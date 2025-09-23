Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Passers

The Associated Press

September 23, 2025, 11:15 AM

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts
J.Maiava, Southern Cal 4 96 68 0 1223 9 208.8
F.Mendoza, Indiana 4 99 76 0 975 14 206.2
J.Sayin, Ohio St. 3 71 56 3 779 8 199.8
D.Williams, Washington 3 68 50 0 778 6 198.8
D.Moore, Oregon 4 95 71 1 962 11 195.9
B.Sorsby, Cincinnati 3 64 45 1 655 8 194.4
B.Morton, Texas Tech 4 100 69 3 1065 11 188.8
T.Simpson, Alabama 3 89 64 0 862 9 186.6
T.Chambliss, Mississippi 4 62 42 0 719 4 186.4
J.Hoover, TCU 3 103 70 2 1000 11 180.9
D.Pavia, Vanderbilt 4 92 68 2 890 8 179.5
J.Aguilar, Tennessee 4 117 78 3 1124 12 176.1
J.Daniels, Kansas 4 99 66 2 817 12 171.9
D.Raiola, Nebraska 4 135 102 1 1137 11 171.7
L.Altmyer, Illinois 4 100 70 0 855 9 171.5
E.Holstein, Pittsburgh 3 88 58 3 822 9 171.3
T.Green, Arkansas 4 126 81 4 1191 12 168.8
A.Chiles, Michigan St. 4 102 70 1 868 9 167.3
C.Carr, Notre Dame 3 74 49 2 737 5 166.8
B.Barnes, Utah St. 4 107 70 1 982 8 165.3
C.Morris, Virginia 4 120 85 1 1050 8 164.7
L.Sellers, South Carolina 4 73 47 1 733 4 164.1
D.Mensah, Duke 4 147 99 2 1305 11 163.9
D.Lonergan, Boston College 3 123 90 1 991 9 163.4
A.Kaliakmanis, Rutgers 4 125 86 1 1150 7 163.0
A.Colandrea, UNLV 4 109 78 3 940 8 162.7
D.Mestemaker, North Texas 4 130 92 0 1013 10 161.6
B.Pribula, Missouri 4 116 84 2 962 8 161.4
N.Fifita, Arizona 3 78 46 0 712 6 161.0
C.Joseph, Old Dominion 3 68 46 3 629 5 160.8
M.Reed, Texas A&M 3 99 58 1 869 9 160.3
B.Shapen, Mississippi St. 4 100 67 2 882 7 160.2
C.Beck, Miami 4 113 82 3 972 7 160.0
K.Jennings, SMU 4 126 86 5 1126 9 159.0
T.Jackson, UCF 3 77 54 0 694 3 158.7
R.Becht, Iowa St. 4 100 65 1 860 7 158.3
A.Odom, Kennesaw St. 3 64 47 1 592 2 158.3
B.Bachmeier, BYU 3 63 42 0 518 4 156.7
J.Kitna, UAB 4 150 108 3 1256 8 155.9
B.Jackson, Texas State 4 102 68 1 864 6 155.3
C.Bailey, NC State 4 128 92 4 1083 7 154.7
A.Manning, Texas 4 106 65 3 888 9 154.0
G.Stockton, Georgia 3 89 63 0 721 4 153.7
J.Clark, Missouri St. 4 120 80 6 1052 8 152.3
S.Angeli, Syracuse 4 156 98 2 1316 10 152.3
C.Weigman, Houston 3 70 45 0 569 4 151.4
P.Navarro, Ohio 4 102 67 3 870 6 150.9
E.Simon, Temple 4 92 53 0 624 10 150.5
D.DeShields, Kent St. 4 75 44 1 642 5 149.9
J.Mateer, Oklahoma 4 141 95 3 1215 6 149.5
M.McIvor, W. Kentucky 4 153 102 2 1157 10 149.1
B.Brown, South Florida 4 116 73 2 983 6 147.7
S.Robertson, Baylor 4 174 109 3 1320 13 147.6
B.Davenport, South Alabama 4 100 69 3 764 6 147.0
J.Fagnano, Uconn 4 136 90 0 1046 6 145.3
M.Madsen, Boise St. 3 94 54 1 808 5 145.1
J.Arnold, Auburn 4 101 69 0 721 5 144.6
N.Minicucci, Delaware 4 141 92 2 1065 8 144.6
B.Braxton, Southern Miss. 4 146 96 3 1084 9 144.4
A.Swann, Appalachian St. 3 103 65 4 879 5 143.0
M.Washington, Maryland 4 134 80 1 1038 8 143.0
D.Lindsey, Minnesota 3 76 46 2 634 4 142.7
R.Browne, Purdue 4 122 77 5 1036 6 142.5
H.King, Georgia Tech 3 66 46 1 515 2 142.2
E.Warner, Fresno St. 5 126 93 5 946 5 142.0
M.Moss, Louisville 3 80 53 2 690 2 142.0
K.Houser, East Carolina 4 158 108 3 1258 5 141.9
D.O’Neil, Wisconsin 4 85 60 5 640 5 141.5
C.Harrell, Charlotte 4 96 64 2 737 4 140.7
G.Nussmeier, LSU 4 137 94 2 962 6 139.1
R.Staub, Colorado 2 45 26 2 362 3 138.5
E.Vasko, Liberty 4 96 55 3 763 6 138.4
D.Dampier, Utah 4 127 90 2 790 7 138.2
D.Allar, Penn St. 3 88 57 1 626 4 137.3
B.Lewis, Memphis 4 105 70 2 807 3 136.8
N.Kim, E. Michigan 4 136 87 2 993 5 134.5
T.Roberson, Buffalo 4 95 59 2 662 5 133.8
J.Denegal, San Diego St. 3 73 43 0 529 3 133.3
M.Nelson, UTEP 4 142 82 5 1069 8 132.5
N.Marchiol, West Virginia 4 98 66 2 720 2 131.7
J.Potter, Washington St. 3 95 67 3 604 4 131.5
A.Johnson, Kansas St. 4 127 77 1 851 6 130.9
K.Drones, Virginia Tech 4 135 85 3 928 6 130.9
J.Raynor, Arkansas St. 4 139 91 3 918 6 130.9
R.Ashford, Wake Forest 3 85 54 3 697 1 129.2
K.Kelly, Ball St. 4 71 46 2 472 3 128.9
J.Sagapolutele, California 4 144 88 3 988 6 128.3
C.Veltkamp, FAU 3 138 90 7 880 8 127.8
D.Finn, Miami (Ohio) 3 53 30 4 465 2 127.7
J.French, Georgia Southern 4 118 71 3 781 6 127.5
A.Barnett, James Madison 3 72 46 1 445 3 126.8
S.Leavitt, Arizona St. 4 118 72 3 748 6 126.0
C.Klubnik, Clemson 4 148 89 4 996 6 124.6
T.Finley, Georgia St. 3 82 54 3 527 3 124.6
T.Gleason, Toledo 4 99 58 3 688 4 124.2
J.Layne, New Mexico 3 84 56 3 515 3 122.8
K.Anderson, Wyoming 4 107 59 2 711 5 122.6
G.Lopez, North Carolina 4 67 42 3 430 3 122.4
B.Hayes, Tulsa 3 89 58 2 536 3 122.4
L.Fife, New Mexico St. 3 109 59 3 760 5 122.3
O.McCown, UTSA 4 137 85 2 751 7 122.0
D.Pyne, Bowling Green 4 106 68 2 660 3 122.0
B.Underwood, Michigan 4 102 58 1 733 2 121.7
M.Gronowski, Iowa 4 81 49 1 492 3 121.3
M.Murphy, Oregon St. 4 143 82 5 964 6 120.8
N.Iamaleava, UCLA 3 97 62 3 608 3 120.6
L.Weaver, Hawaii 4 102 61 3 600 5 119.5
D.Lagway, Florida 4 123 83 6 690 5 118.3
N.Vattiato, Middle Tennessee 4 143 81 3 847 6 116.0
W.Eget, San Jose St. 3 106 58 3 718 3 115.3
B.Gulbranson, Stanford 4 113 65 3 723 3 114.7
K.Jenkins, FIU 4 116 73 3 701 2 114.2
J.Retzlaff, Tulane 4 95 51 0 578 2 111.7
P.Stone, Northwestern 3 86 51 6 541 3 109.7
A.Armenta, Louisiana-Monroe 3 51 28 2 259 3 109.1
B.Lowry, W. Michigan 4 69 36 1 445 1 108.2
G.Wimsatt, Jacksonville St. 4 96 54 2 557 2 107.7
M.Alejado, Hawaii 3 117 73 4 586 3 106.1
J.Holst, N. Illinois 3 63 40 2 327 1 106.0
B.Finley, Akron 4 117 55 2 694 4 104.7
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 3 82 44 2 488 1 102.8
C.Purdy, Nevada 4 73 40 6 494 1 99.7
Z.Flores, Oklahoma St. 3 79 45 2 417 0 96.2
H.Watson, Sam Houston St. 3 77 43 2 396 0 93.8
T.Hudson, Coastal Carolina 4 70 35 2 321 2 92.2
D.Beale, Louisiana-Lafayette 4 69 35 2 313 1 87.8
Z.Calzada, Kentucky 2 53 25 1 234 0 80.5

