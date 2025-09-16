Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Passers

The Associated Press

September 16, 2025, 11:15 AM

Leading Passers

G Att Cp InL Yds Tds Pts
J.Maiava, Southern Cal 3 70 48 0 989 6 215.5
B.Morton, Texas Tech 3 81 57 1 923 11 208.4
J.Sayin, Ohio St. 3 71 56 3 779 8 199.8
D.Moore, Oregon 3 64 50 1 657 7 197.3
B.Sorsby, Cincinnati 3 64 45 1 655 8 194.4
F.Mendoza, Indiana 3 76 55 0 708 9 189.7
J.Hoover, TCU 2 63 48 1 621 6 187.2
T.Simpson, Alabama 3 89 64 0 862 9 186.6
A.Colandrea, UNLV 3 65 49 1 647 6 186.4
E.Simon, Temple 3 60 40 0 497 9 185.7
C.Beck, Miami 3 83 65 2 812 7 183.5
T.Green, Arkansas 3 92 63 2 866 11 182.7
J.Daniels, Kansas 3 75 54 2 679 9 182.3
L.Altmyer, Illinois 3 78 56 0 709 8 182.0
D.Pavia, Vanderbilt 3 68 50 2 645 7 181.3
A.Kaliakmanis, Rutgers 3 85 62 0 820 7 181.2
D.Raiola, Nebraska 3 94 72 0 829 8 178.8
B.Davenport, South Alabama 3 64 47 1 567 6 175.7
B.Pribula, Missouri 3 89 68 1 791 7 174.8
J.Aguilar, Tennessee 3 95 63 2 906 9 173.5
E.Holstein, Pittsburgh 3 88 58 3 822 9 171.3
D.Mestemaker, North Texas 3 94 66 0 764 9 170.1
T.Jackson, UCF 2 45 29 0 471 2 167.0
K.Jennings, SMU 3 88 62 3 836 6 165.9
D.Williams, Washington 2 49 34 0 480 2 165.1
B.Shapen, Mississippi St. 3 80 55 2 722 6 164.3
D.Lonergan, Boston College 3 123 90 1 991 9 163.4
A.Chiles, Michigan St. 3 81 58 1 656 6 161.6
N.Fifita, Arizona 3 78 46 0 712 6 161.0
C.Joseph, Old Dominion 3 68 46 3 629 5 160.8
M.Reed, Texas A&M 3 99 58 1 869 9 160.3
D.DeShields, Kent St. 3 57 35 0 513 4 160.2
D.Mensah, Duke 3 119 80 2 1036 8 159.2
B.Jackson, Texas State 3 82 55 1 684 6 158.8
J.Kitna, UAB 3 100 70 3 892 6 158.7
M.McIvor, W. Kentucky 3 120 80 1 941 10 158.4
R.Becht, Iowa St. 4 100 65 1 860 7 158.3
D.Dampier, Utah 3 89 65 0 628 7 158.3
A.Simmons, Mississippi 3 56 34 4 580 4 157.0
B.Barnes, Utah St. 3 80 51 0 689 5 156.7
S.Angeli, Syracuse 3 125 80 2 1108 8 156.4
D.O’Neil, Wisconsin 3 63 46 4 520 5 155.8
L.Sellers, South Carolina 3 45 29 1 431 2 155.1
C.Bailey, NC State 3 89 63 1 719 5 154.9
K.Houser, East Carolina 3 116 83 1 973 5 154.5
G.Stockton, Georgia 3 89 63 0 721 4 153.7
J.Mateer, Oklahoma 3 105 71 3 944 5 153.1
T.Gleason, Toledo 3 69 43 1 599 4 151.5
C.Weigman, Houston 3 70 45 0 569 4 151.4
S.Robertson, Baylor 3 135 84 2 1070 10 150.3
J.Fagnano, Uconn 3 106 70 0 865 5 150.2
B.Bachmeier, BYU 2 38 24 0 272 3 149.3
N.Marchiol, West Virginia 3 71 51 1 594 2 148.6
R.Browne, Purdue 3 88 56 4 786 5 148.3
B.Lewis, Memphis 3 75 55 1 608 2 147.6
B.Braxton, Southern Miss. 3 99 68 2 692 7 146.7
E.Vasko, Liberty 3 86 51 3 726 6 146.3
N.Minicucci, Delaware 3 106 69 1 847 5 145.9
C.Harrell, Charlotte 3 83 56 2 664 4 145.8
C.Morris, Virginia 3 89 62 1 670 4 145.5
J.Sagapolutele, California 3 105 70 1 772 6 145.4
M.Washington, Maryland 3 100 62 1 773 6 144.7
P.Navarro, Ohio 3 75 49 3 580 5 144.3
A.Swann, Appalachian St. 3 103 65 4 879 5 143.0
D.Lindsey, Minnesota 3 76 46 2 634 4 142.7
C.Carr, Notre Dame 2 62 39 2 514 3 142.1
J.Clark, Missouri St. 3 92 60 6 781 5 141.4
R.Staub, Colorado 2 45 26 2 362 3 138.5
D.Allar, Penn St. 3 88 57 1 626 4 137.3
E.Warner, Fresno St. 4 98 71 5 716 4 137.1
T.Roberson, Buffalo 3 80 50 2 558 5 136.7
N.Kim, E. Michigan 3 105 66 1 767 4 134.9
J.Raynor, Arkansas St. 3 98 66 3 692 4 134.0
M.Moss, Louisville 2 48 30 2 374 2 133.4
M.Madsen, Boise St. 2 72 41 0 532 3 132.8
M.Nelson, UTEP 3 96 60 3 665 5 131.6
B.Brown, South Florida 3 96 59 1 747 2 131.6
J.Potter, Washington St. 3 95 67 3 604 4 131.5
A.Johnson, Kansas St. 4 127 77 1 851 6 130.9
M.Murphy, Oregon St. 3 125 77 5 896 6 129.7
R.Ashford, Wake Forest 3 85 54 3 697 1 129.2
B.Underwood, Michigan 3 80 46 1 628 2 129.2
A.Manning, Texas 3 85 47 3 579 6 128.7
D.Lagway, Florida 3 100 71 6 629 5 128.3
C.Veltkamp, FAU 3 138 90 7 880 8 127.8
G.Lopez, North Carolina 3 53 31 1 343 3 127.8
D.Pyne, Bowling Green 3 85 57 0 529 2 127.1
G.Crowder, Troy 3 58 35 3 374 4 126.9
O.McCown, UTSA 3 110 71 0 578 6 126.7
H.King, Georgia Tech 2 48 33 1 354 0 126.5
G.Nussmeier, LSU 3 106 69 2 689 3 125.3
J.French, Georgia Southern 3 87 52 2 528 5 125.1
T.Finley, Georgia St. 2 47 32 3 351 1 125.1
C.Klubnik, Clemson 3 88 52 3 633 3 123.9
J.Retzlaff, Tulane 3 78 46 0 522 2 123.7
J.Layne, New Mexico 3 84 56 3 515 3 122.8
L.Fife, New Mexico St. 3 109 59 3 760 5 122.3
S.Leavitt, Arizona St. 3 86 50 3 527 5 121.8
B.Hayes, Tulsa 2 53 35 2 318 2 121.3
N.Iamaleava, UCLA 3 97 62 3 608 3 120.6
K.Anderson, Wyoming 3 82 48 2 535 3 120.5
L.Weaver, Hawaii 4 102 61 3 600 5 119.5
K.Francis, Tulsa 2 54 33 1 318 2 119.1
K.Kelly, Ball St. 3 47 29 1 263 2 118.5
A.Barnett, James Madison 2 47 29 0 232 2 117.2
M.Alejado, Hawaii 2 70 45 1 367 2 114.9
J.Denegal, San Diego St. 2 55 28 0 340 2 114.8
K.Jenkins, FIU 3 82 51 1 498 1 114.8
K.Drones, Virginia Tech 3 103 58 3 621 4 113.9
D.Finn, Miami (Ohio) 2 40 23 3 334 0 112.6
M.Gronowski, Iowa 3 63 37 1 306 3 112.1
P.Stone, Northwestern 3 86 51 6 541 3 109.7
N.Vattiato, Middle Tennessee 3 111 62 2 548 4 105.6
H.Watson, Sam Houston St. 2 52 30 1 310 0 103.9
G.Wimsatt, Jacksonville St. 3 65 37 2 369 1 103.5
W.Eget, San Jose St. 2 85 45 3 496 2 102.7
J.Holst, N. Illinois 2 40 26 1 192 0 100.3
B.Fowler-Nicolosi, Colorado St. 2 57 30 2 312 1 97.4
B.Gulbranson, Stanford 3 84 45 3 437 1 94.1
B.Finley, Akron 3 94 42 1 475 2 92.0
Z.Flores, Oklahoma St. 2 39 20 2 203 0 84.7
M.Morris, Coastal Carolina 2 58 33 4 265 0 81.5
Z.Calzada, Kentucky 2 53 25 1 234 0 80.5
A.Armenta, Louisiana-Monroe 2 37 20 2 123 1 80.1
T.Hudson, Coastal Carolina 3 45 22 2 209 0 79.0
D.Williams, Kennesaw St. 3 52 22 1 236 0 76.6

