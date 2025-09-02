Live Radio
Sports » NCAA FBS Individual Punt Returns

NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

September 2, 2025, 11:17 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
A.Flora, Iowa St. 2 2 117 58.5
K.Concepcion, Texas A&M 1 2 94 47.0
S.Phillips, Iowa 1 1 46 46.0
D.Voisin, South Alabama 1 1 46 46.0
J.Brady, Indiana 1 3 108 36.0
H.Beatty, Illinois 1 4 133 33.2
C.Lacy, Louisville 1 4 125 31.2
Q.Brown, Duke 1 3 82 27.3
V.Swain, South Carolina 1 3 80 26.7
J.Patterson, Arizona 1 2 53 26.5
D.Reid, Pittsburgh 1 3 79 26.3
K.Coleman, Missouri 1 2 50 25.0
J.De Jesus, California 1 3 73 24.3
Y.Knight, SMU 1 2 48 24.0
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
T.Stewart, Temple 1 1 24 24.0
K.Sanders, Rutgers 1 1 23 23.0
K.Johnson, Pittsburgh 1 3 64 21.3
J.Harper, Uconn 1 1 21 21.0
A.Jackson, UCF 1 1 21 21.0
L.Benson, Army 1 3 60 20.0
C.Comella, Boston College 1 1 20 20.0
O.Kelly, Michigan St. 1 1 20 20.0
I.Hooks, UAB 1 2 38 19.0
K.Perich, Minnesota 1 1 18 18.0
Z.Thomas, LSU 1 1 18 18.0
I.Hartrup, Mississippi 1 1 17 17.0
K.Wetjen, Iowa 1 1 17 17.0
B.Sparks, Texas State 1 2 33 16.5
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 1 1 16 16.0
T.Bussey, Texas A&M 1 3 48 16.0
S.Smith, Memphis 1 1 16 16.0
B.Wesco, Clemson 1 1 16 16.0
I.Sategna, Oklahoma 1 4 63 15.8
R.Brown, Arizona St. 1 2 31 15.5
V.Brown, Florida 1 3 45 15.0
K.Courtney, Virginia 1 1 15 15.0
J.McClellan, Oregon 1 1 15 15.0
J.Malau’ulu, Fresno St. 2 4 56 14.0
C.Ryan, BYU 1 1 14 14.0
P.Kingston, BYU 1 4 54 13.5
B.Chatman, Navy 1 3 40 13.3
C.Robinson, Navy 1 1 13 13.0
T. Uiliata, Hawaii 2 1 13 13.0
D.Latulas, Louisiana Tech 1 2 25 12.5
H.Wallace, Mississippi 1 4 50 12.5
J.Abdullah, Virginia 1 1 12 12.0
K.Boone-Nelson, W. Michigan 1 1 12 12.0
A.Blancas, Arkansas St. 1 2 23 11.5
M.Hight, Vanderbilt 1 1 11 11.0
D.Taylor, Colorado 1 1 11 11.0
J.Napier, San Diego St. 1 7 73 10.4
P.Fox, West Virginia 1 5 52 10.4
W.Harris, Kent St. 1 3 30 10.0
J.Mack, W. Kentucky 2 1 10 10.0
C.Regan, James Madison 1 1 10 10.0
E.Rivers, Georgia Tech 1 2 19 9.5
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 1 3 28 9.3
D.Amador, UTSA 1 1 9 9.0
Z.Booker, Tulsa 1 1 9 9.0
B.Ridley, Bowling Green 1 1 9 9.0
M.Toney, Miami 1 1 9 9.0
G.Bryant, Oregon 1 2 17 8.5
Z.Branch, Georgia 1 3 24 8.0
J.Porter, South Florida 1 1 8 8.0
M.Welsh, San Diego St. 1 2 16 8.0
S.Lockett, Kansas St. 2 3 23 7.7
R.Williams, Louisiana-Lafayette 1 3 23 7.7
S.Evans, North Texas 1 2 15 7.5
I.Farris, Boston College 1 6 45 7.5
C.Harris, Air Force 1 1 7 7.0
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 1 1 7 7.0
E.Allen, Sam Houston St. 2 3 19 6.3
T.Nagy, Kansas 2 7 44 6.3
K.Kubecka, Kansas 2 3 18 6.0
M.Mews, Houston 1 3 18 6.0
G.Freeman, Oklahoma St. 1 3 17 5.7
K.Shanks, Arkansas 1 5 28 5.6
D.Boston, Washington 1 2 11 5.5
C.Coenen, Wyoming 1 2 11 5.5
J.Middlebrook, Middle Tennessee 1 3 15 5.0
T.Pena, Penn St. 1 2 10 5.0
T.Pride, New Mexico St. 1 1 5 5.0
M.Coleman, North Texas 1 2 9 4.5
J.Faison, Notre Dame 1 2 9 4.5
B.Golden, Louisville 1 2 9 4.5
J.Jacobs, Utah St. 1 5 22 4.4
C.DeVries, BYU 1 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 1 1 4 4.0
C.Hardy, Virginia 1 1 4 4.0
D.Irvin, UNLV 2 1 4 4.0
R.Smith, Liberty 1 1 4 4.0
M.Jackson, Purdue 1 2 7 3.5
N.Gladding, Old Dominion 1 1 3 3.0
Q.Jackson, Rice 1 1 3 3.0
W.Knight, James Madison 1 1 3 3.0
R.Niblett, Texas 1 1 3 3.0
T.Walker, Oregon St. 1 1 3 3.0
R.Cooper, Maryland 1 2 5 2.5
T.Holloway, Virginia Tech 1 2 5 2.5
K.Bolden, Georgia 1 1 2 2.0
B.Staley, Tennessee 1 1 2 2.0
K.Thomas, UTEP 1 5 10 2.0
J.Barney, Nebraska 1 2 3 1.5
O.Hayes, Tulane 1 2 3 1.5
D.Lacey, Marshall 1 2 3 1.5
J.Barnes, Appalachian St. 1 5 6 1.2
B.Hammer, Toledo 1 2 2 1.0
C.Jnopierre, FIU 1 2 2 1.0
S.Morgan, Michigan 1 2 2 1.0
K.Abraham, Navy 1 0 0 0.0
N.Adejokun, Army 0 0 0 0.0
T.Alvano, Nebraska 0 0 0 0.0
J.Anderson, Illinois 1 0 0 0.0
D.Anderson, Northwestern 0 0 0 0.0
A.Anugwom, Alabama 0 0 0 0.0
B.Baker, Texas 1 0 0 0.0
A.Barnes, Colorado 1 0 0 0.0
Z.Barrett, Illinois 0 0 0 0.0
L.Bates, Louisiana-Lafayette 0 0 0 0.0
K.Beavers, Mississippi 1 0 0 0.0
J.Blackston, Rutgers 0 0 0 0.0
R.Blossom, Arkansas St. 0 0 0 0.0
S.Boulware, Vanderbilt 0 0 0 0.0
J.Bowens, UTSA 1 0 0 0.0
T.Braceful, Toledo 0 0 0 0.0
R.Bradford, UTEP 0 0 0 0.0
D.Bray, Utah 0 0 0 0.0
C.Brookins, Pittsburgh 1 0 0 0.0
T.Brown, Coastal Carolina 1 0 0 0.0
T.Butkowski, Pittsburgh 1 0 0 0.0
D.Butler, South Florida 0 0 0 0.0
A.Carlisle, Houston 0 0 0 0.0
H.Caston, Missouri St. 0 0 0 0.0
M.Chavez, Oklahoma St. 0 0 0 0.0
Q.Clark, Indiana 0 0 0 0.0
A.Clary, Virginia 0 0 0 0.0
J.Clemons, FIU 1 0 0 0.0
J.Clemons, Kansas St. 2 0 0 0.0
T.Cobb, Kansas St. 0 0 0 0.0
R.Collins, Kansas St. 0 0 0 0.0
B.Coombs, Maryland 0 0 0 0.0
A.Corbello, LSU 0 0 0 0.0
T.Cotton, Washington St. 0 0 0 0.0
E.Davis, Tennessee 1 0 0 0.0
M.DeBose, Alabama 0 0 0 0.0
K.Demma, Cent. Michigan 1 0 0 0.0
C.DiLeva, Arkansas 0 0 0 0.0
G.Dombek, Old Dominion 0 0 0 0.0
C.Dorris, Duke 0 0 0 0.0
B.Edmiston, Wyoming 1 0 0 0.0
K.Emmett, Nevada 1 0 0 0.0
L.Fano, Utah 1 0 0 0.0
H.Fay, Navy 0 0 0 0.0
A.Fesenmaier, Nevada 0 0 0 0.0
D.Finn, Miami (Ohio) 1 0 0 0.0
L.Fisher, Air Force 1 0 0 0.0
C.Fite, Arizona St. 1 0 0 0.0
N.Flower, West Virginia 1 0 0 0.0
J.Forster, Illinois 0 0 0 0.0
W.Foster, LSU 0 0 0 0.0
D.Freeman, Hawaii 2 0 0 0.0
D.Freeney, Boise St. 0 0 0 0.0
J.Frilot, UTEP 0 0 0 0.0
A.Garrett, Troy 1 0 0 0.0
B.George, Iowa 0 0 0 0.0
K.Gerardy, Iowa 1 0 0 0.0
C.Gordon, Louisville 1 0 0 0.0
A.Green, Louisville 1 0 0 0.0
J.Hairston, Liberty 0 0 0 0.0
M.Handy, Minnesota 0 0 0 0.0
T.Harding, Umass 1 0 0 0.0
D.Hartsuck, UNLV 0 0 0 0.0
E.Hazzard, Louisville 1 0 0 0.0
J.Hemphill, Nevada 0 0 0 0.0
M.Hicks, Kent St. 0 0 0 0.0
N.Hill-Green, Alabama 1 0 0 0.0
J.Holiday, SMU 1 0 0 0.0
C.Howard, Louisiana-Lafayette 1 0 0 0.0
N.Iamaleava, UCLA 1 0 0 0.0
W.Ingle, Navy 0 0 0 0.0
A.Jaffe, Mississippi 1 0 0 0.0
I.Jarmon, Akron 0 0 0 0.0
F.Johnson, Louisville 0 0 0 0.0
C.Johnson, Uconn 0 0 0 0.0
K.Johnson, Temple 1 0 0 0.0
J.Joiner, UCF 0 0 0 0.0
D.Jones, Georgia 1 0 0 0.0
N.Josey, Virginia 1 0 0 0.0
M.Kelley, Clemson 1 0 0 0.0
J.Kelly, Kennesaw St. 1 0 0 0.0
C.Kibodi, Louisiana-Lafayette 1 0 0 0.0
G.Kirschke, Wake Forest 1 0 0 0.0
M.Kitt-Denton, San Diego St. 1 0 0 0.0
B.Kysar, Oklahoma 0 0 0 0.0
A.Laing, Temple 0 0 0 0.0
W.Lapuaho, BYU 0 0 0 0.0
T.Lauck, Iowa 1 0 0 0.0
Z.Lawrence, Umass 0 0 0 0.0
T.Lockhart, Mississippi St. 1 0 0 0.0
W.Love, Temple 0 0 0 0.0
M.Luniewski, Michigan St. 0 0 0 0.0
B.Lynch, Indiana 1 0 0 0.0
J.Machado, Houston 1 0 0 0.0
D.Magiya, North Texas 1 0 0 0.0
J.Mainord, Army 0 0 0 0.0
D.Malone, Iowa St. 0 0 0 0.0
C.Martin, UCLA 1 0 0 0.0
A.Martinez, Louisiana-Lafayette 0 0 0 0.0
J.Mathews, Ohio St. 1 0 0 0.0
T.Mathis, Ohio 0 0 0 0.0
P.Matthews, Rice 0 0 0 0.0
C.McPherson, Louisiana-Lafayette 1 0 0 0.0
N.Merchant, Coastal Carolina 1 0 0 0.0
T.Merlo, Kentucky 0 0 0 0.0
C.Michel, Navy 1 0 0 0.0
R.Mickow, Boston College 1 0 0 0.0
X.Miles, Charlotte 1 0 0 0.0
C.Mims, Jacksonville St. 1 0 0 0.0
B.Miyazono, SMU 1 0 0 0.0
K.Moore, Hawaii 2 0 0 0.0
T.Mulder, Kent St. 1 0 0 0.0
N.Musika, Akron 0 0 0 0.0
J.Myers, Oregon St. 0 0 0 0.0
T.Nance, Temple 0 0 0 0.0
K.Nguma, North Texas 1 0 0 0.0
D.Nichols, Michigan 1 0 0 0.0
C.Nimrod, South Florida 1 0 0 0.0
M.Notarainni, Boise St. 1 0 0 0.0
A.O’Reilly, UNLV 0 0 0 0.0
B.Olevao, Utah St. 1 0 0 0.0
T.Osunsanmi, Kansas St. 2 0 0 0.0
N.Ottomanelli, Sam Houston St. 2 0 0 0.0
D.Owens, Maryland 1 0 0 0.0
G.Panikowski, Oklahoma St. 0 0 0 0.0
D.Perteet, Coastal Carolina 0 0 0 0.0
C.Phares, Appalachian St. 1 0 0 0.0
D.Pickett, Wake Forest 0 0 0 0.0
A.Porter, Oregon 1 0 0 0.0
E.Poticher, Middle Tennessee 1 0 0 0.0
R.Powers, Louisiana-Monroe 1 0 0 0.0
L.Preston, Jacksonville St. 1 0 0 0.0
J.Price, Marshall 1 0 0 0.0
L.Pritchett, Georgia Tech 0 0 0 0.0
G.Pyle, Nebraska 0 0 0 0.0
D.Reed, Mississippi St. 1 0 0 0.0
A.Reed-Adams, Texas A&M 1 0 0 0.0
J.Reid, Tulane 1 0 0 0.0
B.Robinson, Georgia St. 1 0 0 0.0
R.Sanchez, Southern Cal 0 0 0 0.0
M.Scott, East Carolina 0 0 0 0.0
L.Scott, South Carolina 0 0 0 0.0
M.Senegal, Colorado St. 0 0 0 0.0
D.Shirley, Charlotte 1 0 0 0.0
L.Shorter, Purdue 0 0 0 0.0
B.Siders, West Virginia 1 0 0 0.0
T.Sims, FIU 0 0 0 0.0
S.Smalls, Colorado 1 0 0 0.0
B.Smith, Clemson 0 0 0 0.0
T.Smith, Arkansas St. 1 0 0 0.0
D.Smith, Middle Tennessee 1 0 0 0.0
J.Smith, Washington St. 0 0 0 0.0
G.Spetic, Memphis 1 0 0 0.0
B.Spires, Pittsburgh 1 0 0 0.0
A.Sprague, Michigan 1 0 0 0.0
R.Stewart, Nebraska 0 0 0 0.0
G.Stockton, Georgia 1 0 0 0.0
S.Sullins, Uconn 1 0 0 0.0
A.Taddeo, James Madison 1 0 0 0.0
J.Tanner, Kansas 1 0 0 0.0
D.Taylor, Minnesota 1 0 0 0.0
D.Taylor, Texas State 0 0 0 0.0
T.Teasdell, NC State 0 0 0 0.0
J.Thomas, Texas A&M 1 0 0 0.0
C.Tollison, Missouri 1 0 0 0.0
T.Tremba, Army 1 0 0 0.0
B.Trimble, Illinois 1 0 0 0.0
T.Tuitama, New Mexico St. 1 0 0 0.0
J.Turner, Air Force 0 0 0 0.0
M.Uiagalelei, Oregon 1 0 0 0.0
C.Van Buren, Temple 0 0 0 0.0
T.Ward, South Florida 1 0 0 0.0
A.Warner, Florida 0 0 0 0.0
D.Warren, Michigan 0 0 0 0.0
Z.Waters, FIU 0 0 0 0.0
D.Watkins, Arkansas St. 0 0 0 0.0
A.Watson, Arkansas St. 1 0 0 0.0
H.Waylee, Virginia 1 0 0 0.0
J.Wayne, California 1 0 0 0.0
E.Webster, Oklahoma 0 0 0 0.0
B.Williams, Louisiana-Lafayette 0 0 0 0.0
M.Williams, Navy 1 0 0 0.0
M.Williams, Miami 0 0 0 0.0
I.Willis, Texas A&M 0 0 0 0.0
G.Wilson, Arkansas 0 0 0 0.0
E.Winters, Auburn 1 0 0 0.0
S.Winton, Northwestern 0 0 0 0.0
T.Woody, Louisiana-Monroe 0 0 0 0.0
S.Young, Louisville 1 0 0 0.0
R.Young, Alabama 1 0 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

