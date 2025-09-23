NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|J.Maiava, Southern Cal
|4
|96
|68
|0
|1223
|9
|208.8
|F.Mendoza, Indiana
|4
|99
|76
|0
|975
|14
|206.2
|J.Sayin, Ohio St.
|3
|71
|56
|3
|779
|8
|199.8
|D.Williams, Washington
|3
|68
|50
|0
|778
|6
|198.8
|D.Moore, Oregon
|4
|95
|71
|1
|962
|11
|195.9
|B.Sorsby, Cincinnati
|3
|64
|45
|1
|655
|8
|194.4
|B.Morton, Texas Tech
|4
|100
|69
|3
|1065
|11
|188.8
|T.Simpson, Alabama
|3
|89
|64
|0
|862
|9
|186.6
|T.Chambliss, Mississippi
|4
|62
|42
|0
|719
|4
|186.4
|J.Hoover, TCU
|3
|103
|70
|2
|1000
|11
|180.9
|D.Pavia, Vanderbilt
|4
|92
|68
|2
|890
|8
|179.5
|J.Aguilar, Tennessee
|4
|117
|78
|3
|1124
|12
|176.1
|J.Daniels, Kansas
|4
|99
|66
|2
|817
|12
|171.9
|D.Raiola, Nebraska
|4
|135
|102
|1
|1137
|11
|171.7
|L.Altmyer, Illinois
|4
|100
|70
|0
|855
|9
|171.5
|E.Holstein, Pittsburgh
|3
|88
|58
|3
|822
|9
|171.3
|T.Green, Arkansas
|4
|126
|81
|4
|1191
|12
|168.8
|A.Chiles, Michigan St.
|4
|102
|70
|1
|868
|9
|167.3
|C.Carr, Notre Dame
|3
|74
|49
|2
|737
|5
|166.8
|B.Barnes, Utah St.
|4
|107
|70
|1
|982
|8
|165.3
|C.Morris, Virginia
|4
|120
|85
|1
|1050
|8
|164.7
|L.Sellers, South Carolina
|4
|73
|47
|1
|733
|4
|164.1
|D.Mensah, Duke
|4
|147
|99
|2
|1305
|11
|163.9
|D.Lonergan, Boston College
|3
|123
|90
|1
|991
|9
|163.4
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|4
|125
|86
|1
|1150
|7
|163.0
|A.Colandrea, UNLV
|4
|109
|78
|3
|940
|8
|162.7
|D.Mestemaker, North Texas
|4
|130
|92
|0
|1013
|10
|161.6
|B.Pribula, Missouri
|4
|116
|84
|2
|962
|8
|161.4
|N.Fifita, Arizona
|3
|78
|46
|0
|712
|6
|161.0
|C.Joseph, Old Dominion
|3
|68
|46
|3
|629
|5
|160.8
|M.Reed, Texas A&M
|3
|99
|58
|1
|869
|9
|160.3
|B.Shapen, Mississippi St.
|4
|100
|67
|2
|882
|7
|160.2
|C.Beck, Miami
|4
|113
|82
|3
|972
|7
|160.0
|K.Jennings, SMU
|4
|126
|86
|5
|1126
|9
|159.0
|T.Jackson, UCF
|3
|77
|54
|0
|694
|3
|158.7
|R.Becht, Iowa St.
|4
|100
|65
|1
|860
|7
|158.3
|A.Odom, Kennesaw St.
|3
|64
|47
|1
|592
|2
|158.3
|B.Bachmeier, BYU
|3
|63
|42
|0
|518
|4
|156.7
|J.Kitna, UAB
|4
|150
|108
|3
|1256
|8
|155.9
|B.Jackson, Texas State
|4
|102
|68
|1
|864
|6
|155.3
|C.Bailey, NC State
|4
|128
|92
|4
|1083
|7
|154.7
|A.Manning, Texas
|4
|106
|65
|3
|888
|9
|154.0
|G.Stockton, Georgia
|3
|89
|63
|0
|721
|4
|153.7
|J.Clark, Missouri St.
|4
|120
|80
|6
|1052
|8
|152.3
|S.Angeli, Syracuse
|4
|156
|98
|2
|1316
|10
|152.3
|C.Weigman, Houston
|3
|70
|45
|0
|569
|4
|151.4
|P.Navarro, Ohio
|4
|102
|67
|3
|870
|6
|150.9
|E.Simon, Temple
|4
|92
|53
|0
|624
|10
|150.5
|D.DeShields, Kent St.
|4
|75
|44
|1
|642
|5
|149.9
|J.Mateer, Oklahoma
|4
|141
|95
|3
|1215
|6
|149.5
|M.McIvor, W. Kentucky
|4
|153
|102
|2
|1157
|10
|149.1
|B.Brown, South Florida
|4
|116
|73
|2
|983
|6
|147.7
|S.Robertson, Baylor
|4
|174
|109
|3
|1320
|13
|147.6
|B.Davenport, South Alabama
|4
|100
|69
|3
|764
|6
|147.0
|J.Fagnano, Uconn
|4
|136
|90
|0
|1046
|6
|145.3
|M.Madsen, Boise St.
|3
|94
|54
|1
|808
|5
|145.1
|J.Arnold, Auburn
|4
|101
|69
|0
|721
|5
|144.6
|N.Minicucci, Delaware
|4
|141
|92
|2
|1065
|8
|144.6
|B.Braxton, Southern Miss.
|4
|146
|96
|3
|1084
|9
|144.4
|A.Swann, Appalachian St.
|3
|103
|65
|4
|879
|5
|143.0
|M.Washington, Maryland
|4
|134
|80
|1
|1038
|8
|143.0
|D.Lindsey, Minnesota
|3
|76
|46
|2
|634
|4
|142.7
|R.Browne, Purdue
|4
|122
|77
|5
|1036
|6
|142.5
|H.King, Georgia Tech
|3
|66
|46
|1
|515
|2
|142.2
|E.Warner, Fresno St.
|5
|126
|93
|5
|946
|5
|142.0
|M.Moss, Louisville
|3
|80
|53
|2
|690
|2
|142.0
|K.Houser, East Carolina
|4
|158
|108
|3
|1258
|5
|141.9
|D.O’Neil, Wisconsin
|4
|85
|60
|5
|640
|5
|141.5
|C.Harrell, Charlotte
|4
|96
|64
|2
|737
|4
|140.7
|G.Nussmeier, LSU
|4
|137
|94
|2
|962
|6
|139.1
|R.Staub, Colorado
|2
|45
|26
|2
|362
|3
|138.5
|E.Vasko, Liberty
|4
|96
|55
|3
|763
|6
|138.4
|D.Dampier, Utah
|4
|127
|90
|2
|790
|7
|138.2
|D.Allar, Penn St.
|3
|88
|57
|1
|626
|4
|137.3
|B.Lewis, Memphis
|4
|105
|70
|2
|807
|3
|136.8
|N.Kim, E. Michigan
|4
|136
|87
|2
|993
|5
|134.5
|T.Roberson, Buffalo
|4
|95
|59
|2
|662
|5
|133.8
|J.Denegal, San Diego St.
|3
|73
|43
|0
|529
|3
|133.3
|M.Nelson, UTEP
|4
|142
|82
|5
|1069
|8
|132.5
|N.Marchiol, West Virginia
|4
|98
|66
|2
|720
|2
|131.7
|J.Potter, Washington St.
|3
|95
|67
|3
|604
|4
|131.5
|A.Johnson, Kansas St.
|4
|127
|77
|1
|851
|6
|130.9
|K.Drones, Virginia Tech
|4
|135
|85
|3
|928
|6
|130.9
|J.Raynor, Arkansas St.
|4
|139
|91
|3
|918
|6
|130.9
|R.Ashford, Wake Forest
|3
|85
|54
|3
|697
|1
|129.2
|K.Kelly, Ball St.
|4
|71
|46
|2
|472
|3
|128.9
|J.Sagapolutele, California
|4
|144
|88
|3
|988
|6
|128.3
|C.Veltkamp, FAU
|3
|138
|90
|7
|880
|8
|127.8
|D.Finn, Miami (Ohio)
|3
|53
|30
|4
|465
|2
|127.7
|J.French, Georgia Southern
|4
|118
|71
|3
|781
|6
|127.5
|A.Barnett, James Madison
|3
|72
|46
|1
|445
|3
|126.8
|S.Leavitt, Arizona St.
|4
|118
|72
|3
|748
|6
|126.0
|C.Klubnik, Clemson
|4
|148
|89
|4
|996
|6
|124.6
|T.Finley, Georgia St.
|3
|82
|54
|3
|527
|3
|124.6
|T.Gleason, Toledo
|4
|99
|58
|3
|688
|4
|124.2
|J.Layne, New Mexico
|3
|84
|56
|3
|515
|3
|122.8
|K.Anderson, Wyoming
|4
|107
|59
|2
|711
|5
|122.6
|G.Lopez, North Carolina
|4
|67
|42
|3
|430
|3
|122.4
|B.Hayes, Tulsa
|3
|89
|58
|2
|536
|3
|122.4
|L.Fife, New Mexico St.
|3
|109
|59
|3
|760
|5
|122.3
|O.McCown, UTSA
|4
|137
|85
|2
|751
|7
|122.0
|D.Pyne, Bowling Green
|4
|106
|68
|2
|660
|3
|122.0
|B.Underwood, Michigan
|4
|102
|58
|1
|733
|2
|121.7
|M.Gronowski, Iowa
|4
|81
|49
|1
|492
|3
|121.3
|M.Murphy, Oregon St.
|4
|143
|82
|5
|964
|6
|120.8
|N.Iamaleava, UCLA
|3
|97
|62
|3
|608
|3
|120.6
|L.Weaver, Hawaii
|4
|102
|61
|3
|600
|5
|119.5
|D.Lagway, Florida
|4
|123
|83
|6
|690
|5
|118.3
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|4
|143
|81
|3
|847
|6
|116.0
|W.Eget, San Jose St.
|3
|106
|58
|3
|718
|3
|115.3
|B.Gulbranson, Stanford
|4
|113
|65
|3
|723
|3
|114.7
|K.Jenkins, FIU
|4
|116
|73
|3
|701
|2
|114.2
|J.Retzlaff, Tulane
|4
|95
|51
|0
|578
|2
|111.7
|P.Stone, Northwestern
|3
|86
|51
|6
|541
|3
|109.7
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|3
|51
|28
|2
|259
|3
|109.1
|B.Lowry, W. Michigan
|4
|69
|36
|1
|445
|1
|108.2
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|4
|96
|54
|2
|557
|2
|107.7
|M.Alejado, Hawaii
|3
|117
|73
|4
|586
|3
|106.1
|J.Holst, N. Illinois
|3
|63
|40
|2
|327
|1
|106.0
|B.Finley, Akron
|4
|117
|55
|2
|694
|4
|104.7
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|3
|82
|44
|2
|488
|1
|102.8
|C.Purdy, Nevada
|4
|73
|40
|6
|494
|1
|99.7
|Z.Flores, Oklahoma St.
|3
|79
|45
|2
|417
|0
|96.2
|H.Watson, Sam Houston St.
|3
|77
|43
|2
|396
|0
|93.8
|T.Hudson, Coastal Carolina
|4
|70
|35
|2
|321
|2
|92.2
|D.Beale, Louisiana-Lafayette
|4
|69
|35
|2
|313
|1
|87.8
|Z.Calzada, Kentucky
|2
|53
|25
|1
|234
|0
|80.5
