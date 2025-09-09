NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|R.Henry, UTSA
|2
|33
|336
|4
|168.0
|R.Dubinion, Appalachian St.
|2
|47
|305
|1
|152.5
|J.Coleman, Washington
|2
|39
|288
|7
|144.0
|J.Haynes, Michigan
|2
|35
|284
|4
|142.0
|D.Taylor, Minnesota
|1
|30
|141
|0
|141.0
|C.Cook, Jacksonville St.
|2
|46
|270
|2
|135.0
|T.Meadows, Troy
|2
|39
|262
|1
|131.0
|E.Johnson, Nebraska
|2
|39
|248
|2
|124.0
|K.Lacy, Mississippi
|2
|44
|246
|4
|123.0
|L.Martin, BYU
|2
|26
|241
|0
|120.5
|L.Pare, Texas State
|2
|33
|238
|2
|119.0
|D.Richardson, Tulsa
|2
|40
|235
|1
|117.5
|K.Bullock, South Alabama
|2
|47
|234
|3
|117.0
|J.Jackson, UAB
|2
|32
|232
|3
|116.0
|C.Joseph, Old Dominion
|2
|21
|231
|3
|115.5
|K.Barnes, TCU
|1
|11
|113
|1
|113.0
|H.Smothers, NC State
|2
|39
|216
|3
|108.0
|J.Ducker, Temple
|2
|29
|215
|1
|107.5
|A.Hardy, Missouri
|2
|35
|212
|2
|106.0
|W.Jordan, Southern Cal
|2
|21
|209
|2
|104.5
|A.Hill, Texas Tech
|2
|24
|205
|0
|102.5
|D.Trayanum, Toledo
|2
|28
|204
|2
|102.0
|D.Coleman, Army
|1
|24
|100
|1
|100.0
|A.Tecza, Navy
|2
|30
|200
|2
|100.0
|J.Baugh, Florida
|2
|27
|197
|1
|98.5
|J.Cobb, Auburn
|2
|27
|195
|3
|97.5
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|2
|30
|190
|2
|95.0
|C.Edwards, Uconn
|2
|27
|190
|1
|95.0
|S.Scott, Wyoming
|2
|37
|190
|1
|95.0
|L.Sutton, San Diego St.
|2
|38
|188
|2
|94.0
|K.Allen, Penn St.
|2
|24
|187
|2
|93.5
|D.Dowdell, Kentucky
|2
|28
|185
|1
|92.5
|D.Mockobee, Purdue
|2
|46
|185
|3
|92.5
|M.Frazier, Michigan St.
|2
|31
|184
|1
|92.0
|D.Connors, Houston
|2
|28
|182
|2
|91.0
|J.Taylor, Virginia
|2
|27
|182
|5
|91.0
|J.Thomas, UNLV
|3
|32
|273
|4
|91.0
|P.Navarro, Ohio
|2
|27
|180
|1
|90.0
|A.Hankerson, Oregon St.
|2
|40
|178
|1
|89.0
|J.Retzlaff, Tulane
|2
|23
|177
|2
|88.5
|J.Roberts, Missouri
|2
|21
|176
|1
|88.0
|R.Hemby, Indiana
|2
|32
|175
|0
|87.5
|S.Humphrey, New Mexico
|2
|28
|174
|2
|87.0
|A.Raymond, Rutgers
|1
|14
|87
|1
|87.0
|Q.Jackson, Rice
|2
|37
|171
|1
|85.5
|S.McGowan, Kentucky
|2
|33
|171
|3
|85.5
|B.Washington, Baylor
|2
|45
|169
|2
|84.5
|K.Raphael, California
|2
|27
|168
|1
|84.0
|C.Purdy, Nevada
|2
|35
|167
|1
|83.5
|C.Wright, N. Illinois
|2
|38
|167
|1
|83.5
|L.Beebe, Indiana
|2
|22
|163
|1
|81.5
|C.Hellums, Army
|2
|49
|161
|3
|80.5
|S.Thomas, Tennessee
|2
|24
|161
|3
|80.5
|T.Harden, SMU
|2
|27
|157
|3
|78.5
|J.Haynes, Georgia Tech
|2
|25
|157
|2
|78.5
|B.Donelson, Fresno St.
|3
|41
|235
|1
|78.3
|S.Alexander, Vanderbilt
|2
|22
|156
|2
|78.0
|T.Johnson, N. Illinois
|2
|31
|153
|1
|76.5
|S.Bangura, Ohio
|2
|36
|152
|1
|76.0
|M.Fletcher, Miami
|2
|26
|152
|2
|76.0
|J.Dupree, Colorado St.
|2
|28
|150
|1
|75.0
|K.Black, Indiana
|2
|27
|149
|1
|74.5
|K.Owens, FIU
|2
|26
|149
|2
|74.5
|R.Brown, Arizona St.
|2
|23
|148
|1
|74.0
|E.Dickens, Liberty
|2
|23
|148
|1
|74.0
|J.Arnold, Auburn
|2
|25
|142
|2
|71.0
|C.Campbell, Rutgers
|1
|11
|71
|0
|71.0
|S.Gaines, Boise St.
|2
|23
|142
|1
|71.0
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|2
|25
|140
|0
|70.0
|Y.Willis, Syracuse
|2
|34
|139
|4
|69.5
|M.Davis, Utah St.
|2
|22
|138
|1
|69.0
|B.Sorsby, Cincinnati
|2
|20
|136
|3
|68.0
|M.Ford, Stanford
|2
|38
|134
|1
|67.0
|S.Smith, Memphis
|2
|23
|134
|2
|67.0
|J.Buckley, W. Michigan
|2
|39
|133
|0
|66.5
|J.White, West Virginia
|2
|24
|133
|3
|66.5
|D.Williams, Washington
|2
|21
|132
|1
|66.0
|D.Alexander, Rice
|2
|25
|129
|0
|64.5
|A.Randall, Clemson
|2
|26
|128
|2
|64.0
|K.Udoh, Arizona St.
|2
|25
|124
|1
|62.0
|A.Henderson, Buffalo
|2
|35
|123
|2
|61.5
|K.Feagin, Illinois
|2
|30
|122
|2
|61.0
|O.Adaway, South Carolina
|1
|14
|60
|0
|60.0
|A.Mohammed, Washington
|2
|21
|120
|2
|60.0
|K.Hicks, Oklahoma St.
|2
|35
|119
|0
|59.5
|A.Colandrea, UNLV
|3
|30
|175
|1
|58.3
|N.Frazier, Georgia
|2
|25
|116
|2
|58.0
|R.Griffin, Umass
|2
|20
|114
|1
|57.0
|M.Montgomery, UCF
|2
|29
|114
|0
|57.0
|M.Sluka, James Madison
|2
|27
|113
|2
|56.5
|D.Hishaw, Kansas
|3
|33
|169
|1
|56.3
|N.Biggins, Cent. Michigan
|2
|27
|112
|0
|56.0
|D.Booth, Mississippi St.
|2
|25
|112
|1
|56.0
|T.Cornist, Cent. Michigan
|2
|22
|112
|1
|56.0
|D.Dampier, Utah
|2
|20
|112
|1
|56.0
|B.Brown, South Florida
|2
|31
|109
|2
|54.5
|D.Jones, Wisconsin
|2
|24
|109
|1
|54.5
|R.Ashford, Wake Forest
|2
|25
|108
|2
|54.0
|C.Pettaway, Bowling Green
|2
|21
|107
|0
|53.5
|N.Iamaleava, UCLA
|2
|24
|106
|1
|53.0
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|2
|23
|106
|1
|53.0
|C.Baxter, Texas
|2
|23
|104
|0
|52.0
|D.Carson, Air Force
|1
|11
|52
|1
|52.0
|J.Gordon, Tulane
|2
|20
|104
|0
|52.0
|N.Short, Army
|2
|21
|104
|0
|52.0
|C.Durham, LSU
|2
|30
|103
|2
|51.5
|M.McGill, North Texas
|2
|22
|103
|2
|51.5
|T.Richard, Boston College
|2
|29
|103
|2
|51.5
|C.Bennett, Kennesaw St.
|2
|22
|100
|1
|50.0
|C.Dickey, Texas Tech
|2
|20
|100
|3
|50.0
|S.Lawrence, Missouri St.
|2
|29
|99
|0
|49.5
|J.Mateer, Oklahoma
|2
|26
|98
|3
|49.0
|H.Reed, Army
|2
|24
|98
|1
|49.0
|C.Komolafe, Northwestern
|2
|20
|97
|0
|48.5
|N.Singleton, Penn St.
|2
|21
|95
|3
|47.5
|N.Rogers, Utah
|2
|23
|92
|3
|46.0
|C.Hansen, Iowa St.
|3
|36
|136
|0
|45.3
|J.Jackson, Kansas St.
|3
|30
|136
|0
|45.3
|C.Brown, Miami
|2
|22
|89
|2
|44.5
|M.Hawkins, Virginia Tech
|2
|23
|87
|0
|43.5
|B.Horvath, Navy
|2
|20
|86
|2
|43.0
|T.Castellanos, Florida St.
|2
|20
|85
|1
|42.5
|E.Vasko, Liberty
|2
|26
|85
|1
|42.5
|J.Simpkins, Coastal Carolina
|2
|21
|84
|1
|42.0
|F.Chalk, San Jose St.
|2
|20
|83
|0
|41.5
|B.Jackson, Texas State
|2
|22
|82
|2
|41.0
|B.Braxton, Southern Miss.
|2
|22
|78
|0
|39.0
|T.Washington, Iowa
|2
|20
|77
|0
|38.5
|M.Gronowski, Iowa
|2
|27
|76
|2
|38.0
|L.Sims, Hawaii
|3
|30
|113
|0
|37.7
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|2
|23
|75
|0
|37.5
|G.Garcia, Kent St.
|2
|27
|74
|0
|37.0
|D.Williams, Maryland
|2
|20
|74
|0
|37.0
|K.Clay, Arkansas St.
|2
|27
|69
|1
|34.5
|K.Salter, Colorado
|2
|22
|68
|2
|34.0
|J.Love, Notre Dame
|1
|10
|33
|0
|33.0
|N.Marchiol, West Virginia
|2
|24
|65
|1
|32.5
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|2
|21
|64
|0
|32.0
|K.Drones, Virginia Tech
|2
|25
|62
|1
|31.0
|T.Dunlap, E. Michigan
|2
|21
|59
|1
|29.5
|J.Marshall, Michigan
|2
|20
|57
|0
|28.5
|C.Stokes, Charlotte
|2
|25
|56
|0
|28.0
|Q.Ashley, Ball St.
|2
|22
|55
|0
|27.5
|L.Sellers, South Carolina
|1
|13
|25
|1
|25.0
|A.Flores, Cent. Michigan
|2
|21
|48
|0
|24.0
|A.Chiles, Michigan St.
|2
|22
|47
|1
|23.5
|K.Kelly, Ball St.
|2
|37
|42
|0
|21.0
|C.Carr, Notre Dame
|1
|11
|16
|1
|16.0
|K.Jennings, SMU
|2
|20
|28
|1
|14.0
|D.Finn, Miami (Ohio)
|1
|12
|13
|0
|13.0
|B.Barnes, Utah St.
|2
|31
|25
|1
|12.5
|C.Jenkins, Rice
|2
|26
|20
|1
|10.0
|J.Clark, Missouri St.
|2
|20
|5
|0
|2.5
|G.Washington, Minnesota
|0
|0
|0
|0
|0.0
