
B.McDonough, Navy 0 0 0 0.0
K.Micatrotto, W. Kentucky 0 0 0 0.0
M.Neal, Iowa St. 3 0 0 0.0
G.Ochoa, UNLV 0 0 0 0.0
J.Owens, New Mexico St. 2 0 0 0.0
W.Pahl, Oklahoma St. 2 0 0 0.0
K.Perea, Nevada 0 0 0 0.0
D.Pierre Louis, Florida 0 0 0 0.0
J.Porter, TCU 0 0 0 0.0
J.Pruitt, Temple 2 0 0 0.0
P.Puckett, Mississippi St. 0 0 0 0.0
D.Recker, Maryland 0 0 0 0.0
I.Revis, San Jose St. 2 0 0 0.0
J.Ripp, Boise St. 2 0 0 0.0
B.Robertson, Navy 0 0 0 0.0
B.Rose, Umass 2 0 0 0.0
I.Rubin, Southern Cal 2 0 0 0.0
M.Sahakian, Duke 0 0 0 0.0
M.Saina, Southern Cal 0 0 0 0.0
K.Schlecht, Michigan 0 0 0 0.0
I.Sell, Wyoming 2 0 0 0.0
E.Sessions, Georgia Tech 1 0 0 0.0
H.Sewell, Clemson 2 0 0 0.0
K.Shaw, Oregon St. 1 0 0 0.0
A.Smith, New Mexico 2 0 0 0.0
D.Smith, Notre Dame 1 0 0 0.0
K.Smith, Navy 0 0 0 0.0
G.Smith, North Carolina 2 0 0 0.0
N.Story, Northwestern 2 0 0 0.0
B.Thomas, Georgia St. 2 0 0 0.0
B.Thompson, Stanford 2 0 0 0.0
S.Thompson, Coastal Carolina 0 0 0 0.0
I.Tuiono, Middle Tennessee 2 0 0 0.0
R.Underwood, Florida 1 0 0 0.0
A.Venneri, UCF 2 0 0 0.0
D.Walker, Georgia St. 2 0 0 0.0
J.Warren, Colorado St. 2 0 0 0.0
M.Washington, Syracuse 1 0 0 0.0
K.Washom, Wyoming 0 0 0 0.0
A.Welch, Oklahoma 0 0 0 0.0
L.Wentz, Kansas 3 0 0 0.0
S.West, Mississippi St. 2 0 0 0.0
A.Williams, BYU 1 0 0 0.0
B.Williams, Wake Forest 2 0 0 0.0
J.Wilson, Florida St. 2 0 0 0.0
S.Wilson, Delaware 2 0 0 0.0
D.Wortham, UCF 0 0 0 0.0
J.Zimmerman, Army 0 0 0 0.0
Z.Zollers, Pittsburgh 2 0 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up