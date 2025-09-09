NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|A.Flora, Iowa St.
|2
|2
|117
|58.5
|S.Phillips, Iowa
|2
|1
|46
|46.0
|J.Carrillo, Fresno St.
|3
|1
|42
|42.0
|J.Brady, Indiana
|2
|4
|143
|35.8
|H.Beatty, Illinois
|2
|4
|133
|33.2
|C.Lacy, Louisville
|2
|4
|125
|31.2
|D.Boston, Washington
|2
|3
|89
|29.7
|D.Voisin, South Alabama
|2
|3
|88
|29.3
|R.Glover, Utah
|2
|2
|58
|29.0
|K.Concepcion, Texas A&M
|2
|4
|112
|28.0
|V.Swain, South Carolina
|1
|3
|80
|26.7
|M.Landolfi, Boston College
|1
|1
|24
|24.0
|J.Roberts, FAU
|2
|1
|24
|24.0
|B.Carter, Tennessee
|2
|4
|94
|23.5
|S.Smith, Memphis
|2
|3
|70
|23.3
|K.Sanders, Rutgers
|1
|1
|23
|23.0
|C.Adams, Alabama
|2
|2
|45
|22.5
|Q.Brown, Duke
|2
|4
|86
|21.5
|K.Johnson, Pittsburgh
|2
|3
|64
|21.3
|V.Brown, Florida
|2
|4
|85
|21.2
|D.Reid, Pittsburgh
|2
|5
|105
|21.0
|L.Benson, Army
|2
|3
|60
|20.0
|C.Comella, Boston College
|2
|1
|20
|20.0
|J.Bermudez, Temple
|2
|3
|59
|19.7
|A.Jackson, UCF
|2
|3
|59
|19.7
|T.Bachmeier, BYU
|2
|2
|37
|18.5
|K.Perich, Minnesota
|1
|1
|18
|18.0
|Y.Knight, SMU
|2
|3
|52
|17.3
|R.Clark, Washington
|2
|1
|17
|17.0
|I.Hartrup, Mississippi
|2
|1
|17
|17.0
|J.De Jesus, California
|2
|7
|117
|16.7
|E.Messer, FAU
|2
|2
|33
|16.5
|E.Metcalf, Southern Miss.
|2
|2
|33
|16.5
|B.Sparks, Texas State
|2
|2
|33
|16.5
|C.Ross, Virginia
|2
|5
|81
|16.2
|L.Billups-Williams, Miami (Ohio)
|1
|1
|16
|16.0
|T.Bussey, Texas A&M
|2
|3
|48
|16.0
|B.Wesco, Clemson
|2
|1
|16
|16.0
|R.Brown, Arizona St.
|2
|2
|31
|15.5
|B.Stockton, Georgia Tech
|2
|2
|31
|15.5
|J.Patterson, Arizona
|2
|3
|46
|15.3
|J.Barney, Nebraska
|2
|6
|90
|15.0
|K.Courtney, Virginia
|2
|1
|15
|15.0
|J.Gaston, Middle Tennessee
|2
|1
|15
|15.0
|D.Luke, Missouri St.
|2
|1
|15
|15.0
|J.McClellan, Oregon
|2
|1
|15
|15.0
|D.Moore, Oregon
|2
|1
|15
|15.0
|Q.Gibson, Colorado
|2
|1
|14
|14.0
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|3
|4
|56
|14.0
|C.Ryan, BYU
|2
|1
|14
|14.0
|D.Lacey, Marshall
|2
|4
|54
|13.5
|B.Chatman, Navy
|2
|3
|40
|13.3
|D.DeBlanc, Wyoming
|2
|4
|53
|13.2
|K.Coleman, Missouri
|2
|5
|65
|13.0
|C.Robinson, Navy
|2
|1
|13
|13.0
|T. Uiliata, Hawaii
|3
|1
|13
|13.0
|K.Pearson, East Carolina
|2
|3
|38
|12.7
|N.Gladding, Old Dominion
|2
|2
|25
|12.5
|J.Abdullah, Virginia
|1
|1
|12
|12.0
|J.Lucas, Florida St.
|2
|2
|24
|12.0
|T.Maher, Colorado St.
|2
|3
|36
|12.0
|T.Stewart, Temple
|2
|2
|24
|12.0
|Z.Thomas, LSU
|2
|2
|24
|12.0
|P.Kingston, BYU
|2
|6
|71
|11.8
|D.Latulas, Louisiana Tech
|2
|5
|59
|11.8
|E.Willis, UTEP
|2
|2
|23
|11.5
|M.Hight, Vanderbilt
|2
|1
|11
|11.0
|D.Taylor, Colorado
|2
|1
|11
|11.0
|T.Thompson, Rice
|2
|1
|11
|11.0
|I.Sategna, Oklahoma
|2
|6
|65
|10.8
|H.Wallace, Mississippi
|2
|5
|54
|10.8
|I.Hooks, UAB
|2
|4
|43
|10.8
|A.Blancas, Arkansas St.
|2
|3
|32
|10.7
|C.Hernandez, Wake Forest
|2
|5
|53
|10.6
|J.Thomas, San Jose St.
|2
|2
|21
|10.5
|V.Snow, Buffalo
|2
|7
|72
|10.3
|P.Fox, West Virginia
|2
|7
|71
|10.1
|W.Harris, Kent St.
|2
|3
|30
|10.0
|C.Regan, James Madison
|2
|1
|10
|10.0
|J.Napier, San Diego St.
|2
|8
|77
|9.6
|W.Knight, James Madison
|2
|2
|19
|9.5
|E.Rivers, Georgia Tech
|2
|4
|38
|9.5
|Z.Booker, Tulsa
|2
|3
|28
|9.3
|J.Godfrey, Louisiana-Monroe
|2
|3
|28
|9.3
|D.DeLuca, Penn St.
|2
|1
|9
|9.0
|R.Joseph, Miami
|2
|1
|9
|9.0
|G.Bryant, Oregon
|2
|2
|17
|8.5
|T.Gentry, Texas Tech
|2
|4
|34
|8.5
|Z.Branch, Georgia
|2
|4
|33
|8.2
|T.Nagy, Kansas
|3
|8
|65
|8.1
|T.Burns, Sam Houston St.
|3
|1
|8
|8.0
|A.Foster, Southern Miss.
|2
|1
|8
|8.0
|T.Hoffmann, NC State
|2
|1
|8
|8.0
|B.Inniss, Ohio St.
|2
|1
|8
|8.0
|M.Jackson, Purdue
|2
|3
|24
|8.0
|D.Morris, Tennessee
|2
|3
|24
|8.0
|M.Sherrod, Boise St.
|2
|2
|16
|8.0
|M.Welsh, San Diego St.
|1
|2
|16
|8.0
|A.Evans, Mississippi St.
|2
|4
|31
|7.8
|S.Evans, North Texas
|2
|2
|15
|7.5
|I.Farris, Boston College
|1
|6
|45
|7.5
|M.Bellon, Nevada
|2
|2
|14
|7.0
|T.Freeman, Washington St.
|2
|3
|21
|7.0
|C.Harris, Air Force
|1
|1
|7
|7.0
|M.Harrison-Pilot, Texas Tech
|2
|1
|7
|7.0
|O.Kelly, Michigan St.
|2
|4
|28
|7.0
|J.Porter, South Florida
|2
|2
|13
|6.5
|J.Thaw, Delaware
|2
|2
|13
|6.5
|E.Allen, Sam Houston St.
|3
|3
|19
|6.3
|R.Smith, Liberty
|2
|3
|19
|6.3
|D.Amador, UTSA
|2
|2
|12
|6.0
|G.Benyard, Kennesaw St.
|2
|1
|6
|6.0
|W.Hardy, North Carolina
|2
|1
|6
|6.0
|K.Kubecka, Kansas
|3
|3
|18
|6.0
|J.Harper, Uconn
|2
|5
|29
|5.8
|S.Lockett, Kansas St.
|3
|4
|23
|5.8
|G.Freeman, Oklahoma St.
|2
|3
|17
|5.7
|T.Pride, New Mexico St.
|2
|3
|17
|5.7
|C.Coenen, Wyoming
|2
|2
|11
|5.5
|K.Shanks, Arkansas
|2
|6
|33
|5.5
|M.Toney, Miami
|2
|2
|11
|5.5
|J.Mack, W. Kentucky
|3
|2
|10
|5.0
|J.McLaurin, Maryland
|2
|3
|15
|5.0
|M.Mews, Houston
|2
|4
|20
|5.0
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|2
|3
|15
|5.0
|I.Mozee, Nebraska
|2
|1
|5
|5.0
|T.Pena, Penn St.
|2
|2
|10
|5.0
|A.Waseem, FAU
|2
|1
|5
|5.0
|K.Wetjen, Iowa
|2
|2
|10
|5.0
|M.Coleman, North Texas
|2
|2
|9
|4.5
|J.Faison, Notre Dame
|1
|2
|9
|4.5
|B.Golden, Louisville
|1
|2
|9
|4.5
|B.Ridley, Bowling Green
|2
|2
|9
|4.5
|J.Jacobs, Utah St.
|2
|5
|22
|4.4
|K.Boone-Nelson, W. Michigan
|2
|2
|8
|4.0
|J.DaCosta, Wyoming
|2
|1
|4
|4.0
|C.DeVries, BYU
|2
|1
|4
|4.0
|B.Farrell, Stanford
|2
|1
|4
|4.0
|C.Hardy, Virginia
|2
|1
|4
|4.0
|M.Simmons, Auburn
|2
|4
|16
|4.0
|T.Walker, Oregon St.
|2
|2
|8
|4.0
|S.White, Florida St.
|2
|1
|4
|4.0
|B.Hammer, Toledo
|2
|5
|16
|3.2
|S.Baddoo, Umass
|2
|2
|6
|3.0
|M.Buckley, New Mexico
|2
|1
|3
|3.0
|M.Covey, Cincinnati
|2
|1
|3
|3.0
|T.Henry, Wisconsin
|2
|1
|3
|3.0
|Q.Jackson, Rice
|2
|1
|3
|3.0
|C.Jnopierre, FIU
|2
|4
|12
|3.0
|D.Kerr, Syracuse
|2
|2
|6
|3.0
|D.Ross, Penn St.
|2
|2
|6
|3.0
|R.Cooper, Maryland
|2
|2
|5
|2.5
|T.Holloway, Virginia Tech
|2
|2
|5
|2.5
|J.Nicholas, Charlotte
|2
|2
|5
|2.5
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|2
|4
|10
|2.5
|J.Barnes, Appalachian St.
|2
|10
|24
|2.4
|K.Bolden, Georgia
|2
|1
|2
|2.0
|J.Green, North Carolina
|2
|1
|2
|2.0
|C.Henderson, Buffalo
|2
|1
|2
|2.0
|D.Irvin, UNLV
|3
|2
|4
|2.0
|S.Morgan, Michigan
|2
|3
|6
|2.0
|M.Scott, James Madison
|2
|1
|2
|2.0
|C.Spann, Cent. Michigan
|2
|1
|2
|2.0
|B.Staley, Tennessee
|2
|1
|2
|2.0
|K.Thomas, UTEP
|1
|5
|10
|2.0
|R.Niblett, Texas
|2
|2
|3
|1.5
|O.Hayes, Tulane
|2
|3
|3
|1.0
|P.Higgins, Troy
|2
|1
|1
|1.0
|P.Plott, Georgia Southern
|1
|1
|1
|1.0
|X.Townsend, Iowa St.
|3
|1
|1
|1.0
|L.Whitaker, Coastal Carolina
|2
|2
|2
|1.0
|M.Rodarte, Ohio
|2
|2
|1
|0.5
|D.Wagner, Northwestern
|2
|4
|2
|0.5
|J.Akins, East Carolina
|1
|0
|0
|0.0
|T.Allen, Texas Tech
|2
|0
|0
|0.0
|B.Alualu-Tuiolemotu, UNLV
|3
|0
|0
|0.0
|D.Armstead, North Texas
|2
|0
|0
|0.0
|Y.Attia, Colorado
|2
|0
|0
|0.0
|D.Bajric, Navy
|0
|0
|0
|0.0
|J.Berger, UCLA
|2
|0
|0
|0.0
|G.Bienvenue, Boise St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Blair, Notre Dame
|0
|0
|0
|0.0
|C.Boley, Kentucky
|1
|0
|0
|0.0
|D.Botts, Rice
|2
|0
|0
|0.0
|D.Bowden, South Florida
|0
|0
|0
|0.0
|A.Bowers, TCU
|0
|0
|0
|0.0
|S.Boykins, Louisville
|1
|0
|0
|0.0
|Z.Bredell, Syracuse
|0
|0
|0
|0.0
|C.Britton, Ball St.
|2
|0
|0
|0.0
|A.Britton, Virginia
|2
|0
|0
|0.0
|N.Brown, Kent St.
|2
|0
|0
|0.0
|J.Brown, BYU
|1
|0
|0
|0.0
|A.Brundidge, UAB
|2
|0
|0
|0.0
|Q.Byas, E. Michigan
|1
|0
|0
|0.0
|B.Caesar, West Virginia
|0
|0
|0
|0.0
|J.Calip, Cent. Michigan
|0
|0
|0
|0.0
|J.Carter, Liberty
|2
|0
|0
|0.0
|C.Chadwick, Uconn
|2
|0
|0
|0.0
|A.Clark, Navy
|0
|0
|0
|0.0
|B.Clawson, Illinois
|0
|0
|0
|0.0
|C.Cleveland, Texas Tech
|0
|0
|0
|0.0
|C.Comer, Liberty
|0
|0
|0
|0.0
|O.Daniels, Georgia Tech
|2
|0
|0
|0.0
|K.DeCambra, UNLV
|3
|0
|0
|0.0
|H.Dempsey, North Texas
|2
|0
|0
|0.0
|A.Dendy, Bowling Green
|0
|0
|0
|0.0
|M.Dennis, Wake Forest
|0
|0
|0
|0.0
|B.Doyle, Stanford
|2
|0
|0
|0.0
|T.Dubuc, New Mexico
|2
|0
|0
|0.0
|K.Duff, Rutgers
|1
|0
|0
|0.0
|L.Dunne, Washington
|2
|0
|0
|0.0
|T.Duzansky, Penn St.
|2
|0
|0
|0.0
|Z.Elam, Coastal Carolina
|2
|0
|0
|0.0
|M.Elston, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Evans, Colorado St.
|2
|0
|0
|0.0
|J.Falk, Rice
|2
|0
|0
|0.0
|H.Fenuku, Missouri
|1
|0
|0
|0.0
|H.Galloway, Clemson
|0
|0
|0
|0.0
|S.Gay, FIU
|1
|0
|0
|0.0
|M.Gilbert, Tennessee
|2
|0
|0
|0.0
|K.Gordon, UCLA
|0
|0
|0
|0.0
|D.Grant, West Virginia
|2
|0
|0
|0.0
|R.Guillory, Utah
|1
|0
|0
|0.0
|M.Hamper, California
|2
|0
|0
|0.0
|R.Harrison, W. Kentucky
|3
|0
|0
|0.0
|G.Helm, Wyoming
|2
|0
|0
|0.0
|H.Hendrix, Arkansas
|0
|0
|0
|0.0
|K.Hicks, Oklahoma St.
|2
|0
|0
|0.0
|D.Hill, SMU
|0
|0
|0
|0.0
|D.Hopkins, Missouri
|1
|0
|0
|0.0
|M.Hopkins, Washington
|1
|0
|0
|0.0
|K.Howard, Wake Forest
|0
|0
|0
|0.0
|I.Jeffries, Purdue
|1
|0
|0
|0.0
|D.Johnson, Arizona
|2
|0
|0
|0.0
|C.Joines, Rutgers
|1
|0
|0
|0.0
|A.Kaminski, Cent. Michigan
|0
|0
|0
|0.0
|C.Kapanui, San Jose St.
|0
|0
|0
|0.0
|B.Kelley, Uconn
|1
|0
|0
|0.0
|J.Larry, Jacksonville St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Lee, UTEP
|0
|0
|0
|0.0
|R.Lengyel, Baylor
|2
|0
|0
|0.0
|N.Leonard, Buffalo
|0
|0
|0
|0.0
|M.Lightfoot, Miami
|2
|0
|0
|0.0
|J.Limbaugh, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|T.Lolohea, Baylor
|0
|0
|0
|0.0
|S.Lovvorn, Middle Tennessee
|2
|0
|0
|0.0
|X.Loyd, Missouri
|2
|0
|0
|0.0
|A.Lucas, Southern Cal
|2
|0
|0
|0.0
|J.Maciejczak, Nebraska
|2
|0
|0
|0.0
|J.Manecke, Army
|0
|0
|0
|0.0
|T.McDaniel, UAB
|2
|0
|0
|0.0
|B.McDonough, Navy
|0
|0
|0
|0.0
|K.Micatrotto, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|M.Neal, Iowa St.
|3
|0
|0
|0.0
|G.Ochoa, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|J.Owens, New Mexico St.
|2
|0
|0
|0.0
|W.Pahl, Oklahoma St.
|2
|0
|0
|0.0
|K.Perea, Nevada
|0
|0
|0
|0.0
|D.Pierre Louis, Florida
|0
|0
|0
|0.0
|J.Porter, TCU
|0
|0
|0
|0.0
|J.Pruitt, Temple
|2
|0
|0
|0.0
|P.Puckett, Mississippi St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Recker, Maryland
|0
|0
|0
|0.0
|I.Revis, San Jose St.
|2
|0
|0
|0.0
|J.Ripp, Boise St.
|2
|0
|0
|0.0
|B.Robertson, Navy
|0
|0
|0
|0.0
|B.Rose, Umass
|2
|0
|0
|0.0
|I.Rubin, Southern Cal
|2
|0
|0
|0.0
|M.Sahakian, Duke
|0
|0
|0
|0.0
|M.Saina, Southern Cal
|0
|0
|0
|0.0
|K.Schlecht, Michigan
|0
|0
|0
|0.0
|I.Sell, Wyoming
|2
|0
|0
|0.0
|E.Sessions, Georgia Tech
|1
|0
|0
|0.0
|H.Sewell, Clemson
|2
|0
|0
|0.0
|K.Shaw, Oregon St.
|1
|0
|0
|0.0
|A.Smith, New Mexico
|2
|0
|0
|0.0
|D.Smith, Notre Dame
|1
|0
|0
|0.0
|K.Smith, Navy
|0
|0
|0
|0.0
|G.Smith, North Carolina
|2
|0
|0
|0.0
|N.Story, Northwestern
|2
|0
|0
|0.0
|B.Thomas, Georgia St.
|2
|0
|0
|0.0
|B.Thompson, Stanford
|2
|0
|0
|0.0
|S.Thompson, Coastal Carolina
|0
|0
|0
|0.0
|I.Tuiono, Middle Tennessee
|2
|0
|0
|0.0
|R.Underwood, Florida
|1
|0
|0
|0.0
|A.Venneri, UCF
|2
|0
|0
|0.0
|D.Walker, Georgia St.
|2
|0
|0
|0.0
|J.Warren, Colorado St.
|2
|0
|0
|0.0
|M.Washington, Syracuse
|1
|0
|0
|0.0
|K.Washom, Wyoming
|0
|0
|0
|0.0
|A.Welch, Oklahoma
|0
|0
|0
|0.0
|L.Wentz, Kansas
|3
|0
|0
|0.0
|S.West, Mississippi St.
|2
|0
|0
|0.0
|A.Williams, BYU
|1
|0
|0
|0.0
|B.Williams, Wake Forest
|2
|0
|0
|0.0
|J.Wilson, Florida St.
|2
|0
|0
|0.0
|S.Wilson, Delaware
|2
|0
|0
|0.0
|D.Wortham, UCF
|0
|0
|0
|0.0
|J.Zimmerman, Army
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Zollers, Pittsburgh
|2
|0
|0
|0.0
