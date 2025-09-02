NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|A.Flora, Iowa St.
|2
|2
|117
|58.5
|K.Concepcion, Texas A&M
|1
|2
|94
|47.0
|S.Phillips, Iowa
|1
|1
|46
|46.0
|D.Voisin, South Alabama
|1
|1
|46
|46.0
|J.Brady, Indiana
|1
|3
|108
|36.0
|H.Beatty, Illinois
|1
|4
|133
|33.2
|C.Lacy, Louisville
|1
|4
|125
|31.2
|Q.Brown, Duke
|1
|3
|82
|27.3
|V.Swain, South Carolina
|1
|3
|80
|26.7
|J.Patterson, Arizona
|1
|2
|53
|26.5
|D.Reid, Pittsburgh
|1
|3
|79
|26.3
|K.Coleman, Missouri
|1
|2
|50
|25.0
|J.De Jesus, California
|1
|3
|73
|24.3
|Y.Knight, SMU
|1
|2
|48
|24.0
|M.Landolfi, Boston College
|1
|1
|24
|24.0
|T.Stewart, Temple
|1
|1
|24
|24.0
|K.Sanders, Rutgers
|1
|1
|23
|23.0
|K.Johnson, Pittsburgh
|1
|3
|64
|21.3
|J.Harper, Uconn
|1
|1
|21
|21.0
|A.Jackson, UCF
|1
|1
|21
|21.0
|L.Benson, Army
|1
|3
|60
|20.0
|C.Comella, Boston College
|1
|1
|20
|20.0
|O.Kelly, Michigan St.
|1
|1
|20
|20.0
|I.Hooks, UAB
|1
|2
|38
|19.0
|K.Perich, Minnesota
|1
|1
|18
|18.0
|Z.Thomas, LSU
|1
|1
|18
|18.0
|I.Hartrup, Mississippi
|1
|1
|17
|17.0
|K.Wetjen, Iowa
|1
|1
|17
|17.0
|B.Sparks, Texas State
|1
|2
|33
|16.5
|L.Billups-Williams, Miami (Ohio)
|1
|1
|16
|16.0
|T.Bussey, Texas A&M
|1
|3
|48
|16.0
|S.Smith, Memphis
|1
|1
|16
|16.0
|B.Wesco, Clemson
|1
|1
|16
|16.0
|I.Sategna, Oklahoma
|1
|4
|63
|15.8
|R.Brown, Arizona St.
|1
|2
|31
|15.5
|V.Brown, Florida
|1
|3
|45
|15.0
|K.Courtney, Virginia
|1
|1
|15
|15.0
|J.McClellan, Oregon
|1
|1
|15
|15.0
|J.Malau’ulu, Fresno St.
|2
|4
|56
|14.0
|C.Ryan, BYU
|1
|1
|14
|14.0
|P.Kingston, BYU
|1
|4
|54
|13.5
|B.Chatman, Navy
|1
|3
|40
|13.3
|C.Robinson, Navy
|1
|1
|13
|13.0
|T. Uiliata, Hawaii
|2
|1
|13
|13.0
|D.Latulas, Louisiana Tech
|1
|2
|25
|12.5
|H.Wallace, Mississippi
|1
|4
|50
|12.5
|J.Abdullah, Virginia
|1
|1
|12
|12.0
|K.Boone-Nelson, W. Michigan
|1
|1
|12
|12.0
|A.Blancas, Arkansas St.
|1
|2
|23
|11.5
|M.Hight, Vanderbilt
|1
|1
|11
|11.0
|D.Taylor, Colorado
|1
|1
|11
|11.0
|J.Napier, San Diego St.
|1
|7
|73
|10.4
|P.Fox, West Virginia
|1
|5
|52
|10.4
|W.Harris, Kent St.
|1
|3
|30
|10.0
|J.Mack, W. Kentucky
|2
|1
|10
|10.0
|C.Regan, James Madison
|1
|1
|10
|10.0
|E.Rivers, Georgia Tech
|1
|2
|19
|9.5
|J.Godfrey, Louisiana-Monroe
|1
|3
|28
|9.3
|D.Amador, UTSA
|1
|1
|9
|9.0
|Z.Booker, Tulsa
|1
|1
|9
|9.0
|B.Ridley, Bowling Green
|1
|1
|9
|9.0
|M.Toney, Miami
|1
|1
|9
|9.0
|G.Bryant, Oregon
|1
|2
|17
|8.5
|Z.Branch, Georgia
|1
|3
|24
|8.0
|J.Porter, South Florida
|1
|1
|8
|8.0
|M.Welsh, San Diego St.
|1
|2
|16
|8.0
|S.Lockett, Kansas St.
|2
|3
|23
|7.7
|R.Williams, Louisiana-Lafayette
|1
|3
|23
|7.7
|S.Evans, North Texas
|1
|2
|15
|7.5
|I.Farris, Boston College
|1
|6
|45
|7.5
|C.Harris, Air Force
|1
|1
|7
|7.0
|M.Harrison-Pilot, Texas Tech
|1
|1
|7
|7.0
|E.Allen, Sam Houston St.
|2
|3
|19
|6.3
|T.Nagy, Kansas
|2
|7
|44
|6.3
|K.Kubecka, Kansas
|2
|3
|18
|6.0
|M.Mews, Houston
|1
|3
|18
|6.0
|G.Freeman, Oklahoma St.
|1
|3
|17
|5.7
|K.Shanks, Arkansas
|1
|5
|28
|5.6
|D.Boston, Washington
|1
|2
|11
|5.5
|C.Coenen, Wyoming
|1
|2
|11
|5.5
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|1
|3
|15
|5.0
|T.Pena, Penn St.
|1
|2
|10
|5.0
|T.Pride, New Mexico St.
|1
|1
|5
|5.0
|M.Coleman, North Texas
|1
|2
|9
|4.5
|J.Faison, Notre Dame
|1
|2
|9
|4.5
|B.Golden, Louisville
|1
|2
|9
|4.5
|J.Jacobs, Utah St.
|1
|5
|22
|4.4
|C.DeVries, BYU
|1
|1
|4
|4.0
|B.Farrell, Stanford
|1
|1
|4
|4.0
|C.Hardy, Virginia
|1
|1
|4
|4.0
|D.Irvin, UNLV
|2
|1
|4
|4.0
|R.Smith, Liberty
|1
|1
|4
|4.0
|M.Jackson, Purdue
|1
|2
|7
|3.5
|N.Gladding, Old Dominion
|1
|1
|3
|3.0
|Q.Jackson, Rice
|1
|1
|3
|3.0
|W.Knight, James Madison
|1
|1
|3
|3.0
|R.Niblett, Texas
|1
|1
|3
|3.0
|T.Walker, Oregon St.
|1
|1
|3
|3.0
|R.Cooper, Maryland
|1
|2
|5
|2.5
|T.Holloway, Virginia Tech
|1
|2
|5
|2.5
|K.Bolden, Georgia
|1
|1
|2
|2.0
|B.Staley, Tennessee
|1
|1
|2
|2.0
|K.Thomas, UTEP
|1
|5
|10
|2.0
|J.Barney, Nebraska
|1
|2
|3
|1.5
|O.Hayes, Tulane
|1
|2
|3
|1.5
|D.Lacey, Marshall
|1
|2
|3
|1.5
|J.Barnes, Appalachian St.
|1
|5
|6
|1.2
|B.Hammer, Toledo
|1
|2
|2
|1.0
|C.Jnopierre, FIU
|1
|2
|2
|1.0
|S.Morgan, Michigan
|1
|2
|2
|1.0
|K.Abraham, Navy
|1
|0
|0
|0.0
|N.Adejokun, Army
|0
|0
|0
|0.0
|T.Alvano, Nebraska
|0
|0
|0
|0.0
|J.Anderson, Illinois
|1
|0
|0
|0.0
|D.Anderson, Northwestern
|0
|0
|0
|0.0
|A.Anugwom, Alabama
|0
|0
|0
|0.0
|B.Baker, Texas
|1
|0
|0
|0.0
|A.Barnes, Colorado
|1
|0
|0
|0.0
|Z.Barrett, Illinois
|0
|0
|0
|0.0
|L.Bates, Louisiana-Lafayette
|0
|0
|0
|0.0
|K.Beavers, Mississippi
|1
|0
|0
|0.0
|J.Blackston, Rutgers
|0
|0
|0
|0.0
|R.Blossom, Arkansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|S.Boulware, Vanderbilt
|0
|0
|0
|0.0
|J.Bowens, UTSA
|1
|0
|0
|0.0
|T.Braceful, Toledo
|0
|0
|0
|0.0
|R.Bradford, UTEP
|0
|0
|0
|0.0
|D.Bray, Utah
|0
|0
|0
|0.0
|C.Brookins, Pittsburgh
|1
|0
|0
|0.0
|T.Brown, Coastal Carolina
|1
|0
|0
|0.0
|T.Butkowski, Pittsburgh
|1
|0
|0
|0.0
|D.Butler, South Florida
|0
|0
|0
|0.0
|A.Carlisle, Houston
|0
|0
|0
|0.0
|H.Caston, Missouri St.
|0
|0
|0
|0.0
|M.Chavez, Oklahoma St.
|0
|0
|0
|0.0
|Q.Clark, Indiana
|0
|0
|0
|0.0
|A.Clary, Virginia
|0
|0
|0
|0.0
|J.Clemons, FIU
|1
|0
|0
|0.0
|J.Clemons, Kansas St.
|2
|0
|0
|0.0
|T.Cobb, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|R.Collins, Kansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|B.Coombs, Maryland
|0
|0
|0
|0.0
|A.Corbello, LSU
|0
|0
|0
|0.0
|T.Cotton, Washington St.
|0
|0
|0
|0.0
|E.Davis, Tennessee
|1
|0
|0
|0.0
|M.DeBose, Alabama
|0
|0
|0
|0.0
|K.Demma, Cent. Michigan
|1
|0
|0
|0.0
|C.DiLeva, Arkansas
|0
|0
|0
|0.0
|G.Dombek, Old Dominion
|0
|0
|0
|0.0
|C.Dorris, Duke
|0
|0
|0
|0.0
|B.Edmiston, Wyoming
|1
|0
|0
|0.0
|K.Emmett, Nevada
|1
|0
|0
|0.0
|L.Fano, Utah
|1
|0
|0
|0.0
|H.Fay, Navy
|0
|0
|0
|0.0
|A.Fesenmaier, Nevada
|0
|0
|0
|0.0
|D.Finn, Miami (Ohio)
|1
|0
|0
|0.0
|L.Fisher, Air Force
|1
|0
|0
|0.0
|C.Fite, Arizona St.
|1
|0
|0
|0.0
|N.Flower, West Virginia
|1
|0
|0
|0.0
|J.Forster, Illinois
|0
|0
|0
|0.0
|W.Foster, LSU
|0
|0
|0
|0.0
|D.Freeman, Hawaii
|2
|0
|0
|0.0
|D.Freeney, Boise St.
|0
|0
|0
|0.0
|J.Frilot, UTEP
|0
|0
|0
|0.0
|A.Garrett, Troy
|1
|0
|0
|0.0
|B.George, Iowa
|0
|0
|0
|0.0
|K.Gerardy, Iowa
|1
|0
|0
|0.0
|C.Gordon, Louisville
|1
|0
|0
|0.0
|A.Green, Louisville
|1
|0
|0
|0.0
|J.Hairston, Liberty
|0
|0
|0
|0.0
|M.Handy, Minnesota
|0
|0
|0
|0.0
|T.Harding, Umass
|1
|0
|0
|0.0
|D.Hartsuck, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|E.Hazzard, Louisville
|1
|0
|0
|0.0
|J.Hemphill, Nevada
|0
|0
|0
|0.0
|M.Hicks, Kent St.
|0
|0
|0
|0.0
|N.Hill-Green, Alabama
|1
|0
|0
|0.0
|J.Holiday, SMU
|1
|0
|0
|0.0
|C.Howard, Louisiana-Lafayette
|1
|0
|0
|0.0
|N.Iamaleava, UCLA
|1
|0
|0
|0.0
|W.Ingle, Navy
|0
|0
|0
|0.0
|A.Jaffe, Mississippi
|1
|0
|0
|0.0
|I.Jarmon, Akron
|0
|0
|0
|0.0
|F.Johnson, Louisville
|0
|0
|0
|0.0
|C.Johnson, Uconn
|0
|0
|0
|0.0
|K.Johnson, Temple
|1
|0
|0
|0.0
|J.Joiner, UCF
|0
|0
|0
|0.0
|D.Jones, Georgia
|1
|0
|0
|0.0
|N.Josey, Virginia
|1
|0
|0
|0.0
|M.Kelley, Clemson
|1
|0
|0
|0.0
|J.Kelly, Kennesaw St.
|1
|0
|0
|0.0
|C.Kibodi, Louisiana-Lafayette
|1
|0
|0
|0.0
|G.Kirschke, Wake Forest
|1
|0
|0
|0.0
|M.Kitt-Denton, San Diego St.
|1
|0
|0
|0.0
|B.Kysar, Oklahoma
|0
|0
|0
|0.0
|A.Laing, Temple
|0
|0
|0
|0.0
|W.Lapuaho, BYU
|0
|0
|0
|0.0
|T.Lauck, Iowa
|1
|0
|0
|0.0
|Z.Lawrence, Umass
|0
|0
|0
|0.0
|T.Lockhart, Mississippi St.
|1
|0
|0
|0.0
|W.Love, Temple
|0
|0
|0
|0.0
|M.Luniewski, Michigan St.
|0
|0
|0
|0.0
|B.Lynch, Indiana
|1
|0
|0
|0.0
|J.Machado, Houston
|1
|0
|0
|0.0
|D.Magiya, North Texas
|1
|0
|0
|0.0
|J.Mainord, Army
|0
|0
|0
|0.0
|D.Malone, Iowa St.
|0
|0
|0
|0.0
|C.Martin, UCLA
|1
|0
|0
|0.0
|A.Martinez, Louisiana-Lafayette
|0
|0
|0
|0.0
|J.Mathews, Ohio St.
|1
|0
|0
|0.0
|T.Mathis, Ohio
|0
|0
|0
|0.0
|P.Matthews, Rice
|0
|0
|0
|0.0
|C.McPherson, Louisiana-Lafayette
|1
|0
|0
|0.0
|N.Merchant, Coastal Carolina
|1
|0
|0
|0.0
|T.Merlo, Kentucky
|0
|0
|0
|0.0
|C.Michel, Navy
|1
|0
|0
|0.0
|R.Mickow, Boston College
|1
|0
|0
|0.0
|X.Miles, Charlotte
|1
|0
|0
|0.0
|C.Mims, Jacksonville St.
|1
|0
|0
|0.0
|B.Miyazono, SMU
|1
|0
|0
|0.0
|K.Moore, Hawaii
|2
|0
|0
|0.0
|T.Mulder, Kent St.
|1
|0
|0
|0.0
|N.Musika, Akron
|0
|0
|0
|0.0
|J.Myers, Oregon St.
|0
|0
|0
|0.0
|T.Nance, Temple
|0
|0
|0
|0.0
|K.Nguma, North Texas
|1
|0
|0
|0.0
|D.Nichols, Michigan
|1
|0
|0
|0.0
|C.Nimrod, South Florida
|1
|0
|0
|0.0
|M.Notarainni, Boise St.
|1
|0
|0
|0.0
|A.O’Reilly, UNLV
|0
|0
|0
|0.0
|B.Olevao, Utah St.
|1
|0
|0
|0.0
|T.Osunsanmi, Kansas St.
|2
|0
|0
|0.0
|N.Ottomanelli, Sam Houston St.
|2
|0
|0
|0.0
|D.Owens, Maryland
|1
|0
|0
|0.0
|G.Panikowski, Oklahoma St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Perteet, Coastal Carolina
|0
|0
|0
|0.0
|C.Phares, Appalachian St.
|1
|0
|0
|0.0
|D.Pickett, Wake Forest
|0
|0
|0
|0.0
|A.Porter, Oregon
|1
|0
|0
|0.0
|E.Poticher, Middle Tennessee
|1
|0
|0
|0.0
|R.Powers, Louisiana-Monroe
|1
|0
|0
|0.0
|L.Preston, Jacksonville St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Price, Marshall
|1
|0
|0
|0.0
|L.Pritchett, Georgia Tech
|0
|0
|0
|0.0
|G.Pyle, Nebraska
|0
|0
|0
|0.0
|D.Reed, Mississippi St.
|1
|0
|0
|0.0
|A.Reed-Adams, Texas A&M
|1
|0
|0
|0.0
|J.Reid, Tulane
|1
|0
|0
|0.0
|B.Robinson, Georgia St.
|1
|0
|0
|0.0
|R.Sanchez, Southern Cal
|0
|0
|0
|0.0
|M.Scott, East Carolina
|0
|0
|0
|0.0
|L.Scott, South Carolina
|0
|0
|0
|0.0
|M.Senegal, Colorado St.
|0
|0
|0
|0.0
|D.Shirley, Charlotte
|1
|0
|0
|0.0
|L.Shorter, Purdue
|0
|0
|0
|0.0
|B.Siders, West Virginia
|1
|0
|0
|0.0
|T.Sims, FIU
|0
|0
|0
|0.0
|S.Smalls, Colorado
|1
|0
|0
|0.0
|B.Smith, Clemson
|0
|0
|0
|0.0
|T.Smith, Arkansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|D.Smith, Middle Tennessee
|1
|0
|0
|0.0
|J.Smith, Washington St.
|0
|0
|0
|0.0
|G.Spetic, Memphis
|1
|0
|0
|0.0
|B.Spires, Pittsburgh
|1
|0
|0
|0.0
|A.Sprague, Michigan
|1
|0
|0
|0.0
|R.Stewart, Nebraska
|0
|0
|0
|0.0
|G.Stockton, Georgia
|1
|0
|0
|0.0
|S.Sullins, Uconn
|1
|0
|0
|0.0
|A.Taddeo, James Madison
|1
|0
|0
|0.0
|J.Tanner, Kansas
|1
|0
|0
|0.0
|D.Taylor, Minnesota
|1
|0
|0
|0.0
|D.Taylor, Texas State
|0
|0
|0
|0.0
|T.Teasdell, NC State
|0
|0
|0
|0.0
|J.Thomas, Texas A&M
|1
|0
|0
|0.0
|C.Tollison, Missouri
|1
|0
|0
|0.0
|T.Tremba, Army
|1
|0
|0
|0.0
|B.Trimble, Illinois
|1
|0
|0
|0.0
|T.Tuitama, New Mexico St.
|1
|0
|0
|0.0
|J.Turner, Air Force
|0
|0
|0
|0.0
|M.Uiagalelei, Oregon
|1
|0
|0
|0.0
|C.Van Buren, Temple
|0
|0
|0
|0.0
|T.Ward, South Florida
|1
|0
|0
|0.0
|A.Warner, Florida
|0
|0
|0
|0.0
|D.Warren, Michigan
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Waters, FIU
|0
|0
|0
|0.0
|D.Watkins, Arkansas St.
|0
|0
|0
|0.0
|A.Watson, Arkansas St.
|1
|0
|0
|0.0
|H.Waylee, Virginia
|1
|0
|0
|0.0
|J.Wayne, California
|1
|0
|0
|0.0
|E.Webster, Oklahoma
|0
|0
|0
|0.0
|B.Williams, Louisiana-Lafayette
|0
|0
|0
|0.0
|M.Williams, Navy
|1
|0
|0
|0.0
|M.Williams, Miami
|0
|0
|0
|0.0
|I.Willis, Texas A&M
|0
|0
|0
|0.0
|G.Wilson, Arkansas
|0
|0
|0
|0.0
|E.Winters, Auburn
|1
|0
|0
|0.0
|S.Winton, Northwestern
|0
|0
|0
|0.0
|T.Woody, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0
|0.0
|S.Young, Louisville
|1
|0
|0
|0.0
|R.Young, Alabama
|1
|0
|0
|0.0
