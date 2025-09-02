NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|T.Meadows, Troy
|1
|23
|186
|1
|186.0
|C.Joseph, Old Dominion
|1
|10
|179
|2
|179.0
|J.Coleman, Washington
|1
|24
|177
|2
|177.0
|R.Henry, UTSA
|1
|16
|177
|2
|177.0
|L.Pare, Texas State
|1
|12
|167
|1
|167.0
|J.Jackson, UAB
|1
|17
|166
|2
|166.0
|J.Haynes, Michigan
|1
|16
|159
|3
|159.0
|H.King, Georgia Tech
|1
|19
|156
|3
|156.0
|D.Richardson, Tulsa
|1
|20
|142
|1
|142.0
|D.Taylor, Minnesota
|1
|30
|141
|0
|141.0
|J.Arnold, Auburn
|1
|16
|137
|2
|137.0
|S.Scott, Wyoming
|1
|29
|132
|0
|132.0
|D.Dowdell, Kentucky
|1
|14
|129
|1
|129.0
|J.Ducker, Temple
|1
|19
|128
|0
|128.0
|K.Bullock, South Alabama
|1
|23
|127
|2
|127.0
|X.Williams, Iowa
|1
|11
|122
|1
|122.0
|Q.Jackson, Rice
|1
|22
|119
|1
|119.0
|K.Barnes, TCU
|1
|11
|113
|1
|113.0
|M.Ford, Stanford
|1
|26
|113
|1
|113.0
|B.McReynolds, Louisiana-Monroe
|1
|11
|113
|0
|113.0
|J.Retzlaff, Tulane
|1
|10
|113
|1
|113.0
|R.Dubinion, Appalachian St.
|1
|22
|111
|1
|111.0
|R.Hemby, Indiana
|1
|23
|111
|0
|111.0
|E.Johnson, Nebraska
|1
|25
|108
|0
|108.0
|K.Lacy, Mississippi
|1
|16
|108
|3
|108.0
|M.Frazier, Michigan St.
|1
|14
|103
|1
|103.0
|N.Biggins, Cent. Michigan
|1
|18
|102
|0
|102.0
|B.Donelson, Fresno St.
|2
|34
|201
|1
|100.5
|D.Coleman, Army
|1
|24
|100
|1
|100.0
|A.Hardy, Missouri
|1
|10
|100
|1
|100.0
|L.Sutton, San Diego St.
|1
|22
|100
|2
|100.0
|T.Cornist, Cent. Michigan
|1
|13
|99
|1
|99.0
|G.Pettaway, James Madison
|1
|10
|99
|0
|99.0
|B.Sorsby, Cincinnati
|1
|13
|96
|2
|96.0
|R.Griffin, Umass
|1
|10
|94
|1
|94.0
|J.White, West Virginia
|1
|18
|93
|2
|93.0
|K.Black, Indiana
|1
|17
|92
|1
|92.0
|J.Dupree, Colorado St.
|1
|15
|92
|1
|92.0
|S.Thomas, Tennessee
|1
|12
|92
|0
|92.0
|Y.Willis, Syracuse
|1
|23
|91
|3
|91.0
|C.Dickey, Texas Tech
|1
|12
|90
|1
|90.0
|A.Tecza, Navy
|1
|15
|89
|1
|89.0
|M.Davis, Utah St.
|1
|12
|88
|1
|88.0
|H.Reed, Army
|1
|19
|88
|1
|88.0
|D.Dampier, Utah
|1
|16
|87
|1
|87.0
|A.Raymond, Rutgers
|1
|14
|87
|1
|87.0
|S.Bangura, Ohio
|1
|16
|86
|0
|86.0
|M.Turner, Tulane
|1
|14
|86
|0
|86.0
|D.Alston, Auburn
|1
|16
|84
|1
|84.0
|S.Alexander, Vanderbilt
|1
|12
|83
|0
|83.0
|D.Bishop, Tennessee
|1
|11
|82
|1
|82.0
|B.Lewis, Memphis
|1
|10
|81
|1
|81.0
|Q.Wisner, Texas
|1
|16
|80
|0
|80.0
|D.Booth, Mississippi St.
|1
|16
|79
|1
|79.0
|D.Hishaw, Kansas
|2
|27
|158
|1
|79.0
|M.Montgomery, UCF
|1
|21
|79
|0
|79.0
|T.Castellanos, Florida St.
|1
|16
|78
|1
|78.0
|S.McGowan, Kentucky
|1
|18
|78
|1
|78.0
|C.Wright, N. Illinois
|1
|11
|77
|1
|77.0
|H.Smothers, NC State
|1
|22
|76
|1
|76.0
|C.Cook, Jacksonville St.
|1
|17
|75
|0
|75.0
|D.Alexander, Rice
|1
|15
|74
|0
|74.0
|J.Cobb, Auburn
|1
|16
|74
|1
|74.0
|C.Durham, LSU
|1
|17
|74
|1
|74.0
|K.Feagin, Illinois
|1
|13
|74
|1
|74.0
|L.Beebe, Indiana
|1
|11
|73
|0
|73.0
|D.Jones, Wisconsin
|1
|14
|73
|0
|73.0
|G.Stockton, Georgia
|1
|10
|73
|2
|73.0
|C.Campbell, Rutgers
|1
|11
|71
|0
|71.0
|K.Owens, FIU
|1
|11
|71
|2
|71.0
|T.Washington, Iowa
|1
|15
|69
|0
|69.0
|N.Whittington, Oregon
|1
|10
|68
|1
|68.0
|D.Williams, Washington
|1
|13
|68
|0
|68.0
|T.Johnson, N. Illinois
|1
|21
|67
|0
|67.0
|C.Bennett, Kennesaw St.
|1
|17
|66
|1
|66.0
|M.Fletcher, Miami
|1
|15
|66
|0
|66.0
|K.Roberts, Bowling Green
|1
|12
|66
|0
|66.0
|J.Haynes, Georgia Tech
|1
|16
|65
|0
|65.0
|B.Pribula, Missouri
|1
|10
|65
|2
|65.0
|M.Welch, Colorado
|1
|11
|64
|0
|64.0
|K.Kelly, Ball St.
|1
|22
|63
|0
|63.0
|E.Vasko, Liberty
|1
|13
|63
|1
|63.0
|W.Parker, Utah
|1
|11
|62
|1
|62.0
|N.Rogers, Utah
|1
|16
|61
|1
|61.0
|O.Adaway, South Carolina
|1
|14
|60
|0
|60.0
|D.Mockobee, Purdue
|1
|14
|59
|1
|59.0
|B.Braxton, Southern Miss.
|1
|12
|58
|0
|58.0
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|1
|11
|58
|0
|58.0
|M.Hawkins, Virginia Tech
|1
|15
|58
|0
|58.0
|K.Hicks, Oklahoma St.
|1
|21
|56
|0
|56.0
|N.Marchiol, West Virginia
|1
|13
|56
|1
|56.0
|C.Purdy, Nevada
|1
|14
|55
|0
|55.0
|C.Brown, Miami
|1
|15
|54
|1
|54.0
|B.Washington, Baylor
|1
|14
|54
|0
|54.0
|H.Watson, Sam Houston St.
|2
|24
|108
|2
|54.0
|D.Williams, Maryland
|1
|10
|54
|0
|54.0
|J.Jackson, Kansas St.
|2
|23
|106
|0
|53.0
|D.Carson, Air Force
|1
|11
|52
|1
|52.0
|K.Reescano, Arizona
|1
|10
|51
|1
|51.0
|K.Calloway, New Mexico St.
|1
|12
|50
|1
|50.0
|D.Connors, Houston
|1
|15
|50
|0
|50.0
|S.Lawrence, Missouri St.
|1
|12
|50
|0
|50.0
|G.Garcia, Kent St.
|1
|15
|49
|0
|49.0
|C.Stokes, Charlotte
|1
|15
|49
|0
|49.0
|B.Jackson, Texas State
|1
|10
|48
|0
|48.0
|T.Kukuk, Louisiana Tech
|1
|17
|48
|0
|48.0
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|1
|11
|48
|0
|48.0
|T.Richard, Boston College
|1
|16
|48
|1
|48.0
|N.Frazier, Georgia
|1
|11
|47
|0
|47.0
|N.Iamaleava, UCLA
|1
|13
|47
|0
|47.0
|S.Irvin, Stanford
|1
|10
|46
|0
|46.0
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|1
|11
|46
|0
|46.0
|Q.Ashley, Ball St.
|1
|10
|45
|0
|45.0
|C.Hansen, Iowa St.
|2
|25
|90
|0
|45.0
|C.McMillian, Bowling Green
|1
|14
|45
|0
|45.0
|N.Vaughn, Virginia
|1
|10
|45
|0
|45.0
|F.Chalk, San Jose St.
|1
|11
|44
|0
|44.0
|D.Williams, Kennesaw St.
|1
|14
|44
|0
|44.0
|F.Bothwell, Mississippi St.
|1
|10
|43
|2
|43.0
|B.Brown, South Florida
|1
|14
|43
|2
|43.0
|K.Salter, Colorado
|1
|13
|43
|1
|43.0
|N.Short, Army
|1
|11
|43
|0
|43.0
|R.Ashford, Wake Forest
|1
|18
|42
|1
|42.0
|A.Hankerson, Oregon St.
|1
|15
|42
|1
|42.0
|K.Clay, Arkansas St.
|1
|15
|41
|1
|41.0
|B.High, California
|1
|10
|41
|1
|41.0
|B.Russell, Arkansas
|1
|11
|41
|0
|41.0
|D.Trayanum, Toledo
|1
|14
|41
|0
|41.0
|C.Baxter, Texas
|1
|10
|40
|0
|40.0
|J.Burnette, Houston
|1
|10
|40
|0
|40.0
|A.Diggs, Kennesaw St.
|1
|11
|39
|0
|39.0
|M.Gronowski, Iowa
|1
|11
|39
|1
|39.0
|A.Manning, Texas
|1
|10
|38
|0
|38.0
|T.Clark, Wake Forest
|1
|11
|37
|0
|37.0
|K.Thomas, UTEP
|1
|16
|36
|0
|36.0
|E.Dickens, Liberty
|1
|10
|34
|0
|34.0
|T.Dunlap, E. Michigan
|1
|10
|33
|1
|33.0
|S.Humphrey, New Mexico
|1
|10
|33
|0
|33.0
|J.Love, Notre Dame
|1
|10
|33
|0
|33.0
|M.James, Old Dominion
|1
|10
|32
|0
|32.0
|D.Stanley, New Mexico St.
|1
|10
|32
|0
|32.0
|J.Taylor, Virginia
|1
|10
|32
|2
|32.0
|C.Hood, North Carolina
|1
|10
|31
|1
|31.0
|J.Lovett, Troy
|1
|10
|31
|0
|31.0
|M.Madsen, Boise St.
|1
|11
|31
|0
|31.0
|A.Flores, Cent. Michigan
|1
|12
|30
|0
|30.0
|B.Barnes, Utah St.
|1
|15
|29
|1
|29.0
|J.Marshall, Michigan
|1
|11
|29
|0
|29.0
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|1
|13
|28
|0
|28.0
|M.Sherrod, Boise St.
|1
|11
|27
|0
|27.0
|J.Clements, Wake Forest
|1
|11
|26
|0
|26.0
|K.Drones, Virginia Tech
|1
|12
|26
|0
|26.0
|A.Henderson, Buffalo
|1
|11
|25
|0
|25.0
|L.Sellers, South Carolina
|1
|13
|25
|1
|25.0
|J.Peoples, Ohio St.
|1
|10
|20
|0
|20.0
|C.Carr, Notre Dame
|1
|11
|16
|1
|16.0
|Z.Calzada, Kentucky
|1
|10
|14
|1
|14.0
|D.Finn, Miami (Ohio)
|1
|12
|13
|0
|13.0
|D.O’Neil, Wisconsin
|1
|11
|13
|1
|13.0
|A.Chiles, Michigan St.
|1
|10
|8
|0
|8.0
|A.Johnson, Washington St.
|1
|10
|-4
|0
|-4.0
|C.Jenkins, Rice
|1
|12
|-13
|0
|-13.0
