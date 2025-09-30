Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

September 30, 2025, 11:16 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
R.Henry, UTSA 4 68 624 7 156.0
A.Hardy, Missouri 5 103 730 9 146.0
J.Haynes, Michigan 4 66 537 6 134.2
R.Dubinion, Appalachian St. 4 88 513 2 128.2
C.Cook, Jacksonville St. 5 111 614 5 122.8
H.Smothers, NC State 5 96 570 4 114.0
C.Edwards, Uconn 5 89 557 6 111.4
W.Jordan, Southern Cal 5 77 537 5 107.4
J.Coleman, Washington 4 64 417 9 104.2
R.Brown, Arizona St. 5 77 506 2 101.2
L.Martin, BYU 4 55 400 1 100.0
K.Owens, FIU 4 60 396 4 99.0
B.Washington, Baylor 5 93 492 5 98.4
J.Thomas, UNLV 4 45 393 5 98.2
D.Richardson, Tulsa 5 98 490 2 98.0
E.Johnson, Nebraska 4 71 391 4 97.8
M.Fletcher, Miami 4 66 388 5 97.0
S.McGowan, Kentucky 4 68 387 7 96.8
D.Trayanum, Toledo 5 76 476 6 95.2
H.King, Georgia Tech 4 73 380 7 95.0
A.Raymond, Rutgers 5 87 471 9 94.2
A.Tecza, Navy 4 56 376 4 94.0
C.Joseph, Old Dominion 4 45 367 4 91.8
D.Claiborne, Wake Forest 4 46 366 6 91.5
L.Pare, Texas State 4 61 363 3 90.8
D.Riley, Boise St. 4 48 360 5 90.0
D.Coleman, Army 3 69 268 3 89.3
K.Lacy, Mississippi 5 102 445 8 89.0
B.Horvath, Navy 4 62 355 5 88.8
T.Green, Arkansas 5 54 441 2 88.2
I.Mahdi, Arizona 4 50 348 1 87.0
W.Knight, James Madison 4 48 341 3 85.2
J.Love, Notre Dame 4 66 341 5 85.2
A.Randall, Clemson 4 57 338 3 84.5
T.Meadows, Troy 4 58 337 2 84.2
L.Sutton, San Diego St. 4 67 337 3 84.2
S.Smith, Memphis 5 60 420 5 84.0
D.McMillan, E. Michigan 5 62 416 1 83.2
S.Bangura, Ohio 5 84 414 4 82.8
T.Richard, Boston College 4 58 329 4 82.2
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 5 59 411 5 82.2
K.Bullock, South Alabama 5 87 410 5 82.0
K.Allen, Penn St. 4 46 327 4 81.8
J.Silver, Delaware 4 45 326 3 81.5
F.Bothwell, Mississippi St. 5 70 405 6 81.0
D.Connors, Houston 4 67 324 3 81.0
J.Cobb, Auburn 5 58 403 4 80.6
J.Taylor, Virginia 5 75 397 7 79.4
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 4 49 317 2 79.2
J.Ducker, Temple 4 50 315 2 78.8
M.Washington, Arkansas 5 61 393 4 78.6
T.Harden, SMU 4 57 309 5 77.2
L.Moss, Texas A&M 4 54 307 5 76.8
L.Szarka, Air Force 4 51 297 4 74.2
Y.Willis, Syracuse 4 63 296 4 74.0
Q.Ashley, Ball St. 4 52 295 3 73.8
J.Retzlaff, Tulane 5 58 368 7 73.6
J.Baugh, Florida 4 49 289 2 72.2
Q.Jackson, Rice 5 73 353 2 70.6
B.Lewis, Memphis 5 65 353 6 70.6
R.Hemby, Indiana 5 65 351 0 70.2
J.Jackson, UAB 4 51 280 3 70.0
M.Ford, Stanford 5 75 347 3 69.4
K.Raphael, California 5 75 347 2 69.4
C.Purdy, Nevada 4 56 276 2 69.0
K.Black, Indiana 5 55 344 2 68.8
E.Dickens, Liberty 5 65 344 2 68.8
J.Price, Notre Dame 4 40 273 6 68.2
J.Middlebrook, Middle Tennessee 5 59 340 2 68.0
A.Henderson, Buffalo 5 96 337 4 67.4
C.Komolafe, Northwestern 4 63 269 2 67.2
M.Montgomery, UCF 4 51 268 1 67.0
J.Dupree, Colorado St. 4 53 267 1 66.8
M.Frazier, Michigan St. 4 57 267 2 66.8
K.Tracy, Miami (Ohio) 4 48 266 1 66.5
S.Humphrey, New Mexico 4 47 263 3 65.8
B.Donelson, Fresno St. 5 65 326 3 65.2
P.Navarro, Ohio 5 52 321 3 64.2
M.McGill, North Texas 5 63 318 4 63.6
C.Hansen, Iowa St. 5 73 315 2 63.0
T.Johnson, N. Illinois 4 53 252 1 63.0
M.Davis, Utah St. 5 50 314 2 62.8
B.Davis, Louisiana-Lafayette 5 61 314 3 62.8
J.Haynes, Georgia Tech 5 59 311 3 62.2
O.Arnold, Georgia Southern 5 50 309 3 61.8
D.Mockobee, Purdue 4 70 246 3 61.5
S.Thomas, Tennessee 5 52 305 4 61.0
A.Hankerson, Oregon St. 5 88 302 2 60.4
C.Wright, N. Illinois 4 61 241 1 60.2
C.Bowens, Georgia 4 41 240 3 60.0
K.Feagin, Illinois 5 69 300 3 60.0
J.Gant, Akron 5 51 300 3 60.0
D.Dowdell, Kentucky 4 49 238 1 59.5
G.Sawchuk, Florida St. 4 42 234 6 58.5
C.Bennett, Kennesaw St. 5 59 292 2 58.4
C.Dickey, Texas Tech 4 50 232 6 58.0
A.Flores, Cent. Michigan 5 61 289 2 57.8
A.Colandrea, UNLV 4 46 229 1 57.2
S.Lawrence, Missouri St. 5 66 286 2 57.2
C.Hellums, Army 4 67 226 3 56.5
S.Leavitt, Arizona St. 5 55 281 5 56.2
T.Walker, Cincinnati 4 42 224 3 56.0
N.Frazier, Georgia 4 43 219 2 54.8
S.Scott, Wyoming 4 49 219 1 54.8
T.Castellanos, Florida St. 4 41 217 4 54.2
H.Reed, Army 4 46 215 2 53.8
H.Turner, Nevada 4 44 215 0 53.8
C.Durham, LSU 4 52 213 2 53.2
T.Chambliss, Mississippi 5 50 266 2 53.2
R.Ashford, Wake Forest 4 44 211 4 52.8
D.Dampier, Utah 5 55 258 2 51.6
N.Iamaleava, UCLA 4 44 204 1 51.0
N.Rogers, Utah 5 59 250 4 50.0
N.Singleton, Penn St. 4 52 200 5 50.0
C.Jenkins, Rice 5 69 248 3 49.6
B.Barnes, Utah St. 5 69 245 6 49.0
J.Mateer, Oklahoma 4 43 192 5 48.0
D.Williams, Washington 4 47 192 2 48.0
C.Brown, Miami 4 49 191 4 47.8
C.Donaldson, Ohio St. 4 42 190 3 47.5
J.Gordon, Tulane 5 50 235 3 47.0
C.Thevenin, Louisiana Tech 5 50 230 3 46.0
D.Williams, Maryland 4 47 183 1 45.8
B.Lowry, W. Michigan 5 55 227 5 45.4
T.Blaylock, Oklahoma 4 42 179 3 44.8
G.Garcia, Kent St. 4 59 175 0 43.8
D.McKinney, New Mexico 4 41 175 1 43.8
K.Kelly, Ball St. 4 62 170 1 42.5
L.Montgomery, East Carolina 5 51 209 2 41.8
J.Buckley, W. Michigan 4 56 167 0 41.8
A.Sama, Iowa St. 5 50 208 2 41.6
C.Del Rio-Wilson, Marshall 4 50 165 2 41.2
D.Booth, Mississippi St. 5 51 206 4 41.2
J.Arnold, Auburn 5 70 192 5 38.4
E.Vasko, Liberty 4 51 142 2 35.5
C.Weigman, Houston 4 40 141 4 35.2
B.Braxton, Southern Miss. 5 51 169 1 33.8
K.Clay, Arkansas St. 5 51 166 1 33.2
B.Jackson, Texas State 4 43 128 5 32.0
K.Drones, Virginia Tech 5 63 158 4 31.6
B.Brown, South Florida 4 47 120 2 30.0
M.Gronowski, Iowa 5 54 150 7 30.0
J.Raynor, Arkansas St. 5 56 109 2 21.8
D.O’Neil, Wisconsin 4 44 24 1 6.0
L.Fife, New Mexico St. 4 40 -2 0 -0.5

