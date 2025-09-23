NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|R.Henry, UTSA
|4
|68
|624
|7
|156.0
|A.Hardy, Missouri
|4
|79
|600
|6
|150.0
|C.Cook, Jacksonville St.
|4
|89
|537
|4
|134.2
|J.Haynes, Michigan
|4
|66
|537
|6
|134.2
|R.Dubinion, Appalachian St.
|3
|71
|400
|2
|133.3
|H.Smothers, NC State
|4
|80
|503
|4
|125.8
|C.Edwards, Uconn
|4
|74
|500
|5
|125.0
|J.Coleman, Washington
|3
|51
|347
|9
|115.7
|L.Martin, BYU
|3
|40
|342
|1
|114.0
|W.Jordan, Southern Cal
|4
|57
|443
|3
|110.8
|D.Richardson, Tulsa
|4
|84
|442
|2
|110.5
|D.Coleman, Army
|2
|47
|217
|2
|108.5
|D.Riley, Boise St.
|3
|32
|314
|5
|104.7
|B.Washington, Baylor
|4
|83
|415
|4
|103.8
|D.Trayanum, Toledo
|4
|65
|401
|5
|100.2
|K.Owens, FIU
|4
|60
|396
|4
|99.0
|S.Smith, Memphis
|4
|53
|394
|5
|98.5
|E.Johnson, Nebraska
|4
|71
|391
|4
|97.8
|J.Thomas, UNLV
|4
|46
|391
|5
|97.8
|M.Fletcher, Miami
|4
|66
|388
|5
|97.0
|C.Joseph, Old Dominion
|3
|30
|291
|4
|97.0
|J.Love, Notre Dame
|3
|52
|284
|3
|94.7
|J.Cobb, Auburn
|4
|52
|375
|4
|93.8
|R.Brown, Arizona St.
|4
|56
|372
|2
|93.0
|S.McGowan, Kentucky
|3
|51
|275
|6
|91.7
|H.King, Georgia Tech
|3
|52
|274
|5
|91.3
|K.Allen, Penn St.
|3
|34
|273
|3
|91.0
|K.Bullock, South Alabama
|4
|76
|364
|4
|91.0
|L.Pare, Texas State
|4
|61
|363
|3
|90.8
|A.Tecza, Navy
|3
|45
|272
|4
|90.7
|D.Connors, Houston
|3
|50
|271
|3
|90.3
|T.Green, Arkansas
|4
|44
|360
|2
|90.0
|K.Lacy, Mississippi
|4
|79
|358
|7
|89.5
|I.Mahdi, Arizona
|3
|37
|263
|1
|87.7
|D.McMillan, E. Michigan
|4
|49
|345
|1
|86.2
|J.Retzlaff, Tulane
|4
|48
|339
|6
|84.8
|A.Randall, Clemson
|4
|57
|338
|3
|84.5
|T.Meadows, Troy
|4
|58
|337
|2
|84.2
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|4
|45
|336
|3
|84.0
|M.Ford, Stanford
|4
|68
|335
|3
|83.8
|L.Sutton, San Diego St.
|3
|50
|249
|3
|83.0
|M.Washington, Arkansas
|4
|46
|330
|4
|82.5
|B.Horvath, Navy
|3
|41
|245
|3
|81.7
|J.Silver, Delaware
|4
|45
|326
|3
|81.5
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|3
|36
|244
|1
|81.3
|D.Taylor, Minnesota
|2
|33
|161
|0
|80.5
|J.Ducker, Temple
|4
|50
|315
|2
|78.8
|E.Dickens, Liberty
|4
|55
|311
|2
|77.8
|Y.Willis, Syracuse
|3
|52
|233
|4
|77.7
|M.Davis, Utah St.
|4
|44
|310
|2
|77.5
|A.Raymond, Rutgers
|4
|61
|310
|7
|77.5
|G.Sands, FAU
|3
|33
|232
|0
|77.3
|T.Harden, SMU
|4
|57
|309
|5
|77.2
|K.Black, Indiana
|4
|44
|306
|2
|76.5
|O.Arnold, Georgia Southern
|4
|46
|299
|3
|74.8
|S.Bangura, Ohio
|4
|66
|299
|4
|74.8
|J.Roberts, Missouri
|4
|42
|298
|2
|74.5
|J.Taylor, Virginia
|4
|48
|298
|6
|74.5
|S.Humphrey, New Mexico
|3
|34
|222
|3
|74.0
|Q.Ashley, Ball St.
|4
|52
|295
|3
|73.8
|D.Williams, Washington
|3
|34
|220
|2
|73.3
|Q.Jackson, Rice
|4
|58
|293
|2
|73.2
|B.Lewis, Memphis
|4
|48
|293
|4
|73.2
|J.Haynes, Georgia Tech
|4
|49
|290
|3
|72.5
|J.Baugh, Florida
|4
|49
|289
|2
|72.2
|D.Dowdell, Kentucky
|3
|36
|214
|1
|71.3
|C.Wright, N. Illinois
|3
|51
|214
|1
|71.3
|D.Carson, Air Force
|3
|34
|213
|2
|71.0
|H.Reed, Army
|3
|43
|211
|2
|70.3
|J.Jackson, UAB
|4
|51
|280
|3
|70.0
|C.Purdy, Nevada
|4
|56
|276
|2
|69.0
|A.Henderson, Buffalo
|4
|72
|274
|4
|68.5
|S.Thomas, Tennessee
|4
|42
|272
|4
|68.0
|F.Bothwell, Mississippi St.
|4
|47
|271
|4
|67.8
|M.McGill, North Texas
|4
|50
|271
|4
|67.8
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|4
|47
|269
|3
|67.2
|M.Frazier, Michigan St.
|4
|57
|267
|2
|66.8
|J.Dupree, Colorado St.
|3
|40
|199
|1
|66.3
|T.Johnson, N. Illinois
|3
|37
|199
|1
|66.3
|R.Hemby, Indiana
|4
|50
|265
|0
|66.2
|B.Donelson, Fresno St.
|5
|65
|326
|3
|65.2
|P.Navarro, Ohio
|4
|41
|255
|1
|63.8
|N.Frazier, Georgia
|3
|39
|189
|2
|63.0
|C.Hansen, Iowa St.
|4
|54
|252
|0
|63.0
|D.Mockobee, Purdue
|4
|70
|246
|3
|61.5
|C.Hellums, Army
|3
|58
|184
|3
|61.3
|K.Feagin, Illinois
|4
|55
|240
|3
|60.0
|N.Singleton, Penn St.
|3
|41
|179
|5
|59.7
|K.Hicks, Oklahoma St.
|2
|35
|119
|0
|59.5
|C.Dickey, Texas Tech
|4
|50
|232
|6
|58.0
|A.Colandrea, UNLV
|4
|45
|229
|1
|57.2
|A.Hankerson, Oregon St.
|4
|65
|228
|2
|57.0
|K.Raphael, California
|4
|50
|228
|1
|57.0
|D.Dampier, Utah
|4
|44
|225
|1
|56.2
|L.Moss, Texas A&M
|3
|33
|168
|4
|56.0
|D.Alexander, Rice
|4
|42
|222
|2
|55.5
|S.Leavitt, Arizona St.
|4
|42
|219
|4
|54.8
|S.Scott, Wyoming
|4
|49
|219
|1
|54.8
|C.Jenkins, Rice
|4
|57
|215
|3
|53.8
|H.Turner, Nevada
|4
|44
|215
|0
|53.8
|C.Durham, LSU
|4
|52
|213
|2
|53.2
|T.Richard, Boston College
|3
|43
|158
|2
|52.7
|L.Szarka, Air Force
|3
|34
|158
|4
|52.7
|S.Lawrence, Missouri St.
|4
|50
|208
|1
|52.0
|C.Donaldson, Ohio St.
|3
|33
|151
|2
|50.3
|C.Komolafe, Northwestern
|3
|36
|150
|1
|50.0
|S.Patrick, Akron
|4
|42
|199
|1
|49.8
|M.Montgomery, UCF
|3
|41
|149
|1
|49.7
|B.Barnes, Utah St.
|4
|59
|197
|6
|49.2
|C.Weigman, Houston
|3
|33
|145
|3
|48.3
|J.Mateer, Oklahoma
|4
|43
|192
|5
|48.0
|C.Bennett, Kennesaw St.
|4
|47
|191
|2
|47.8
|C.Brown, Miami
|4
|49
|191
|4
|47.8
|R.Griffin, Umass
|3
|30
|142
|1
|47.3
|N.Rogers, Utah
|4
|46
|189
|4
|47.2
|M.Hawkins, Virginia Tech
|4
|40
|187
|0
|46.8
|N.Iamaleava, UCLA
|3
|30
|139
|1
|46.3
|D.McKinney, New Mexico
|3
|30
|139
|1
|46.3
|D.Williams, Maryland
|4
|47
|183
|1
|45.8
|J.Arnold, Auburn
|4
|56
|181
|4
|45.2
|T.Cornist, Cent. Michigan
|4
|43
|181
|1
|45.2
|T.Blaylock, Oklahoma
|4
|42
|179
|3
|44.8
|G.Garcia, Kent St.
|4
|59
|175
|0
|43.8
|B.Lowry, W. Michigan
|4
|41
|175
|4
|43.8
|W.Nixon, Syracuse
|4
|40
|175
|2
|43.8
|R.Ashford, Wake Forest
|3
|34
|129
|3
|43.0
|F.Chalk, San Jose St.
|3
|31
|128
|2
|42.7
|K.Kelly, Ball St.
|4
|62
|170
|1
|42.5
|J.Buckley, W. Michigan
|4
|56
|167
|0
|41.8
|D.Brune, Ohio
|4
|40
|158
|3
|39.5
|K.Clay, Arkansas St.
|4
|45
|146
|1
|36.5
|K.Drones, Virginia Tech
|4
|52
|144
|4
|36.0
|M.Gronowski, Iowa
|4
|46
|143
|6
|35.8
|J.Raynor, Arkansas St.
|4
|44
|143
|2
|35.8
|E.Vasko, Liberty
|4
|51
|142
|2
|35.5
|B.Jackson, Texas State
|4
|43
|128
|5
|32.0
|B.Brown, South Florida
|4
|47
|120
|2
|30.0
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|40
|57
|1
|14.2
|D.O’Neil, Wisconsin
|4
|44
|24
|1
|6.0
