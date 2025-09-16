Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Leading Rushers

NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

September 16, 2025, 11:15 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
R.Henry, UTSA 3 47 480 6 160.0
A.Hardy, Missouri 3 57 462 5 154.0
J.Coleman, Washington 2 39 288 7 144.0
R.Dubinion, Appalachian St. 3 71 400 2 133.3
C.Cook, Jacksonville St. 3 67 390 2 130.0
H.King, Georgia Tech 2 44 259 4 129.5
J.Haynes, Michigan 3 49 388 5 129.3
H.Smothers, NC State 3 63 380 3 126.7
L.Martin, BYU 2 26 241 0 120.5
E.Johnson, Nebraska 3 52 326 4 108.7
K.Owens, FIU 3 45 322 4 107.3
J.Cobb, Auburn 3 46 314 4 104.7
T.Green, Arkansas 3 32 307 2 102.3
C.Edwards, Uconn 3 50 306 3 102.0
B.Washington, Baylor 3 66 304 4 101.3
D.Coleman, Army 1 24 100 1 100.0
L.Pare, Texas State 3 46 299 2 99.7
D.Richardson, Tulsa 3 53 296 2 98.7
R.Brown, Arizona St. 3 35 292 2 97.3
K.Bullock, South Alabama 3 63 291 3 97.0
M.Ford, Stanford 3 55 291 2 97.0
K.Lacy, Mississippi 3 61 290 5 96.7
J.Retzlaff, Tulane 3 40 288 6 96.0
W.Jordan, Southern Cal 3 39 286 3 95.3
L.Sutton, San Diego St. 2 38 188 2 94.0
J.Jackson, UAB 3 46 277 3 92.3
S.McGowan, Kentucky 3 51 275 6 91.7
K.Allen, Penn St. 3 34 273 3 91.0
J.Thomas, UNLV 3 32 273 4 91.0
M.Fletcher, Miami 3 42 272 4 90.7
A.Tecza, Navy 3 45 272 4 90.7
D.Connors, Houston 3 50 271 3 90.3
T.Meadows, Troy 3 44 269 1 89.7
I.Mahdi, Arizona 3 37 263 1 87.7
J.Silver, Delaware 3 32 260 2 86.7
M.Washington, Arkansas 3 31 260 3 86.7
T.Harden, SMU 3 42 253 5 84.3
C.Wright, N. Illinois 2 38 167 1 83.5
A.Raymond, Rutgers 3 43 248 5 82.7
D.Trayanum, Toledo 3 39 248 4 82.7
S.Smith, Memphis 3 41 247 4 82.3
B.Horvath, Navy 3 41 245 3 81.7
B.Donelson, Fresno St. 4 50 325 2 81.2
J.Baugh, Florida 3 37 243 1 81.0
C.Hellums, Army 2 49 161 3 80.5
D.Taylor, Minnesota 2 33 161 0 80.5
J.Ducker, Temple 3 36 239 1 79.7
K.Barnes, TCU 2 21 156 1 78.0
G.Sands, FAU 3 33 232 0 77.3
E.Dickens, Liberty 3 37 230 2 76.7
D.Mockobee, Purdue 3 58 230 3 76.7
T.Johnson, N. Illinois 2 31 153 1 76.5
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 3 30 226 1 75.3
J.Dupree, Colorado St. 2 28 150 1 75.0
K.Feagin, Illinois 3 50 222 3 74.0
S.Humphrey, New Mexico 3 34 222 3 74.0
S.Thomas, Tennessee 3 33 221 3 73.7
D.McMillan, E. Michigan 3 30 219 1 73.0
K.Black, Indiana 3 34 217 1 72.3
C.Purdy, Nevada 3 44 216 1 72.0
O.Arnold, Georgia Southern 3 33 214 2 71.3
D.Dowdell, Kentucky 3 36 214 1 71.3
S.Gaines, Boise St. 2 23 142 1 71.0
Q.Jackson, Rice 3 46 213 2 71.0
J.Taylor, Virginia 3 33 213 6 71.0
K.Raphael, California 3 40 210 1 70.0
Q.Ashley, Ball St. 3 34 209 2 69.7
Y.Willis, Syracuse 2 34 139 4 69.5
A.Randall, Clemson 3 41 208 3 69.3
M.Frazier, Michigan St. 3 43 206 2 68.7
S.Scott, Wyoming 3 44 203 1 67.7
R.Hemby, Indiana 3 36 200 0 66.7
D.Dampier, Utah 3 33 198 1 66.0
A.Henderson, Buffalo 3 50 198 3 66.0
D.Williams, Washington 2 21 132 1 66.0
S.Alexander, Vanderbilt 3 35 197 3 65.7
C.Durham, LSU 3 45 196 2 65.3
M.Davis, Utah St. 3 31 192 1 64.0
B.Davis, Louisiana-Lafayette 3 36 191 2 63.7
J.Love, Notre Dame 2 33 127 1 63.5
A.Hankerson, Oregon St. 3 51 190 1 63.3
B.Lewis, Memphis 3 32 190 2 63.3
N.Frazier, Georgia 3 39 189 2 63.0
C.Hansen, Iowa St. 4 54 252 0 63.0
J.Haynes, Georgia Tech 3 37 183 3 61.0
P.Navarro, Ohio 3 32 183 1 61.0
A.Mohammed, Washington 2 21 120 2 60.0
N.Singleton, Penn St. 3 41 179 5 59.7
K.Hicks, Oklahoma St. 2 35 119 0 59.5
S.Bangura, Ohio 3 48 176 1 58.7
A.Colandrea, UNLV 3 30 175 1 58.3
M.Montgomery, UCF 2 29 114 0 57.0
S.Patrick, Akron 3 36 171 1 57.0
F.Bothwell, Mississippi St. 3 30 170 4 56.7
M.McGill, North Texas 3 31 170 3 56.7
M.Sluka, James Madison 2 27 113 2 56.5
D.Hishaw, Kansas 3 33 169 1 56.3
T.Blaylock, Oklahoma 3 31 168 3 56.0
L.Moss, Texas A&M 3 33 168 4 56.0
C.Dickey, Texas Tech 3 36 165 4 55.0
G.Wimsatt, Jacksonville St. 3 35 165 3 55.0
J.Mateer, Oklahoma 3 33 161 4 53.7
T.Richard, Boston College 3 43 158 2 52.7
N.Short, Army 2 21 104 0 52.0
H.Turner, Nevada 3 31 153 0 51.0
N.Rogers, Utah 3 36 152 4 50.7
C.Donaldson, Ohio St. 3 33 151 2 50.3
C.Komolafe, Northwestern 3 36 150 1 50.0
D.Alexander, Rice 3 32 149 0 49.7
D.Finn, Miami (Ohio) 2 23 98 1 49.0
H.Reed, Army 2 24 98 1 49.0
J.Buckley, W. Michigan 3 45 146 0 48.7
C.Weigman, Houston 3 33 145 3 48.3
C.Jenkins, Rice 3 47 144 2 48.0
K.Kelly, Ball St. 3 50 143 1 47.7
S.Lawrence, Missouri St. 3 42 143 0 47.7
R.Griffin, Umass 3 30 142 1 47.3
J.Middlebrook, Middle Tennessee 3 33 142 0 47.3
C.Bennett, Kennesaw St. 3 32 139 1 46.3
N.Iamaleava, UCLA 3 30 139 1 46.3
D.McKinney, New Mexico 3 30 139 1 46.3
J.Raynor, Arkansas St. 3 35 138 1 46.0
K.Udoh, Arizona St. 3 32 138 1 46.0
G.Garcia, Kent St. 3 45 135 0 45.0
R.Ashford, Wake Forest 3 34 129 3 43.0
W.Nixon, Syracuse 3 30 129 1 43.0
D.Pavia, Vanderbilt 3 30 129 0 43.0
T.Cornist, Cent. Michigan 3 31 128 1 42.7
T.Castellanos, Florida St. 2 20 85 1 42.5
K.Drones, Virginia Tech 3 43 127 2 42.3
F.Chalk, San Jose St. 2 20 83 0 41.5
A.Flores, Cent. Michigan 3 30 124 0 41.3
A.Chiles, Michigan St. 3 30 123 1 41.0
D.Williams, Maryland 3 32 121 1 40.3
K.Clay, Arkansas St. 3 40 120 1 40.0
B.Brown, South Florida 3 44 111 2 37.0
C.Brown, Miami 3 31 111 2 37.0
J.Marshall, Michigan 3 30 109 2 36.3
L.Montgomery, East Carolina 3 30 108 2 36.0
C.Stokes, Charlotte 3 32 96 0 32.0
B.Jackson, Texas State 3 35 91 3 30.3
E.Vasko, Liberty 3 40 90 1 30.0
M.Gronowski, Iowa 3 33 88 3 29.3
B.Barnes, Utah St. 3 46 69 4 23.0
N.Minicucci, Delaware 3 34 69 4 23.0
N.Marchiol, West Virginia 3 34 61 1 20.3
C.Klubnik, Clemson 3 30 59 1 19.7

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up