NCAA FBS Individual Leading Passers

Leading Passers
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Pts
|J.Maiava, Southern Cal
|3
|70
|48
|0
|989
|6
|215.5
|B.Morton, Texas Tech
|3
|81
|57
|1
|923
|11
|208.4
|J.Sayin, Ohio St.
|3
|71
|56
|3
|779
|8
|199.8
|D.Moore, Oregon
|3
|64
|50
|1
|657
|7
|197.3
|B.Sorsby, Cincinnati
|3
|64
|45
|1
|655
|8
|194.4
|F.Mendoza, Indiana
|3
|76
|55
|0
|708
|9
|189.7
|J.Hoover, TCU
|2
|63
|48
|1
|621
|6
|187.2
|T.Simpson, Alabama
|3
|89
|64
|0
|862
|9
|186.6
|A.Colandrea, UNLV
|3
|65
|49
|1
|647
|6
|186.4
|E.Simon, Temple
|3
|60
|40
|0
|497
|9
|185.7
|C.Beck, Miami
|3
|83
|65
|2
|812
|7
|183.5
|T.Green, Arkansas
|3
|92
|63
|2
|866
|11
|182.7
|J.Daniels, Kansas
|3
|75
|54
|2
|679
|9
|182.3
|L.Altmyer, Illinois
|3
|78
|56
|0
|709
|8
|182.0
|D.Pavia, Vanderbilt
|3
|68
|50
|2
|645
|7
|181.3
|A.Kaliakmanis, Rutgers
|3
|85
|62
|0
|820
|7
|181.2
|D.Raiola, Nebraska
|3
|94
|72
|0
|829
|8
|178.8
|B.Davenport, South Alabama
|3
|64
|47
|1
|567
|6
|175.7
|B.Pribula, Missouri
|3
|89
|68
|1
|791
|7
|174.8
|J.Aguilar, Tennessee
|3
|95
|63
|2
|906
|9
|173.5
|E.Holstein, Pittsburgh
|3
|88
|58
|3
|822
|9
|171.3
|D.Mestemaker, North Texas
|3
|94
|66
|0
|764
|9
|170.1
|T.Jackson, UCF
|2
|45
|29
|0
|471
|2
|167.0
|K.Jennings, SMU
|3
|88
|62
|3
|836
|6
|165.9
|D.Williams, Washington
|2
|49
|34
|0
|480
|2
|165.1
|B.Shapen, Mississippi St.
|3
|80
|55
|2
|722
|6
|164.3
|D.Lonergan, Boston College
|3
|123
|90
|1
|991
|9
|163.4
|A.Chiles, Michigan St.
|3
|81
|58
|1
|656
|6
|161.6
|N.Fifita, Arizona
|3
|78
|46
|0
|712
|6
|161.0
|C.Joseph, Old Dominion
|3
|68
|46
|3
|629
|5
|160.8
|M.Reed, Texas A&M
|3
|99
|58
|1
|869
|9
|160.3
|D.DeShields, Kent St.
|3
|57
|35
|0
|513
|4
|160.2
|D.Mensah, Duke
|3
|119
|80
|2
|1036
|8
|159.2
|B.Jackson, Texas State
|3
|82
|55
|1
|684
|6
|158.8
|J.Kitna, UAB
|3
|100
|70
|3
|892
|6
|158.7
|M.McIvor, W. Kentucky
|3
|120
|80
|1
|941
|10
|158.4
|R.Becht, Iowa St.
|4
|100
|65
|1
|860
|7
|158.3
|D.Dampier, Utah
|3
|89
|65
|0
|628
|7
|158.3
|A.Simmons, Mississippi
|3
|56
|34
|4
|580
|4
|157.0
|B.Barnes, Utah St.
|3
|80
|51
|0
|689
|5
|156.7
|S.Angeli, Syracuse
|3
|125
|80
|2
|1108
|8
|156.4
|D.O’Neil, Wisconsin
|3
|63
|46
|4
|520
|5
|155.8
|L.Sellers, South Carolina
|3
|45
|29
|1
|431
|2
|155.1
|C.Bailey, NC State
|3
|89
|63
|1
|719
|5
|154.9
|K.Houser, East Carolina
|3
|116
|83
|1
|973
|5
|154.5
|G.Stockton, Georgia
|3
|89
|63
|0
|721
|4
|153.7
|J.Mateer, Oklahoma
|3
|105
|71
|3
|944
|5
|153.1
|T.Gleason, Toledo
|3
|69
|43
|1
|599
|4
|151.5
|C.Weigman, Houston
|3
|70
|45
|0
|569
|4
|151.4
|S.Robertson, Baylor
|3
|135
|84
|2
|1070
|10
|150.3
|J.Fagnano, Uconn
|3
|106
|70
|0
|865
|5
|150.2
|B.Bachmeier, BYU
|2
|38
|24
|0
|272
|3
|149.3
|N.Marchiol, West Virginia
|3
|71
|51
|1
|594
|2
|148.6
|R.Browne, Purdue
|3
|88
|56
|4
|786
|5
|148.3
|B.Lewis, Memphis
|3
|75
|55
|1
|608
|2
|147.6
|B.Braxton, Southern Miss.
|3
|99
|68
|2
|692
|7
|146.7
|E.Vasko, Liberty
|3
|86
|51
|3
|726
|6
|146.3
|N.Minicucci, Delaware
|3
|106
|69
|1
|847
|5
|145.9
|C.Harrell, Charlotte
|3
|83
|56
|2
|664
|4
|145.8
|C.Morris, Virginia
|3
|89
|62
|1
|670
|4
|145.5
|J.Sagapolutele, California
|3
|105
|70
|1
|772
|6
|145.4
|M.Washington, Maryland
|3
|100
|62
|1
|773
|6
|144.7
|P.Navarro, Ohio
|3
|75
|49
|3
|580
|5
|144.3
|A.Swann, Appalachian St.
|3
|103
|65
|4
|879
|5
|143.0
|D.Lindsey, Minnesota
|3
|76
|46
|2
|634
|4
|142.7
|C.Carr, Notre Dame
|2
|62
|39
|2
|514
|3
|142.1
|J.Clark, Missouri St.
|3
|92
|60
|6
|781
|5
|141.4
|R.Staub, Colorado
|2
|45
|26
|2
|362
|3
|138.5
|D.Allar, Penn St.
|3
|88
|57
|1
|626
|4
|137.3
|E.Warner, Fresno St.
|4
|98
|71
|5
|716
|4
|137.1
|T.Roberson, Buffalo
|3
|80
|50
|2
|558
|5
|136.7
|N.Kim, E. Michigan
|3
|105
|66
|1
|767
|4
|134.9
|J.Raynor, Arkansas St.
|3
|98
|66
|3
|692
|4
|134.0
|M.Moss, Louisville
|2
|48
|30
|2
|374
|2
|133.4
|M.Madsen, Boise St.
|2
|72
|41
|0
|532
|3
|132.8
|M.Nelson, UTEP
|3
|96
|60
|3
|665
|5
|131.6
|B.Brown, South Florida
|3
|96
|59
|1
|747
|2
|131.6
|J.Potter, Washington St.
|3
|95
|67
|3
|604
|4
|131.5
|A.Johnson, Kansas St.
|4
|127
|77
|1
|851
|6
|130.9
|M.Murphy, Oregon St.
|3
|125
|77
|5
|896
|6
|129.7
|R.Ashford, Wake Forest
|3
|85
|54
|3
|697
|1
|129.2
|B.Underwood, Michigan
|3
|80
|46
|1
|628
|2
|129.2
|A.Manning, Texas
|3
|85
|47
|3
|579
|6
|128.7
|D.Lagway, Florida
|3
|100
|71
|6
|629
|5
|128.3
|C.Veltkamp, FAU
|3
|138
|90
|7
|880
|8
|127.8
|G.Lopez, North Carolina
|3
|53
|31
|1
|343
|3
|127.8
|D.Pyne, Bowling Green
|3
|85
|57
|0
|529
|2
|127.1
|G.Crowder, Troy
|3
|58
|35
|3
|374
|4
|126.9
|O.McCown, UTSA
|3
|110
|71
|0
|578
|6
|126.7
|H.King, Georgia Tech
|2
|48
|33
|1
|354
|0
|126.5
|G.Nussmeier, LSU
|3
|106
|69
|2
|689
|3
|125.3
|J.French, Georgia Southern
|3
|87
|52
|2
|528
|5
|125.1
|T.Finley, Georgia St.
|2
|47
|32
|3
|351
|1
|125.1
|C.Klubnik, Clemson
|3
|88
|52
|3
|633
|3
|123.9
|J.Retzlaff, Tulane
|3
|78
|46
|0
|522
|2
|123.7
|J.Layne, New Mexico
|3
|84
|56
|3
|515
|3
|122.8
|L.Fife, New Mexico St.
|3
|109
|59
|3
|760
|5
|122.3
|S.Leavitt, Arizona St.
|3
|86
|50
|3
|527
|5
|121.8
|B.Hayes, Tulsa
|2
|53
|35
|2
|318
|2
|121.3
|N.Iamaleava, UCLA
|3
|97
|62
|3
|608
|3
|120.6
|K.Anderson, Wyoming
|3
|82
|48
|2
|535
|3
|120.5
|L.Weaver, Hawaii
|4
|102
|61
|3
|600
|5
|119.5
|K.Francis, Tulsa
|2
|54
|33
|1
|318
|2
|119.1
|K.Kelly, Ball St.
|3
|47
|29
|1
|263
|2
|118.5
|A.Barnett, James Madison
|2
|47
|29
|0
|232
|2
|117.2
|M.Alejado, Hawaii
|2
|70
|45
|1
|367
|2
|114.9
|J.Denegal, San Diego St.
|2
|55
|28
|0
|340
|2
|114.8
|K.Jenkins, FIU
|3
|82
|51
|1
|498
|1
|114.8
|K.Drones, Virginia Tech
|3
|103
|58
|3
|621
|4
|113.9
|D.Finn, Miami (Ohio)
|2
|40
|23
|3
|334
|0
|112.6
|M.Gronowski, Iowa
|3
|63
|37
|1
|306
|3
|112.1
|P.Stone, Northwestern
|3
|86
|51
|6
|541
|3
|109.7
|N.Vattiato, Middle Tennessee
|3
|111
|62
|2
|548
|4
|105.6
|H.Watson, Sam Houston St.
|2
|52
|30
|1
|310
|0
|103.9
|G.Wimsatt, Jacksonville St.
|3
|65
|37
|2
|369
|1
|103.5
|W.Eget, San Jose St.
|2
|85
|45
|3
|496
|2
|102.7
|J.Holst, N. Illinois
|2
|40
|26
|1
|192
|0
|100.3
|B.Fowler-Nicolosi, Colorado St.
|2
|57
|30
|2
|312
|1
|97.4
|B.Gulbranson, Stanford
|3
|84
|45
|3
|437
|1
|94.1
|B.Finley, Akron
|3
|94
|42
|1
|475
|2
|92.0
|Z.Flores, Oklahoma St.
|2
|39
|20
|2
|203
|0
|84.7
|M.Morris, Coastal Carolina
|2
|58
|33
|4
|265
|0
|81.5
|Z.Calzada, Kentucky
|2
|53
|25
|1
|234
|0
|80.5
|A.Armenta, Louisiana-Monroe
|2
|37
|20
|2
|123
|1
|80.1
|T.Hudson, Coastal Carolina
|3
|45
|22
|2
|209
|0
|79.0
|D.Williams, Kennesaw St.
|3
|52
|22
|1
|236
|0
|76.6
