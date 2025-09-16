NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|R.Henry, UTSA
|3
|47
|480
|6
|160.0
|A.Hardy, Missouri
|3
|57
|462
|5
|154.0
|J.Coleman, Washington
|2
|39
|288
|7
|144.0
|R.Dubinion, Appalachian St.
|3
|71
|400
|2
|133.3
|C.Cook, Jacksonville St.
|3
|67
|390
|2
|130.0
|H.King, Georgia Tech
|2
|44
|259
|4
|129.5
|J.Haynes, Michigan
|3
|49
|388
|5
|129.3
|H.Smothers, NC State
|3
|63
|380
|3
|126.7
|L.Martin, BYU
|2
|26
|241
|0
|120.5
|E.Johnson, Nebraska
|3
|52
|326
|4
|108.7
|K.Owens, FIU
|3
|45
|322
|4
|107.3
|J.Cobb, Auburn
|3
|46
|314
|4
|104.7
|T.Green, Arkansas
|3
|32
|307
|2
|102.3
|C.Edwards, Uconn
|3
|50
|306
|3
|102.0
|B.Washington, Baylor
|3
|66
|304
|4
|101.3
|D.Coleman, Army
|1
|24
|100
|1
|100.0
|L.Pare, Texas State
|3
|46
|299
|2
|99.7
|D.Richardson, Tulsa
|3
|53
|296
|2
|98.7
|R.Brown, Arizona St.
|3
|35
|292
|2
|97.3
|K.Bullock, South Alabama
|3
|63
|291
|3
|97.0
|M.Ford, Stanford
|3
|55
|291
|2
|97.0
|K.Lacy, Mississippi
|3
|61
|290
|5
|96.7
|J.Retzlaff, Tulane
|3
|40
|288
|6
|96.0
|W.Jordan, Southern Cal
|3
|39
|286
|3
|95.3
|L.Sutton, San Diego St.
|2
|38
|188
|2
|94.0
|J.Jackson, UAB
|3
|46
|277
|3
|92.3
|S.McGowan, Kentucky
|3
|51
|275
|6
|91.7
|K.Allen, Penn St.
|3
|34
|273
|3
|91.0
|J.Thomas, UNLV
|3
|32
|273
|4
|91.0
|M.Fletcher, Miami
|3
|42
|272
|4
|90.7
|A.Tecza, Navy
|3
|45
|272
|4
|90.7
|D.Connors, Houston
|3
|50
|271
|3
|90.3
|T.Meadows, Troy
|3
|44
|269
|1
|89.7
|I.Mahdi, Arizona
|3
|37
|263
|1
|87.7
|J.Silver, Delaware
|3
|32
|260
|2
|86.7
|M.Washington, Arkansas
|3
|31
|260
|3
|86.7
|T.Harden, SMU
|3
|42
|253
|5
|84.3
|C.Wright, N. Illinois
|2
|38
|167
|1
|83.5
|A.Raymond, Rutgers
|3
|43
|248
|5
|82.7
|D.Trayanum, Toledo
|3
|39
|248
|4
|82.7
|S.Smith, Memphis
|3
|41
|247
|4
|82.3
|B.Horvath, Navy
|3
|41
|245
|3
|81.7
|B.Donelson, Fresno St.
|4
|50
|325
|2
|81.2
|J.Baugh, Florida
|3
|37
|243
|1
|81.0
|C.Hellums, Army
|2
|49
|161
|3
|80.5
|D.Taylor, Minnesota
|2
|33
|161
|0
|80.5
|J.Ducker, Temple
|3
|36
|239
|1
|79.7
|K.Barnes, TCU
|2
|21
|156
|1
|78.0
|G.Sands, FAU
|3
|33
|232
|0
|77.3
|E.Dickens, Liberty
|3
|37
|230
|2
|76.7
|D.Mockobee, Purdue
|3
|58
|230
|3
|76.7
|T.Johnson, N. Illinois
|2
|31
|153
|1
|76.5
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|3
|30
|226
|1
|75.3
|J.Dupree, Colorado St.
|2
|28
|150
|1
|75.0
|K.Feagin, Illinois
|3
|50
|222
|3
|74.0
|S.Humphrey, New Mexico
|3
|34
|222
|3
|74.0
|S.Thomas, Tennessee
|3
|33
|221
|3
|73.7
|D.McMillan, E. Michigan
|3
|30
|219
|1
|73.0
|K.Black, Indiana
|3
|34
|217
|1
|72.3
|C.Purdy, Nevada
|3
|44
|216
|1
|72.0
|O.Arnold, Georgia Southern
|3
|33
|214
|2
|71.3
|D.Dowdell, Kentucky
|3
|36
|214
|1
|71.3
|S.Gaines, Boise St.
|2
|23
|142
|1
|71.0
|Q.Jackson, Rice
|3
|46
|213
|2
|71.0
|J.Taylor, Virginia
|3
|33
|213
|6
|71.0
|K.Raphael, California
|3
|40
|210
|1
|70.0
|Q.Ashley, Ball St.
|3
|34
|209
|2
|69.7
|Y.Willis, Syracuse
|2
|34
|139
|4
|69.5
|A.Randall, Clemson
|3
|41
|208
|3
|69.3
|M.Frazier, Michigan St.
|3
|43
|206
|2
|68.7
|S.Scott, Wyoming
|3
|44
|203
|1
|67.7
|R.Hemby, Indiana
|3
|36
|200
|0
|66.7
|D.Dampier, Utah
|3
|33
|198
|1
|66.0
|A.Henderson, Buffalo
|3
|50
|198
|3
|66.0
|D.Williams, Washington
|2
|21
|132
|1
|66.0
|S.Alexander, Vanderbilt
|3
|35
|197
|3
|65.7
|C.Durham, LSU
|3
|45
|196
|2
|65.3
|M.Davis, Utah St.
|3
|31
|192
|1
|64.0
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|3
|36
|191
|2
|63.7
|J.Love, Notre Dame
|2
|33
|127
|1
|63.5
|A.Hankerson, Oregon St.
|3
|51
|190
|1
|63.3
|B.Lewis, Memphis
|3
|32
|190
|2
|63.3
|N.Frazier, Georgia
|3
|39
|189
|2
|63.0
|C.Hansen, Iowa St.
|4
|54
|252
|0
|63.0
|J.Haynes, Georgia Tech
|3
|37
|183
|3
|61.0
|P.Navarro, Ohio
|3
|32
|183
|1
|61.0
|A.Mohammed, Washington
|2
|21
|120
|2
|60.0
|N.Singleton, Penn St.
|3
|41
|179
|5
|59.7
|K.Hicks, Oklahoma St.
|2
|35
|119
|0
|59.5
|S.Bangura, Ohio
|3
|48
|176
|1
|58.7
|A.Colandrea, UNLV
|3
|30
|175
|1
|58.3
|M.Montgomery, UCF
|2
|29
|114
|0
|57.0
|S.Patrick, Akron
|3
|36
|171
|1
|57.0
|F.Bothwell, Mississippi St.
|3
|30
|170
|4
|56.7
|M.McGill, North Texas
|3
|31
|170
|3
|56.7
|M.Sluka, James Madison
|2
|27
|113
|2
|56.5
|D.Hishaw, Kansas
|3
|33
|169
|1
|56.3
|T.Blaylock, Oklahoma
|3
|31
|168
|3
|56.0
|L.Moss, Texas A&M
|3
|33
|168
|4
|56.0
|C.Dickey, Texas Tech
|3
|36
|165
|4
|55.0
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|3
|35
|165
|3
|55.0
|J.Mateer, Oklahoma
|3
|33
|161
|4
|53.7
|T.Richard, Boston College
|3
|43
|158
|2
|52.7
|N.Short, Army
|2
|21
|104
|0
|52.0
|H.Turner, Nevada
|3
|31
|153
|0
|51.0
|N.Rogers, Utah
|3
|36
|152
|4
|50.7
|C.Donaldson, Ohio St.
|3
|33
|151
|2
|50.3
|C.Komolafe, Northwestern
|3
|36
|150
|1
|50.0
|D.Alexander, Rice
|3
|32
|149
|0
|49.7
|D.Finn, Miami (Ohio)
|2
|23
|98
|1
|49.0
|H.Reed, Army
|2
|24
|98
|1
|49.0
|J.Buckley, W. Michigan
|3
|45
|146
|0
|48.7
|C.Weigman, Houston
|3
|33
|145
|3
|48.3
|C.Jenkins, Rice
|3
|47
|144
|2
|48.0
|K.Kelly, Ball St.
|3
|50
|143
|1
|47.7
|S.Lawrence, Missouri St.
|3
|42
|143
|0
|47.7
|R.Griffin, Umass
|3
|30
|142
|1
|47.3
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|3
|33
|142
|0
|47.3
|C.Bennett, Kennesaw St.
|3
|32
|139
|1
|46.3
|N.Iamaleava, UCLA
|3
|30
|139
|1
|46.3
|D.McKinney, New Mexico
|3
|30
|139
|1
|46.3
|J.Raynor, Arkansas St.
|3
|35
|138
|1
|46.0
|K.Udoh, Arizona St.
|3
|32
|138
|1
|46.0
|G.Garcia, Kent St.
|3
|45
|135
|0
|45.0
|R.Ashford, Wake Forest
|3
|34
|129
|3
|43.0
|W.Nixon, Syracuse
|3
|30
|129
|1
|43.0
|D.Pavia, Vanderbilt
|3
|30
|129
|0
|43.0
|T.Cornist, Cent. Michigan
|3
|31
|128
|1
|42.7
|T.Castellanos, Florida St.
|2
|20
|85
|1
|42.5
|K.Drones, Virginia Tech
|3
|43
|127
|2
|42.3
|F.Chalk, San Jose St.
|2
|20
|83
|0
|41.5
|A.Flores, Cent. Michigan
|3
|30
|124
|0
|41.3
|A.Chiles, Michigan St.
|3
|30
|123
|1
|41.0
|D.Williams, Maryland
|3
|32
|121
|1
|40.3
|K.Clay, Arkansas St.
|3
|40
|120
|1
|40.0
|B.Brown, South Florida
|3
|44
|111
|2
|37.0
|C.Brown, Miami
|3
|31
|111
|2
|37.0
|J.Marshall, Michigan
|3
|30
|109
|2
|36.3
|L.Montgomery, East Carolina
|3
|30
|108
|2
|36.0
|C.Stokes, Charlotte
|3
|32
|96
|0
|32.0
|B.Jackson, Texas State
|3
|35
|91
|3
|30.3
|E.Vasko, Liberty
|3
|40
|90
|1
|30.0
|M.Gronowski, Iowa
|3
|33
|88
|3
|29.3
|B.Barnes, Utah St.
|3
|46
|69
|4
|23.0
|N.Minicucci, Delaware
|3
|34
|69
|4
|23.0
|N.Marchiol, West Virginia
|3
|34
|61
|1
|20.3
|C.Klubnik, Clemson
|3
|30
|59
|1
|19.7
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.