NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|R.Henry, UTSA
|4
|68
|624
|7
|156.0
|A.Hardy, Missouri
|5
|103
|730
|9
|146.0
|J.Haynes, Michigan
|4
|66
|537
|6
|134.2
|R.Dubinion, Appalachian St.
|4
|88
|513
|2
|128.2
|C.Cook, Jacksonville St.
|5
|111
|614
|5
|122.8
|H.Smothers, NC State
|5
|96
|570
|4
|114.0
|C.Edwards, Uconn
|5
|89
|557
|6
|111.4
|W.Jordan, Southern Cal
|5
|77
|537
|5
|107.4
|J.Coleman, Washington
|4
|64
|417
|9
|104.2
|R.Brown, Arizona St.
|5
|77
|506
|2
|101.2
|L.Martin, BYU
|4
|55
|400
|1
|100.0
|K.Owens, FIU
|4
|60
|396
|4
|99.0
|B.Washington, Baylor
|5
|93
|492
|5
|98.4
|J.Thomas, UNLV
|4
|45
|393
|5
|98.2
|D.Richardson, Tulsa
|5
|98
|490
|2
|98.0
|E.Johnson, Nebraska
|4
|71
|391
|4
|97.8
|M.Fletcher, Miami
|4
|66
|388
|5
|97.0
|S.McGowan, Kentucky
|4
|68
|387
|7
|96.8
|D.Trayanum, Toledo
|5
|76
|476
|6
|95.2
|H.King, Georgia Tech
|4
|73
|380
|7
|95.0
|A.Raymond, Rutgers
|5
|87
|471
|9
|94.2
|A.Tecza, Navy
|4
|56
|376
|4
|94.0
|C.Joseph, Old Dominion
|4
|45
|367
|4
|91.8
|D.Claiborne, Wake Forest
|4
|46
|366
|6
|91.5
|L.Pare, Texas State
|4
|61
|363
|3
|90.8
|D.Riley, Boise St.
|4
|48
|360
|5
|90.0
|D.Coleman, Army
|3
|69
|268
|3
|89.3
|K.Lacy, Mississippi
|5
|102
|445
|8
|89.0
|B.Horvath, Navy
|4
|62
|355
|5
|88.8
|T.Green, Arkansas
|5
|54
|441
|2
|88.2
|I.Mahdi, Arizona
|4
|50
|348
|1
|87.0
|W.Knight, James Madison
|4
|48
|341
|3
|85.2
|J.Love, Notre Dame
|4
|66
|341
|5
|85.2
|A.Randall, Clemson
|4
|57
|338
|3
|84.5
|T.Meadows, Troy
|4
|58
|337
|2
|84.2
|L.Sutton, San Diego St.
|4
|67
|337
|3
|84.2
|S.Smith, Memphis
|5
|60
|420
|5
|84.0
|D.McMillan, E. Michigan
|5
|62
|416
|1
|83.2
|S.Bangura, Ohio
|5
|84
|414
|4
|82.8
|T.Richard, Boston College
|4
|58
|329
|4
|82.2
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|5
|59
|411
|5
|82.2
|K.Bullock, South Alabama
|5
|87
|410
|5
|82.0
|K.Allen, Penn St.
|4
|46
|327
|4
|81.8
|J.Silver, Delaware
|4
|45
|326
|3
|81.5
|F.Bothwell, Mississippi St.
|5
|70
|405
|6
|81.0
|D.Connors, Houston
|4
|67
|324
|3
|81.0
|J.Cobb, Auburn
|5
|58
|403
|4
|80.6
|J.Taylor, Virginia
|5
|75
|397
|7
|79.4
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|4
|49
|317
|2
|79.2
|J.Ducker, Temple
|4
|50
|315
|2
|78.8
|M.Washington, Arkansas
|5
|61
|393
|4
|78.6
|T.Harden, SMU
|4
|57
|309
|5
|77.2
|L.Moss, Texas A&M
|4
|54
|307
|5
|76.8
|L.Szarka, Air Force
|4
|51
|297
|4
|74.2
|Y.Willis, Syracuse
|4
|63
|296
|4
|74.0
|Q.Ashley, Ball St.
|4
|52
|295
|3
|73.8
|J.Retzlaff, Tulane
|5
|58
|368
|7
|73.6
|J.Baugh, Florida
|4
|49
|289
|2
|72.2
|Q.Jackson, Rice
|5
|73
|353
|2
|70.6
|B.Lewis, Memphis
|5
|65
|353
|6
|70.6
|R.Hemby, Indiana
|5
|65
|351
|0
|70.2
|J.Jackson, UAB
|4
|51
|280
|3
|70.0
|M.Ford, Stanford
|5
|75
|347
|3
|69.4
|K.Raphael, California
|5
|75
|347
|2
|69.4
|C.Purdy, Nevada
|4
|56
|276
|2
|69.0
|K.Black, Indiana
|5
|55
|344
|2
|68.8
|E.Dickens, Liberty
|5
|65
|344
|2
|68.8
|J.Price, Notre Dame
|4
|40
|273
|6
|68.2
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|5
|59
|340
|2
|68.0
|A.Henderson, Buffalo
|5
|96
|337
|4
|67.4
|C.Komolafe, Northwestern
|4
|63
|269
|2
|67.2
|M.Montgomery, UCF
|4
|51
|268
|1
|67.0
|J.Dupree, Colorado St.
|4
|53
|267
|1
|66.8
|M.Frazier, Michigan St.
|4
|57
|267
|2
|66.8
|K.Tracy, Miami (Ohio)
|4
|48
|266
|1
|66.5
|S.Humphrey, New Mexico
|4
|47
|263
|3
|65.8
|B.Donelson, Fresno St.
|5
|65
|326
|3
|65.2
|P.Navarro, Ohio
|5
|52
|321
|3
|64.2
|M.McGill, North Texas
|5
|63
|318
|4
|63.6
|C.Hansen, Iowa St.
|5
|73
|315
|2
|63.0
|T.Johnson, N. Illinois
|4
|53
|252
|1
|63.0
|M.Davis, Utah St.
|5
|50
|314
|2
|62.8
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|5
|61
|314
|3
|62.8
|J.Haynes, Georgia Tech
|5
|59
|311
|3
|62.2
|O.Arnold, Georgia Southern
|5
|50
|309
|3
|61.8
|D.Mockobee, Purdue
|4
|70
|246
|3
|61.5
|S.Thomas, Tennessee
|5
|52
|305
|4
|61.0
|A.Hankerson, Oregon St.
|5
|88
|302
|2
|60.4
|C.Wright, N. Illinois
|4
|61
|241
|1
|60.2
|C.Bowens, Georgia
|4
|41
|240
|3
|60.0
|K.Feagin, Illinois
|5
|69
|300
|3
|60.0
|J.Gant, Akron
|5
|51
|300
|3
|60.0
|D.Dowdell, Kentucky
|4
|49
|238
|1
|59.5
|G.Sawchuk, Florida St.
|4
|42
|234
|6
|58.5
|C.Bennett, Kennesaw St.
|5
|59
|292
|2
|58.4
|C.Dickey, Texas Tech
|4
|50
|232
|6
|58.0
|A.Flores, Cent. Michigan
|5
|61
|289
|2
|57.8
|A.Colandrea, UNLV
|4
|46
|229
|1
|57.2
|S.Lawrence, Missouri St.
|5
|66
|286
|2
|57.2
|C.Hellums, Army
|4
|67
|226
|3
|56.5
|S.Leavitt, Arizona St.
|5
|55
|281
|5
|56.2
|T.Walker, Cincinnati
|4
|42
|224
|3
|56.0
|N.Frazier, Georgia
|4
|43
|219
|2
|54.8
|S.Scott, Wyoming
|4
|49
|219
|1
|54.8
|T.Castellanos, Florida St.
|4
|41
|217
|4
|54.2
|H.Reed, Army
|4
|46
|215
|2
|53.8
|H.Turner, Nevada
|4
|44
|215
|0
|53.8
|C.Durham, LSU
|4
|52
|213
|2
|53.2
|T.Chambliss, Mississippi
|5
|50
|266
|2
|53.2
|R.Ashford, Wake Forest
|4
|44
|211
|4
|52.8
|D.Dampier, Utah
|5
|55
|258
|2
|51.6
|N.Iamaleava, UCLA
|4
|44
|204
|1
|51.0
|N.Rogers, Utah
|5
|59
|250
|4
|50.0
|N.Singleton, Penn St.
|4
|52
|200
|5
|50.0
|C.Jenkins, Rice
|5
|69
|248
|3
|49.6
|B.Barnes, Utah St.
|5
|69
|245
|6
|49.0
|J.Mateer, Oklahoma
|4
|43
|192
|5
|48.0
|D.Williams, Washington
|4
|47
|192
|2
|48.0
|C.Brown, Miami
|4
|49
|191
|4
|47.8
|C.Donaldson, Ohio St.
|4
|42
|190
|3
|47.5
|J.Gordon, Tulane
|5
|50
|235
|3
|47.0
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|5
|50
|230
|3
|46.0
|D.Williams, Maryland
|4
|47
|183
|1
|45.8
|B.Lowry, W. Michigan
|5
|55
|227
|5
|45.4
|T.Blaylock, Oklahoma
|4
|42
|179
|3
|44.8
|G.Garcia, Kent St.
|4
|59
|175
|0
|43.8
|D.McKinney, New Mexico
|4
|41
|175
|1
|43.8
|K.Kelly, Ball St.
|4
|62
|170
|1
|42.5
|L.Montgomery, East Carolina
|5
|51
|209
|2
|41.8
|J.Buckley, W. Michigan
|4
|56
|167
|0
|41.8
|A.Sama, Iowa St.
|5
|50
|208
|2
|41.6
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|4
|50
|165
|2
|41.2
|D.Booth, Mississippi St.
|5
|51
|206
|4
|41.2
|J.Arnold, Auburn
|5
|70
|192
|5
|38.4
|E.Vasko, Liberty
|4
|51
|142
|2
|35.5
|C.Weigman, Houston
|4
|40
|141
|4
|35.2
|B.Braxton, Southern Miss.
|5
|51
|169
|1
|33.8
|K.Clay, Arkansas St.
|5
|51
|166
|1
|33.2
|B.Jackson, Texas State
|4
|43
|128
|5
|32.0
|K.Drones, Virginia Tech
|5
|63
|158
|4
|31.6
|B.Brown, South Florida
|4
|47
|120
|2
|30.0
|M.Gronowski, Iowa
|5
|54
|150
|7
|30.0
|J.Raynor, Arkansas St.
|5
|56
|109
|2
|21.8
|D.O’Neil, Wisconsin
|4
|44
|24
|1
|6.0
|L.Fife, New Mexico St.
|4
|40
|-2
|0
|-0.5
