Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Leading Rushers

NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

September 23, 2025, 11:15 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
R.Henry, UTSA 4 68 624 7 156.0
A.Hardy, Missouri 4 79 600 6 150.0
C.Cook, Jacksonville St. 4 89 537 4 134.2
J.Haynes, Michigan 4 66 537 6 134.2
R.Dubinion, Appalachian St. 3 71 400 2 133.3
H.Smothers, NC State 4 80 503 4 125.8
C.Edwards, Uconn 4 74 500 5 125.0
J.Coleman, Washington 3 51 347 9 115.7
L.Martin, BYU 3 40 342 1 114.0
W.Jordan, Southern Cal 4 57 443 3 110.8
D.Richardson, Tulsa 4 84 442 2 110.5
D.Coleman, Army 2 47 217 2 108.5
D.Riley, Boise St. 3 32 314 5 104.7
B.Washington, Baylor 4 83 415 4 103.8
D.Trayanum, Toledo 4 65 401 5 100.2
K.Owens, FIU 4 60 396 4 99.0
S.Smith, Memphis 4 53 394 5 98.5
E.Johnson, Nebraska 4 71 391 4 97.8
J.Thomas, UNLV 4 46 391 5 97.8
M.Fletcher, Miami 4 66 388 5 97.0
C.Joseph, Old Dominion 3 30 291 4 97.0
J.Love, Notre Dame 3 52 284 3 94.7
J.Cobb, Auburn 4 52 375 4 93.8
R.Brown, Arizona St. 4 56 372 2 93.0
S.McGowan, Kentucky 3 51 275 6 91.7
H.King, Georgia Tech 3 52 274 5 91.3
K.Allen, Penn St. 3 34 273 3 91.0
K.Bullock, South Alabama 4 76 364 4 91.0
L.Pare, Texas State 4 61 363 3 90.8
A.Tecza, Navy 3 45 272 4 90.7
D.Connors, Houston 3 50 271 3 90.3
T.Green, Arkansas 4 44 360 2 90.0
K.Lacy, Mississippi 4 79 358 7 89.5
I.Mahdi, Arizona 3 37 263 1 87.7
D.McMillan, E. Michigan 4 49 345 1 86.2
J.Retzlaff, Tulane 4 48 339 6 84.8
A.Randall, Clemson 4 57 338 3 84.5
T.Meadows, Troy 4 58 337 2 84.2
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 4 45 336 3 84.0
M.Ford, Stanford 4 68 335 3 83.8
L.Sutton, San Diego St. 3 50 249 3 83.0
M.Washington, Arkansas 4 46 330 4 82.5
B.Horvath, Navy 3 41 245 3 81.7
J.Silver, Delaware 4 45 326 3 81.5
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 3 36 244 1 81.3
D.Taylor, Minnesota 2 33 161 0 80.5
J.Ducker, Temple 4 50 315 2 78.8
E.Dickens, Liberty 4 55 311 2 77.8
Y.Willis, Syracuse 3 52 233 4 77.7
M.Davis, Utah St. 4 44 310 2 77.5
A.Raymond, Rutgers 4 61 310 7 77.5
G.Sands, FAU 3 33 232 0 77.3
T.Harden, SMU 4 57 309 5 77.2
K.Black, Indiana 4 44 306 2 76.5
O.Arnold, Georgia Southern 4 46 299 3 74.8
S.Bangura, Ohio 4 66 299 4 74.8
J.Roberts, Missouri 4 42 298 2 74.5
J.Taylor, Virginia 4 48 298 6 74.5
S.Humphrey, New Mexico 3 34 222 3 74.0
Q.Ashley, Ball St. 4 52 295 3 73.8
D.Williams, Washington 3 34 220 2 73.3
Q.Jackson, Rice 4 58 293 2 73.2
B.Lewis, Memphis 4 48 293 4 73.2
J.Haynes, Georgia Tech 4 49 290 3 72.5
J.Baugh, Florida 4 49 289 2 72.2
D.Dowdell, Kentucky 3 36 214 1 71.3
C.Wright, N. Illinois 3 51 214 1 71.3
D.Carson, Air Force 3 34 213 2 71.0
H.Reed, Army 3 43 211 2 70.3
J.Jackson, UAB 4 51 280 3 70.0
C.Purdy, Nevada 4 56 276 2 69.0
A.Henderson, Buffalo 4 72 274 4 68.5
S.Thomas, Tennessee 4 42 272 4 68.0
F.Bothwell, Mississippi St. 4 47 271 4 67.8
M.McGill, North Texas 4 50 271 4 67.8
B.Davis, Louisiana-Lafayette 4 47 269 3 67.2
M.Frazier, Michigan St. 4 57 267 2 66.8
J.Dupree, Colorado St. 3 40 199 1 66.3
T.Johnson, N. Illinois 3 37 199 1 66.3
R.Hemby, Indiana 4 50 265 0 66.2
B.Donelson, Fresno St. 5 65 326 3 65.2
P.Navarro, Ohio 4 41 255 1 63.8
N.Frazier, Georgia 3 39 189 2 63.0
C.Hansen, Iowa St. 4 54 252 0 63.0
D.Mockobee, Purdue 4 70 246 3 61.5
C.Hellums, Army 3 58 184 3 61.3
K.Feagin, Illinois 4 55 240 3 60.0
N.Singleton, Penn St. 3 41 179 5 59.7
K.Hicks, Oklahoma St. 2 35 119 0 59.5
C.Dickey, Texas Tech 4 50 232 6 58.0
A.Colandrea, UNLV 4 45 229 1 57.2
A.Hankerson, Oregon St. 4 65 228 2 57.0
K.Raphael, California 4 50 228 1 57.0
D.Dampier, Utah 4 44 225 1 56.2
L.Moss, Texas A&M 3 33 168 4 56.0
D.Alexander, Rice 4 42 222 2 55.5
S.Leavitt, Arizona St. 4 42 219 4 54.8
S.Scott, Wyoming 4 49 219 1 54.8
C.Jenkins, Rice 4 57 215 3 53.8
H.Turner, Nevada 4 44 215 0 53.8
C.Durham, LSU 4 52 213 2 53.2
T.Richard, Boston College 3 43 158 2 52.7
L.Szarka, Air Force 3 34 158 4 52.7
S.Lawrence, Missouri St. 4 50 208 1 52.0
C.Donaldson, Ohio St. 3 33 151 2 50.3
C.Komolafe, Northwestern 3 36 150 1 50.0
S.Patrick, Akron 4 42 199 1 49.8
M.Montgomery, UCF 3 41 149 1 49.7
B.Barnes, Utah St. 4 59 197 6 49.2
C.Weigman, Houston 3 33 145 3 48.3
J.Mateer, Oklahoma 4 43 192 5 48.0
C.Bennett, Kennesaw St. 4 47 191 2 47.8
C.Brown, Miami 4 49 191 4 47.8
R.Griffin, Umass 3 30 142 1 47.3
N.Rogers, Utah 4 46 189 4 47.2
M.Hawkins, Virginia Tech 4 40 187 0 46.8
N.Iamaleava, UCLA 3 30 139 1 46.3
D.McKinney, New Mexico 3 30 139 1 46.3
D.Williams, Maryland 4 47 183 1 45.8
J.Arnold, Auburn 4 56 181 4 45.2
T.Cornist, Cent. Michigan 4 43 181 1 45.2
T.Blaylock, Oklahoma 4 42 179 3 44.8
G.Garcia, Kent St. 4 59 175 0 43.8
B.Lowry, W. Michigan 4 41 175 4 43.8
W.Nixon, Syracuse 4 40 175 2 43.8
R.Ashford, Wake Forest 3 34 129 3 43.0
F.Chalk, San Jose St. 3 31 128 2 42.7
K.Kelly, Ball St. 4 62 170 1 42.5
J.Buckley, W. Michigan 4 56 167 0 41.8
D.Brune, Ohio 4 40 158 3 39.5
K.Clay, Arkansas St. 4 45 146 1 36.5
K.Drones, Virginia Tech 4 52 144 4 36.0
M.Gronowski, Iowa 4 46 143 6 35.8
J.Raynor, Arkansas St. 4 44 143 2 35.8
E.Vasko, Liberty 4 51 142 2 35.5
B.Jackson, Texas State 4 43 128 5 32.0
B.Brown, South Florida 4 47 120 2 30.0
N.Marchiol, West Virginia 4 40 57 1 14.2
D.O’Neil, Wisconsin 4 44 24 1 6.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up