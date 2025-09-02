Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

September 2, 2025, 11:16 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
T.Meadows, Troy 1 23 186 1 186.0
C.Joseph, Old Dominion 1 10 179 2 179.0
J.Coleman, Washington 1 24 177 2 177.0
R.Henry, UTSA 1 16 177 2 177.0
L.Pare, Texas State 1 12 167 1 167.0
J.Jackson, UAB 1 17 166 2 166.0
J.Haynes, Michigan 1 16 159 3 159.0
H.King, Georgia Tech 1 19 156 3 156.0
D.Richardson, Tulsa 1 20 142 1 142.0
D.Taylor, Minnesota 1 30 141 0 141.0
J.Arnold, Auburn 1 16 137 2 137.0
S.Scott, Wyoming 1 29 132 0 132.0
D.Dowdell, Kentucky 1 14 129 1 129.0
J.Ducker, Temple 1 19 128 0 128.0
K.Bullock, South Alabama 1 23 127 2 127.0
X.Williams, Iowa 1 11 122 1 122.0
Q.Jackson, Rice 1 22 119 1 119.0
K.Barnes, TCU 1 11 113 1 113.0
M.Ford, Stanford 1 26 113 1 113.0
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 1 11 113 0 113.0
J.Retzlaff, Tulane 1 10 113 1 113.0
R.Dubinion, Appalachian St. 1 22 111 1 111.0
R.Hemby, Indiana 1 23 111 0 111.0
E.Johnson, Nebraska 1 25 108 0 108.0
K.Lacy, Mississippi 1 16 108 3 108.0
M.Frazier, Michigan St. 1 14 103 1 103.0
N.Biggins, Cent. Michigan 1 18 102 0 102.0
B.Donelson, Fresno St. 2 34 201 1 100.5
D.Coleman, Army 1 24 100 1 100.0
A.Hardy, Missouri 1 10 100 1 100.0
L.Sutton, San Diego St. 1 22 100 2 100.0
T.Cornist, Cent. Michigan 1 13 99 1 99.0
G.Pettaway, James Madison 1 10 99 0 99.0
B.Sorsby, Cincinnati 1 13 96 2 96.0
R.Griffin, Umass 1 10 94 1 94.0
J.White, West Virginia 1 18 93 2 93.0
K.Black, Indiana 1 17 92 1 92.0
J.Dupree, Colorado St. 1 15 92 1 92.0
S.Thomas, Tennessee 1 12 92 0 92.0
Y.Willis, Syracuse 1 23 91 3 91.0
C.Dickey, Texas Tech 1 12 90 1 90.0
A.Tecza, Navy 1 15 89 1 89.0
M.Davis, Utah St. 1 12 88 1 88.0
H.Reed, Army 1 19 88 1 88.0
D.Dampier, Utah 1 16 87 1 87.0
A.Raymond, Rutgers 1 14 87 1 87.0
S.Bangura, Ohio 1 16 86 0 86.0
M.Turner, Tulane 1 14 86 0 86.0
D.Alston, Auburn 1 16 84 1 84.0
S.Alexander, Vanderbilt 1 12 83 0 83.0
D.Bishop, Tennessee 1 11 82 1 82.0
B.Lewis, Memphis 1 10 81 1 81.0
Q.Wisner, Texas 1 16 80 0 80.0
D.Booth, Mississippi St. 1 16 79 1 79.0
D.Hishaw, Kansas 2 27 158 1 79.0
M.Montgomery, UCF 1 21 79 0 79.0
T.Castellanos, Florida St. 1 16 78 1 78.0
S.McGowan, Kentucky 1 18 78 1 78.0
C.Wright, N. Illinois 1 11 77 1 77.0
H.Smothers, NC State 1 22 76 1 76.0
C.Cook, Jacksonville St. 1 17 75 0 75.0
D.Alexander, Rice 1 15 74 0 74.0
J.Cobb, Auburn 1 16 74 1 74.0
C.Durham, LSU 1 17 74 1 74.0
K.Feagin, Illinois 1 13 74 1 74.0
L.Beebe, Indiana 1 11 73 0 73.0
D.Jones, Wisconsin 1 14 73 0 73.0
G.Stockton, Georgia 1 10 73 2 73.0
C.Campbell, Rutgers 1 11 71 0 71.0
K.Owens, FIU 1 11 71 2 71.0
T.Washington, Iowa 1 15 69 0 69.0
N.Whittington, Oregon 1 10 68 1 68.0
D.Williams, Washington 1 13 68 0 68.0
T.Johnson, N. Illinois 1 21 67 0 67.0
C.Bennett, Kennesaw St. 1 17 66 1 66.0
M.Fletcher, Miami 1 15 66 0 66.0
K.Roberts, Bowling Green 1 12 66 0 66.0
J.Haynes, Georgia Tech 1 16 65 0 65.0
B.Pribula, Missouri 1 10 65 2 65.0
M.Welch, Colorado 1 11 64 0 64.0
K.Kelly, Ball St. 1 22 63 0 63.0
E.Vasko, Liberty 1 13 63 1 63.0
W.Parker, Utah 1 11 62 1 62.0
N.Rogers, Utah 1 16 61 1 61.0
O.Adaway, South Carolina 1 14 60 0 60.0
D.Mockobee, Purdue 1 14 59 1 59.0
B.Braxton, Southern Miss. 1 12 58 0 58.0
B.Davis, Louisiana-Lafayette 1 11 58 0 58.0
M.Hawkins, Virginia Tech 1 15 58 0 58.0
K.Hicks, Oklahoma St. 1 21 56 0 56.0
N.Marchiol, West Virginia 1 13 56 1 56.0
C.Purdy, Nevada 1 14 55 0 55.0
C.Brown, Miami 1 15 54 1 54.0
B.Washington, Baylor 1 14 54 0 54.0
H.Watson, Sam Houston St. 2 24 108 2 54.0
D.Williams, Maryland 1 10 54 0 54.0
J.Jackson, Kansas St. 2 23 106 0 53.0
D.Carson, Air Force 1 11 52 1 52.0
K.Reescano, Arizona 1 10 51 1 51.0
K.Calloway, New Mexico St. 1 12 50 1 50.0
D.Connors, Houston 1 15 50 0 50.0
S.Lawrence, Missouri St. 1 12 50 0 50.0
G.Garcia, Kent St. 1 15 49 0 49.0
C.Stokes, Charlotte 1 15 49 0 49.0
B.Jackson, Texas State 1 10 48 0 48.0
T.Kukuk, Louisiana Tech 1 17 48 0 48.0
J.Middlebrook, Middle Tennessee 1 11 48 0 48.0
T.Richard, Boston College 1 16 48 1 48.0
N.Frazier, Georgia 1 11 47 0 47.0
N.Iamaleava, UCLA 1 13 47 0 47.0
S.Irvin, Stanford 1 10 46 0 46.0
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 1 11 46 0 46.0
Q.Ashley, Ball St. 1 10 45 0 45.0
C.Hansen, Iowa St. 2 25 90 0 45.0
C.McMillian, Bowling Green 1 14 45 0 45.0
N.Vaughn, Virginia 1 10 45 0 45.0
F.Chalk, San Jose St. 1 11 44 0 44.0
D.Williams, Kennesaw St. 1 14 44 0 44.0
F.Bothwell, Mississippi St. 1 10 43 2 43.0
B.Brown, South Florida 1 14 43 2 43.0
K.Salter, Colorado 1 13 43 1 43.0
N.Short, Army 1 11 43 0 43.0
R.Ashford, Wake Forest 1 18 42 1 42.0
A.Hankerson, Oregon St. 1 15 42 1 42.0
K.Clay, Arkansas St. 1 15 41 1 41.0
B.High, California 1 10 41 1 41.0
B.Russell, Arkansas 1 11 41 0 41.0
D.Trayanum, Toledo 1 14 41 0 41.0
C.Baxter, Texas 1 10 40 0 40.0
J.Burnette, Houston 1 10 40 0 40.0
A.Diggs, Kennesaw St. 1 11 39 0 39.0
M.Gronowski, Iowa 1 11 39 1 39.0
A.Manning, Texas 1 10 38 0 38.0
T.Clark, Wake Forest 1 11 37 0 37.0
K.Thomas, UTEP 1 16 36 0 36.0
E.Dickens, Liberty 1 10 34 0 34.0
T.Dunlap, E. Michigan 1 10 33 1 33.0
S.Humphrey, New Mexico 1 10 33 0 33.0
J.Love, Notre Dame 1 10 33 0 33.0
M.James, Old Dominion 1 10 32 0 32.0
D.Stanley, New Mexico St. 1 10 32 0 32.0
J.Taylor, Virginia 1 10 32 2 32.0
C.Hood, North Carolina 1 10 31 1 31.0
J.Lovett, Troy 1 10 31 0 31.0
M.Madsen, Boise St. 1 11 31 0 31.0
A.Flores, Cent. Michigan 1 12 30 0 30.0
B.Barnes, Utah St. 1 15 29 1 29.0
J.Marshall, Michigan 1 11 29 0 29.0
G.Wimsatt, Jacksonville St. 1 13 28 0 28.0
M.Sherrod, Boise St. 1 11 27 0 27.0
J.Clements, Wake Forest 1 11 26 0 26.0
K.Drones, Virginia Tech 1 12 26 0 26.0
A.Henderson, Buffalo 1 11 25 0 25.0
L.Sellers, South Carolina 1 13 25 1 25.0
J.Peoples, Ohio St. 1 10 20 0 20.0
C.Carr, Notre Dame 1 11 16 1 16.0
Z.Calzada, Kentucky 1 10 14 1 14.0
D.Finn, Miami (Ohio) 1 12 13 0 13.0
D.O’Neil, Wisconsin 1 11 13 1 13.0
A.Chiles, Michigan St. 1 10 8 0 8.0
A.Johnson, Washington St. 1 10 -4 0 -4.0
C.Jenkins, Rice 1 12 -13 0 -13.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

