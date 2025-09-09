Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

September 9, 2025, 11:14 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
R.Henry, UTSA 2 33 336 4 168.0
R.Dubinion, Appalachian St. 2 47 305 1 152.5
J.Coleman, Washington 2 39 288 7 144.0
J.Haynes, Michigan 2 35 284 4 142.0
D.Taylor, Minnesota 1 30 141 0 141.0
C.Cook, Jacksonville St. 2 46 270 2 135.0
T.Meadows, Troy 2 39 262 1 131.0
E.Johnson, Nebraska 2 39 248 2 124.0
K.Lacy, Mississippi 2 44 246 4 123.0
L.Martin, BYU 2 26 241 0 120.5
L.Pare, Texas State 2 33 238 2 119.0
D.Richardson, Tulsa 2 40 235 1 117.5
K.Bullock, South Alabama 2 47 234 3 117.0
J.Jackson, UAB 2 32 232 3 116.0
C.Joseph, Old Dominion 2 21 231 3 115.5
K.Barnes, TCU 1 11 113 1 113.0
H.Smothers, NC State 2 39 216 3 108.0
J.Ducker, Temple 2 29 215 1 107.5
A.Hardy, Missouri 2 35 212 2 106.0
W.Jordan, Southern Cal 2 21 209 2 104.5
A.Hill, Texas Tech 2 24 205 0 102.5
D.Trayanum, Toledo 2 28 204 2 102.0
D.Coleman, Army 1 24 100 1 100.0
A.Tecza, Navy 2 30 200 2 100.0
J.Baugh, Florida 2 27 197 1 98.5
J.Cobb, Auburn 2 27 195 3 97.5
B.Davis, Louisiana-Lafayette 2 30 190 2 95.0
C.Edwards, Uconn 2 27 190 1 95.0
S.Scott, Wyoming 2 37 190 1 95.0
L.Sutton, San Diego St. 2 38 188 2 94.0
K.Allen, Penn St. 2 24 187 2 93.5
D.Dowdell, Kentucky 2 28 185 1 92.5
D.Mockobee, Purdue 2 46 185 3 92.5
M.Frazier, Michigan St. 2 31 184 1 92.0
D.Connors, Houston 2 28 182 2 91.0
J.Taylor, Virginia 2 27 182 5 91.0
J.Thomas, UNLV 3 32 273 4 91.0
P.Navarro, Ohio 2 27 180 1 90.0
A.Hankerson, Oregon St. 2 40 178 1 89.0
J.Retzlaff, Tulane 2 23 177 2 88.5
J.Roberts, Missouri 2 21 176 1 88.0
R.Hemby, Indiana 2 32 175 0 87.5
S.Humphrey, New Mexico 2 28 174 2 87.0
A.Raymond, Rutgers 1 14 87 1 87.0
Q.Jackson, Rice 2 37 171 1 85.5
S.McGowan, Kentucky 2 33 171 3 85.5
B.Washington, Baylor 2 45 169 2 84.5
K.Raphael, California 2 27 168 1 84.0
C.Purdy, Nevada 2 35 167 1 83.5
C.Wright, N. Illinois 2 38 167 1 83.5
L.Beebe, Indiana 2 22 163 1 81.5
C.Hellums, Army 2 49 161 3 80.5
S.Thomas, Tennessee 2 24 161 3 80.5
T.Harden, SMU 2 27 157 3 78.5
J.Haynes, Georgia Tech 2 25 157 2 78.5
B.Donelson, Fresno St. 3 41 235 1 78.3
S.Alexander, Vanderbilt 2 22 156 2 78.0
T.Johnson, N. Illinois 2 31 153 1 76.5
S.Bangura, Ohio 2 36 152 1 76.0
M.Fletcher, Miami 2 26 152 2 76.0
J.Dupree, Colorado St. 2 28 150 1 75.0
K.Black, Indiana 2 27 149 1 74.5
K.Owens, FIU 2 26 149 2 74.5
R.Brown, Arizona St. 2 23 148 1 74.0
E.Dickens, Liberty 2 23 148 1 74.0
J.Arnold, Auburn 2 25 142 2 71.0
C.Campbell, Rutgers 1 11 71 0 71.0
S.Gaines, Boise St. 2 23 142 1 71.0
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 2 25 140 0 70.0
Y.Willis, Syracuse 2 34 139 4 69.5
M.Davis, Utah St. 2 22 138 1 69.0
B.Sorsby, Cincinnati 2 20 136 3 68.0
M.Ford, Stanford 2 38 134 1 67.0
S.Smith, Memphis 2 23 134 2 67.0
J.Buckley, W. Michigan 2 39 133 0 66.5
J.White, West Virginia 2 24 133 3 66.5
D.Williams, Washington 2 21 132 1 66.0
D.Alexander, Rice 2 25 129 0 64.5
A.Randall, Clemson 2 26 128 2 64.0
K.Udoh, Arizona St. 2 25 124 1 62.0
A.Henderson, Buffalo 2 35 123 2 61.5
K.Feagin, Illinois 2 30 122 2 61.0
O.Adaway, South Carolina 1 14 60 0 60.0
A.Mohammed, Washington 2 21 120 2 60.0
K.Hicks, Oklahoma St. 2 35 119 0 59.5
A.Colandrea, UNLV 3 30 175 1 58.3
N.Frazier, Georgia 2 25 116 2 58.0
R.Griffin, Umass 2 20 114 1 57.0
M.Montgomery, UCF 2 29 114 0 57.0
M.Sluka, James Madison 2 27 113 2 56.5
D.Hishaw, Kansas 3 33 169 1 56.3
N.Biggins, Cent. Michigan 2 27 112 0 56.0
D.Booth, Mississippi St. 2 25 112 1 56.0
T.Cornist, Cent. Michigan 2 22 112 1 56.0
D.Dampier, Utah 2 20 112 1 56.0
B.Brown, South Florida 2 31 109 2 54.5
D.Jones, Wisconsin 2 24 109 1 54.5
R.Ashford, Wake Forest 2 25 108 2 54.0
C.Pettaway, Bowling Green 2 21 107 0 53.5
N.Iamaleava, UCLA 2 24 106 1 53.0
G.Wimsatt, Jacksonville St. 2 23 106 1 53.0
C.Baxter, Texas 2 23 104 0 52.0
D.Carson, Air Force 1 11 52 1 52.0
J.Gordon, Tulane 2 20 104 0 52.0
N.Short, Army 2 21 104 0 52.0
C.Durham, LSU 2 30 103 2 51.5
M.McGill, North Texas 2 22 103 2 51.5
T.Richard, Boston College 2 29 103 2 51.5
C.Bennett, Kennesaw St. 2 22 100 1 50.0
C.Dickey, Texas Tech 2 20 100 3 50.0
S.Lawrence, Missouri St. 2 29 99 0 49.5
J.Mateer, Oklahoma 2 26 98 3 49.0
H.Reed, Army 2 24 98 1 49.0
C.Komolafe, Northwestern 2 20 97 0 48.5
N.Singleton, Penn St. 2 21 95 3 47.5
N.Rogers, Utah 2 23 92 3 46.0
C.Hansen, Iowa St. 3 36 136 0 45.3
J.Jackson, Kansas St. 3 30 136 0 45.3
C.Brown, Miami 2 22 89 2 44.5
M.Hawkins, Virginia Tech 2 23 87 0 43.5
B.Horvath, Navy 2 20 86 2 43.0
T.Castellanos, Florida St. 2 20 85 1 42.5
E.Vasko, Liberty 2 26 85 1 42.5
J.Simpkins, Coastal Carolina 2 21 84 1 42.0
F.Chalk, San Jose St. 2 20 83 0 41.5
B.Jackson, Texas State 2 22 82 2 41.0
B.Braxton, Southern Miss. 2 22 78 0 39.0
T.Washington, Iowa 2 20 77 0 38.5
M.Gronowski, Iowa 2 27 76 2 38.0
L.Sims, Hawaii 3 30 113 0 37.7
J.Middlebrook, Middle Tennessee 2 23 75 0 37.5
G.Garcia, Kent St. 2 27 74 0 37.0
D.Williams, Maryland 2 20 74 0 37.0
K.Clay, Arkansas St. 2 27 69 1 34.5
K.Salter, Colorado 2 22 68 2 34.0
J.Love, Notre Dame 1 10 33 0 33.0
N.Marchiol, West Virginia 2 24 65 1 32.5
T.Kukuk, Louisiana Tech 2 21 64 0 32.0
K.Drones, Virginia Tech 2 25 62 1 31.0
T.Dunlap, E. Michigan 2 21 59 1 29.5
J.Marshall, Michigan 2 20 57 0 28.5
C.Stokes, Charlotte 2 25 56 0 28.0
Q.Ashley, Ball St. 2 22 55 0 27.5
L.Sellers, South Carolina 1 13 25 1 25.0
A.Flores, Cent. Michigan 2 21 48 0 24.0
A.Chiles, Michigan St. 2 22 47 1 23.5
K.Kelly, Ball St. 2 37 42 0 21.0
C.Carr, Notre Dame 1 11 16 1 16.0
K.Jennings, SMU 2 20 28 1 14.0
D.Finn, Miami (Ohio) 1 12 13 0 13.0
B.Barnes, Utah St. 2 31 25 1 12.5
C.Jenkins, Rice 2 26 20 1 10.0
J.Clark, Missouri St. 2 20 5 0 2.5
G.Washington, Minnesota 0 0 0 0 0.0

